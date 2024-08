Agile Coaching: znaczenie, wyzwania i najlepsze praktyki

Czy słyszałeś kiedyś powiedzenie "Agile to sposób myślenia"?

Dla poważnych praktyków zwinność jest filozofią i sposobem działania, a nie nakazowym procesem. Mówi się, że nie należy "robić", ale "być" zwinnym.

Może to oznaczać różne rzeczy w zależności od dojrzałości zespołu. W rezultacie zespoły interpretują agile w sposób, który działa najlepiej dla nich i stale się doskonalą.

Potrzebna jest jednak spójna praktyka, aby cały zespół przyjął ją w podobny sposób. Potrzebujesz wskazówek i poręczy. Trener agile pomaga właśnie w tym.

Czym jest Agile Coaching?

Agile coaching to proces pomagania zespołom w przyjęciu zwinnego sposobu pracy. Obejmuje on kierowanie organizacjami, zespołami i poszczególnymi osobami w celu przyjęcia i praktykowania zasad zwinności.

Chociaż jest on zwykle używany przez zespoły programistyczne, każda organizacja w marketingu, produkcji, budownictwie itp. może korzystać z technik zwinnych. Trener agile umożliwia to poprzez:

Szkolenie zespołów i prowadzenie warsztatów na temat zwinnych praktyk

Mentoring i prowadzenie zespołu przez cały czas trwania projektu

Usprawnianie procesów, współpracy i ciągłego doskonalenia

Eliminowanie blokad na drodze do dostarczania wartości dla klienta

Umożliwienie dostosowania między biznesem a inżynierią

Skalowanie zwinnych praktyk w całej organizacji

Utrzymanie zwinnej kultury w dłuższej perspektywie

Scrum Master przeprowadza zwinny coaching dla osób i zespołów. Oznaczenie "agile coach" jest zarezerwowane dla doświadczonego praktyka, który współpracuje z wieloma zespołami i kierownictwem organizacji w celu skalowania programów zwinnych. Ogólnie rzecz biorąc, obaj pełnią nieco podobne role.

Elementy zwinnego coachingu

Agile coaching łączy wymagania biznesowe, dostarczanie technologii i naukę behawioralną w celu poprawy wyników projektu. Obejmuje to szereg kontrastujących ze sobą elementów. Oto, co to pociąga za sobą.

1. Zrozumienie celów agile

Zanim przejdziemy do tego, jak działa agile, musimy wiedzieć dlaczego. Najczęstsze cele agile to:

Adaptowalność do zmieniających się wymagań

Częste dostarczanie działającego oprogramowania

Współpraca między biznesem a inżynierią

Zrównoważony rozwój

Doskonałość techniczna i dobry projekt

Zadowolenie klienta

Ciągłe doskonalenie

Agile coach pomaga zespołom zrozumieć cele zwinna transformacja i pracować nad ich osiągnięciem.

Na przykład, aby osiągnąć cel ciągłego doskonalenia, zwinny trener niezwłocznie ułatwia przeglądy i retrospektywy. Pomoże zespołowi zebrać informacje zwrotne i zoptymalizować wydajność w nadchodzących sprintach.

2. Ocena bieżącej wydajności

Kiedy zespół wdraża agile, ważne jest, aby znać swój punkt wyjścia. Trener agile pomoże zespołowi ocenić bieżącą wydajność w zakresie wskaźników jakościowych i ilościowych, takich jak produktywność, wydajność, częstotliwość wdrożeń i doświadczenie deweloperów.

Na tym etapie agile coach będzie również obserwował nastawienie i przekonania członków zespołu, aby ocenić ich gotowość.

3. Identyfikacja obszarów problemowych

Poprzez rozmowy z zespołami, a także wnikliwą obserwację, agile coachowie notują obszary problematyczne.

Typowymi obszarami problematycznymi na początkowych etapach wdrażania zwinnych metod pracy są niechęć wobec zmieniających się wymagań lub trudność w rozbiciu funkcjonalności na zadania, które można ukończyć w ciągu tygodnia. Na późniejszych etapach mogą pojawić się wyzwania związane z przeprowadzaniem przejrzystych retrospektyw lub wystarczająco częstym wdrażaniem.

Trener pomoże zespołom zwinnym zidentyfikować te wyzwania i poprowadzi je przez ich skuteczne pokonanie.

4. Rozwiązywanie problemów ze zwinnym nastawieniem

Po zidentyfikowaniu obszarów problemowych nadchodzi czas na podjęcie działań. Trener agile pomoże zespołom przyjąć kulturę agile wraz ze zmianami, jakie niesie ona w sposobie myślenia, praktykach i narzędziach. Może to obejmować:

Zwinne rytuały, takie jak spotkania stand-up i retrospektywy

Nastawienie na współpracę zamiast rywalizacji

Autonomiczne podejmowanie decyzji i samodzielne zarządzanie zespołami

Narzędzia takie jakdarmowe oprogramowanie Kanban lub tablice Scrum

Należy jednak pamiętać, że zwinna transformacja nie dotyczy tylko zespołów programistycznych. Pomyślne wdrożenie agile wymaga strategii przywództwa . Trener agile współpracuje również z kierownictwem firmy, aby dostosować wszystkich do wartości agile i dokonać pozytywnej zmiany.

5. Ułatwianie współpracy i komunikacji w zespole

Agile coach eliminuje luki w komunikacji. Trenuje zespoły, aby informowały wszystkich interesariuszy, ćwiczyły przejrzystość i jasność komunikacji oraz wyprzedzały wyzwania związane z realizacją projektu.

widok czatu ClickUp do współpracy w czasie rzeczywistym_

6. Radzenie sobie z konfliktami

Tam, gdzie zachodzi zmiana, pojawia się konflikt. Początkowo agile coach odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu tych konfliktów. W dłuższej perspektywie pomaga zespołom budować zdolność do samodzielnego rozwiązywania konfliktów.

Chociaż powyższe elementy są podstawowymi elementami zwinnego coachingu, to nie wszystko. Agile coachowie wnoszą znaczący wkład w każdą fazę tworzenia oprogramowania. Zobaczmy, jak to wygląda.

Fazy zwinnego coachingu

Kiedy zespół lub organizacja zajmująca się tworzeniem oprogramowania przyjmuje zwinność, zobowiązuje się do przekształcenia niemal każdego aspektu swoich obecnych systemów. Będziesz zaskoczony, jak wszechobecne może to być.

Oto przekrój wkładu zwinnego coacha w proces tworzenia oprogramowania.

Planowanie

Zwinne planowanie zasadniczo różni się od tradycyjnego tworzenia oprogramowania. Polega ono na rozbiciu złożonego oprogramowania na małe, niezależne jednostki, które mogą być rozwijane i wdrażane w sprintach, zazwyczaj dwutygodniowych.

Pierwszym zadaniem agile coacha jest pomoc zespołom w przyjęciu tego podejścia poprzez:

Rozbicie funkcji produktu na historie użytkownika i zadania

Stworzenie biznesowo dopasowanego i zdrowego backlogu

Priorytetyzację elementów backlogu w oparciu o ich wartość biznesową

Ustalenie standardów i kryteriów akceptacji dla wyników

Budowanie

Podczas tworzenia oprogramowania zespoły często wracają do starych nawyków. Zwinny trener zwraca uwagę na takie przypadki i delikatnie prowadzi zespół:

Upewnianie się, że wszyscy uczestniczą w każdym spotkaniu

Wykorzystywanie zwinnych narzędzi, takich jak Tablica Scrum lub Kanban do zarządzania projektami

Ułatwianie codziennych stand-upów, aby pomóc zespołowi zsynchronizować pracę i szybko zająć się blokadami

Umożliwienie członkom zespołu podejścia do rozwoju z biznesowym nastawieniem

tablica Kanban ClickUp do zarządzania zadaniami i wydajnością na pierwszy rzut oka_

Testowanie

Jednym z głównych celów zwinnego tworzenia oprogramowania jest doskonałość techniczna. Testowanie odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Trenerzy Agile koncentrują się na jakości oprogramowania, pomagając zespołom:

Jasno zdefiniować kryteria akceptacji

Stosować praktyki Test-Driven Development (TDD) w celu zwiększenia wydajności i jakości

Wdrożyć potoki ciągłej integracji i wdrażania

Zautomatyzować proces testowania w celu uzyskania szybszej informacji zwrotnej i szybszej identyfikacji problemów

Ciągłe doskonalenie

Czym jest zwinność bez ciągłego doskonalenia? Trenerzy Agile tworzą systemy dla zespołów inżynieryjnych, aby:

Refleksji nad swoimi procesami i wynikami

Otwartej i szczerej wymiany informacji zwrotnych

Przeprowadzać retrospektywy, aby świętować to, co poszło dobrze i planować poprawki tego, co się nie udało

Optymalizować wskaźniki wydajności i poprawiać wyniki

Sprowadzanie ekspertów zewnętrznych w celu ciągłego uczenia się

Jak widać, rolą agile coacha jest delikatne nakłanianie zespołów do robienia wszystkich rzeczy, które robią od lat, w zupełnie inny sposób. Jeśli wydaje ci się, że to dużo pracy, to masz rację.

Oto dlaczego cała ta praca byłaby tego warta.

Korzyści płynące z Agile Coachingu

Zadaniem coacha jest pomoc zespołom inżynieryjnym w prawidłowym stosowaniu metodyki Agile. Nie może jednak pozwolić sobie na zbyt szybkie działanie i zakłócenie istniejącej dynamiki. Muszą więc obserwować, szturchać i powoli prowadzić zespoły we właściwym kierunku, przekonując ich o korzyściach.

Lepsze zrozumienie zwinnych praktyk przez zespół

Agile nie jest procesem nakazowym, ale zmianą sposobu myślenia, więc łatwo o nieporozumienia. Agile coach pomaga wyjaśnić, co zwinność oznacza dla zespołu, jego kontekstu i potrzeb.

Na przykład, jeśli zespół prowadził spotkania w tradycyjny sposób, może mieć trudności z ustaleniem 15-minutowych stand-upów. Jeśli zespół zawsze opierał się na "opisie funkcji", może mieć trudności z "historyjkami użytkownika" Trener agile rozróżnia te rzeczy.

Zmniejszenie ryzyka opóźnień i niepowodzeń projektu

Wartości Agile kładą nacisk na informacje zwrotne. Zachęcają zwinne zespoły do budowania w małych przyrostach, pokazywania regularnych wersji demonstracyjnych i przeprowadzania przeglądów. Pomagają zespołom zidentyfikować problemy i ryzyko na wczesnym etapie, aby je złagodzić lub zresetować oczekiwania klienta.

Wewnętrznie, pomagają również ustanowić regularne odprawy, aby upewnić się, że zespół jest na dobrej drodze. Wprowadzają narzędzia takie jak wykresy burnup i burndown do oceny postępów.

Zwiększona produktywność i wydajność

Agile coaching pomaga zespołom usprawnić procesy i wyeliminować nieefektywności. Agile coach pomaga zespołom:

Podzielić pracę na możliwe do zarządzania sprinty, dzięki czemu mogą skupić się na działaniach o wysokiej wartości

Zredukować czas spędzany na niepotrzebnych spotkaniach/zadaniach administracyjnych

Skoncentrować się na celach projektu i potrzebach biznesowych

Planować i zarządzać pracą w sposób zrównoważony, aby uniknąć wypalenia zawodowego przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności

Lepsze podejmowanie decyzji

Zwinny trener wnosi jasność do procesu myślowego zespołu. Pomaga stworzyć bezpieczne środowisko do eksperymentowania i uczenia się na błędach. W ten sposób wzmacnia zwinne zespoły i decentralizuje podejmowanie decyzji.

Lepsza komunikacja w zespole

Trenerzy Agile ułatwiają komunikację. Korzystają oni z ram, szablonów i zwinne narzędzia aby poprawić współpracę w zespole. Umożliwiają one członkom zespołu zgłaszanie wątpliwości lub alarmowanie, jeśli zauważą, że coś jest nie tak. Zachęcają kierowników projektów do otwartej rozmowy z klientami, budując zaufanie.

Tak jak niezmierzone są korzyści, dobry coaching zwinny wiąże się z własnym zestawem wyzwań. Ale bez obaw! Możesz być dobrym zwinnym coachem dzięki odpowiednim narzędziom i procesom.

Wyzwania zwinnych coachów i jak im sprostać

Agile coaching stawia czoła wyzwaniom w trzech wymiarach: Technologicznym, procesowym i behawioralnym. Wpływa również na poziom organizacyjny, zespołowy i indywidualny.

Wyzwania z tym związane mogą być złożone. Co ważniejsze, brak odpowiednich narzędzi może skomplikować sprawę.

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga solidnego, zwinnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, oraz szeregu interwencji. Przeanalizujmy każdą z nich.

Wyzwanie 1: Opór przed zmianami

Nikt nie lubi zmian, zwłaszcza jeśli uważa, że jego obecny system działa wystarczająco dobrze. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stają trenerzy agile, jest opór wobec zmian. Opór ten może objawiać się sceptycyzmem, połowicznymi próbami lub jawnym sprzeciwem.

Jako zwinny coach możesz przezwyciężyć te trudności poprzez:

Uczynienie zmian zwinnymi: Zastosuj zwinne podejście do zarządzania zmianą. Wprowadzaj zmiany stopniowo, zbieraj informacje zwrotne i wspólnie idź naprzód.

Demonstrowanie wyników: Podczas gdy niezbędne jest wyjaśnienie i przeszkolenie zespołu w zakresie korzyści płynących ze zwinności, bardziej przekonujące jest zademonstrowanie skuteczności. Użyj studiów przypadku i przykładów, aby zilustrować zmianę.

Zaszczepienie poczucia odpowiedzialności: Jako trener ważne jest, aby być przewodnikiem, a nie menedżerem. Zaangażuj członków zespołu w proces zmian, aby dać im poczucie odpowiedzialności.

Świętuj małe zwycięstwa: Zauważaj każdą poprawę i świętuj ją. Zachęcaj pierwszych użytkowników i uczyń z nich swoich mistrzów.

Jeśli jesteś nowym trenerem agile, oto kilka z nich szablony planów treningowych aby ustrukturyzować swoje inicjatywy.

Wyzwanie 2: Niejasne procesy

Kiedy zespoły przyjmują zwinność, tradycyjne struktury zespołów są rozbijane na rzecz samodzielnie zarządzanych zespołów wielofunkcyjnych. Tradycyjne role i obowiązki zostają zastąpione autonomią i niezależnością, co może zakłócić pracę.

Na przykład, w zespole, który dopiero zaczyna pracę w modelu agile, niejasne procesy planowania sprintu mogą skutkować słabo zdefiniowanymi celami, co prowadzi do braku koncentracji i ukierunkowania podczas sprintu. Jako zwinny trener, skonfiguruj jasne systemy i procesy.

Jasno zdefiniuj pracę: Używaj Zadania ClickUp aby szczegółowo zdefiniować historie użytkownika. Dodaj opisy, terminy, użytkowników i podzadania, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Zadania ClickUp do szczegółowego zarządzania zadaniami

Dokumentuj przepływy pracy: Zapisz swoje zwinne procesy i przepływy pracy na Dokumenty ClickUp i udostępnij je zespołowi. Na wszelki wypadek użyj również ClickUp AI do podsumowywania dłuższych dokumentów.

Optymalizacja procesów: Regularnie przeglądaj i udoskonalaj procesy w oparciu o opinie i wyniki zespołu. Buduj konsensus w sprawie nowych procesów i zachęcaj członków zespołu do przejęcia odpowiedzialności. Używaj zwinne szablony aby przyspieszyć przyjęcie.

Wyzwanie 3: Nieefektywne narzędzia do zarządzania projektami

Zwinne tworzenie oprogramowania to złożona sieć rzeczy do zrobienia. Bez odpowiedniego narzędzia projekt może cierpieć z powodu złego zarządzania zadaniami, słabej widoczności i trudności z ustalaniem priorytetów pracy.

Pierwszą rzeczą, jaką robią trenerzy zwinności w przedsiębiorstwie, jest znalezienie najlepszego narzędzia dla projektu. ClickUp's agile oprogramowanie do zarządzania projektami zostało zaprojektowane specjalnie do tego celu.

Kompleksowe zarządzanie projektami: ClickUp umożliwia zarządzanie zadaniami, przepływami pracy, harmonogramami, rozmowami, celami itp. Jest to uniwersalne narzędzie do zwinnego zarządzania projektami.

Widoczność: Pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają wgląd w projekty w czasie rzeczywistym. Zobacz wykresy wypalenia i wypalenia, zarządzaj obciążeniami, dostosuj harmonogramy w oparciu o zależności i zobacz wszystko w jednym miejscu.

ClickUp Dashboard do raportowania w czasie rzeczywistym

Automatyzacja: Automatyzacje ClickUp pozwala zmniejszyć ilość pracy. Wybieraj spośród ponad 100 automatyzacji, aby usprawnić przepływy pracy, aktualizować statusy/daty/przypisanych itp.

Wyzwanie 4: Skalowanie zwinnych praktyk

Twój dowód koncepcji może się udać, ale skalowanie zwinności w całej organizacji to zupełnie inna gra. Jako trener zwinności w przedsiębiorstwie musisz wykonać swoją pracę.

Buduj na swoim sukcesie: Po udanym zademonstrowaniu korzyści płynących ze zwinności w jednym zespole, wykorzystaj to, aby przekonać większą organizację. Wykorzystaj dane i wnioski, aby zoptymalizować wysiłki związane ze skalowaniem.

Zarejestruj mistrzów zwinności: Zidentyfikuj tych, którzy wierzą w agile i zarejestruj ich jako swoich mistrzów. Uzyskaj ich pomoc w działaniu jako młodsi trenerzy dla swoich zespołów.

Śledź postępy: Używaj Cele ClickUp dla Twojej zwinnej podróży. Wizualizuj postępy i dokonuj korekt w razie potrzeby.

cele ClickUp do śledzenia postępów_

Wyzwanie 5: Niespójne wyniki szkoleń/coachingu

Nie każdy otrzymuje szkolenie/coaching w ten sam sposób. W zespole może być kompletny nowicjusz, entuzjasta zwinności i doświadczony praktyk, z których każdy potrzebuje innego rodzaju coachingu.

Podczas gdy wiele oprogramowanie treningowe może nie być tak skuteczne. Aby upewnić się, że zwinny coaching jest skuteczny, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Zrozumienie aktualnych umiejętności: Szablon matrycy szkoleniowej ClickUp pomaga przeanalizować mocne i słabe strony zespołu i poszczególnych osób. Wykorzystaj wnioski z tej analizy, aby dostosować swój coaching.

Stwórz plan treningowy: Użyj Szablon ram szkoleniowych ClickUp aby usprawnić proces szkolenia, wyznaczyć realistyczne cele i monitorować postępy w czasie rzeczywistym.

Zaprojektuj dobrą mieszankę szkoleniową: Użyj kombinacji metod szkoleniowych, takich jak warsztaty, ćwiczenia praktyczne i rzeczywiste studia przypadków, aby zaspokoić różne style uczenia się.

Wspieranie wzajemnego uczenia się: Zachęcaj doświadczonych członków zespołu do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z nowymi członkami zespołu. Stwórz także kulturę informacji zwrotnej i dzielenia się wiedzą.

Kliknij Dokumenty, aby wspólnie pracować nad pomysłami

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Agile Coachingu

1. Jakie są trzy poziomy skupienia dla agile coacha?

Trzy poziomy skupienia dla agile coacha to produkt, zespół i przywództwo.

Na poziomie produktu zwinni trenerzy wprowadzają kulturę zorientowania na klienta i myślenia projektowego. Pomagają zespołom przyjąć podejście produktowe do tworzonego oprogramowania.

Agile coach skupia się na aspektach kulturowych i behawioralnych na poziomie zespołu. Kładą nacisk na współpracę, przejrzystość, otwartość, informacje zwrotne itp.

Na poziomie przywództwa zwinni trenerzy pomagają organizacji zidentyfikować martwe punkty i pozostać na zwinnej drodze.

2. Czym na co dzień zajmuje się agile coach?

Zasadniczo agile coach słucha, obserwuje i rozmawia z ludźmi przez cały dzień. Prowadzi osoby i zespoły do skutecznego wdrożenia agile. Nie ma dwóch takich samych dni, ale niektóre z wykonywanych zadań są następujące:

Dołączanie do standupów i pomoc w eliminowaniu blokad

Dołączanie do spotkań scrumowych i pomoc w planowaniu sprintów

Planują mapę drogową z kierownikiem projektu i wspierają udoskonalanie backlogu

Pomoc kierownikowi projektu w szacowaniu wysiłku i prognozowaniu harmonogramów

Prowadzenie szkoleń i grupowych sesji coachingowych

3. Jakich kwalifikacji potrzebuję, aby zostać trenerem agile?

Trener agile musi posiadać solidną wiedzę na temat metodyki agile i umiejętność pozytywnego przekonywania ludzi. Może to obejmować wiedzę specjalistyczną w zakresie:

Zwinnych praktykach, takich jak Scrum, Kanban, SAFe itp.

Zarządzanie projektami, w tym zadania, harmonogramy, wykresy Gantta itp.

Narzędzia i raporty, takie jak macierz RACI, wykresy wypalenia/spalania, błędy, wiki itp.

Komunikowanie się z wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych

Aby się wyróżnić, możesz również rozważyć uzyskanie certyfikatu agile, takiego jak Certified Scrum Master lub Certified Enterprise Coach.

Trenuj jak mistrz z ClickUp

Jeśli agile jest sposobem myślenia, to nie jest to zmiana, która jest jednorazowa. Przyjęcie zwinności wymaga ciągłego zaangażowania w ciągłe doskonalenie i zrównoważony rozwój.

Gdy sytuacja staje się trudna - jak to często ma miejsce w wysokowydajnych zespołach programistycznych - zespoły mają tendencję do powracania do tego, co znane, wykolejając zwinną adopcję. Właśnie dlatego rola agile coacha jest kluczowa.

Agile coachowie pełnią rolę przewodników, wskazując zespołom właściwy kierunek i przywracając je na właściwe tory. Oprogramowanie ClickUp do zwinnego zarządzania projektami jest najlepszą bronią w zbroi zwinnego trenera. Pomaga skonfigurować systemy i pulpity nawigacyjne potrzebne do pomocy zespołowi. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś !