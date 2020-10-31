Hoe u ClickUp kunt gebruiken om doelen voor uw team te stellen

Het team van ClickUp heeft een vaste wekelijkse routine die we altijd volgen.

We stellen wekelijkse doelen voor wat we die week gaan doen.

Elk teamlid maakt een lijst van 4 tot 5 doelen die ze willen bereiken en maakt voortgang daarin.

Deze weerspiegelen de belangrijkste prioriteiten die we voor deze week hebben.

Gedurende de week werken we onze doelen bij met wat we hebben gedaan en welke voortgang we hebben geboekt.

Vroeger deden we dit met een combinatie van Slack en Google Spreadsheets... maar toen kwamen we met een groter idee:

Wat als we doelen en OKR's rechtstreeks in ClickUp zouden invoeren en niet zouden vertrouwen op andere OKR-software?

Op die manier zou ons bedrijf over de hele linie op één lijn zitten – met de grote bedrijfsdoelstellingen en de sleutelresultaten die we willen behalen.

Goed nieuws: jij kunt het ook gebruiken!

ClickUp heeft deze functie toegevoegd omdat er geen goede tool op de markt was om doelen en taken aan elkaar te koppelen.

In de ClickUp-versie van OKR's stel je doelen vast en vervolgens alle targets die je wilt behalen om dat doel te realiseren.

"De enige manier om doelen bij te houden is momenteel door een spreadsheet te gebruiken of een speciale app voor doelen (die ook nog eens erg duur en gericht op ondernemingen is). We wilden een manier vinden om niet alleen traditionele doelen in ClickUp bij te houden, maar ook zaken als Sprints, waarbij we taken uit verschillende bronnen aan elkaar kunnen koppelen", aldus Zeb Evans, CEO/medeoprichter van ClickUp.

ClickUp-doelen zorgen voor duidelijkheid

Zo werkt het. In elk doelgedeelte kunnen teamleden de naam, de beschrijving en de deadlines vermelden op een lijst.

Vervolgens kunnen teams ClickUp gebruiken om specifieke doelen op een lijst te zetten en deze zelfs aan een taak te koppelen.

Je kunt zelfs het beschrijvingsveld gebruiken om je doelen te verduidelijken en ondersteunende details toe te voegen.

Stel je targets vast

Met ClickUp Goals kunt u ook numerieke doelen, voltooide taken, waar/onwaar of een valuta-doel instellen.

Teams kunnen dan zien wie welke doelen heeft gesteld en hoe ze deze denken te bereiken.

Als je alleen werkt of individuele doelen wilt stellen, stel je doelen dan in als Privé wanneer je begint.

Zodra je je doelen hebt gesteld, ben je klaar om aan het werk te gaan.

Bonus: Til je doelen naar een hoger niveau door SMART-doelen te stellen! 💜

Hoe gebruiken we doelen bij ClickUp?

Een van de manieren waarop we bij ClickUp doelen gebruiken, is door wekelijkse scorekaarten in te stellen.

Dit zijn onze belangrijkste initiatieven voor deze week en wat we hopen te bereiken.

"Het maken van een wekelijkse scorekaart is veruit mijn meest effectieve tactiek om uitstelgedrag te voorkomen en prioriteiten te stellen. Ik stel uitdagende (maar realistische) verwachtingen voor mezelf en verdeel die elke dag in kleinere stukjes om ervoor te zorgen dat alles klaar is. In plaats van doelloos naar mijn werk te gaan, geeft mijn scorekaart me elke dag een gevoel van doelgerichtheid voor wat ik moet bereiken", aldus Sophia Kaminski, hoofd van het Customer Success Team bij ClickUp.

Vaak gaat het daarbij om het beantwoorden van een bepaald aantal hulpverzoeken, de bewerking van een aantal landingspagina's van websites of het opzetten van een nieuw facturerings- of analysesysteem.

Doelen moeten altijd meetbaar zijn, wat kan betekenen dat projecten moeten worden opgesplitst in kleinere taken en dat vervolgens wordt geprobeerd om een bepaald aantal taken per week af te ronden.

We kunnen doelen ook gebruiken om grotere initiatieven te plannen, zoals ambitieuze omzet- of marketingdoelen, en om te zien welk effect die hebben op het eindresultaat.

Met wekelijkse scorekaarten weten we waar iedereen mee bezig is en kunnen we zien of dat overeenkomt met de bredere doelen en initiatieven van het project van het bedrijf.

Dit is nog een motiverende factor om ons op het belangrijkste te blijven concentreren.

Bonus: HR SMART-doelen

Conclusie: Vergeet niet om uw doelen altijd te koppelen aan een groter doel.

Doelen mogen niet in een vacuüm bestaan.

Je team moet zien hoe hun taken en projecten bijdragen aan het grotere geheel.

Daartoe kan Goals in ClickUp u helpen bij het bepalen van uw projecten.

Als je weet wat je wilt bereiken, is het makkelijker om werk te maken dat betekenis heeft, in plaats van werk dat alleen bestaat omdat je iets moet doen.

Begin in plaats daarvan met de bedrijfsdoelstelling en creëer vervolgens projecten en taken om die te helpen verwezenlijken.

De doelen van uw team moeten altijd aansluiten bij de doelen van het bedrijf. Met ClickUp Goals kunt u dat nu op één plek doen, voor de hele organisatie.