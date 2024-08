Obsidian vs Evernote: Która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza?

Chcesz poznać najważniejsze wnioski z dzisiejszego spotkania? Czy masz kreatywny pomysł aby wprowadzić swój produkt na rynek? A może po prostu chcesz zapisać wnikliwy artykuł do wykorzystania w przyszłości?

Potrzebujesz aplikacji, która robi notatki! Aplikacja do robienia notatek ułatwia zapisywanie pomysłów na bieżąco, udostępnianie ich współpracownikom i współpracę z nimi w celu szybkiego wykonania zadań.

Jeśli szukasz najlepszej aplikacji do robienia notatek, nie szukaj dalej; zbadaliśmy kilka z nich.

Porównaliśmy dwóch liderów w tej dziedzinie - Obsidian i Evernote.

Dowiedz się, jak wypadają pod względem funkcji, cen i recenzji. Znaleźliśmy również potężną alternatywę dla Evernote i Obsidian, którą powinieneś wypróbować już dziś.

Czym jest Obsidian?

przez Obsydian Czy kiedykolwiek czułeś, że potrzebujesz drugiego mózgu, aby zapamiętać swoje notatki? Obsydian to potężne oprogramowanie do robienia notatek, które służy jako "drugi mózg" Poprawia ono efektywność sporządzania notatek poprzez łączenie notatek, używanie linków zwrotnych i organizowanie ich według wzorców lub tematów.

Skup się na pisaniu notatek, a Obsidian zajmie się ich porządkowaniem, organizowaniem i łączeniem.

Unikalnym aspektem Obsidian jest to, że wykorzystuje format markdown do przechowywania notatek lokalnie na komputerze, zapewniając pełną kontrolę nad danymi i ich prywatnością.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o innych interesujących funkcjach Obsidian, które sprawiają, że jest to aplikacja do prowadzenia cyfrowego dziennika.

Obsidian Canvas

Funkcja łączenia pomaga ustanowić połączenie między różnymi notatkami, aby lepiej zrozumieć swoje myśli. Przypomina to tworzenie własnej Wikipedii poprzez łączenie pomysłów, książek, miejsc i osób.

Te wewnętrzne notatki z linkami są nawigowalne i wskazują, w jaki sposób jedna informacja odnosi się do innej, aby uzyskać głębszy wgląd i prześledzić swoje myśli.

Wtyczki Obsidian

Zwiększ swoje doświadczenie w robieniu notatek, pozwalając użytkownikom dodawać więcej funkcji i dostosowywać sposób robienia notatek w Obsidian.

Dostosuj notatki utworzone w określonym celu w odrębnej formie i wzorze.

Społeczność Obsidian ma ponad 1500 wtyczek, które pozwalają zbudować idealną przestrzeń do myślenia.

Ceny Obsidian

Użytek osobisty: Darmowy

Darmowy Użytek komercyjny: $50 za użytkownika rocznie

Dodatki

Obsidian Sync: $8 za użytkownika na rok

$8 za użytkownika na rok Obsidian Publish: $8 za witrynę rocznie

Czym jest Evernote?

przez EvernoteEvernote jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych aplikacji do robienia notatek.

Evernote jest znany ze sposobu, w jaki wspiera współpracę. Twoje notatki są synchronizowane na wielu urządzeniach, dzięki czemu masz do nich dostęp z dowolnego miejsca.

Ta funkcja jest ogromnym plusem, gdy zespół pracuje nad planowaniem nowego projektu. Członkowie zespołu mogą zgłaszać pomysły za pośrednictwem aplikacji mobilnej Evernote, urządzeń z systemem iOS i komputera stacjonarnego, nie martwiąc się o kompatybilność z innymi aplikacjami.

Dzięki możliwościom organizacyjnym Evernote możesz śledzić wszystkie swoje notatki w jednym panelu i porządkować je za pomocą stosów notatników i tagów.

Bądź na bieżąco ze swoimi notatkami i pobieraj je szybko, gdy są potrzebne, nie tracąc czasu na szukanie ich w całej bazie danych.

Przyjrzyjmy się najlepszym funkcjom i cenom Evernote.

Szablony

Szablon notatek ze spotkania w Evernote

Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki gotowemu do instalacji szablonowi Szablony Evernote aby dopasować je do swoich potrzeb.

Dodaj szablon dziennika do notatki, aby uchwycić swój codzienny harmonogram lub szablon szablon zarządzania projektami do śledzenia kamieni milowych projektu.

Używaj i ponownie wykorzystuj ponad 50 wstępnie sformatowanych szablonów w oparciu o swoje wymagania.

Na przykład szablon "Dziennik wdzięczności" zawiera już wstępnie wypełnione tabele do zapisywania porannego dziennika, życiowych lekcji i osób, za które jesteś wdzięczny. Wybierz szablon i zacznij pisać, nie martwiąc się o aspekty projektowe.

Notatki audio

Jeśli nie lubisz pisać, aplikacja Evernote umożliwia nagrywanie notatek audio. Otwórz nową notatkę i dotknij przycisku nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie swojego głosu.

To ratuje życie, gdy chcesz sporządzić pilną notatkę w środku dyskusji lub twój umysł jest zbyt zajęty, by zapisywać myśli.

A co najlepsze?

Można z nich korzystać w wersji desktopowej Evernote oraz w aplikacji na iOS i Androida.

Przypomnienie o notatce

Bądź na bieżąco z zadaniami, dodając przypomnienia do swoich notatek.

Ustaw datę i godzinę, aby otrzymywać powiadomienia e-mail o zadaniach ważnych czasowo. Oznacz je jako ukończone po ich wykonaniu, dotykając przypomnienia. Nie spowoduje to usunięcia oryginalnej notatki.

Evernote wyświetla również przypomnienia o notatkach przypiętych na górze listy notatek.

Oprócz funkcji wymienionych powyżej, warto wspomnieć o Evernote Web Clipper i technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Rozszerzenie Web Clipper Google Chrome zapisuje artykuły, zrzuty ekranu i pliki PDF z Internetu. Technologia OCR skanuje odręczne notatki i dodaje je jako notatki Evernote.

Ceny Evernote

Wersja darmowa

Personal: $14.99 za użytkownika miesięcznie

$14.99 za użytkownika miesięcznie Profesjonalna: 17,99 USD za użytkownika miesięcznie

Jakie są różnice między Obsidian i Evernote?

Zarówno Obsidian, jak i Evernote to idealne aplikacje do tworzenia notatek. Kilka kluczowych różnic może przechylić szalę na korzyść jednej z nich.

Aby pomóc ci podjąć właściwą decyzję między Obsidian a Evernote, omówimy kluczowe różnice między nimi.

Pamięć masowa

Wiedza o tym, w jaki sposób aplikacja przechowuje notatki, daje pewność, że będziesz z niej korzystać częściej.

Oto krótkie spojrzenie na możliwości przechowywania Obsidian vs Evernote.

Obsidian

W Obsidian pliki są przechowywane lokalnie; możesz uzyskać dostęp do swoich notatek na swoim urządzeniu, kiedy tylko chcesz. Jest to doskonała wiadomość z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ zapisywanie plików w chmurze naraża dane osobowe na zagrożenia hakerskie.

Co więcej, nie musisz polegać na aplikacji Obsidian, aby uzyskać dostęp do notatek. Wystarczy proste wyszukiwanie, aby uzyskać dostęp do plików zapisanych na dysku twardym.

Jedyną wadą tego procesu przechowywania jest to, że musisz wydać dodatkowe 8 USD, aby zsynchronizować swoje notatki w Obsidian na różnych urządzeniach.

Evernote

Evernote zapisuje notatki w chmurze, do której można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu. Jest to doskonały wybór do budowania nawyku pisania w dowolnym miejscu i czasie.

Jako aplikacja oparta na chmurze, notatki są automatycznie synchronizowane między urządzeniami, takimi jak laptop, komputer, telefon i tablet.

Jeśli używasz różnych urządzeń do pisania i ustalasz priorytety współpraca w czasie rzeczywistym zamiast ręcznej synchronizacji notatek, Evernote jest doskonałym wyborem.

Format pliku

Obsidian i Evernote zapisują notatki w różnych formatach plików. Znajomość zalet i wad każdego z nich pomoże ci wybrać ten, który jest dla ciebie wygodniejszy i bardziej praktyczny. Przejdźmy od razu do rzeczy.

Obsidian

Obsidian używa formatu pliku wspierającego markdown do zapisywania notatek. Markdown to lekki język znaczników, który jest prosty, ale wykorzystuje inną składnię złożoną ze znaków specjalnych.

Oto kilka przykładów -

# dla dodania nagłówka 1

** ** dla pogrubienia tekstu

== == dla wyróżnionego tekstu

~~ ~~ dla przekreślenia

Znaków tych można również używać do dodawania do notatek obrazów, linków, bloków kodu i list. Zaletą plików jest to, że notatki są zapisywane jako zwykłe pliki tekstowe z rozszerzeniem .md, które można otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstu, takiego jak Notatnik i Dokumenty Google.

Jeśli jesteś już przeszkolony w używaniu języka znaczników lub wiesz, jak działają pliki markdown, nie powinno to stanowić dla ciebie problemu. Ale jeśli jesteś nowy, musisz trochę poćwiczyć, aby przyzwyczaić się do tej formy języka.

Markdown oferuje więcej opcji konwersji notatek do różnych formatów. Domyślnie można eksportować notatki Obsidian do formatu PDF, ale można też konwertować pliki md do formatów .docx i .txt.

Evernote

Evernote wyświetla notatki w formacie RTF (Rich Text Format). RTF to standardowy format plików używany przez wiele edytorów tekstu, takich jak Microsoft Word. Ułatwia to wymianę plików między różnymi programami.

Formatowanie tekstu w Evernote jest prostsze i ma bardzo krótką krzywą uczenia się. Jeśli korzystałeś wcześniej z dowolnego edytora tekstu, układ edytora da ci takie same odczucia. Korzystając z edytora Evernote, możesz formatować tekst, zmieniając rozmiar czcionki, kolor, podświetlenie i nie tylko.

Wstawianie menu, takich jak tabele, zadania i wydarzenia kalendarza, jest również łatwe. Jeśli markdown nie jest wygodną opcją, Evernote jest najlepszym wyborem.

Linkowanie

Użyj linkowania, aby utworzyć połączenie między notatkami, lepiej je zapamiętać i efektywniej wykonywać swoją pracę.

Obsidian i Evernote pomagają łączyć notatki, ale na różne sposoby.

Obsidian

Ze względu na swoją dwukierunkową zdolność łączenia, Obsidian nazywa siebie "drugim mózgiem"

Pokazuje nie tylko linki przychodzące w notatkach, ale także wychodzące.

Funkcja linkowania pomaga stworzyć głębokie połączenie między notatkami i lepiej zrozumieć dany temat.

Aby dodać linki, użyj nawiasów kwadratowych [[ ]] i dodaj nazwę notatki, którą chcesz połączyć między tymi nawiasami. To, co sprawia, że funkcja linkowania w Obsidian jest bardziej wyjątkowa, to Graf wiedzy: rodzaj widoku wykresu.

Knowledge Graph to wizualna reprezentacja notatek i ich powiązań. Patrząc na wykres, można zobaczyć, które notatki są ze sobą ściśle powiązane, a które odstają.

Evernote

Użyj funkcji linkowania, aby wstawić linki do innych notatek. Nie jest to jednak tak proste jak w przypadku Obsidian.

Aby wstawić link do notatki, która już istnieje w bibliotece, musisz ją znaleźć. Gdy już ją znajdziesz, skopiuj link do notatki i wklej go do nowej notatki, którą tworzysz.

Chociaż funkcja ta jest przydatna, jest skomplikowana i czasochłonna. Obsidian jest lepszą aplikacją do robienia notatek, jeśli linkowanie znajduje się wysoko na liście priorytetów.

Evernote vs. Obsidian na Reddit

Sprawdziliśmy Reddit, aby dowiedzieć się, co redaktorzy mają do powiedzenia na temat Obsidian i Evernote. Wielu z nich używa zarówno Evernote, jak i Obsidian, aby zaspokoić swoje potrzeby. Próbują wypełnić lukę jednego narzędzia drugim.

Najważniejsze wnioski z naszych badań:

"_Używam Evernote i Obsidian. Zacząłem używać Obsidian do konkretnych projektów, które korzystały z hiperłączy do informacji. Evernote pozostał moim miejscem do przechowywania ogólnej wiedzy i informacji."

Inny użytkownik wspomina, że Evernote z powodzeniem spełnia jego potrzeby, a posiadanie drugiego mózgu nie ma sensu, gdy zaczyna pisać notatki w wielu aplikacjach.

"Czuję, że tracę funkcję "drugiego mózgu", gdy zaczynam korzystać z wielu aplikacji. Mam całkiem niezły proces związany z Evernote i nie ma niczego w moim przepływie pracy, czego nie mogę osiągnąć. Niektóre rzeczy (łączenie notatek, zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi i pisanie odręczne na iPadzie) mogłyby być znacznie lepsze, ale możliwość umieszczenia wszystkiego w jednym miejscu ma dla mnie dużą wartość."

Obsidian vs Evernote: Czy mamy zwycięzcę?

Wybór zwycięzcy jest trudny, ponieważ obie aplikacje do robienia notatek mają swoje ograniczenia.

Na przykład, w przeciwieństwie do Evernote, Obsidian jest aplikacją do notatek całkowicie offline, co utrudnia synchronizację notatek między urządzeniami. Aby tego dokonać, trzeba zapłacić dodatkowe 8 dolarów. Ponadto dane są przechowywane lokalnie na komputerze.

Z drugiej strony, Evernote nadaje się do użytku osobistego i współpracy, ale dane są przechowywane w chmurze i są podatne na naruszenia bezpieczeństwa.

Na szczęście mamy idealne rozwiązanie, aby zwiększyć swoje możliwości w zakresie sporządzania notatek.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Obsidian vs. Evernote

ClickUp to przyjazna dla użytkownika aplikacja do tworzenia notatek i zarządzania projektami, która zastępuje wiele narzędzi w przyborniku. Przełączaj się między różnymi aplikacjami i wykonuj swoje zadania na długo przed upływem terminów.

ClickUp został zaprojektowany dla każdego. Niezależnie od tego, czy jest to projekt szkolny, czy strategia GTM dla nowego produktu, możesz wizualizować, współpracować i śledzić postępy swojego projektu w jednym miejscu.

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami i wspierania współpracy zespołowej ClickUp Docs pomaga tworzyć wiki, osadzać zakładki, dodawać tabele lub tworzyć procesy dla optymalizacja przepływu pracy . Zaproś swój zespół do współpracy w czasie rzeczywistym, oznaczaj członków i udostępniaj komentarze. Dodawaj widżety za pomocą wbudowanego edytora, aby aktualizować status projektu, przypisywać zadania i zmieniać projekty.

Prywatność jest podstawą ClickUp docs.

Twórz linki do udostępniania i zarządzaj uprawnieniami, gdy udostępniasz je innym. Ale to tylko przegląd; możesz zrobić znacznie więcej dzięki funkcjom oszczędzającym czas, takim jak szablony, tryb fokusu i inne.

Organizuj z ClickUp Notes

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu.

Jednym z aspektów, który staje się trudny, jest organizowanie zadań w celu śledzenia ich jako zadań lub tworzenia listy kontrolnej. Notatki ClickUp sprawia, że jest to łatwiejsze, nawet jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Skorzystaj z edytora, aby przekształcić swoje notatki w zadania, które można śledzić i zorganizować je jako elementy działań na liście kontrolnej.

Ale co z dostępem do tych notatek na różnych urządzeniach?

ClickUp automatycznie synchronizuje notatki między aplikacją mobilną a rozszerzeniem Chrome. Twórz notatki w dowolnym miejscu i korzystaj z nich później.

Automatyzacja z ClickUp AI

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, podsumowywać i dopracowywać tekst, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

The ClickUp AI asystent pomaga zwiększyć produktywność. Skraca 30-minutowe zadania do 30 sekund. ClickUp wyróżnia się tym, że istnieje kilka Narzędzie AI do robienia notatek .

Utwórz zarys projektu, raporty o stanie dla zespołu obsługi klienta lub zarys wiadomości e-mail dla następnej kampanii marketingowej - AI zrobi to za pomocą kilku kliknięć.

Pomaga również w lepszym pisaniu notatek, edytowaniu treści i doskonałym formatowaniu ich za pomocą wstępnie ustrukturyzowanych tabel, nagłówków i nie tylko. Czy jesteś gotowy, by wyprzedzić konkurencję i dotrzymać terminów z pomocą AI?

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze: Wszystkie narzędzia ClickUp do tworzenia notatek, ClickUp Docs, nieograniczona liczba członków i 100 MB przestrzeni dyskowej

Wszystkie narzędzia ClickUp do tworzenia notatek, ClickUp Docs, nieograniczona liczba członków i 100 MB przestrzeni dyskowej Nieograniczony: 5 USD/użytkownika/miesiąc z nieograniczoną przestrzenią dyskową, nieograniczoną liczbą integracji i nieograniczonym pulpitem nawigacyjnym

5 USD/użytkownika/miesiąc z nieograniczoną przestrzenią dyskową, nieograniczoną liczbą integracji i nieograniczonym pulpitem nawigacyjnym Business: 12 USD/użytkownika/miesiąc z nielimitowanymi zespołami, niestandardowym eksportem i zwiększoną automatyzacją

12 USD/użytkownika/miesiąc z nielimitowanymi zespołami, niestandardowym eksportem i zwiększoną automatyzacją Business Plus: 19 USD/użytkownika/miesiąc Niestandardowe tworzenie ról, niestandardowe uprawnienia i zwiększona automatyzacja

19 USD/użytkownika/miesiąc Niestandardowe tworzenie ról, niestandardowe uprawnienia i zwiększona automatyzacja Enterprise: Niestandardowe ceny z interfejsem API dla przedsiębiorstw, wprowadzanie z przewodnikiem i dedykowany menedżer sukcesu

Zacznij korzystać z ClickUp: Na co czekasz?

ClickUp to doskonały wybór dla zapracowanych profesjonalistów, takich jak Ty. Niezależnie od tego, czy chodzi o notowanie pomysłów, czy współpracę z członkami zespołu nad nowym projektem, ClickUp robi to wszystko. Szeroki zakres funkcji, łatwość obsługi i ceny, jakie oferuje ClickUp, sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie dla każdej firmy. Zwiększ możliwości tworzenia notatek dzięki zaawansowanym funkcjom ClickUp.

Organizuj swoje notatki, współpracuj z innymi i zarządzaj nimi efektywnie, aby śledzić wszystkie swoje działania. Zarejestruj się w bezpłatnym planie Forever ClickUp i rozpocznij nową podróż ze swoim partnerem do robienia notatek.