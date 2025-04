10 beste softwaretools voor verkoopsamenwerking voor verkoopteams in 2025

Elke hedendaagse verkoop- en operationele processen houdt meer in dan cold calling of een individuele verkoper die een client opvolgt om de deal binnen te halen. Het vereist communicatie tussen afdelingen en een duidelijke weergave van de verkooppijplijn, tijdige follow-ups en nauwe samenwerking tussen teams.

Om dit proces te stroomlijnen is toewijding, een efficiënt proces en het magische ingrediënt verkoopsamenwerkingssoftware nodig. Door gebruik te maken van een end-to-end verkoopsamenwerkingsplatform kunt u uw team transformeren van een groep getalenteerde solisten in een efficiënte korfgeest, waardoor deals effectiever worden uitgevoerd.

Maar welke magische verkooptool is uitgerust om het allemaal te doen voor jouw merk? Om je te helpen de juiste optie te kiezen, hebben we een lijst samengesteld met de top 10 tools voor verkoopsamenwerking. Bovendien hebben we een speciale aanbeveling die uw go-to kan zijn tool voor verkoopautomatisering .

Wat moet u zoeken in software voor verkoopsamenwerking?

Voordat u in de lijst met top verkoop apps laten we eens kijken naar de factoren die je in overweging moet nemen bij het kiezen van een software voor verkoopsamenwerking. De beste tools moeten het volgende hebben:

Gecentraliseerde communicatie: Als je teams in silo's met elkaar praten en hun gegevens op meerdere platforms opslaan, zal dat zeker tot discrepanties leiden. Zorg ervoor dat de samenwerkingstools die u overweegt een gezamenlijke communicatie functie bieden. Hiermee kunnen uw verkoop- en marketingteams, samen met de rest van de organisatie, eenvoudig klantinformatie opslaan, bestanden delen, vergaderingen houden via videoconferenties en op dezelfde pagina komen

Als je teams in silo's met elkaar praten en hun gegevens op meerdere platforms opslaan, zal dat zeker tot discrepanties leiden. Zorg ervoor dat de samenwerkingstools die u overweegt een gezamenlijke communicatie functie bieden. Hiermee kunnen uw verkoop- en marketingteams, samen met de rest van de organisatie, eenvoudig klantinformatie opslaan, bestanden delen, vergaderingen houden via videoconferenties en op dezelfde pagina komen Efficiënt beheer van werkstromen : Een sleutelonderdeel van verkoop is om de juiste dingen Nog te doen op het juiste moment. Denk hierbij aan het verzenden van e-mails, herinneringen, aantekeningen voor vergaderingen en meer. Geef prioriteit aan tools waarmee u workflows kunt stroomlijnen en automatiseren, zodat uw teams georganiseerd blijven en de verkoopdoelen consistent kunnen halen

: Een sleutelonderdeel van verkoop is om de juiste dingen Nog te doen op het juiste moment. Denk hierbij aan het verzenden van e-mails, herinneringen, aantekeningen voor vergaderingen en meer. Geef prioriteit aan tools waarmee u workflows kunt stroomlijnen en automatiseren, zodat uw teams georganiseerd blijven en de verkoopdoelen consistent kunnen halen Verbeter de samenwerking : De gekozen software moet samenwerking moeiteloos laten verlopen. De juiste samenwerkingstools hebben vaak functies zoals gedeelde documenten, delen van bestanden, bewerkingsmogelijkheden en whiteboards. Deze functies helpen uw team om naadloos samen te brainstormen, strategieën uit te stippelen en aan voorstellen te werken

: De gekozen software moet samenwerking moeiteloos laten verlopen. De juiste samenwerkingstools hebben vaak functies zoals gedeelde documenten, delen van bestanden, bewerkingsmogelijkheden en whiteboards. Deze functies helpen uw team om naadloos samen te brainstormen, strategieën uit te stippelen en aan voorstellen te werken Zichtbaarheid en rapportage van gegevens : Gegevens zijn het levensbloed van verkoop. Zoek naar een platform dat duidelijke, aanpasbare verkoopdashboards en tools voor rapportage biedt om alles eenvoudiger te maken voor de hele verkoopafdeling. Zo krijg je waardevolle inzichten in de prestaties van je team en kun je verbeterpunten identificeren

: Gegevens zijn het levensbloed van verkoop. Zoek naar een platform dat duidelijke, aanpasbare verkoopdashboards en tools voor rapportage biedt om alles eenvoudiger te maken voor de hele verkoopafdeling. Zo krijg je waardevolle inzichten in de prestaties van je team en kun je verbeterpunten identificeren Integraties: Je tools voor verkoopsamenwerking moeten naadloos werken met bestaande CRM's of andere platforms in je organisatie. Dit zorgt ervoor dat gegevens naadloos en in real-time worden gedeeld, zodat verkoopteams en andere belanghebbenden relevante informatie krijgen en de productiviteit kan worden verbeterd

De 10 beste verkoopsamenwerkingssoftware voor gebruik in 2024

1. ClickUp

ClickUp is een van de beste softwaretools voor verkoopsamenwerking en biedt meerdere functies die verder gaan dan eenvoudige samenwerking tussen verkoopteams of beheer van verkooppijplijnen.

via dealhub_ DealHub is een top beoordeling van quote-to-revenue automatisering oplossing die ideaal is voor sales teams. Het wordt geleverd met functies voor facturering en abonnementen. Hiermee kun je al je dealactiviteiten, communicatie en voorstellen op één plek centraliseren.

DealHub beste functies

Beheer alle dealdocumenten, communicatie en taken binnen één beveiligd platform

Maak gebruik van AI om mogelijke blokkades te identificeren en stel best practices voor om de werkstroom van deals te optimaliseren

Stimuleer naadloze communicatie met interne en externe belanghebbenden door middel van threaded discussies en real-time updates

Handmatige invoer van gegevens elimineren en de nauwkeurigheid van gegevens garanderen met geautomatiseerde gegevensvastlegging vanuit e-mails en andere databronnen

DealHub naadloos verbinden met uw bestaande CRM-platform en andere tools voor een uniforme verkoopervaring

DealHub limieten

De prijsstructuur van DealHub kan voor sommige bedrijven complex zijn, omdat add-on functies en diensten afzonderlijk worden geprijsd

DealHub-prijzen

DealRoom : Contact verkoop

: Contact verkoop DealHub CPQ : Contact verkoop

: Contact verkoop DealHub Billing: Contact verkoop

DealHub beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (550+beoordelingen)

4.7/5 (550+beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+beoordelingen)

4. RingCentral

via ringCentraal RingCentral is een AI-gebaseerde communicatieoplossing die een uitgebreid pakket samenwerkingstools biedt die speciaal zijn ontworpen voor externe en hybride verkoopteams. Met functies zoals realtime aantekeningen van gesprekken en gepersonaliseerde conversie-inzichten kan deze tool je helpen je communicatie-inspanningen te consolideren en verkoopintelligentie te verwerven.

De beste functies van RingCentral

Consolideer telefoongesprekken, video conferencing, team messaging en faxen in één gebruiksvriendelijk platform

RingCentral integreren met uw bestaande CRM en andere verkooptools voor een gestroomlijnde workflow

Zorg voor duidelijke communicatie en werk samen met teams en clients van over de hele wereld dankzij de mogelijkheden voor internationaal bellen en videovergaderen

RingCentral limieten

De prijsabonnementen van RingCentral variëren afhankelijk van de functies en het aantal benodigde gebruikers

Sommige beoordelaars vermelden een leercurve voor sommige geavanceerde functies van het platform

RingCentral prijzen

Basis : $30/maand per gebruiker

: $30/maand per gebruiker Geavanceerd : $35/maand per gebruiker

: $35/maand per gebruiker Ultra: $45/maand per gebruiker

RingCentral beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (890+beoordelingen)

4.5/5 (890+beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1100+beoordelingen)

5. Pipedrive

via pipedrive_ Pipedrive is een effectieve cRM voor samenwerking en verkoopbeheerplatform waarmee u uw verkooppijplijn kunt bijhouden, leads kunt beheren en uw hele verkoopproces kunt automatiseren. Het beste deel is dat je je technologiestapel kunt verbinden met de CRM van Pipedrive, waardoor je naadloos realtime gegevens van meerdere tools op één platform kunt krijgen.

De beste functies van Pipedrive

Krijg een duidelijk overzicht van je verkooppijplijn met aanpasbare fases en drag-and-drop functie

Alle verkoopgerelateerde activiteiten bijhouden, inclusief gesprekken, e-mails en vergaderingen, op één centrale locatie

Stimuleer de communicatie en samenwerking met interne en externe belanghebbenden door middel van threaded discussies en deal aantekeningen

Automatiseer terugkerende taken zoals het versturen van follow-up e-mails en het plannen van vergaderingen, zodat je team meer tijd heeft om zich te richten op het sluiten van deals

Pipedrive limieten

Hoewel Pipedrive een gratis proefversie biedt, zijn sommige geavanceerde functies uitsluitend beschikbaar in betaalde abonnementen

De functionaliteit van Pipedrive is misschien meer geschikt voor verkooporganisaties dan voor andere industrieën die een verkoopgerichte tool voor hun team nodig hebben.

Pipedrive prijzen

Essential : $14/maand per gebruiker

: $14/maand per gebruiker Geavanceerd : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Power : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1800+ beoordelingen)

4.2/5 (1800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2900+ beoordelingen)

6. Recapped.io

via Recapped.io Recapped.io benadert verkoopsamenwerking op een andere manier, waarbij de nadruk ligt op het vastleggen en delen van sleutelmomenten uit verkoopgesprekken en vergaderingen. Met een kant-en-klaar draaiboek, aanpasbare sjablonen en werkruimten voor samenwerking zorgt u ervoor dat uw teams de best practices volgen en gemakkelijk de benodigde documenten en verkoopmiddelen vinden.

Redcapped.io beste functies

Leg waardevolle verkoopinzichten uit gesprekken vast en deel ze met het bredere team om collectieve kennis op te bouwen

Duidelijke actiepunten toewijzen aan teamleden na elk gesprek en de voortgang bijhouden

Belangrijke momenten uit verkoopgesprekken terugzien met gemakkelijk toegankelijke video highlights en doorzoekbare transcripts

Gespreksopnamen en transcripties analyseren om verbeterpunten te identificeren en vertegenwoordigers gericht te coachen

Teamverantwoordelijkheid vergroten door ervoor te zorgen dat na elk verkoopgesprek duidelijke follow-up- en actiepunten worden toegewezen

Redcapped.io limieten

De prijs van Recapped.io is mogelijk niet geschikt voor alle budgetten, vooral niet voor grotere verkoopteams

Sommige beoordelaars hebben beperkingen vermeld op het gebied van geavanceerde integraties in vergelijking met andere verkooptools

Redcapped.io prijzen

Free : Gratis

: Gratis Professioneel : $85/maand per gebruiker

: $85/maand per gebruiker Business: $125/maand per gebruiker

Redcapped.io beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

7. Salesforce

Salesforce is een CRM-titaan en biedt een robuust platform met een breed bereik aan functies, waaronder sterke mogelijkheden voor verkoopsamenwerking. Op basis van deze basis biedt het meerdere add-on functies om er een end-to-end verkoop- en marketingbeheerplatform van te maken, waarmee organisaties hun inspanningen voor het genereren van inkomsten kunnen automatiseren en stroomlijnen.

via verkoopafdeling_

De beste functies van Salesforce

Stimuleer naadloze communicatie met functies zoals Chatter voor teamberichten, Taakbeheer en realtime dealupdates

Stel uw team in staat om verbinding te houden en deals onderweg te beheren met een gebruiksvriendelijke mobiele app

Pas Salesforce aan uw specifieke behoeften aan met een breed bereik aan aanpasbare velden, workflows en dashboards

Krijg diepgaand inzicht in verkoopprestaties met krachtige rapportage en tools voor gegevensvisualisatie

Salesforce limieten

Voor sommige individuen is Salesforce een complex platform met een steilere leercurve dan sommige andere opties

De prijsstructuur is duur voor kleinere bedrijven, waarbij de kosten vaak gebaseerd zijn op het aantal gebruikers en de vereiste functies

Prijzen voor Salesforce

Starter Suite : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Professioneel : $80/maand per gebruiker

: $80/maand per gebruiker Enterprise : $165/maand per gebruiker

: $165/maand per gebruiker Unlimited : $330/maand per gebruiker

: $330/maand per gebruiker Einstein 1 Sales: $500/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (19.500+ beoordelingen)

4.3/5 (19.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.300+ beoordelingen)

8. SalesRabbit

via SalesRabbit SalesRabbit is een dynamisch platform voor verkoopbeheer op het veld dat uw volledige verkoopprocessen automatiseert en stroomlijnt in één enkel platform. Het biedt verschillende functies om verkoopteams te helpen hun prestaties te verbeteren, kosten te verlagen en deals veilig te stellen.

Het beste van deze verkooptool is dat het integreert met 1000+ compatibele tools, waardoor je toegang hebt tot al je verkoopgegevens op één plek.

SalesRabbit beste functies

Consolideer alle verkoopcommunicatiekanalen - e-mails, telefoongesprekken, teksten en sociale media-interacties - in één platform

Bewaak en analyseer teamcommunicatie om coachingkansen te identificeren en de algehele verkoopeffectiviteit te verbeteren

Vereenvoudig naadloze samenwerking met functies zoals chatten met het team, delen van bestanden en taakbeheer

Aangepaste verkoopprocessen ontwerpen en beheren met drag-and-drop functies en visuele pijplijn tools

Real-time zichtbaarheid krijgen in uw verkooppijplijn met aanpasbare dashboards en functies voor het bijhouden van activiteiten

SalesRabbit limieten

Hoewel SalesRabbit een gratis abonnement aanbiedt, zijn sommige geavanceerde functies beperkt of niet beschikbaar in de gratis tier

Enkele gebruikers vermelden dat integraties met sommige CRM's en marketing automatiseringstools beperkt kunnen zijn in vergelijking met meer gevestigde platforms

SalesRabbit prijzen

SalesRabbit Lite : $0

: $0 SalesRabbit Team : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker SalesRabbit Pro : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker SalesRabbit Enterprise: Aangepaste prijzen

SalesRabbit beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

4.5/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (190+ beoordelingen)

9. Vloeistofplanner

LiquidPlanner is een oplossing voor projectmanagement en het beheer van verkooppijplijnen die zich aanpast aan de veranderingen en behoeften van uw teams. Het helpt u uw verkoopprojecten te beheren met behulp van voorspellende planning, nauwkeurige prognoses en een realistische werklastbalans om uw hele team te helpen hun activiteiten efficiënt te beheren.

via vloeistofPlanner_ Het is vooral bekend om zijn visuele planningsmogelijkheden, die worden gebruikt voor een effectieve verkoopsamenwerking.

De beste functies van LiquidPlanner

Visualiseer uw verkooppijplijn met aanpasbare Gantt grafieken, voor duidelijke communicatie van deadlines en afhankelijkheid

Vergemakkelijk real-time communicatie en taakbeheer met functies zoals threaded discussies en gedeelde documenten

Visualiseer de werklast van teams en identificeer potentiële knelpunten binnen uw verkooppijplijn voor een optimale toewijzing van resources

Verkrijg meer zichtbaarheid in de voortgang van uw verkoop en verbeter de nauwkeurigheid van uw planning verkoopprognoses LiquidPlanner limieten

De prijsstructuur van LiquidPlanner is mogelijk niet geschikt voor alle budgetten, vooral niet voor kleinere teams

Sommige gebruikers vermelden een lichte leercurve om de geavanceerde functies van de planning onder de knie te krijgen

De prijzen van LiquidPlanner

Essential : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Professioneel : $28/maand per gebruiker

: $28/maand per gebruiker Ultimate: $42/maand per gebruiker

LiquidPlanner beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (290+beoordelingen)

4.2/5 (290+beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (650+beoordelingen)

10. HubSpot Verkoop

via hubspot_ HubSpot is een populaire alles-in-één verkoop- en marketingtool. De gratis CRM maakt het ideaal voor verkooporganisaties. Het Hubspot Sales-platform wordt geleverd met veelzijdige functies die kunnen worden toegevoegd aan het CRM en de verkooppijplijn.

Teams krijgen tools voor verkoopbetrokkenheid en samenwerking, functionaliteit voor dealbeheer, functies voor rapportage en analyse, tools voor betalingen en offertebeheer en nog veel meer.

De beste functies van HubSpot

Automatiseer repetitieve taken zoals lead nurturing, e-mail follow-ups en invoer van gegevens, zodat uw team zich kan concentreren op het sluiten van deals

Elimineer het heen-en-weer plannen met prospects en clients met een gebruiksvriendelijke planningsassistent

Beheer alle dealgerelateerde informatie, communicatie en taken binnen één platform voor verbeterde zichtbaarheid en samenwerking

Standaardiseer uw verkoopproces met vooraf gemaakte of aanpasbare playbooks en rust vertegenwoordigers uit met effectieve coachingstools

Integreer je verkoopgegevens met 1400+ tools die beschikbaar zijn in de HubSpot App Marketplace

Hubspot beperkingen

HubSpot Sales biedt een gratis niveau met beperkte functies. Voor geavanceerde functies is een betaald abonnement nodig

Sommige beoordelaars hebben vermeld dat HubSpot Sales beter zou passen bij bedrijven die al hebben geïnvesteerd in het HubSpot ecosysteem

Heeft een steile leercurve, waarbij gebruikers de Hubspot Academy cursussen moeten volgen om te begrijpen hoe ze de tool effectief kunnen gebruiken

Hubspot prijzen

Gratis

Starter : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Professioneel: $90/maand per gebruiker

Hubspot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.200+ beoordelingen)

4.4/5 (11.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (450+beoordelingen)

Boost uw verkoopsamenwerking met ClickUp

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitgebreide gids over de top 10 tools voor verkoopsamenwerking in 2024. Onthoud dat elk verkoopteam zijn eigen ritme heeft.

De ideale tool moet naadloos in je bestaande workstroom passen, de samenwerking tussen je teams verbeteren en de verkoop stimuleren met een verhoogde efficiëntie.

werk samen met je Teams en zet ideeën om in Taken met ClickUp Whiteboard_

Als u ons zou vragen welke verkoopsamenwerkingssoftware er in deze lijst uitspringt, zouden we ClickUp zeggen. Deze alles-in-één tool voor projectmanagement en productiviteit is ook een dubbel werkstation cRM voor samenwerking taakbeheersoftware, software voor het bijhouden van verkoopvoorstellen, marketingautomatiseringssoftware, online samenwerkingstools en een voltooide oplossing voor verkoop- en operationeel beheer.

Met de veelzijdige functies van ClickUp kunt u uw volledige verkooppijplijn in één platform integreren en een samenwerkingscultuur creëren die de hele organisatie verenigt. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om te zien hoe het uw volledige verkoopproces voltooit!