10 najlepszych alternatyw i konkurentów ZoomInfo w 2024 roku

ZoomInfo, samozwańczy "Google ludzi", jest oprogramowanie do niestandardowych baz danych klientów które odblokowuje świat potencjalnych klientów i partnerów dla zespołów sprzedaży i marketingu.

Jednakże, podczas gdy ZoomInfo dąży do dokładności, czasami mogą pojawić się nieaktualne informacje lub nieprawidłowe dane kontaktowe. Te problemy z dokładnością danych mogą prowadzić do marnowania czasu i niewykorzystanych perspektyw dla zespołu sprzedaży. Dodatkowo, limit pokrycia niszowych rynków przez ZoomInfo może zmusić cię do szukania alternatyw dla ZoomInfo w celu generowania leadów z niestandardowych baz danych klientów.

W wyniku tego wielu kluczowych decydentów w dziale sprzedaży i marketingu szuka konkurentów ZoomInfo, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na solidne narzędzie do analizy sprzedaży, które może dostarczyć wysokiej jakości dane.

Aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie, zebraliśmy listę 10 najlepszych alternatyw ZoomInfo, aby poprawić zasięg sprzedaży. Zamieściliśmy również listę ich wyróżniających się funkcji i cen, aby pomóc ci znaleźć idealne rozwiązanie.

Czego powinieneś szukać w alternatywach ZoomInfo?

Dane są podstawą każdej strategii marketingowej i sprzedażowej. Dzięki dogłębnym profilom firm i danym kontaktowym możesz tworzyć hiper-celowe kampanie sprzedażowe i marketingowe kampanie marketingowe Cognism to globalna platforma analizy sprzedaży, która pomaga zespołom ds. przychodów znaleźć i połączyć się z osobami decyzyjnymi na ich docelowych kontach. Koncentruje się na dostarczaniu dokładnych i zgodnych z przepisami danych biznesowych B2B.

Cognism twierdzi, że ma wiodącą w branży częstotliwość odświeżania, zapewniając aktualne i dokładne dane kontaktowe. Oferuje różnorodność automatyzacja sprzedaży narzędzia, takie jak wyszukiwarki e-maili i dialery, które mogą ci pomóc zaoszczędzić czas i wysiłku podczas poszukiwania nowych klientów.

Platforma integruje się z różnymi innymi narzędziami sprzedażowymi, takimi jak CRM i platformy do automatyzacji marketingu. Ułatwia to wykorzystanie Cognism w istniejącym obiegu pracy związanym z poszukiwaniem nowych klientów.

Najlepsze funkcje Cognism

Uzyskiwanie zweryfikowanych e-maili i numerów telefonów kluczowych potencjalnych klientów z docelowych list kontaktów

Korzystaj z zaawansowanych filtrów danych kontaktowych, firmograficznych i technologicznych, wydarzeń wyzwalających sprzedaż i danych dotyczących intencji, aby w kilka sekund odkryć najlepszego docelowego nabywcę

Uzyskaj numery oczyszczone z DNC od samego początku

Wykorzystaj sygnały intencji kupującego, aby zrozumieć, kiedy kupujący są na rynku dla Twojego rozwiązania i przechwycić je na wcześniejszym etapie ich podróży

Limity Cognism

Czasami niedokładne filtrowanie celów

Użytkownicy raportują powtarzające się usterki techniczne

Ceny Cognism

Ceny niestandardowe

Cognism oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (545+ recenzji)

4.6/5 (545+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (60+ opinii)

4. LeadIQ - Najlepszy do usprawniania zbierania leadów

przez LeadIQ poprzez wzbogacanie danych i automatyzację.

Możesz przechowywać, zarządzać i organizować swoich potencjalnych klientów, jednocześnie integrując się z kilkoma platformami sprzedażowymi i marketingowymi, co czyni go konkurentem ZoomInfo.

Kaspr oferuje również rozszerzenie do Chrome, które pozwala szybko przeszukiwać sieć w poszukiwaniu publicznie dostępnych informacji, a następnie prezentuje je w intuicyjnym interfejsie użytkownika.

Najlepsze funkcje Kaspr

Zarządzanie potencjalnymi klientami, automatyzacja działań i synchronizacja danych z innymi aplikacjami sprzedażowymi

Wgląd w część danych przed zapłaceniem za nie

Prospect, outreach i tworzenie możliwości dla przedstawicieli ds. rozwoju sprzedaży (SDR) w jednym miejscu

Personalizacja na dużą skalę dzięki funkcjom automatyzacji sprzedaży, takim jak wysyłanie próśb o połączenie z LinkedIn

Limity Kaspr

Problemy z pobieraniem danych dla mniejszych firm

Niektóre funkcje mogą być niezgodne z polityką LinkedIn

Cennik Kaspr

**Free

Starter: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Business: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Organizacja: $99/miesiąc za użytkownika dla minimum 5 użytkowników, rozliczane rocznie

Kaspr oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (600+ recenzji)

4.4/5 (600+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

7. Clearbit - Najlepszy do zaawansowanego wzbogacania danych

przez Clearbit* Wykorzystaj AI, aby przekazywać leady do swoichPlatforma CRM lubnarzędzia cyklu pracy aby automatycznie wyzwalać kampanie informacyjne

Uzyskiwanie zakończonych informacji o potencjalnych kandydatach, takich jak historia zatrudnienia, umiejętności, wykształcenie i inne

Wyzwalacz wielokanałowych kampanii z integracjami

Limity LeadFuze

Niski limit wielkości listy

Ma krzywą uczenia się z interfejsem użytkownika

Cennik LeadFuze

Unlimited: Od $397/miesiąc

Od $397/miesiąc Skalowanie: Począwszy od 147 USD/miesiąc

Począwszy od 147 USD/miesiąc Niestandardowy

LeadFuze oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

Inne narzędzia baz danych klientów

Podczas gdy narzędzia do zarządzania danymi są niezbędne, warto rozważyć, w jaki sposób CRM i platformy bazodanowe, takie jak ClickUp, mogą wzmocnić ich wpływ. CRM wykraczają poza przechowywanie danych, oferując cenne informacje i usprawnione cykle pracy.

ClickUp ClickUp CRM _

oferuje centralny hub dla podróży danych. Wyobraź sobie, że wykraczasz poza przechowywanie danych i jesteś w stanie analizować swoje dane, uzyskiwać przydatne informacje i usprawniać cykle pracy, a wszystko to w ramach przyjaznej dla użytkownika platformy.

W ocenie cRM numer 1 na świecie według G2 clickUp CRM pozwala zmienić potencjalnych klientów w niestandardowych klientów. Zoptymalizuj swój lejek sprzedaży, spersonalizuj swój zasięg i obserwuj, jak Twój biznes rozwija się dzięki ClickUp.

widok hubów elementów ClickUp ułatwia sortowanie dokumentów, pulpitów i tablic według ostatnich, ulubionych lub "Utworzone przeze mnie"_

ClickUp jest doskonałym narzędziem do zarządzania powiązaniami z klientem z kilku powodów:

Wysoko konfigurowalna platforma: Twórz niestandardowe pola, automatyzacje i cykle pracy, aby dopasować je do swojego unikalnego procesu sprzedaży i podróży klienta

Twórz niestandardowe pola, automatyzacje i cykle pracy, aby dopasować je do swojego unikalnego procesu sprzedaży i podróży klienta Różnorodność widoków: Wizualizuj i zarządzaj interakcjami z klientami za pomocą ponad dziesięciu różnych widoków, w tymTablica Kanban ClickUp, kalendarze, wykresy Gantta i listy

Wizualizuj i zarządzaj interakcjami z klientami za pomocą ponad dziesięciu różnych widoków, w tymTablica Kanban ClickUp, kalendarze, wykresy Gantta i listy Niestandardowe pulpity: Zyskaj cenny wgląd w relacje z klientami dziękiPulpity nawigacyjne ClickUp które są w pełni konfigurowalne. Używaj ich do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak wartość życiowa klienta, średnia wielkość transakcji i postępy w sprzedaży

uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0_

ClickUp zwiększa możliwości zespołów sprzedażowych, centralizując cały ich cykl pracy na jednej platformie. Przedstawiciele handlowi mogą porzucić rozproszone zadania, od pozyskiwania leadów i zarządzania pipeline'ami po współpracę przy transakcjach i wdrażanie niestandardowych klientów Bazy danych Arkuszy Google do zarządzania i analizowania danych, generowania raportów i planowania kolejnych kroków w celu połączenia się z niestandardowymi klientami

Limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy zauważają stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

**Free

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ opinii)

4.7/5 (9000+ opinii) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

Wykorzystanie mocy danych z odpowiednimi alternatywami ZoomInfo

Wybór niestandardowego klienta oprogramowanie bazodanowe_

wykracza poza porównanie funkcji; musisz zająć się unikalnymi potrzebami całej organizacji. Daj swoim teamom sprzedażowym i marketingowym narzędzia, które pozwolą im wyjść poza Bazy danych Excel_

i napędzać relacje z klientami oraz przychody.

Istnieje wielu świetnych konkurentów Zoominfo, więc przed podjęciem decyzji należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Unikaj zadowalania się chaotycznymi rozwiązaniami do analizy sprzedaży i postaw na platformę, która konsoliduje dane, jest dostawcą wnikliwych wizualizacji i zachęca do płynnej współpracy.

Wypróbuj ClickUp za darmo_

dzisiaj.