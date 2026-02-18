Top 15+ Grok AI-prompts en hoe u ze kunt gebruiken

De meesten van ons hebben Grok AI op dezelfde manier geprobeerd als elke andere chatbot: we stelden een korte vraag, scanden het antwoord en gingen verder. Maar Grok is niet langer zomaar een bot.

In één jaar tijd trok het bijna 687 miljoen webbezoeken en klom het stilletjes naar de top van de tools waar uw team daadwerkelijk over praat. Tegelijkertijd heeft het nog steeds ongeveer 24 keer minder unieke bezoekers dan ChatGPT, wat betekent dat de meeste mensen nog maar nauwelijks een idee hebben van wat Grok AI-prompts kunnen betekenen voor echt werk.

Dit artikel vult de leemte op en bespreekt hoe u Grok kunt transformeren tot een betrouwbare partner voor diepgaand onderzoek, planning en zelfs het genereren van afbeeldingen met prompts die precies het format leveren dat uw projecten vereisen.

Wat maakt een goede prompt voor Grok?

Wanneer Grok AI-prompts werken, is dat omdat ze het model vertellen wat u wilt, waarom u dat wilt en wat u uiteindelijk verwacht te zien.

1. Duidelijkheid en specificiteit

De beste prompts lezen als korte creatieve briefings. Grok is goed voor onderzoek, maar u moet wel het volgende doen:

Geef tijdsperiodes, regio's, statistieken en zelfs welke concurrenten u wilt meenemen op.

Geef aan of het om academische of algemene internetbronnen gaat.

Vraag om citaten, betrouwbaarheidscontroles en transparantie.

Soms moet u belangrijke informatie handmatig controleren. Hoe duidelijker uw verzoek is, hoe beter u Grok kunt gebruiken.

2. Context en rolbepaling

Grok gedraagt zich heel anders wanneer het weet wie het zich voordoet te zijn: academisch assistent, technisch analist, compliance-expert of marketingstrateeg.

De rol en context vertellen het model welke invalshoek het op dezelfde vraag moet toepassen, zodat het antwoord relevant aanvoelt voor uw team.

3. Specificatie van het uitvoerformat

Elke sterke prompt eindigt met het aangeven aan Grok hoe de output moet worden gestructureerd: rapport, checklist, vergelijkingstabel, stappenplan. De onderzoeksprompts die het beste werken, definiëren altijd een format dat u rechtstreeks in een document of Taak kunt plakken.

4. Opvolgen met verduidelijkende vragen

Beschouw het eerste antwoord als een concept. Stel vervolgvragen, beperk het bereik en corrigeer misverstanden. Door deze snelle uitwisseling wordt een algemeen antwoord omgezet in iets dat is gebaseerd op uw praktijkvoorbeelden en gegevens.

🧠 Wist u dat: De wereldwijde markt voor prompt engineering had een grootte van 222,1 miljoen dollar in 2023 en zal naar verwachting in 2030 2,06 miljard dollar bereiken, met een samengestelde jaarlijkse groei van 32,8%.

Prompts die u kunt gebruiken met Grok

Hier gaan Grok AI-prompts van theorie naar iets dat u kunt kopiëren zoals het is of aanpassen aan uw specificaties. In de volgende paar stukken laten we zien hoe u effectieve prompts schrijft en delen we kant-en-klare voorbeelden voor vijf branchespecialisaties.

Aantekening: we gebruiken de basis-/gratisversie van Grok AI om onze voorbeeldprompts uit te voeren en u een idee te geven van hoe ze presteren. Hun betaalde abonnementen SuperGrok en SuperGrok Heavy zouden echter nog betere resultaten en mogelijkheden moeten bieden.

1. Contentaanmaak en sociale media

Voor content en sociale media werkt Grok het beste wanneer u het behandelt als een creatieve partner, niet als een kalendergenerator. Sla 'maak een contentplan voor mij' over en bouw een paar herbruikbare promptblokken die u in elk onderwerp kunt invoegen.

Begin met ideeën:

Geef me vijf invalshoeken voor content die een gangbare opvatting in [uw branche] over [onderwerp] ter discussie stellen Zet dit idee om in drie formaten: een featurevideo, een LinkedIn-bericht en een educatieve carrousel

Voeg vervolgens perspectiefverschuivingen en hooks toe:

Herschrijf dit onderwerp vanuit het perspectief van een beginner, een expert en een scepticus, met voor elk een sterke hook Wat is het meest onverwachte of ondergewaardeerde inzicht dat in dit onderwerp verborgen zit?

