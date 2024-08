11 najlepszych alternatyw Vanta do automatyzacji procesów w 2024 roku

Od podstępnych oszustów po przypadkowe naruszenia, bezpieczeństwo cyfrowe i zgodność z przepisami nigdy nie były tak ważne. Wada? Trudno jest spełnić wymogi zgodności bez ustrukturyzowanych procesów i narzędzi.

Vanta to popularne rozwiązanie do automatyzacji przeglądów zgodności i bezpieczeństwa, ale nie jest odpowiednie dla wszystkich Business. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele alternatyw dla Vanta. Niezależnie od tego, czy chcesz zautomatyzować procesy, czy usprawnić przeglądy bezpieczeństwa, odpowiednia platforma bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w małym lub średnim biznesie. ✅

Zapoznaj się z tym zakończonym przewodnikiem, aby zapoznać się z listą niezbędnych funkcji dla każdego oprogramowania do zapewnienia zgodności, a także z naszymi 11 ulubionymi alternatywami dla Vanta w 2024 roku (i dodatkowym pretendentem!).

Czego należy szukać w alternatywach dla Vanta?

Vanta jest platforma zarządzania zgodnością która wykorzystuje automatyzację do ujednolicenia zarządzania ryzykiem i usprawnienia przeglądów bezpieczeństwa. Większość konkurentów Vanta oferuje to wszystko, a nawet więcej. Poszukaj oprogramowania z tymi funkcjami, aby pozostać na bieżąco w zakresie zgodności:

Obsługa ram zgodności: Po pierwsze, szukaj platformy, która zapewnia wsparcie dla ram bezpieczeństwa, których przestrzegasz. Typowe opcje obejmują SOC 2 rODO, ISO 27001, HIPAA i PCI DSS. Szeroki zakres jest fajny, ale upewnij się, że platforma naprawdę zna się na rzeczy - czasami lepiej jest wybrać wyspecjalizowaną platformę niż ogólną

Możliwości automatyzacji: Odpowiednia automatyzacja usprawnia zarządzanie zgodnością i przeglądy bezpieczeństwa. Poszukaj oprogramowania do zarządzania zgodnością w zakresie bezpieczeństwa, które zapewnia wsparcie dla zautomatyzowanego gromadzenia dowodów, ocen ryzyka, kwestionariuszy bezpieczeństwa i nie tylko

Monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym : Musisz monitorować stan bezpieczeństwa i zgodność w czasie rzeczywistym. Solidne alternatywy Vanta obejmują funkcje ciągłego skanowania i raportowania, aby zapewnić gotowość firmy do audytu 24/7

Integracje: Szukaj alternatyw dla Vanta, które już integrują się z istniejącymi platformami SaaS, API i innymi narzędziami Business. Ułatwia to synchronizację danych w całym biznesie. Zawsze możesz użyćoprogramowanie integracyjne jak Zapier, jeśli chcesz uzyskać niestandardowe połączenie, ale natywne integracje są zawsze mądrym pierwszym wyborem

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Oczywiście, zespoły ds. bezpieczeństwa są dość obeznane z technologią, ale po co utrudniać zgodność z przepisami? Poszukaj platformy z intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, aby przyspieszyć czas uzyskania wartości

11 najlepszych alternatyw Vanta do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli próbujesz poprawić cyberbezpieczeństwo i zgodność z przepisami, z pewnością nie jesteś sam. Coraz więcej małych i średnich firm korzysta z platform zgodności, aby chronić swoje dane, niestandardowych klientów i reputację. Oto 11 najlepszych alternatyw dla Vanta w 2024 roku dla małych i średnich Business.

1. Scytale

przez Scytale Scytale jest nowszym liderem w dziedzinie zgodności i zarządzania ryzykiem oraz jedną z najlepszych alternatyw Vanta dla Businessu z różnych branż i dowolnej wielkości. Ta oparta na chmurze platforma opiera się w dużej mierze na automatyzacji opartej na AI, aby uprościć długie i skomplikowane cykle pracy w zakresie zgodności.

Scytale jest w stanie sprostać praktycznie każdemu ryzyku dzięki wskazówkom dedykowanego eksperta ds. zgodności, aby zapewnić gotowość do audytu i możliwość wsparcia kilkunastu ram. Wsparcie to - w połączeniu z obszerną listą integracji i funkcji bezpieczeństwa - eliminuje obciążenia związane z pracą administratora i oszczędza firmom cenny czas, jednocześnie martwiąc się mniej o bezpieczeństwo, ryzyko i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Scytale

Wsparcie dla ponad 15 struktur, takich jak SOC 2, ISO 27001, HIPAA, RODO, zgodność z PCI-DSS i inne

Oferuje konkretne rozwiązania dla różnych branż i przypadków użycia, w tym ekspertów ds. zgodności, testów penetracyjnych, startupów i GRCaaS

Integruje się z mnóstwem innych narzędzi roboczych w celu usprawnienia procesów zgodności, w tym z GitHub, Slack, obszarem roboczym ClickUp, Okta i ClickUp - a jeszcze więcej jest w drodze

Automatyzacja monitorowania kontroli, gromadzenie dowodów i niestandardowy generator zasad dla startupów

Czat w aplikacji do połączenia z zespołem i centrum powiadomień do szybkiego dostosowywania się do wszystkich aktualizacji zabezpieczeń

Limity Scytale

Sporadyczne błędy, w tym opóźnienia podczas przesyłania lub podglądu większych plików

Brak funkcji eksportu plików CSV lub Excel

Ograniczona integracja CI/CD (choć trwają prace nad kolejnymi)

Scytale nie oferuje wersji Free ani bezpłatnej wersji próbnej

Ceny Scytale

Skontaktuj się z Scytale, aby uzyskać wszystkie informacje o cenach

Scytale oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (100+ recenzji)

: 4.8/5 (100+ recenzji) Capterra: 5/5 (5 recenzji)

2. Drata

przez Drata Drata ułatwia ustawienie skutecznego programu zgodności z przepisami za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Automatycznie gromadzi dowody, dzięki czemu można pożegnać się z ręcznym wykonywaniem zrzutów ekranu. Polegaj na Drata, aby rejestrować wszystkie dowody, kontrole i dokumenty w jednym miejscu, aby uzyskać pełną widoczność, która przygotuje Cię zarówno na audyty, jak i rzeczywiste zagrożenia bezpieczeństwa. 🔒

Drata najlepsze funkcje

Data posiada ponad 85 natywnych integracji

Ochrona poufnych informacji dzięki uprawnieniom dostępu opartym na rolach

Wsparcie dla ponad 17 frameworków, w tym NIST CSF i CCPA

Stosujesz niestandardowy framework? Dodaj je do Drata, aby stworzyć niestandardowe mechanizmy kontrolne spełniające Twoje potrzeby w zakresie zgodności z przepisami

Drata limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma segreguje dokumenty według pracowników, co może utrudniać znalezienie informacji

Inni twierdzą, że integracje Drata czasami się zacinają

Drata ceny

Kontakt w sprawie cen

Drata oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (600+ recenzji)

4.9/5 (600+ recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

3. Sprinto

przez Sprinto Sprinto to solidna alternatywa Vanta dla firm technologicznych, które potrzebują wsparcia w zakresie audytów bezpieczeństwa. Zapewnia zatwierdzone przez audytorów programy zgodności, które przeprowadzają zespół przez szablonowe procesy bezpieczeństwa i audytu. Nigdy więcej nie martw się, że coś pójdzie nie tak: Sprinto populuje zadania związane z audytem, nadaje im priorytety i powiadamia zespół, aby utrzymać piłkę w ruchu.

Najlepsze funkcje Sprinto

Wsparcie dla ponad 12 struktur bezpieczeństwa, w tym CMMC, PIPEDA i FedRamp

Sprinto zapewnia dostęp do ekspertów ds. bezpieczeństwa i zgodności, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania

Integruje oceny ryzyka, kontrole i audyty bezdotykowe z automatycznie generowanymi dowodami

Przygotuj się do następnego audytu bez stresu dzięki międzynarodowym partnerom audytowym Sprinto w Indiach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Izraelu

Limity Sprinto

Sprinto jest przeznaczone dla firm technologicznych, więc nie pasuje do wszystkich sektorów

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Sprinto oferowało więcej praktycznych zasobów i dokumentacji

Sprinto cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Printo

G2: 4.8/5 (690+ recenzji)

4.8/5 (690+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (4 opinie)

4. Scrut

przez Scrut Ta alternatywa firmy Vanta specjalizuje się w ocenie i monitorowaniu ryzyka. Chociaż Scrut działa zgodnie ze standardowymi ramami bezpieczeństwa, to wyróżnia się niestandardowymi programami infosec. Nie tylko daje swobodę personalizacji bezpieczeństwa i zgodności, ale platforma jest również wyposażona we wbudowane cykle pracy ułatwiające współpracę zarządzanie projektami .

Najlepsze funkcje

Bezpieczna współpraca z pen-testerami, audytorami i członkami zespołu dzięki gotowym cyklom pracy Scrut

Wybór spośród ponad 70 integracji

Scrut jest wyposażony w pulpity nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym, zapewniające szybki wgląd w sytuację

Zarządzanie wszystkimi zasobami, dostawcami, pracownikami i procesami w jednym widoku

Limity Scrut

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby Scrut oferował więcej automatyzacji

Inni twierdzą, że istnieją problemy z interfejsem użytkownika

Scrut cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Scrut

G2: 4.9/5 (650+ recenzji)

4.9/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (190+ recenzji)

5. UpGuard

przez UpGuard UpGuard to solidna alternatywa dla Vanta, która oferuje rozwiązania do oceny ryzyka dostawcy, oceny bezpieczeństwa, raportowania, wykrywania wycieków, a nawet Narzędzie AI do automatycznego wypełniania ocen dostawców. UpGuard ma wiele kluczowych funkcji, ale najbardziej znany jest z zarządzania ryzykiem stron trzecich. Jeśli dostawcy lub wykonawcy są w twoich systemach, UpGuard upewni się, że wszyscy przestrzegają zasad.

Najlepsze funkcje UpGuard

Usprawnij zarządzanie ryzykiem dostawców dzięki funkcji autouzupełniania AI, aby szybciej zbierać kwestionariusze

Użyj UpGuard BreachSight do monitorowania naruszeń danych

UpGuard Vendor Risk kontroluje ryzyko związane z dostawcami zewnętrznymi

Integruje się z Jira, Slack i ServiceNow

Limity UpGuard

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ceny są dość wysokie

Inni chcieliby, aby platforma oferowała więcej działań zbiorczych

UpGuard ceny

Starter: $18,999/rok

$18,999/rok Profesjonalny: $39,999/rok

$39,999/rok Corporate: $89,999/rok

$89,999/rok Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje UpGuard

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

6. Secureframe

przez Secureframe Secureframe obejmuje dwa produkty: Secureframe Comply dla automatyzacji zgodności i Secureframe Trust dla bezpieczeństwa danych i zaufania klientów. Wypróbuj Secureframe AI do automatyzacji instrukcji mediacji, zakończonych ocen ryzyka i pisania zgodnych polityk. 📝

Secureframe najlepsze funkcje

Wybór spośród ponad 200 integracji

Pulpity Secureframe mierzą postęp w kierunku zgodności z przepisami dla ram takich jak SOC 2 lub ISO 27001

Secureframe oferuje zintegrowane śledzenie szkoleń i certyfikacji pracowników

Automatyzacja ocen ryzyka dzięki narzędziu Secureframe AI Risk Management

Secureframe limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Secureframe nadal wymaga nadzoru, co wpływa negatywnie na oszczędność czasu, którą można uzyskać w normalny sposób dzięki AI i automatyzacji

Inni twierdzą, że proces zarządzania dostawcami jest nieporęczny i trudny w zarządzaniu

Secureframe ceny

Kontakt w sprawie cen

Secureframe oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (280+ opinii)

4.7/5 (280+ opinii) Capterra: 5/5 (4 opinie)

7. OneTrust

przez OneTrust Zaufanie jest wszystkim, dlatego OneTrust tak mocno koncentruje się na bezpieczeństwie i zgodności jako czynnikach budujących zaufanie. Ta alternatywa firmy Vanta obejmuje cztery rozwiązania oparte na chmurze: Prywatność i Zarządzanie Danymi, Etyka i Zgodność, GRC i Zapewnienie Bezpieczeństwa oraz ESG i Zrównoważony Rozwój.

Najlepsze funkcje OneTrust

Poproś OneTrust o wykrycie i zabezpieczenie danych w Twoich systemach

Ustawienie i zarządzanie programem ESG w OneTrust

Śledzenie ryzyka dostawców i commitów ESG w portalu OneTrust

OneTrust wspiera program "speak-up", aby dodać strukturę do wewnętrznego zarządzania etyką

Limity OneTrust

Kilku użytkowników twierdzi, że trudno jest zintegrować OneTrust z innymi rozwiązaniami

Inni twierdzą, że OneTrust nie ma tylu funkcji, co inne alternatywy dla Vanta

OneTrust cena

Kontakt w sprawie cen

OneTrust oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (140+ recenzji)

4.2/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (20 recenzji)

8. AuditBoard

przez AuditBoard "Audyt" jest w nazwie, więc lepiej wierzyć, że AuditBoard jest solidną alternatywą Vanta dla organizacji dbających o zgodność z przepisami. Platforma ta specjalizuje się we wspólnym zarządzaniu ryzykiem, pomagając zidentyfikować więcej potencjalnych zagrożeń i zaradzić im, zanim w ogóle pojawi się problem.

AuditBoard najlepsze funkcje

AuditBoard zapewnia automatyzację analiz, generowania zawartości i interakcji w zakresie bezpieczeństwa IT, programów ESG i nie tylko

Tworzenie niestandardowych pulpitów analitycznych za pomocą bezkodowego kreatora pulpitów AuditBoard

Sztuczna inteligencja platformy oferuje inteligentne rekomendacje, powiadomienia iautomatyzacje cyklu pracy* AuditBoard jest dostarczany z integracjami AWS, Google Cloud, Slack i nie tylko, bez użycia kodu

AuditBoard limity

Niektórzy twierdzą, że AuditBoard ma powolną obsługę klienta

Inni twierdzą, że pulpity nie są zbyt przyjazne dla użytkownika

AuditBoard ceny

Kontakt w sprawie cen

AuditBoard oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (840+ opinii)

4.7/5 (840+ opinii) Capterra: 4.7/5 (260+ opinii)

9. SecurityScorecard

przez SecurityScorecard Im większa powierzchnia ataku, tym bardziej trzeba proaktywnie planować zagrożenia. Na szczęście SecurityScorecard zapewnia ustrukturyzowany proces zwiększania widoczności dzięki ujednoliconej analizie zagrożeń i ryzyka. Zarządzaj ryzykiem, bądź na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami cybernetycznymi i dokumentuj należytą staranność, aby zawsze być gotowym do audytu. 🔎

Najlepsze funkcje SecurityScorecard

Potrzebujesz ubezpieczenia cybernetycznego? SecurityScorecard porównuje zakres ubezpieczenia i oceny dla Ciebie

Przejmij kontrolę nad swoimi dostawcami i łańcuchem dostaw dzięki stronie trzeciejzarządzanie ryzykiem cybernetycznym* Oceny SecurityScorecard przyspieszają kwestionariusze zgodności

Wykorzystanie czujników SecurityScorecard do tworzenia niestandardowych modeli ryzyka

Limity SecurityScorecard

Niektórzy twierdzą, że SecurityScorecard jest drogie

Inni twierdzą, że przyjmuje podejście do zarządzania dostawcami IT, które nie zawsze działa

SecurityScorecard cena

Free

Business: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje SecurityScorecard

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (8 recenzji)

10. Hyperproof

przez Hyperproof Hyperproof to alternatywa dla Vanta, która upraszcza złożoność przestrzegania wielu ram bezpieczeństwa i zgodności. Posiada nie tylko funkcje do zarządzania dostawcami, bezpieczeństwem i zgodnością, ale Hyperproof ma nawet narzędzie do zarządzania audytami w celu usprawnienia współpracy audytorów.

Hyperproof najlepsze funkcje

Wsparcie dla ponad 70 struktur Hyperproof

Centralne zarządzanie, ocena i śledzenie ryzyka

Hyperproof mapuje kontrole w różnych strukturach, aby szybko zidentyfikować luki

Szybkie sprawdzanie statusu audytu bez opuszczania Hyperproof

Hyperproof limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że muszą otworzyć kilka zakładek, aby zorientować się w rzeczywistej wydajności Hyperproof

Inni twierdzą, że platforma może zawierać błędy

Hyperproof cena

Kontakt w sprawie cen

Hyperproof oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (80+ recenzji)

4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (35+ recenzji)

11. Egnyte

przez Egnyte Czy prowadzisz swój biznes głównie w chmurze? Jeśli tak, to potrzebujesz Egnyte, natychmiast. Ta alternatywa Vanta łączy współpracę w zakresie zawartości, zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i prywatność danych w jednym zgrabnym pakiecie. Jest to solidne narzędzie do szybkiego uzyskania kontroli nad zawartością w chmurze.

Najlepsze funkcje Egnyte

Bezpieczne udostępnianie plików i współpraca z dowolnym zatwierdzonym użytkownikiem w czasie rzeczywistym

Egnyte upraszcza zarządzanie dostępem w jednym zgrabnym pulpicie

Szybko wykrywajstworzyć plan działania dla zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Egnyte zapewnia wsparcie dla zarządzania zawartością w wielu repozytoriach

Limity Egnyte

Limity pamięci masowej Egnyte czasami przeszkadzają

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niestandardowe czasy reakcji działu obsługi klienta

Egnyte ceny

Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise Lite: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Egnyte

G2: 4.4/5 (940+ recenzji)

4.4/5 (940+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (95+ opinii)

Inne narzędzia zgodności

11 alternatyw Vanta, które umieściliśmy na liście, z pewnością zapewni wsparcie podczas audytu lub usuwania zagrożeń. Nie są to jednak jedyne opcje dla zestawu narzędzi zgodności. Platformy takie jak ClickUp mają wiele solidnych rozwiązań dla automatyzacji zadań , projektów i procesów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności.

ClickUp

Łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia w zadaniu lub użyj ustawień warunkowych, aby daty się powtarzały lub utwórz nowe zadanie po jego zakończeniu

Czy Twój Teams zapomina o wykonywaniu regularnych zadań związanych z bezpieczeństwem? A może nie wywiązuje się z niektórych projektów? Niezależnie od wyzwania związanego z wydajnością, ClickUp jest tutaj, aby uratować Twój bekon. Zadania ClickUp zapewniają zakończoną elastyczność w niestandardowych projektach. Śledzenie czatów zespołu, plików i wymagań ramowych dla każdego projektu w jednym prostym widoku w ClickUp.

A co najlepsze, Automatyzacja ClickUp sprawia, że automatyzacja większej części obciążenia pracą to pestka. Mamy ponad 100 wstępnie załadowanych automatyzacji bez użycia kodu, aby uprościć Twój dzień, w zakresie od przekazywania zadań po zmiany statusu.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Jasne, jesteśmy ulubionym na świecie rozwiązaniem do zarządzania projektami, ale nie oznacza to, że bezpieczeństwo jest tutaj luźne. Bezpieczeństwo ClickUp jest zawsze na pierwszym miejscu. Spełniamy wymogi SOC 2, RODO, HIPAA i ISO 27001 i przeprowadzamy regularne automatyczne kontrole bezpieczeństwa, aby zrównoważyć wydajność i bezpieczeństwo.

ClickUp jest w całości hostowany w AWS, z kompleksowymi funkcjami bezpieczeństwa i prywatności wbudowanymi w platformę. Mamy nawet najwyższej klasy zabezpieczenia centrum danych i używamy szyfrowania TLS 1.2 dla naszych aplikacji internetowych. Wiemy jednak, że nawet wewnętrzne kontrole mogą coś przeoczyć, dlatego ClickUp korzysta również z usług strony trzeciej do przeprowadzania regularnych testów penetracyjnych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Potrzebujesz napisać dokumentację bezpieczeństwa lub opracować strategię na następny audyt? Użyj plikuSzablon ClickUp aby przyspieszyć działanie

ClickUp AI może pisać, podsumowywać lub edytować kopie w szablonach i dokumentach do zrobienia lepszej pracy, szybciej

UżyjCele ClickUp do śledzenia postępów w zakresie środków zaradczych, wypełniania list kontrolnych audytu i nie tylko

Przestań martwić się, że coś pójdzie nie tak i spraw, by wszystko działo się automatycznie dzięki automatyzacji ClickUp

limity ClickUp

Funkcje takie jak ClickUp AI są dostępne tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele funkcji, więc daj sobie trochę czasu na zapoznanie się z platformą

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

Streamline Procesy Business i Oszczędność Czasu z ClickUp

11 platform do automatyzacji zgodności na tej liście z pewnością pomoże ci w kontrolach bezpieczeństwa i audytach, ale nie poradzą sobie ze wszystkim. Gdy nadejdzie najwyższy czas, aby porzucić skomplikowane procesy na rzecz pracy bez użycia rąk, wybierz ClickUp. ✨

Łączymy bezproblemowe doświadczenie platformy typu "wszystko w jednym" z oszczędzającymi czas korzyściami płynącymi z automatyzacji, AI, szablonów i nie tylko. Przekonaj się sam: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz.