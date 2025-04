10 najlepszych programów do zarządzania danymi w 2025 roku (recenzje & ceny)

Skuteczne zarządzanie danymi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności i bezpieczeństwa danych organizacji .

Tradycyjne podejścia, takie jak ręczny nadzór lub rozproszone systemy, często prowadzą do błędów lub niedopatrzeń. Oprogramowanie do zarządzania danymi zapewnia porządek i niezawodność w świecie danych. 🙌🏼

Usprawnia obsługę danych w całej organizacji, upraszcza dostęp do danych, zapewnia zgodność z przepisami i stanowi wsparcie dla zarządzania jakością danych.

Wybór spośród narzędzi do zarządzania danymi może wydawać się skomplikowanym labiryntem. Dlatego podzieliliśmy kluczowe funkcje, zalety i wady, ceny i oceny użytkowników 10 najlepszych narzędzi, aby ułatwić podjęcie decyzji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania danymi?

Oprogramowanie do zarządzania danymi powinno być intuicyjne, umożliwiając użytkownikom technicznym i nietechnicznym nawigację i wdrażanie zasad zarządzania danymi. Prosty interfejs zwiększa zaangażowanie użytkowników i minimalizuje krzywą uczenia się.

Oto kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie:

Kompleksowe zarządzanie danymi: Wybierz oprogramowanie, które zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania danymi. Powinno ono ułatwiać przechowywanie danych i oferować narzędzia do ich klasyfikacji, zarządzania metadanymi i zapewniania jakości danych

Wybierz narzędzie do zarządzania danymi, które będzie rosło wraz z Twoimi potrzebami w zakresie danych. Oprogramowanie powinno radzić sobie z rosnącą ilością danych i zmieniającymi się wymaganiami w zakresie zarządzania w miarę rozwoju organizacji Możliwości integracji: Oceń kompatybilność oprogramowania z istniejącymi systemami i aplikacjami. Płynna integracja z innymi narzędziami w stosie technologicznymusprawnia procesy zarządzania danymi Audyt i monitorowanie zgodności: Poszukaj funkcji, które umożliwiają dokładne ścieżki audytu i monitorowanie zgodności. Oprogramowanie narzędziowe do zarządzania danymi powinno śledzić zmiany danych, działania użytkowników i przestrzeganie zasad zarządzania

Wybierz oprogramowanie, które obejmuje dane powstania, użytkowania, archiwizacji i usuwania. Holistyczne podejście zapewnia, że dane są zarządzane od momentu ich powstania do wycofania z użytku Funkcje współpracy: Oprogramowanie powinno zapewniać wsparcie dla komunikacji i współpracy między zespołami. Funkcje takie jak zarządzanie danymi i wspólne cykle pracy usprawniają pracę zespołową w zakresie utrzymania jakości danych i zgodności z przepisami

10 najlepszych programów do zarządzania danymi w 2024 roku

Poznaj te popularne narzędzia do zarządzania danymi, aby wzmocnić płynną współpracę między jednostkami biznesowymi i zapewnić kompleksowe zarządzanie danymi.

1. ClickUp

Ustawienie raportowania, którego potrzebujesz, wszystko w jednym miejscu, na ClickUp

ClickUp umożliwia zarządzanie projektami, efektywną współpracę i organizację danych w firmie. Jego kompleksowa platforma umożliwia monitorowanie, przeglądanie i ulepszanie praktyk zarządzania danymi. W wyniku tego możesz ustanowić solidne ramy zarządzania danymi dostosowane do Twoich potrzeb.

Dzięki wszechstronnym funkcjom ClickUp możesz opanować praktyki zarządzania danymi w różnych projektach. Definiować i przydzielać role i obowiązki interesariuszom za pomocą funkcji Szablon RACI (Responsible Accountable Consulted Informed) .

Zapewnij spójność zarządzania danymi we wszystkich projektach dzięki szablonowi matrycy RACI ClickUp

Usprawnij proces podejmowania decyzji, zapewnij odpowiedzialność za praktyki związane z danymi i usprawnij współpracę w zespole zarządzania danymi dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi ClickUp. Plan Enterprise ClickUp umożliwia dużym organizacjom korzystanie z zaawansowanych funkcji zarządzania danymi.

Spełniaj złożone wymagania dotyczące zarządzania projektami i danymi dzięki funkcjom takim jak ClickUp raportowanie , zarządzanie zasobami i priorytetowe wsparcie.

Zachowanie integralności danych i zgodności z przepisami dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi obejmującemu Niestandardowe statusy , Pola niestandardowe , Widoki niestandardowe oraz Zarządzanie projektami w ramach ClickUp.

ClickUp priorytetyzuje dane bezpieczeństwo i bezpiecznej współpracy, aby ułatwić skuteczne zarządzanie danymi i zarządzanie nimi. Poufność danych można zapewnić dzięki solidnym protokołom szyfrowania platformy, które chronią poufne informacje.

Kontroluj poziomy dostępu za pomocą uprawnienia użytkowników w ClickUp zapewniając, że tylko autoryzowane osoby mogą wyświetlać lub modyfikować krytyczne dane. Ta szczegółowa kontrola nad uprawnieniami pomaga egzekwować zasady zarządzania danymi i zgodność z przepisami.

Monitoruj interakcje użytkowników i utrzymuj ścieżkę audytu, zapewniając przejrzysty i odpowiedzialny proces zarządzania danymi za pomocą dzienników dostępu i śledzenia aktywności.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie i niestandardowe wykresy RACI na platformie. Łatwe ustalanie i śledzenie zakresu odpowiedzialności dzięki wbudowanej funkcji funkcji zarządzania zadaniami w tym przypisywanie zadań do poszczególnych osób lub teamów

Dokładne śledzenie metryk zarządzania danymi dzięki Wizualne pulpity nawigacyjne ClickUp Wprowadzaj zmiany w czasie rzeczywistym, aby rozwiązać zidentyfikowane problemy lub luki w praktykach zarządzania danymi

Usprawnienie nowych praktyk w zakresie zarządzania danymi dzięki gotowym rozwiązaniomniestandardowym szablonom ładu danych Określenie roli i obowiązków kluczowych interesariuszy zarządzania danymi, w tym zarządców danych, właścicieli, opiekunów i innego odpowiedniego personelu

Wdrożenie narzędzi i platform ułatwiających udostępnianie informacji i współpracę

Audytowanie i monitorowanie procesów zarządzania danymi w celu dostosowania ich do wymogów regulacyjnych, ograniczania ryzyka i zapewnienia zgodności z normami prawnymi i branżowymi

Limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy doświadczają stromej krzywej uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny jako dodatek do wszystkich płatnych planów w cenie $$$a za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,200 recenzji)

4.7/5 (9,200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900 opinii)

2. Informatica Axon

przez Informatica Axon Informatica Axon jest częścią pakietu Informatica i dostarcza solidną platformę zarządzania danymi, która pomaga w katalogowaniu danych, zarządzaniu liniami danych i zasadami. Platformę można wykorzystać do płynnej współpracy między zainteresowanymi stronami i demokratyzacji dostępu do danych, co przyczynia się do powstania wartości.

Najlepsze funkcje Informatica Axon

Lokalizacja, zrozumienie i dostęp do potrzebnych danych dzięki wyselekcjonowanemu rynkowi danych

Zbuduj wspólny słownik danych Enterprise, aby uzyskać wiarygodne źródło kontekstu biznesowego dla różnych narzędzi

Definiowanie połączeń i zależności danych w celu identyfikacji i eliminacji luk

Monitorowanie podejrzanej aktywności na danych dzięki automatyzacji ochrony

Rozwijaj inteligencję danych, analitykę i zarządzanie AI w przedsiębiorstwie dzięki usłudze natywnej dla chmury

Ograniczenia Informatica Axon

Wymaga rozszerzenia konfiguracji backendu

Ładowanie informacji za pomocą arkuszy kalkulacyjnych jest uciążliwe i podatne na błędy

Cennik Informatica Axon

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Informatica Axon

Gartner Peer Insights: 3,9/5 (37 recenzji)

3,9/5 (37 recenzji) PeerSpot: 3.9/5 (22 recenzje)

3. Alteryx

przez alteryx Alteryx oferuje łatwy w użyciu pakiet do analizy danych, który uzupełnia platformę analityczną. Możesz organizować częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane za pomocą kompleksowego ekosystemu zarządzania danymi.

Możesz użyć tego narzędzia do zarządzania danymi, aby odblokować dane z plików PDF i obrazów. Analiza tekstu pozwala uzyskać kluczowe informacje z długich dokumentów. Możesz także skalować czyszczenie, eksplorację, wzbogacanie, przygotowywanie i przetwarzanie danych za pomocą automatyzacji analityki opartej na AI.

Najlepsze funkcje Alteryx

Zwiększ wydajność dzięki kompleksowej, ujednoliconej platformie

Łatwy dostęp do zasobów danych w celu uzyskania natychmiastowej wartości, wyższej wydajności operacyjnej i niższego ryzyka

Tworzenie predykcyjnych modeli danych bez kodowania i skomplikowanych statystyk

Możliwość podejmowania trafnych decyzji na dużą skalę w wysoce zarządzanym środowisku analitycznym

Automatyzacja każdego kroku procesu analitycznego, w tym przygotowania danych, mieszania, raportowania i analizy danych

Przyspieszenie czasu uzyskania wartości i poprawa zwrotu z inwestycji w technologie poprzez podnoszenie kwalifikacji i szkolenie pracowników

Limity Alteryx

Brak funkcji takich jak Excel Pivot

Importowanie plików do chmury Alteryx Analytics może być powolne

Nie jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami

Ceny Alteryx

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Alteryx

G2: 4,6/5 (500 recenzji)

4,6/5 (500 recenzji) Gartner Peer Insights: 4.4/5 (600 recenzji)

4. Precisely Data360 Govern

przez Precisely-Data360-Govern Data360 Govern, część pakietu Data Integrity Suite firmy Precisely, to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Można go używać do płynnego zarządzania danymi, katalogowania i zarządzania metadanymi.

Dzięki automatyzacji można uzyskać odpowiedzi na temat źródła danych, ich wykorzystania, znaczenia, własności i jakości. W wyniku tego zwiększysz zaufanie do jakości, wartości i wiarygodności danych w swojej organizacji.

Dokładnie najlepsze funkcje

Przekładanie wysoce technicznych metadanych na znaczące informacje biznesowe, które przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom

Identyfikacja krytycznych elementów danych i zarządzanie nimi

Możliwość przeszukiwania zasobów danych w celu efektywnego wyszukiwania informacji i usprawnienia procesu decyzyjnego

Czyszczenie i łączenie danych z różnych źródeł, takich jak chmura i dane lokalne, w celu usprawnienia współpracy

Precyzyjne limity

Niektóre części UX są mylące dla użytkowników i wyglądają na przestarzałe

Proces z przewodnikiem może pomóc w lepszym zrozumieniu zarządzania danymi

Niektórzy nowi użytkownicy zauważają stromą krzywą uczenia się

Precyzyjna wycena

Niestandardowy cennik

Precyzyjne oceny i recenzje

Gartner Peer Insights: 4,2/5 (35 recenzji)

4,2/5 (35 recenzji) Recenzje oprogramowania: 5.9/10 (11 recenzji)

5. OvalEdge

przez OvalEdge OvalEdge zapewnia efektywne zarządzanie danymi, zgodność z zasadami prywatności i szybką analitykę. Naukowcy zajmujący się danymi używają OvalEdge do efektywnego zarządzania praktykami zarządzania danymi przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z prywatnością w przystępnej cenie.

Korzystając z tego rozwiązania, można inteligentnie skanować bazy danych , platformy BI (business intelligence), narzędzia ETL (extract, transform, load) lub narzędzia do przenoszenia i przekształcania danych oraz duże repozytoria do przechowywania różnorodnych danych. Następnie można utworzyć przyjazny dla użytkownika spis zasobów danych.

Analitycy mogą szybko odkrywać spostrzeżenia i poprawiać dostęp do danych, ich znajomość i jakość.

Najlepsze funkcje OvalEdge

Płynne katalogowanie danych za pomocą automatycznych algorytmów

Efektywna analiza danych i współpraca dzięki wbudowanym narzędziom, takim jak Impact i Collaborative Analytics

Zapewnienie bezpiecznego, zgodnego z przepisami, uniwersalnego dostępu do danych w celu optymalnego zarządzania danymi

Identyfikacja źródła i miejsca docelowego dowolnego elementu danych na poziomie atrybutu i systemu.

Twórz linie danych poprzez analizowanie SQL, ETL, systemów raportowania i różnych kodów

Analizuj wpływ każdej aktualizacji lub zmiany obiektu danych w ciągu kilku minut

Proaktywne sprawdzanie jakości danych i zarządzanie zakończonym cyklem poprawy jakości danych

Limity OvalEdge

Niektóre API usług mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami

Trudność w znalezieniu informacji umożliwiających identyfikację osoby (PII) w nieustrukturyzowanych danych

Wymaga poprawek błędów

Cennik OvalEdge

Essential: Zaczyna się od 15 600 USD rocznie

Zaczyna się od 15 600 USD rocznie Professional: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Ceny niestandardowe

OvalEdge oceny i recenzje

Capterra: 4.0/5 (1 opinia)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

przez Collibra Zapewnij jakość danych, zgodność i współpracę z adaptacyjnym oprogramowaniem do zarządzania danymi Collibra w całym cyklu życia danych.

Scentralizowany katalog danych platformy umożliwia całościowy widok zasobów danych organizacji. Maksymalizuje to wartość, jaką można z nich wydobyć.

Najlepsze funkcje Collibra

Uzgadnianie danych między systemami w celu dokładnego raportowania i analizy

Tworzenie, przeglądanie i aktualizowanie zasad dotyczących danych w celu zachowania zgodności w całym biznesie

Współdziałanie ze wspólnymi cyklami pracy iprocesami, aby ułatwić podejście oparte na współpracy do zarządzania

Identyfikowanie brakujących rekordów i zerwanych powiązań podczas przenoszenia danych z jednego systemu do drugiego

Wzbogacanie metadanych o szczegóły dotyczące ich pochodzenia, formatu, wykorzystania, struktury i powiązania z innymi danymi

Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów poprzez połączenie z właściwymi interesariuszami w celu zwiększenia zaufania do danych

Limity Collibra

Wdrożenie systemu w organizacji może być trudne ze względu na jego wysoce konfigurowalny charakter

Niektórzy nowi użytkownicy zwracają uwagę na stromą krzywą uczenia się

Wymaga poprawek błędów

Ceny Collibra

Niestandardowy cennik

Collibra oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (75 recenzji)

4,2/5 (75 recenzji) Gartner Peer Insights: 4,2/5 (100 opinii)

7. Integracja

przez Integracja Oprogramowanie do zarządzania danymi Integrate jest kluczowym elementem operacyjnej platformy ETL Integrate.io. Wykorzystuje scentralizowaną kontrolę i widoczność, aby wzmocnić zespół ds. zarządzania danymi i użytkowników linii biznesowych.

Wdrożenie kontroli dostępu, szyfrowania i kontroli zgodności w celu ochrony poufnych informacji i zapewnienia zgodności z przepisami za pomocą oprogramowania.

Zintegruj najlepsze funkcje

Przygotuj i przekształć swoje dane za pomocą potężnego interfejsu "przeciągnij i upuść"

Tworzenie i zarządzanie czystymi, bezpiecznymi ścieżkami przenoszenia i przetwarzania danych w celu automatyzacji operacji biznesowych

Lepsze podejmowanie decyzji dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi ETL i konektorów

Ujednolicaj dane co 60 sekund, aby uzyskać jedno źródło danych do raportowania

Zwiększaj wydajność produktów opartych na danych dzięki samodzielnej automatyzacji kodu API REST

Integracja limitów

Trudne do odczytania i rozwiązywania dzienniki błędów

Niekompatybilność z lokalnymi plikami, takimi jak Microsoft Excel lub CSV w systemie

Integracje mogą stanowić wyzwanie dla Business bez dedykowanego zespołu IT

Integracja cen

Starter: $15,000 rocznie

$15,000 rocznie Profesjonalista: 25 000 USD rocznie

25 000 USD rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Integracja ocen i recenzji

G2: 4.3/5 (200 recenzji)

4.3/5 (200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (17 opinii)

8. IBM Cloud Pak for Data

przez IBM IBM Cloud Pak for Data to ujednolicona, modułowa platforma do zarządzania danymi i metadanymi, śledzenia pochodzenia danych i egzekwowania zasad zarządzania danymi w całej organizacji.

Możesz gromadzić, organizować i analizować dane dzięki solidnej architekturze struktury danych platformy.

Najlepsze funkcje IBM Cloud Pak for Data

Zbudowanie struktury danych łączącej zamulone dane w środowisku chmury hybrydowej

Dostarczanie decyzji na podstawie danych i aplikacji AI konsumentom korzystającym z aplikacji biznesowych i analitycznych

Automatyzacja integracji, śledzenie szczegółów dotyczących danych i zarządzanie AI

Zabezpieczanie wykorzystania danych poprzez egzekwowanie zasad prywatności i użytkowania w odniesieniu do wszystkich danych

Umożliwienie użytkownikom na wszystkich poziomach umiejętności dostępu do zaufanych danych za pomocą dostosowanych interfejsów (kod, kanwa, brak kodu)

IBM Cloud Pak dla limitów danych

Niektórzy nowi użytkownicy zwracają uwagę na stromą krzywą uczenia się

Skomplikowany proces instalacji

Przestarzały interfejs użytkownika

Cennik IBM Cloud Pak for Data

Niestandardowy cennik

IBM Cloud Pak for Data oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (19 recenzji)

4.0/5 (19 recenzji) Gartner Peer Insights: 4,5/5 (200 opinii)

9. Dataddo

przez Dataddo Dataddo to oparta na chmurze platforma integracji danych, która specjalizuje się w połączeniu różnych źródeł danych i miejsc docelowych bez konieczności kodowania.

Umożliwia skalowanie i automatyzację transferu danych między różnymi usługami opartymi na chmurze, aplikacjami do pulpitów nawigacyjnych, hurtowniami danych i jeziorami danych.

Można również płynnie wizualizować, centralizować, dystrybuować i aktywować dane. Dzięki temu Dataddo jest cennym narzędziem do zarządzania danymi, usprawniającym cykl pracy z danymi.

Najlepsze funkcje Dataddo

Twórz swoje produkty danych w oparciu o ujednolicone API Dataddo

Zintegruj Dataddo z istniejącą architekturą i obsługuj je za pomocą dowolnych narzędzi opartych na chmurze, których będziesz używać w przyszłości

Uzyskaj natychmiastowy wgląd dzięki automatyzacji potoków danych bez potrzeby tworzenia hurtowni danych

Testuj modele danych przed wdrożeniem ich na pełną skalę

Bezpieczne przesyłanie danych z dowolnej aplikacji biznesowej do Arkuszy Google lub aplikacji do tworzenia pulpitów, takich jak Tableau, Power BI i Looker Studio Google

Przesyłanie danych z dowolnej aplikacji biznesowej, bazy danych lub API do dowolnej hurtowni danych (ETL/ELT/replikacja danych), pulpitu nawigacyjnego lub aplikacji biznesowej (odwrotny ETL)

Limity Dataddo

Niespójna częstotliwość synchronizacji

Nieintuicyjna nawigacja

Wyzwania związane z tworzeniem uniwersalnego GUI dla różnych połączeń

Ceny Dataddo

Free

Data to Dashboards: $99/miesiąc

$99/miesiąc Dane w dowolnym miejscu: $99/miesiąc

$99/miesiąc Bezprzewodowa integracja danych: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Dataddo

G2: 4.8/5 (200 recenzji)

4.8/5 (200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (20 opinii)

10. Talend

przez Talend Talend oferuje zakres produktów i platform, które pomagają w różnych aspektach infrastruktury danych, w tym integracji danych, jakości danych, zarządzania danymi podstawowymi lub systematycznego organizowania kluczowych danych i nie tylko.

Możesz ustanowić i egzekwować zasady zarządzania danymi, zarządzać metadanymi, zapewniać jakość danych i spełniać wymogi regulacyjne, korzystając z różnych funkcji platformy.

Najlepsze funkcje Talend

Łatwe wyszukiwanie i wykorzystywanie danych dzięki zarządzanie oparte na współpracy funkcje

Zwiększenie wiarygodności danych dzięki automatyzacji kontroli jakości i opartym na przeglądarce narzędziom typu "wskaż i kliknij" do udostępniania i przechwytywania starszej wersji wiedzy od użytkowników biznesowych

Skrócenie czasu śledzenia zmian dzięki wydajnemu katalogowi danych i rozwiązaniom do tworzenia linii danych

Zarządzanie kompleksowymi danymi w całej organizacji dzięki elastycznej infrastrukturze w chmurze

Eliminacja barier między Business i IT dzięki samoobsługowym aplikacjom do klasyfikowania i dokumentowania danych

Użycieautomatyzacja aby osadzić jakość danych, zarządzanie, przygotowanie i katalogowanie w potokach danych

Limity Talend

Niektóre źródła danych mogą być trudne do nadania priorytetu jako nowe połączenie

Kontrola źródeł za pomocą Git i integracja z Git jest trudna

Ceny Talend

Stitch : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Platforma zarządzania danymi : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Platforma Big Data : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Data Fabric: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Talend

G2: 4.4/5 (10 recenzji)

4.4/5 (10 recenzji) Capterra: 4.2/5 (23 opinie)

Uwolnij pełny potencjał swoich danych dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania danymi

Zaprowadź porządek i przejrzystość w zarządzaniu danymi w swojej organizacji dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu dostosowanemu do Twoich unikalnych potrzeb. Połączenie możliwości zarządzania zadaniami, niestandardowych pulpitów i funkcji zorientowanych na klienta sprawia, że ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania danymi.

Otrzymujesz niezbędne narzędzia do ustanowienia i utrzymania solidnych, zgodnych z przepisami ram zarządzania danymi, zapewniając, że dane są zarządzane skutecznie i zgodnie z ustalonymi najlepszymi praktykami.

Możesz łatwo zintegrować ClickUp ze swoim cyklem pracy . Zapewnia to zgodność z przepisami, ogranicza ryzyko i optymalizuje jakość danych bez wysiłku.

Możesz użyć jego konfigurowalnego szablony aby dopasować je do konkretnych zasad zarządzania danymi w organizacji. Dzięki temu dane są obsługiwane z precyzją i ostrożnością. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .