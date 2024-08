Locke'a teoria motywacji oparta na wyznaczaniu celów

Ustawienie celów jest ćwiczeniem, które podejmujemy w okresie naszego życia osobistego i zawodowego. Często towarzyszy temu obawa, że nie uda nam się osiągnąć wyznaczonych celów. Kluczem jest udoskonalenie procesu ustawiania celów i wyznaczanie ambitnych, ale osiągalnych celów.

Realistyczne, osiągalne cele są łatwiejsze do osiągnięcia. W przeciwnym razie dają nam one życiową lekcję na temat własnej skuteczności.

Teoria wyznaczania celów Locke'a to odwieczna struktura, która uczy nas, jak ustawiać konkretne cele dla siebie lub członków zespołu.

Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności w zakresie ustawiania celów, ten artykuł jest dla ciebie. Zagłębimy się w teorię wyznaczania celów Locke'a, jej zasady i sposoby wykorzystania teorii wyznaczania celów w organizacji.

Czym jest teoria wyznaczania celów?

Dr Edwin. A. Locke opublikował teorię motywacji opartą na wyznaczaniu celów w 1968 roku na podstawie swoich badań nad wyznaczaniem celów.

Teoria wyznaczania celów, znana również jako "teoria motywacji przez wyznaczanie celów", stwierdza, że konkretne, jasne i wymagające cele motywują pracowników i poprawiają ich poczucie własnej skuteczności bardziej niż ogólne, niejasne cele. Kiedy pracownicy są zmotywowani, są bardziej skłonni do osiągania ambitnych celów, co prowadzi do lepszych wyników.

Teoria wyznaczania celów ustanawia powiązanie między procesem wyznaczania celów a motywacją do wykonywania zadań. Jako menadżer, gdy zrozumiesz podstawy praktycznie użytecznej teorii Locke'a dotyczącej osiągania celów, możesz wyznaczyć wykonalne cele zespołowe skoncentrowane wokół celów zespołu i poprawić swoje osobiste ustawienie celów.

Pięć zasad ustawiania celów Locke'a

Podstawą teorii motywacji Locke'a dotyczącej ustawiania celów jest pięć zasad - jasność, wyzwanie, commit, informacja zwrotna i złożoność.

Zasady te prowadzą menedżerów do osiągnięcia celów organizacji i poprawy poczucia własnej skuteczności oraz wewnętrznej motywacji pracowników.

Wspólność

Zgodnie z teorią wyznaczania celów, ustawienie jasnych i konkretnych celów projektu dla pracowników oznaczałoby mniej miejsca na nieporozumienia i więcej możliwości osiągnięcia lepszych wyników.

Wyczyszczone cele są wykonalne i wyjaśniają pracownikowi, co należy zrobić. Są oni zmotywowani do osiągnięcia tych celów.

Na przykład "Stworzenie strategii zawartości dla strony internetowej" nie jest wyraźnym celem, ponieważ nie określa żadnych wskaźników, ram czasowych ani celu. Bardziej wyraźnym celem jest "Stworzenie strategii zawartości dla strony internetowej X, aby osiągnąć 100 tys. ruchu w ciągu najbliższych 90 dni"

Ten cel wyraźnie wzmiankuje nazwę witryny, jej cel i ramy czasowe. Prostą miarą dla menedżera jest śledzenie wykonania zadania przez pracownika na koniec 90 dni.

Aby cel był jasny, należy dodać:

Metryki i oś czasu dla każdego celu, aby śledzić postępy

Zachęcanie pracowników do zadawania pytań, aby cel był dla nich jasny

Wyzwanie

Teoria ustawiania celów mówi, że powinieneś wyznaczać cele stanowiące wyzwanie dla swojego zespołu. Wymagające cele biznesowe sprawiają, że pracownicy czują się wartościowi i zwiększają ich motywację do wykonywania zadań. Cele stanowiące wyzwanie poprawiają również ustawienie celów osobistych.

Kiedy ustawisz konkretne i wymagające cele dla złożonych zadań, jesteś bardziej skłonny zmusić się do ich osiągnięcia.

Na przykład, ambitnym celem edukacyjnym dla doświadczonego menedżera ds. marketingu produktu byłoby "Stworzenie interaktywnego demo produktu dla zespołu sprzedaży, które pomoże im szybko i łatwo wyjaśnić funkcje produktu"

Aby osiągnąć cel cele zawodowe wyzwanie, należy zadać następujące pytania:

Czy cel jest zgodny z postępem zawodowym pracownika i jego wynikami w pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy?

Czy cel jest wystarczająco ambitny, aby zwiększyć poczucie własnej skuteczności pracownika, czy też jest zbyt łatwy?

Co można zrobić, aby zmotywować pracownika do zrobienia tego celu? Czy powinna istnieć zachęta? Jeśli tak, to jaką?

W jaki sposób planujesz udzielać odpowiednich informacji zwrotnych na temat postępów w realizacji zadań edukacyjnych?

Zaangażowanie

Teoria wyznaczania celów mówi, że pracownik musi być zgodny z celem, który dla niego ustawiasz, znanym również jako commit celu. Jeśli pracownik zgadza się z celem, prawdopodobnie uda mu się go osiągnąć.

Aby zapewnić zaangażowanie w realizację celów:

Wyjaśnij, jak ważny jest cel i dlaczego go wyznaczyłeś

Zapytaj ich, czy uważają, że cel poprawi ich poczucie własnej skuteczności i zachęć ich do zadawania pytań

Ustawiając cel, włącz pracowników w ten proces, aby rozumieli jego znaczenie

Zaoferuj zachętę lub nagrodę po osiągnięciu celu, aby zmotywować pracowników do osiągnięcia punktu zaangażowania w realizację celu

Informacja zwrotna

Nie można ustawić celów, przypisać ich pracownikom, usiąść wygodnie i zrelaksować się zgodnie z teorią ustalania celów.

Jako menedżer jesteś odpowiedzialny za regularne komunikowanie się z członkami swojego zespołu, sprawdzanie ich postępów, udostępnianie szczegółowych informacji zwrotnych na każdym kroku i pomaganie im w znalezieniu odrębnego miejsca w zachowaniu organizacyjnym.

Ustaw odpowiednie działania związane z celami i mechanizm informacji zwrotnej, aby motywować pracowników, informować o wpływie osiągnięcia celu na ogólne operacje biznesowe i kierować ich w stronę wyższej wydajności. Twoja informacja zwrotna pomoże pracownikom czynić postępy i osiągać cele.

Aby zbudować solidny proces udostępniania informacji zwrotnej:

Organizuj cotygodniowe rozmowy 1:1 z członkami zespołu, aby sprawdzić ich poziom własnej skuteczności

Korzystaj z narzędzia informacji zwrotnej lub interaktywnego dokumentu, aby regularnie dokumentować informacje zwrotne i postępy

Stwórz oś czasu do udostępniania informacji zwrotnych dla każdego zadania i ustal priorytety zgodnie z wymaganiami

Unikaj negatywnej informacji zwrotnej w przypadku złożonych celów. Zamiast tego postaraj się zrozumieć, co poszło nie tak i ustaw środki naprawcze, aby utrzymać motywację i pozytywne emocje pracowników

Złożoność

Podczas gdy pracownicy doceniają cele stanowiące wyzwanie, menedżerowie muszą zrównoważyć elementy "wyzwania" i "złożoności zadania". W swojej teorii ustawiania celów Locke wzmiankuje, że zbyt skomplikowany cel może przytłoczyć pracowników i zmniejszyć ich poczucie własnej skuteczności.

Wynikiem tego będzie zmniejszenie szans na osiągnięcie celu. Przypisuj cele odpowiadające wiedzy i umiejętnościom pracowników lub podziel złożone zadanie na wiele małych zadań, aby zyskali zaufanie do swoich umiejętności i osiągnęli cele.

Zadaj te pytania, aby upewnić się, że cel nie jest zbyt skomplikowany:

Jaka jest trudność celu? Czy jest zbyt łatwy, trudny, czy gdzieś pomiędzy?

Czy pracownik wykonywał wcześniej podobne zadania?

Czy pracownik potrzebuje pomocy mentora?

Przykład Teorii Ustawiania Celów w Świecie Rzeczywistym

Zrozummy koncepcję teorii wyznaczania celów na przykładzie rzeczywistego scenariusza.

Wdrażanie nowego pracownika

Kiedy nowi pracownicy dołączają do organizacji, są podekscytowani rozpoczęciem nowej podróży i odnalezieniem swojego głosu w zachowaniach organizacyjnych. Obowiązkiem pracodawcy lub menadżera jest ustawienie odpowiednich celów, które zwiększą ich poczucie własnej skuteczności i pozwolą im osiągnąć cel cele związane z wydajnością powodzenie.

Powszechną praktyką w wielu organizacjach jest zapewnienie pracownikom czasu od 30 do 60 dni (lub, w niektórych przypadkach, więcej) na "zadomowienie się" przed przydzieleniem im znaczących zadań. W tym okresie menedżerowie proszą pracowników o przejrzenie istniejących zasobów i dokumentacji, aby zrozumieć ich przyszłe obowiązki.

Choć jest to dobra praktyka, czasami demotywuje pracowników i zmniejsza ich satysfakcję z pracy. Uczenie się przez doświadczenie to świetny proces uczenia się; jednak menedżerowie powinni zmienić swoje perspektywy zarządzania i wprowadzić bardziej praktyczne sposoby wdrażania pracowników.

Na przykład, zastąpić niejasne cele sprzedaży na przykład "Przeczytaj cały podręcznik sprzedaży" z "Przeczytaj rozdział Lead Generation podręcznika sprzedaży w ciągu pięciu dni i zapisz swoją opinię na temat naszego obecnego procesu pozyskiwania klientów"

Podczas gdy konkretne i wymagające cele zachęcają pracownika do przeczytania podręcznika sprzedaży, drugi cel spełnia teorię ustawienia celów.

Określa on, który rozdział należy przeczytać, jaki jest czas trwania tego procesu i jakie zadanie należy wykonać po jego zakończeniu

Drugi cel stawia przed pracownikiem wyzwanie podzielenia się swoją opinią na temat obecnego procesu prospectingu

Zgodnie z teorią ustawiania celów, należy upewnić się, że pracownik jest zaangażowany w realizację celu i że zadanie nie jest zbyt skomplikowane. Powinien istnieć solidny system informacji zwrotnej, aby menedżer mógł podzielić się swoją opinią na temat zakończonego zadania.

Zalety

Plan działania w celu poprawy orientacji na cele

Teoria ustawienia celów jasno pokazuje, co należy osiągnąć, jak to osiągnąć i jak mierzyć wykonanie zadania. Jasna mapa drogowa pomaga pracownikom w planowaniu ambitnych zadań i utrzymaniu zachowań organizacyjnych, a menedżerom w śledzeniu postępów ich zespołu.

Zachowaj motywację i podnieś wydajność zadań

Teoria ustawienia celów zachęca do budowania motywacji. Teoria ta ma na celu sprawienie, by pracownicy czuli się wartościowi poprzez wyznaczanie im znaczących celów.

Przestrzegaj terminów

Teoria motywacji amerykańskiego psychologa Locke'a koncentruje się na ustawieniu mierzalnych celów w celu poprawy wydajności ludzi i zapewnienia orientacji na cele. Poprzez określenie kluczowych wskaźników, takich jak czas trwania podczas ustawienia Cele SMART , menedżerowie zapewniają, że zadania zostaną zakończone w ramach wcześniej określonych oś czasu.

Wady

Tworzy zbyt dużą presję i często przytłacza pracowników

Podczas gdy teoria ustawiania celów wierzy, że cele stanowiące wyzwanie motywują Teams ale nie zawsze tak jest. Czasami skomplikowany cel, konflikt celów lub szeroko zdefiniowany wymagający cel tworzy presję psychiczną na pracownikach, pozostawiając ich przytłoczonych i nie osiągając celu.

Nierealistyczne cele prowadzą do nieporozumień i niezadowolenia

Istnieje cienka granica między wyzwaniem a złożonością zadania. Podczas gdy teoria wyznaczania celów wymaga znalezienia równowagi, pracodawcy często przekraczają tę granicę i wyznaczają nierealistyczne cele, które nie są możliwe do osiągnięcia. Wynikiem tego jest nieporozumienie z pracownikami, niezadowolenie, pogorszona wydajność ludzi i wpływ na ich samopoczucie.

Pracownicy są często kuszeni do podejmowania nieetycznych zachowań, aby osiągnąć wyznaczone cele

Kiedy pracownicy są zmuszani do osiągania nierealistycznych, niejasnych celów, wyzwala to w nich nieetyczne zachowania i odciąga ich od orientacji na cele. Mogą próbować podejrzanych działań i wdawać się w niezdrowe spory ze współpracownikami, aby osiągnąć te "ambitne cele" Wszystko to może mieć wpływ na ich zdrowie psychiczne i zachowania organizacyjne.

Zastosowanie ustawienia celów w miejscu pracy: Najlepsze praktyki zwiększające motywację pracowników i wydajność zadań

Zdefiniuj, co chcesz osiągnąć

Podczas ustawienia cele drużyny jasno komunikuj, co chcesz osiągnąć.

Na przykład, chcesz, aby Twoi pracownicy nauczyli się używać oprogramowanie do ustawiania celów . Określ, dlaczego chcesz, aby nauczyli się tego oprogramowania. Jeśli twoim zobowiązaniem organizacyjnym jest poprawa wydajności i usprawnienie zarządzania projektami, poinformuj ich, że to oprogramowanie pomoże im poprawić umiejętności zarządzania projektami.

Gdy pracownicy są przekonani, że ich cele są zsynchronizowane z ustawieniami organizacyjnymi, łatwiej jest uzyskać ich akceptację. Zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla powodzenia teorii ustawiania celów.

Uczyń ustawianie celów procesem opartym na współpracy

Po zdefiniowaniu celów, udostępnianie wizji celu z zespołem lub pracownikami. Zapytaj ich, co powinni osiągnąć i przygotuj ich do osiągnięcia tych celów.

Uczyń ustawianie celów procesem dwukierunkowym i poproś o ich wkład. Upewnij się, że wszyscy znają wyniki organizacji i wiedzą, czego się od nich oczekuje.

Jako menedżer, upewnij się, że cele te są zgodne z ich osobistymi celami, aby byli zaangażowani w ich osiągnięcie.

Na przykład przedstawiciele handlowi, którzy chcą zostać menedżerami sprzedaży, powinni nauczyć się pisać lepsze zimne e-maile przy użyciu AI. Jest to zsynchronizowane z ich własnymi celami, aby zostać menedżerem sprzedaży i twoimi celami, aby promować przedstawicieli na menedżerów w oparciu o późniejsze wyniki, zamiast zatrudniać nowych menedżerów.

Pro tip: Cele powinny być określone w czasie. W przeciwnym razie będą rozciągać się w nieskończoność. Na przykład, w pierwszym kwartale 2024 roku chcesz, aby wszyscy przedstawiciele handlowi nauczyli się korzystać z ChatGPT do pisania lepszych zimnych e-maili.

Użyj ram SMART do ustawienia celów

Niezależnie od tego, czy chodzi o cele osobiste, czy zawodowe, ramy SMART pomagają stworzyć realistyczny cel z jasną osią czasu i zidentyfikować nieosiągnięte cele.

Twoje cele powinny być:

Konkretne

Mierzalne

Osiągalne

Realistyczne

Określone w czasie

Dostosuj je w razie potrzeby

Prawda jest taka, że cele powinny być elastyczne. Jeśli cel jest zbyt ambitny lub oś czasu nierealistyczna, bądź elastyczny, aby dostosować cel w razie potrzeby.

Skuteczne stosowanie teorii ustawienia celów w miejscu pracy przy użyciu ClickUp

Podczas gdy teoria ustalania celów Locke'a pomaga teams poprawić ich wydajność, należy spersonalizować cele zgodnie z dynamiką organizacyjną.

ClickUp został stworzony do zrobienia tego.

Oto jak to zrobić.

Krok 1: Stwórz możliwe do śledzenia cele

Użyj Cele ClickUp aby połączyć swoje cele z celami pracy/zespołu, śledzić postępy i zarządzać wszystkimi celami w jednym miejscu.

Podziel duże, złożone zadania na mniejsze cele, skategoryzuj każdy cel i przypisz je członkom zespołu posiadającym odpowiednie kompetencje.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów w ClickUp

Krok 2: Użyj szablonów do ustawienia celów, aby usprawnić swój proces

Nie trać czasu na tworzenie procesów ustawiania celów od podstaw. Zamiast tego skorzystaj z ClickUp szablony ustawiania celów aby szybko rozpocząć.

Niektóre z najczęściej używanych szablonów to: Szablon SMART celów ClickUp organizuje cele w łatwy do zarządzania system, który stanowi wsparcie dla codziennego, miesięcznego i rocznego ustawienia celów. Szablon wizualizuje postępy, aby utrzymać motywację wszystkich. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz nową linię produktów czy projekt, szablon ten zapewnia, że Twój zespół pozostaje skoncentrowany i śledzi postępy.

Ustaw cele dla każdej krytycznej funkcji w organizacji za pomocą szablonów SMART ClickUp

Szablony Szablon do mierzenia celów za pomocą sygnałów ClickUp definiuje cele, sygnały i mierniki dla jasnego zrozumienia powodzenia. Dzięki automatycznym powiadomieniom menedżerowie mogą śledzić postępy w realizacji celów i ustalać priorytety zadań w oparciu o ich wpływ.

Śledź dane, które powiedzą Ci, czy nadal jesteś na dobrej drodze, dzięki szablonowi pomiarów celów ClickUp

Szablon ten umożliwia gromadzenie danych dla zidentyfikowanych sygnałów, takich jak wyniki zespołu, cele osobiste i inne informacje istotne dla powiązania wyników.

Użyj Szablon OKR i celów dla firmy ClickUp aby uporządkować cele na wysokim poziomie, określić kryteria powodzenia dla każdego z nich, opracować proces ustawiania celów i śledzić postępy w ich realizacji w określonym okresie.

Zbuduj hierarchię celów zespołu, działu i firmy za pomocą szablonu OKR i celów firmy ClickUp

Bonus: Zarządzaj wszystkimi dokumentami dotyczącymi ustawienia celów w jednym miejscu, w udostępnianym, zabezpieczonym folderze, aby śledzić swoje OKR w trakcie sprintu i zarządzać indywidualnymi kartami wyników pracowników, aby ułatwić ludzkie procesy decyzyjne.

ClickUp zapewnia powodzenie w ustawianiu celów

Jeśli zmagasz się z:

Ustawieniem celów SMART

Przypisywanie ich członkom zespołu i śledzenie ich postępów

Definiowaniem i mierzeniem wydajności zadań indywidualnych i zespołowych w odniesieniu do wcześniej ustalonych wskaźników

Dzięki ClickUp masz do dyspozycji aplikacja do ustawiania celów aby usprawnić cały proces.

ClickUp to skuteczne narzędzie pomagające pracownikom osiągnąć nastawienie na wyznaczanie celów, które pasuje do psychologii organizacji.

Kluczowe funkcje, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do wdrażania i śledzenia ambitnych celów i commitów to:

Wykorzystanie Tablica ClickUp jako partnera do burzy mózgów podczas ustawiania celów wydajności zespołu i organizacji i uczyń z tego wspólne działanie

Wykorzystaj ClickUp Goals do śledzenia pracy w stosunku do strategii z mierzalnymi celami

Zadania ClickUp dzieli projekty na niestandardowe zadania w celu powodzenia w ustawieniu celów

Korzystaj z gotowych szablonów wyznaczania celów, aby wyeliminować żmudną pracę związaną z tworzeniem ram wyznaczania celów od podstaw

ClickUp AI służy jako partner w burzy mózgów, wypełniając szczegóły w szablonach, aby zaoszczędzić czas

Jaki jest najlepszy sposób na wdrożenie Teorii Ustawiania Celów Locke'a? Zarejestruj się na ClickUp za darmo .

Ustaw cele swojego zespołu. Przypisz je do członków zespołu. Śledzenie postępów. Voila!