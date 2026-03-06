Top 10 AI-tools voor salesmanagement

Door de aangepaste eisen van klanten en de toenemende concurrentie staan salesmanagers meer dan ooit onder druk.

Maak kennis met: AI-verkooptools.

Van de automatisering van pijplijnrapportages en het blootleggen van dealrisico's tot het analyseren van de prestaties van vertegenwoordigers en het verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses: deze tools maken uw leven gemakkelijker.

Hieronder bespreken we de beste AI-tools voor salesmanagement, inclusief de sleutelfuncties, limieten en abonnementen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Hieronder vindt u de factoren waarmee u rekening moet houden bij het vergelijken van AI-verkooptools:

Integreert met uw CRM: synchroniseert met Salesforce, HubSpot of uw registratiesysteem om deal- en activiteitengegevens accuraat te houden.

Genereert hypergepersonaliseerde outreach: stelt e-mails en berichten op aan de hand van de fase van de deal, eerdere interacties en signalen van kopers in het verkoopproces.

Cross-functionele samenwerking: Vergemakkelijkt de communicatie tussen de verkoop- en marketingteams door campagnegegevens, leadbronnen en engagement signalen te synchroniseren met pipeline-activiteiten.

Geeft prioriteit aan acties met hoge waarde: beoordeelt leads en kansen en brengt de beste volgende stappen naar voren op basis van de kwaliteit van de dealgegevens.

Automatiseert vergaderingen en follow-ups: transcribeert gesprekken, haalt actiepunten eruit en stelt automatisch samenvattingen op.

Biedt proactieve inzichten in de pijplijn: markeert risicovolle deals, voorspelt resultaten en waarschuwt u vroegtijdig voor veranderingen in de pijplijn.

Ondersteunt prospecting via meerdere kanalen: zoekt leads, verrijkt contacten en lanceert outreach via e-mail, telefoon en sociale media – alle kanalen die uw verkoopteam gebruikt.

Contextuele AI: begrijpt dealfases, de gezondheid van de pijplijn, CRM-gegevens, eerdere gesprekken en teamactiviteiten.

AI-agenten: Biedt AI-verkoopassistenten die vastgelopen deals kunnen opvolgen, vertegenwoordigers kunnen voorbereiden op telefoongesprekken, automatisch risico's aan het licht brengen en pijplijnen in beweging houden zonder handmatig toezicht van verkoopvertegenwoordigers.

Als u nog niet bekend bent met het gebruik van AI voor verkoopteams, is deze video een beginnersvriendelijke gids met tips en trucs om aan de slag te gaan.

Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-verkooptools die uw tijd waard zijn 👇

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-aangedreven taken, contextuele intelligentie, automatiseringen, dashboards Teams die een uniforme verkoopuitvoering willen voor alle taken, deals en overdrachten Free Forever; aangepaste versie beschikbaar voor ondernemingen HubSpot Sales Hub Uniforme CRM, AI-vergaderingsoverleg, playbooks, prognoses Omzetteams die een gecentraliseerd, alles-in-één verkoopbesturingssysteem bouwen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker Salesforce Einstein AI, Agentforce, ondernemings CRM, voorspellende inzichten Ondernemingsverkooporganisaties die behoefte hebben aan diepgaande, AI-gestuurde prognoses en controle Aangepaste prijzen Clari Detectie van omzetverlies, prognoses, signalen voor betrokkenheid Leidinggevende teams die zich richten op omzetzichtbaarheid en risicogerichte prognoses Aangepaste prijzen Gong Call intelligence, methodologie bijhouden, coaching insights Verkoopteams die prioriteit geven aan coaching, naleving van methodologieën en uitvoeringskwaliteit Aangepaste prijzen Apollo AI Prospectie, verrijking, outbound sequencing, analyse Teams die gecontroleerde, herhaalbare outbound- en pipelinecreatie willen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 59 per maand per gebruiker Naadloos. AI Leaddetectie, verificatie, CRM-synchronisatie Teams die de kwaliteit van leads en targeting standaardiseren voor alle vertegenwoordigers Gratis; aangepaste prijzen Clay Dataconversie, intentiesignalen, prioritering van vertegenwoordigers GTM-teams die behoefte hebben aan uniforme contactinformatie en op intentie gebaseerde prioritering Free; betaalde abonnementen vanaf $ 149/maand per gebruiker Outreach. io Beoordeling van de gezondheid van deals, tijdlijnen voor betrokkenheid, prognoses Teams die complexe dealcyclusen engagementgedreven uitvoering beheren Aangepaste prijzen Fireflies. ai Gespreksopnames, kwaliteitscontrole, samenvattingen, sentimentanalyse Verkooporganisaties die behoefte hebben aan call QA en zichtbaarheid van gesprekken op grote schaal Free; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand per gebruiker

Lees verder voor de beste keuzes als het gaat om AI-tools voor salesmanagement:

1. ClickUp (het beste voor end-to-end automatisering van de verkoopwerkstroom)

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die taken, pijplijnen, teamcommunicatie en AI-tools op één plek samenbrengt.

U hoeft niet meer te schakelen tussen tientallen tools om uw outreach te beheren, uw CRM bij te werken of vergaderingen voor te bereiden.

Centraal staat ClickUp for Sales Teams. Laten we eens kijken hoe dit u helpt bij het opzetten van schaalbare werkstroomen in elke fase van uw verkoopcyclus.

Signaleer risico's voor deals voordat ze uw prognose beïnvloeden met ClickUp Brain.

Heeft u context nodig om uw dag te beginnen? ClickUp Brain, de contextuele AI-assistent, genereert pijplijnsamenvattingen en prognoserapporten. U weet altijd hoe het met deals staat, welke kansen aandacht nodig hebben en hoe uw team de targets bijhoudt.

In één oogopslag ziet u risico's, knelpunten en accounts met hoge prioriteit, zodat u uw inspanningen kunt richten op wat echt belangrijk is.

Krijg direct samenvattingen en trends van ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp.

Daarnaast helpt ClickUp Brain u met de volgende taken:

Genereer direct overzichten van uw pijplijn en prognoses

Identificeer inactieve kansen, vertraagde follow-ups en hiaten in de pijplijn vroegtijdig, zodat u kunt ingrijpen voordat ze van invloed zijn op de omzet.

Gebruik ClickUp Brain als AI-schrijver om gepersonaliseerde e-mails voor verkoop, follow-ups van vergaderingen en samenvattingen van deals te maken op basis van accountcontext en eerdere interacties.

🚀 ClickUp-voordeel: ClickUp Brain kan ook inzichten uit uw verkoopgesprekken aan het licht brengen door elk transcript doorzoekbaar te maken. De truc? Vergeet niet om ClickUp AI Notetaker uit te nodigen om deel te nemen aan uw gesprekken en deze automatisch op te nemen en voor u te transcriberen. Krijg doorzoekbare transcripties met ClickUp AI Notetaker

Delegeer repetitieve werkstroomen aan ClickUp Agents

ClickUp Agents fungeren als AI-teamgenoten die uw werkruimte monitoren en automatisch actie ondernemen op basis van vooraf gedefinieerde regels en context.

In plaats van te vertrouwen op vertegenwoordigers om elke follow-up, update of overdracht te onthouden, werken agenten continu op de achtergrond, waardoor handmatig toezicht wordt verminderd en de pijplijn wordt verbeterd. Deze AI-agenten helpen u:

Inkomende leads automatisch toewijzen en prioriteren: Leid leads met hoge waarde door naar de juiste accountmanager op basis van ICP-criteria, regio of grootte van de deal.

Trigger follow-ups bij vastgelopen deals: detecteer inactiviteit of gemiste taken en maak automatisch herinneringen aan of breng belanghebbenden op de hoogte.

Zorg voor consistentie in uw pijplijn: werk statussen bij, tag deals en houd uw CRM-records netjes bij zonder handmatige invoer.

Genereer en verdeel statusupdates: verzamel wijzigingen in deals en verschuivingen in de pijplijn in deelbare samenvattingen voor beoordeling door het management.

Besteed minder tijd aan het controleren van processen en meer tijd aan het stimuleren van de omzetstrategie met ClickUp Agents.

📌 Voorbeeld: wanneer een hoogwaardige lead die voldoet aan uw ICP-criteria via een formulier binnenkomt, wijst de salesautomatiseringstool deze toe aan uw senior AE, tagt de deal in uw werkruimte en stuurt een bericht naar de VP Sales in Chat.

Vind direct elke deal, elk inzicht of elk gesprek met Enterprise Search.

Met ClickUp Enterprise Search kunnen salesmanagers met natuurlijke taal zoeken in hun hele werkruimte en gekoppelde tools.

In plaats van handmatig CRM-records, gespreksverslagen, chatthreads en documenten te doorzoeken, kunt u een vraag stellen als "Welke ondernemingsdeals lopen dit kwartaal risico?" en direct contextrijke antwoorden krijgen.

Het haalt informatie uit ClickUp-taken, documenten, opmerkingen, gespreksverslagen en geïntegreerde tools om precies die updates, beslissingen en signalen van kopers te tonen die u nodig hebt.

Zoek in al uw verbonden apps, tools en werkruimte-gegevens om contextuele antwoorden te krijgen met Enterprise Search.

Deze uniforme zoeklaag zorgt ervoor dat u altijd over de volledige context beschikt voordat u prognoses maakt, vertegenwoordigers coacht of belangrijke dealbeoordelingen uitvoert.

Houd de gezondheid van uw pijplijn, omzetdoelstellingen en voortgang van deals op één plek bij.

De Sales Tracker-sjabloon van ClickUp biedt salesmanagers een gecentraliseerd systeem om deals, omzetdoelen, productprestaties en maandelijkse verkoopvoortgang te monitoren. Het helpt zichtbaarheidskloven te dichten en zorgt ervoor dat u altijd weet hoe de omzet ervoor staat.

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de Sales Tracker-sjabloon van ClickUp om de prestaties van uw team te evalueren en uw verkooppijplijn beter te beheren.

Dit is waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Krijg een duidelijk overzicht van omzet, winstmarges en targets voor producten, deals of periodes.

Volg de voortgang van deals en de status van doelstellingen in realtime om kansen en risico's vroegtijdig te identificeren.

Organiseer verkoopgegevens per maand, product of pijplijnfase voor snellere rapportage en evaluaties.

Vervang handmatige spreadsheets door een gestructureerd systeem dat uw team op één lijn houdt wat betreft prestaties.

De beste functies van ClickUp

Centraliseer documentatie: gebruik gebruik ClickUp Docs om actuele documentatie te maken, te delen en bij te houden die rechtstreeks gekoppeld is aan uw werkstroom.

Werk in realtime samen: maak realtime, contextrijke communicatie mogelijk naast uw taken met maak realtime, contextrijke communicatie mogelijk naast uw taken met ClickUp Chat.

Maak verkoopdemo's: Gebruik Gebruik ClickUp Clips om gesprekken op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, zodat lange demo's worden omgezet in hapklare volgende stappen en actiepunten voor het verkoopteam.

Elimineer knelpunten: maak aangepaste maak aangepaste ClickUp-dashboards om de voortgang te visualiseren met cumulatieve werkstroom-, burnup-, burndown- of velocity-grafieken.

Volg elke lead op: maak gebruik van maak gebruik van ClickUp CRM om prospects, deals en verkoopactiviteiten in realtime bij te houden en schakel vervolgens tussen meer dan 15 aangepaste weergaven om aan te sluiten bij de manier waarop uw team het beste werkt.

Verminder druk werk: bouw ClickUp-automatisering met behulp van een dropdown-builder of eenvoudige Engelse prompts in ClickUp Brain om op regels gebaseerde, repetitieve verkoopstaken af te handelen, zoals het automatisch toewijzen van nieuwe leads, het bijwerken van fase-stadia wanneer een contract wordt ondertekend, het versturen van follow-upherinneringen of het aanmaken van overdrachtstaken wanneer een kans wordt afgesloten.

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

prijstabel

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.850 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

ClickUp brengt al onze taken, documenten, doelen en tijdsregistratie samen in één uniforme werkruimte. We gebruiken het sinds 2018 en het is ongelooflijk flexibel voor het beheren van zowel interne werkstroomen als klantprojecten. De aanpasbare weergaven (lijst, bord, kalender, enz.) en gedetailleerde automatiseringsopties besparen ons elke week uren tijd. Bovendien tonen hun frequente functie-updates aan dat ze serieus bezig zijn met het verbeteren van het platform.

ClickUp brengt al onze taken, documenten, doelen en tijdsregistratie samen in één uniforme werkruimte. We gebruiken het sinds 2018 en het is ongelooflijk flexibel voor het beheren van zowel interne werkstroomen als clientprojecten. De aanpasbare weergaven (lijst, bord, kalender, enz.) en gedetailleerde opties voor automatisering besparen ons elke week uren tijd. Bovendien tonen hun frequente functie-updates aan dat ze serieus bezig zijn met het verbeteren van het platform.

2. HubSpot Sales Hub (het beste voor het opzetten van een besturingssysteem voor inkomsten)

via HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub is AI-aangedreven software voor verkoopbeheer die u helpt een uniforme, voorspelbare pijplijn te beheren. Het centraliseert leads, deals, taken en activiteiten in één werkruimte, waardoor u in realtime zichtbaarheid krijgt op wat er binnen het team gebeurt.

U kunt multichannel outbound werkstroomen opzetten die geautomatiseerde e-mails, LinkedIn-taken en belherinneringen combineren. Krijg AI-ondersteuning bij het voorbereiden van vergaderingen, follow-ups en het maken van aantekeningen, zodat belangrijke dealcontext nooit verloren gaat in inboxen of CRM's.

AI helpt u bij het opstellen van de dagelijkse agenda van elke vertegenwoordiger en het rangschikken van leads op basis van de kans op een deal. U kunt ook gemakkelijk risicovolle kansen identificeren, pijplijnbewegingen voorspellen en kant-en-klare offertes genereren.

De beste functies van HubSpot Sales Hub

Gebruik AI om automatisch verslagen van vergaderingen en follow-upontwerpen voor te bereiden op basis van gesprekslogboeken, e-mailgeschiedenis en synchronisatie met Google Agenda en Office 365.

Implementeer AI-gestuurde werkstroomen en e-mailagenten om vragen te beantwoorden, leads te kwalificeren en gesprekken door te sturen naar vergaderingen of CRM-records.

Maak handige playbooks die uw team voorzien van best practices, tactieken en strategieën voor verschillende fasen van het verkoopproces met de AI-productiviteitstools van het platform.

Beperkingen van HubSpot Sales Hub

Het platform wordt steeds duurder naarmate uw team groeit, met veel geavanceerde functies die alleen beschikbaar zijn in duurdere abonnementen.

Prijzen van HubSpot Sales Hub

Free

Startpakket: $ 20/maand per gebruiker

Professional: $ 100/maand per gebruiker

Onderneming: $ 150/maand per gebruiker

HubSpot Sales Hub beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (490+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Sales Hub?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind HubSpot Sales Hub het leukst vanwege het gebruiksgemak en het feit dat alles op één plek is gecentraliseerd. Het maakt het beheren van deals, het bijhouden van communicatie, het plannen van follow-ups en het behouden van zichtbaarheid in de verkooppijplijn heel eenvoudig.

Ik vind HubSpot Sales Hub het leukst vanwege het gebruiksgemak en het feit dat alles op één plek is gecentraliseerd. Het maakt het beheren van deals, het bijhouden van communicatie, het plannen van follow-ups en het behouden van zichtbaarheid in de verkooppijplijn heel eenvoudig.

3. Salesforce (het beste voor informatie over de onderneming en AI-ondersteunde prognoses)

via Salesforce

Met Einstein, de geïntegreerde AI-laag van Salesforce, en Agentforce, de agentbouwer, kunt u AI-agenten voor verkoop rechtstreeks integreren in prognoses, dealbeheer en uitvoering. Het zet CRM-gegevens om in live operationele intelligentie gedurende de hele verkoopcyclus.

Uw verkoopteam kan Einstein gebruiken om e-mails, gesprekssamenvattingen en follow-ups te beheren, aangevuld met klantcontext. Hiermee kunt u alle verkoopgesprekken doorzoeken met behulp van natuurlijke taal en patronen markeren, zoals bezwaren tegen prijzen of vermeldingen van concurrenten, in de hele pijplijn.

Met Agentforce kunt u AI-agenttools inzetten met vooraf gedefinieerde onderwerpen, acties en sjablonen voor het kwalificeren van leads en het bijwerken van kansen.

De beste functies van Salesforce

Voeg unieke trefwoorden toe die Einstein tijdens gesprekken kan markeren, zoals producten van concurrenten, functies of andere vermeldingen die cruciaal zijn voor het sluiten van deals.

Activeer waarschuwingen wanneer een belangrijke stakeholder bij een target-account verandert van baan of wanneer in het financiële verslag van een bedrijf een vermelding van een pijnpunt wordt gedaan dat uw tool kan oplossen.

Houdt de voortgang van deals, trends uit spraak- en video-inzichten en context uit relevante e-mails bij met aangepaste rapporten.

Limieten van Salesforce

De vele functies en configuratieopties kunnen overweldigend zijn, en voor de eerste installatie is vaak technische expertise nodig.

Prijzen van Salesforce

Einstein: Aangepaste prijzen

Flex Credits: $ 500 per 100 kredieten

Gesprekken: $ 2 per gesprek

Salesforce-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 93.100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 380 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce?

Een G2-gebruiker zegt:

Salesforce Agentforce biedt een krachtig, flexibel platform dat klantinteracties stroomlijnt en repetitieve taken automatiseert. Ik vind het erg prettig dat het naadloos integreert met Salesforce CRM, waardoor het gemakkelijker wordt om leads, cases en klantvragen op één plek te beheren.

Salesforce Agentforce biedt een krachtig, flexibel platform dat klantinteracties stroomlijnt en repetitieve taken automatiseert. Ik vind het erg prettig dat het naadloos integreert met Salesforce CRM, waardoor het gemakkelijker wordt om leads, cases en klantvragen op één plek te beheren.

📮 ClickUp Insight: Op de vraag wat AI-agenten echt nuttig zou maken, was het meest gegeven antwoord niet snelheid of kracht. Bijna 40% van de respondenten zei dat ze een agent nodig hebben die hun werkcontext perfect begrijpt. Dat is logisch, want de meeste AI-agenten falen wanneer ze niet begrijpen waarom beslissingen zijn genomen of hoe de werkstroom zou moeten verlopen. Omdat Super Agents context onthouden, eerdere beslissingen onthouden en continu werken, kunnen ze veel betrouwbaarder handelen dan prompt-gebaseerde agents. Ze werken vanuit een levende werkruimtegeschiedenis, blijven actief naarmate het werk zich ontwikkelt en werken binnen duidelijke grenzen voor toestemming en audittrails. Wanneer intelligentie het werk begrijpt en veilig uitvoert, voelt het eindelijk alsof u samenwerkt met een virtuele collega waarop u echt kunt vertrouwen.

4. Clari (het beste voor het coördineren van inkomsten en risicogerichte prognoses)

via Clari

Clari is een platform voor het coördineren van inkomsten van ondernemingen. U kunt relevante dealmaterialen centraliseren om iedereen op één lijn te houden en up-to-date te houden, waardoor samenwerking en overdrachten soepeler verlopen.

RevAI scant uw volledige werkstroom, inclusief e-mails, uitnodigingen voor de kalender, Slack-berichten en CRM-updates, om te vergelijken wat een vertegenwoordiger zegt dat er gebeurt met wat de gegevens laten zien.

Voor conversatie-intelligentie hebt u Copilot. Deze tool transcribeert in realtime en genereert live battlecards waarmee verkopers kunnen reageren op bezwaren, gesprekken kunnen sturen en deals beter kunnen sluiten. Deze AI-tool registreert ook signalen van kopers en stuurt deze rechtstreeks naar het systeem om prognoses en pijplijninspecties te verfijnen.

De AI-aangedreven automatiseringstool Groove stroomlijnt prospecting, engagement en follow-ups door repetitieve werkstroomen te automatiseren. Het helpt vertegenwoordigers consistent te blijven in hun outreach, terwijl leidinggevenden zichtbaarheid krijgen op de activiteiten en prestaties in de hele pijplijn.

De beste functies van Clari

Maak gebruik van AI-agenten voor ondernemingen die continu kansen beoordelen, risico's signaleren, volgende stappen aanbevelen en automatisering van follow-ups uitvoeren om de gezondheid van de pijplijn en de nauwkeurigheid van prognoses gedurende de hele omzetcyclus te verbeteren.

Schrijf uitgaande e-mails op basis van de context van de opportunity, de rol van de koper en engagement-signalen om prospecting beter te personaliseren.

Synchroniseer wijzigingen in de pijplijn en weeg deals met betrekking tot toewijzing en Best Case-deals dynamisch af met behulp van Machine Learning (ML) voor realtime prognoses.

Limieten van Clari

Sommige gebruikers hebben aantekeningen gemaakt dat het vinden van deals uit voorgaande kwartalen of het beoordelen van prestaties uit eerdere periodes extra inspanning kan vergen.

Prijzen van Clari

Aangepaste prijzen

Clari-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 5500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clari?

Een G2-gebruiker zegt:

Het gebruik van Clari om mijn verkoopprognoses te stroomlijnen is enorm nuttig geweest. Ik krijg snel inzicht in mijn kwartaaltoelagen en de deals die ik moet sluiten, en de manier waarop Clari deals classificeert op basis van prognosecategorieën maakt alles veel gemakkelijker. De rapportage aan mijn directe manager is veel eenvoudiger geworden: ik werk gewoon mijn wekelijkse prognose bij en hij heeft meteen een duidelijk overzicht.

Het gebruik van Clari om mijn verkoopprognoses te stroomlijnen is enorm nuttig geweest. Ik krijg snel inzicht in mijn kwartaaltoetsen en de deals die ik moet sluiten, en de manier waarop Clari deals classificeert op basis van prognosecategorieën maakt alles veel gemakkelijker. Rapportage aan mijn directe manager is veel eenvoudiger geworden: ik werk gewoon mijn wekelijkse prognose bij en hij heeft meteen een duidelijk overzicht.

5. Gong (het beste voor coaching op grote schaal en evidence-based dealuitvoering)

via Gong

Gong is een platform voor omzetinformatie waarmee u beproefde sequenties kunt starten, stappen kunt aanpassen en follow-ups kunt automatiseren om elke deal in gang te houden. Deze AI-verkooptool biedt inzicht in accounts, deals en contacten door simpelweg een vraag te stellen aan de AI-assistent.

Bovendien analyseert Gong Forecast meer dan 300 gegevenspunten in zijn Deal Likelihood Score om te voorspellen welke deals het meest waarschijnlijk zullen worden gesloten.

Met Gong Engage kunt u alles bijhouden, van prospecting tot conversiepercentages en prestaties van de e-mail, en kunt u de prestaties van uw verkopers centraal monitoren.

Gebruikt u een specifieke verkoopmethodologie zoals MEDDIC, SPIN of Challenger? U kunt deze koppelen aan Gong, zodat het platform continu elke telefoongesprek, e-mail en vergadering scant.

De beste functies van Gong

Transcribeer gesprekken met klanten om belangrijke inzichten te verkrijgen en uw teams zichtbaarheid te geven in wat er tijdens echte gesprekken gebeurt.

Identificeer de doelen, pijnpunten en beslissingsdynamiek van klanten in verschillende regio's en vertaal deze naar uw voorkeurstaal.

Ontvang diepgaande, met bewijzen onderbouwde rapporten die trends en onderliggende oorzaken toelichten, niet alleen het activiteitenniveau.

Beperkingen van Gong

Het prognosemodel van het platform kan rigide zijn voor teams die niet strikt werken met op omzet gebaseerde quota.

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Gong-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 6430 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gong?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Gong is de zichtbaarheid die het geeft in verkoopgesprekken. Het is ontzettend waardevol om gesprekken te kunnen terugluisteren, belangrijke momenten te kunnen zien en te begrijpen wat er daadwerkelijk in een deal is gebeurd. Dankzij de gespreksopnames, transcripties en AI-inzichten kun je gemakkelijk patronen ontdekken rond bezwaren, vermeldingen van concurrenten en volgende stappen, zonder dat je de volledige gesprekken opnieuw hoeft te beluisteren.

Wat ik het leukste vind aan Gong is de zichtbaarheid die het geeft in verkoopgesprekken. Het is ontzettend waardevol om gesprekken te kunnen terugluisteren, belangrijke momenten te kunnen zien en te begrijpen wat er daadwerkelijk in een deal is gebeurd. Dankzij de gespreksopnames, transcripties en AI-inzichten kun je gemakkelijk patronen ontdekken rond bezwaren, vermeldingen van concurrenten en volgende stappen, zonder dat je de volledige gesprekken opnieuw hoeft te beluisteren.

6. Apollo AI (het beste voor gecontroleerde pijplijngeneratie en outbound governance)

via Apollo AI

Apollo AI is een sales intelligence-platform waarmee u controle hebt over hoe een pijplijn wordt gecreëerd, niet alleen over hoe deze wordt gesloten. U kunt prospectgegevens, activiteiten en dealrecords opslaan en beheren in één enkele werkruimte.

Met behulp van AI PowerUps kunt u intentiesignalen uit bedrijfswebsites, functieveranderingen en openbare gegevens halen en die context vervolgens rechtstreeks in uitgaande sequenties invoegen. Het laat vertegenwoordigers precies zien hoe ze AI kunnen gebruiken om taken bij het werven van nieuwe klanten te automatiseren.

De tool biedt ook analyses van gesprekken, scorekaarten en trefwoordtrackers die telefoongesprekken en berichten evalueren aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria.

De beste functies van Apollo AI

Schrijf voltooide e-mails of alleen specifieke delen die aansluiten bij de toon en stijl van uw merk.

Bekijk open rates, responspercentages en de impact op de pijplijn via realtime prestatiedashboards.

Krijg voorafgaand aan vergaderingen inzichten in contacten en accounts om de context te verduidelijken en de verkooprichting verder te onderbouwen.

Beperkingen van Apollo AI

De interface kan overweldigend aanvoelen vanwege het grote aantal filters en opties, waardoor de onboarding-tijd toeneemt.

Prijzen van Apollo AI

Persoonlijk: Gratis

Basis: $ 59/maand per gebruiker

Professional: $ 99/maand per gebruiker

Organisatie: $ 149/maand per gebruiker

Apollo AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.330 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 380 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Apollo AI?

Een G2-gebruiker zegt:

Apollo onderscheidt zich door de snelheid waarmee het prospecting omzet in actie. In plaats van tijd te besteden aan het schakelen tussen tools voor data, verrijking en outreach, zit alles in één werkstroom. De mogelijkheid om prospects op basis van bepaalde criteria te filteren en ze onmiddellijk in sequenties te plaatsen, maakt outbound-inspanningen sneller en gerichter, vooral voor B2B-teams.

Apollo onderscheidt zich door de snelheid waarmee het prospecting omzet in actie. In plaats van tijd te besteden aan het schakelen tussen tools voor data, verrijking en outreach, zit alles in één werkstroom. De mogelijkheid om prospects op basis van bepaalde criteria te filteren en ze onmiddellijk in sequenties te plaatsen, maakt outbound-inspanningen sneller en gerichter, vooral voor B2B-teams.

👀 Wist u dat? Uit onderzoek naar duizenden B2B-verkoopgesprekken blijkt dat de best presterende verkopers 11 tot 14 vragen per gesprek stellen, terwijl gemiddelde verkopers veel minder vragen stellen. Conversatie-intelligentieplatforms gebruiken deze benchmark om verkopers te coachen op het gebied van ontdekkingskwaliteit.

7. Naadloos. AI (het beste voor schaalbare kwaliteitscontrole van leads)

Naadloos. AI is in de eerste plaats ontwikkeld als een realtime platform voor verkoopinformatie en leadgeneratie dat verkoopteams helpt bij het vinden, verifiëren en verrijken van contactgegevens voor grootschalige outreach.

Voor SDR's automatiseert het prospectonderzoek, het opstellen van lijsten en gegevensinvoer. U hoeft niet meer handmatig naar contactgegevens te zoeken. De AI zoekt en valideert continu e-mails, telefoonnummers en bedrijfsinformatie in realtime, zodat vertegenwoordigers altijd met nauwkeurige gegevens werken.

Voor salesmanagement en VP's van sales ligt de waarde in pijplijngroei en nauwkeurige targeting. Het biedt realtime B2B-contactinformatie, intentiesignalen en CRM-verrijking voor uw teams om hoogwaardige kansen na te streven en een consistente stroom van gekwalificeerde leads te behouden.

Naadloos. De beste functies van AI

Maak een selectie uit een bibliotheek met vooraf opgestelde prompts voor taken zoals LinkedIn-outreach en voicemails, en personaliseer vervolgens belangrijke velden zoals bedrijfsnaam of rol voordat u ze verstuurt.

Leg prospectgegevens vast, verifieer ze en zet ze rechtstreeks vanuit sociale media en B2B-websites in realtime over naar uw CRM via een Chrome-extensie.

Gebruik beltools voor zowel Twilio-bellen als handmatig loggen, zodat elk contact wordt vastgelegd en consistent is.

Naadloos. Limieten van AI

Sommige gebruikers merken op dat kredieten sneller dan verwacht opraken tijdens het opstellen van uitgebreide lijsten en dat de kwaliteit van het resultaat niet altijd vooraf te voorspellen is.

Naadloos. AI-prijszetting

Free

Aangepaste prijzen

Naadloos. AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 5.260 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Seamless AI?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Seamless. AI is hoe nauwkeurig en uitgebreid de contactgegevens zijn, vooral bij het identificeren van besluitvormers en gekwalificeerde leads. Na meer dan twee jaar met het platform te hebben gewerkt bij verschillende bedrijven, heb ik uit eerste hand gezien hoe krachtig het is voor zowel het zoeken naar nieuwe klanten als het verrijken van onze bestaande database.

Wat ik het leukste vind aan Seamless. AI is hoe nauwkeurig en uitgebreid de contactgegevens zijn, vooral bij het identificeren van besluitvormers en gekwalificeerde leads. Na meer dan twee jaar met het platform te hebben gewerkt bij verschillende bedrijven, heb ik uit eerste hand gezien hoe krachtig het is voor zowel het zoeken naar nieuwe klanten als het verrijken van onze bestaande database.

Als u AI-agenten voor verkoop evalueert, is het grondwerk voor u klaar in deze gids 👇

via Clay

Clay is een AI-dataplatform voor Go-to-Market (GTM)-teams waarmee u met één klik miljoenen records uit uw CRM kunt importeren.

Als de gegevens van potentiële klanten bijvoorbeeld onvolledig zijn of verspreid over verschillende bronnen, gebruikt de tool identificatiegegevens, zoals e-mailadressen, om records samen te voegen en te verrijken tot één enkel, canoniek profiel.

De AI-engine, Rhythm, verzamelt signalen uit de hele tech stack (G2-intentie, websitebezoeken, geopende e-mails en DocuSign-weergaven) en genereert een enkele, geprioriteerde lijst met nog te doen taken voor elke vertegenwoordiger. Zie het als een effectieve AI-assistent voor salesmanagers.

En als een veelbelovende prospect plotseling de prijspagina bezoekt, plaatst Rhythm hem onmiddellijk bovenaan de wachtrij. De tool heeft ook een Conductor-agent die het 'waarom' achter elke Taak uitlegt, zodat u vertegenwoordigers kunt coachen op basis van de specifieke intentie van de koper die de trigger was voor de actie.

De beste functies van Clay

Houd bij welke bedrijven uw website bezoeken, hoe vaak ze terugkomen en hoe vaak ze betrokken zijn, en waarschuw uw verkopers automatisch zodat ze direct actie kunnen ondernemen.

Repliceer elke verrijkingswerkstroom met AI, inclusief het samenvatten van casestudy's, klanten van bedrijven, het vinden van financiële rapporten en meer.

Zoek naar de specifieke, unieke kenmerken van uw meest geschikte klanten met behulp van Clay's AI-onderzoeksagenten om beschikbare informatie te categoriseren of samen te vatten.

Beperkingen van klei

Het verwerken en synchroniseren van grote datasets op het platform kan enige tijd in beslag nemen, waardoor downstream werkstroomen worden vertraagd.

Clay-prijzen

Free

Startpakket: $ 149/maand

Explorer: $349/maand

Pro: $ 800/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Clay-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Clay?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik ben erg te spreken over de interactiviteit en het gebruiksgemak van Clay. Het kan worden geïntegreerd met veel van de tools en bronnen die ik al gebruik, waardoor het erg handig is in het gebruik. Ik ben ook erg te spreken over de Sculptor en Sequencer, die erg krachtig zijn gebleken voor het experimenteren met outbound-campagnes, het vinden van vergelijkbare contacten en het genereren van outreach-teksten.

Ik ben erg te spreken over de interactiviteit en het gebruiksgemak van Clay. Het kan worden geïntegreerd met veel van de tools en bronnen die ik al gebruik, waardoor het erg handig is in het gebruik. Ik ben ook erg te spreken over de Sculptor en Sequencer, die erg krachtig zijn gebleken voor het experimenteren met outbound-campagnes, het vinden van vergelijkbare contacten en het genereren van outreach-teksten.

9. Outreach. io (het beste voor AI-gestuurde omzetrealisatie)

via Outreach AI Agents

Outreach.io is een AI-werkstroomsysteem voor omzet dat werkt op basis van de activiteiten van vertegenwoordigers, de betrokkenheid van kopers en de status van de pijplijn om de uitvoering tussen accounts te coördineren.

Er zijn AI-agenten voor bijna elke use case in uw verkoopproces. De Research Agent combineert bijvoorbeeld gegevens van gesprekken uit Outreach met eigen engagementgegevens en openbare gegevens van derden om omzetgenererende strategieën te ontwikkelen.

De Revenue Agent beheert prospectingtaken namens verkopers. De agent identificeert accounts met een hoge intentie, zoekt nieuwe contacten en stelt relevante, goed converterende berichten op die zijn ontworpen om de responspercentages te verhogen.

De beste functies van Outreach.io

Ontvang automatische updates van uw opportunityvelden op basis van belangrijke signalen die worden gedetecteerd tijdens telefoongesprekken en vergaderingen met de Deal Agent.

Ontvang een beknopte, door AI gegenereerde samenvatting van de recente activiteiten van het account en krijg antwoord op de meest prangende vragen.

Gebruik live AI om actiepunten te detecteren die tijdens live gesprekken worden besproken en voeg ze toe aan de notulen van vergaderingen.

Beperkingen van Outreach.io

Het platform kan in het dagelijks gebruik wat onhandig aanvoelen en integraties, met name met tools zoals Nooks, zouden contextuele intelligentie missen.

Prijzen van Outreach.io

Aangepaste prijzen

Outreach. io beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Outreach.io?

Een G2-gebruiker zegt:

Outreach-sjablonen voor e-mail en telefoongesprekken zijn ontzettend handig voor het massaal versturen van updates naar mijn klanten. Mijn enablementteam en marketingteams kunnen sjablonen en outreach-doelen (geen woordspeling bedoeld) uploaden, en het versturen van aangepaste e-mailberichten gaat snel en efficiënt – vooral handig omdat ik honderden klanten beheer en snel moet handelen! Ik heb dit heel gemakkelijk in mijn werkstroom geïntegreerd.

Outreach-sjablonen voor e-mail en telefoongesprekken zijn ontzettend handig voor het massaal versturen van updates naar mijn klanten. Mijn enablementteam en marketingteams kunnen sjablonen en outreach-doelen (geen woordspeling bedoeld) uploaden, en het versturen van aangepaste e-mailberichten gaat snel en efficiënt – vooral handig omdat ik honderden klanten beheer en snel moet handelen! Ik heb dit heel gemakkelijk in mijn werkstroom geïntegreerd.

📚 Lees ook: Hoe u de automatisering van het verkoopproces met AI kunt uitvoeren

10. Fireflies. ai (het beste voor bedrijfsbrede call-QA en het vastleggen van signalen van gesprekken)

Door automatisch deel te nemen aan vergaderingen, registreert, transcribeert en vat Fireflies.ai, een AI-vergaderassistent, elk gesprek.

De strategische waarde ervan ligt in automatisering van de kwaliteitsborging, waardoor het een concreet voorbeeld is van bedrijfstransformatie door middel van AI-convergentie, waarbij verkoopgesprekken, coaching en prognoses als één systeem functioneren.

U kunt instellingen instellen voor wat een hoogwaardig verkoopgesprek inhoudt: omgaan met bezwaren, positie van concurrenten en diepgang van de ontdekking. De tool scant vervolgens elk gesprek en markeert waar vertegenwoordigers afwijken, waarbij ze op basis van echt gedrag een score voor geslaagd of gezakt toekennen.

Fireflies. ai beste functies

Automatiseer vergaderingen met AI-SDR's en recruiters die namens u aanwezig zijn en spreken.

Ontvang op maat gemaakte samenvattingen na het gesprek met belangrijke punten, actiepunten en belangrijke beslissingen.

Analyseer de toon en taal van gesprekken om de sentimenten van potentiële klanten en mogelijke risico's in verband met de deal te identificeren.

Beperkingen van Fireflies.ai

In zeldzame gevallen is in de rapportage gemeld dat achtergrondgeluiden en overlappende stemmen de nauwkeurigheid van de transcriptie af en toe verminderen.

Fireflies. ai-prijzen

Persoonlijk: Gratis

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (720+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fireflies AI?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik Fireflies.ai graag om mijn vergaderingen op te nemen, omdat ik dan geen aantekeningen meer hoef te maken. Dat bespaart me veel tijd en zorgt ervoor dat ik me beter kan concentreren en meer betrokken ben bij de discussies. Ik ontvang direct een samenvatting van de vergadering van hoge kwaliteit, zodat ik zonder vertraging alle belangrijke punten heb.

Ik gebruik Fireflies.ai graag om mijn vergaderingen op te nemen, omdat ik dan geen aantekeningen meer hoef te maken. Dat bespaart me veel tijd en zorgt ervoor dat ik me beter kan concentreren en meer betrokken ben bij de discussies. Ik ontvang direct een samenvatting van de vergadering van hoge kwaliteit, zodat ik zonder vertraging alle belangrijke punten heb.

De meeste AI-tools voor salesmanagement staan los van uw feitelijke werkstroom.

Ze analyseren telefoongesprekken. Beoordelen deals. Genereren prognoses. Versturen rapporten.

Maar zelfs als je de informatie hebt, bestaat er nog steeds een afhankelijkheid van je team om van tabblad te wisselen, tools te updaten en handmatig actie te ondernemen op basis van aanbevelingen.

Voor de moderne salesmanager is AI die werkt binnen de werkruimte waar deals daadwerkelijk worden gesloten, een absolute noodzaak.

ClickUp brengt intelligentie rechtstreeks in uw werkstroom, taken en gesprekken. U krijgt één platform waarop AI-agenten routinematige werkstroom-activiteiten afhandelen, zoals pijplijnupdates, leadtoewijzing en taakopvolging. ClickUp Brain springt bij om deals samen te vatten, automatisch e-mailreacties te genereren en binnen enkele seconden inzichten uit uw werkruimte naar boven te halen.

