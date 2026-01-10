11 najlepszych narzędzi AI do transkrypcji, które warto wypróbować w 2026 roku

Transkrypcja długich nagrań audio i wideo wymaga sporo wysiłku. Cykl „pauza-pisanie-przewijanie” może być czasochłonny. To samo dotyczy robienia notatek podczas spotkania, webinarium, wywiadu lub wykładu. W końcu z trudem nadążasz za mówcą i tracisz kluczowe szczegóły.

Na szczęście szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI) zaowocował powstaniem narzędzi do transkrypcji, które radzą sobie z zapisywaniem notatek w zaledwie kilka minut — dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych zadaniach. ⏳

Ale jest jeden problem: do wyboru jest wiele narzędzi do transkrypcji opartych na AI, a każde z nich ma unikalne funkcje i poziom dokładności. Poruszanie się po tym ogromnym morzu opcji może być przytłaczające.

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Przygotowaliśmy listę 11 najlepszych narzędzi AI do transkrypcji, które sprawdzają się w różnych sytuacjach, dzięki czemu znajdziesz idealne rozwiązanie dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze narzędzie do transkrypcji oparte na sztucznej inteligencji dla Twoich potrzeb, przygotowaliśmy listę 11 najlepszych opcji: ClickUp – najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań i automatyzacji zadań

Trint – najlepsze rozwiązanie dla dziennikarzy i zespołów medialnych

TranscribeMe – najlepsze rozwiązanie łączące transkrypcję opartą na AI i wykonywaną przez ludzi

Otter.ai – najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań na żywo

Temi – najlepsze rozwiązanie do szybkiej i niedrogiej transkrypcji

Sonix – najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznych

Transkriptor – najlepszy dla firm i zespołów międzynarodowych

Fireflies.ai – najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedaży i marketingu

Verbit – najlepsze rozwiązanie do transkrypcji tekstów prawniczych i edukacyjnych

Scribie – najlepsze rozwiązanie do transkrypcji o wysokiej dokładności, redagowanych przez ludzi

Nova A. I. – najlepsze rozwiązanie do tworzenia napisów do wideo i dla twórców zawartości

Czym jest transkrypcja oparta na AI i jak działa?

Transkrypcja AI to proces wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji do przekształcania zawartości audio i wideo na tekst. W przeciwieństwie do transkrypcji ręcznej, gdzie osoba słucha i wpisuje to, co słyszy, narzędzia do transkrypcji AI robią to automatycznie, bez udziału człowieka. ?

Narzędzia te wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego, algorytmy uczenia maszynowego oraz ogromne bazy danych językowych do rozpoznawania i transkrypcji mowy.

Oto proste wyjaśnienie, jak działają:

Dane wejściowe: Przesyłasz plik audio lub wideo do narzędzia do transkrypcji

Przetwarzanie: Narzędzie AI analizuje plik i przekształca go w tekst

Wynik tekstowy: Otrzymujesz wersję tekstową (lub transkrypcję) przesłanej zawartości, gotową do przeglądu, edycji i udostępniania

Na co zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do transkrypcji opartego na AI

„Najlepsze” narzędzie do transkrypcji oparte na AI nie jest takie samo dla wszystkich. Dokonując wyboru, musisz wziąć pod uwagę swoje konkretne potrzeby. Oto kilka ważnych funkcji, na które warto zwrócić uwagę podczas zawężania wyników wyszukiwania:

Dokładność: Narzędzie powinno transkrybować preferowane języki, akcenty i specyficzną terminologię. Sprawdź opis produktu i recenzje, aby mieć pewność, że znajdziesz odpowiednie narzędzie

Dostosowanie: Jeśli działasz w specjalistycznym polu, sprawdź, czy narzędzie pozwala na dodawanie niestandardowych słowników

Języki: Upewnij się, że narzędzie oferuje wsparcie dla wszystkich potrzebnych Ci języków, zwłaszcza jeśli pracujesz z wieloma językami

Edycja i współpraca: Narzędzie powinno umożliwiać edycję w czasie rzeczywistym wraz z zespołem, aby poprawiać błędy i dodawać adnotacje do transkrypcji

Integracje : Sprawdź, czy narzędzie integruje się z Twoim ulubionym oprogramowaniem biznesowym, takim jak rozwiązania do przechowywania danych, wideokonferencji i CRM

Kompatybilność plików: Narzędzie powinno obsługiwać Twoje typy plików audio/wideo i eksportować je do wybranych formatów

Niezależnie od tego, czy jesteś badaczem, nauczycielem, dziennikarzem, podcasterem czy twórcą zawartości, na naszej liście narzędzi znajdziesz coś dla siebie. Rozważaliśmy zalety i wady każdego narzędzia, przeanalizowaliśmy opinie użytkowników, a nawet przetestowaliśmy ich funkcje, aby stworzyć dla Ciebie kompleksowy przewodnik.

Jeśli więc chcesz zamienić te długie nagrania w bezbłędne transkrypcje i zaoszczędzić czas, słuchaj uważnie!

1. ClickUp

Transkrypcja długich nagrań audio i wideo wymaga sporo wysiłku. Cykl „pauza-pisanie-przewijanie” może być czasochłonny, podobnie jak robienie notatek podczas spotkań, webinarów, wywiadów czy wykładów. Często trudno jest nadążyć za mówcą, przez co omijają nas kluczowe szczegóły. Na szczęście ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, pomaga zespołom zachować porządek i efektywnie współpracować.

ClickUp AI usprawnia ten proces, automatycznie transkrybując i streszczając notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym.

ClickUp AI Note Taker automatycznie transkrybuje spotkania, generując przejrzyste podsumowania i konkretne zadania na podstawie dyskusji. Dzięki temu możesz skupić się na rozmowie, zamiast martwić się o robienie notatek lub przeoczenie ważnych punktów.

Możesz z łatwością zintegrować te transkrypcje z bieżącymi projektami w ClickUp, dzięki czemu notatki ze spotkań zostaną bezpośrednio przekształcone w zadania, które są śledzone, uporządkowane i realizowane — bez konieczności ręcznego wysiłku.

⭐ Przełomowe rozwiązanie: ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX to aplikacja komputerowa, która oferuje szybką i dokładną transkrypcję mowy na tekst dzięki funkcji Talk to Text. Możesz dyktować notatki, e-maile lub dokumenty bez użycia rąk w dowolnej aplikacji na komputerze. Talk to Text oferuje wsparcie dla wielu języków i pozwala dostosować mikrofon oraz słownictwo, aby uzyskać większą dokładność. Wszystkie transkrypcje są zapisywane, co ułatwia dostęp, odtwarzanie i eksport. Oto, co zyskasz: Transkrypcja w czasie rzeczywistym bez użycia rąk dzięki funkcji Talk to Text w dowolnej aplikacji na komputerze

Płynna integracja z Twoim cyklem pracy — dyktuj i wstawiaj tekst niezależnie od tego, gdzie pracujesz

Konfigurowalne ustawienia języka, mikrofonu i słownictwa osobistego

Uzyskaj dostęp do poprzednich transkrypcji, skopiuj je, odtwórz lub wyeksportuj

Najlepsze funkcje ClickUp:

Transkrybuje spotkania i dyskusje na tekst w czasie rzeczywistym

Podsumowuje kluczowe punkty i wskazuje elementy do podjęcia

Tłumacz zawartość pisemną na ponad 10 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, arabski i chiński

Przekształca notatki ze spotkań w zadania, które można śledzić dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami ClickUp

Płynnie integruje się z ponad 100 aplikacjami biznesowymi, takimi jak Slack, HubSpot i Zapier

Obsługuje wsparcie tłumaczeń w ponad 10 językach, idealne dla międzynarodowych zespołów

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, terminy i priorytety dzięki automatyzacjom ClickUp

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 bezpłatnych szablonów, takich jak szablon zakresu prac przy transkrypcji audio , aby zarządzać projektami transkrypcji i procesami biznesowymi

Limity ClickUp:

Może działać wolniej w przypadku dużych projektów

Nowi użytkownicy potrzebują czasu, aby opanować jej rozbudowane funkcje

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 8500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3700 recenzji)

2. Trint

Trint, założony przez nagrodzonego Emmy reportera Jeffa Kofmana, wykorzystuje technologię AI do transkrypcji nagrań wideo i audio. Oprogramowanie do transkrypcji jest dostosowane do potrzeb dziennikarzy, badaczy i twórców zawartości, a zaufały mu takie marki jak BBC, Financial Times i The Washington Post.

Prześlij swoje pliki audio lub wideo na platformę Trint, a wygeneruje ona transkrypcje tekstowe w dowolnym z ponad 50 języków, które wspiera. Możesz również transkrybować transmisje na żywo w czasie rzeczywistym. ?

Zwiększ dokładność transkrypcji, dodając unikalne terminy do słownika niestandardowego i poprawiając błędy za pomocą redaktora online.

Najlepsze funkcje Trint

Zaproś członków zespołu z różnymi poziomami dostępu (widok, komentowanie i edycja) do współpracy

Współpracuj w redaktorze, korzystając z podświetleń, znaczników, etykiet i komentarzy

Łącz fragmenty z wielu transkrypcji, aby tworzyć historie

Eksportuj pliki Trint do ponad 10 formatów, w tym DOCX, SRT, EDL i VTT

Limits of Trint

Powolne ładowanie stron, zwłaszcza podczas pracy z dużymi plikami

Trudności z konsekwentnym rozróżnianiem mówców

Ceny Trint

Cena początkowa: 60 USD/użytkownika (7 plików miesięcznie)

Advanced: 75 USD/użytkownik (Unlimited liczba plików)

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Trint

G2: 4,4/5 (64 recenzje)

Capterra: 3,9/5 (17 recenzji)

3. TranscribeMe

TranscribeMe łączy technologię AI z wiedzą ekspertów, zapewniając wysoką jakość transkrypcji.

Oto jak to działa: oprogramowanie do rozpoznawania mowy tworzy wstępną transkrypcję na podstawie pliku audio, a następnie ekspert ds. transkrypcji sprawdza ją i edytuje pod kątem dokładności oraz zgodności z Twoim przewodnikiem stylistycznym. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy ostateczny plik audio z transkrypcją AI będzie gotowy. ?

Oprócz transkrypcji plików audio TranscribeMe oferuje również usługi tłumaczeniowe, a także tworzenie niestandardowych zbiorów danych i adnotacje danych do szkolenia modeli AI.

Najlepsze funkcje TranscribeMe

Przetwarzaj pliki wideo i audio w ponad 15 formatach, w tym MP3, MP4, WAV i AIFF

Tłumacz pliki audio, wideo i tekstowe na ponad 15 języków

Przesyłaj pliki przez Internet lub za pomocą urządzeń z systemem Android i iOS

Skorzystaj z usług ponad 2 milionów profesjonalnych transkrybentów, aby uzyskać dokładne transkrypcje, nawet w przypadku różnych akcentów i użycia terminów technicznych

Ograniczenia TranscribeMe

Otrzymanie zatwierdzonej transkrypcji wykonanej przez człowieka zajmuje do pięciu dni

Dodatkowy koszt za dodanie ID mówców i znaczników czasu do transkrypcji

Ceny TranscribeMe

Transkrypcja maszynowa: 0,07 USD za minutę

Transkrypcja maszynowa redagowana przez człowieka: 0,79 USD za minutę

Tłumaczenie: 0,11 USD za słowo

Zbiory danych do szkolenia AI: 2,00 USD za minutę

Oznaczanie danych: 0,10 USD za zadanie

Oceny i recenzje TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 recenzje)

Capterra: 4,7/5 (7 recenzji)

4. Otter

Otter.ai to jedna z wiodących usług automatycznej transkrypcji na rynku, której zaufały takie marki jak UCLA, IBM i Rakuten. Nie tylko transkrybuje pliki audio i wideo, ale oferuje również nagrywanie i transkrypcję w czasie rzeczywistym zarówno podczas wydarzeń stacjonarnych, jak i wirtualnych.

Kluczową funkcją jest płynna integracja z kalendarzami Google i Microsoft. Dzięki temu Otter może automatycznie dołączać do spotkań, wykładów i wywiadów prowadzonych w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams oraz je transkrybować.

Po zakończeniu spotkań Otter generuje i udostępnia wszystkim uczestnikom podsumowanie notatek ze spotkania za pośrednictwem e-maila. To narzędzie do transkrypcji oparte na AI doskonale sprawdza się w przypadku krótkich plików tekstowych, audio lub wideo, z których konieczne jest również usunięcie szumów tła.

Najlepsze funkcje Otter

Eksportuj transkrypcje do formatów TXT, DOCX, PDF, SRT i MP3

Współpracuj w redaktorze Otter, korzystając z zaznaczeń, notatek, komentarzy, obrazów i elementów do wykonania

Dostosuj prędkość odtwarzania (od 0,5x do 3x) z opcją pomijania ciszy, aby przyspieszyć korektę błędów

Niestandardowa konfiguracja aplikacji Otter, aby rozpoznawała konkretne nazwy, żargon i akronimy

Limity aplikacji Otter

Usługi transkrypcji zapewniają wyłącznie wsparcie dla języka angielskiego

Narzędzie do automatycznej transkrypcji nie jest idealne dla akcentów spoza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Bezpłatna transkrypcja tylko dla trzech importowanych plików audio/wideo na konto

Ceny Otter

Free

Pro: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 40 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje aplikacji Otter

G2: 4,0/5 (118 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (68 recenzji)

5. Temi

Aplikacja Temi, opracowana przez twórców serwisu Rev.com, służy do transkrypcji angielskich plików audio i wideo. Generuje transkrypcje o dokładności 90–95% (przy dobrej jakości dźwięku) w zaledwie 5–10 minut.

W przeciwieństwie do podobnych narzędzi, Temi stawia na prostotę i nie ma żadnych zbędnych dodatków. Posiada minimalistyczny pulpit do śledzenia dotychczasowych transkrypcji oraz intuicyjny redaktor do dopracowywania zapisów. ✨

Jeśli potrzebujesz łatwego w obsłudze, szybkiego i dokładnego narzędzia do sporadycznych transkrypcji, Temi jest doskonałym wyborem jako jedno z najlepszych narzędzi do transkrypcji opartych na AI na tej liście.

Najlepsze funkcje Temi

Przesyłaj pliki w ponad 25 formatach, w tym MP3, MP4, M4A i AAC

Pobieraj transkrypcje w formatach TXT, DOCX, PDF, SRT i VTT

Udostępniaj transkrypcje członkom zespołu za pomocą linku lub e-maila

Zaznacz tekst w redaktorze, aby go wyróżnić, przekreślić, skomentować lub przejść do konkretnych fragmentów nagrania

Limit Temi

Usługi transkrypcji mają ograniczone wsparcie językowe

Udostępnione transkrypcje mogą być edytowane przez każdego

Ceny Temi

0,25 USD za minutę nagrania

Oceny i recenzje Temi

G2: 5,0/5 (1 recenzja)

Capterra: Brak recenzji

6. Sonix

Sonix tworzy automatyczne transkrypcje w ponad 38 językach i z różnymi akcentami, w tym w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim. Każda transkrypcja zawiera kody czasowe oraz identyfikację mówcy dla większej przejrzystości.

Oprócz transkrypcji Sonix oferuje automatyzację tłumaczeń, napisy i streszczenia. Dodatkowo dostępny jest interaktywny redaktor internetowy do edycji w czasie rzeczywistym.

Sonix integruje się z ponad 25 narzędziami — od Dropbox i Evernote po Zoom i Loom — dzięki czemu cykl pracy transkrypcji przebiega płynniej i wydajniej.

Najlepsze funkcje Sonix

Twórz niestandardowe słowniki, aby poprawić dokładność transkrypcji w wielu projektach

Porządkuj transkrypcje w folderach z określonymi uprawnieniami dostępu

Podsumuj transkrypcje w kilku zdaniach lub punktach

Używaj niestandardowych etykiet do śledzenia i aktualizowania statusu transkrypcji

Ograniczenia Sonix

Nie oferuje wsparcia dla transkrypcji w czasie rzeczywistym

Dokładność spada w przypadku słabej jakości dźwięku, silnych akcentów i szumów w tle (w porównaniu z innymi narzędziami do transkrypcji opartymi na AI z tej listy)

Ceny Sonix

Standard: 10 USD/godz.

Premium: 5 USD/godz. + 22 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4,7/5 (21 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (117 recenzji)

7. Transkriptor

Transkriptor to usługa transkrypcji oparta na AI, zapewniająca dokładność na poziomie nawet 99%. Przesyłaj pliki z różnych źródeł, w tym z YouTube, Google Drive, a nawet WhatsApp.

Podobnie jak w przypadku większości narzędzi, możesz współpracować ze swoim zespołem w redaktorze platformy i eksportować transkrypcję w formatach TXT, DOCX i SRT.

To, co wyróżnia Transkriptor na tle innych, to wsparcie dla ponad 100 języków. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla firm i twórców zawartości, którzy chcą dotrzeć do międzynarodowej publiczności i nawiązać z nią kontakt.

Najlepsze funkcje Transkriptora

Porządkuj transkrypcje w folderach

Automatycznie rozpoznaj różnych mówców i edytuj etykiety mówców

Niestandardowe dostosowanie transkrypcji: określaj długość akapitów, łącz fragmenty tego samego mówcy, dodaj znaczniki czasu i nazwiska mówców

Skonfiguruj asystenta pisania opartego na AI, aby automatycznie dołączał do spotkań w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, nagrywał je i transkrybował

Ograniczenia Transkriptora

Ograniczone opcje eksportu w porównaniu z innymi narzędziami

Problemy z rozpoznawaniem złożonych słów i szeptanej mowy

Ceny Transkriptora

Lite: 9,99 USD/miesiąc (5 godzin)

Premium: 24,99 USD/miesiąc (40 godzin)

Business: 30 USD miesięcznie na członka (50 godzin)

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Transkriptora

G2: 4,7/5 (27 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (159 recenzji)

8. Fireflies

Fireflies.ai, podobnie jak inne narzędzia, transkrybuje zawartość audio i wideo. Jednak jego główną rolą jest pełnienie funkcji asystenta spotkań, nagrywającego, transkrybującego i podsumowującego przebieg spotkań.

Fireflies wyróżnia się funkcjami analizy spotkań (takimi jak czas wypowiedzi mówców, użycie wypełniaczy i stosunek mówienia do słuchania), które pomagają usprawnić przyszłe spotkania. To idealne narzędzie dla zespołów marketingu, sprzedaży i produktów, które chcą udoskonalić swoje strategie komunikacyjne, aby pozyskać więcej klientów. ?

Najlepsze funkcje Fireflies

Przesyłaj pliki MP3, MP4, WAV i M4A oraz eksportuj transkrypcje w formatach DOCX, CSV, PDF, SRT i JSON

Transkrybuj spotkania i pliki w ponad 60 językach

Skorzystaj z inteligentnego wyszukiwania, aby przeprowadzić śledzenie mówców, tematów spotkań i ważnych szczegółów (takich jak pytania i elementy do wykonania)

Zintegruj z ponad 40 dialerami, narzędziami do wideo-wideokonferencji, przechowywania danych, CRM i zarządzania projektami

Limity Fireflies

Brak aplikacji mobilnej

Oferuje wsparcie tylko dla jednego języka na spotkanie

Transkrypcje nie mogą być tłumaczone na inne języki

Ceny Fireflies

Free

Pro: 18 USD miesięcznie za licencję

Biznes: 29 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Fireflies

G2: 4,5/5 (85 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (5 recenzji)

9. Verbit

Verbit wykorzystuje zarówno sztuczną inteligencję, jak i ekspertów, aby zapewnić dokładne usługi transkrypcji, napisów, audiodeskrypcji i tłumaczeń. Po wygenerowaniu przez AI pierwszych wersji, korzysta z sieci ponad 5000 profesjonalnych transkrybentów, którzy je sprawdzają i edytują. ✍️

Chociaż platforma jest przeznaczona dla szerokiego zakresu odbiorców, najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów z branży szkolnictwa wyższego, prawniczej i medialnej.

Najlepsze funkcje Verbita

Twórz dokładne transkrypcje nawet w przypadku nagrań z zakłóceniami

Uzyskaj napisy na żywo i transkrypcje wydarzeń wirtualnych na platformach takich jak Zoom i Webex

Otrzymuj transkrypcje w formatach TXT, DOCX, PDF, CSV i JSON

Zintegruj z ponad 20 aplikacjami zewnętrznymi, w tym Blackboard, Canva i Kaltura

Limity Verbita

Oferuje tylko wsparcie dla języka angielskiego i hiszpańskiego

Brak podświetlania słów podczas odtwarzania

Ceny Verbit

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Verbita

G2: 4,3/5 (55 recenzji)

Capterra: 5,0/5 (1 recenzja)

10. Scribie

Scribie to kolejne oprogramowanie do transkrypcji, które łączy AI z ludzką, tworząc transkrypcje o imponującym wskaźniku dokładności wynoszącym ponad 99%. Edytuj transkrypcje za pomocą redaktora online i poproś o ponowną weryfikację bez dodatkowych kosztów. To zaangażowanie w jakość zapewniło im zaufanie gigantów branżowych, takich jak Google, Amazon, PayPal i Airbnb.

Najlepsze funkcje Scribie

Przesyłaj pliki z komputera, serwisu YouTube, dysku Google Drive, Dropbox i OneDrive

Transkrybuj pliki w ponad 25 formatach, w tym MP3, MP4 i FLAC

Otrzymuj transkrypcje szybciej, ponieważ czas realizacji obejmuje weekendy i święta

Dostosuj transkrypcje, aby zawierały dokładne zapisy słowo w słowo, znaczniki czasu oraz skorzystaj z usługi szybkiej transkrypcji

Ograniczenia Scribie

Oferuje tylko wsparcie dla języka angielskiego

Poruszanie się po platformie może być kłopotliwe dla początkujących

Ceny Scribie

1,25 USD za minutę nagrania

Oceny i recenzje Scribie

G2: 4,7/5 (3 recenzje)

Capterra: 4,5/5 (2 recenzje)

11. Nova A. I.

Nova A. I. to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które pozwala dodawać napisy do wideo. Przesyłaj wideo z komputera lub importuj je z YouTube lub TikToka. Skorzystaj z funkcji automatycznego generowania napisów, aby uzyskać napisy o dokładności do 96%. W razie potrzeby możesz ręcznie wpisać napisy od podstaw lub edytować przesłany plik z napisami.

Te funkcje sprawiają, że Nova A.I. jest idealnym rozwiązaniem dla twórców zawartości i specjalistów ds. marketingu wideo, którzy chcą tworzyć angażujące wideo i dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. ?

Najlepsze funkcje Nova A. I.

Tłumacz napisy w ponad 100 językach i z różnymi akcentami

Formatuj napisy, dostosowując rodzaj czcionki, kolor, rozmiar i odstępy między literami

Edytuj filmy, dodając wiele klipów wideo, przejścia i elementy interaktywne, takie jak objaśnienia i emoji

Dodaj stałe napisy do wideo lub pobierz je osobno jako plik SRT lub TXT

Limits of Nova A. I.

Brak regulacji prędkości odtwarzania

Nie można określić maksymalnej liczby wierszy lub znaków w napisach

Ceny Nova A. I.

Free

Podstawowy: 10 USD/miesiąc (150 minut)

Pro: 18 USD/miesiąc (300 minut)

Business: 55 USD/miesiąc (900 minut)

Oceny i recenzje Nova A. I.

G2: Brak recenzji

Capterra: 5,0/5 (1 recenzja)

Transkrybuj z prędkością myśli dzięki mocy AI

Każde z tych narzędzi do transkrypcji opartych na sztucznej inteligencji zostało zaprojektowane tak, aby cykl pracy z zamianą mowy na tekst był dziecinnie prosty. Wybierz odpowiednie narzędzie, aby ograniczyć liczbę błędów i zyskać czas na skupienie się na zadaniach o większej wartości.

A skoro mowa o zadaniach, ClickUp to idealne narzędzie do zarządzania projektami, które pomoże Ci zachować porządek i kontrolę nad listą rzeczy do zrobienia. Łącząc transkrypcję AI z ClickUp, masz pewność, że uchwycisz każde słowo, przekształcisz je w konkretne zadania i zapewnisz ich płynną realizację. ?

Wypróbuj plan ClickUp „Free Forever Plan" i przekonaj się sam.