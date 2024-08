Zrozumienie drabiny wnioskowania w celu podejmowania lepszych decyzji

Czy kiedykolwiek żałowałeś jakiejś decyzji? Może to być zatrudnienie kogoś, zakup czegoś, przejście do innej pracy, a nawet zła fryzura! W prawdziwym świecie nie ma gwarancji, że twoje decyzje zawsze będą słuszne.

Jednak dzięki odpowiednim informacjom i narzędziom możesz podejmować lepsze decyzje z większym prawdopodobieństwem sukcesu. Istnieją dziesiątki szablonów decyzyjnych i ramy, które to umożliwiają.

W tym wpisie na blogu przedstawiamy jedno z takich narzędzi: Ladder of Inference.

Czym jest drabina wnioskowania?

Drabina wnioskowania to proces krok po kroku, który naturalnie podążasz podczas podejmowania decyzji. Siedem kroków tego procesu proces podejmowania decyzji to obserwacja, wybór danych, interpretacja, założenia, wnioski, przekonania i działanie.

Drabina wnioskowania to metaforyczny model poznania i działania zaprojektowany przez amerykańskiego teoretyka biznesu, Chrisa Argyrisa, w latach 70-tych XX wieku. Stworzył go, aby pomóc ludziom zrozumieć proces podejmowania decyzji i uniknąć wyciągania błędnych wniosków. Został on później spopularyzowany przez Petera Senge'a w jego książce "Piąta dyscyplina".

Wkrótce przejdziemy do szczegółów, ale najpierw odróżnijmy ten termin od innego podobnego terminu.

Drabina wnioskowania vs. nieświadome uprzedzenia

Zarówno drabina wnioskowania, jak i nieświadome uprzedzenia są modelami poznawczymi w obszarze podejmowania decyzji. Oba są ukryte, co oznacza, że nie są używane świadomie przez decydenta. Są to jednak zupełnie różne koncepcje, pełniące różne funkcje.

Drabina wnioskowania jest narzędziem, które określa typowy proces podejmowania decyzji. Z drugiej strony, nieświadome uprzedzenia to skojarzenia i powiązania, których dokonujemy nie będąc ich świadomymi, a które również wpływają na podejmowane decyzje.

Mówiąc prościej, musimy wyeliminować nieświadome uprzedzenia na każdym etapie drabiny, aby podejmować lepsze decyzje.

Jakie są szczeble w drabinie wnioskowania?

Najczęściej stosowana drabina wnioskowania rozpoczyna się od puli obserwowalnych danych i zawiera następujące szczeble.

drabina wnioskowania | Źródło:_

Wikimedia Commons

1. Obserwacja

Na najniższym szczeblu znajduje się obserwacja. Na tym etapie widzisz rzeczy i absorbujesz dostępne dane bez nadawania im znaczenia lub przypisywania im wartości.

Na przykład, jeśli musisz podjąć decyzję o alokacji budżetu na wszystkie działania marketingowe, zbierzesz i przejrzysz dane, takie jak:

Budżety i wydatki z poprzednich lat

Zwroty z wydatków z poprzednich lat

Plany i działania marketingowe na nadchodzący rok

Całkowity dostępny budżet marketingowy

Wynagrodzenie pracowników

2. Wybór danych

Nie wszystkie dane są równie ważne lub istotne dla aktualnie podejmowanej decyzji. Tak więc, zanim zinterpretujemy dane, mamy tendencję do wybierania tych, które są istotne. Jest to drugi szczebel drabiny wnioskowania.

Podejmując decyzję o alokacji budżetu, możesz wybrać wszystkie dane z powyższej listy, z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników, ponieważ mogą one wchodzić w zakres budżetów personalnych / HR.

Ten proces eliminacji zapewnia jasność decyzji.

3. Interpretacja

Teraz, gdy masz już potrzebne dane, czas je przestudiować i zinterpretować. Niezależnie od intencji, każdy interpretuje dane w oparciu o swoje subiektywne doświadczenia. Drabina wnioskowania sugeruje, że jest to normalny bieg rzeczy i że decydent nie może w żaden sposób na to wpłynąć.

Na przykład sam fakt, że patrzyłeś na dane z przeszłości, aby podejmować decyzje dotyczące przyszłych budżetów, sugeruje subiektywność. Alternatywnie, jeśli uważasz, że osoba odpowiedzialna za płatne reklamy jest bardziej kompetentna niż kierownik ds. mediów społecznościowych, możesz subiektywnie interpretować wyniki kanału.

4. Założenia

Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, wszystkie decyzje opierają się na pewnych założeniach. Aby być jak najbardziej obiektywnym, możesz użyć danych do ich poparcia, czyniąc je tak zwanymi "rozsądnymi założeniami"

Następnie należy użyć kontekstu z poprzedniego kroku wraz z założeniami w tym kroku, aby wyciągnąć wnioski.

W tym samym przykładzie, jeśli zawsze zakładałeś, że media społecznościowe są darmowe, możesz nie rozważać przydzielenia na nie żadnego budżetu, nawet jeśli jest inaczej.

5. Wnioski

Kolejnym krokiem w drabinie wnioskowania jest wnioskowanie, w którym decydujemy o działaniach, których wymaga sytuacja, w oparciu o dane, kontekst i założenia.

Na przykład, jeśli wybrane dane sugerują, że nie wygenerowałeś żadnych leadów za pośrednictwem mediów społecznościowych; jeśli zinterpretujesz je w kontekście swojej opinii o dyrektorze ds. mediów społecznościowych; i założysz, że kanał jest darmowy, dojdziesz do wniosku, że w tym roku również nie przeznaczysz na niego żadnych budżetów.

6. Przekonania

Z biegiem czasu wnioski przekształcają się w nasze przekonania. A przekonania wpływają na działania.

Możesz wierzyć, że jeden wniosek jest zawsze prawdziwy, ponieważ raz podjąłeś taką decyzję i zadziałała. Wpadasz również w pętlę, w której stosujesz ten wniosek do różnych przyszłych scenariuszy, co ostatecznie potwierdza twoje przekonania.

W tym przykładzie wierzysz, że media społecznościowe nie działają dla Ciebie. Gdy ktoś będzie nalegał na wypróbowanie ich, bez zastanowienia zgodzisz się, narażając go na porażkę, co ponownie potwierdzi twoje przekonanie.

7. Działanie

Ostatnim szczeblem jest działanie, które podejmujemy na końcu naszej podróży. Ostatecznie możesz przeznaczyć x% na płatne reklamy, y% na media społecznościowe, z% na wyszukiwanie i tak dalej.

Praktyczne zastosowania drabiny wnioskowania

Pierwotnie drabina wnioskowania nie miała służyć jako ramy decyzyjne, a jedynie jako obserwacja tego, w jaki sposób zazwyczaj podejmujemy decyzje. Można ją jednak wykorzystać do kierowania procesami myślowymi i działaniami poznawczymi. Oto jak to zrobić.

Sprawdź tendencyjność poznawczą

Kroki na drabinie wnioskowania koncentrują się na indywidualnym kontekście i istniejących założeniach, które wpływają na decyzje. Korzystając z drabiny wnioskowania, można przeprowadzić analizę procesu aby zidentyfikować uprzedzenia i przemyśleć decyzje.

Na przykład, można przyjrzeć się produktywności wykonawców i założyć, że ich słaba wydajność wynika z tego, że pracują zdalnie. Podążanie za drabiną wnioskowania pozwala wrócić do etapu obserwacji, aby zweryfikować tę teorię, zamiast polegać na przekonaniu, że pracownicy zdalni są mniej produktywni.

Unikaj pochopnych wniosków

Drabina wnioskowania pomaga skupić się na faktach i rzeczywistości. Pomaga w procesie rozumowania. Pomaga wspierać własne wnioski lub kwestionować wnioski innych w oparciu o dokładne informacje.

Na przykład, możesz spojrzeć na liczbę błędów w najnowszej iteracji i dojść do wniosku, że jest ona całkowicie bezużyteczna. Jednak korzystając z drabiny wnioskowania, wyciągasz wnioski na podstawie danych i wykorzystujesz inteligencję kontekstową, aby skutecznie dotrzeć do pierwotnej przyczyny.

Zapobiegaj ostrym reakcjom emocjonalnym

Ludzie są istotami emocjonalnymi. Wszyscy jesteśmy smutni, źli, rozczarowani i zdenerwowani rzeczami, które dzieją się w pracy. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że te emocje nie wpływają nieproporcjonalnie na podejmowane decyzje.

Drabina wnioskowania pomaga regulować reakcje emocjonalne i zapobiegać pochopnym decyzjom.

Budowanie refleksyjnego sposobu myślenia

Zrozumienie i korzystanie z drabiny wpływu umożliwia stworzenie refleksyjnego sposobu myślenia ze świadomością własnego procesu myślenia. Im częściej korzystasz z drabiny wnioskowania, tym bardziej prawdopodobne jest, że rozszerzysz gromadzenie danych i wzmocnisz proces podejmowania decyzji.

Wzmacnia wpływowe decyzje

Większość ludzi błyskawicznie przechodzi od obserwacji do działania, podejmując decyzje intuicyjnie. Może to być skuteczne w niektórych sytuacjach, ale strasznie nieskuteczne w innych. Korzystając z drabiny wnioskowania, możesz powoli śledzić swoje kroki i podejmować lepsze decyzje.

Załóżmy, że masz przeczucie, że musisz przenieść dostawców usług w chmurze, powiedzmy z Google Cloud Platform (GCP) do Amazon Web Services (AWS), ale twoi szefowie nie są przekonani. Możesz użyć drabiny wnioskowania, aby rozwinąć swoją decyzję i zademonstrować proces, aby wpłynąć na swoje przywództwo.

Czynniki wpływające na drabinę wnioskowania

Chociaż drabina wpływu jest potężnym narzędziem do podejmowania decyzji, nie jest niezawodna. Następujące czynniki mogą sprawić, że narzędzie to będzie mniej skuteczne.

Nieświadome uprzedzenia : Uprzedzenia, takie jak rasa, seksualność, płeć itp. mogą wpływać na wybrane przez nas dane lub przyjęte założenia

: Uprzedzenia, takie jak rasa, seksualność, płeć itp. mogą wpływać na wybrane przez nas dane lub przyjęte założenia Ograniczone informacje : Możemy poczynić ograniczone obserwacje i wybrać jeszcze mniej punktów danych, co sprawia, że nasze decyzje mają charakter tunelowy

: Możemy poczynić ograniczone obserwacje i wybrać jeszcze mniej punktów danych, co sprawia, że nasze decyzje mają charakter tunelowy Pośpiech : Pośpiech w procesie decyzyjnym może skutkować pominięciem krytycznych kroków na drabinie

: Pośpiech w procesie decyzyjnym może skutkować pominięciem krytycznych kroków na drabinie Brak ponownej oceny: Drabina wnioskowania musi tworzyć refleksyjny sposób myślenia. W przeciwnym razie założenia i przekonania pozostaną niesprawdzone, co doprowadzi do tendencyjności

Dlatego zanim użyjesz drabiny wpływu jako techniki podejmowania decyzji, rozważ powyższe kwestie i zbuduj dla nich punkty kontrolne. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie korzystać z drabiny wpływu.

Jak używać drabiny wnioskowania w podejmowaniu decyzji

Niezależnie od tego, czy podejmowane decyzje są duże, czy małe, drabina wpływu jest jednym z najbardziej przydatnych modeli mentalnych. Aby szybko i skutecznie wspinać się po drabinie, można również wykorzystać korzyści z oprogramowania do zarządzania projektami . Oto jak to zrobić.

1. Zbierz kompleksowe dane

Podczas gdy pula obserwowalnych danych nie jest krokiem samym w sobie, obowiązkiem kierownika projektu jest tworzenie i rozszerzanie ich widoczności. Każdy z najlepszych Narzędzia AI do podejmowania decyzji lub narzędzia oceny pomoże ci w tym.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp umożliwia prowadzenie listy zadań, przypisywanie użytkowników, mierzenie wykonanej pracy, śledzenie czasu dla każdego zadania, współpracę w czasie rzeczywistym, dokumentowanie procesów itp.

Dzięki ClickUp możesz uchwycić pulę obserwowalnych danych o projektach, procesach, ludziach, celach i nie tylko!

2. Wybierz dane

Gdy masz już wszystkie możliwe dane, nadszedł czas, aby wybrać odpowiedni podzbiór dla decyzji, którą musisz podjąć. Raportowanie ClickUp i widoki oferują rozwiązanie, którego potrzebujesz. Oto kilka przykładów.

raport śledzenia postępówClickUp

Pulpit nawigacyjny projektu: The Pulpit nawigacyjny ClickUp oferuje dane w czasie rzeczywistym na temat postępu projektu. Można ich używać do podejmowania różnego rodzaju decyzji.

Na przykład, jeśli projekt jest opóźniony z powodu scope creep i trzeba przydzielić dodatkowe zasoby, pulpit nawigacyjny pomoże ocenić zakres potrzebnego wsparcia.

Widok obciążenia pracą: Ten widok ClickUp pokazuje dane o każdym członku zespołu, jego obciążeniu pracą, dostępności i produktywności. Jest to idealny zestaw danych do podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów.

Widok śledzenia czasu: Ten widok ClickUp przedstawia czas poświęcony przez członków zespołu na różne zadania. Dane te są niezwykle przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących przewidywanego wysiłku/czasu.

3. Dodaj odpowiedni kontekst

Drabina wnioskowania sugeruje, że interpretujemy dane w oparciu o nasze subiektywne wcześniejsze doświadczenia. W środowisku zawodowym może to być szkodliwe dla sukcesu. Dlatego jako kierownik projektu musisz zainwestować w zdobycie kontekstu, który zapewni większy obiektywizm.

ClickUp Dashboard z wykresami spalania i wypalania

Pulpit nawigacyjny ClickUp umożliwia dodawanie wielu widżetów w ramach jednego widoku, zapewniając dodatkowe informacje dla wszystkich punktów danych. Na przykład, gdy widzisz status projektu w postaci wykresu kołowego, możesz również zobaczyć wykresy spalania i wypalania, aby upewnić się, że jesteś na dobrej drodze.

Jeśli masz trudności z ustaleniem priorytetów stojących przed Tobą zadań, wypróbuj opcję Szablon matrycy ClickUp Eisenhowera aby pomóc w podejmowaniu decyzji.

4. Przyjmowanie (rozsądnych) założeń

Założenia są nieuniknione przy podejmowaniu każdej decyzji. Na przykład podczas planowania kolejnego sprintu można założyć, że każdy członek zespołu będzie dostępny zgodnie z planem. Biorąc pod uwagę, że nie ma żadnych wniosków urlopowych, jest to rozsądne założenie, tj. prawdopodobnie będzie prawdziwe.

Jeśli dane ClickUp dotyczące śledzenia czasu mówią, że naprawienie błędu P2 w przeszłości zajęło średnio 10 godzin, rozsądnym założeniem byłoby stwierdzenie, że zajmie to tyle samo w przyszłości.

5. Pomyśl o możliwościach i wyciągnij wnioski

tablica do wizualizacji stopni drabiny wnioskowania_ Tablica ClickUp pomaga zdalnym zespołom tworzyć pomysły, rozważać możliwości i badać scenariusze. Kiedy używają techniki wizualizacji aby omówić dane jako zespół, są w stanie wyeliminować uprzedzenia na każdym etapie drabiny.

Z Sztuczna inteligencja ClickUp można podsumować dane w ciągu kilku sekund. To pomaga zaoszczędzić czas w prezentacji i ułatwia przetwarzanie informacji w przyszłości.

6. Podejmij działanie

Wszystkie decyzje prowadzą w końcu do pewnych działań. Kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami umożliwi Ci szybkie przejście od danych do decyzji i działania. ClickUp robi to na wiele sposobów.

Szablon ram podejmowania decyzji ClickUp

Pomoc w podejmowaniu decyzji: Szablon dokumentu ram podejmowania decyzji ClickUp pomoże Ci przejść przez ten proces. We współpracy z drabiną wnioskowania, szablon ten może pomóc wzmocnić twoje uzasadnienie.

Planowanie metodą przeciągnij i upuść: Widok kalendarza ClickUp pokazuje harmonogram projektu. Jeśli zdecydujesz się na ponowne przypisanie zadań, które przesunęłyby harmonogram, możesz przeciągać i upuszczać zadania z jednego dnia na drugi, aby zoptymalizować produktywność.

Komentarze do działań: Wątki komentarzy ClickUp służą nie tylko do rozmów. Podczas tworzenia pomysłów, możesz przypisywać komentarze jako elementy działań, wprowadzając te dane do przepływu pracy.

Automatyzacja pracy: Niektóre decyzje można również zautomatyzować. Z Automatyzacja ClickUp możesz skonfigurować prostą automatyzację, która automatycznie powiadamia wszystkich interesariuszy o różnych scenariuszach.

Dostosuj: Zaprojektuj swoje przepływy pracy i skonfiguruj je w ClickUp za pomocą niestandardowych pól.

Podejmuj lepsze decyzje z ClickUp

Każdy podejmuje dziesiątki decyzji każdego dnia. Im więcej masz obowiązków, tym więcej decyzji podejmujesz i tym większy jest ich wpływ. Każda decyzja staje się więc ważna.

Aby być skutecznym i produktywnym, kierownicy projektów i liderzy muszą mieć solidne procesy decyzyjne. Jednym z takich procesów jest drabina wnioskowania. Określa ona, przez co przechodzi decydent, od postrzegania świata do podejmowania działań.

Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane nie tylko do zarządzania zadaniami/działaniami, ale także do podejmowania jasnych decyzji. Od gromadzenia danych i prezentowania raportów po przekształcanie decyzji w działania, ClickUp wspiera kierowników projektów na każdym etapie.

Rób więcej niż tylko "zarządzaj" Doskonal swoje projekty. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .