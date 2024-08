10 Alternatywy i konkurenci Paperform w 2024 r

Formularze pomagają nam organizować nasze życie, ale często wyglądają na żmudne, techniczne i nijakie. Na szczęście nowe aplikacje i narzędzia cyfrowe zmieniają świat formularzy, udowadniając, że tworzenie standardowych formularzy może być - ośmielamy się powiedzieć - zabawne. Te internetowe kreatory formularzy umożliwiają tworzenie ankiet, formularzy i nie tylko, nawet jeśli nie posiadasz umiejętności kodowania.

Paperform jest jednym z dobrze znanych przykładów internetowej platformy do tworzenia formularzy. Witryna oferuje tworzenie formularzy metodą "kliknij i przeciągnij", setki gotowych szablonów i dziesiątki przydatnych integracji. Chociaż Paperform może być jedną z bardziej znanych platform do tworzenia formularzy, nie jest to jedyna opcja. Dla wielu użytkowników nie jest to też najlepsza opcja.

Zebraliśmy listę najlepszych alternatyw Paperform do zbadania w 2024 roku, niezależnie od tego, czy szukasz lepszej ceny, większej liczby integracji z istniejącym stosem technologii, czy większej liczby funkcji.

Czego należy szukać w alternatywach dla Paperform?

Rozpoczynasz poszukiwania alternatywy dla Paperform? Oto pięć kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę podczas wyszukiwania kreatora formularzy online:

Łatwość użytkowania: Podobnie jak Paperform, każdy wybrany kreator formularzy online powinien być przyjazny dla użytkownika z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia szybkie tworzenie formularzy. Początkujący użytkownicy powinni być w stanie tworzyć formularze w ciągu kilku sekund, a zaawansowani użytkownicy powinni mieć narzędzia potrzebne do tworzenia formularzy, które mogąautomatyzację cykli pracy *Różnorodność opcji dostosowywania: Niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurowalne szablony, wybór schematu kolorów czy wiele różnych pól formularzy, wybrana alternatywa Paperform powinna mieć wiele opcji dostosowywania formularzy online. Sprawi to, że formularze online będą bardziej użyteczne, dzięki czemu będziesz mógł zbierać cenne dane, zapewniając jednocześnie, że są one zgodne z Twoją marką

Najbardziej pomocny kreator formularzy zintegruje się z innymi platformami i aplikacjami w twoim stosie technologicznym. Poszukaj alternatyw dla Paperform, które łączą się z narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Arkusze Google, Slack i Outlook Zaawansowane funkcje i narzędzia: Zbieranie danych jest głównym celem formularzy, ale mogą one do zrobienia znacznie więcej. Poszukaj narzędzi do tworzenia formularzy, które pomogą ci do zrobienia więcej z gromadzonymi danymi poprzez zaawansowaną analizę danych, ankiety online, które zasilą twój zespół sprzedaży i bezpieczne płatności online

Zbieranie danych jest głównym celem formularzy, ale mogą one do zrobienia znacznie więcej. Poszukaj narzędzi do tworzenia formularzy, które pomogą ci do zrobienia więcej z gromadzonymi danymi poprzez zaawansowaną analizę danych, ankiety online, które zasilą twój zespół sprzedaży i bezpieczne płatności online Odpowiednia cena: Odpowiedni kreator formularzy powinien być pomocny i konkurencyjny cenowo. Skorzystaj z ofert darmowych planów, aby wypróbować kreator formularzy i sprawdzić, czy odpowiada on Twoim potrzebom i wymaganiom związanym z cyklem pracy. Jest to świetny sposób na przetestowanie różnych alternatyw Paperform i ich różnych funkcji, aby zobaczyć, która z nich jest najlepsza dla twojego biznesu

Niezależnie od tego, czy jesteś częścią małej organizacji, czy dużego zespołu Enterprise, istnieje kreator formularzy, który może zaspokoić Twoje potrzeby.

10 najlepszych alternatyw dla Paperform do wykorzystania w 2024 roku

Pożegnaj się z żmudnymi formularzami i przywitaj się z usprawnionym gromadzeniem danych i zabawnym tworzeniem formularzy dzięki tym najlepszym alternatywom dla Paperform.

Zarządzanie formularzami kontaktowymi i usprawnianie odpowiedzi na formularze z wielu widoków w ClickUp Widok formularza w ClickUp dostarcza potężne narzędzia formatu do tworzenia niestandardowych Formularzy dla wewnętrznych i zewnętrznych przypadków użycia. Rozpocznij od Szablon formularza ClickUp i dostosować go do swoich specyficznych wymagań. Możesz bez wysiłku udostępniać swoje formularze za pomocą intuicyjnego kreatora formularzy ClickUp typu "przeciągnij i upuść".

Niezależnie od tego, czy zbierasz potencjalnych klientów, zbierasz opinie klientów, czy tworzysz integracje płatności, możesz tworzyć nieograniczone formularze do zbierania i organizowania danych. Jeśli szukasz doskonałej alternatywy dla Paperform, ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem.

ClickUp najlepsze funkcje:

Logika warunkowa dostosowuje formularze w locie, dzięki czemu uzyskujesz dokładnie te informacje, których potrzebujesz, bez marnowania czasu

Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" oznacza, że do tworzenia angażujących ankiet i formularzy nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza techniczna

Możliwość integracji z dziesiątkami innych aplikacji i platform pozwala kierować dane tam, gdzie i kiedy są potrzebne

Szeroka gama szablonów formularzy pomaga przyspieszyć proces ich powstania

Przychodzące przesłane formularze zamieniają się w zadania, na których zespół może działać

Limity ClickUp:

Nie wszystkie widoki są obecnie dostępne dla urządzeń mobilnych

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8,800+ recenzji)

: 4.7/5 (8,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Typeform

Via Typeform Typeform Form Builder to interaktywny kreator formularzy online skupiający się na tworzeniu formularzy konwersacyjnych w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników. Dzięki rozbudowanym opcjom integracji można tworzyć atrakcyjne wizualnie formularze, ankiety i kwestionariusze za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Następnie można połączyć je z innymi aplikacjami w stosie technologicznym.

Typeform jest popularną opcją dla dużych i małych organizacji, które chcą gromadzić dane i angażować odbiorców online.

Najlepsze funkcje Typeform:

Dostępne są doskonałe opcje integracji z Arkuszami Google, Slack, Zapier, Google Analytics i nie tylko

Atrakcyjne wizualnie formularze dostarczają po jednym pytaniu na raz, aby nie przytłaczać respondentów

Solidna analityka zapewnia informacje zwrotne na temat tego, w jaki sposób respondenci zakończyli formularze i jak poprawić wskaźniki odpowiedzi

Limity Typeform:

Jako jedna z droższych alternatyw Paperform na tej liście, może być poza zasięgiem małych organizacji i startupów

Ceny Typeform:

Starter : 25 USD/miesiąc

: 25 USD/miesiąc Podstawowy : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Plus : $82/miesiąc

: $82/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Typeform oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (680+ recenzji)

: 4.5/5 (680+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (770+ recenzji)

3. Formstack

Via Formstack Formstack to narzędzie do tworzenia formularzy online, koncentrujące się na gromadzeniu danych i automatyzacja cyklu pracy . Oferuje doskonały zakres gotowych szablonów formularzy oraz edytor typu "przeciągnij i upuść", który pozwala łatwo tworzyć dowolne formularze. Dostępne są również zaawansowane opcje podpisów elektronicznych i przechowywania danych. Jeśli potrzebujesz kompleksowego rozwiązania do gromadzenia danych, jest to doskonałe miejsce do rozpoczęcia pracy.

Najlepsze funkcje Formstack:

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" wymaga zaledwie kilku minut nauki, dzięki czemu można od razu rozpocząć tworzenie formularzy

Zaawansowane funkcje pozwalają korzystać z logiki warunkowej, automatyzować cykle pracy i analizować dane z odpowiedzi użytkowników

Różnorodne szablony i niestandardowe opcje pomagają przyspieszyć proces tworzenia formularzy

Limity Formstack:

Dostępnych jest niewiele opcji obsługi klienta, więc w przypadku problemów będziesz musiał porozmawiać z botem sztucznej inteligencji (AI), ponieważ nie możesz skontaktować się z zespołem telefonicznie

Ceny Formstack:

Formularze: 50 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Formstack:

G2 : 4.4/5 (370+ recenzji)

: 4.4/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.17/5 (100+ recenzji)

4. Formularze Cognito

Via Formularze Cognito Cognito Forms to przyjazny dla użytkownika kreator formularzy online, który ułatwia tworzenie, niestandardowe i udostępnianie formularzy online. Jego funkcje obejmują edycję formularzy metodą "przeciągnij i upuść", doskonałą logikę warunkową i integrację płatności. Jest to jedna z bardziej przystępnych cenowo alternatyw Paperform na tej liście, co czyni ją doskonałą opcją dla małych Business, organizacji non-profit i osób prywatnych, które muszą bezpiecznie gromadzić dane online.

Najlepsze funkcje Cognito Forms:

Świetne funkcje logiki warunkowej, które pozwalają zbierać właściwe dane od respondentów

Doskonałe funkcje bezpieczeństwa, które sprawiają, że jest to jedna z bezpieczniejszych metod gromadzenia danych

Świetne opcje obsługi klienta, które mogą pomóc ci wyjść z trudnej sytuacji i znaleźć rozwiązania

Limity Cognito Forms:

Opcje niestandardowe są dość limitowane, więc być może będziesz musiał żyć z tym, co możesz uzyskać i zrezygnować z potrzeb brandingowych

Niektórzy użytkownicy uważają, że automatyzacja cyklu pracy jest niezgrabna i uciążliwa

Ceny Cognito Forms:

Indywidualne : Free

: Free Pro : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Teams : $35/miesiąc

: $35/miesiąc Enterprise: $99/miesiąc

Formularze Cognito oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (75+ recenzji)

: 4.5/5 (75+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (75+ recenzji)

5. FormAssembly

Via FormAssembly FormAssembly to kompleksowe rozwiązanie internetowe, które wykracza poza tworzenie formularzy, służąc jako integralne narzędzie do gromadzenia danych i automatyzacji cyklu pracy. Twórz niestandardowe formularze i ankiety za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść", a następnie wykorzystaj swoje dane dzięki niesamowitym możliwościom integracji FormAssembly. Jest to doskonała alternatywa do zbadania, jeśli chcesz usprawnić gromadzenie danych.

Najlepsze funkcje FormAssembly:

Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" pozwala szybko tworzyć, edytować i udostępniać formularze

Doskonałe funkcje bezpieczeństwa danych zapewniają zgodność z HIPAA i RODO

Zaawansowane funkcje zapewniają kontrolę nad polami warunkowymi, obliczeniami i formularzami wielostronicowymi

Limity FormAssembly:

Wielu użytkowników zgłasza usterki związane z integracją z Salesforce

Cennik FormAssembly:

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

FormAssembly oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (360+ recenzji)

: 4.4/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (30+ recenzji)

6. Microsoft Formularze

Via Microsoft Należący do rodziny Microsoft, Microsoft Forms to oparty na chmurze kreator ankiet i formularzy. Intuicyjny interfejs umożliwia dostęp do dostosowywanych motywów w celu tworzenia profesjonalnie wyglądających ankiet, quizów i sondaży. Ponieważ jest to część pakietu Microsoft 365 Suite, możesz szybko wyeksportować dane do programu Microsoft Excel lub innych programów Microsoft, aby rozpocząć ich analizę. Wbudowane funkcje Narzędzia AI przyspieszają daty powstania formularzy i pomagają budować bardziej efektywne, angażujące formularze.

Nie jesteś przekonany do korzystania z innego produktu Microsoft? Zobacz jak Microsoft Forms wypada w porównaniu do Google Forms .

Najlepsze funkcje Microsoft Forms:

Bezproblemowa współpraca z innymi produktami Microsoftu, co jest zaletą, jeśli jest to Twoja platforma wydajności

Szybko tworzy profesjonalnie wyglądające formularze, które można łatwo udostępniać

Oferuje świetne opcje eksportu danych, które pozwalają wyodrębnić dane z formularzy i natychmiast zacząć z nich korzystać

Limity Microsoft Forms:

Dość ograniczone możliwości integracji w porównaniu z innymi aplikacjami z tej listy

Ceny formularzy Microsoft:

Free dla każdego, kto posiada konto Microsoft

Oceny i recenzje formularzy Microsoft Forms:

G2 : 4.3/5 (340+ recenzji)

: 4.3/5 (340+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ recenzji)

7. Survey Monkey

Via Survey Monkey Survey Monkey to popularna platforma do tworzenia ankiet i kwestionariuszy. Oparta na chmurze witryna umożliwia tworzenie niestandardowych ankiet i do zrobienia więcej z odpowiedziami dzięki potężnym narzędziom do analizy i raportowania. Bezpieczeństwo danych jest również na najwyższym poziomie.

Najlepsze funkcje Survey Monkey:

Oferuje aplikację mobilną, która zawiera większość tych samych funkcji, co główna strona, dzięki czemu można tworzyć formularze w podróży

Dostawca zapewnia doskonałą analitykę, która pomaga ocenić, w jaki sposób respondenci wchodzą w interakcję z ankietami i jak można poprawić wskaźniki odpowiedzi

Umożliwia łatwe duplikowanie poprzednich ankiet, dzięki czemu można tworzyć nowe w ciągu kilku sekund

Limity Survey Monkey:

Niektóre z najlepszych funkcji witryny znajdują się za płatną zaporą, więc spodziewaj się, że będziesz musiał zapłacić, jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości witryny

Ceny Survey Monkey:

Individual Advantage : 29 USD/miesiąc rozliczane rocznie

: 29 USD/miesiąc rozliczane rocznie Team Advantage : 25 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

: 25 USD na użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Teams Premier: $75/użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Survey Monkey:

G2 : 4.4/5 (18,500+ recenzji)

: 4.4/5 (18,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (8,900+ recenzji)

8. Wufoo

Via Wufoo Wufoo to oparty na chmurze kreator formularzy, który ułatwia tworzenie, niestandardowe i udostępnianie formularzy. Oferuje intuicyjny interfejs, ale posiada bardziej zaawansowane funkcje dla doświadczonych użytkowników.

Najlepsze funkcje Wufoo:

Imponująca lista możliwości integracji oznacza, że powinieneś być w stanie połączyć go z większością narzędzi w swoim stosie technologicznym

Łatwy w użyciu interfejs umożliwia niestandardowe dostosowanie formularzy, w tym dodanie brandingu firmy

Świetne opcje formularzy do pobierania płatności

Limity Wufoo:

Brak możliwości dodawania podpisów elektronicznych bezpośrednio w witrynie, więc zamiast tego konieczne będzie połączenie z innym narzędziem

Ceny Wufoo:

Starter : 169 USD/rocznie

: 169 USD/rocznie Professional : $349/rocznie

: $349/rocznie Zaawansowany : $889/rocznie

: $889/rocznie Ultimate: $2199/rocznie

Oceny i recenzje Wufoo:

G2 : 4.4/5 (290+ recenzji)

: 4.4/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

9. Formularze Zoho

Via Formularze Zoho Jeśli już pływasz w ekosystemie Zoho, Zoho Forms jest warte poznania jako narzędzie do tworzenia formularzy. Wszechstronna platforma do tworzenia formularzy online umożliwia tworzenie i niestandardowe tworzenie złożonych formularzy i ankiet bez konieczności kodowania. Ponieważ jest częścią rodziny Zoho, płynnie integruje się z innymi aplikacjami Zoho, dzięki czemu możesz zrobić więcej ze swoimi danymi.

Najlepsze funkcje Zoho Forms:

Płynnie integruje się z innymi aplikacjami Zoho, takimi jak Zoho Desk i Zoho CRM, dzięki czemu możesz szybko uzyskać dane tam, gdzie ich potrzebujesz

Oferuje aplikację na Androida, która umożliwia tworzenie i udostępnianie formularzy z urządzenia mobilnego

Funkcje szczegółowego raportowania pomagają analizować odpowiedzi i w pełni wykorzystywać dane

Limity Zoho Forms:

Niektórzy użytkownicy mogą uznać opcje niestandardowe za mniej atrakcyjne wizualnie niż w przypadku innych aplikacji z tej listy

Cennik Zoho Forms:

Dostępne plany Free

Podstawowy : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Standard : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Profesjonalny : $60/miesiąc

: $60/miesiąc Premium: $110/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Forms:

G2 : 4.4/5 (120+ recenzji)

: 4.4/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (110+ recenzji)

10. Formularze Google

Via Google Jeśli potrzebujesz narzędzia do tworzenia formularzy, które oferuje podstawowe usługi tworzenia formularzy za darmo, to powinieneś sprawdzić Google Forms. To darmowe internetowe narzędzie do tworzenia ankiet i formularzy integruje się z innymi produktami Google i wieloma popularnymi aplikacjami zwiększającymi wydajność. Automatycznie gromadzi odpowiedzi w Arkuszach Google w celu późniejszej analizy i wykorzystania.

Chcesz czegoś spoza ekosystemu Google? Sprawdź 10 najlepszych alternatyw dla formularza Google w 2024 roku i zobacz jak Formularze Google wypadają lepiej niż Jotform .

Najlepsze funkcje Google Forms:

Korzystanie z niego jest Free, a do jego uruchomienia wystarczy konto Google

Dobre podstawowe elementy formularza pozwalają na wybór długich lub krótkich odpowiedzi, wraz z polami wyboru, wieloma odpowiedziami i rozwijanymi listami

Podstawowa logika warunkowa ułatwia dostosowywanie formularzy na podstawie odpowiedzi

Limity formularza Google:

Formularze są dostępne tylko online, więc będziesz potrzebować innej opcji do ankiet offline

Cennik Formularzy Google:

Free dla osób fizycznych

Business Starter : $6/użytkownika miesięcznie

: $6/użytkownika miesięcznie Business Standard: $12/użytkownika miesięcznie

Business Plus : 18 USD na użytkownika miesięcznie

: 18 USD na użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje formularzy Google:

G2 : 4.5/5 (2,700+ recenzji)

: 4.5/5 (2,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (10 600+ recenzji)

Zacznij tworzyć angażujące i skuteczne formularze

Korzystanie z formularzy może być świetnym sposobem na zbieranie danych od odbiorców. Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać adresy e-mail, zbierać opinie klientów, czy przetwarzać płatności, istnieje formularz do zrobienia tego. Wybór odpowiedniego kreatora formularzy może sprawić, że proces będzie bardziej wydajny, skuteczny, a nawet przyjemny dla Ciebie i Twoich respondentów.

Jeśli potrzebujesz dobrej alternatywy do tworzenia formularzy online, ClickUp Forms jest doskonałą opcją. Pozwala on z łatwością niestandardowo dostosowywać formularze i szybko tworzyć nowe. Integruje się również z systemem ClickUp, dzięki czemu możesz udostępniać, analizować i podejmować działania na podstawie danych z resztą swojego zespołu. Załóż konto ClickUp już dziś i odkryj, w jaki sposób formularze mogą pomóc Ci usprawnić cykl pracy i efektywniej gromadzić dane.