10 najlepszych baz danych dla małych firm w 2024 roku (recenzje i ceny)

Klienci napędzają wzrost, ale dla trwałego wzrostu należy budować lojalność i zaufanie do nich. Budowanie relacji wymaga czasu i wysiłku, podobnie jak uzyskanie dostępu do ich danych i preferencji.

Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych, szybko rozwijających się firm. Gromadzenie danych o klientach jest podstawą trwałych, dochodowych relacji. Im więcej informacji posiadasz, tym większe prawdopodobieństwo konwersji klientów.

Jednak rzędy i kolumny liczb i atrybutów mają niewielką wartość, jeśli nie ustanowisz systemu umożliwiającego wykorzystanie danych. Innymi słowy, dane muszą generować spostrzeżenia, które ostatecznie napędzają decyzje.

Budowanie takich systemów ma sens tylko wtedy, gdy przechowujesz, sortujesz i analizujesz trendy i wzorce. Najwygodniejszym sposobem jest zapewnienie firmie oprogramowanie bazodanowe dostosowane do potrzeb małych firm.

Oprogramowanie bazodanowe przechwytuje i przechowuje dane klientów oraz przekształca informacje w użyteczne spostrzeżenia, wspierając rozwój i poprawiając interakcje z klientami.

Przeanalizowaliśmy rynek i stworzyliśmy listę najlepszych programów bazodanowych dla małych firm w 2024 roku. Każde z nich ma unikalne cechy, które łączą funkcjonalność, łatwość obsługi i opłacalność.

Przejrzyj listę i wybierz to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Czego należy szukać w oprogramowaniu bazodanowym dla małych firm?

Zanim zagłębimy się w najlepsze opcje oprogramowania bazodanowego, zapoznajmy się z kluczowymi funkcjami, które należy wziąć pod uwagę, ponieważ wpływają one na efektywność strategii zarządzania bazą danych:

Skalowalność: Oprogramowanie powinno radzić sobie z rosnącą ilością danych i obciążeniem użytkowników w miarę rozwoju firmy bez spowalniania

Oprogramowanie powinno radzić sobie z rosnącą ilością danych i obciążeniem użytkowników w miarę rozwoju firmy bez spowalniania Solidne bezpieczeństwo: Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i bezpieczna kontrola dostępu, chronią wrażliwe informacje biznesowe i informacje o klientach

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i bezpieczna kontrola dostępu, chronią wrażliwe informacje biznesowe i informacje o klientach Intuicyjna konstrukcja: Oprogramowanie powinno mieć prosty i łatwy w nawigacji interfejs, aby zminimalizować czas szkolenia

Oprogramowanie powinno mieć prosty i łatwy w nawigacji interfejs, aby zminimalizować czas szkolenia Wydajne wsparcie klienta: Niezawodne i dostępne wsparcie klienta w celu terminowego rozwiązywania problemów z oprogramowaniem skraca czas przestojów

Niezawodne i dostępne wsparcie klienta w celu terminowego rozwiązywania problemów z oprogramowaniem skraca czas przestojów **Możliwości integracji: oprogramowanie powinno integrować się z istniejącymi narzędziami biznesowymi, zapewniając płynny przepływ danych i wydajność procesów

Wnikliwa analityka: Głęboki wgląd dzięki analityce pomaga w podejmowaniu decyzji opartych na danych w celu rozwoju biznesu

Głęboki wgląd dzięki analityce pomaga w podejmowaniu decyzji opartych na danych w celu rozwoju biznesu Kompatybilność zoprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych: Ta funkcja umożliwia płynną współpracę w zakresie danych

10 najlepszych baz danych dla małych firm w 2024 roku

Oto 10 najlepszych dostępnych obecnie programów bazodanowych dla małych firm:

1. ClickUp

Organizuj, sortuj i filtruj zadania w widoku tabeli ClickUp, aby szybciej uzyskać wgląd w całą swoją pracę

ClickUp oferuje dynamiczne rozwiązania do tworzenia baz danych dostosowane do potrzeb małych firm. Twórz bazy danych za pomocą widoku listy ClickUp - Wykorzystaj Widok tabeli ClickUp dla wszechstronności w zarządzaniu danymi.

Widok tabeli pomaga tworzyć wizualne bazy danych do zarządzania budżetami i zapasami. Oprócz udostępniania swojej pracy, umożliwia łączenie zadań, dokumentów i zależności bez kodowania. CRM ClickUp pomaga śledzić konta i zarządzać nimi przy użyciu różnych widoków i tablic. Możesz zobaczyć wszystkie istotne dane klientów w jednym miejscu.

Zarządzanie klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

Szablony ClickUp usprawniają tworzenie baz danych, zapewniając wydajność i personalizację. Włączenie strategiczne podejście do relacji z klientami w systemie bazy danych jeszcze bardziej zwiększy zaangażowanie klientów.

Użytkownicy dodają również Szablon bazy danych blogów ClickUp do swojego obszaru roboczego ClickUp i dostosować go do swoich potrzeb w zakresie zarządzania blogiem. Obsługuje import i eksport danych, dzięki czemu idealnie nadaje się do obsługi obszernych zestawów danych.

Łatwe wypełnianie zadań na blogu bezpośrednio z widoków bazy danych w ClickUp

ClickUp najlepsze cechy

Dostosuj interfejs i funkcjonalność ClickUp do swoich specyficznych potrzeb biznesowych

Masowa edycja danych przy użyciu tabel

Zbuduj system do przechowywania i analizowania kontaktów i danych klientów

Przypisywanie zadań członkom zespołu za pomocą ClickUp w celu zwiększenia odpowiedzialności i usprawnienia zarządzania

Zintegruj ClickUp z ponad 4000 aplikacji, aby usprawnić przepływy pracy

Wykorzystaj ClickUp do efektywnego zarządzania projektami, w tym generowania raportów ikomunikacja zespołowa Ograniczenia ClickUp

Wysoka elastyczność w dostosowywaniu jest często wyzwaniem dla początkujących

Istniejące narzędzia do śledzenia czasu wymagają dalszego rozwoju w celu zwiększenia efektywności

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Baza danych Oracle

przez Baza danych Oracle Baza danych Oracle dla przedsiębiorstw może również służyć jako oprogramowanie bazodanowe dla małych firm. Jego godną uwagi cechą dla mniejszych przedsiębiorstw jest zaawansowane bezpieczeństwo, zapewniające ochronę danych.

Ponadto Oracle oferuje skalowalność i niezawodność, umożliwiając małym firmom efektywne zarządzanie danymi w miarę ich rozwoju.

Możliwości Oracle obejmują przechowywanie danych, obsługę danych strukturalnych i wydobywanie cennych informacji. Pomaga to w podejmowaniu strategicznych decyzji małym firmom, które chcą rozszerzyć swoją działalność i skutecznie wykorzystać swoje dane.

Najlepsze cechy bazy danych Oracle

Obsługuje rosnące zapotrzebowanie na dane, wspierając rozwój firmy

Usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem danymi zwiększając wydajność operacyjną

Zabezpiecz wrażliwe informacje biznesowe dzięki zaawansowanym środkom ochronnym

Uprość interakcje z bazą danych za pomocą powszechnie znanego języka SQL, ułatwiając zespołowi wykonywanie zadań

Ograniczenia bazy danych Oracle

Drogie dla małych firm

Wymaga specjalistycznej wiedzy i zasobów dla optymalnej wydajności

Ceny Oracle Database

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Oracle Database

G2 : 4.3/5 (900+ recenzji)

: 4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (400+ recenzji)

3. SQL Connector dla JIRA

przez Alpha Serve SQL Connector for Jira firmy Alpha Serve zwiększa możliwości użytkowników Jira poprzez bezpośrednią integrację z bazami danych SQL, takimi jak MySQL i Oracle.

Narzędzie to upraszcza proces łączenia i eksportowania danych, eliminując potrzebę stosowania narzędzi pośredniczących. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które polegają na wydajnej obsłudze danych.

SQL Connector for Jira znany jest z możliwości bezpośredniej integracji. Pozwala na płynny przepływ danych pomiędzy Jira i różnymi bazami danych SQL, usprawniając procesy zarządzania danymi.

Sprawia to, że jest on niezbędnym narzędziem dla twórców oprogramowania lub firm, które chcą zoptymalizować swoją działalność zarządzanie projektami i analiza danych w ekosystemie Jira.

SQL Connector dla JIRA najlepsze cechy

Bezpośrednie łączenie się z bazami danych, takimi jak MySQL i Oracle, z poziomu aplikacji Jira, z pominięciem protokołu SSL lub SSH w celu zwiększenia integracji danych i wydajności przepływu pracy

Automatyzacja eksportu danych z Jira, upraszczająca procesy przesyłania danych i oszczędzająca znaczną ilość czasu

Dostosuj uprawnienia dostępu do danych w Jira, zapewniając bezpieczną i kontrolowaną obsługę danych

ograniczenia #### SQL Connector for JIRA

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do konfiguracji i zarządzania

Specyficzny dla Jira, ale nie jest uniwersalny dla innych systemów

SQL Connector dla JIRA ceny

Bezpłatnie: Dla maksymalnie 10 użytkowników

SQL Connector for JIRA oceny i recenzje

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

4. PostgreSQL

przez pgAdmin PostgreSQL to obiektowo-relacyjny system baz danych typu open source, który wyróżnia się niezawodnością i wydajnością. Jest idealny dla firm wymagających zaawansowanego zarządzania danymi i obsługuje złożone typy danych i optymalizację.

Jego rozszerzalność pozwala na niestandardowe funkcje i typy, dzięki czemu można go dostosować do różnych potrzeb biznesowych. Jest niezawodny w obsłudze dużych i złożonych zestawów danych, zapewniając integralność danych i szybkość.

Możliwość dostosowania PostgreSQL do różnych środowisk i wszechstronny zestaw funkcji sprawiają, że jest to idealny wybór dla firm poszukujących niezawodnego i skalowalnego rozwiązania bazodanowego.

Najlepsze cechy PostgreSQL

Wykorzystanie natury open-source do ekonomicznego zarządzania danymi

Wykorzystanie zaawansowanych typów danych i funkcji optymalizacji wydajności

Możliwość dostosowania do konkretnych wymagań biznesowych

Skuteczne zabezpieczanie wrażliwych danych biznesowych dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa

Ograniczenia PostgreSQL

Przytłaczające dla początkujących lub małych zespołów bez dedykowanych administratorów baz danych

Nie dorównuje wydajnością niektórym komercyjnym bazom danych pod dużym obciążeniem

Profesjonalne wsparcie zależy od zewnętrznych dostawców, w przeciwieństwie do komercyjnych baz danych z dedykowanym wsparciem

Cennik PostgreSQL

Darmowy

Oceny i recenzje PostgreSQL

G2 : 4.4/5 (611+ recenzji)

: 4.4/5 (611+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

5. Quickbase

przez Quickbase QuickBase to oparta na chmurze platforma, która umożliwia właścicielom małych firm łatwe tworzenie niestandardowych aplikacji, aplikacji internetowych i przepływów pracy - a wszystko to bez konieczności posiadania rozległych umiejętności programistycznych.

Ma przyjazny dla użytkownika interfejs i szybko rozwija i wdraża aplikacje. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują szybkich rozwiązań dla złożonych kwestii związanych z zarządzaniem procesami.

Ta dostępność i łatwość użytkowania sprawiają, że QuickBase jest preferowanym wyborem wśród małych firm, które chcą zwiększyć swoją wydajność operacyjną.

Najlepsze cechy Quickbase

Przyspieszenie tworzenia niestandardowych aplikacji dzięki narzędziom do szybkiego rozwoju, oszczędzającym czas i zasoby

Lepsza współpraca i wydajność zespołu dziękizarządzanie przepływem pracy i narzędzi automatyzacji

Płynna integracja danych z innymi źródłami i aplikacjami

Ograniczenia Quickbase

Niektóre złożone funkcje wymagają dogłębnego zrozumienia lub wiedzy technicznej

Wzrost ogólnych kosztów, ponieważ niektóre zaawansowane funkcje wymagają dodatkowego wsparcia ze strony eksperta ds. platformy

Ceny Quickbase

Bezpłatny okres próbny: 30 dni

30 dni Zespół : $35/miesiąc za użytkownika

: $35/miesiąc za użytkownika Biznes : $55/miesiąc za użytkownika

: $55/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Quickbase

G2 : 4.5/5 (800+ recenzji)

: 4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

6. Microsoft SQL Server

przez Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server to kompleksowy system zarządzania bazami danych oferujący wysoką wydajność, solidne zabezpieczenia i skalowalność.

Skutecznie obsługuje przechowywanie, przetwarzanie i analizę danych na dużą skalę. Jest znany ze swoich zaawansowanych możliwości analitycznych - pomaga analizować dane i odkrywać głębokie spostrzeżenia. Przechowywanie danych, hostowanie dużych ilości nieustrukturyzowanych danych w hurtowniach danych, przeprowadzanie analizy danych i tworzenie wizualizacji danych - wszystko na jednej platformie.

To połączenie wydajności, skalowalności i analityki sprawia, że jest to solidne rozwiązanie dla firm, które pozwala efektywnie wykorzystać ich zasoby danych.

Najlepsze funkcje Microsoft SQL Server

Wysoka wydajność dzięki Microsoft SQL Server, który sprawnie obsługuje złożone zapytania

Zapewnienie bezpieczeństwa danych dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń

Skalowanie bazy danych sQL Server z łatwością obsługuje duże bazy danych i złożone transakcje w miarę rozwoju firmy

Ograniczenia Microsoft SQL Server

Dość skomplikowany dla początkujących

W pełni funkcjonalne wersje są drogie dla małych firm

Ceny Microsoft SQL Server

Express : Bezpłatny

: Bezpłatny Developer : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Enterprise : $15,123

: $15,123 Standard per core : $3,945

Standard serwer : $989

Standard - CAL : $230

: $230 Web: Ceny niestandardowe

Pay-as-you-go

Standardowo za rdzeń: $73

Enterprise na rdzeń: $274

Oceny i recenzje Microsoft SQL Server

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 500 recenzji)

7. Kintone

przez Kintone Kintone to platforma oparta na chmurze, która umożliwia małym firmom tworzenie i dostosowywanie aplikacji bez rozległej wiedzy na temat kodowania.

Wspiera pracę zespołową i współpracę, umożliwiając użytkownikom tworzenie, udostępnianie i automatyzację niestandardowych aplikacji biznesowych i przepływów pracy.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Kintone sprawia, że tworzenie aplikacji jest dostępne dla nietechnicznych użytkowników. Zwiększa to produktywność i współpracę zespołową w środowiskach małych firm.

Najlepsze cechy Kintone

Łatwe tworzenie aplikacji dzięki interfejsowi Kintone bez kodu i przeciągania i upuszczania

Usprawnienie współpracy zespołowej dzięki narzędziom do pracy grupowej

Efektywna obsługa i wizualizacja danych w celu podejmowania decyzji opartych na danych

Ograniczenia Kintone

Ograniczone opcje integracji z innymi systemami

Stroma krzywa uczenia się dla zaawansowanych dostosowań

Ceny Kintone

24 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Kintone

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

8. Zoho Creator

przez Zoho Creator Zoho Creator to oparta na chmurze platforma, która pomaga małym firmom w łatwym tworzeniu niestandardowych aplikacji. Wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i elastycznością, dzięki czemu jest dostępna nawet dla osób z minimalną wiedzą programistyczną.

Zoho Creator oferuje środowisko programistyczne o niskim kodzie i pomaga szybko tworzyć i dostosowywać aplikacje.

To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla małych firm, które chcą usprawnić procesy i zwiększyć produktywność bez konieczności inwestowania w zasoby techniczne.

Najlepsze cechy Zoho Creator

Tworzenie i dostosowywanie aplikacji za pomocą intuicyjnej platformy

Automatyzacja różnych procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia nakładu pracy ręcznej

Integracja z innymi produktami Zoho i różnymi usługami innych firm w celu usprawnienia operacji

Uzyskiwanie cennych informacji dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Zoho Creator

Niektórzy użytkownicy dostrzegają ograniczenia w możliwości dostosowania funkcji do konkretnych potrzeb biznesowych

Obsługa bardzo dużych zbiorów danych lub złożonych zapytań wpływa na wydajność

Integracja z zewnętrznymi systemami wymaga czasami pomocy technicznej

Cennik Zoho Creator

Standard : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Profesjonalny : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika Enterprise : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Flex: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Creator

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

9. MySQL

przez MySQL MySQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych o otwartym kodzie źródłowym, znany ze swojej niezawodności, wydajności i łatwości obsługi. Szeroko wykorzystywany w projektach o różnej skali, MySQL wyróżnia się wszechstronnością w zarządzaniu relacyjnymi bazami danych.

Oferuje równowagę między łatwością użytkowania a potężnymi możliwościami zarządzania bazami danych. Dzięki temu jest odpowiedni dla małych firm poszukujących niezawodnego rozwiązania bazodanowego, które jest wydajne i łatwe w zarządzaniu bez rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie administrowania bazami danych.

Najlepsze cechy MySQL

Korzystaj z jego otwartego charakteru, wspieranego przez dużą społeczność

Szybkie pobieranie danych z wysoką wydajnością i szybkością

Doświadcz elastyczności MySQL, obsługując wiele języków programowania do tworzenia różnorodnych aplikacji

Ograniczenia MySQL

Wyzwania w aplikacjach o bardzo dużej skali

Mniej odpowiedni dla złożonych systemów transakcyjnych w porównaniu do innych systemów zarządzania bazami danych

Ceny MySQL

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MySQL

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

10. Caspio

przez Caspio Caspio oferuje rozwiązanie bez kodu dla małych firm do tworzenia aplikacji bazodanowych online. Jest łatwy w użyciu, wszechstronny i odpowiedni dla CRM , zarządzanie projektami i niestandardowe bazy danych.

Cechą wyróżniającą Caspio jest przyjazny dla użytkownika interfejs i tworzenie aplikacji bez użycia kodu, co demokratyzuje proces tworzenia złożonych aplikacji bazodanowych.

Sprawia to, że jest on dostępny dla firm bez specjalistycznej wiedzy technicznej, umożliwiając im tworzenie i dostosowywanie aplikacji.

Najlepsze cechy Caspio

Tworzenie aplikacji bez wysiłku przy użyciu platformy bez kodu

Dostosowywanie aplikacji do konkretnych potrzeb

Płynna integracja Caspio z różnym oprogramowaniem i usługami

Ograniczenia Caspio

Trudność w nawigacji i efektywnym użytkowaniu

Ceny Caspio

Starter: $50/miesiąc

$50/miesiąc Profesjonalista: $600/miesiąc

$600/miesiąc Enterprise: $2,250/miesiąc

Oceny i recenzje Caspio

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

Kluczowy krok do sukcesu małej firmy

Wybór odpowiedniego oprogramowania bazodanowego jest kluczową decyzją dla małych firm. Każde oprogramowanie oferuje unikalne funkcje. Niektóre są skalowalne i przyjazne dla użytkownika, podczas gdy inne mają solidne środki bezpieczeństwa i wnikliwą analitykę.

Wybierz rozwiązanie bazodanowe, które spełnia Twoje obecne potrzeby i jest zgodne z Twoim przyszłym rozwojem i celami biznesowymi. Odpowiednie oprogramowanie bazodanowe, czy to Oprogramowanie marketingowe CRM lub oprogramowanie bazy danych klientów usprawni Twoje działania i dostarczy cennych informacji.

