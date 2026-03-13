Hoe AI het werven van nieuwe klanten transformeert: een voltooid overzicht

Het identificeren en onderzoeken van potentiële leads is de levensader van het werven van nieuwe klanten.

Maar moet uw verkoopteam dit echt allemaal handmatig doen?

Nee. Niet als AI erbij betrokken is.

Wat vroeger uren kostte aan het doorzoeken van LinkedIn-profielen en het analyseren van gespreksverslagen, gebeurt nu automatisch – en dat met scherpere inzichten en een betere timing.

Laten we daarom eens kijken hoe AI helpt bij het werven van nieuwe klanten (+ hoe u er het meeste uit kunt halen)!

Wat is AI-verkoopprospectie?

AI-verkoopprospectie maakt gebruik van kunstmatige-intelligentietechnologieën zoals machine learning (ML), natuurlijke taalverwerking (NLP), voorspellende analyses en generatieve AI om potentiële klanten te identificeren, te prioriteren en te benaderen.

In plaats van dat verkopers handmatig leads onderzoeken en rangschikken op basis van de kans op conversie, analyseren AI-tools gegevens (bijv. CRM-gegevens, websitebezoeken, activiteit op sociale media, inzichten uit tools voor marketingautomatisering ) om automatisch de meest geschikte prospects naar voren te halen.

Dit is wat dit mogelijk maakt:

Machine learning-modellen: ML-modellen analyseren zowel historische als realtime gegevens om patronen te herkennen, zoals de bedrijfsgrootte of de rol van de koper die vaak tot gesloten deals leiden. Na verloop van tijd leert het systeem hoe een hoogwaardige lead er voor uw bedrijf uitziet en vindt het automatisch vergelijkbare prospects

Natuurlijke taalverwerking: Met NLP kunnen algoritmen menselijke taal begrijpen en interpreteren. Bedrijven gebruiken NLP als voorbeeld om de content van berichten op de LinkedIn-profielen van potentiële klanten te analyseren en daaruit nuttige informatie te halen.

Voorspellende analyses: Voorspellende analyses combineren gegevens uit meerdere contactpunten om voor elke potentiële klant een dynamische leadscore te genereren. Dit helpt verkopers om direct te bepalen wie ze als eerste moeten benaderen en hun energie te richten op de leads die statistisch gezien de grootste kans hebben om te converteren

Generatieve AI: Dit maakt personalisatie op grote schaal mogelijk. Zodra de beste leads zijn geïdentificeerd, kan GenAI eerste versies van outreach-berichten, e-mails of telefoonscripts opstellen die zijn afgestemd op de kenmerken van elke potentiële klant.

📚 Lees meer: Uw voltooide gids voor het inzetten van kunstmatige intelligentie in het Business

Voordelen van het gebruik van AI bij het werven van nieuwe klanten

AI-technologieën versnellen het prospectieproces – en dat is geweldig. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg.

Het gebruik van AI-tools biedt verschillende sleutelvoordelen:

Verhoogt de productiviteit: AI automatiseert repetitieve taken zoals handmatig onderzoek, gegevensinvoer, het beoordelen van profielen en het samenstellen van lijsten. Hierdoor krijgen verkopers meer tijd om zich te concentreren op wat het belangrijkst is: het opbouwen van klantrelaties en het sluiten van deals

Genereert leads van hogere kwaliteit: Teams gebruiken AI om prospects te filteren op basis van intentiesignalen en firmografische gegevens die aansluiten bij uw Ideal Customer Profile (ICP). Dit zorgt ervoor dat u alleen in contact komt met bedrijven die daadwerkelijk behoefte hebben aan uw product en daar het budget voor hebben

Slimmere prioritering van leads: AI-modellen rangschikken en scoren gekwalificeerde leads door factoren te analyseren zoals de groeicijfers van het bedrijf, wervingsactiviteit, websiteverkeer of recente financiering. Leads die sterkere signalen vertonen, komen hoger op de lijst te staan, waardoor verkopers beter kunnen beslissen wie ze als eerste moeten benaderen

Gepersonaliseerde verkoopbenadering: Met AI-tools voor prospecting kunt u de recente activiteiten van een potentiële klant (zoals een promotie of een openbaar interview) analyseren om op maat gemaakte berichten op te stellen. Hoe relevanter de benadering, hoe hoger het responspercentage

Lagere acquisitiekosten: Door leads met een hoge kans op succes te targeten, verspillen bedrijven minder geld aan brede marketingcampagnes en koude leads

Levert realtime marktinformatie: AI-tools scannen voortdurend openbare datastromen – vermeldingen over nieuws, updates over financiering, wervingstrends en sociale activiteit – om veranderende markttrends te detecteren. Hierdoor kunnen salesleiders tijdig op kansen inspelen, nog voordat concurrenten ze opmerken

Verbetert de nauwkeurigheid van gegevens: Uw verkoopinspanningen zijn slechts zo goed als uw gegevens. AI-systemen werken records automatisch bij, vullen ontbrekende informatie aan en verifiëren contactgegevens, zodat uw verkopers niet met verouderde informatie hoeven te werken

Voorspelt toekomstige verkooptrends: Voorspellende modellen analyseren historische gegevens, deal-snelheid en koopgedrag om toekomstige verkoopresultaten veel nauwkeuriger in te schatten dan traditionele prognosemethoden. Dit geeft leidinggevenden een duidelijker beeld van de verkooppijplijn en de verwachte omzet

Als je nog niet bekend bent met het gebruik van AI voor sales, vind je hier een korte handleiding die laat zien hoe je het kunt integreren in je dagelijkse werkstroom voor sales. 👇

Belangrijke toepassingen van AI bij het werven van nieuwe klanten

Laten we nu eens kijken hoe salesprofessionals AI gebruiken om handmatige taken te automatiseren en deals sneller te sluiten.

1. Onderzoek naar lijst met leads + CRM-hygiëne

Bij traditionele leadgeneratie moesten verkopers zich uit de naad werken. Ze moesten handmatig databases doorzoeken om prospects te identificeren, relevante informatie over hen verzamelen en de lijst bijhouden om verouderde informatie te voorkomen.

Dankzij AI-tools voor prospectie verloopt dit hele proces nu volledig automatisch:

Leads vinden: Doorzoek LinkedIn, vacaturesites, nieuwsfeeds en openbare databases om prospects te vinden die aansluiten bij uw ICP (branche, grootte, rol)

Stel een lijst samen: Verzamel automatisch gedetailleerde informatie over potentiële klanten, waaronder belangrijke besluitvormers, bedrijfsgrootte, geverifieerde e-mailadressen, directe telefoonnummers, recent bedrijfsnieuws, enz.

Zorg voor een goed onderhouden CRM: Samenvoeg dubbele records automatisch, markeer teruggestuurde of ongeldige e-mails, werk titels bij wanneer mensen van functie veranderen en verwijder verouderde leads

📌 Voorbeeld: Heb je een lijst nodig met lokale SaaS-bedrijven om een tool voor projectmanagement aan te bieden? Vraag Brain om “B2B-SaaS-bedrijven met 10–50 medewerkers in Toronto te vinden.” Binnen enkele minuten krijg je de informatie die je nodig hebt. Gebruik ClickUp Brain als uw verkoopcopiloot – van het identificeren en naar voren halen van accounts met een hoog potentieel tot het coachen van uw team en het uitstippelen van een outreach-strategie

📚 Lees meer: De beste softwaretools voor leadmanagement

2. E-mails schrijven en personaliseren

In plaats van elk bericht helemaal zelf op te stellen, kunnen verkopers AI-tools gebruiken om op basis van klantgegevens concepten te genereren die een hoge conversie opleveren.

Zo gaat u te werk:

Verkoopmails schrijven en bewerken: AI-tools voor het schrijven van e-mails stellen een eerste concept op basis van de rol van de prospect en uw specifieke aanbod. U hoeft het alleen maar te controleren en op verzenden te klikken

Maak uw bericht hypergepersonaliseerd: Laat AI elke e-mail automatisch aanpassen aan de branche, pijnpunten, bedrijfsinformatie, locatie, recente aankondigingen en meer van de potentiële klant.

Optimaliseren: voer A/B-tests uit op onderwerpen, markeer spamachtige taal en ontvang suggesties voor het beste verzendtijdstip op basis van het gedrag van prospects

📌 Voorbeeld: Target je een VP Sales bij een fintech-startup? Stel een Agent in ClickUp in om het eerste concept voor je klaar te maken!

3. Leadscoring en prioritering

Handmatige leadscoring is vaak te rigide en mist genuanceerde signalen, zoals koopintentie of interactiegeschiedenis. Bovendien raken statische scores snel verouderd.

Leadscoring op basis van AI is dynamischer:

Leads op grote schaal scoren: analyseer direct enorme hoeveelheden data en wijs scores toe op basis van bedrijfsprofiel, klantgedrag en historische verkoopgegevens

Stel dagelijks nieuwe prioriteiten: Houd de activiteiten continu in de gaten om scores in realtime bij te werken, waardoor de meest veelbelovende leads automatisch bovenaan je lijst komen te staan

📌 Voorbeeld: Zodra uw lijst met leads klaar is, vraagt u de Lead-Qualifier Super Agent om elke lead een score van 1 tot 10 te geven.

4. Omgaan met bezwaren

AI helpt verkoopteams om weerstand te overwinnen door directe begeleiding en relevante informatie te bieden tijdens live interacties met klanten:

Gebruik door AI gegenereerde antwoorden: Krijg direct suggesties voor het omgaan met een bezwaar. In plaats van te zoeken naar een casestudy of prijslijst, haalt AI het juiste document uit uw kennisbank om een antwoord op te stellen

Realtime verkoopcoaching: AI-aangedreven verkooptools voeren sentimentanalyses uit tijdens live gesprekken en detecteren de toon of trefwoorden die wijzen op aarzeling bij een potentiële klant, zodat de verkoper onmiddellijk kan bijsturen.

Verfijning na het gesprek: Na een gesprek kunnen salesmanagers AI gebruiken om transcripties te bekijken en te markeren waar bezwaren goed zijn afgehandeld en waar de verkoper meer training nodig heeft

📌 Voorbeeld: Na het verkoopgesprek voer je het transcript van de vergadering in Brain in, zodat het het volledige gesprek kan analyseren, de belangrijkste besproken thema's kan markeren, kan detecteren hoe het sentiment van de prospect tijdens het gesprek veranderde (wat hen triggerde of tevreden stelde) en kan controleren of de prestaties van de verkoper aan de verwachtingen voldeden. Vind en markeer cruciale accountinformatie binnen enkele seconden met ClickUp Brain

5. Voorbereiding van het gesprek

Hoewel AI (nog) niet voor u aan de telefoon kan gaan, kan het u wel de volledige context bieden die u nodig hebt om goed voorbereid het gesprek in te gaan. U hoeft niet langer handmatig door oude aantekeningen te spitten – AI brengt alles voor u samen.

Daarnaast helpen AI-gestuurde prospectingtools u ook bij het volgende:

Samenvatting van de context: In plaats van verkopers te vragen om meerdere pagina's met informatie door te nemen, maken AI-tools korte samenvattingen van de prospect en de bedrijfsinformatie.

Benadruk relevante gespreksonderwerpen: Dit omvat mogelijke pijnpunten, functies van het product die de potentiële klant zouden kunnen interesseren, of vragen die u kunt stellen om de behoeften van de potentiële klant beter te begrijpen

Bekijk eerdere interacties: Als de potentiële klant al eerder contact heeft gehad met het bedrijf, kunnen AI-tools eerdere e-mails, vergaderingen of ondersteuningsgesprekken samenvatten, zodat u geen belangrijke details mist

📌 Voorbeeld: Voordat ze gaan bellen, voeren uw verkopers een chatsessie van 10 minuten met een vooraf geconfigureerde Super Agent om snel op de hoogte te raken van de context. Ze krijgen alle belangrijke punten over een bepaalde lead te zien: de huidige bedrijfsgrootte, wie het laatste contactgesprek heeft gevoerd, de uitdagingen waarmee ze te maken hebben, eventuele triggerpoints die moeten worden vermeden, enz. Hier ziet u de werkstroom in actie. 👇🏼

6. Opvolgingsreeksen

AI automatiseert en optimaliseert uw follow-up bij prospecting door bij te houden hoe prospects reageren op uw eerste contact. Zo ziet dit er in de praktijk uit:

Follow-up-reeksen maken: Genereer reeksen met meerdere contactpunten, waaronder e-mails, LinkedIn-berichten en herinneringen voor telefoongesprekken

Gepersonaliseerde berichten opstellen: Gebruik AI om automatisch berichten voor deze reeksen op te stellen en te personaliseren. Als een potentiële klant bijvoorbeeld tijdens een gesprek om meer informatie vraagt, kan AI een follow-up-e-mail opstellen waarin het gesprek wordt samengevat en relevante bronnen worden vermeld

Timing en aanpassing van follow-ups: Stel de volgende stappen in op basis van de interactie van de klant (geopende e-mails, klikken, geen reacties)

📌 Voorbeeld: Hier is een voorbeeldwerkstroom met drie Super Agents die u helpen bij het vergelijken van kanalen voor follow-ups, het bepalen van de timing voor de reeksen, het stellen van doelen voor elke reactie, enz.

7. Rapportage en prognoses

Bij traditionele verkooprapportages waren teamleden aangewezen op het handmatig overzetten van CRM-gegevens naar spreadsheets of het aanpassen van de verkoopstrategie op basis van ruwe schattingen. Geen wonder dat het dagen kostte om één enkel rapport op te stellen!

Door AI in uw verkoopproces te integreren, kunt u echter:

Verkoop-pipelines analyseren: Door historische gegevens naast de huidige activiteiten te bekijken, kunt u patronen ontdekken, zoals welke sectoren de meeste kansen opleveren of hoe snel leads door de funnel gaan

Genereer direct rapporten: Breng de prestaties van verkopers, conversiepercentages en de snelheid van de pijplijn samen in deelbare, realtime dashboards

Verkoopresultaten voorspellen: analyseer eerdere dealresultaten en huidige engagement-signalen om toekomstige omzet te schatten. Deze modellen werken prognoses automatisch bij naarmate de voortgang van deals vordert of nieuwe kansen in de pijplijn komen

📌 Voorbeeld: Wanneer leidinggevenden geen tijd hebben om dashboards te interpreteren, vragen ze Brain om snel een overzicht te geven van de huidige verkooptrends, de status van outreach-KPI's of eventuele risico's met hoge prioriteit die onmiddellijk moeten worden aangepakt. Dit snelle, realtime overzicht van inzichten bespaart tijd, waardoor leidinggevenden zich meer op de strategie kunnen richten. Bekijk Brain in actie. 👇🏼

📚 Lees meer: Waarom Business professionals nu aandacht moeten besteden aan AI

👀 Wist je dat? In het begin van de 20e eeuw zorgde John H. Patterson voor een revolutie in de verkoop door er een strak, op scripts gebaseerd systeem van te maken. Hij trainde zijn verkopers met vooraf geschreven verkoopscripts, wees hen gebieden toe, organiseerde thematische verkoopwedstrijden en hield individuele quota bij. Dit was een van de eerste pogingen om elke stap van het verkoopproces wetenschappelijk te beheren.

Hoe implementeert u AI in het werven van nieuwe klanten?

AI maakt het zoeken naar nieuwe klanten sneller en eenvoudiger, maar hoe begint u er eigenlijk mee? Deze gids behandelt zes sleutelstappen voor het implementeren van AI-aangedreven tools voor prospecting.

⭐ We laten je ook zien hoe ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, het gebruik van AI heel eenvoudig maakt.

Stap 1: Bepaal welke werkstroom het meest geschikt is voor AI

Begin met het evalueren van het huidige end-to-end prospectieproces van uw team. Zoek naar taken die tijdrovend of repetitief zijn, of die sterk afhankelijk zijn van handmatig onderzoek.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn onder andere:

Handmatig lijstjes samenstellen vanuit spreadsheets

Op LinkedIn zoeken naar bedrijfsgegevens

Prospects scoren op basis van aannames

🦄 Hoe ClickUp helpt

Niets is hiervoor beter dan visueel procesin kaart brengen.

Wanneer u elke stap van uw werkstroom voor het werven van klanten kunt overzien – van het vinden van leads tot de opvolging – is het veel eenvoudiger om knelpunten te herkennen en te bepalen wat u kunt automatiseren.

ClickUp Whiteboards bieden een onbeperkt digitaal canvas om je werkstroom voor het werven van nieuwe klanten visueel op te bouwen en te verfijnen.

Breng het bestaande acquisitieproces in kaart om mogelijkheden voor automatisering te ontdekken met behulp van ClickUp Whiteboards

Voeg vormen, tekstvakken of plaknotities toe om elke stap weer te geven, zoals het genereren van leads, prioritering, outreach en follow-ups. Verbind ze vervolgens met pijlen om te laten zien hoe de ene fase overgaat in de volgende.

Bovendien zorgt realtime samenwerking ervoor dat salesmanagers, SDR's en operationele teams tijdens planningssessies allemaal ideeën kunnen aandragen, stappen kunnen aanpassen en het proces samen kunnen verfijnen.

⭐ Bonus: Zodra je je strategie hebt in kaart gebracht, heb je een gestructureerde plek nodig om binnenkomende leads daadwerkelijk te beheren. De Sales Pipeline-sjabloon van ClickUp is een kant-en-klaar framework waarmee je leads in elke fase kunt bijhouden. Download gratis sjabloon Houd leads bij tijdens je hele verkoopprospectieproces met de Sales Pipeline-sjabloon van ClickUp Belangrijkste kenmerken van dit sjabloon: Vooraf geladen met 30 aangepaste statussen, zoals 'Churned', 'Attention Needed', 'Up For Renewal', 'Follow Up' en 'Qualified Prospect'

Aangepaste velden zoals 'Laatst gecontacteerd' om het tijdstip van interactie bij te houden

Flexibele weergaven (Lijst, Box, Bord, enz.) om leads eenvoudig te sorteren en te filteren Dit sjabloon zorgt voor afstemming binnen uw team, helpt u vastgelopen deals te herkennen en verhoogt de algehele verkoopeffectiviteit.

Stap 2: Synchroniseer uw CRM met de AI-tool

Let bij het kiezen van een AI-verkooptool op native CRM-integraties. Hierdoor kunnen beide systemen automatisch gegevens uitwisselen.

Wanneer uw tools zijn gesynchroniseerd, worden de door AI ontdekte leads direct aan uw CRM toegevoegd. Evenzo worden updates in het CRM – zoals outreach-activiteiten of de voortgang van deals – weergegeven in de AI-tool.

Dit maakt handmatige gegevensinvoer overbodig en zorgt ervoor dat uw gegevens op alle platforms altijd up-to-date zijn.

🦄 Hoe ClickUp helpt

Om de installatie eenvoudig en volledig zonder code te houden, biedt ClickUp meer dan 1.000 native integraties.

U kunt populaire CRM-systemen zoals Salesforce, HubSpot en Pipedrive snel synchroniseren om cruciale klantgegevens op te halen. Er is geen technische kennis vereist: schakel ze gewoon in om aan de slag te gaan.

U kunt ook de API van ClickUp gebruiken om verbinding te maken met verouderde of eigen CRM-systemen.

Maak een naadloze verbinding tussen ClickUp en je favoriete marketingtools om campagnegegevens te synchroniseren en werkstroomautomatisering te implementeren

Ben je het beu om met verschillende externe CRM-systemen te jongleren? ClickUp CRM verandert je werkruimte in een volwaardige hub voor klantrelaties. Houd contacten, bedrijven, kansen en activiteiten op één plek bij, met aangepaste velden voor kenmerken zoals leadscores, volgende stappen en door AI gegenereerde inzichten.

Stel leadlijsten samen en houd deze bij, volg de verkoopresultaten, houd verkoopprojecten in de gaten en nog veel meer met ClickUp CRM

Om aan de slag te gaan, importeert of migreert u gegevens uit uw oude CRM via CSV-uploads of directe integraties. ClickUp neemt het zware werk voor zijn rekening om velden in kaart te brengen en duplicaten te voorkomen.

Met CRM-functie in ClickUp wordt de samenwerking ook vereenvoudigd. Verkoopmedewerkers, managers en operationele teams hebben toegang tot dezelfde informatie, kunnen records bijwerken en prospectingactiviteiten bijhouden zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

Omdat Brain toegang heeft tot de gegevens in uw werkruimte, helpt deze contextuele AI bij het analyseren, scoren en prioriteren van prospectlijsten.

📌 Voorbeeld: U kunt Brain vragen om: “Rangschik deze 50 leads uit mijn HubSpot-lijst op een schaal van 1 tot 10 op basis van budget en recente activiteit”

“Sorteer dit blad op afnemende prioriteit, gegroepeerd per industriesegment” Zo kunt u zich richten op de juiste leads en tegelijkertijd volledige controle houden over uw scoringscriteria.

47% van de mensen vertrouwt op draaitabellen, dashboards en grafieken in spreadsheets om inzicht te krijgen in hun werk. Deze tools zijn ongetwijfeld krachtig. Maar zelfs een kleine wijziging – een verschoven kolom, een hernoemd werkblad, een extra rij – kan uw formules, bereiken of visualisaties verstoren. Om uw rapporten accuraat te houden, moet u vaak filters herzien, verbindingen vernieuwen en gegevens opnieuw toewijzen om alles op elkaar afgestemd te houden.

Stap 3: Klantgegevens opschonen en onderhouden

Schone klantgegevens vormen de ruggengraat van effectieve AI-verkoopprospectie. Zonder deze gegevens levert zelfs de slimste AI onbruikbare inzichten op.

Om een gezonde leadlijst te onderhouden, moet u zich op drie belangrijke gebieden richten:

Controle: Controleer regelmatig of e-mailadressen nog actief zijn en of telefoonnummers correct zijn, zodat uw bouncepercentage laag blijft

Ontdubbeling: Zorg ervoor dat dezelfde lead niet meerdere keren wordt vermeld. Dit voorkomt dat uw team dubbele berichten verstuurt en onprofessioneel overkomt

Verrijking: Vul de hiaten in uw gegevens aan. Als u een naam hebt maar geen titel of LinkedIn-profiel, moet u die gegevens ophalen om uw AI voldoende context te geven om een gepersonaliseerd bericht te schrijven

🦄 Hoe ClickUp helpt

ClickUp Brain is diep geïntegreerd in elke ClickUp-werkruimte, wat betekent dat het een goed inzicht heeft in al je leads en taken. Omdat het in realtime met je gegevens synchroniseert, kan het je automatisch helpen om een overzichtelijke lijst met leads bij te houden.

Voeg ClickUp-taken toe aan je lijsten met deadlines, taakbeschrijvingen, bijlagen, toegewezen personen en meer

Zo gaat u te werk:

Duplicaten en verouderde leads opsporen: Geef een eenvoudige opdracht, zoals: “Controleer mijn leadlijst op duplicaten en contacten die al 60 dagen niet zijn benaderd.” Het scant je hele werkruimte om die profielen te markeren

Leads scoren en prioriteren: Vraag Brain om: “Alle leads in mijn prospectlijst voor het tweede kwartaal te scoren op een schaal van 1 tot 5 op basis van de interactie van vorige maand”

Records bijwerken met AI-velden: Gebruik AI-velden om realtime gegevens op te halen of onderweg inzichten te genereren. Stel bijvoorbeeld een veld in om automatisch de recente LinkedIn-activiteit van een lead samen te vatten, zodat uw verkopers voor elk gesprek een handig 'spiekbriefje' hebben.

Zet vervolgens leads met hoge prioriteit direct om in ClickUp-taken en wijs ze toe aan de relevante verkopers om contact op te nemen.

Binnen één taak kunt u het volgende opnemen:

Deadlines om ervoor te zorgen dat de outreach op tijd plaatsvindt

Taakbeschrijvingen met context over de lead of het bedrijf

Meerdere toegewezen personen als er meer dan één lid van het team betrokken is

Reacties en discussiethreads voor samenwerking

Checklists om stappen zoals onderzoek, benadering en opvolging bij te houden

Bijlagen zoals aantekeningen over het bedrijf, profielen van potentiële klanten of offerte-documenten

Stopwatch om precies te zien hoeveel tijd uw verkopers besteden aan onderzoek versus actieve acquisitie

Dit niveau van organisatie is een enorm concurrentievoordeel. Je team hoeft niet meer in verschillende apps naar informatie te zoeken, omdat alles wat ze nodig hebben om de deal te sluiten, direct in de Taak staat.

📚 Lees meer: Een voltooide gids voor projectmanagement voor verkoopteams

🧠 Leuk weetje: De term 'elevator pitch' dankt zijn naam aan de 19e-eeuwse uitvinder Elisha Otis, die in 1854 zijn veiligheidsrem voor liften demonstreerde op de Crystal Palace Exposition in New York door met een platform hoog omhoog te gaan en vervolgens de kabel door te snijden. Zijn apparaat blokkeerde het platform veilig op zijn plaats, waardoor hij het idee onmiddellijk verkocht aan een sceptisch publiek en de verkoop van liften een impuls gaf.

Stap 4: Gebruik AI om verkoopteams te trainen en te ondersteunen

Zet een gestructureerd coachingprogramma op om uw verkopers te trainen en hen te voorzien van de juiste context en kennis voordat ze aan een verkoopgesprek beginnen.

Zorg er daarvoor dat u:

Zorg voor duidelijke communicatiekanalen voor feedback, het oplossen van queries, enz.

Leg uw salesplaybooks vast en maak ze voor iedereen toegankelijk

Centraliseer belangrijke materialen (productdocumentatie, tariefplannen, vergelijkingen met concurrenten)

Analyseer transcripties van eerdere gesprekken om hiaten in de prestaties op te sporen

Oefen het omgaan met bezwaren door middel van rollenspellen, zodat verkopers zelfverzekerd kunnen reageren

🦄 Hoe ClickUp helpt

Hoe belangrijk salescoaching ook is, het kost ook veel tijd. Het is onmogelijk om elke vertegenwoordiger in de gaten te houden, hun prestaties continu te monitoren en hen te begeleiden op het moment dat ze hulp nodig hebben.

ClickUp Brain fungeert als een altijd beschikbare coach voor verkopers en biedt direct advies voor of tijdens gesprekken. Om te beginnen kun je Brain vragen om “De context voor Acme Corp samen te vatten – inclusief eerdere e-mails, aantekeningen van onze laatste demo en hun pijnpunten” om je binnen enkele seconden voor te bereiden op een gesprek.

Tijdens een gesprek kunnen verkopers met Brain chatten om snel de meest recente prijzen op te vragen of tips te krijgen voor het omgaan met een bezwaar, in plaats van de potentiële klant in de wacht te zetten.

Chatten met ClickUp Brain om direct alle informatie over klanten en leads samen te vatten

De meeste verkopers zijn tijdens telefoongesprekken bezig met aantekeningen maken in plaats van zich op de potentiële klant te concentreren. Dit leidt tot gemiste non-verbale signalen, ongemakkelijke stiltes en een gebrek aan oprechte verbinding.

De ClickUp AI Notetaker neemt uw gesprekken automatisch op en transcribeert ze, identificeert specifieke actiepunten en analyseert het sentiment van potentiële klanten. Het geeft u een snel overzicht of een gesprek goed is verlopen of waar het vastliep.

Transcribeer automatisch verkoopgesprekken, genereer actiepunten en maak aantekeningen met de AI Vergadering Notetaker

Voor trainingen kunnen managers ClickUp Clips gebruiken om hun scherm en stem op te nemen. Dit is ideaal om junioren precies te laten zien hoe ze door een complexe functie moeten navigeren of om een korte masterclass op te nemen over het omgaan met een specifieke bezwaar.

⭐ Bonus: Geef vertegenwoordigers de mogelijkheid om binnen enkele seconden de hele werkruimte te doorzoeken met ClickUp's Enterprise Search. Typ gewoon wat je nodig hebt in de zoekbalk en Brain haalt het bestand op uit ClickUp of gekoppelde tools (zoals Google Drive of Slack). Nooit meer zoeken naar documenten of collega's lastigvallen voor bestanden. Zoek in al uw gekoppelde apps, tools en werkruimte-gegevens om contextuele antwoorden te krijgen met Enterprise Search

Stap 5: Stel outreach-sequenties op en voer automatisering uit

Bepaal eerst hoeveel contactmomenten uw reeks zal bevatten en hoe deze over de tijd worden verdeeld. Een typische prospectingreeks kan er ongeveer zo uitzien:

Dag 1: Introductie-e-mail

Dag 3: Volg-e-mail waarin naar het eerste bericht wordt verwezen

Dag 6: Verzoek om een verbinding met LinkedIn of bericht

Dag 9: Waardegedreven follow-up-e-mail met inzichten of bronnen

Dag 14: Laatste follow-up-e-mail

Zorg ervoor dat elke stap in de reeks een duidelijk doel heeft. Het eerste bericht introduceert bijvoorbeeld uw product en de reden waarom u contact opneemt. Het tweede bericht verwijst dan naar een relevante uitdaging of een relevant inzicht in de sector.

Gebruik ten slotte AI-tools voor het werven van nieuwe klanten om ideeën te bedenken, content te genereren en repetitieve taken voor outreach-campagnes te automatiseren.

🦄 Hoe ClickUp helpt

Voordat u uw outreach kunt automatiseren, heeft u daarvoor uitstekende content nodig.

ClickUp Docs biedt een samenwerkingsruimte om dergelijke content op te stellen, met ingebouwde AI die je helpt deze te perfectioneren. In plaats van naar een leeg scherm te staren, kun je bijvoorbeeld Brain in Docs vragen om “Een e-mailreeks in drie delen op te stellen voor een VP Operations die zich richt op het verminderen van voorraadverspilling.”

En het beste?

U kunt elke alinea markeren en Brain vragen om “de toon professioneler te maken” of “dit in te korten voor mobiel.”

Het fungeert ook als een ingebouwde editor, die spelling- en grammaticafouten direct corrigeert, zodat uw team nooit een gênante typefout naar een klant met hoge waarde stuurt.

Blijf je content verfijnen met ClickUp Brain in documenten

Gebruik ClickUp automatiseringen om je sequenties op gang te houden.

Dit zijn op regels gebaseerde werkstroomen die een trigger-voorwaarde-actie-raamwerk volgen. Dit betekent dat wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt (de trigger) en deze aan uw criteria voldoet (de voorwaarde), ClickUp automatisch een taak uitvoert (de actie).

Als de status van een lead verandert in 'Gekwalificeerd', stuur dan een introductie-e-mail en maak een opvolgingstaak aan voor de verkoper over drie dagen.

U kunt deze eenvoudig instellen met de drag-and-drop-editor, of de AI Automation Builder gebruiken om in gewone taal te beschrijven wat u wilt. Dat wil zeggen: typ gewoon wat de automatisering moet doen, en Brain bouwt en implementeert deze voor u!

Maak aangepaste triggers en acties voor agents in ClickUp met behulp van eenvoudige instructies zonder code

Gebruik ClickUp Super Agents voor complexere, doorlopende taken.

Terwijl standaardautomatiseringen eenvoudige 'als-dit-dan-dat'-regels volgen, monitoren AI-agenten activiteiten op de achtergrond en beheren ze volledige werkstroomprocessen van begin tot eind.

Activeer Super Agents in ClickUp om taken en werkstroomen volledig te automatiseren

U kunt twee soorten agents gebruiken in ClickUp:

Kant-en-klare agents: Dit zijn gebruiksklare agents die zijn ontworpen voor veelvoorkomende verkooptaken, zoals een 'Research Agent' die de LinkedIn-profielen van uw leads continu in de gaten houdt en uw CRM bijwerkt zodra zij nieuwe content plaatsen.

Aangepaste agents: U kunt agents bouwen die zijn afgestemd op uw specifieke bedrijfsbehoeften. U kunt bijvoorbeeld een 'Nurture Agent' maken die leads identificeert die de afgelopen zes maanden geen interactie hebben gehad, hun nieuwe bedrijfsinitiatieven onderzoekt en een 're-engagement'-reeks opstelt die specifiek op hen is afgestemd.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, onze super AI-desktop-app, verslaat elke AI-tool voor schrijven om één reden: het bevat alle AI-modellen! Schakel eenvoudig tussen toonaangevende AI-modellen zoals ChatGPT (voor het opstellen van e-mails en antwoorden), Gemini (voor het schrijven van technische documentatie), Claude (voor onderzoek en brainstormen), enz. En het mooiste is: u hoeft niet voor elk model apart te betalen. Met één abonnement krijgt u onbeperkt toegang tot al deze AI-tools en kunt u er optimaal gebruik van maken!

Stap 6: Monitor de resultaten en verfijn het proces

De instelling van je AI-tools is nog maar het halve werk. Om ervoor te zorgen dat het systeem daadwerkelijk werkt, moet je de resultaten voortdurend monitoren en je strategie bijstellen.

Dit vraagt om het gebruik van AI-tools voor data-analyse om belangrijke statistieken bij te houden, zoals:

Uitvalpercentages bij kwalificatie

Conversiepercentages van outreach

Nummer van geboekte gesprekken/vergaderingen

Verkoopsnelheid (gemiddeld aantal dagen tot afsluiting)

Activeringspercentage (leads die actie ondernemen na de demo)

Kosten per kans

Dagelijks e-mail- en belvolume om slecht presterende medewerkers of hiaten in het proces te identificeren

🦄 Hoe ClickUp helpt

ClickUp-dashboards zijn volledig aanpasbare ruimtes waar je gegevens uit je hele werkruimte kunt samenbrengen om precies te zien hoe je team presteert.

Visualiseer gegevens op uw eigen manier met meer dan 20 verschillende dashboardwidgets. Gebruik bijvoorbeeld een staafdiagram om het aantal leads in verschillende regio's te vergelijken of een berekeningswidget om de totale waarde van de deal te bijhouden.

Houd de betrokkenheidsstatistieken van partners bij om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen met ClickUp dashboard

U kunt ook op rollen gebaseerde dashboards maken: één voor een salesmanager om de voortgang van het hele team te bekijken, en een ander voor individuele verkopers om hun eigen dagelijkse targets bij te houden.

⭐ Bonus: Koppel je dashboards aan AI-kaarten om direct widgetstatistieken te analyseren en realtime suggesties te krijgen. Deze kaarten scannen automatisch je gegevens om trends te verklaren en bruikbare inzichten te bieden, zodat je nooit meer tijd verspilt met het bestuderen van grafieken. Een AI-kaart kan bijvoorbeeld het volgende signaleren: “De responspercentages op outreach-acties in het Midwesten zijn deze week met 15% gedaald; stel voor om het e-mail-sjabloon bij te werken met de nieuwe casestudy.” Vat prestaties samen, identificeer belemmeringen of maak een lijst met de volgende stappen vanuit je dashboards met behulp van AI-kaarten in ClickUp Dashboards

Betrek potentiële klanten op een slimme manier met ClickUp

Het succes van uw prospectie-inspanningen hangt af van meerdere factoren: de kwaliteit van de leads, tijdige benadering, personalisatie, slim omgaan met bezwaren, de expertise van de verkopers en meer.

Door AI te omarmen, kunt u een zeer dynamisch, met automatisering en intelligentie uitgerust programma voor sales outreach opzetten om al deze variabelen op grote schaal te beheren.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, biedt een gecentraliseerde, AI-aangedreven werkruimte om elke stap te beheren – van het in kaart brengen van verkoopprocessen en het analyseren van klantgegevens tot voorspellende leadscoring, het trainen van verkoopteams, geautomatiseerde outreach en realtime prestatiebewaking.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit. ✅

Veelgestelde vragen (FAQ's)

AI gebruiken voor het werven van nieuwe klanten betekent gebruikmaken van machine learning, voorspellende analyses, GenAI en NLP om automatisch leads te vinden en te kwalificeren. Het scant enorme datasets om uw ideale klanten te identificeren en te voorspellen wie klaar is om te kopen, waardoor handmatige inspanningen uit uw verkoopactiviteiten worden geëlimineerd.

Door de intenties en het gedrag van kopers te analyseren, zorgen AI-verkoopoplossingen ervoor dat u de juiste mensen op het juiste moment targett. Dit verhoogt de efficiëntie van uw outbound-activiteiten, verbetert de responspercentages en vult uw pijplijn met kansen van hogere kwaliteit.

ClickUp is een krachtige AI-tool voor productiviteit en projectmanagement met native, contextuele AI-ondersteuning. Verkoopteams gebruiken ClickUp voor letterlijk alle outreach-activiteiten: het vinden van leads, het sorteren en scoren ervan, het bijhouden van CRM-gegevens, het opstellen van outreach-e-mails, de automatisering van outreach-programma's, het trainen van verkopers, het bijhouden van prestaties, enzovoort.

Ja. AI haalt specifieke details uit LinkedIn-profielen en bedrijfswebsites om aangepaste openingszinnen en relevante berichten te schrijven. Hierdoor kunt u duizenden e-mails versturen die aanvoelen alsof ze persoonlijk zijn samengesteld, waardoor uw kansen op een positief antwoord aanzienlijk toenemen.

Begin met het in kaart brengen van uw huidige proces om knelpunten te identificeren. Synchroniseer uw CRM met een AI-platform zoals ClickUp, automatiseer repetitieve taken zoals het samenstellen van leadlijsten, train uw teamleden en gebruik AI-gedreven inzichten om uw outreach-strategie voortdurend te verfijnen.