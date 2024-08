Notion vs. Jira: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, masz zadanie, które wydaje się niemożliwe: być wszędzie przez cały czas. Fizycznie jest to niemożliwe. Ale "wirtualnie" to już inna historia, a dobre oprogramowanie do zarządzania projektami może sprawić, że tak się stanie. Sztuką jest wiedzieć, jakie oprogramowanie najlepiej pasuje do danej firmy i stylu zarządzania.

Ponieważ tak wiele zadań i rzeczy do zrobienia jest pod twoją kontrolą, potrzebujesz narzędzia zwiększające produktywność które oferują znaczną funkcjonalność. Ale ponieważ możesz mieć wielu różnych współpracowników i pracowników wykonujących te zadania, potrzebujesz również intuicyjnego oprogramowania, z którego każdy może korzystać. Istnieje tak wiele opcji, że nawet nasza lista 10 najlepszych darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami opcje wzrosły do 25 najlepszych.

Jednak niektórzy juggernauci wznoszą się na szczyt nawet tego elitarnego tłumu. Dwa z najpopularniejszych programów do zarządzania projektami to Notion i Jira. W tym kompleksowym przewodniku porównawczym Notion vs. Jira poddaliśmy te dwa narzędzia testowi, aby sprawdzić, które z nich wyjdzie na prowadzenie. Następnie porównaliśmy je z trzecim oprogramowaniem zarządzanie projektami rywal, który oferuje twardą walkę, wraz ze wszystkimi narzędziami potrzebnymi do zarządzania większą liczbą projektów.

Czym jest Notion?

Via PojęciePojęcie to bezpłatna baza danych, której można używać do różnych czynności, takich jak robienie notatek, zarządzanie powtarzającymi się zadaniami i zarządzanie projektami. Pola informacyjne wprowadzane do bazy danych łączą się dwukierunkowo z innymi polami, stronami i bazami danych.

Informacje można wyświetlać jako tabele, tablice, listy i kalendarze, a każde łącze otwiera bardziej szczegółową, zagnieżdżoną stronę. Notion rozpoczął również wdrażanie narzędzia sztucznej inteligencji (AI) które mogą pomóc w robieniu notatek i tworzeniu pomysłów.

Jego zwodniczo prosty interfejs pozwala użytkownikom tworzyć praktycznie dowolny ekosystem notatek, zadań do wykonania i treści. Kierownicy projektów mogą tworzyć harmonogramy, opracowywać przepływy pracy dla powtarzalnych zadań, przypisywać zadania członkom zespołu i sprawdzać produktywność w czasie.

Funkcje Notion

Notion to bogata w funkcje platforma do zarządzania projektami, która wykracza daleko poza bycie prostą aplikacją do robienia notatek. Przyjrzyjmy się trzem jej kluczowym funkcjom.

Zarządzanie zadaniami

Przez Notion

Twórz nowe zadania lub przekształcaj pozycje w zaplanowane zadania za pomocą kilku kliknięć. Użytkownicy mogą dodawać pola wyboru do list wypunktowanych, zmieniając pomysły w oczekujące działania, a menedżerowie mogą tworzyć tablice Kanban dla dużych projektów. Ta scentralizowana baza danych zapewnia sprawną realizację zadań i przechowuje historię tego, kto i kiedy wprowadził zmiany.

Współpraca na platformie

Bazy danych Notion umożliwiają wszystkim użytkownikom wprowadzanie zmian w zadaniach i projektach w toku. Obejmuje to przenoszenie zadań z "w toku" do "zakończonych" na tablicach, dodawanie komentarzy do stron w celu współpracy w dokumencie oraz przesyłanie notatek wideo. Funkcje te są szczególnie cenne dla zespołów zdalnych i hybrydowych, umożliwiając komunikację w czasie i miejscu pracy.

Funkcje wyszukiwania, które przekształcają poprzednie projekty w bazę wiedzy

Opracuj zasób wiedzy dla wielu użytkowników swojej organizacji w Notion. Wcześniejsze zadania mogą stać się przykładowymi przepływami pracy. Możesz także wyszukiwać starszych ekspertów w niszowych koncepcjach i tworzyć repozytoria notatek. Wszechstronna funkcja wyszukiwania Notion pozwala nawet wyszukiwać terminy w różnych polach, w tym w tytułach projektów i starych komentarzach.

Ceny Notion

Darmowy

Plus: $8/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: $15/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Notion AI: dodatkowe 8 USD/użytkownika/miesiąc dla płatnych planów

Co to jest Jira?

Via JiraJira to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami dla zwinnych zespołów. Oferuje narzędzia do kampanii marketingowych, kwartalnych celów rozwojowych, wprowadzania produktów na rynek i wszystkiego pomiędzy.

Jira działa jako scentralizowane źródło do organizowania i monitorowania projektów oraz przydzielania zadań. Możesz przeglądać indywidualne i wspólne projekty za pomocą kalendarzy, list, tablic i innych widoków, a oprogramowanie może zawierać przewodniki, zasoby wspierające sprzedaż i zasoby oparte na stronach.

Można nawet zautomatyzować krytyczne aspekty zarządzania projektami, w tym znajdowanie wydajność procesu . Automatycznie przydzielaj zadania, gdy osiągają różne etapy, otrzymuj powiadomienia o zatrzymanych postępach i otrzymuj raporty o wydajności zespołu - wszystko w jednym miejscu.

Jako część ekosystemu Atlassian, Jira dobrze integruje się z innymi narzędziami Atlassian, które organizacja może już mieć w swoim stosie technologicznym.

Funkcje Jira

Jira jest przeznaczona dla architektów projektów, kierowników projektów i wszystkich członków zwinnego zespołu, oferując szereg narzędzi, dzięki którym wszyscy są zgodni i produktywni.

Konfigurowalne szablony usprawniające rozpoczynanie projektów

Przez Jira

Kręci ci się w głowie na początku różnych projektów? Jira udostępnia bibliotekę edytowalnych szablonów i konfiguracji przepływu pracy, które można powielać, modyfikować i rozbudowywać, aby dopasować je do stylu pracy zespołu. Oznacza to, że każdy projekt zaczyna się od struktury i każdy może zacząć szybciej.

Solidne funkcje raportowania

Automatycznie generuj raporty, aby mierzyć postępy i znajdować obszary wymagające poprawy. Ponieważ użytkownicy używają Jira do przypisywania zadań, aktualizowania ich statusów i współpracy ze współpracownikami, jest to środowisko bogate w dane, które zapewnia kierownikom projektów ogólne i szczegółowe informacje. Dzięki tym raportom można łatwo monitorować obciążenie pracą, znajdować przeszkody i upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze do przekroczenia linii mety.

Spersonalizowane pulpity nawigacyjne dla każdego użytkownika

Doskonałe narzędzia do zarządzania projektami nie są przeznaczone tylko dla kierowników projektów - mają one narzędzia do współpracy, aby zarządzać zadaniami, szablonami i zasobami, których wszyscy potrzebują do wydajnej pracy.

Członkowie zespołu mogą z łatwością dostosować swoje pulpity nawigacyjne, aby mieć dostęp do preferowanych widoków na pierwszy rzut oka. Funkcje pulpitu nawigacyjnego w oprogramowaniu Jira obejmują listy oczekujących zadań, kalendarze oraz widoki w stylu wykresu Kanban lub Gantta, umożliwiające decydowanie o priorytetach zadań.

Ceny Jira

Darmowy: $0/użytkownika/miesiąc

Standard: 8,15 USD/użytkownika/miesiąc

Premium: $16/użytkownika/miesiąc

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Notion vs. Jira: Porównanie funkcji

Notion i Jira to potężne narzędzia do zarządzania projektami. Ale które z nich jest najlepsze?

Prawda jest taka, że oba narzędzia mogą działać w zależności od potrzeb zespołu. Notion prezentuje się jako swobodna kraina czarów dla wszystkich, w tym studentów, freelancerów, agencji i organizacji non-profit. Jira opiera się na podstawowych koncepcjach Agile i rozwoju oprogramowania, ale rozszerza się, aby pracować praktycznie w każdej pracy. Aby ogłosić zwycięzcę, przyjrzyjmy się ich różnym funkcjom, aby sprawdzić, czy jedna z nich przewyższa drugą.

Personalizacja

Projekty mają różne kształty i rozmiary. Czasami potrzebujesz całkowicie otwartej piaskownicy do tworzenia przepływów pracy. Innym razem potrzebna jest bardziej sztywna struktura, aby wcisnąć pedał gazu do dechy. Jeśli chodzi o dostosowywanie, Notion i Jira przyjmują podobne, ale różne podejścia.

Notion

Przez Notion

Notion stawia na elastyczność w procesach biznesowych. Wszystko zaczyna się od utworzenia obszaru roboczego i dodania stron oraz baz danych. Ale te proste bloki konstrukcyjne mogą stać się tablicami Kanban, przenoszącymi karty z etapu ideacji do etapu ukończenia.

Możesz budować kontakty i schematy organizacyjne dla przepływów pracy komunikacji, tworzyć mapy drogowe, które przyciągają członków zespołu i automatycznie tworzyć listę niezbędnych zasobów. Istnieją tysiące szablonów, do których można wprowadzić dowolną liczbę zmian, ale można też rozpocząć tworzenie od podstaw.

Nawet pola danych mogą być niezwykle płynne, ponieważ można zmienić dowolne pole, od notatek po dwukierunkowe linki, listy wypunktowane lub zadania do wykonania. Taki stopień personalizacji może być przytłaczający lub dokładnie taki, jakiego potrzebujesz.

Jira

Jira jest również bogata w funkcje, ale koncentruje się na metodologii Agile, a nie na czystym tworzeniu. Szablony, widoki i pulpity nawigacyjne koncentrują się na wykorzystaniu podstaw Agile do tworzenia projektów rozwoju oprogramowania. Chociaż oferuje możliwości projektowe daleko wykraczające poza tę historię pochodzenia, takie jak projekty marketingowe w mediach społecznościowych, nadal ma ten sam smak.

Jest to przydatne dla kierowników projektów w organizacjach o bardziej rygorystycznym przepływie projektów. Dostępnych jest wiele opcji dostosowywania, dzięki czemu użytkownicy mogą modyfikować standardowe szablony i raporty. Jira oferuje wiele w zakresie niestandardowego zarządzania przepływem pracy, ale Notion zapewnia więcej w zakresie dostosowywania.

Jeśli chodzi o personalizację, Notion zdobywa złoto.

Możliwości śledzenia zgłoszeń

Podstawowym obowiązkiem twórców oprogramowania i firm technologicznych jest śledzenie zgłoszeń. Potrzebujesz odpowiednich funkcji dla tych procesów, zwłaszcza jeśli chodzi o zgodność z umową o poziomie usług i reputację marki.

Notion

Notion stworzył tysiące oficjalnych szablonów dla różnych firm cele projektu a społeczność stworzyła i udostępniła ich jeszcze więcej. Narzędzia te pozwalają zbudować lub zmodyfikować dowolny proces, aby dopasować go do wymagań dotyczących śledzenia zgłoszeń i idealnego przepływu pracy.

Platforma nie zapewnia jednak ukierunkowanego podejścia do śledzenia zgłoszeń; po prostu nie jest to główny przypadek użycia Notion. Kierownicy projektów z doświadczeniem w śledzeniu zgłoszeń i rozwiązywaniu błędów wiedzą, czego potrzebuje ich organizacja i mogą zapewnić, że jest to część ekosystemu. Jednak nowi kierownicy projektów mogą mieć trudności z włączeniem wszystkich potrzebnych części, co prowadzi do rewizji procesów w celu wypełnienia tych luk.

Jira

Przez Jira

W tym miejscu Jira błyszczy. Oprogramowanie koncentruje się na zarządzaniu projektami i śledzeniu zgłoszeń, więc zawiera wszystkie liczne narzędzia i widoki do robienia właśnie tego - bez szumu i organicznego poczucia trafienia lub pominięcia odtwarzania tych samych procesów w Notion. Oferuje ramy skoncentrowane na zespole, w których każdy może śledzić swoje zadania do wykonania, ich wpływ na większe projekty i ogólne cele zespołu.

Wbudowane w Jira narzędzia do dostosowywania przepływu pracy również wykonują znaczną część ciężkiej pracy, pozwalając na optymalizację przepływu pracy aż do szczegółów technicznych. Kierownicy projektów mogą dostosowywać istniejące szablony i ustawienia domyślne, aby skorelować je z określonymi rolami lub projektami i uzyskać konkretne informacje.

Jeśli potrzebujesz narzędzia do śledzenia zgłoszeń, które może wzmocnić Twoje firmy teraz i w przyszłości, ugruntowana obecność Jira w przestrzeni niesie ze sobą zwycięstwo.

Łatwość użytkowania

Kiedy jesteś kierownikiem projektu, nie chodzi tylko o twoje umiejętności techniczne. Możesz czuć się komfortowo zagłębiając się w szczegóły złożonego rozwiązania do zarządzania projektami, ale jeśli Twój zespół nie może efektywnie wykonywać swojej pracy, to jest to złe rozwiązanie. Zobaczmy, jak Notion vs. Jira wypadają pod względem łatwości obsługi.

Notion

Notion charakteryzuje się przyjazną dla użytkownika konstrukcją, dzięki czemu osoby indywidualne, zespoły i profesjonalne organizacje mogą z niego korzystać od razu po wyjęciu z pudełka. Sama liczba funkcji i możliwości może być przytłaczająca dla nowych użytkowników podczas tworzenia baz danych i aplikacji śledzenie projektów narzędzia, ale nowi użytkownicy w zrekonstruowanych przestrzeniach mogą się rozwijać. Użytkownicy mogą również łatwo przekształcać bazy danych w nowe widoki i struktury w miarę zdobywania wiedzy.

Notion jest dostępny i łatwy w obsłudze, z wieloma stworzonymi przez społeczność i oficjalnymi zasobami, które prowadzą nowych użytkowników.

Jira

Jira to solidna platforma techniczna. Oferuje szereg potężnych narzędzi, ale użytkownicy muszą wiedzieć, jak z nich korzystać, aby uzyskać najlepszy efekt. Oznacza to potencjalnie stromą krzywą uczenia się, zwłaszcza dla użytkowników nietechnicznych niezaznajomionych z oprogramowaniem do zarządzania projektami.

Ma to sens, ponieważ Jira jest stosunkowo wyspecjalizowana, ale może frustrować lub przytłaczać użytkowników i utrudniać postępy.

Notion vs. Jira na Reddit

Notion i Jira mają mocne strony i oba są popularnymi programami, które dzielą wiele narzędzi i funkcjonalności. Jeśli jednak chodzi o zarządzanie projektami, użytkownicy Reddita nie widzą zbyt wielu zbieżności.

Kiedy użytkownicy społeczności r/jira podzielili się swoimi przemyśleniami na temat czy Notion może być dobrym zamiennikiem dla Jira, jeden z użytkowników zauważył: "Notion wydaje się bardziej narzędziem typu Confluence niż Jira. Jeśli rozważają przejście z Jira, to tak naprawdę wcale nie używają Jira"

Inni zgodzili się z tym stwierdzeniem, a jeden z użytkowników powiedział: "Używamy Notion z perspektywy wiki, ale nie widzę możliwości prowadzenia za jego pomocą sprintów lub ticketów"

Redditors w r/projectmanagement zgadzają się, zauważając, że Notion i Jira obsługują różne aspekty zarządzania projektami, kończąc debatę na temat Notion vs. Jira słowami: "Notion to wiki, Jira to śledzenie projektów"

Twoja organizacja może dobrze prosperować korzystając z obu platform. Zarezerwowanie Jira dla rozwoju oprogramowania lub śledzenia zgłoszeń i korzystanie z Notion dla bazy wiedzy i ogólnego zarządzania projektami oferuje to, co najlepsze z obu światów.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Notion vs. Jira

Organizuj i zarządzaj wszystkimi swoimi projektami dzięki narzędziom do współpracy ClickUp, wielu opcjom widoku i funkcjom zarządzania projektami

Problem z używaniem dwóch różnych wyspecjalizowanych platform oprogramowania do zarządzania wieloma projektami polega na tym, że programy nie komunikują się ze sobą tak dobrze, jak w przypadku korzystania z jednego w pełni zintegrowanego środowiska zarządzania projektami. Różni użytkownicy będą spędzać większość czasu w różnych przestrzeniach, a komunikacja i współpraca mogą zacząć się psuć.

W tym miejscu pojawia się ClickUp. Jest to pojedyncza przestrzeń poświęcona zarządzaniu projektami, notatkom i wszystkim innym elementom potrzebnym do wykonania pracy.

Gdybyś miał skategoryzować ClickUp na rynku produktywności pracy, prawdopodobnie nazwałbyś go aplikacją do zarządzania projektami. W rzeczywistości jest to jednak wszechstronny obszar roboczy z funkcjami zarządzania projektami.

Możesz organizować złożone projekty, przydzielać zadania różnym użytkownikom i mierzyć postępy w trakcie i po zakończeniu sprintów. Kierownicy projektów otrzymują wszystko, czego potrzebują, a dzięki naszym ponad 15 widokom, w tym wykresom Gantta, kalendarzom, konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i gotowym do pracy szablonom, każdy w zespole ma niezbędne narzędzia.

Rywalizująca funkcja ClickUp #1: Tablica Kanban ClickUp

Miej oko na każdą część swojego projektu w widoku ClickUp Kanban Board

Jeśli uwielbiasz zarządzać projektami w widoku Kanban Board, pokochasz ClickUp Tablica Kanban ClickUp jest jednym z wielu widoków, których można użyć do monitorowania tempa realizacji zadań.

Wdrażaj metodologię Kanban i stosuj koncepcje Agile w tym samym obszarze roboczym, co członkowie zespołu, którzy mogą mieć inne preferencje organizacyjne - każdy może korzystać z własnych preferowanych widoków i funkcji style pracy niezależnie, jednocześnie współpracując.

Tablice projektów mogą zaczynać się od szablonów, które można aktualizować i zmieniać w miarę postępów, lub można zacząć od zera. Daje to swobodę Notion, oferując jednocześnie złożoność Jira.

Rywalizująca funkcja ClickUp #2: ClickUp Docs

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami i wspierania współpracy zespołowej

Twórz dokumenty i wiki za pomocą Dokumenty ClickUp clickUp Docs to nasze platformowe rozwiązanie do tworzenia stron, zasobów wiedzy i przewodników, które łączą się z zadaniami i przepływami pracy. Możesz tworzyć solidną dokumentację i automatycznie dołączać ją do każdego sąsiedniego zadania. Następnie skorzystaj z naszych szablonów do komunikacji z klientem, tworzenia treści i dostarczania projektów.

Rywalizująca funkcja ClickUp #3: ClickUp AI

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, podsumowywać i dopracowywać tekst, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko AI jest tutaj i jest gotowa, aby zwiększyć wydajność procesów organizacyjnych. ClickUp AI oferuje setki nisz Narzędzia AI dla zespołów w celu usprawnienia pracy i wyeliminowania powtarzalnych, żmudnych zadań.

Kierownicy projektów mogą automatycznie tworzyć harmonogramy z terminami, przekształcać myśli w dobrze sformatowane briefy projektowe i śledzić swoje budżety. Istnieją również narzędzia dla rynków, zespołów produktowych, księgowych i wszystkich innych. Czy wspominaliśmy już, że ClickUp to odpowiednie oprogramowanie dla każdego?

Zobacz, jak może wyglądać zarządzanie projektami w ClickUp

Jeśli wzdychasz za każdym razem, gdy otwierasz swoje obecne narzędzie do zarządzania projektami, nadszedł czas na nową platformę.

W ClickUp nieustannie tworzymy nowe narzędzia, szablony i funkcje dla zwinnych zespołów, oferując przy tym wszystko, czego potrzebujesz, aby robić postępy w realizacji swoich zadań. Co więcej, możesz założyć darmowe konto Forever i od razu zacząć odkrywać lub budować swoje procesy. Utwórz konto już dziś i przekonaj się, jak przyjemne może być zarządzanie projektami.