Najlepsze darmowe i płatne oprogramowanie architektoniczne do rozważenia w 2024 roku

Architektura to nauka, która jest skomplikowaną mieszanką kreatywności i złożoności, która przeszła długą drogę od czasów papieru, ołówków i narzędzi kreślarskich. Obecnie projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) jest de facto standardem w branży.

Jednak dzisiejsze oprogramowanie architektoniczne nie służy tylko do zrobienia projektu. Obejmuje ono również zarządzanie projektami , schemat blokowy oraz oprogramowanie schematu które odgrywają kluczową rolę i pomagają architektom usprawnić cykl pracy, zwiększyć wydajność i płynnie współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi osobami.

Na tym blogu znajduje się lista 10 najlepszych programów architektonicznych do wykorzystania w 2024 roku, które pomogą architektom podnieść poziom projektów i wydajność pracy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu architektonicznym?

Nie każde oprogramowanie architektoniczne jest zbudowane tak samo. To, które z nich będzie "najlepsze" dla ciebie, będzie zależało od tego, co sprawdzi się w twoim konkretnym cyklu pracy i potrzebach. Oto kluczowe punkty, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, w które oprogramowanie zainwestować.

Zestaw funkcji

Funkcje i możliwości funkcjonalne każdego oprogramowania powinny być głównym celem przy wyborze oprogramowania. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę obejmują:

Możliwości modelowania

Wsparcie dla integracji z modelowaniem informacji o budynku (BIM)

Możliwości renderowania i tworzenia dokumentacji

Uwagi techniczne

Kolejnym obszarem zainteresowania powinny być aspekty techniczne każdego oprogramowania. Kluczowe punkty, które należy wziąć pod uwagę to

Wymagania sprzętowe i systemowe

Wydajność i stabilność oprogramowania

Kompatybilność z innym oprogramowaniem w bieżącym cyklu pracy

Skalowalność ekosystemu oprogramowania

Dodatkowe uwagi

Poza wymienionymi punktami, poniżej znajduje się więcej czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego oprogramowania architektonicznego.

Krzywa uczenia się i dostępność dokumentacji wsparcia

Koszty. Czy oprogramowanie ma różne modele subskrypcji, które dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom? Czy oprogramowanie jest dostarczane z licencją wieczystą?

Możliwości danego oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania danymi.

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się najlepszemu oprogramowaniu architektonicznemu, które powinieneś rozważyć w 2024 roku.

Najlepsza architektura do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w oprogramowaniu architektonicznym, przyjrzyjmy się najlepszym z nich, które powinieneś rozważyć w 2024 roku.

1. ClickUp

widok pulpitu ClickUp

Omawiając oprogramowanie architektoniczne, uwaga automatycznie skupia się na rozwiązaniach wykorzystywanych do projektowania modeli budynków. Jednak skuteczne zarządzanie czasem i zasobami jest równie istotne i to właśnie tutaj ClickUp wchodzi.

ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", której celem jest wyeliminowanie chaosu aplikacji i umożliwienie architektom zarządzania wszystkimi aspektami projektowania architektonicznego. Jedną z najcenniejszych funkcji dla architektów jest Szablony architektoniczne ClickUp które pomogą Ci sprawnie planować, organizować i koordynować projekty architektoniczne.

Kolejną funkcją, którą docenią architekci jest Tablice ClickUp , które są wizualnymi narzędziami do współpracy, pozwalającymi na tworzenie i udostępnianie pomysłów, cykli pracy i map drogowych na wirtualnej tablicy.

Funkcja ta jest również wyposażona w kilka szablonów Tablic które pozwalają architektom organizować i priorytetyzować zadania w oparciu o indywidualne potrzeby projektu. Krótko mówiąc, ClickUp to najlepsze oprogramowanie dla architektów, którzy chcą zaoszczędzić czas na swoich projektach.

widok Tablic ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp:

Jeden sklep dla wszystkich rzeczy związanych zzarządzanie projektami i współpracą

Super intuicyjny, przyjazny dla użytkownika i konfigurowalny interfejs

Bogata w funkcje wersja Free, idealna dla mniejszych teamów

Limity ClickUp:

Użytkownicy uważają, że niektóre z funkcji wymagają nauki

Ceny ClickUp:

Free: Na zawsze

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise:Kontakt w sprawie cen *ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

Ocena i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (~4000 recenzji)

2. SketchUp

interfejs układu w SketchUp Pro przez SketchUpSketchUp ma intuicyjne podejście do modelowania 3D, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla architektów na wszystkich poziomach umiejętności. Jego interfejs użytkownika naśladuje rysowanie na wirtualnej serwetce, z prostymi narzędziami push-and-pull do sterowania.

To oprogramowanie do projektowania oferuje wielopoziomowe ceny, dzięki czemu jest odpowiednie dla wszystkich poziomów umiejętności. Wersja Free jest dostępna przez Internet, a każdy kolejny płatny poziom zapewnia dostęp do lepszych funkcji, takich jak pulpit do modelowania 3D, magazyn 3D Sketchup, funkcje BIM i profesjonalne możliwości renderowania za pośrednictwem V-Ray firmy Chaos.

Najlepsze funkcje SketchUp:

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który sprawia, że oprogramowanie to jest łatwe w obsłudze

SketchUp posiada dużą i aktywnie rozwijającą się społeczność użytkowników, którzy opracowują i udostępniają modele, materiały i rozszerzenia zwiększające możliwości projektowe tego narzędzia

Wsparcie dla rozszerzeń umożliwiających dodawanie narzędzi opartych na AI, które wspomagają proces projektowania.

SketchUp ograniczenia:

Nie posiada wbudowanego silnika renderowania lub animacji i wymaga zewnętrznych narzędzi lub rozszerzeń do zrobienia realistycznych renderów

Ograniczone wsparcie dla projektowania parametrycznego, co utrudnia wprowadzanie zmian w projekcie w przyszłości

Ceny SketchUp:

SketchUp Go: 119 USD rocznie

SketchUp Pro: 349 USD rocznie

Sketchup Studio: 749 USD rocznie

Oceny i recenzje SketchUp:

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

3. AutoCAD

_Spiralne schody zaprojektowane przy użyciu zestawu narzędzi architektonicznych AutoCAD przez AutoCADAutoCAD to jeden z najlepszych dostępnych obecnie programów architektonicznych, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Po raz pierwszy został wydany w 1982 roku i stał się podstawą dla profesjonalistów zajmujących się przebudową, inżynierów budownictwa i projektantów wnętrz.

Dedykowany zestaw narzędzi architektonicznych sprawia, że AutoCAD jest preferowanym oprogramowaniem architektonicznym dla zaawansowanych użytkowników, które według badań przeprowadzonych przez Autodesk może zwiększyć wydajność o imponujące 61%.

Ten zestaw narzędzi pełni funkcję specjalnych narzędzi, które automatycznie generują powszechnie używane obiekty architektoniczne, takie jak plany pięter i elewacje.

Najlepsze funkcje AutoCAD:

AutoCAD zawiera dedykowany zestaw narzędzi architektonicznych z ponad 8800 komponentami

AutoCAD wspiera również modelowanie 2D i 3D wraz z możliwością przełączania się między nimi w czasie rzeczywistym, co pozwala na wizualizacje projektów z różnych perspektyw

AutoCAD limity:

Wymaga wydajnego sprzętu do pracy z dużymi projektami lub złożonymi projektami

Wymaga wysokiej inwestycji początkowej i cyklicznej subskrypcji

Ceny AutoCAD:

245 USD miesięcznie

Oceny i recenzje AutoCAD:

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (~3000 recenzji)

4. Revit

interfejs projektowy programu Revit pokazuje wersje 2D i 3D modelu obok siebie za pośrednictwem AutodeskRevit to kolejne oprogramowanie architektoniczne firmy Autodesk. Podczas gdy AutoCAD jest oprogramowaniem CAD, Revit jest rozwiązaniem BIM lepiej dostosowanym do projektowania architektonicznego.

W przeciwieństwie do AutoCAD, który wymaga ręcznego tworzenia i aktualizowania wielu widoków, Revit może automatycznie generować plany pięter, elewacje, przekroje i inne widoki z jednego modelu 3D.

Revit posiada również nowe funkcje, takie jak możliwość analizowania i tworzenia symulacji różnych aspektów budynku, takich jak energia, oświetlenie, struktura i wentylacja. Wspiera również współpracę i koordynację między wieloma użytkownikami i dyscyplinami.

Najlepsze funkcje Revit:

Wsparcie Revit dla parametrycznego tworzenia i modyfikacji komponentów

Łatwa integracja z AutoCAD to duży plus

Będąc częścią Autodesk, otrzymujesz dostęp do wielu dodatków i wtyczek

Limity Revit:

Wbudowane biblioteki Rivet nie są jego najmocniejszą stroną

Cena jest wysoka i może nie być odpowiednia dla stosunkowo mniejszych projektów

Ceny Revit:

Subskrypcja Revit: 193 USD miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)

Oceny i recenzje Revit

G2: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

5. LibreCAD

domyślny interfejs użytkownika LibreCAD przez LibreCAD WikiLibreCAD to proste, ale potężne oprogramowanie CAD, które wyróżnia się w modelowaniu 2D. Chociaż nie można go nazwać inteligentnym oprogramowaniem w porównaniu z innymi rozwiązaniami na tej liście, jest to doskonałe narzędzie, na którym można polegać, gdy ma się napięty budżet.

Jego przejrzysty, inspirowany AutoCAD interfejs sprawia, że od razu staje się on znajomy, pozwalając od razu przejść do tworzenia precyzyjnych planów pięter, elewacji i przekrojów.

LibreCAD wspiera również dodatkowe funkcje, które umożliwiają organizowanie rysunków w warstwy, bloki i atrybuty, co może być dobrodziejstwem, gdy projekty stają się złożone.

Najlepsze funkcje LibreCAD:

LibreCAD jest Free, bez ukrytych opłat i limitów

Dostępny w ponad 30 językach

Działa na systemach MacOS, Linux i Windows

LibreCAD ma następujące limity:

Wsparcie tylko dla projektowania 2D

Ograniczone funkcje, szczególnie w przypadku projektów architektonicznych

Ceny LibreCAD:

Free (open source)

Oceny i recenzje LibreCAD:

G2: 3.8/5 (~25 recenzji)

Capterra: 4.1/5 (~50 recenzji)

6. Blender

_Przegląd interfejsu Blendera przez YouTubeBlender to potężne oprogramowanie CAD, które nie ma wygórowanej etykiety cenowej. Jest to intuicyjne narzędzie, które płynnie łączy modelowanie 2D i 3D, renderowanie i animację w jednym pakiecie, umożliwiając zespołowi projektowemu przejście od pomysłu do zakończonego modelu bez konieczności zmiany oprogramowania.

Chociaż to darmowe oprogramowanie architektoniczne ma bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do kilku innych na tej liście, jego kwitnąca społeczność zapewnia bogactwo wtyczek, samouczków i zasobów do zrobienia.

Najlepsze funkcje Blendera:

Wykorzystuje trzy silniki renderujące, Eevee, Workbench i Cycles, które razem mogą tworzyć wysokiej jakości fotorealistyczne modele i animacje

Duża i aktywna społeczność programistów i użytkowników przyczynia się do rozwoju i ulepszania oprogramowania

Limity Blendera:

Unikalny interfejs Blendera jest skomplikowany i ma stromą krzywą uczenia się

Może nie zapewniać wsparcia dla precyzyjnego lub dokładnego modelowania, które jest wymagane w architekturze

Ceny Blendera:

Oprogramowanie Free-to-use z płatnymi dodatkami

Oceny i recenzje Blendera:

G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (~900 recenzji)

7. OpenSCAD

OpenSCAD's interfejs modelowania oparty na skryptach_ OpenSCAD to oparte na skryptach oprogramowanie do projektowania architektonicznego. Jego krzywa uczenia się jest bardziej stroma niż w przypadku wszystkich innych programów architektonicznych na tej liście. Jednak po jej opanowaniu można tworzyć bardzo dokładne i realistyczne modele.

OpenSCAD jest narzędziem Free, a jego możliwości modelowania parametrycznego są jedynym obszarem, w którym przewyższa inne popularne oprogramowanie w tej niszy. Oprogramowanie to obsługuje różne formaty importu i eksportu plików, takie jak STL, DXF, OFF i SVG.

Najlepsze funkcje OpenSCAD:

Oparte na skryptach modelowanie w OpenSCAD oferuje niezrównany poziom kontroli nad modelamiprocesem projektowania* Modelowanie oparte na parametrach sprawia, że oprogramowanie to jest idealne do złożonych projektów, które muszą spełniać wąskie tolerancje

Limity OpenSCAD:

Brak interaktywnego modelowania sprawia, że jest on mniej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika w porównaniu do innych programów

Nie radzi sobie ze złożoną grafiką, taką jak tekstury i materiały

Wymaga rozszerzenia wiedzy na temat kodowania

Ceny OpenSCAD:

Free (Open Source)

Oceny i recenzje OpenSCAD:

G2: 4.3/5 (30+ recenzji)

Capterra: 3.5/5 (2 recenzje)

8. InDesign

strona główna Adobe Indesign przez AdobeAdobe InDesign nie jest oprogramowaniem do modelowania, ani nie posiada możliwości BIM. Jest to potężne narzędzie w arsenale oprogramowania architektonicznego, ponieważ jest dobre w wizualnym opowiadaniu historii. Jak być może już wiesz, reklama i marketing odgrywają równie ważną rolę w architekturze, co projektowanie i modelowanie.

InDesign może pomóc poprawić atrakcyjność wizualną rysunków budowlanych dzięki ogromnej bibliotece szablonów projektowych, szablony szkieletowe i zasoby projektowe dostosowane do projektów architektonicznych.

Przynależność do ekosystemu Adobe pozwala również na bezproblemową integrację i wykorzystanie możliwości programów Adobe Photoshop i Illustrator w celu skutecznej i wydajnej realizacji imponujących projektów.

Najlepsze funkcje programu InDesign:

Funkcje takie jak strona wzorcowa, automatyczny styl i dopasowanie ramki tekstu pomagają tworzyć dopracowaną dokumentację

Integracja z pakietem Adobe Creative Suite pomaga wykorzystać hiperrealistyczne możliwości renderowania programu Photoshop lub wektorowe dane powstania i edycji programu Illustrator

Limity programu InDesign:

Model Adobe oparty na subskrypcji może być kosztowny dla niektórych użytkowników

Ograniczona kompatybilność z oprogramowaniem spoza ekosystemu Adobe

InDesign jest również aplikacją wymagającą dużej ilości zasobów

Ceny InDesign:

Pojedyncza aplikacja: 29,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje InDesign:

G2: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (~250 recenzji)

9. Archicad

interfejs ArchiCAD wyświetla wszystkie projekty, nad którymi trwają prace poprzez Społeczność GraphisoftArchicad jest kamieniem węgielnym branży architektonicznej od ponad czterech dekad. Było to pierwsze oprogramowanie CAD zdolne do modelowania 2D i 3D oraz pierwsze, które wprowadziło możliwości BIM w komputerach osobistych.

Jego wbudowany silnik renderujący i przyjazny dla użytkownika interfejs dają profesjonalnym architektom swobodę twórczą w realizacji każdego pomysłu projektowego. Jego możliwości BIM pomagają tworzyć i utrzymywać praktyczne środowisko współpracy, które sprawia, że realizacja projektów każdej wielkości jest dziecinnie prosta.

Najlepsze funkcje programu Archicad:

Archicad to specjalnie zaprojektowane oprogramowanie BIM ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami.

Oferuje wysoki stopień niestandardowego dostosowania interfejsu i zestawów narzędzi do unikalnych cykli pracy

Dostarcza elastyczności i dobrze współpracuje z oprogramowaniem takim jak SketchUp i pakietem produktów Adobe

Limity Archicad:

Limit funkcji w wersji Free w porównaniu do konkurencyjnych programów

Słaba obsługa klienta i ograniczona dostępność źródeł do nauki

Ceny Archicad:

Chmura BIM: 40 USD + podatek miesięcznie

Archicad Collaborate: $160 + podatek miesięcznie

Oceny i recenzje Archicad:

G2: 4.6/5 (~250 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (~270 recenzji)

10. V-Ray

renderowanie wnętrz przy użyciu V-ray przez Chaos.comV-Ray to wtyczka do renderowania 3D, która umożliwia tworzenie fotorealistycznych modeli 3D i animacji projektów architektonicznych. Jest to doskonałe narzędzie dla projektów architektonicznych, ponieważ jest kompatybilne z wieloma programami architektonicznymi CAD, takimi jak Revit, SketchUp i 3ds Max, aby wymienić tylko kilka.

Oprócz branżowych standardów dotyczących funkcji, V-Ray posiada złożone możliwości modelowania, takie jak adaptacyjny ray tracing i inteligencja sceny, które pozwalają na tworzenie hiperrealistycznych złożonych projektów.

V-Ray obsługuje również różne formaty plików, takie jak DWG, OBJ i FBX, umożliwiając użytkownikom płynną pracę w różnych programach architektonicznych.

Najlepsze funkcje V-Ray:

Fotorealistyczne renderingi

Mnóstwo opcji pozwalających na niestandardowe i precyzyjne dostrojenie wydruku

Kompatybilność z różnymi programami do renderowania, takimi jak SketchUp, Rhino, 3D's Max i inne.

Limity V-Ray:

Stroma krzywa uczenia się

Długi czas renderowania

Ceny V-Ray:

V-Ray Solo: 38,90 USD miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)

V-Ray Premium: 57,90 USD miesięcznie (w przypadku ręcznego rozliczania)

V-Ray Enterprise: 49,40 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje V-Ray:

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (~25 recenzji)

Design to Delivery - Optymalizacja całego cyklu pracy architektonicznej

Jeśli szukasz najlepszego oprogramowania architektonicznego ze względu na jego możliwości projektowe, masz ich wiele. Ta kompleksowa lista obejmuje wszystko, od darmowych po płatne narzędzia programowe oraz ich najlepsze funkcje i ograniczenia, aby pomóc Ci zdecydować, co najlepiej sprawdzi się w przypadku Twoich unikalnych wymagań.

Jeśli jednak szukasz jednego narzędzia, które pomoże Ci usprawnić cały cykl pracy architektonicznej, w tym zarządzanie budową -Sprawdź ClickUp. Jego nieszablonowe rozwiązania pomogą Ci zwiększyć wydajność i wznieść Twój Business na nowe wyżyny. Zarejestruj się na "Free Forever Plan" ClickUp, aby dowiedzieć się więcej.