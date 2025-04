10 najlepszych narzędzi analitycznych TikTok do ulepszenia strategii TikTok

Chociaż TikTok jest świetną platformą do prezentowania produktów, udostępniania zakulisowej zawartości i angażowania się w trendy, wymaga strategicznych wysiłków w celu zwiększenia świadomości marki i poszerzenia zasięgu.

W samych Stanach Zjednoczonych prawie 54% populacji cyfrowej angażuje się w TikTok, który może pochwalić się około 122 milionami użytkowników.

Większość twórców zawartości i menedżerów mediów społecznościowych boryka się z niekompletnymi danymi, opóźnionymi aktualizacjami i mglistym widokiem danych demograficznych swoich odbiorców. Do zrobienia jest więc kilka kroków, by dopracować swoją strategię dotyczącą zawartości, korzystając ze szczegółowych danych analitycznych dotyczących odbiorców?

Na tym blogu omówimy 10 najlepszych narzędzi analitycznych TikTok, aby ulepszyć strategię TikTok. Odkryj wgląd w swoich obserwujących, poszerz grono odbiorców i twórz skuteczne kampanie, aby rozwijać swój biznes.

Czego należy szukać w narzędziach analitycznych TikTok?

Oto, czego należy szukać w narzędziach analitycznych TikTok, aby pomóc ci zrozumieć odbiorców, dostrzec trendy i wzmocnić swoją grę na TikTok:

Sprawdzanie wydajności: Szukaj narzędzi analitycznych, które ujawniają oglądalność twojego wideo, polubienia i udostępnianie, aby zmierzyć powodzenie twojej zawartości

Szukaj narzędzi analitycznych, które ujawniają oglądalność twojego wideo, polubienia i udostępnianie, aby zmierzyć powodzenie twojej zawartości Wgląd w zaangażowanie: Upewnij się, że wybrane narzędzia analityczne zapewniają wgląd w zachowanie widzów. Wskaźniki takie jak czas oglądania i poziomy interakcji pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób widzowie angażują się w twoją zawartość

Upewnij się, że wybrane narzędzia analityczne zapewniają wgląd w zachowanie widzów. Wskaźniki takie jak czas oglądania i poziomy interakcji pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób widzowie angażują się w twoją zawartość Efektywne wykorzystanie hashtagów: Wybierz narzędzia, które analizują wydajność hashtagów, pomagając ci zidentyfikować te, które zwiększają twoją widoczność

Wybierz narzędzia, które analizują wydajność hashtagów, pomagając ci zidentyfikować te, które zwiększają twoją widoczność Analiza trendów: Wybierz narzędzia, które na bieżąco informują cię o trendach na TikTok. Wskazują one popularne trendy, które są łatwe do znalezienia przez odbiorców, zapewniając, że zawartość pozostaje aktualna

Wybierz narzędzia, które na bieżąco informują cię o trendach na TikTok. Wskazują one popularne trendy, które są łatwe do znalezienia przez odbiorców, zapewniając, że zawartość pozostaje aktualna Analiza konkurencji: Analiza wyników konkurencji na TikTok oferuje cenny wgląd w ich strategie dotyczące zawartości, pomaga zidentyfikować powodzenie taktyk i kampanii w celu poprawy zawartości

10 najlepszych narzędzi analitycznych TikTok do wykorzystania w 2024 roku

1. Analisa

przez Analisa

Analisa to narzędzie do analizy mediów społecznościowych, które wykorzystuje AI do analizowania profili i hashtagów na TikTok i Instagramie. Pomaga znaleźć najlepszy harmonogram publikowania postów, zawartość postów, strategie konkurencji, dane demograficzne odbiorców, kampanie influencerów, treści generowane przez użytkowników i trendy geograficzne.

Możesz uzyskać wgląd w aktywność społecznościową i wydajność swoich profili lub profili i hashtagów konkurencji dzięki funkcjom analizy profili i konkurencji.

Najlepsze funkcje Analisa

Dane demograficzne i autentyczność: Określ cel swojej grupy docelowej za pomocą czynników demograficznych, jednocześnie zapewniając jakość i autentycznośćzawartości pozostają spójne

Określ cel swojej grupy docelowej za pomocą czynników demograficznych, jednocześnie zapewniając jakość i autentycznośćzawartości pozostają spójne Analityka AI: Użyj AI do analizy profili TikTok i hashtagów, aby zobaczyć, co działa na twoich odbiorców

Użyj AI do analizy profili TikTok i hashtagów, aby zobaczyć, co działa na twoich odbiorców Raportowanie kampanii: Ocena powodzenia kampanii dzięki danym na temat poziomów zaangażowania, zasięgu, wyświetleń i współczynników klikalności

Ograniczenia Analisa

Generowanie raportów zajmuje trochę czasu

Niewystarczająca liczba integracji z innym oprogramowaniem, takim jak Zapier

Cennik Analisa

Podstawowy: Free

Free Premium: 59,35 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

59,35 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Plus : 109,55 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

: 109,55 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Pro: $199.35 miesięcznie (rozliczane rocznie)

Analisa oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

2. Mistrz społeczności

przez Social Champ

Social Champ to jedno z najlepszych darmowych narzędzi do analizy TikTok. Jest to kompleksowe narzędzie do analizy cyfrowej, które upraszcza zarządzanie i analizę platformy mediów społecznościowych.

Social Champ oferuje funkcje codziennego publikowania, testowania A/B i optymalizacji, aby zwiększyć swoją obecność na TikTok i innych platformach mediów społecznościowych.

Możesz bez wysiłku analizować wyniki postów i generować raporty PDF z białą etykietą i funkcją wykresów. Porównaj swoje tygodniowe/miesięczne wyniki i odpowiednio zaplanuj strategię marketingową TikTok.

Najlepsze funkcje Social Champ

Kalendarz "wszystko w jednym": Grupuj klientów w obszarach roboczych, przełączaj się między nimi bez wysiłku i używaj filtrów do szybkiej nawigacji po postach dzięki intuicyjnemu kalendarzowi Social Champ. Upraszcza planowanie, umożliwiając łatwy widok, edycję i zmianę harmonogramu postów TikTok

Grupuj klientów w obszarach roboczych, przełączaj się między nimi bez wysiłku i używaj filtrów do szybkiej nawigacji po postach dzięki intuicyjnemu kalendarzowi Social Champ. Upraszcza planowanie, umożliwiając łatwy widok, edycję i zmianę harmonogramu postów TikTok Social skrzynka odbiorcza: Odpowiadaj natychmiast na komentarze, reklamy, recenzje i wiadomości na swoich kontach TikTok, aby zapewnić płynną komunikację. Zapisywanie automatycznych odpowiedzi dla klientów

Ograniczenia Social Champ

Użytkownicy mogą nie otrzymywać powiadomień, gdy jedno z ich kont zostanie rozłączone, co wynika z nieudanych zaplanowanych postów

Niewiarygodne sekwencje publikowania w aplikacji mobilnej, prowadzące do problemów, takich jak utracone posty lub publikowanie niewłaściwej zawartości

Ceny Social Champ

Wersja Free : Dostępna (3 konta społecznościowe)

: Dostępna (3 konta społecznościowe) Mistrz: $26 miesięcznie (12 kont społecznościowych)

$26 miesięcznie (12 kont społecznościowych) Business: $89 miesięcznie (40 kont społecznościowych)

$89 miesięcznie (40 kont społecznościowych) Agencja: Niestandardowy cennik (ponad 100 kont społecznościowych)

Social Champ oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 opinii)

3. Brand24

przez Brand24

Brand24 to narzędzie analityczne TikTok zaprojektowane do śledzenia i monitorowania wzmianek online o Twojej marce, produktach lub słowach kluczowych na różnych platformach mediów społecznościowych, blogach, forach i innych źródłach internetowych.

Możesz uzyskać dogłębny wgląd w markę za pomocą wykresu objętości dyskusji. Pozwala on śledzić wahania w liczbie wzmianek na temat słów kluczowych, zasięgu w mediach społecznościowych i poza nimi. Dzięki tym danym możesz rozwiązywać problematyczne kwestie przed ich eskalacją i ulepszać swoje kampanie w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Brand24

Kanał wzmianek i analityka: Zbierz listę wzmianek o marce na platformach społecznościowych i kontach TikTok. Centrum analityczne, stworzone do dogłębnej analizy mediów społecznościowych, pozwala poznać wynik influencera, sentyment, polubienia, udostępnianie i inne powiązane wskaźniki dla każdej wzmianki

Zbierz listę wzmianek o marce na platformach społecznościowych i kontach TikTok. Centrum analityczne, stworzone do dogłębnej analizy mediów społecznościowych, pozwala poznać wynik influencera, sentyment, polubienia, udostępnianie i inne powiązane wskaźniki dla każdej wzmianki Analiza sentymentu: Ta funkcja kategoryzuje wzmianki o śledzonym słowie kluczowym jako pozytywne (zielone), negatywne (czerwone) lub neutralne

Ta funkcja kategoryzuje wzmianki o śledzonym słowie kluczowym jako pozytywne (zielone), negatywne (czerwone) lub neutralne Inteligentne alerty: Skonfiguruj alerty, aby otrzymywać automatyczne wiadomości e-mail lub powiadomienia w aplikacji, gdy ustawiony wyzwalacz zostanie spełniony

Limity Brand24

Nie pozwala na wprowadzanie pojedynczych postów dla określonych statystyk

Narzędzie to nie posiada funkcji planowania lub publikowania, w przeciwieństwie do innych narzędzi

Cennik Brand24

Indywidualnie: 79 USD miesięcznie (3 słowa kluczowe)

79 USD miesięcznie (3 słowa kluczowe) Teams: 149$ miesięcznie (7 słów kluczowych)

149$ miesięcznie (7 słów kluczowych) Pro: 199 USD miesięcznie (12 słów kluczowych)

199 USD miesięcznie (12 słów kluczowych) Enterprise: 399 USD miesięcznie (25 słów kluczowych)

Brand24 oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

4,6/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

4. TikBuddy

przez TikBuddy

TikBuddy to narzędzie do analizy TikTok i zarządzania mediami społecznościowymi, które pomaga uzyskać wgląd w wydajność TikTok.

Dodatkowo, oferuje ono Free rozszerzenie do przeglądarki, które jest płynnie zintegrowane z TikTok i pozwala na łatwe zarządzanie kontem.

Najlepsze funkcje TikBuddy

Analityka i zestaw narzędzi do zarządzania: Odkryj gorące zasoby wideo i muzyki, zarządzaj wieloma kontami TikTok i monitoruj zmiany danych, aby uzyskać lepsze wynikistrategia marketingowa. Możesz także znaleźć twórców będących celami i śledzić współpracujące dane wideo w czasie rzeczywistym

Odkryj gorące zasoby wideo i muzyki, zarządzaj wieloma kontami TikTok i monitoruj zmiany danych, aby uzyskać lepsze wynikistrategia marketingowa. Możesz także znaleźć twórców będących celami i śledzić współpracujące dane wideo w czasie rzeczywistym Po otrzymaniu informacji zwrotnej: Wygeneruj kompleksowy raport, który rozbije Twoją wydajność i uzyskaj strategie poprawy wyników w mediach społecznościowych w oparciu o kluczowe wskaźniki

Limity TikBuddy

Witryna jest nieco opóźniona, a załadowanie wszystkich danych TikTok może zająć trochę czasu

Ceny TikBuddy

Niestandardowy cennik

TikBuddy oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

5. Melody Socials

przez Melody Socials

Melody Socials to aplikacja, która zwiększa komfort korzystania z TikTok, dostarczając zaawansowane możliwości wyszukiwania.

Pozwala na efektywne przeszukiwanie wielu profili TikTok, automatyzację procesu i dostarczanie wyników 100 razy szybciej niż wyszukiwanie ręczne.

Najlepsze funkcje Melody Socials

Analiza lokalizacji: Wykorzystanie danych o lokalizacji z ostatnich postów i słów kluczowych w biosach do wnikliwej analizy

Wykorzystanie danych o lokalizacji z ostatnich postów i słów kluczowych w biosach do wnikliwej analizy Możliwości filtrowania: Uściślanie wyszukiwania na podstawie liczby obserwujących, ostatniego zaangażowania i słów kluczowych widocznych w opisie profilu dowolnego konta TikTok w celu znalezienia celowych profili w swojej niszy

Limity Melody Socials

Limit funkcji do analizy wydajności TikTok

Ceny są nieco wysokie, biorąc pod uwagę ograniczone funkcje

Cennik Melody Socials

Marka: 199 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

199 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Agencja: 349 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

349 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Platforma: $699 miesięcznie (rozliczane rocznie)

Melody Socials oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

6. Exolyt

przez Exolyt

Exolyt to platforma social intelligence, która pomaga w organicznej zawartości TikTok. Exolyt pomaga w słuchaniu społecznościowym, demografii odbiorców, najnowszych trendach i monitorowaniu kont.

Dzięki spostrzeżeniom opartym na AI, to tak, jakby mieć inteligentnego kumpla pomagającego poruszać się po metrykach TikTok.

Najlepsze funkcje Exolyt

Share of voice: Zmierz wpływ swojej marki na TikTok, używając tej funkcji do śledzenia zmian, konkurencji i wysiłków marketingowych. Uzyskaj wgląd w zawartość generowaną przez użytkowników i analitykę hashtagów

Zmierz wpływ swojej marki na TikTok, używając tej funkcji do śledzenia zmian, konkurencji i wysiłków marketingowych. Uzyskaj wgląd w zawartość generowaną przez użytkowników i analitykę hashtagów Trendy dynamiczne: Przewiduj zmiany rynkowe i wpływy kulturowe, aby zapewnić trafność i ulepszyć swoją strategię zawartości dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym. Przeglądaj codzienne trendy branżowe, preferencje odbiorców i eksportuj raporty trendów do analizy i udostępniania

Limity Exolyt

Ceny mogą być drogie dla małych firm

Ceny Exolyt

Essentials: 272 USD miesięcznie

272 USD miesięcznie Zaawansowany: $654 miesięcznie

Oceny i recenzje Exolyt

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

7. Popsters

przez Popsters

Popsters to solidne narzędzie do analizy zawartości mediów społecznościowych, zaprojektowane w celu umożliwienia analizowania, porównywania i mierzenia skuteczności postów na różnych platformach mediów społecznościowych, w tym TikTok.

Analizuj dowolną stronę publiczną w 11 sieciach społecznościowych - nawet bez dostępu administratora - aby uzyskać dogłębną wiedzę na temat działań społecznościowych i wydajności zawartości w celu tworzenia angażujących treści, postów i reklamy .

Najlepsze funkcje Popsters

Monitorowanie wydajności: Monitoruj wydajność swoich kont w mediach społecznościowych, analizując łączne dane i średnią wydajność postów. Oceniaj posty publikowane o różnych porach z różnymi hashtagami i sprawdzaj statystyki aktywności na stronie

Monitoruj wydajność swoich kont w mediach społecznościowych, analizując łączne dane i średnią wydajność postów. Oceniaj posty publikowane o różnych porach z różnymi hashtagami i sprawdzaj statystyki aktywności na stronie Eksport danych: Eksportuj dane z Popsters do różnych formatów plików, w tym XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV lub PPTX, i edytuj je w celu płynnego raportowania i analizy

Limity Popsters

Popsters może mieć limit wbudowanej analityki dla TikTok

Niektóre funkcje, w szczególności analiza TikTok, mogą wymagać dodatkowych rozszerzeń do przeglądarek, dodając dodatkową warstwę zależności

Ceny Popsters

Dostępna wersja próbna Free:

Miesiąc: $9.99

$9.99 Kwartał: $26.99

$26.99 Specjalny: $49.99

$49.99 Plany korporacyjne: Ceny niestandardowe

Popsters oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

8. Sendible

przez Sendible

Sendible to platforma do efektywnego zarządzania mediami społecznościowymi na dużą skalę. To kompleksowe rozwiązanie ułatwia wzrost liczby odbiorców, przyciąganie niestandardowych klientów i osiąganie celów w mediach społecznościowych.

Możesz korzystać z dogłębnych analiz społecznościowych Sendible, aby lepiej zrozumieć swoich odbiorców, zwiększyć zaangażowanie i tworzyć atrakcyjne posty w najlepszych momentach do publikowania.

Najlepsze funkcje Sendible

Automatyzacja raportowania: Usprawnij raportowanie do klientów poprzez automatyczne wysyłanie kluczowych informacji. Zaplanuj codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne raportowanie do interesariuszy i członków Teams

Usprawnij raportowanie do klientów poprzez automatyczne wysyłanie kluczowych informacji. Zaplanuj codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne raportowanie do interesariuszy i członków Teams Raportowanie ruchu w witrynie za pomocą Google Analytics: Śledzenie wpływu zawartości mediów społecznościowych na odwiedziny witryny i odkrywanie, które kanały społecznościowe generują największy ruch, aby dostosować strategię

Limity Sendible

Edycja zaplanowanych postów może być trudna w aplikacjach mobilnych

Chociaż planowanie może czasami zawieść, otrzymasz powiadomienie, gdy post nie zostanie opublikowany

Cennik Sendible

Kreator: $29 miesięcznie (1 użytkownik)

$29 miesięcznie (1 użytkownik) Traction: $89 miesięcznie (4 użytkowników)

$89 miesięcznie (4 użytkowników) White label: 180 USD miesięcznie (10 użytkowników)

180 USD miesięcznie (10 użytkowników) Biała etykieta+: 750 USD miesięcznie (100 użytkowników)

Oceny i recenzje Sendible

G2: 4.5/5 (860+ recenzji)

4.5/5 (860+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (125+ opinii)

9. YouScan

przez YouScan

YouScan to zaawansowana platforma do nasłuchiwania mediów społecznościowych oparta na AI, która wyróżnia się rozpoznawaniem obrazów.

Wizualne spostrzeżenia YouScan dokładnie identyfikują logo, obiekty, sceny, działania i informacje demograficzne na obrazach. Ta szczegółowa analiza obrazu pomaga uzyskać dostęp do cennych informacji konsumenckich, pomiarów widoczności marki i analizy konkurencji.

Najlepsze funkcje YouScan

Insights copilot: Użyj asystenta nasłuchiwania mediów społecznościowych obsługiwanego przez ChatGPT, aby wydobyć jakościowe spostrzeżenia z milionów rozmów online. Otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi, podsumowuj długie rozmowy i ulepszaj swój social listening

Użyj asystenta nasłuchiwania mediów społecznościowych obsługiwanego przez ChatGPT, aby wydobyć jakościowe spostrzeżenia z milionów rozmów online. Otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi, podsumowuj długie rozmowy i ulepszaj swój social listening Spostrzeżenia dotyczące odbiorców: Uzyskaj wgląd w dane demograficzne i odsetki swoich odbiorców, aby opracowaćstrategiczne podejście marketingowe. Identyfikacja influencerów do współpracy przy kampaniach influencer marketingowych

Limity YouScan

Praca z połączonymi linkami w raportach może być niewygodna

Zbieranie danych historycznych z dużą liczbą wzmianek jest czasochłonne

Ceny YouScan

Starter 3: 299 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

299 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Plany Unlimited: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje YouScan

G2: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

4,8/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 60 recenzji)

10. TrendTok

przez TrendTok

TrendTok to darmowe narzędzie analityczne TikTok, które pomaga przewidywać trendy i dźwięki, zanim staną się wirusowe.

TrendTok wykorzystuje AI do znajdowania wirusowych trendów w pobliżu, aby dostarczać spersonalizowane sugestie dopasowane do preferencji użytkownika. Dzięki dostępowi do szczegółowych analiz dotyczących nowych, rosnących i malejących trendów, możesz zwiększyć swoją popularność wzrost konta poprzez tworzenie wirusowych wideo.

Najlepsze funkcje TrendTok

Dostosowane do potrzeb wykrywanie trendów: Odkrywaj, analizuj i przewiduj trendy i dźwięki dostosowane do Twojej niszy, lokalizacji lub ulubionych twórców

Odkrywaj, analizuj i przewiduj trendy i dźwięki dostosowane do Twojej niszy, lokalizacji lub ulubionych twórców Szczegółowa analiza: Uzyskaj kompleksowy wgląd w pojawiające się, rosnące i malejące trendy

Limity TrendTok

Ograniczone informacje na temat konkretnych funkcji

Obecnie dostępne tylko w systemie IOS

Ceny TrendTok

Free

Basic Plan: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Plan Pro: $199 miesięcznie

$199 miesięcznie Plan Accelerate: 349 USD miesięcznie

TrendTok oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

Inne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi

Podczas gdy narzędzia analityczne TikTok analizują metryki i trendy w mediach społecznościowych, rozwiązania do zarządzania projektami jak ClickUp dostawca kompleksowego pakietu funkcji opartych na AI w celu ulepszenia mediów społecznościowych i zarządzanie projektami marketingowymi .

Zarządzaj wskaźnikami mediów społecznościowych za pomocą pulpitów ClickUp

ClickUp

ClickUp to narzędzie do zarządzanie projektami w mediach społecznościowych . Jest to kompleksowa platforma do zarządzania projektami zaprojektowana w celu uproszczenia życia w stale rozwijającym się świecie mediów społecznościowych i marketingu.

Płynnie organizuj, współpracuj i doładowuj swoje kampanie. ClickUp to jednak nie tylko narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi. Dzięki tej wszechstronnej aplikacji możesz zrobić znacznie więcej - od planowania dnia po śledzenie postępów swojego zespołu - ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych funkcji ClickUp, które pomagają zwiększyć wydajność i powodzenie kampanii w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzanie projektami marketingowymi: Wykorzystaj Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp dla elastycznego obszaru roboczego do burzy mózgów, planowania i realizacji programów i strategii marketingowych dla wszystkich kampanii i programów TikTok. Użyj Szablon zespołu marketingowego ClickUp aby dostosować cele, nakreślić oś czasu kampanii, zarządzać zasobami i zyskać widoczność w marketingowej mapie drogowej

Zorganizuj wszystkich w swoim zespole marketingowym poprzez wspólne cykle pracy i udostępnianie dokumentów

/AI-powered* narzędzie marketingowe : Szybkie śledzenie kampanii i danych powstania dzięki ClickUp Brain . Generuje pomysły, briefy zawartości, blogi, podpisy i e-maile z odrobiną kreatywności i wiedzy. Jego łatwy w użyciu interfejs sprawia, że zarządzanie projektami jest intuicyjne i przystępne, usprawnia kreatywny cykl pracy, poprawia współpracę i zwiększa wydajność.

Wykorzystanie ClickUp AI do generowania pomysłów na kampanię z uwzględnieniem grupy docelowej i celów kampanii

Zarządzanie zawartością: Usprawnij proces tworzenia danych dzięki Szablony kalendarza zawartości ClickUp które ułatwiają planowanie, widoczność zespołu i pomiar celów. Organizuj, formatuj, aktualizuj i publikuj zawartość dzięki wsparciu niestandardowych statusów, pól i widoków

Użyj szablonu do zarządzania zawartością ClickUp, aby wyświetlić niestandardowe kalendarze w wielu kanałach

Współpracuj z zespołem: Przyspiesz swoją pracę, przydzielając zadania członkom zespołu za pomocą Zadania ClickUp . Korzystaj z wielu osób przypisanych i wątków komentarzy dla każdego zadania, zapewniając jego sprawne zakończenie. Korzystaj z dostosowywanych aktualizacji statusu, takich jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zakończone", aby efektywnie zarządzać cyklem pracy

Śledzenie postępów: Nadzoruj kampanie i uzyskuj informacje o postępach w realizacji każdego zadania. Śledzenie projektu w trakcie jego realizacji za pomocą aplikacji Szablon do śledzenia projektów ClickUp . Pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pozostać na dobrej drodze i dostrzec potencjalne przeszkody, zanim staną się problematyczne

Twórz powtarzające się zadania, wybierając daty w kalendarzu lub po prostu wpisując dzień, datę lub godzinę za pomocą powtarzających się zadań ClickUp

Marketing cyfrowy: Uruchamiaj wielokanałowe kampanie i globalne wydarzenia dzięki przyjaznej dla użytkownika platformie ClickUp AI, potężnemu narzędziu do marketing cyfrowy . Narzędzia takie jak Dokumenty ClickUp i Tablice ClickUp zapewniają, że każdy członek zespołu jest zgrany od burzy mózgów do wprowadzenia produktu na rynek. Dzięki Click Views i ClickUp Dashboards wizualizuj postępy swojego zespołu, aby skupić się na osiąganiu celów marki.

Limity ClickUp

Początkujący mogą napotkać pewną krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp Brain: $5 za członka w każdym płatnym planie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Zmaksymalizuj moc analityki dzięki narzędziom analitycznym TikTok

Będziesz chciał użyć narzędzi analitycznych do zrobienia oceny, jak dobrze radzi sobie twoja zawartość TikTok. Narzędzia te zapewniają wgląd w to, kto ogląda twoje wideo, jak bardzo są zaangażowani i jak radzi sobie twoja zawartość.

10 najlepszych narzędzi analitycznych TikTok omówionych na tym blogu otwiera drzwi do świata decyzji opartych na danych, dostarczając kluczowych informacji do optymalizacji strategii TikTok.

Wśród nich ClickUp wyróżnia się jako kompleksowa platforma do zarządzania projektami i potężne narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi. Jego szyk funkcji, w tym konfigurowalny obszar roboczy, płynna współpraca i wydajne śledzenie projektów, sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie do zwiększenia obecności na TikTok.

Skorzystaj z ClickUp za darmo i prowadź powodzenie swojego biznesu na TikTok.

