5 wartości Scruma, które podniosą poziom zwinnych praktyk

Commitment. Skupienie. Otwartość. Szacunek. Odwaga. To nie są tylko modne hasła - razem umożliwiają one zespołom dobrą pracę, dzięki której projekty kończą się sukcesem. Są to również kluczowe wartości w Scrumie.

Scrum, który jest obecnie niezwykle popularnym zwinne zarządzanie projektami metodologia zwinnego zarządzania projektami wywodzi się z artykułu napisanego w 1986 roku przez Hirotakę Takeuchi i Ikujiro Nonakę dla Harvard Business Review. Ten przełomowy artykuł, The New Product Development Game, na zawsze zmienił sposób, w jaki zwinne zespoły zapewniają powodzenie projektów.

Pięć wartości Scruma stanowi rdzeń zoptymalizowanej pracy zespołowej i utrzymuje framework Scruma na swoim miejscu. Przeanalizujmy je.

Czym są wartości Scrum? Wartości Scrum to podstawowe zasady, które kierują zachowaniami i interakcjami Teamów Scrumowych. Umożliwiają one Teamsom budowanie zaufania, efektywną współpracę, skupienie się na dostarczaniu wartości i ciągłe doskonalenie. Commitment, Focus, Openness, Respect i Courage to podstawowe wartości definiujące Scrum.

Są to wartości agile kładą nacisk na elastyczność, szybką adaptację i ścisłą współpracę.

Istnieje również wiele innych Terminy Scrum , ale te pięć podstawowych wartości pomaga zachować produktywność, sprawiając, że tworzenie oprogramowania staje się wydajnym i produktywnym wysiłkiem zespołowym!

Definiowanie pięciu wartości Scrum

Twórz wszystko w komplecie Cykle pracy Scrum w ClickUp Aby projekt odniósł sukces, Scrum Masterzy muszą jasno wyjaśnić swoim zespołom znaczenie pięciu wartości. Teams muszą również zgodzić się na przestrzeganie tych pięciu wartości.

commit

Commitment oznacza branie pełnej odpowiedzialności za bieżące projekty. Wiąże się to z tym, że członkowie zespołu są właścicielami swojej pracy i czują się osobiście odpowiedzialni za osiągnięcie wyników. Obejmuje to również wywiązywanie się z wcześniejszych commitów.

Mówiąc prościej, commit to zdefiniowanie wyniku i trzymanie się go aż do zakończenia projektu. Przykładem zaangażowania może być decyzja zespołu o uruchomieniu określonej funkcji produktu podczas sprintu.

Koncentracja

Skupienie polega na posiadaniu wyczyszczonego widoku i koncentrowaniu się tylko na tym, co naprawdę ważne. Oznacza to pracę wyłącznie nad istotnymi elementami i unikanie rozpraszania się zadaniami, które nie są kluczowe dla realizacji celów.

Dla przykładu, rozważmy zespół Scrum współpracujący nad projektem nowej aplikacji iOS dla firmy. Skupiają się oni na szybkim stworzeniu aplikacji na iOS z minimalną liczbą błędów i poprawek (a nie na tworzeniu aplikacji na Androida, Windowsa lub Maca oprócz wersji na iOS).

Otwartość

Otwartość oznacza gotowość do udostępniania swojej wiedzy i wysiłku, słuchania pomysłów innych i przyjmowania informacji zwrotnych. Oznacza to również podpowiedź w udostępnianiu nadrzędnych planów organizacji swoim Teams.

Otwartość polega na swobodnej wymianie informacji między pracownikami, ułatwiając wszystkim pracę i komunikację. W ustawieniu Scrum, Teams udostępniają swoją wiedzę i doświadczenia innym osobom w organizacji, co następnie zwiększa ogólną wydajność pracy.

Szacunek

Szacunek obejmuje docenianie różnych perspektyw, słuchanie pomysłów innych i udzielanie wsparcia w razie potrzeby. Oznacza to traktowanie członków zespołu z uprzejmością i uczciwością oraz docenianie czasu, jaki poświęcają na powodzenie organizacji.

Na przykład, podczas dyskusji na temat projektu, właściciel produktu okazuje szacunek, uważnie słuchając pomysłów swojego zespołu i ceniąc ich wkład przed podjęciem decyzji.

Odwaga

Odwaga przekłada się na pewność siebie w podejmowaniu ryzyka i zachęcaniu do tworzenia środowiska, w którym pracownicy są otwarci na uczenie się na błędach i rozwijanie nowych umiejętności. W organizacjach, Teams Scrum stają się lepsze poprzez wspólne uczenie się na własnych błędach w miarę upływu czasu.

Na przykład, jeśli zespół podejmie ryzyko, wypróbowując nową technikę projektowania stron internetowych, może udostępniać tę wiedzę innym zespołom. W ten sposób Teams mogą wzajemnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Różnica między wartościami i zasadami Scruma

Wartości Scruma to podstawowe przekonania, które kształtują sposób myślenia i zachowania Teams Scrum w zwinnym zarządzaniu projektami.

Z drugiej strony, zasady Scrum to praktyczne wytyczne i reguły nakreślone w dokumentach takich jak Scrum Guide, które pomagają każdemu członkowi zespołu stosować te wartości w uporządkowany sposób.

Podczas gdy wartości reprezentują podstawowe przekonania, zasady zapewniają ramy strukturalne.

W ramach Scrum dostępne są planowanie sprintu (krótkie cykle pracy) i ceremonie (spotkania mające na celu utrzymanie wszystkich na tej samej stronie). Sprinty i ceremonie przekładają te przekonania na konkretne działania w ramach Scruma.

Wartości i zasady Scrum stanowią niezbędny formularz dla efektywnej pracy zespołowej i powodzenia w pracy Zarządzanie projektami Scrum .

Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między nimi.

Aspekt Wartości Scrum Zasady Scrum Definicja Podstawowe przekonania kierujące całym zespołem Scrum Praktyczne wytyczne dla ustrukturyzowanego zarządzania projektami Kluczowe elementy commit, skupienie, otwartość, szacunek, odwaga plan sprintu, ceremonie i role opisane w Przewodniku po Scrumie Rola Kształtowanie zachowań i współpracy Dostawca systematycznego podejścia do zarządzania projektami Zastosowanie Wpływanie na interakcje i sposób myślenia zespołu Kierowanie wdrażaniem Scrum w codziennych zadaniach Buduje zaufanie, własność i zdolność adaptacji Umożliwia systematyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami

Tabela porównawcza podkreślająca różnice między wartościami Scruma a zasadami Scruma

Rola wartości Scrum w codziennym życiu zawodowym

Rola wartości Scrum w codziennym życiu zawodowym jest podobna do kompasu prowadzącego jednostki i zespoły przez zawiłości ich codziennych zadań i utrzymującego zespół w całości.

Wartości - commit, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga - pełnią rolę fundamentalnych barier, które kształtują sposób, w jaki ludzie współpracują i podchodzą do wyzwań.

Przyjrzyjmy się, jak każda z nich może być wykorzystywana w codziennym życiu zawodowym.

Rola "Commitment" w środowisku zawodowym

Projekty Scrum zakładają ustanowienie oddanego i wytrwałego podejścia do osiągania celów.

Należy zacząć od wyczyszczonego zdefiniowania cele projektu i ustawienie realistycznych oś czasu. Ustal priorytety zadań, aby dostosować je do celu sprintu i zapewnić skoncentrowany wysiłek na każdym aspekcie.

Komunikuj i wzmacniaj commit w zespole Scrum, zachęcając do udostępniania wspólnego zaangażowania w powodzenie projektu. Regularnie oceniaj postępy, dokonuj niezbędnych korekt i utrzymuj odpowiedzialność za spotkania z commitami.

Zaszczepiając Commitment jako zasadę przewodnią, zespoły scrumowe mogą pokonywać wyzwania z odpornością i osiągać powodzenie projektów.

Rola "Skupienia" w środowisku zawodowym

Aby wdrożyć Focus w codziennym życiu zawodowym, należy ustalić priorytety zadań, ustawić jasne cele sprintu i przydzielić określone bloki czasowe na skoncentrowaną pracę. Stwórz zorganizowany obszar roboczy, używaj narzędzi zwiększających wydajność mądrze i skutecznie zarządzać komunikacją.

Unikaj wielozadaniowości, rób regularne przerwy i eliminuj niepotrzebne spotkania. Takie świadome podejście kultywuje środowisko sprzyjające trwałemu skupieniu, zwiększeniu wydajności i powodzeniu w realizacji projektu.

Rola "szacunku" w środowisku zawodowym

Wdrożenie szacunku jako wartości Scruma do życia zawodowego w ramach każdego projektu wiąże się z promocją współpracy i pozytywnej kultury pracy.

Traktuj swoich współpracowników z szacunkiem, doceniaj wartość perspektywy innych i zachęcaj do otwartej komunikacji w celu udostępniania pomysłów i informacji zwrotnych z szacunkiem.

Przyjmij podejście zorientowane na zespół, które docenia umiejętności i wiedzę każdego członka zespołu.

Zachowując pełen szacunku ton we wszystkich interakcjach, profesjonaliści przyczyniają się do tworzenia pozytywnego środowiska, które ceni indywidualne mocne strony. Integracja szacunku jako wartości Scrum tworzy miejsce pracy, w którym wzajemne zrozumienie i współpraca rozwijają się, pozytywnie wpływając na ogólne powodzenie projektu.

Rola "Otwartości" w środowisku zawodowym

Wspieranie Otwartości jako wartości Scrum wiąże się z pielęgnowaniem kultury bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji. Możesz promować przejrzystość i otwartą komunikację, zachęcając członków zespołu Scrum do swobodnego wyrażania swoich pomysłów i opinii, bez obawy o reakcję.

Ustanowienie kanałów otwartego dialogu w celu przejrzystego zgłaszania obaw i wyzwań. Rozwijaj sposób myślenia, który ceni szczerość i bezpośrednią komunikację, tworząc atmosferę, w której każdy czuje się komfortowo udostępniając swoje perspektywy.

Zaszczepienie otwartości usprawnia współpracę i buduje zaufanie wśród członków zespołu Scrum. Pomaga również Scrum Masterom w jasnym prowadzeniu projektów, czego wynikiem jest powodzenie dynamiki zespołu.

Rola "odwagi" w środowisku zawodowym

Odwaga to kolejna kluczowa wartość Scruma, która może pomóc projektom osiągnąć szczyt jakości. Odwaga w środowisku zawodowym dotyczy umożliwienia jednostkom odważnego stawiania czoła wyzwaniom i przejrzystego rozwiązywania problemów.

Motywuj członków Teams do zabierania głosu, udostępniania swoich opinii i wyrażania obaw bez obawy przed represjami. Pomoże to stworzyć kulturę, w której wartość mają innowacyjne pomysły, a konstruktywna krytyka jest mile widziana.

W odważnym środowisku jednostki są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka, dostosowywania się do zmian i przyczyniania się do ciągłego doskonalenia. Zaszczepiając odwagę jako zasadę przewodnią, można zwiększyć jakość, kreatywność i zbiorowe zobowiązanie do powodzenia zespołu.

Jak wdrożyć 5 podstawowych wartości Scruma

Wprowadzenie w życie pięciu podstawowych wartości Scrum może wydawać się trudne, ale można to zrobić przy pomocy odpowiednich narzędzi Narzędzia Scrum i strategii. Narzędzia takie jak ClickUp mogą ułatwić szybkie wdrożenie tych pięciu wartości Scrum w projektach. Oto najważniejsze funkcje ClickUp, których możesz użyć, aby kierować swoimi Zwinny zespół w kierunku powodzenia.

Tablica Scrum

Tablica Scrum służy jako kluczowe narzędzie dla Scrum Masterów i właścicieli produktu we wdrażaniu podstawowych wartości Scrum w rozwoju produktu lub zarządzanie projektami . Widok tablicy ClickUp'a jest dostawcą kompleksowego przeglądu sprint workflow całemu zespołowi, zapewniając zakończoną przejrzystość postępów projektu. Można go używać do analizowania wielu wydarzeń Scrum w jednym pulpicie.

Ta otwartość pozwala całemu zespołowi zobaczyć status zadania, zależności, blokery i inne elementy w czasie rzeczywistym, tworząc jedno źródło prawdy. Wzmacnia to również zaangażowanie zespołu w osiąganie celów sprintu. Dodatkowo, możliwość łatwego aktualizowania statusu zadań na bieżąco pozwala członkom zespołu skupić się na doprowadzeniu zadań do końca. Tablica Scrum jest niezbędna do utrzymania zespołu skupionego na celach sprintu i zaangażowanego w dostarczanie pracy zgodnie z planem.

Skorzystaj z konfigurowalnej tablicy Scrum w ClickUp, aby uzyskać przegląd postępów projektu na pierwszy rzut oka

Niestandardowe statusy Niestandardowe statusy ClickUp zapewniają dostosowane do potrzeb podejście do zarządzania zadaniami, umożliwiając zespołom definiowanie i śledzenie określonych scen zadań. Ułatwia to zarządzanie Scrumem.

Statusy pomagają utrzymać koncentrację, zapewniając jasny widok tego, na jakim etapie pracy znajduje się każde zadanie. Na przykład, przejście zadania do statusu "W toku" oznacza commit zespołu do aktywnej pracy nad nim.

Uzyskaj jasność co do etapów zadania i zwiększ koncentrację zespołów Scrum dzięki niestandardowym statusom w ClickUp

Priorytety Priorytety ClickUp'a i

Tablice Kanban oferują elastyczny system priorytetyzacji zadań, zgodny z wartościami Scrum - commit i focus.

Scrum Masterzy i właściciele produktów mogą oznaczać zadania jako Pilne, Wysokie, Normalne lub Niskie, ułatwiając commit do zajmowania się w pierwszej kolejności elementami o wysokim priorytecie, jednocześnie tworząc poczucie własności w zespole.

Uwidocznienie priorytetów na tablicy Kanban wzmacnia tę koncentrację każdego dnia. Otwartość i odwaga są wymagane, aby zespół mógł skutecznie ustawić kryteria priorytetów i prowadzić rozmowy na temat obciążenia pracą.

Zwiększ zaangażowanie zespołu dzięki elastycznemu ustalaniu priorytetów zadań w ClickUp

Szacowany czas Szacowany czas ClickApp pozwalają zespołom odważnie angażować się w osiągalne cele z poszanowaniem dynamiki zespołu.

Zachęca Teams do zmierzenia się z rzeczywistością ograniczenia czasowe w przejrzysty sposób i utrzymuje plan projektu Scrum na właściwym torze.

Korzystaj z szacowanych czasów w ClickUp, aby wzmocnić zespoły dzięki realistycznym ośmiom czasu zadań i odważnemu podejmowaniu decyzji

ClickUp umożliwia Scrum Masterom i właścicielom produktów zaszczepienie commitu, skupienia i otwartości w każdym członku zespołu Scrum. Dzięki temu projekty mogą zostać zakończone sukcesem.

Maksymalizacja wyników Scrum z ClickUp

Wartości Scrum są siłą napędową skutecznego zarządzania projektami, wspierając zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwagę w zespołach.

ClickUp, jako wszechstronne rozwiązanie do platforma do zarządzania projektami zespołowymi dostarcza teamom możliwości pełnej realizacji tych wartości w ich pracy.

Wykorzystując funkcje ClickUp można aktywować wartości Scrum, zamiast pozwalać im być tylko teoretycznymi ideami. Gdy to się stanie, wszystko zacznie działać jak należy, a Twój zespół zacznie optymalnie pełnić swoją funkcję. Możesz odblokować świetną współpracę, wydajne rozmowy i naturalną tendencję do ciągłego doskonalenia.

Gotowy do zbudowania niepowstrzymanego pędu? Wypróbuj ClickUp dzisiaj.

Najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób wartości Scrum odnoszą się do zasad Scrum?

Zasady Scrum to wytyczne i najlepsze praktyki, które kierują zastosowaniem frameworka Scrum w dowolnym projekcie, np. podczas tworzenia oprogramowania lub uruchamiania aplikacji.

Zasady te pomagają teamom skutecznie wdrażać metodologię Scrum, ułatwiając współpracę, adaptację i iteracyjny postęp.

Oto wyjaśnienie sześciu zasad Scrum wraz z przykładami ich zgodności z wartościami Scrum:

1. Empiryczna kontrola procesu

Znaczenie: Decyzje podejmowane są w oparciu o rzeczywisty postęp i dowody, a nie tylko teorię czy założenia. Przejrzystość, inspekcja i adaptacja są tu kluczem do sukcesu

Decyzje podejmowane są w oparciu o rzeczywisty postęp i dowody, a nie tylko teorię czy założenia. Przejrzystość, inspekcja i adaptacja są tu kluczem do sukcesu Zgodność z otwartością: Teams otwarcie udostępniają dane i postępy, zachęcając do przekazywania informacji zwrotnych i adaptacji

Teams otwarcie udostępniają dane i postępy, zachęcając do przekazywania informacji zwrotnych i adaptacji Zgodność z Odwagą: Teams akceptują niepewność procesów empirycznych i odważnie dostosowują się w oparciu o informacje zwrotne

2. Samoorganizacja

Znaczenie: Teams zarządzają swoją pracą, autonomicznie podejmując decyzje w ramach Scrum

Teams zarządzają swoją pracą, autonomicznie podejmując decyzje w ramach Scrum Zgodność z Zaangażowaniem: Upodmiotowione Teams przejmują własność i głębiej angażują się w realizację swoich celów

Upodmiotowione Teams przejmują własność i głębiej angażują się w realizację swoich celów Zgodność z Szacunkiem: Zaufanie i szacunek dla indywidualnej wiedzy napędzają samoorganizację

3. Współpraca

Znaczenie: Interesariusze, deweloperzy i niestandardowi klienci ściśle ze sobą współpracują podczas całego procesu

Interesariusze, deweloperzy i niestandardowi klienci ściśle ze sobą współpracują podczas całego procesu Zgodność z szacunkiem: Różnorodne perspektywy mają swoją wartość, umożliwiając konstruktywną współpracę

Różnorodne perspektywy mają swoją wartość, umożliwiając konstruktywną współpracę Zgodność z otwartością: Przejrzystość i otwarta komunikacja umożliwiają skuteczną koordynację

4. Ustalanie priorytetów na podstawie wartości

Znaczenie: Funkcje i zadania są priorytetyzowane w oparciu o ich wartość dla niestandardowego klienta

Funkcje i zadania są priorytetyzowane w oparciu o ich wartość dla niestandardowego klienta Zgodność z koncentracją: Teams koncentrują się na dostarczaniu najbardziej wartościowej pracy w pierwszej kolejności

Teams koncentrują się na dostarczaniu najbardziej wartościowej pracy w pierwszej kolejności Dostosowanie do zaangażowania: Dostosowanie do wartości dla klienta zwiększa zaangażowanie teamów

5. Time-boxing

Znaczenie: Wydarzenia w Scrumie i sprinty mają ustalone limity czasowe w celu promocji skupienia i pilności

Wydarzenia w Scrumie i sprinty mają ustalone limity czasowe w celu promocji skupienia i pilności Dostosowanie do skupienia: Wyznaczanie granic czasowych pomaga zespołom uniknąć rozpraszania uwagi i pozostać na właściwym torze

Wyznaczanie granic czasowych pomaga zespołom uniknąć rozpraszania uwagi i pozostać na właściwym torze Zgodność z szacunkiem: Granice czasowe chronią czas i energię poszczególnych osób

6. Rozwój iteracyjny:

Znaczenie: Praca jest podzielona na małe, przyrostowe cykle (sprinty) w celu uzyskania ciągłych informacji zwrotnych i ulepszeń

Praca jest podzielona na małe, przyrostowe cykle (sprinty) w celu uzyskania ciągłych informacji zwrotnych i ulepszeń Zgodność z odwagą: Teams z odwagą przyjmują zmiany i dostosowują się w oparciu o informacje zwrotne

Teams z odwagą przyjmują zmiany i dostosowują się w oparciu o informacje zwrotne Zgodność z otwartością: Przejrzystość w odniesieniu do postępów i wyzwań pozwala na korektę kursu

2. W jaki sposób wartości Scrum usprawniają proces pracy?

Z przyjęcia wartości Scrum wynika środowisko pracy, które zwiększa wydajność, przejrzystość i zdolność adaptacji. Skupiając uwagę na zadaniach, ustalając priorytety zaległych zadań i jasno określając cele sprintów, Teams stają się bardziej wydajne.

Otwartość jest osiągana poprzez przejrzystą komunikację, szczere dyskusje i kulturę informacji zwrotnej

jest osiągana poprzez przejrzystą komunikację, szczere dyskusje i kulturę informacji zwrotnej Odwaga upoważnia Teams do podejmowania ryzyka, kwestionowania założeń i zabierania głosu, co zachęca do innowacji

upoważnia Teams do podejmowania ryzyka, kwestionowania założeń i zabierania głosu, co zachęca do innowacji Zaangażowanie pociąga za sobą udostępnianie własności, spotkania z celami i zdolność adaptacji do zmieniających się okoliczności

pociąga za sobą udostępnianie własności, spotkania z celami i zdolność adaptacji do zmieniających się okoliczności Szacunek kształtuje kulturę, której wartością jest indywidualny wkład, aktywne słuchanie i przyjmowanie różnorodnych pomysłów

Wszystko to skutkuje lepszą współpracą, lepszą komunikacją, większą zdolnością adaptacji, wyższą jakością i szybszą realizacją zamówień. Przyjmując te wartości całym sercem, zespoły Scrum tworzą środowisko pracy, które pobudza innowacyjność, wydajność i głębokie poczucie własności, co ostatecznie prowadzi do doskonałych produktów, niestandardowych klientów i wysoce zaangażowanych zespołów.

3. W jaki sposób narzędzia takie jak ClickUp mogą zwiększyć przestrzeganie wartości Scrum przez mój zespół?

ClickUp zwiększa przestrzeganie wartości Scrum poprzez dostarczanie wszechstronnej platformy, która jest zgodna z kluczowymi zasadami commit, focus, openness, respect i courage.

Dzięki wykorzystaniu Tablica Scrum firmy ClickUp oraz funkcje takie jak niestandardowe statusy, priorytety i szacowany czas, Scrum Masterzy i właściciele produktów mogą zaszczepić te wartości w swoich zespołach projektowych.

Funkcje tablicy Scrum wspierają zaangażowanie, oferując przejrzysty widok postępu zadania, podczas gdy niestandardowe statusy zapewniają skoncentrowaną i oddaną pracę. Priorytety są zgodne z wartością Commitment, wspierając poczucie własności wśród członków zespołu. Szacowany czas w ClickUp zachęca do odważnego podejmowania decyzji poprzez przejrzyste uznanie realistycznych ograniczeń czasowych, dostosowując się do wartości Odwagi.