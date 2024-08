Poniedziałek kontra praca zespołowa: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Wybór między narzędziami do zarządzania projektami często sprowadza się do znalezienia odpowiedniego dopasowania do potrzeb zespołu. Tak jak idealna przestrzeń biurowa lub konfiguracja osobistego obszaru roboczego może znacząco wpłynąć na wydajność, tak wybór odpowiedniej platformy, takiej jak Monday vs. Teamwork, ma równie duże znaczenie.

W poszukiwaniu idealnego oprogramowania do zarządzania projektami potrzebujesz czegoś więcej niż tylko listy najlepszych programów i alternatyw. Bezpośrednie przewodniki porównawcze zapewniają dogłębne, szczegółowe zestawienie, dlaczego jeden może być lepszy od drugiego. Nasz przewodnik Monday vs. Teamwork zagłębia się w funkcje, zalety i wady oraz porównawcze korzyści.

Następnie omówimy trzecią opcję - system zarządzania projektami, będący ucieleśnieniem idealnego ustawienia biurka z wyczuciem Goldilocks.

Czym jest Monday?

Monday.com, zwany również Monday, to popularne rozwiązanie do zarządzania projektami. Użytkownicy mogą być zapraszani do różnych projektów, a administratorzy mogą tworzyć niestandardowe pulpity projektów lub użyj standardowych modeli, aby wszyscy mogli pracować.

Monday.com ułatwia komunikację i współpracę między zespołami wewnętrznymi, zespołami klient-dostawca i zespołami z różnymi freelancerami. Oferuje solidne poziomy dostępu, wiele widoków i złożone narzędzia do tworzenia cykli pracy w celu włączenia jak największej automatyzacji w celu usprawnienia powtarzających się projektów.

Via Monday.com Reklamujący się jako kompletny "system operacyjny pracy", a nie tylko platforma do zarządzania projektami, Monday.com jest czymś więcej niż tylko alternatywa dla pracy zespołowej .

Posiada tablice, widoki, pulpity i narzędzia administratora, dzięki czemu każda firma może zarządzać projektami w preferowanym przez siebie stylu. Oparta na chmurze platforma wspiera również w pełni konfigurowalne opcje automatyzacji i setki integracji z narzędziami na poziomie Enterprise, takimi jak Trello, Shopify i Mailchimp.

Funkcje Monday

Monday jest bardziej rozbudowaną platformą niż wielu jej konkurentów. Oferuje niestandardowe ustawienia, więcej funkcji, rozszerzone widoki i większą złożoność. Podczas gdy opanowanie wszystkich możliwości Monday jest często długą podróżą, Monday oferuje wystarczająco dużo funkcji, aby jego użytkownicy mogli natychmiast uzyskać dostęp do znaczących korzyści. Niektóre z jego najważniejszych funkcji obejmują zarządzanie zadaniami, przyjazny dla użytkownika interfejs i automatyzację.

Zarządzanie zadaniami

Teams i osoby indywidualne mogą ustawić powtarzające się zadania, które wyzwalają się automatycznie w ramach wcześniej zaplanowanego cyklu pracy. Początkowy widok siatki umożliwia administratorom i kierownikom projektów dodawanie kolumn szczegółów, pól, terminów i innych funkcji. Następnie pola te można ustawić tak, aby były automatycznie aktualizowane w miarę jak zadania zmierzają do zakończenia.

Poszczególni użytkownicy mogą uporządkować pola, aby uzyskać potrzebne informacje na pierwszy rzut oka i nie ma potrzeby operowania wieloma zakładkami i oknami do zrobienia.

Każde zadanie jest oddzielnym rekordem, który może pomieścić wszystkie zasoby i szczegóły potrzebne pracownikom. Ale zadania mogą być również używane jako szablon dla przyszłych projektów lub jako dane w solidnych raportowaniach.

Łatwy w użyciu interfejs

Monday jest jednocześnie niewiarygodnie złożony i łatwy w użyciu, a radzi sobie z obydwoma, ponieważ interfejs jest bardzo intuicyjny. Nowi pracownicy, którzy nigdy nie korzystali z platformy, mogą nie znać wszystkich odpowiedzi, ale mogą szybko poruszać się po narzędziach i nowych zadaniach. Bardziej doświadczeni lub ciekawi użytkownicy mogą zagłębić się w platformę, aby lepiej dostosować ją do swojego stylu.

Praktycznie każdy może sprawić, że będzie działać. Dzięki kilku samouczkom nowi użytkownicy mogą również uzyskać średni poziom komfortu z programem.

Łatwo jest przełączać się między wieloma różnymi widokami (takimi jak osie czasu, wykresy Gantta, tablice Kanban i inne), komunikować się za pomocą narzędzi na platformie oraz wyszukiwać dokumenty lub zadania w aplikacji Oprogramowanie Kanban .

Via Monday.com

Automatyzacja dla zespołów nietechnicznych

Nietechniczne zespoły marketerów, księgowych, działów HR i wszystkich innych osób mogą szybko ustawić automatyzacje typu "jeśli to, to tamto" bez kodowania lub dostępu na poziomie administratora.

Wiele solidnych ekosystemów pracy wymaga zaangażowania programisty lub eksperta IT w celu niestandardowego dostosowania platformy. Monday.com jest jednak stworzona dla każdego, kto może klikać, przeciągać i upuszczać oraz zmieniać układ wyzwalaczy w celu tworzenia zautomatyzowanych cykli pracy.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do listy wstępnie skonfigurowanych automatyzacji, które wyglądają jak komendy zdaniowe z pustymi polami. Wpisując okresy czasu, elementy, nazwy zintegrowanych programów, a nawet współpracowników w odpowiednie pola, użytkownicy tworzą automatyczne wyzwalacze i mogą wykonywać pracę bez zastanowienia.

W połączeniu z samymi integracjami może to przekształcić Monday.com w potężny hub do automatyzacji dużych części każdego projektu. Nawet ci, którzy szukają większych możliwości, mogą uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji i automatyzacji na skalę Enterprise w ramach platformy.

Ceny Monday

**Free

Podstawowy: $6/miesiąc za licencję

$6/miesiąc za licencję Standardowy: $10/miesiąc za licencję

$10/miesiąc za licencję Pro: $22/miesiąc za licencję

$22/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie szczegółów

Czym jest praca zespołowa?

Teams to rozwiązanie do zarządzania projektami, które zapewnia profesjonalnym zespołom współpracę w czasie rzeczywistym i narzędzia do zarządzania zadaniami. Użytkownicy mogą pracować tak, jak chcą, dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak tablice Kanban, wykresy Gantta, tabele i listy. Dzięki różnym widokom pulpitu, profesjonaliści mogą:

Zarządzać ludźmi poprzez koordynację i przypisywanie zadań, automatyzację zarządzania obciążeniem pracą i monitorowanie dostępności

Zarządzać projektami poprzez przypisywanie zadań i podzadań, widok postępów i używanie kamieni milowych

Teamwork został stworzony przede wszystkim z myślą o organizacjach zajmujących się obsługą klienta. Zarządzanie klientami jest więc tak samo częścią Teamwork, jak zarządzanie projektami.

Via Praca zespołowa Użytkownicy znajdą pulpity, które skupiają się na każdym koncie klienta w celu monitorowania ich budżetów, rentowności, czasu spędzonego na koncie oraz rozliczanych i nie rozliczanych godzin spędzonych na koncie. Teamwork koordynuje również działania i komunikację w celu lepszego zarządzania kontami i doświadczeniami klientów.

Członkowie zespołu, liderzy zespołów i zespoły kierownicze mogą wchodzić w interakcje z opartym na chmurze ekosystemem zarządzania projektami Teams w sposób, który najlepiej spełnia ich role i obowiązki.

Czy potrzebujesz widoku listy zadań do zrobienia na co dzień, czy też chcesz zobaczyć największe wąskie gardła w swoim dziale na koniec kwartału? Możesz generować raporty i korzystać z widoków, które zapewnią Ci kluczowe informacje, których szukasz.

Funkcje pracy zespołowej

Teamwork to łatwe w użyciu zarządzanie projektami, które obejmuje wszystkie podstawy zarządzania pracą klienta. Jednak na rynku online pełnym różnych rozwiązań do zarządzania projektami ważne jest, aby znać funkcje wyróżniające każdą platformę. Sprawdź, czy te trzy funkcje spełniają unikalne potrzeby w Twojej organizacji.

Funkcje śledzenia czasu pracy

Gdy Twój dostawca świadczy usługi dla klientów, śledzenie czasu nie jest tylko częścią wskaźników KPI wydajności; jest to niezbędny element biznesu. Teamwork oferuje solidny szyk narzędzi do śledzenia czasu, dzięki czemu każda minuta jest rozliczana.

Łatwe śledzenie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu oraz sprawdzanie, ile pozostało budżetu. Możesz także zagłębić się w dane, aby odkryć wąskie gardła i nieefektywności.

Wraz ze standardowymi arkuszami czasu pracy i natywnym śledzeniem czasu, Teamwork dostarcza użytkownikom budżety czasu dla każdego projektu, dzięki czemu wysiłki związane ze śledzeniem zawsze zaczynają się od właściwej stopy.

Via Praca zespołowa

Wbudowane opcje raportowania

Teamwork ułatwia raportowanie i analizę dzięki wbudowanym raportom. Chociaż oferuje również wiele niestandardowych pól i opcji raportowania, jego standardowe opcje pomagają zapracowanym zespołom kontaktującym się z klientami mieć dobry punkt wyjścia do zrozumienia zarządzania operacjami i obciążeniami pracą.

Dostęp do raportowania budżetów, wykorzystania personelu, wskaźników klienta i zakończonych zadań. Oprócz szczegółowych raportów dotyczących wydajności, produktywności i obciążenia pracą, możesz generować raporty o stanie projektu i raporty wykorzystania za pomocą jednego dotknięcia.

Narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to ważny sposób myślenia o dostępności zespołu. Myśląc o godzinach pracy i wydajności swojego zespołu jako o zasobach, możesz dostosowywać obciążenia pracą, przydzielać zadania i monitorować wydajność z jeszcze większą precyzją.

Teamwork zapewnia narzędzia do zrobienia tego poprzez śledzenie czasu spędzonego na różnych rodzajach zadań i daje wgląd w obciążenie pracą lub dostępność każdego pracownika. Możesz nawet określić, kiedy twój zespół powinien się powiększyć, kto jest odpowiedni do różnych zadań i ile czasu różne projekty zajmą różnym zespołom.

Wycena pracy zespołowej

Free dla maksymalnie pięciu użytkowników

Starter: $8.99/miesiąc za użytkownika

$8.99/miesiąc za użytkownika Dostarczanie: 13,99 USD/miesiąc za użytkownika

13,99 USD/miesiąc za użytkownika Grow: $25.99/miesiąc za użytkownika

$25.99/miesiąc za użytkownika Skala: Kontakt w sprawie szczegółów

Monday vs. Teamwork: Porównanie funkcji

Zarówno Teamwork, jak i Monday mają wiele podobieństw. Obie oferują konfigurowalne obszary robocze do zarządzania zadaniami i projektami, które integrują się z innymi popularnymi narzędziami biznesowymi. Każda z nich oferuje wiele różnych widoków, ułatwia komunikację i ma dobrze prosperujące społeczności, które uwielbiają pracować na tych platformach.

Jednak pomimo udostępniania tych samych funkcji, Teamwork i Monday.com mają swoje unikalne mocne i słabe strony, jeśli chodzi o narzędzia do zarządzania projektami. Rozważmy te trzy funkcje i to, co każda platforma wnosi do tabeli w tym zestawieniu Monday vs. Teamwork.

Widoki

Wykresy Gantta, osie czasu, listy i inne widoki dają użytkownikom unikalny sposób na zobaczenie wielu informacji w jednym widoku. Niektórzy profesjonaliści wolą pracować wyłącznie w jednym widoku przez cały czas, podczas gdy inni lubią konkretne widoki dla określonych zadań lub projektów. Monday.com oferuje więcej widoków, co prowadzi do lepszych wyników dla większej liczby pracowników.

Monday

Monday oferuje więcej opcji widoku. Widoki Tablicy na tej platformie obejmują następujące elementy:

Kalendarz

Wykres

Pliki

Oś czasu

Mapa

Tablica Kanban

Ten bardziej kompleksowy szyk widoków i więcej opcji niestandardowych pasuje do większej różnorodności stylów pracy.

Praca zespołowa

Teamwork dostarcza cztery różne widoki, dzięki czemu można tworzyć zadania i zarządzać projektami:

Listy Tablice Kanban Tabele Wykresy Gantta

Oferuje również filtrowane widoki dla osobistych zadań, przeglądów specyficznych dla klientów i "wszystkiego", ale te dodatkowe widoki działają bardziej jak przeglądy podkategorii.

Via Monday.com

Obsługa klienta

Firmy mające kontakt z klientem muszą być na bieżąco, aby utrzymać relacje w doskonałej formie, a to oznacza, że potrzebujesz rozwiązań programowych, na których możesz polegać 24/7. Idealnie działający system ze 100% czasem pracy i zerowym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów jest niemożliwy, dlatego ważne jest, aby oceniać platformy na podstawie ich dostępnych zasobów, gdy coś pójdzie nie tak. Oba narzędzia oferują wsparcie, ale porównując Monday z Teamwork, jest wyraźny zwycięzca: Monday.

Monday

Monday.com posiada również obszerną bibliotekę przewodników, samouczków i pomocnych zasobów. Społeczność wokół Monday.com jest duża, więc możesz znaleźć odpowiedź na swoje pytanie lub wyzwanie online.

Jeśli jednak potrzebujesz pomocy w związku z błędem, awarią lub błędem, możesz udać się bezpośrednio do źródła: Monday.com oferuje wsparcie na żywo 24/7.

Praca zespołowa

Teamwork oferuje kanały obsługi klienta, ale wsparcie na żywo nie jest dostępne przez całą dobę. Jest dostępna w każdy dzień tygodnia od 7 rano do północy czasu IST lub czasu indyjskiego. To ponad dziesięć godzin przed wschodnim czasem standardowym w Nowym Jorku, więc może to nie pasować do najbardziej ruchliwych godzin lub nie być dostępne w przypadku kryzysu w piątek po południu.

Istnieje jednak wiele alternatywnych zasobów. Mają solidną serię przewodników i Akademię Teams do szkolenia zespołu w zakresie korzystania z platformy. Istnieje również wystarczająca liczba użytkowników, którzy mogą skontaktować się z profesjonalnymi forami internetowymi w celu uzyskania wskazówek.

Szablony dla zadań i projektów

Posiadanie szeroko otwartego obszaru roboczego jest świetną okazją, ale może również utrudniać rozpoczęcie nowych projektów. Zarówno Monday, jak i Teamwork oferują wiele różnych szablonów. Zasoby te zapewniają prosty, pomocny punkt wyjścia, a także ustandaryzowane cykle pracy. Ale jeden do zrobienia to lepiej niż drugi.

Monday

Via Praca zespołowa Monday oferuje znacznie większą kolekcję szablonów w swoim Centrum Zasobów, z aktualną liczbą ponad 200. Szablony te mogą być niezwykle szczegółowe, co czyni je doskonałym źródłem informacji dla profesjonalistów, którzy nie wiedzą, jak rozpocząć niszowe zadanie lub szukają lepszego procesu. Po przejściu do centrum szablonów znajdziesz ponad 19 kategorii, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Praca zespołowa

Teamwork oferuje 26 darmowych szablonów, które użytkownicy mogą otworzyć w swoich pulpitach, aby zakończyć zadania. Dostępne są szablony operacyjne do zrobienia listy rzeczy do zrobienia i zarządzania zadaniami, szeroki wybór szablonów marketingowych, a nawet szablony inżynieryjne do śledzenia błędów.

Jednakże, choć szablony są bardzo łatwe w użyciu i niestandardowe, ta niewielka biblioteka nie oferuje tak wielu punktów wyjścia, jak organizacje mogłyby mieć nadzieję.

Monday vs. Teamwork na Reddit

Jeśli potrzebujesz szczerych, krytycznych opinii na temat oprogramowania, udaj się na Reddit, aby uzyskać odpowiedzi.

Ogólnie rzecz biorąc, odbiór Monday.com jest pozytywny. Użytkownicy zostawiają długie recenzje z niuansami, takimi jak u/SpecialistTale7438's pozycja: "Po roku korzystania z ich usług mogę szczerze powiedzieć, że było to pozytywne doświadczenie z pewnymi zastrzeżeniami"

Istnieją skargi dotyczące funkcji mobilnych i łatwości obsługi złożonych funkcji. Jednak większość użytkowników cieszy się z wydajności, automatyzacji i zaawansowanych opcji, które ułatwiają zrobienie złożonej pracy.

Z drugiej strony, Teamwork cieszy się znacznie mniejszą popularnością jako Alternatywa dla Monday . Niektórzy użytkownicy ją uwielbiają, a niektórzy nienawidzą. Jeszcze inni odchodzą, gdy zaczyna obowiązywać normalny cennik po początkowym rabacie.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Monday vs. Praca zespołowa

Pulpit OKR firmy ClickUp, będący częścią naszego kompleksowego oprogramowania do zarządzania projektami, dostosowuje widoki do wielofunkcyjnych projektów, zwiększa wydajność dzięki automatyzacji i standaryzuje najlepsze praktyki w celu osiągnięcia skalowalnego powodzenia

Jeśli rozważasz Monday vs. Teamwork, ale stwierdzasz, że żadne z tych rozwiązań nie pasuje do Twojego sposobu zarządzania projektami, nie poprzestawaj na tym. Zamiast tego, warto rozważyć trzecią opcję- ClickUp . ClickUp jest dostępny za darmo oprogramowanie do zarządzania projektami które ma wszystko, czego potrzeba do zrobienia czegoś dobrze.

Rozczarowany kilkoma funkcjami Teamwork szablony do zarządzania projektami i nie jesteś pod wrażeniem kolekcji setek z Monday? ClickUp ma ich tysiące. Znajdź szablony dla rozwój projektu , zarządzanie projektami Portfolios , projekty Agile, raportowanie statusu projektów i wszystko inne na liście do zrobienia.

Użycie ClickUp AI do tworzenia szablonów dla różnych widoków specyficznych dla zespołu lub działu

Chcesz mieć wszystkie możliwe widoki i niestandardowe ustawienia, aby stworzyć idealne środowisko pracy, aż po kolor niestandardowych etykiet? ClickUp został zbudowany od podstaw, aby umożliwić użytkownikom dostosowanie każdego pola, wyzwalacza i szczegółu, aby działał dokładnie tak, jak tego potrzebujesz - i aby Twoi współpracownicy mogli zrobić to samo w celu zarządzania projektami na swój sposób.

Jeśli rozważasz korzystanie z ClickUp po raz pierwszy, zapoznaj się z tymi trzema najlepszymi funkcjami:

1. Rywalizująca funkcja ClickUp: Zarządzanie projektami

Zwiększ przejrzystość swoich projektów dzięki konfigurowalnym typom zadań i popraw organizację swoich wysiłków związanych z zarządzaniem projektami

ClickUp to najlepszy obszar roboczy do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" dla osób indywidualnych, małych Teams i dużych organizacji. Pulpity i widoki mogą organizować pojedyncze zadania lub sekwencyjne zadania w dużym projekcie na małe kawałki, aby ułatwić zarządzanie projektami i zwiększyć wydajność. Kierownicy projektów mogą tworzyć automatyczne cykle pracy i procesy projektowe, które przyspieszają pracę.

Ale Zarządzanie projektami ClickUp opcje oferują więcej niż listy rzeczy do zrobienia i narzędzia do zarządzania projektami, które umożliwiają realizację projektów. Obejmuje centra wiedzy, funkcje zarządzania zasobami, biblioteki zasobów i automatyzacje, dzięki czemu wszystkie prace mogą być zrobione na platformie.

Przechowuj dokumenty w toku, gdy zmierzają do zrobienia, przeglądaj projekty między działami, a gdy praca zostanie zrobiona, przeglądaj dane za pomocą raportowania i narzędzi analitycznych, aby następnym razem było jeszcze lepiej.

2. Rywalizująca funkcja ClickUp: Zadania

Wątki komentarzy utrzymują konwersacje zorganizowane w ramach zadania, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przewijać każdego komentarza

W ClickUp znajdziesz łatwe w użyciu funkcje zadań dla każdego członka zespołu. Menedżerowie mogą planować i przydzielać Zadania ClickUp a współpracownicy mogą współpracować i je zakończyć. Każdy użytkownik może przeglądać status zadań, swoje indywidualne zadania do wykonania oraz obciążenie pracą innych osób w zespole.

Użytkownicy mogą przeglądać swoje listy zadań i projekty w kilku różnych widokach, a zadania można dostosowywać. Można dodawać opisy, dokumenty procesowe, terminy i dziesiątki innych szczegółów za pomocą funkcji oprogramowanie do zarządzania zadaniami .

3. Rywalizująca funkcja ClickUp: Tablice Kanban

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj dzięki w pełni konfigurowalnemu widokowi Tablicy Kanban

Wszechstronność Widoki tablicy ClickUp Kanban są jedną z najpopularniejszych opcji oferowanych przez ClickUp - i nie bez powodu. Użytkownicy mogą otworzyć swój pulpit z widokiem tablicy, aby zobaczyć wszystkie swoje zadania, status różnych elementów projektu i to, nad czym pracują inne osoby. Przeciągaj i upuszczaj zadania na Tablicy i wyświetlaj kluczowe szczegóły w intuicyjnym interfejsie bez konieczności otwierania wszystkich oddzielnych stron.

Łatwe wykonanie większej ilości pracy dzięki ClickUp

Ocena zalet i limitów Monday vs. Teams jest ważna dla dostosowania konkretnych potrzeb zespołu. Pamiętaj, że właściwy wybór zapewnia efektywny cykl pracy i zwiększoną wydajność.

ClickUp zapewnia wszystkie narzędzia i niestandardowe funkcje, których potrzebujesz, aby zaaranżować swój wirtualny obszar roboczy w satysfakcjonujący Cię sposób. Co więcej, można z niego korzystać za darmo, gdy zapisz się na Free Forever Plan . Ustaw swój obszar roboczy już dziś i odkryj wszystkie dostępne opcje, widoki i automatyzacje, aby cieszyć się swoją pracą.