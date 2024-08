Odblokowanie duszy INFP: najlepsze książki do samopoznania i afirmacji

Możliwe, że ty (lub ktoś z twoich bliskich) niedawno wypełniłeś kwestionariusz Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI), dowiedziałeś się o typie osobowości INFP i chcesz lepiej zrozumieć swój typ dzięki książkom na temat INFP.

Test Myers-Briggs® ocenia sposób, w jaki ludzie postrzegają świat i podejmują decyzje. Daje on 16 typów osobowości, a najbardziej intrygującym z nich jest być może INFP - skrót od Introwersja, Intuicja, Uczucia i Percepcja.

Typ osobowości INFP jest klasyfikowany jako Mediator. Według MBTI, Mediatorzy to osoby, do których ludzie zwracają się po pocieszenie lub pomocną dłoń.

Mają tendencję do bycia kreatywnymi i idealistycznymi, pragną ludzkich połączeń i czerpią wiele satysfakcji z pomagania innym. Ich wrażliwa natura może czasami sprawiać, że czują się odizolowani wśród emocjonalnych wzlotów i upadków, co prowadzi ich do zwątpienia w siebie.

W tym wpisie na blogu omówimy rolę, jaką książki odgrywają w życiu INFP, najlepsze książki INFP, które takie typy osobowości muszą przeczytać, a także lekcje, które mogą zastosować w życiu osobistym i zawodowym.

Książki i samopoznanie dla INFP

Osoby zaklasyfikowane do typu osobowości INFP są uważane za introwertyków. Często uważają, że książki są potężne narzędzia rozwoju osobistego które pomogą im lepiej zrozumieć świat. Odpowiednie książki dla INFP mogą pomóc im znaleźć wskazówki i mądrość oraz poradzić sobie z chaotycznymi myślami. Oto jak:

Uważa się, że INFP posiadają żywą wyobraźnię i przyciągają ich książki, które badają szeroki zakres możliwości, indywidualność i alternatywne rzeczywistości. Książki te pomagają stymulować ich kreatywność i odkrywać różne aspekty ich osobowości.

Książki działają jak lustra, odzwierciedlając wartości i emocje INFP, co z kolei pomaga im w odkrywaniu siebie. Książki oferują INFP poczucie ukojenia, zapewniając ich, że ich uczucia są ważne i udostępniane przez innych.

INFP są znane z tego, że konsekwentnie angażują się w rozwój osobisty i samodoskonalenie. Książki, zwłaszcza te, które badają wewnętrzne funkcjonowanie ludzkiego doświadczenia, pomagają INFP uzyskać interesującą perspektywę i uciszyć burze, które często szaleją w ich umysłach.

Biorąc pod uwagę, że osobowości INFP mogą zmagać się z regulacją emocjonalną, książki, które koncentrują się na uporządkowaniu umysłu i budowaniu bardziej zorganizowanej rutyny, pomogą im poprawić i udoskonalić ich codzienny styl życiastyle pracy.

Tematy i wątki dla INFP

Jeśli należysz do typu osobowości INFP i nie masz pewności, które książki dla INFP zacząć czytać lub czy takie książki w ogóle istnieją, nie martw się! Istnieje szeroka gama książek, zarówno beletrystycznych, jak i niebeletrystycznych, które lubią INFP.

Chociaż nie zostały one napisane wyraźnie jako "książki INFP", wiele znanych dzieł literatury pięknej jest znanych z tego, że silnie przemawiają do INFP. Na przykład, gatunki fantasy i przygodowe są jednymi z najbardziej popularnych wśród tego typu osobowości.

Niezliczone rodzaje magicznych krain i ekscytujących podróży, które pełnią funkcję takich książek, zazwyczaj przemawiają do kreatywnych dusz INFP.

Być może trafnie, JRR Tolkien, autor słynnych książek Władca Pierścieni, sam był INFP! Nic dziwnego, że osoby o tym typie osobowości preferują i odnoszą się do tematów takich jak przygody i wyprawy, dystopia i utopia oraz narracje o dojrzewaniu.

Najlepsze książki dla INFP do przeczytania

Jeśli jesteś INFP, oto niektóre z najlepszych książek dla INFP, które z pewnością do Ciebie trafią:

1. Wydajność dla INFP: Jak być produktywnym w swoim naturalnym rytmie autorstwa Amandy Linehan

O książce

Autor: Amanda Linehan

Amanda Linehan Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 3,48 godziny

3,48 godziny Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 174

174 Ocena: 4.2/5 (Amazon) 3.77/5 (Goodreads)



Jeśli konwencjonalny książki w centrum uwagi nie dały ci wglądu, którego potrzebujesz, to jest to dla ciebie! Autorka Amanda Linehan poprowadzi Cię przez budowę systemu wydajności, który bada Twoje naturalne rytmy, aby pomóc zmaksymalizować Twoją kreatywność.

Otrzymasz wskazówki dotyczące ustawienia celów i podejmowania decyzji, które są o wiele bardziej pomocne niż ogólne porady dotyczące wydajności, które można znaleźć w Internecie.

Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z zebraniem się do działania lub czułeś, że nigdy nie byłeś w stanie stworzyć tyle, ile byś chciał, chociaż jesteś zapalonym marzycielem, jest to obowiązkowa lektura dla INFP.

Co mówią czytelnicy

To, co naprawdę spodobało mi się w książce "Wydajność dla INFP", to fakt, że są to prawdziwe porady, które faktycznie sprawdzą się w przypadku prawdziwych typów osobowości INFP

2. Książka INFP: Zalety, wyzwania i samopoznanie INFP autorstwa Catherine Chea Bryce

O książce

Autor: Catherine Chea Bryce

Catherine Chea Bryce Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 3,7 godz

3,7 godz Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 185

185 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Napisana przez INFP, dla INFP, książka autora Catherine Chea udostępnia jej osobiste spostrzeżenia na temat codziennych wzlotów i upadków związanych z posiadaniem tego złożonego typu osobowości.

Mówi o tym, jak INFP są często źle rozumiani, jak ich funkcje poznawcze kształtują ich światopogląd, codzienne wyzwania związane z byciem INFP i jak odkrywanie siebie może pomóc im prowadzić bardziej spełnione i wszechstronne życie.

To poruszająca osobista narracja i jedna z bardziej przystępnych książek o INFP na rynku. Ostatecznie, książka INFP daje ci pewność siebie i optymizm, aby objąć i uwolnić wyjątkową siłę w tobie.

Co mówią czytelnicy

Czytanie tej książki sprawiło mi przyjemność. Czułem się zrozumiany. Jestem teraz bardziej świadoma swojego zachowania w różnych sytuacjach, swoich wad, tego jak mogę nad nimi pracować itp

3. The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself autorstwa Michael A Singer

O książce

Autor: Michael A Singer

Michael A Singer Rok wydania: 2007

2007 Szacowany czas czytania: 4 godziny

4 godziny Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 200

200 Ocena: 4.7/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)



Poprzez Untethered Soul, autor Micheal A. Singer zagłębia się w prawdziwego "ciebie" Książka napisana jest z wrażliwością i inteligencją, która ustawia ją jako jedną z najlepszych książek o INFP.

Autor udostępnia różne praktyki duchowe i przykłady samouctwa aby lepiej poznać siebie i poszerzyć zakres swojej świadomości.

Książka ta jest doskonałym źródłem informacji na temat tego, jak nie dać się zdefiniować swoim myślom, jak przezwyciężyć strach, jak wykorzystać drzemiące w nas pokłady energii i jak osiągnąć idealną wewnętrzną równowagę dla oświecenia.

Co mówią czytelnicy

**Jeśli szukasz książki, która zmieni twoje życie (na dobre) na zawsze, wypróbuj tę

4. Kompleksowy przewodnik przetrwania INFP autorstwa Heidi Priebe

O książce

Autor: Heidi Priebe

Heidi Priebe Rok wydania: 2016

2016 Szacowany czas czytania: 3,7 godz

3,7 godz Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 185

185 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.23/5 (Goodreads)



Napisany specjalnie dla złożonej duszy INFP, autor Heidi Priebe opisuje różne funkcje, dziwactwa, mocne i słabe strony tego wyjątkowego typu osobowości i zawiera cytaty z innych osób INFP na temat tego, jak radzą sobie z różnymi rzeczywistymi scenariuszami.

Książka jest pełna wskazówek dotyczących dogadywania się z innymi typami osobowości MBTI, radzenia sobie z przytłaczającym stresem często doświadczanym przez INFP, zrozumienia poznawczych i emocjonalnych wzorców INFP i nie tylko.

Chociaż książka zawiera wiele technicznych terminów, pomoże ci lepiej zrozumieć i pokochać siebie.

Co mówią czytelnicy

Gorąco polecam tę książkę wszystkim INFP, ludziom, którzy kochają INFP i każdemu, kto jest odsetki w zrozumieniu tego typu

5. I Can't Help Being An INFP Writer autorstwa Arcadia Page

O książce

Autor: Arcadia Page

Arcadia Page Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 2 godziny

2 godziny Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 82

82 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.42/5 (Goodreads)



Czy masz talent do kreatywnego pisania, ale masz trudności z zakończeniem swoich projektów? Jeśli jesteś INFP walczącym o utrzymanie motywacji do ukończenia swoich projektów pisarskich lub opanowania nieskończonego strumienia nowych pomysłów, ta książka jest lekturą obowiązkową!

Uzyskaj wskazówki, jak pozostać zorganizowanym, przezwyciężyć czynniki rozpraszające, stworzyć metodę do zrobienia i zbudować rutynę pisania, która Ci odpowiada.

Co mówią czytelnicy

Teraz rozumiem więcej z mojego podejścia do pisania i tego, jak mogę wykorzystać moje mocne strony INFP

6. Tajemniczy ogród autorstwa Frances Hodgson Burnett

O książce

Autor: Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett Rok wydania: 1911

1911 Szacowany czas czytania: 5,6 godziny

5,6 godziny Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 280

280 Ocena: 4.4/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



Ten ujmujący klasyk opowiada o rozpieszczonej dziewczynie, Mary Lennox, która po śmierci rodziców zostaje wysłana na angielską wieś.

Książka opisuje, jak odkrywa sekretny ogród na posesji kuzyna, który ostatecznie zmienia ją w bardziej życzliwą i otwartą osobę. INFP mogą rezonować ze zmaganiami i ostatecznymi triumfami doświadczanymi przez bohaterów.

Autor rysuje piękną paralelę między kwitnącym sekretnym ogrodem a głównymi bohaterami, którzy stają się silniejszymi, bardziej pewnymi siebie ludźmi.

Niezależnie od typu osobowości, The Secret Garden jest cennym dodatkiem do kolekcji książek i jest idealny dla czytelników w każdym wieku, od dzieci po dorosłych.

Co mówią czytelnicy

Tak wiele możemy wynieść z tej książki. Sprawia, że wierzymy w magię natury i uczy nas wyrażać wdzięczność wobec życia. Trzeba odłożyć na bok negatywne myśli i wpuścić pozytywność, która może zrobić ogromną różnicę w naszym życiu

7. INFP: Kwiat w cieniu autorstwa Sandry Nichols

O książce

Autor: Sandra Nichols

Sandra Nichols Rok wydania: 2017

2017 Przewidywany czas czytania: 2 godziny

2 godziny Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 106

106 Ocena: 4.4/5 (Amazon) 4.24/5 (Goodreads)



Jest to jedna z tych doskonałych książek na temat INFP, zaprojektowana, aby pomóc ci lepiej poznać siebie. Autor wierzy w potencjał INFP jako uzdrowicieli i poszukiwaczy prawdy i ma na celu pomóc ci zrealizować swój potencjał w tych rolach.

Książka oferuje bogaty wgląd w wiele aspektów osobowości INFP, dostarczając narzędzi rozwoju osobistego, aby lepiej radzić sobie ze światem, jednocześnie wnosząc niezapomniany wkład.

Co mówią czytelnicy

To naprawdę list miłosny dla INFP i być może tych, którzy są im bliscy

8. 1984 George'a Orwella

O książce

Autor: George Orwell

George Orwell Rok wydania: 1948

1948 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: Zaawansowany

Zaawansowany Liczba stron: 310

310 Ocena: 4.5/5 (Amazon) 4.19/5 (Goodreads)



Ta książka autora George'a Orwella przedstawia dystopijną rzeczywistość, która zagłębia się w tematy wolności, indywidualności i walki z opresyjnymi systemami oczami Winstona Smitha, który walczy z totalitarnym reżimem Wielkiego Brata.

Tematy te rezonują z INFP ze względu na ich wrodzone pragnienie autentyczności w świecie, który często wydaje się sprzeczny z ich ideałami.

Emocjonalna głębia podróży Winstona i eksploracja prawdy, miłości i oporu przeciwko konformizmowi przemawiają do sedna osobowości INFP, czyniąc tę książkę genialną lekturą.

Co mówią czytelnicy

Biorąc pod uwagę czas, w którym została napisana, ta książka jest bardzo wnikliwa w tym sensie, że jej koncepcja mogłaby łatwo stać się rzeczywistością. to klasyk, którego nigdy nie czytałem i bardzo się cieszę, że do zrobienia!

9. Gwiezdny pył Neila Gaimana

O książce

Autor: Neil Gaiman

Neil Gaiman Rok wydania: 2005

2005 Szacowany czas czytania: 5,5 godziny

5,5 godziny Zalecany poziom: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Średnio zaawansowany do zaawansowanego Liczba stron: 256

256 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.10/5 (Goodreads)



Szukasz wciągającej baśni, która łączy w sobie przygodę, magię i poszukiwanie prawdziwego siebie? Gwiezdny pył autora Neila Gaimana nie zawodzi. Książka ta przemawia do INFP ze względu na pomysłową fabułę i bogato rozwinięte postacie.

Podróż bohatera w celu zdobycia spadającej gwiazdy dla swojej ukochanej wykracza poza dosłowną fabułę, aby zbadać głębsze tematy rozwoju i uświadomienia sobie, co jest naprawdę ważne w życiu.

Te wątki rezonują z INFP, którzy są wiecznymi marzycielami, zawsze poszukującymi sensu i głębszego zrozumienia siebie i otaczającego ich świata.

Magiczny realizm Gwiezdnego pyłu zapewnia ucieczkę do świata, w którym wszystko jest możliwe, odzwierciedlając wyobraźnię typów osobowości INFP.

Co mówią czytelnicy

Bardzo mi się podobało. Czyta się jak bajkę. Przywróciła trochę dzieciństwa do mojego pogmatwanego dorosłego życia

O książce

Autor: Leane Silva

Leane Silva Rok wydania: 2015

2015 Szacowany czas czytania: 1 godzina

1 godzina Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 38

38 Ocena: 3.3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)



Ta książka jest skierowana do odbiorców INFP, zagłębiając się w życie i umysły postaci historycznych, które udostępniały typ osobowości INFP.

Powodem, dla którego INFP uznają ją za fascynującą, jest to, że oferuje wgląd w to, jak osoby o podobnych cechach radziły sobie ze swoimi pasjami, zmaganiami i powodzeniami na przestrzeni dziejów.

Mimo że książka jest krótka, ma dość introspektywny charakter. Dostarcza zarówno inspiracji, jak i poczucia koleżeństwa, potwierdzając i wzmacniając czytelników, którzy ucieleśniają istotę tego, co oznacza bycie INFP.

Co mówią czytelnicy

To było odsetki przeczytać, jak cztery główne funkcje INFP mogą być postrzegane przez inne typy i różne sposoby ich wyrażania przez INFP

Wyzwania czytelnicze dla INFP

Nie możemy omawiać książek dla INFP bez poruszenia następujących codziennych wyzwań, których doświadczają osoby o tym typie osobowości:

Trudności z kończeniem książek

INFP mają tendencję do ciągłego poszukiwania nowych rzeczy do odkrycia. Chociaż może to wzbogacić ich doświadczenia życiowe, może również limitować ich możliwości.

Instancja może mieć trudności z zakończeniem jednej książki przed przejściem do innej, po prostu z powodu przytłoczenia wyborem lub pokusą nowych, potencjalnie bardziej ekscytujących książek.

Aby przezwyciężyć to wyzwanie,

Poświęć określony czas na każdą książkę, jeśli czytasz wiele

Dołącz do grupy czytelniczej, aby zaangażować się w czytanie z innymi, aby pozostać zmotywowanym i odpowiedzialnym

Trudności z obiektywnym czytaniem

Osoby INFP stają się głęboko emocjonalnie zaangażowane w historie i postacie, o których czytają. Może to sprawić, że czytanie stanie się intensywnym doświadczeniem emocjonalnym, które może być wyczerpujące lub przytłaczające, zwłaszcza jeśli zawartość jest zbyt ciężka.

W takim przypadku,

Rób częste przerwy podczas czytania

Zaangażuj się w lekkie lub inne gatunki, aby zrównoważyć intensywne lektury

Refleksja poprzez prowadzenie dziennika w celu przetworzenia emocji związanych z czytaniem

Problemy z utrzymaniem koncentracji

Z ich żywą wyobraźnią, INFP mogą zagubić się w swoich myślach lub marzeniach wyzwalanych przez materiał, który czytają. Może to prowadzić do częstego rozpraszania uwagi, utrudniając im skupienie się na tekście.

Aby uniknąć rozproszenia,

Ustawienie konkretnych celów czytania (np. liczba stron lub rozdziałów), aby utrzymać koncentrację

Używaj zakładek z notatkami, aby zapisywać myśli i wracać do nich później, utrzymując przepływ czytania bez zakłóceń

Problemy z idealnym wyborem książek

INFP mogą mieć trudności z rozpoczęciem nowej książki, ponieważ szukają idealnego doświadczenia czytelniczego. Może to prowadzić do zwlekania lub niezdecydowania, ponieważ mogą czuć się przytłoczeni ogromnym wyborem lub obawiać się, że nie wybiorą "właściwej" książki.

W takim przypadku,

Zaakceptuj, że nie każda książka musi być idealna. Postrzegaj każde doświadczenie czytelnicze jako podróż odkrywczą

Wypróbuj krótkie opowiadania lub antologie, aby doświadczyć różnych autorów i stylów bez zobowiązania do przeczytania długiej książki

Zastosowanie wiedzy z książek dla INFP

Czytanie, ogólnie rzecz biorąc, a w szczególności książki o typach osobowości INFP, mogą być doskonałym źródłem nauki i introspekcji dla kreatywnego, wrażliwego INFP.

Jednak INFP mają tendencję do postrzegania szerszej perspektywy i mogą przegapić mniejsze szczegóły. Czytając i ciesząc się tymi książkami o INFP, możesz mieć trudności z zastosowaniem ich lekcji w codziennym życiu.

Oto kilka wskazówek dotyczących stosowania wiedzy udostępnianej w książkach dla INFP:

Zarządzanie czasem i zadaniami

INFP czasami czują się przytłoczone życiem, zwłaszcza gdy czytają o koncepcjach technicznych. Proste praktyki mogą pomóc w zarządzaniu czasem i zadaniami bez poczucia przytłoczenia.

Na przykład, naucz się robić częste przerwy na dekompresję. Gdy nie od razu coś zrozumiesz, zrób krok w tył, aby zastanowić się nad nowymi informacjami lub złożonymi problemami, zanim do nich wrócisz. Spokojne przetwarzanie informacji może pomóc w lepszym zrozumieniu rzeczy i opracowaniu bardziej kreatywnych rozwiązań.

Współpracuj i ucz się

Znajdź partnera do czytania, z którym będziesz mógł cieszyć się tymi książkami INFP (wskazówka: nie muszą to być osoby o typie osobowości INFP).

Wykorzystaj udostępnianie doświadczeń czytelniczych, aby uzyskać nowe spostrzeżenia i lepiej połączyć się ze znajomymi. Będziesz także w stanie kultywować nawyk słuchania innych i współpracy w ustawieniach grupowych.

Idź z przepływem

Jako INFP możesz być bardziej skłonny do kreatywności i wolisz wyrażać siebie poprzez sztukę, pisanie i inne kreatywne przedsięwzięcia. Książki dla INFP mogą pomóc ci rozwinąć tę kreatywność i wykorzystać ją jako narzędzie do rozwoju osobistego i kariery.

Tak więc, zamiast martwić się zbytnio o "odnoszenie się" do postaci w książkach, pozwól na przepływ informacji przez ciebie. Czytanie powinno przede wszystkim przynosić radość. Nie każda książka musi być ogromnym doświadczeniem edukacyjnym, które zmieni to, kim jesteś lub twoje życie nawyki związane z pracą .

Zainspiruj się

Ponieważ INFP często głęboko odczuwają pewne rzeczy, książki mogą być dla nich pocieszeniem i ukojeniem. Mogą oferować poczucie przynależności, a nawet dostarczać strategii radzenia sobie z wyzwaniami i emocjonalnymi zawirowaniami.

Wybieraj książki, które są zgodne z twoimi wartościami i odsetkami, oferują nowe perspektywy i wiedzę, które stymulują cię intelektualnie i pomagają ci w życiu rozwinąć nastawienie na rozwój .

Często zadawane pytania (FAQ)

1. **Czy INFP są trudne do odczytania?

INFP są w zgodzie ze swoimi emocjami i wartościami, ale mogą potrzebować czasu, aby otworzyć się i rozmawiać ze światem. Nieustannie poruszają się także pomiędzy swoim idealnym światem a rzeczywistością, przez co ich działania wydają się innym nieprzewidywalne lub niespójne.

2. **Czy INFP wolno się uczą?

Nie, INFP nie uczą się wolno. Jednak często nie spieszą się z przetwarzaniem nowych informacji przed ich omówieniem. Preferują kreatywne i niezależne podejście do nauki i lubią angażować się w refleksyjne i pomysłowe działania.

3. **Czy INFP są inteligentne akademicko?

Osoby INFP są zazwyczaj bardzo wrażliwe i inteligentne emocjonalnie. We wszystkim, co robią, są zaangażowani w podążanie za swoimi podstawowymi wartościami i osobistymi motywatorami. Pod względem inteligencji INFP zajmują trzecie miejsce, zaraz po INTP i INTJ.

4. **Jakie są najlepsze książki dla INFP napisane przez typy osobowości INFP?

Oto najlepsze książki o INFP napisane przez same typy osobowości INFP: