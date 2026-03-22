Hoe u een virtuele sales kickoff met grote impact plant

Een onpopulaire mening: Een virtuele sales kickoff (SKO) kan zelfs beter zijn dan een fysieke.

Natuurlijk mis je de teamdiners en de chats in de wandelgangen. Maar je hebt ook geen last meer van reisorganisatie, agendaconflicten, het zoeken naar een locatie en de druk om alles in één dag te proppen.

Het probleem ontstaat wanneer bedrijven simpelweg hun agenda voor de fysieke kickoff overnemen en deze via Zoom proberen uit te voeren. Luisteraars haken na maximaal 90 minuten af, terwijl sprekers het gevoel hebben dat ze tegen zichzelf praten.

Het organiseren van een virtuele sales kickoff met grote impact vereist veel planning en een strategisch stappenplan. In deze gids behandelen we het allemaal.

Wat is een virtuele sales kickoff?

Een virtuele sales kickoff is een jaarlijks online gebeurtenis waarop u uw hele omzetgenererende organisatie (sales, marketing, operations, engineering, product en leidinggevenden) op één lijn brengt voor het komende boekjaar.

Dit houdt in dat u bedrijfsdoelen communiceert, updates over producten of processen deelt, eerdere successen viert en teamleden traint voor nieuwe initiatieven.

Hoewel de doelstellingen dezelfde zijn als bij een fysieke gebeurtenis, is de uitvoering heel anders. Hier volgt een vergelijking:

Aspect Virtuele sales kickoff Persoonlijke sales kickoff Modus Online gehouden via platforms zoals Zoom, Teams of Hopin Gehouden in hotels, conferentiecentra of op externe locaties met livepodia en AV-installaties Kosteneffectiviteit Hoog; u betaalt alleen voor software en gastsprekers Laag; inclusief kosten voor hotel, locatie, catering, productie en reizen Duur 1–2 dagen; sessies van 60–90 minuten om vermoeidheid tegen te gaan 2–4 dagen; volledige vergaderingen van 8 uur + netwerksessies Toegankelijkheid Gemakkelijker om wereldwijde en externe teams uit verschillende tijdzones te betrekken De opkomst kan beperkt zijn vanwege reisbudgetten, visumproblemen of agendaconflicten Betrokkenheid van het publiek Hiervoor zijn interactieve tools nodig, zoals polls, vraag-en-antwoord-sessies en samenwerkingsopdrachten De natuurlijke energie van live reacties, chatten in de wandelgangen en groepsactiviteiten zorgt voor enthousiasme Inhoudslevering Presentaties, demo's en trainingen kunnen eenvoudig worden opgenomen en gedeeld, zodat ze later kunnen worden teruggekeken. Content wordt doorgaans alleen live aangeboden Schaalbaarheid Eenvoudig op te schalen, aangezien er geen limieten zijn wat betreft de capaciteit van de locatie of de reiscoördinatie Moeilijk op te schalen, aangezien het aantal deelnemers de logistiek en de kosten exponentieel doet stijgen Analytics Vergaderplatforms helpen bij het bijhouden van betrokkenheidsstatistieken, zoals aanwezigheid, participatiegraad en activiteit tijdens de sessie Weinig inzichten buiten aanwezigheids- en feedbackenquêtes

🧠 Leuk weetje: In 1927 nam Herbert Hoover deel aan de eerste openbare demonstratie van een tweewegs videovergadering. Met behulp van een enorme installatie van draaiende schijven en neonlampen sprak hij vanuit Washington tot een publiek in New York. Hoewel het technisch gezien een virtuele vergadering was, was de apparatuur zo groot dat er een hele kamer vol technici nodig was om deze te bedienen.

Voordelen van een virtuele SKO

Als ze goed worden gepland, bieden virtuele SKO's dezelfde strategische afstemming en trainingswaarde als fysieke SKO's, samen met verschillende operationele voordelen:

Kostenefficiënter te organiseren: Virtuele SKO's maken een einde aan kosten van gebeurtenissen zoals reizen, hotels, zaalhuur en catering. U kunt dat geld besteden aan betere trainingscontent, enablementtools of extra sessies

Gemakkelijker te organiseren gedurende het hele verkoopjaar: Omdat virtuele gebeurtenissen eenvoudiger te organiseren zijn, kunnen bedrijven regelmatig kortere SKO-sessies inplannen in plaats van te vertrouwen op één groot kickoff-evenement per jaar

Minder verstoring van de verkoop: Verkoopmedewerkers besparen uren door vanuit huis deel te nemen in plaats van te reizen. Dit geeft hen meer tijd om zich op deals te concentreren, terwijl ze toch aan alle activiteiten op de Verkoopmedewerkers besparen uren door vanuit huis deel te nemen in plaats van te reizen. Dit geeft hen meer tijd om zich op deals te concentreren, terwijl ze toch aan alle activiteiten op de agenda van de vergadering kunnen deelnemen

Meer zichtbaarheid in de betrokkenheid van deelnemers: Ingebouwde analysetools zoals polls, enquêtes en vraag-en-antwoordfuncties maken het gemakkelijker om te zien hoe deelnemers op sessies reageren en om direct feedback te verzamelen

Sessies kunnen opnieuw worden bekeken: U kunt virtuele vergaderingen eenvoudig opnemen en opslaan, zodat salesmedewerkers belangrijke sessies later opnieuw kunnen bekijken en nieuwe medewerkers toegang krijgen tot dezelfde kickoff-content – en dat alles zonder dure installaties.

Brengt verspreide verkoopteams eenvoudig samen: Virtuele sales kickoff-vergaderingen brengen teams op afstand bij elkaar, zodat iedereen dezelfde verkoopstrategieën, updates en training krijgt

Belangrijkste onderdelen van een effectieve virtuele sales kickoff

Om een succesvol virtueel SKO-gebeurtenis te organiseren, moet u deze vijf essentiële onderdelen absoluut niet vergeten:

Duidelijke doelen: Het management moet het doel van de SKO vaststellen. Is het bijvoorbeeld bedoeld om een nieuwe GTM-strategie te lanceren, de discipline in de pijplijn te versterken of vertegenwoordigers voor te bereiden op een belangrijke productlancering?

Doelgroep: SKO's worden vaak bijgewoond door accountmanagers, SDR's, managers en enablementteams. Als u precies weet wie er aanwezig is, kunt u de content en de algemene agenda daarop afstemmen

Een goed gestructureerde agenda: Om te voorkomen dat uw virtuele sales kickoff-gebeurtenis verandert in weer een saaie vergadering, stelt u een agenda op die een evenwicht biedt tussen kennisuitwisseling, regelmatige pauzes en energieke activiteiten. Deelnemers blijven betrokken als er vernieuwende ideeën zijn en de sessies voldoende gespreid zijn

De juiste content: Virtuele SKO's werken alleen als de content snel te verwerken is. Gebruik korte demo's, quizzen en polls in plaats van lange, eenzijdige toespraken. Relevantie is ook essentieel: als de informatie vertegenwoordigers niet helpt deals te sluiten, zal de betrokkenheid kelderen

Consequente follow-ups: De kickoff moet deel uitmaken van een doorlopend ondersteuningsproces. Versterk nieuwe verkoopstrategieën en zet het gesprek na de gebeurtenis voort om ervoor te zorgen dat de lessen ook echt blijven hangen

🧠 Leuk weetje: Het woord 'agenda ' komt van het Latijnse agendum en betekent letterlijk 'dingen die nog gedaan moeten worden'. In de middeleeuwen verwees het specifiek naar religieuze plichten die dagelijks moeten worden vervuld.

Hoe plan je een virtuele sales kickoff (stap voor stap)

Klaar voor de kern van de blog? Hier is je gids voor een virtuele sales kickoff met alle stappen en tips om een online SKO-gebeurtenis met grote impact te organiseren:

Stap 1: Bepaal het doel van uw virtuele SKO

Een succesvolle sales kickoff inspireert, informeert en zorgt ervoor dat het team op één lijn zit met betrekking tot een gemeenschappelijke verkoopstrategie.

Maar het gebruik van zulke brede doelen om een SKO-agenda op te stellen is te vaag. U moet de specifieke verkoopresultaten definiëren die u in het komende jaar wilt behalen.

Nog te doen:

Analyseer de doelen en uitdagingen van het bedrijf: Lanceert u een nieuw product? Probeert u een nieuwe markt te betreden?

Beoordeel de behoeften van het team: Hebben ze inspiratie nodig om ambitieuze targets te halen? Hebben ze training nodig in nieuwe tools of processen?

Bekijk recente prestaties: Waar liepen deals vast? Waar hadden verkopers de meeste moeite mee? Welke feedback kreeg u herhaaldelijk te horen?

Betrek sleutelstakeholders: Vraag hen wat ze van de SKO verwachten en wat de gebeurtenis echt waardevol zou maken

Zodra je deze inzichten hebt verzameld, schrijf je je doel in een of twee zinnen op.

📌 Voorbeeld: “De SKO van dit jaar zal het team voorbereiden om onze nieuwe productlijn met vertrouwen te verkopen en ervoor zorgen dat iedereen ons vernieuwde verkoopproces begrijpt.”

Stap 2: Bepaal uw doelgroep

Nu je doelen vaststaan, maak je een lijst van alle personen die bij deze SKO betrokken zullen zijn – zowel sprekers als deelnemers.

In de meeste gevallen omvat dit uw verkoopteam: accountmanagers, SDR's, verkoopmanagers en het verkoopleiderschap.

Veel SKO's omvatten echter ook rollen die van invloed zijn op de omzetprestaties, zoals sales enablement, revenue operations, customer success, productmarketing en leidinggevenden.

Als u precies weet wie er aanwezig is, kunt u de agenda, de content en de sessieformats afstemmen op hun specifieke behoeften. Vergeet niet om gastsprekers, externe partners en experts uit de branche op te nemen in uw lijst.

Stap 3: Stel de agenda op

Een agenda voor een sales kickoff richt zich voornamelijk op drie dingen:

Het dagprogramma

Wat deelnemers zullen leren

Hoe u het team van begin tot eind betrokken houdt

Begin met het opstellen van een lijst met de belangrijkste gebeurtenissen voor elke dag.

Noteer het onderwerp van de sessie, de leider, de belangrijkste leerpunten, de voordelen en de duur. Streef naar 4–5 sessies per dag, waarbij elke sessie maximaal 40–50 minuten duurt.

Zorg ervoor dat de sessies zo worden gepland dat iedereen de kans krijgt om bij te dragen in plaats van alleen maar te luisteren. Neem activiteiten op die deelnemers aanmoedigen om met elkaar te communiceren.

Zodra je agenda klaar is, deel deze dan van tevoren met iedereen. Promoot het via e-mail, korte filmpjes, je teamchats of het bedrijfsportaal om de spanning op te bouwen. Dit helpt ook om verwachtingen te scheppen, zodat de leden van het verkoopteam van tevoren vragen kunnen voorbereiden.

💡 Pro-tip: Kies een centraal thema voor de hele agenda. Zo zorg je ervoor dat alle content, strategieën en interactietactieken op één doel zijn afgestemd, waardoor deelnemers enthousiast blijven. Enkele thema's voor de agenda van een virtuele SKO die u kunt uitproberen: Klantgerichtheid 2.0: Richt zich op de verschuiving van eenvoudige acquisitie naar langdurige retentie en accountuitbreiding

Het jaar van AI: Versterk het vertrouwen van uw verkopers door AI in te zetten voor berichten, demo's en dealanalyse

The Next Horizon: Ideaal voor gevestigde bedrijven die een belangrijke nieuwe productcategorie lanceren of een nieuwe wereldwijde markt betreden

Stap 4: Bereid de content voor en presenteer deze

Nu de agenda vaststaat, kunt u zich richten op de content zelf. Deze zou idealiter een mix moeten zijn van verschillende formaten en soorten, zoals:

Trainingssessies om nieuwe verkoopvaardigheden aan te leren

Informatiesessies om medewerkers op de hoogte te brengen van de nieuwste producten of bedrijfsnieuws

Motiverende onderdelen om het team te inspireren

Teambuildingactiviteiten om de hele verkooporganisatie in verbinding met elkaar te brengen

Maak de content waar mogelijk interactief. Gebruik live polls, vraag-en-antwoord-sessies, breakout rooms of groepsdiscussies om mensen bij het evenement te betrekken.

Het is ook een goed idee om een SKO-bronnenbibliotheek aan te leggen. Neem alle sessies op en verzamel het materiaal op één plek, zodat het team deze op elk moment opnieuw kan bekijken.

Gebruik tijdens de laatste presentatie van de content praktijkvoorbeelden en praktische tips die het team direct kan toepassen. Moedig vragen en feedback aan, zodat iedereen zich betrokken voelt.

⭐ Bonus: Combineer de volgende content-formaten in uw virtuele sales kickoff om de energie hoog te houden:

Keynotes van leidinggevenden

Diepgaande productanalyses

Een gedetailleerd overzicht

Workshops met rollenspellen

Succesverhalen van klanten

Paneldiscussies

Messaging Labs

Concurrerende battlecards

Interactieve quizzen

Erkenning en onderscheidingen

🔔 Herinnering: Veel SKO's bevatten tegenwoordig sessies over hoe AI vertegenwoordigers kan helpen bij het onderzoeken van potentiële klanten, het personaliseren van contacten en het sneller analyseren van deals. Als u AI-gestuurde verkoop voor het eerst introduceert bij uw team, laat deze minigids over het gebruik van AI in de verkoop zien hoe dit past in de dagelijkse werkstroom van een verkoper. 👇

Kaders voor de agenda van een virtuele SKO die u kunt gebruiken

Hieronder vindt u drie voorbeelden van agenda's voor virtuele SKO's die u kunt aanpassen aan de hand van de maturiteit van uw bedrijf, de grootte van uw team en de wereldwijde tijdzones:

1. Eendaagse intensieve sessie

Dit format bundelt alles in één energieke dag. Perfect voor als u uw team snel op één lijn moet brengen en een strak schema moet volgen.

Dit staat erin:

Keynote van het management: Open de kickoff door de visie, de belangrijkste doelstellingen, de omzettargets en de prioriteiten van het bedrijf voor de komende periode te delen.

Productsessies: Bespreek aankomende releases, belangrijke updates van de roadmap, nieuwe productfuncties, enz.

Workshops: Gebruik breakout-rooms voor rollenspellen waarin ontdekkingsgesprekken worden nagespeeld

Awards: Beloon topverkopers, zet opvallende deals in de schijnwerpers en deel succesverhalen

✅ Meest geschikt voor: Kleine teams of bedrijven die snel op één lijn moeten komen.

2. Verspreid over meerdere dagen

Bij dit format wordt de kickoff verdeeld over kortere sessies om vermoeidheid door het staren naar het scherm te verminderen en een betere verwerking van de informatie mogelijk te maken.

Dit staat erin:

Strategiedag: Evalueer de prestaties van het afgelopen jaar, licht de verkoopdoelstellingen voor het komende jaar toe en presenteer de belangrijkste GTM-plannen

Trainingsdag: Communiceer en train over bijgewerkte boodschappen, concurrentiepositie, productkennis en verkoopmethodieken

Teamdag: Gebruik deze dag voor teambuildingactiviteiten, functieoverschrijdende workshops of peer learning

Klantverhalen + onderscheidingen: Sluit af met echte successen van klanten om de impact van uw werk te laten zien. Evalueer de prestaties van individuele verkopers en vier successen

✅ Meest geschikt voor: middelgrote of internationale teams met een grote behoefte aan diepgaandere training en een beter tempo.

3. Trajecten op basis van rol

Voor grotere verkoopteams kan een algemene agenda te breed aanvoelen. Op rol gebaseerde tracks bieden parallelle sessies die zijn afgestemd op de specifieke rol of afdeling van elk lid van het team.

Dit staat erin:

Beheersing van de AE-pijplijn: Accountmanagers richten zich op het beheren van complexe deals, het opbouwen van sterke pijplijnen en het doorlopen van kansen naar latere fasen van de verkoopcyclus

SDR-messaging-labs: Verkoopmanagers oefenen met het positioneren van het product, het schrijven van betere uitgaande e-mails en het omgaan met veelvoorkomende bezwaren

CSM-retentiestrategie: Behandel best practices voor klantensucces, verlengingstactieken en upsellingkansen

Technische verdiepingssessies: Bied technische trainingen, productverdiepingen en sessies voor probleemoplossing aan

✅ Meest geschikt voor: Grotere verkooporganisaties met meerdere rollen op het gebied van omzet

Strategieën voor betrokkenheid om een virtuele SKO energiek te laten aanvoelen

Hieronder vindt u enkele tips om teamleden betrokken te houden en actieve deelname aan uw virtuele sales kickoff-gebeurtenis te stimuleren:

Moedig luisteraars aan om live te chatten: Vraag teamleden om één woord te typen dat onze grootste overwinning van het afgelopen kwartaal beschrijft of om hun belangrijkste klantinzicht te delen. Lees de beste reacties live voor om de bijdragers in het zonnetje te zetten

Breakout-sessies om te oefenen: Stuur kleine groepen (4-6 personen) naar rollenspellen of brainstormsessies – maximaal 10-15 minuten – en breng vervolgens iedereen weer bij elkaar voor een korte uitwisseling van 5 minuten.

Real-time scoreborden: Blijf bij de antwoorden op polls, deelname aan het chatten of scores bij quizvragen op een gedeeld scherm. Reik kleine prijzen uit, zoals cadeaubonnen van € 25, aan de beste spelers

Organiseer een vriendschappelijke wedstrijd: Voeg quizzen over productkennis, uitdagingen rond communicatie of korte verkoopspelletjes toe waarbij teams tijdens de gebeurtenis punten kunnen verdienen. U kunt zelfs virtuele escape rooms en virtuele bingo-evenementen organiseren om deelnemers te betrekken

Gebruik korte blokken: Houd de meeste sessies tussen de 20 en 40 minuten. Een virtueel publiek verliest zijn aandacht tijdens lange presentaties

Neem concrete voorbeelden op: Laat topverkopers een recente succesvolle deal toelichten. Voorbeelden van collega's zijn vaak nuttiger dan theoretische training

Laten we nu eens kijken naar de beste platforms om uw volgende virtuele sales kickoff-vergadering op te organiseren:

1. ClickUp (Het beste voor het algemene beheer van virtuele SKO's)

ClickUp is de eerste geïntegreerde AI-werkruimte waarmee je je volledige virtuele SKO op één plek kunt plannen, uitvoeren en bijhouden – zonder te hoeven schakelen tussen tabbladen en verspreide documenten.

Gebruik deze gids om uw agenda op te stellen, voorbereidend werk toe te wijzen, in realtime te coördineren en de opvolging te meten, terwijl AI de aantekeningen bijhoudt.

Hieronder leest u stap voor stap hoe u deze projectmanagementtool gebruikt om een strak georganiseerde virtuele sales kickoff te organiseren:

Stel de agenda en de tijdlijn voor de vergadering op

Plan de volgorde van je virtuele SKO-gebeurtenissen met behulp van de tijdlijn-weergave van ClickUp

De tijdlijnweergave van ClickUp biedt een visuele lay-out in gantt-stijl voor je SKO-agenda. Elke sessie (bijv. 'Keynote van de CEO') wordt weergegeven als een versleepbare balk met exacte begin- en eindtijden.

Met deze weergave kunt u:

Stel een periode vast voor de volledige SKO

Zoom in op dag- of uurdetails met behulp van de plus-/min-knoppen

Sleep sessies om de timing direct aan te passen

Filter de weergave om alleen uw vergaderingen of de voorbereidingsitems van een spreker te tonen

Deel de link naar de livestreamweergave met managers voor realtime opmerkingen

Groepeer sessies op rol (AE-track, SDR-track) of status (voorbereiding, repetitie, live) om overlappingen direct te herkennen, zoals twee workshops die elkaar overlappen.

Met ClickUp-afhankelijkheden kun je een vaste volgorde aan de reeks gebeurtenissen toevoegen. Zo moet bijvoorbeeld 'Repetitie sprekers' zijn afgerond voordat 'Strategie dag 1' begint.

Ontwerp content voor de virtuele SKO

Stel samen met je team in realtime vergaderagenda's op en voer de bewerkingen uit met ClickUp Docs

Zodra de agenda vastligt, gebruik je ClickUp Docs om al je contentbronnen te maken en op te slaan: salespresentaties, trainingshandleidingen, citaten van keynote speakers, vragen voor de vraag-en-antwoordsessies, enzovoort.

Met Docs kunt u uw content gemakkelijker formateren, bewerken en structureren. Zo doet u dat:

Gebruik uitgebreide formatfuncties zoals koppen, tabellen, checklists, callouts en ingesloten media

Maak geneste pagina's in Docs, zodat je materiaal logisch kunt ordenen

Meerdere bijdragers kunnen tegelijkertijd hetzelfde document bewerken

Met inline-opmerkingen kunnen beoordelaars specifieke delen van een document markeren en suggesties of vragen achterlaten

Maar dat is nog niet alles. Wat Docs zo bijzonder maakt, is de ingebouwde contextuele AI-assistent, ClickUp Brain, die je helpt bij het schrijven en creëren van prachtige content voor je virtuele SKO's.

Maak binnen enkele seconden agenda's voor vergaderingen met ClickUp Brain

Laten we eens kijken hoe:

Maak eerste concepten voor SKO-sessies: Vraag Brain om een keynote-toespraak te schrijven over een willekeurig onderwerp, die u later kunt bekijken en doorvoeren

Zet ruwe informatie om in gestructureerde content: Vat lange documenten zoals productupdates, interne strategiedocumenten of verkoopaantekeningen samen en zet ze om in duidelijke gespreksonderwerpen

Maak ondersteunend materiaal voor workshops: Stel rollenspel-scenario's op voor kennismakingsgesprekken, bedenk ideeën voor discussies tijdens breakout-sessies of stel voorbeeldvragen op die verkopers aan klanten zouden kunnen stellen

Verfijn de boodschap en de sprekersaantekeningen: Laat Brain delen herschrijven voor meer duidelijkheid, complexe uitleg vereenvoudigen of de toon aanpassen

Omdat Brain native is geïntegreerd in ClickUp, hoef je niet te schakelen tussen meerdere AI-tools om SKO-materiaal voor te bereiden. Stel content op, werk samen aan documenten en verfijn presentaties op één plek.

Integreer met app voor vergaderingen en kalenders

Maak een verbinding tussen uw ClickUp-werkruimte en meer dan 1000 native app-integraties

Het organiseren van een virtuele sales kickoff brengt meestal verschillende vergaderingen met zich mee, zowel voor als tijdens de gebeurtenis. Binnen ClickUp kunnen teams hun werkruimte koppelen aan gangbare vergader- en kalendertools (Zoom, Google Agenda, Microsoft Outlook) via ClickUp-integraties.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen organisatoren vergaderlinks rechtstreeks aan SKO-planningstaken of -documenten toevoegen. Een taak die bijvoorbeeld aan een sessiespreker is toegewezen, kan de link naar de repetitievergadering, voorbereidingsmateriaal en de sessie-outline op één plek bevatten.

Start met één klik gesprekken rechtstreeks vanuit je werkruimte met ClickUp SyncUps

U kunt zelfs direct hier een effectieve online sales kickoff organiseren met ClickUp SyncUps. U hoeft uw hele verkoopteam niet naar een apart platform te sturen dat losstaat van uw hoofdwerkruimte.

Met SyncUps blijven al je vergaderingen en werk op één plek. Bovendien krijg je AI-aangedreven samenvattingen, belangrijke conclusies, automatisch gegenereerde aantekeningen, vervolgstappen en nog veel meer met behulp van ClickUp Brain, direct vanuit je kickoff-vergaderingen!

Bovendien kunt u deze vergaderingen (zowel repetities als live-sessies) opnemen met de ClickUp AI Notetaker. Na afloop van de vergadering maakt de ClickUp AI Notetaker automatisch een samenvatting van de belangrijkste besproken punten en markeert hij actiepunten die moeten worden opgevolgd.

De aantekeningen die door de AI Notetaker worden gegenereerd, kunnen ook worden gekoppeld aan planningstaken in ClickUp. Dus als een discussie tijdens een vergadering leidt tot wijzigingen in de SKO-agenda, legt de Notetaker dat vast, maakt relevante taken aan op uw bord en wijst deze toe aan de juiste persoon.

Coördineer het werk tussen afdelingen

Directe communicatie wordt eenvoudig met ClickUp Chatten

Het plannen van een SKO is geen klus voor één persoon. U zult waarschijnlijk moeten overleggen met de salesmanager, leidinggevenden, consultants, enz. om deze gebeurtenis te organiseren.

Met ClickUp Chat kunt u al uw gesprekken op één plek organiseren. Teams kunnen ideeën voor sessies bespreken, updates delen en vragen beantwoorden zonder de werkruimte te verlaten.

Omdat deze gesprekken naast planningstaken en documenten plaatsvinden, is het voor iedereen gemakkelijker om de context van wat er wordt besproken te begrijpen.

Laat automatiseringen en Super Agents het zware werk doen

ClickUp Automatisering verwerkt invoer in natuurlijke taal en voert automatisering uit voor taken of projecten direct volgens uw specificaties

Kies uit een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare ClickUp-automatiseringen waarmee je acties kunt triggeren op basis van bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld: wanneer een sessieoverzicht als goedgekeurd wordt gemarkeerd, wordt de presentator automatisch aangewezen om de definitieve presentatie voor te bereiden.

Naast kant-en-klare automatiseringen die je eenvoudig kunt kiezen, krijg je ook de flexibiliteit om aangepaste automatiseringen te bouwen met een no-code AI-builder. Hier chat je gewoon met Brain om je gewenste automatisering in natuurlijke taal te beschrijven, en Brain regelt de installatie, logica en implementatie voor je!

🚀 ClickUp-voordeel: Gebruik de AI-agenten van ClickUp voor langere werkstroomen die repetitief en voorspelbaar zijn, maar even complex om te automatiseren met op regels gebaseerde logica. U kunt bijvoorbeeld een Answers Agent instellen om uw vragen bij het plannen van SKO-content automatisch te beantwoorden, met behulp van de informatie uit uw kennisbank. Dit bespaart veel tijd die u anders zou hebben besteed aan het zoeken naar de juiste documenten en het handmatig controleren van informatie. Zo kunnen sales enablement-teams productdemo's beheren met Super Agents 👇

Limieten van ClickUp

Te veel nieuwe functies kunnen in het begin overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Slido (Het beste voor betrokkenheid van het publiek)

via Slido

We hadden het erover om live polls, interactieve vraag-en-antwoord-sessies en andere teambuildingactiviteiten op te nemen om je SKO's boeiend te maken, toch? Slido helpt je precies daarbij.

Zo kan iedereen een bijdrage leveren zonder zijn microfoon aan te zetten. Dit moedigt meer mensen aan om deel te nemen en zorgt ervoor dat de sessie meer als een samenwerking aanvoelt.

Sprekers kunnen bijvoorbeeld in realtime korte polls houden om feedback van klanten te verzamelen. Of ze kunnen korte quizzen houden om de zojuist behandelde onderwerpen tijdens trainingssessies te versterken.

De beste functies van Slido

Kan direct worden geïntegreerd met tools zoals PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams en Google Slides

Deelnemers kunnen vanaf elk apparaat deelnemen aan Slido-sessies via een link, code voor de gebeurtenis of QR-code

Ingebouwde realtime analyses om deelname- en betrokkenheidspercentages bij te houden

Limieten van Slido

De gratis versie kent een aantal beperkingen, zoals een limiet op het aantal polls

Minder aanpassings- en personalisatiemogelijkheden in vergelijking met andere tools

Prijzen van Slido

Basis : Gratis

Engage : $ 12,50/maand (jaarlijks gefactureerd)

Professional : $ 50/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: $ 150/maand (jaarlijks gefactureerd)

Slido-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

3. Zoom (het beste voor live video-gesprekken)

via Zoom

Zoom is populair voor vergaderen op afstand omdat het grote vergaderingen, interactieve discussies en live presentaties ondersteunt – allemaal essentiële elementen van een succesvolle SKO.

Sprekers kunnen dia's, productdemo's, dashboards of andere visuele content rechtstreeks vanaf hun scherm delen. Presentatoren kunnen ook soepel tussen sprekers wisselen, wat helpt om de werkstroom te behouden tijdens keynotes van leidinggevenden, productupdates of paneldiscussies.

De beste functies van Zoom

Met de breakoutrooms van Zoom kunnen organisatoren deelnemers in kleinere groepen indelen

Organisatoren kunnen de toestemmingen van deelnemers beheren, vraag-en-antwoordsessies modereren en de deelname regelen om de gebeurtenis overzichtelijk te houden

Organisatoren kunnen de hele vergadering opnemen om deze later met het team te delen

Limieten van Zoom

Sommige gebruikers melden trage klantenservice

Verliest ook gemakkelijk de verbinding bij gemiddelde internetverbindingen

Prijzen van Zoom

Basis : Gratis

Pro : $ 16,99 per gebruiker per maand

Business : $ 21,99/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,5/5 (meer dan 55.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Hoe zorgt u ervoor dat uw SKO daadwerkelijke gedragsverandering teweegbrengt (opvolging)

Een sales kickoff moet meer doen dan alleen informatie verstrekken. De echte waarde komt pas naar voren wanneer sales teams het geleerde gaan toepassen in hun dagelijkse verkoopwerk.

Om de kickoff zinvol te maken, moet u vanaf het begin rekening houden met de follow-up:

Stuur binnen 24 uur gepersonaliseerde actieplannen: stuur elke vertegenwoordiger direct na de SKO een e-mail met een document van één pagina met drie specifieke actiepunten uit hun track – zoals 'Oefen het nieuwe script voor bezwaren deze week drie keer' – afkomstig uit workshopaantekeningen of enquêtegegevens

Stuur wekelijks korte herinneringen: stuur een maand lang elke maandag een video van 2 minuten of een tip op één dia waarin een SKO-sessie wordt samengevat, zoals het omgaan met bezwaren aan de hand van een voorbeeld van een echte vertegenwoordiger

Veelgemaakte fouten die u bij virtuele SKO's moet vermijden

Laten we, voordat we afsluiten, even kijken naar enkele veelvoorkomende valkuilen waarmee bedrijven te maken krijgen tijdens het planningsproces van de SKO:

Veelgemaakte fout Oplossing Technische storingen kunnen de hele gebeurtenis in de war sturen Houd 48 uur van tevoren een volledige technische repetitie met alle sprekers. Zorg voor een speciale host die de chat en de werking van Zoom in de gaten houdt, met back-up-links paraat. Sprekers lezen de dia's gewoon woord voor woord voor Bereid ze van tevoren voor: “Dia’s zijn alleen beeldmateriaal; vertel verhalen live.” Oefen segmenten van 20 minuten met feedback over tempo en betrokkenheid. Aaneengesloten sessies organiseren Geef uw publiek de ruimte om op adem te komen. Plan een pauze van 15-20 minuten tussen twee sessies, als de aanwezige deelnemers dezelfde zijn

Plan je volgende virtuele SKO met ClickUp

Het organiseren van een virtuele sales kickoff is net zo leuk en boeiend als elk fysiek evenement. Het enige wat je nodig hebt, zijn een paar goede ideeën voor de sales kickoff, een duidelijke agenda, relevante content voor de leden en storingsvrije tools om de vergaderingen te leiden.

ClickUp helpt je daarbij en biedt je een krachtige, ingebouwde AI-assistent die altijd voor je klaarstaat om je bij elke taak te helpen.

Je kunt ClickUp Brain gebruiken om te brainstormen over nieuwe perspectieven, een agenda op te stellen op basis van de realtime roosters van je medewerkers, kant-en-klare content te maken, repetitieve taken te automatiseren, vergaderingen uit te schrijven en nog veel meer.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Het doel van een virtuele sales kickoff is om uw verkoopteams te informeren, te inspireren en op één lijn te brengen over alles wat met verkoop te maken heeft voor het komende jaar: nieuwe strategieën, productlanceringen, positionering en messaging, GTM-initiatieven en de bredere visie. Maar het belangrijkste is dat een virtuele SKO teams op afstand en wereldwijd digitaal samenbrengt, waardoor de samenwerking en het vertrouwen worden versterkt.

Idealiter duurt een virtuele SKO een volledige dag of wordt deze opgesplitst in twee tot drie kortere sessies van een halve dag. Zo blijft de focus behouden en blijven vertegenwoordigers betrokken.

Combineer presentaties met interactieve elementen zoals polls, discussiegroepen, vraag-en-antwoord-sessies en korte workshops. Analyses van echte deals, gezonde wedstrijden en momenten van erkenning helpen ook om het energieniveau tijdens de gebeurtenis hoog te houden.

Een goede SKO behandelt doorgaans de bedrijfsstrategie, omzetdoelen, productupdates, verkooptraining, verbeteringen in de communicatie en inzichten in de concurrentie. Veel teams nemen ook klantverhalen en onderscheidingen op om successen te vieren en het team te motiveren.

Kijk naar de betrokkenheid tijdens de gebeurtenis, de feedback van deelnemers en de deelnamecijfers. Controleer na de kickoff of teams de nieuwe boodschappen, processen of strategieën toepassen die tijdens de sessies zijn geïntroduceerd.