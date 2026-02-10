11 sjablonen voor loodgieterscontracten die elk loodgietersbedrijf nodig heeft

De meeste betalingsgeschillen voor aannemers komen zelden voort uit slechte bedoelingen. Ze beginnen meestal met slechte documentatie.

Wanneer de omvang van het werk niet goed is gedocumenteerd of wanneer de details van de klus alleen in iemands hoofd zitten in plaats van in een contract, ontstaan er al snel misverstanden. Voor loodgieters is het nog lastiger. Op het moment dat je een muur openbreekt, kan de klus veranderen. Als die verandering niet duidelijk is gedocumenteerd, wordt het een vervelend gesprek over de betaling.

De werkstroom zorgt voor nog meer stress.

💰 56% van de kleine bedrijven in de VS heeft te maken met onbetaalde facturen, met een gemiddelde van $ 17.500 aan achterstallige betalingen. Elke vage regel of ontbrekend detail geeft klanten een reden om te wachten met betalen of zelfs te weigeren te betalen.

Duidelijke contracten en overzichtelijke facturen zorgen ervoor dat verwachtingen vooraf duidelijk zijn, prijzen begrijpelijker worden en goedkeuringen sneller verlopen zodra het werk is voltooid. In deze gids vindt u 11 sjablonen voor loodgieterscontracten die u binnen enkele minuten kunt aanpassen, van offertes en werkovereenkomsten tot terugkerende onderhoudscontracten. U ziet ook hoe u uw contracten, facturen en projectgegevens op één plek kunt bewaren (hallo, ClickUp!), zodat er niets verloren gaat tussen de werkplek, uw vrachtwagen en uw inbox.

11 sjablonen voor loodgieterscontracten om opdrachten, facturering en goedkeuringen te vereenvoudigen

1. Sjabloon voor loodgietersfacturen van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Maak professionele facturen voor uw loodgietersbedrijf met de ClickUp-factuursjabloon voor loodgieters.

Het helemaal zelf maken van facturen is tijdrovend en het is gemakkelijk om een onderdeel te vergeten of de gewerkte uren verkeerd te berekenen, waardoor u bij elke klus geld misloopt. Dit factuursjabloon voor loodgieters van ClickUp™ is ontworpen voor loodgieters om klanten na voltooiing van het werk nauwkeurig en snel te factureren.

De verbinding tussen facturering en uw voltooide werkorders zorgt ervoor dat dubbele invoer overbodig wordt en factureringsfouten worden verminderd. Met vooraf ingestelde velden voor het toevoegen van arbeidskosten, materiaalkosten en servicekosten kunt u transparante, gespecificeerde facturen maken die klanten begrijpen en sneller betalen.

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Gespecificeerde factureringssecties: Houd uw facturen transparant met aparte regels voor arbeid, onderdelen en servicekosten.

Sectie betalingsvoorwaarden: Vermeld duidelijk de deadlines voor betalingen en alle geaccepteerde betaalmethoden om verwarring te voorkomen.

Automatisch ingevulde gegevens: versnel het aanmaken van facturen door AI de clientgegevens en taakomschrijvingen uit uw projecttaken te laten invullen.

💡 Pro-tip: maak van een taak van 15 minuten een taak van 30 seconden met ClickUp Brain. Deze slimme, contextuele AI-assistent in ClickUp vult uw factuursjabloon direct in met clientgegevens en taakomschrijvingen uit eerdere taken. Hij kan ook factuurberekeningen voor u uitvoeren. Het enige wat u hoeft te doen, is het vragen!

2. Sjabloon voor aannemersovereenkomst van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Breng de rechten en plichten van klanten en aannemers op één lijn met behulp van het sjabloon voor aannemersovereenkomsten van ClickUp.

Het jongleren met verschillende overeenkomsten voor algemene aannemers, vastgoedbeheerders en huiseigenaren leidt vaak tot verwarring. Als u het verkeerde contract gebruikt, kunt u aansprakelijk worden gesteld of vast komen te zitten aan ongunstige voorwaarden. De oplossing? Dit veelzijdige sjabloon voor aannemersovereenkomsten van ClickUp™.

Het biedt u een solide basis voor elk soort klantpartnerschap, met informatie over de omvang van het werk, de vergoeding, de tijdlijnen en de beëindigingsvoorwaarden.

Het beste deel? U kunt het aanpassen voor zowel een eenvoudige loodgietersovereenkomst voor woningen als een complex commercieel loodgieterscontract.

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Plaatshouders voor verzekeringscertificaten: Voeg speciale secties toe om uw dekking te controleren voordat u met het werk begint.

Velden voor licentieverificatie: Documenteer de referenties van de aannemer die het vertrouwen van de client wekken en vaak vereist zijn voor commerciële opdrachten.

Beëindigingsvoorwaarden: definieer de beëindigingsvoorwaarden en eventuele bijbehorende boetes duidelijk om vervelende geschillen in de toekomst te voorkomen.

Realtime samenwerking: laat klanten of hoofdaannemers het document rechtstreeks bekijken en becommentariëren voordat de overeenkomst wordt afgerond. De live samenwerking van laat klanten of hoofdaannemers het document rechtstreeks bekijken en becommentariëren voordat de overeenkomst wordt afgerond. De live samenwerking van ClickUp Docs maakt dit heel eenvoudig.

3. Offertecontractsjabloon van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Maak uw volgende offertecontract eenvoudig aan, houd het bij en beheer het met het offertecontractsjabloon van ClickUp.

Wat doe je als je werk van topkwaliteit is, maar je offertes er onprofessioneel uitzien?

Misschien lopen u door uw handgeschreven schattingen of vage, éénregelige offertes lucratieve projecten mis aan concurrenten met meer gepolijste voorstellen.

Dat is precies wat het offertecontractsjabloon van ClickUp™ u helpt oplossen. Gebruik het om professionele offertes in te dienen die opvallen en meer opdrachten binnenhalen.

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Secties met uitsluitingen en aannames: Voorkom toekomstige geschillen door duidelijk te documenteren wat niet in uw offerte is inbegrepen.

Gespecificeerde kostenoverzicht: bouw vertrouwen op door clients precies te laten zien waar hun geld naartoe gaat.

Geldigheidsperiode van offertes: Creëer een gevoel van urgentie door aan te geven hoe lang uw offerte geldig blijft.

Versie-historie bijhouden: Houd een duidelijk en toegankelijk overzicht bij van alle wijzigingen en herzieningen die de client tijdens de onderhandelingen heeft aangevraagd. Zo voorkomt u later Houd een duidelijk en toegankelijk overzicht bij van alle wijzigingen en herzieningen die de client tijdens de onderhandelingen heeft aangevraagd. Zo voorkomt u later geschillen over de omvang van de opdracht

👀 Wist u dat? De gemiddelde kosten voor het handmatig verwerken van een factuur bedragen ongeveer $ 9,84, terwijl sterk geautomatiseerde systemen die kosten kunnen terugbrengen tot ongeveer $ 2,65 voor de beste systemen in hun klasse.

4. Sjabloon voor arbeidsovereenkomst van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Bepaal de omvang van het werk, de tijdlijn, de betalingsvoorwaarden en de te leveren prestaties voor uw project met het sjabloon voor werkcontracten van ClickUp.

Een contract van meerdere pagina's voor het vervangen van een eenvoudige kraan is toch een beetje overdreven, vindt u niet? Daar zijn we het helemaal mee eens. Het kan een particuliere client zeker afschrikken. Maar een mondelinge overeenkomst is te riskant, omdat u dan onbeschermd bent als een client weigert te betalen of het werk betwist.

Dit eenvoudige sjabloon voor een werkcontract van ClickUp™ is de perfecte middenweg. Het is minder formeel dan een volledige aannemersovereenkomst, maar uitgebreider dan een eenvoudige offerte, waardoor het ideaal is voor kleinere residentiële klussen.

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Secties over omvang en betaling: behandel de belangrijkste details van de klus zonder de client, met name huiseigenaren, te overweldigen met juridisch jargon.

Basisvoorwaarden voor aansprakelijkheid: bescherm zowel uzelf als uw client met standaardformuleringen voor schadevergoeding.

Veld voor acceptatie door de client: zorg dat u een gedocumenteerde goedkeuring van het werk en de betalingsvoorwaarden hebt voordat u begint.

Aanpassing per opdracht: voeg opdrachtgerelateerde details zoals vergunningsnummers, modelnummers of inspectiedata rechtstreeks toe aan de bijbehorende Taak zonder het hoofddocument te overladen met behulp van voeg opdrachtgerelateerde details zoals vergunningsnummers, modelnummers of inspectiedata rechtstreeks toe aan de bijbehorende Taak zonder het hoofddocument te overladen met behulp van aangepaste velden van ClickUp.

5. Sjabloon voor contractbeheer van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Sla contracten eenvoudig op, beheer ze en houd ze bij van begin tot eind met behulp van het sjabloon voor contractbeheer van ClickUp.

Als eigenaar van een klein bedrijf is het mogelijk dat uw contracten overal verspreid liggen. Sommige staan misschien in uw e-mail, andere op het dashboard van uw vrachtwagen en weer andere in een archiefkast die u nooit opent.

Hé, niemand veroordeelt je; we snappen het. Maar het punt is dat je misschien geld misloopt door verlengingen te missen en vervaldata van garanties te vergeten.

Dit sjabloon voor contractbeheer van ClickUp™ maakt een einde aan de chaos door u een gecentraliseerd dashboard te bieden waarop u al uw overeenkomsten op één plek kunt bekijken. Mis nooit meer een kans om een winstgevend loodgietersonderhoudscontract te verlengen!

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Status bijhouden: Zie in één oogopslag welke contracten actief zijn, nog moeten worden getekend of zijn verlopen met behulp van Zie in één oogopslag welke contracten actief zijn, nog moeten worden getekend of zijn verlopen met behulp van de aangepaste statussen van ClickUp.

Geautomatiseerde herinneringen: Laat geen winstgevende terugkerende inkomsten meer aan u voorbijgaan. Ontvang weken voordat een onderhoudscontract afloopt automatische notificaties met behulp van Laat geen winstgevende terugkerende inkomsten meer aan u voorbijgaan. Ontvang weken voordat een onderhoudscontract afloopt automatische notificaties met behulp van de ingebouwde ClickUp-automatisering

Visuele rapportage: bekijk de omzet per contractstatus of bekijk alle aanstaande verlengingen op een tijdlijn door al uw contractgegevens in bekijk de omzet per contractstatus of bekijk alle aanstaande verlengingen op een tijdlijn door al uw contractgegevens in ClickUp Dashboard te importeren.

6. Sjabloon voor contracten voor projectmanagement van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Maak een juridisch bindende overeenkomst tussen een projectmanager en een client met het sjabloon voor projectmanagementdiensten van ClickUp.

Heb je net een grote commerciële loodgietersklus binnengehaald? Gefeliciteerd! Dat is een mooie overwinning.

Nu komt de realiteitscheck.

De hoofdaannemer wil updates over mijlpalen, het projectmanagement verwacht formele communicatie en elke onverwachte omleiding van leidingen of wijziging op basis van voorschriften moet een duidelijk wijzigingsproces doorlopen. Die overeenkomst van één pagina die u gebruikt voor servicebezoeken volstaat hier niet, en dat weet u.

Dit sjabloon voor projectmanagementdiensten van ClickUp™ is ontwikkeld voor grotere, meerfasige projecten.

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Mijlpaalsecties: definieer de verschillende fasen en voltooiingscriteria voor complexe commerciële loodgietersprojecten.

Vereisten voor rapportage over de voortgang: Geef precies aan hoe en wanneer u projectupdates aan belanghebbenden zult verstrekken.

Procedures voor wijzigingsbestellingen: Documenteer het formele proces voor het afhandelen van wijzigingen in de omvang van het werk.

Afstemming van de uitvoering: Zorg ervoor dat uw uitvoering ter plaatse perfect aansluit bij uw contractuele verplichtingen door Zorg ervoor dat uw uitvoering ter plaatse perfect aansluit bij uw contractuele verplichtingen door ClickUp-taakafhankelijkheden te gebruiken om de mijlpalen van het contract weer te geven.

📚 Lees ook: Sjablonen voor contractbijlagen

Vraagt u zich af hoe u complexe projecten kunt structureren en organiseren? We laten u enkele sjablonen voor projectplanning zien die u kunnen helpen 👇🏽

7. Sjabloon voor schoonmaakcontract van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Zorg dat iedereen op één lijn zit wat betreft verwachtingen, taken en planning rondom loodgieterswerk met het sjabloon voor schoonmaakcontracten van ClickUp.

Terugkerende diensten, zoals afvoerreiniging, jaarlijkse inspecties of preventieve abonnementen, zijn een uitstekende manier om voorspelbare inkomsten te genereren. De uitdaging is om een duidelijke overeenkomst op te stellen waarin alles nauwkeurig wordt omschreven.

Wat is inbegrepen

Hoe vaak u deze zult bezoeken, en

Hoe facturering in de loop van de tijd werkt

Hoewel het sjabloon voor schoonmaakcontracten van ClickUp™ oorspronkelijk is ontwikkeld voor schoonmaakbedrijven, brengt de structuur zich perfect in kaart bij loodgietersonderhoudscontracten.

Beide zijn gebaseerd op geplande service, duidelijk omschreven taken en doorlopende betalingsvoorwaarden, waardoor klanten terugkomen zonder bij elk bezoek opnieuw te hoeven onderhandelen.

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Kader voor terugkerende diensten: definieer duidelijk de frequentie en omvang van het werk voor uw regelmatige onderhoudsbezoeken.

Voorwaarden voor automatische verlenging: Bepaal hoe en wanneer contracten worden verlengd om terugkerende inkomsten consistent te houden.

Definities van serviceniveaus: voorkom giswerk door precies te omschrijven wat er bij elke onderhoudsbeurt wordt gedaan.

Automatische verlenging: trigger verlengingsherinneringen of genereer automatisch facturen met behulp van ClickUp-automatiseringen op basis van het contractschema.

8. Voorbeeldsjabloon voor zakelijke contracten van ClickUp™

Gratis sjabloon downloaden Maak en beheer professionele contracten voor uw bedrijf op één plek met het sjabloon voor zakelijke contracten van ClickUp.

Soms hebt u een contract nodig voor iets anders dan een opdracht van een client. Misschien werkt u samen met een andere aannemer, huurt u een onderaannemer in voor een groot project of sluit u een overeenkomst met een belangrijke leverancier.

Uw standaard sjabloon voor klanten is in deze situaties niet geschikt en u hebt iets nodig met een robuustere juridische bescherming.

U kunt dit algemene sjabloon voor zakelijke contracten van ClickUp™ aanpassen aan al deze situaties. Het bevat uitgebreide juridische standaardclausules die in kleinere sjablonen vaak ontbreken, zoals bepalingen over toepasselijk recht, scheidbaarheid en volledige overeenkomst. Hoewel het meer aanpassing vereist dan een sjabloon dat specifiek voor loodgieterswerk is bedoeld, biedt het een solide juridische basis voor vrijwel elke zakelijke relatie.

🚰 Waarom u dit sjabloon geweldig zult vinden

Bepaling inzake toepasselijk recht: Geef aan welke wetgeving van welke staat of jurisdictie van toepassing is bij een gebeurtenis.

Scheidbaarheidclausule: Zorg ervoor dat de rest van het contract geldig blijft, zelfs als een bepaald onderdeel niet afdwingbaar blijkt te zijn.

Wijzigingsprocedures: Documenteer het formele proces voor het aanbrengen en ondertekenen van wijzigingen in de overeenkomst.

Vertrouwelijkheidsclausule: bescherm gevoelige bedrijfsinformatie wanneer u samenwerkt met partners of onderaannemers.

📚 Lees ook: Contractbeheersoftware

9. Sjabloon voor loodgieterscontracten van PandaDoc

via PandaDoc

Als u een duidelijke, veelzijdige serviceovereenkomst nodig hebt voor residentiële of commerciële klussen, is het PandaDoc-sjabloon voor loodgieterscontracten een uitstekend uitgangspunt. Het omvat de essentiële onderdelen van een loodgietersklus en beschermt zowel u als uw client.

Dit sjabloon loodst je door de volledige levenscyclus van een contract, van het beschrijven van de exacte werkzaamheden die je gaat uitvoeren tot het omgaan met wijzigingen, betalingen en juridische voorwaarden. Het is vooral handig als je een professionele, volledig gestructureerde overeenkomst wilt die klanten elektronisch of persoonlijk kunnen ondertekenen.

Wat staat erin:

Omvang van het werk: Geef een gedetailleerde beschrijving van de specifieke loodgietersdiensten die u gaat uitvoeren, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de verwachtingen.

Planning en voltooiing: stel startdata en tijdlijnen vast, met ruimte voor aanpassingen in geval van onvoorziene omstandigheden.

Betalingsvoorwaarden: Geef duidelijk aan wat de aanbetalingen, betalingen ten behoeve van de voortgang en eindafrekeningen zijn, inclusief eventuele voorschotten.

Wijzigingsbestellingen: vereis schriftelijke goedkeuring voor wijzigingen in de omvang en documenteer eventuele gevolgen voor de kosten of planning.

Garantie en vrijwaring: Neem garanties op vakmanschap en bescherming op in geval van aansprakelijkheidsclaims.

Juridische clausules: Toepasselijk recht, annuleringsrechten en volledige overeenkomsttekst maken dit een robuust contract.

10. Sjabloon voor loodgietersovereenkomst door AroFlo

via AroFlo

Het AroFlo-sjabloon voor loodgieterscontracten is ontworpen op basis van de werkelijke werkstroom van een loodgietersbedrijf en niet alleen op basis van standaard juridische bepalingen.

Dit sjabloon is vooral handig wanneer u snel nieuwe klanten aanneemt of meerdere projecten tegelijkertijd afhandelt, omdat alle belangrijke voorwaarden op één plek staan. Dankzij het gebruiksgemak begrijpen klanten beter wat u doet, hoeveel het kost en wanneer het klaar is.

Wat staat erin:

Informatie over client en aannemer: volledige contactgegevens van beide partijen direct zichtbaar

Gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden: een nauwkeurige beschrijving van diensten, materialen en verzoeken van klanten, zodat iedereen op dezelfde lijn zit.

Kostenoverzicht: Arbeidskosten, materiaalkosten en eventuele extra kosten worden duidelijk gedocumenteerd.

Betalingsschema: aanbetalingen, deadlines en betalingsverwachtingen houden de werkstroom voorspelbaar.

Tijdlijnen: startdatum en geschatte voltooiingsdatum helpen bij het beheren van de verwachtingen van klanten.

Algemene voorwaarden: Beleid inzake wijzigingsbestellingen, geschillenbeslechting en verzekeringsvereisten maken het contract compleet.

11. Basissjabloon voor loodgieterscontracten door Contentful

via Contentful

Voor eenvoudige, eenmalige klussen waarvoor u toch een formele overeenkomst nodig hebt, is het basiscontract voor loodgieterswerkzaamheden (PDF) een goede keuze. Het is beknopt maar duidelijk. Dit maakt het perfect voor servicebezoeken, reparaties of kleinere installaties waarvoor u alleen een eenvoudige ondertekende overeenkomst nodig hebt.

Wat staat erin:

Duidelijke serviceovereenkomst: Hierin staat dat u loodgieterswerkzaamheden op een professionele, volgens de industrienormen gepaste manier uitvoert.

Startdatum en einddatum: stelt de werkperiode vast en vereist updates als er vertragingen of wijzigingen zijn.

Voortgangsvooruitbetalingen: biedt ruimte om een betalingsschema op te nemen dat gekoppeld is aan de omvang van het werk.

Verzekeringsvereisten: Aantekening dat u een aansprakelijkheids- en arbeidsongevallenverzekering hebt.

Juridisch kader: Toepasselijk recht en wijzigingsclausules zorgen ervoor dat het contract afdwingbaar blijft.

Stop met verdrinken in papierwerk en begin met het opschalen van uw Business

Een degelijk sjabloon voor loodgieterscontracten doet meer dan alleen uw bedrijf beschermen tegen betalingsgeschillen en aansprakelijkheid. Het bouwt vertrouwen op bij uw klanten en versterkt uw professionele geloofwaardigheid. Of u nu kleine servicebezoeken aan woningen afhandelt of grote commerciële loodgieterscontracten, een gedocumenteerde overeenkomst is onmisbaar. Het juiste sjabloon bespaart u uren administratief werk en vermindert de financiële risico's die gepaard gaan met informele, mondelinge afspraken.

Naarmate uw loodgietersbedrijf groeit, vormt systematische documentatie de basis voor het opschalen van uw activiteiten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken. Door één platform te gebruiken om alles te beheren, van offertes en contracten tot projecttaken en eindfacturen, kunt u Work Sprawl elimineren, waardoor u geen tijd meer hoeft te verspillen aan het schakelen tussen apps.

Besteed minder tijd aan papierwerk en meer tijd aan het werk dat uw Business echt laat groeien.