U kunt ook een eenvoudige sjabloonprompt gebruiken voor snelle hooks:

Geef me drie invalshoeken voor dit onderwerp, elk met een hook, één sleutelpunt en een eenvoudige call-to-action

Grok genereert contenthoeken in reactie op onze prompt

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid.

2. Onderzoek en samenvatting

Grok blinkt uit wanneer u het behandelt als een junior analist die werkt op basis van een beknopte briefing in plaats van een AI-zoekvak van één regel. U geeft het de bron, de taak en het uitvoerformat, en laat het vervolgens het zware werk van analyse en samenvatting doen.

Voor diepgaand onderzoek of academische papers begint u met het plakken van de volledige tekst of belangrijke links, en vervolgens geeft u aan wat voor u belangrijk is. Bijvoorbeeld:

Sleutelbevindingen, methodologie, beperkingen en toekomstige vragen samenvatten Markeer waar de gegevens zwak of verouderd lijken Vergelijk dit met de twee andere bronnen die ik hierna deel

Sluit elke prompt af door de structuur te definiëren die u nodig hebt. Dat kan zijn:

Geef een samenvatting en zet vervolgens de bevindingen met bronvermeldingen op een rijtje Maak een korte kritische sectie en een lijst met open vragen die ik kan omzetten in taken

🧠 Wist u dat: 45% van de respondenten van onze enquête zegt dat ze werkgerelateerde onderzoekstabs wekenlang open laten staan. Voor nog eens 23% bevatten deze kostbare tabs AI-chats met veel context. Kortom, een grote meerderheid besteedt het geheugen en de context uit aan kwetsbare browsertabs. Herhaal met ons: tabs zijn geen kennisbanken.

3. Codegeneratie en datavisualisatie

Geef Grok een volledige technische briefing. Het doet zijn beste werk wanneer u de taak uitlegt zoals u dat aan een junior ontwikkelaar zou doen en deze koppelt aan echte gegevens.

In plaats van 'schrijf een API' te zeggen, beschrijf je het verzoek, de bibliotheken en de randgevallen. Als voorbeeld:

Schrijf een Node. js Express-route die een POST naar /api/users verwerkt, username en password valideert, opslaat in MongoDB met Mongoose, 201 retourneert bij succes en 400 met een foutmelding bij mislukking Maak een React-component die /api/user/:ID aanroept, een laadstatus weergeeft, fouten afhandelt en naam, e-mail en avatar weergeeft met behulp van Material UI Schrijf pytest-unit-tests voor deze functie [plakken van de functie] die happy paths en edge cases dekken

Je kunt Grok ook vragen om resultaten om te zetten in grafieken:

Gebruik deze CSV [plakken], stel 2-3 nuttige grafieken voor en schrijf de Python-code met Matplotlib om ze te genereren, plus een korte analyse van wat elke grafiek laat zien

4. Beeldbewerking of -generatie via het beeldmodel van Grok

Een leuk aspect van het genereren van afbeeldingen met Grok is dat u geen 'prompt engineering speak' nodig hebt. Kies op de pagina om te chatten 'Afbeelding maken' en Imagine by Grok AI wordt geopend, waar u afbeeldingen kunt genereren met eenvoudige, duidelijke taal.

Denk in vier delen wanneer u een prompt schrijft:

Onderwerp

Verandering die u wilt

Stemming

Stijl

Bijvoorbeeld:

Een productfoto van een herbruikbare waterfles op een bureau, heldere verlichting, gezellige sfeer, zachte studiostijl

U kunt vervolgens alle bewerkingen in één keer stapelen. Vraag Grok om de scène lichter te maken, de achtergrond te verwisselen en tekst toe te voegen in één enkel verzoek, in plaats van drie afzonderlijke prompts.

Je kunt bijvoorbeeld iets proberen als "gouden uur licht met zachte dramatische schaduwen" voor een meer gepolijste look.

💡 Pro-tip: wanneer u visuele aanwijzingen test, sla dan de beste afbeeldingen en hun prompts op als een snelle sjabloon in ClickUp Docs. U kunt voor- en nafoto's in hetzelfde document plaatsen en ze samen met uw team op één plek bekijken.

5. Master- of geavanceerde prompts voor Grok (technisch niveau)

Dit is het moment waarop u de Expert-modus kunt selecteren om uw Grok AI-prompt te gebruiken. In de Expert-modus gaat Grok fungeren als een extra brein in uw technische team. Het model doorloopt dan eerst een aantal tussenstappen in het redeneringsproces voordat het antwoord geeft, wat perfect is voor moeilijke technische problemen.

Een goede masterprompt is iets dat u voor verschillende taken kunt hergebruiken, niet iets eenmaligs. Als voorbeeld:

Je bent een ingenieur op stafniveau. Ik heb hulp nodig bij het ontwerpen en implementeren van het volgende systeem: [korte beschrijving]. Werk in vier stappen

Herformuleer het doel, de inputs, beperkingen en faalvoorwaarden in uw eigen woorden

Stel drie architecturen voor, vergelijk de voor- en nadelen (prestaties, complexiteit, kosten, betrouwbaarheid, geschiktheid voor de vaardigheden van het team)

Kies er één en denk stap voor stap na over het ontwerp in de Think-modus: werkstroom, API's, gegevensstructuren, foutafhandeling en observeerbaarheid

Produceer productieklaar code voor het kernpad, basistests en een kort risicologboek met open vragen die ik met mijn team moet valideren

💡 Pro-tip: Sla een masterprompt zoals deze op in een gedeelde ruimte, zodat uw hele team hetzelfde proces gebruikt, en werk deze bij met kleine aanpassingen wanneer uw stack of normen veranderen.

📖 Lees ook: Hoe gebruik je Chain of Thought Prompting?

Stap voor stap: hoe u effectieve Grok-prompts kunt maken

Voordat u een heleboel tekst in Grok plakt, is het handig om even rustig aan te doen en het verzoek in lagen op te bouwen. Hier is een eenvoudige structuur die u voor de meeste taken kunt hergebruiken.

Begin met het kiezen van de juiste modus: gebruik Fast voor snelle concepten, Expert of Heavy wanneer u geavanceerde redeneringen of diepgaandere analyses nodig hebt. Schakel DeepSearch in wanneer u antwoorden nodig hebt die door het web worden ondersteund.

Voeg de juiste context toe: voeg bijlagen toe, plak gegevens of voeg tekstcontent toe vanuit Drive of OneDrive, zodat Grok niet hoeft te gissen. Maak een vermelding van wat elk bestand is en hoe u het wilt gebruiken.

Kies een passende persona: een een schrijfassistent , juridisch revisor of een aangepaste projectpersona stuurt Grok in de richting van de toon en diepgang die u verwacht.

Schrijf een duidelijk doel : Formuleer het doel in één zin en voeg vervolgens eventuele belangrijke beperkingen toe. Maak een vermelding van het publiek, de lengte, de regio's of de tools die voor u van belang zijn.

Eindig met een nauwkeurig uitvoerformat: vraag om secties, opsommingstekens, tabellen of codeblokken, zodat u het resultaat rechtstreeks in documenten, presentaties of taken kunt plaatsen.

Veelgemaakte fouten en valkuilen bij het gebruik van Grok

Zelfs goed gestructureerde Grok AI-prompts kunnen hun doel missen als de manier waarop u met Grok werkt in de weg staat. Deze drie gewoontes beperken stilletjes de kwaliteit van elk antwoord.

Het eerste antwoord accepteren

Het eerste antwoord is zelden het definitieve antwoord. Beschouw het als een startpunt en vraag Grok om het proces te verfijnen. Probeer vervolgvragen zoals:

"Dit deel is nuttig. Kunt u [specifiek punt] nader toelichten?"

"Wat zijn de mogelijke nadelen van deze aanpak?"

"Kunt u een concreet voorbeeld geven voor mijn situatie?"

Je leerstijl negeren

Als de uitleg niet duidelijk is, vertel Grok dan hoe je het beste leert, zodat het de vorm van de output kan aanpassen aan jouw manier van denken. Gebruik prompts zoals:

"Ik ben een visuele leerling. Kun je een diagram of tabel gebruiken?"

"Verdeel dit in eenvoudige stappen die ik kan volgen"

"Leg het uit met praktijkvoorbeelden van softwareteams"

Niet voortbouwen op eerdere gesprekken

Elke keer opnieuw beginnen, gooit de context weg en vertraagt het begrip. Raadpleeg eerdere chats en resultaten:

"Op basis van ons laatste onderzoek naar [onderwerp] heb ik het volgende geprobeerd en dit is het resultaat. Wat moet ik nu aanpassen?"

Waar Grok uitblinkt en waar het tekortschiet

Grok kan briljant zijn in de juiste context en frustrerend in de verkeerde. Het helpt om te weten waar het model van nature uitblinkt en waar u nog steeds beschermingsmaatregelen nodig hebt.

Voordelen

Kan goed omgaan met complexe vragen, vooral wanneer u gelaagde analyses nodig hebt op juridisch, technisch of productgebied .

Haal realtime web- en gegevens op voor nieuws, financiën en onderzoekstaken, zodat antwoorden niet verouderd aanvoelen.

Werkt met tekst, code en afbeeldingen, waardoor u alles gemakkelijk in één gesprek kunt houden in plaats van met verschillende tools te moeten jongleren.

Behoudt de context tijdens lange chats, zodat u op hetzelfde idee kunt voortbouwen in plaats van uw project elke keer opnieuw uit te leggen.

Nadelen

Heeft nog steeds een lagere acceptatiegraad en minder integraties dan concurrenten, wat zich uit in ontbrekende plug-ins, werkstroomen en documentatie.

Realtime toegang tot online bronnen kan leiden tot vooringenomenheid, verouderde content of een lage betrouwbaarheid als u niet actief om bronvermeldingen en broncontroles vraagt.

Een nauwe afstemming op het X-ecosysteem kan beperkend zijn als uw team op andere platforms werkt en een neutrale infrastructuur nodig heeft.

Ontwikkelaars en ondersteuning van de onderneming lopen nog achter, dus teams die serieuze systemen rond Grok bouwen, hebben vaak extra validatie-, monitoring- en back-uptools nodig.

Grok-alternatief voor dagelijkse werkstroom

Grok heeft nog wat te doen. Hoewel de spraakmodus indrukwekkend is, voelt de beeldgeneratie onderontwikkeld aan. Als je nu één AI-tool moet gebruiken voor schrijven, een andere voor beeldgeneratie en nog een andere voor het genereren of repareren van code, is dat het resultaat: AI-wildgroei. Dat betekent dat je meerdere AI-tools hebt die niet met elkaar kunnen communiceren, geen kennis hebben van je werk en abonnementskosten met zich meebrengen. Daarom hebt u een alternatief voor Grok nodig dat naast (of soms in plaats van) Grok in uw stack kan worden gebruikt. Een van die alternatieven is ClickUp Brain, een uitgebreide AI-aangedreven assistent binnen het ClickUp-projectmanagementplatform. ClickUp Brain is een verzameling AI-functies die naadloos zijn geïntegreerd in de ClickUp-werkruimte. U kunt het gebruiken op de plek waar uw projecten al staan, zodat het echte projectcontext, taken en opmerkingen in elk antwoord kan opnemen.

Proefversie van de prompt om te zien hoe ClickUp Brain werkt bij het beoordelen en samenvatten van documenten

Hoe ClickUp Brain het gebruik van Grok alleen verbetert

Hier leest u hoe ClickUp Brain een aantal limieten van zelfstandige Grok-prompts aanpakt:

Diepgaande context uit live werk: ClickUp Brain kan uw taken, documenten, opmerkingen en statussen zien, zodat reacties aansluiten bij prioriteiten rond deadlines.

Werkstroom-native acties: in plaats van antwoorden terug te kopiëren naar tools, kan het taken aanmaken, velden bijwerken, subtaaken genereren en samenvattingen loggen, precies daar waar uw team werkt.

Rolbewuste assistentie: CSM's, PM's, engineers en leidinggevenden kunnen allemaal dezelfde AI gebruiken, maar krijgen verschillende resultaten: status-samenvattingen, stand-up-antekeningen, checklists voor bugfixes of samenvattingen voor leidinggevenden.

Zoeken in verschillende tools met ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT haalt context uit ClickUp en gekoppelde apps (zoals Drive of Slack), zodat u vragen kunt beantwoorden met een volledig beeld in plaats van te moeten schakelen tussen meerdere AI-tabbladen.

Verminderde AI-wildgroei : één AI-laag ondersteunt werkstroomen voor schrijf-, plannings-, analyse- en ondersteuningswerkzaamheden, zodat u niet voor elke functie afzonderlijke Grok-achtige tools hoeft te onderhouden. één AI-laag ondersteunt werkstroomen voor schrijf-, plannings-, analyse- en ondersteuningswerkzaamheden, zodat u niet voor elke functie afzonderlijke Grok-achtige tools hoeft te onderhouden.

Veiligheid op bedrijfsniveau: Dit alles draait op de veilige stack van ClickUp (inclusief GDPR-, ISO-, HIPAA- en SOC 2-conforme controles), met strikte limieten voor het trainen en bewaren van gegevens van derden.

Gebruik rolgebaseerde prompts in ClickUp Brain om aan de specifieke behoeften van uw rol te voldoen

Een Reddit-gebruiker deelt zijn ervaringen met ClickUp:

Ja. ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven is geweldig! Iets anders dat me echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners.

Ja. ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. De bewerking van wat ik heb geschreven (geweldig!). Iets anders dat me echt helpt, is Docs. Ik ben dol op de formatopties, vooral de banners.

Belangrijke manieren om ClickUp Brain te gebruiken met Grok-achtige prompts

Vraag om lange taken, tickets of documenten samen te vatten , zodat belanghebbenden de context in een paar regels kunnen begrijpen.

Zet een ruw idee of aantekening van een vergadering om in een gestructureerde lijst met subtaaken, eigenaars en deadlines .

Herschrijf of pas berichten aan voor verschillende doelgroepen: klanten, leidinggevenden of interne teams.

Genereer statusupdates en voortgangsoverzichten voor sprints, accounts of projecten in enkele seconden.

Maak gestandaardiseerde sjablonen (onboarding-playbooks, QBR-frameworks, release-checklists) op basis van één goed opgestelde prompt.

Gebruik ClickUp BrainGPT om te zoeken in ClickUp + externe tools en stel vervolgens een antwoord of plan op met behulp van alles wat het vindt.

Voeg bestanden of gekoppelde links toe en laat BrainGPT versies vergelijken, belangrijke beslissingen extraheren of risico's aan het licht brengen .

Zet spraaknotities of snelle ClickUp BrainGPT-chats om in ClickUp-taken, zodat ideeën niet verloren gaan in afzonderlijke AI-tools.

Op deze manier blijft Grok nuttig voor verkenning en experimenten, terwijl ClickUp Brain en ClickUp BrainGPT de dagelijkse prompts afhandelen die echte context, eigendom en opvolging vereisen.

🌟 Bonus: Wilt u AI-assistentie zoals Grok, maar dan met meer aangepaste mogelijkheden en meerstapswerkstroomen? Dan zult u de AI Super Agents van ClickUp geweldig vinden. Super Agents zijn diep geïntegreerd in het ClickUp-platform en hebben toegang tot de taken, documenten, chats en gekoppelde apps van uw werkruimte. U kunt Super Agents aanmaken, configureren, aanpassen en beheren, inclusief hun toestemming, geheugen en de tools/gegevens waartoe ze toegang hebben. Ze zijn ontworpen voor collaboratieve, intuïtieve en flexibele interacties binnen ClickUp, inclusief het vragen van menselijke goedkeuring voor kritieke acties.

Genereer slimmere AI-prompts met ClickUp

Als er één ding is dat u uit dit alles kunt onthouden, dan is het wel dat Grok slechts zo sterk is als de opdracht die u het geeft. Duidelijke rollen, gestructureerde output en slimme follow-ups maken het van een chatvenster tot een betrouwbare partner voor onderzoek, code en creatief werk.

We hebben ook veelvoorkomende valkuilen gezien, slimmere strategieën voor verbetering en waar Grok nog steeds ondersteund wordt door tools zoals ClickUp Brain en ClickUp BrainGPT om alles gekoppeld te houden aan echte projecten en mensen.

Als u klaar bent om AI-wildgroei te verminderen en een meer verbonden systeem voor het werk van uw team op te bouwen, gaan we graag met u in gesprek. Probeer ClickUp gratis uit om te ontdekken hoe die installatie eruit zou kunnen zien.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Grok AI-prompts zijn de schriftelijke instructies die u aan Grok geeft om een taak uit te voeren: onderzoek, schrijven, coderen of analyseren. Goede prompts definiëren het doel, de context en het format van het resultaat, zodat teams het resultaat daadwerkelijk in hun werkstroom kunnen gebruiken.

Wees specifiek over het publiek, de beperkingen en de structuur die u wilt. Deel bronmateriaal, vraag om stapsgewijze redeneringen en volg altijd op met verfijningen. Beschouw het eerste antwoord als een concept dat u kunt aanscherpen, niet als het definitieve antwoord.

Ja. U kunt het onderwerp, de gewenste verandering, de sfeer en de stijl in gewone taal beschrijven en vervolgens bewerkingen stapelen, zoals "verhelderen, achtergrond wijzigen en tekst toevoegen". Het is ideaal voor snelle conceptvisuals en social-ready assets.

Een standaardprompt lost één taak op. Een master- of geavanceerde prompt werkt als een herbruikbaar sjabloon: het definieert rollen, beperkingen, redeneer stappen en outputstructuur, zodat Grok complexe, meerstapswerkzaamheden consistent kan aanpakken in verschillende projecten en teams.

Grok is geweldig voor verkenning, het opstellen van concepten en het ondersteunen van besluitvorming, maar het mag menselijke beoordeling niet vervangen. Gebruik het voor risicovol of gereguleerd werk om opties en inzichten naar voren te brengen en valideer vervolgens feiten, gegevens en beslissingen met domeinexperts.