13 beste LLM voor code in 2025: beste AI-modellen voor ontwikkelaars

Moderne softwareteams verliezen geen tijd met het schrijven van code, maar met alles wat daarmee samenhangt: het opsporen van randgevallen, het wisselen tussen tools, het beoordelen van pull-verzoeken en het worstelen met verouderde systemen. Deze vertragingen stapelen zich snel op, vooral in grote codebases waar één oplossing meerdere nieuwe problemen kan triggeren.

Geen verrassing dus: 7 op de 10 software-projecten halen nog steeds hun opleveringsdeadlines niet.

Om de kloof te dichten, wenden engineeringteams zich tot grote taalmodellen (LLM's) die code met contextuele precisie kunnen genereren, herstructureren en documenteren. Het juiste model vult niet alleen automatisch aan, maar versnelt ook de hele ontwikkelingscyclus, waardoor repetitief werk wordt verminderd en de kwaliteit over de hele linie wordt verbeterd.

In deze gids geven we een overzicht van de beste LLM's voor code, gerangschikt op basis van bruikbaarheid in de praktijk, redeneervermogen, prestaties en integratie met moderne engineeringwerkstroom.

Top 13 LLM's voor code in één oogopslag

Hier volgt een overzicht van de beste tools die in dit artikel worden besproken, samen met hun sleutelfuncties, abonnementen en kosteneffectiviteit.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Code generation + projectmanagementTeamgrootte: Individuen tot grote engineeringorganisaties ClickUp Brain AI Agents, GitHub/GitLab-integraties, documenten met codeblokken, realtime dashboards Free Forever; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Claude 3. 7 Sonnet Geavanceerde redenering voor verouderde code + debuggingTeamgrootte: Ontwikkelaars die aan complexe systemen werken Extended Thinking Mode, Claude CLI, opslagplaats-integratie, SWE-bench-leider Free; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand GPT-5 Snelle, algemene code-assistentie Teamgrootte: freelancers en multifunctionele teams Meertalige code-generatie, foutopsporing, syntaxisuitleg, snelle responstijd Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Gemini Webgebonden en collaboratief code Teamgrootte: Google Workspace + Cloud-teams Code, integratie van werkruimten, contextgestuurde API-scripting Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand Replit Code Full-stack app-ontwikkeling in browserTeamgrootte: Solo-ontwikkelaars en kleine app-teams AI-agenten, Claude + GPT die ondersteunen, browser-IDE, directe implementatie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand Mistral AI Open-source onderneming AITeamgrootte: Ontwikkelaars die privé-implementatie nodig hebben Aangepaste agents, implementatie op locatie, fijnafstemming, 128K context Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand DeepSeek Diepgaande code-reasoning met transparantie Teamgrootte: Pluginbouwers en open-sourceontwikkelaars Plugin-generatie, foutopsporing, JSON-uitvoer, R1-model Gratis proefversie; betaalde abonnementen op basis van gebruik Code Llama Open-source codering en implementatie Teamgrootte: Onderzoeks- en infrastructuurteams Modellen met meerdere groottes, Python-variant, 100K token context, fill-in-the-middle Free LLaMA Grootschalige AI-experimenten Teamgrootte: Labs, bouwers, multimodaal venster use cases Visie + tekst, meertalig redeneren, 128K context, open gewichten Free Grok Real-time code met diepgaande redenering Teamgrootte: X (Twitter) gebruikers en early adopters Snelheid, sarcasmedetectie, taaloverschrijdende logica, Grok 3 Betaalde abonnementen vanaf $ 30 per maand GitHub Copilot Codeaanvulling in IDE en PR'sTeamgrootte: Teams op GitHub of JetBrains IDE's PR-abonnement, live suggesties, agentmodus, bugdetectie Gratis; betaald vanaf $ 10/maand Tabnine Veilige AI-ontwikkeling in air-gapped omgevingen Teamgrootte: Organisaties en leveranciers met strenge eisen op het gebied van veiligheid Privé-implementatie, contextbewuste suggesties, aangepaste beoordelingsagenten Vanaf $ 59/maand WizardLM Instructies volgen + redenerenTeamgrootte: Gevorderde gebruikers en experimentele installaties Meerstapsredenering, open source, offline implementatie Aangepast

Waar moet je op letten bij de beste LLM voor code?

Je racet tegen een deadline, schakelt tussen het schrijven van code, het oplossen van bugs en het testen van alles voor de lancering. Wat je zou moeten helpen – je digitale tools – begint je juist te vertragen. Suggesties lopen achter, snippets missen hun doel en oplossingen duren langer dan nodig is.

De beste LLM voor code kiezen betekent een kiezen die echt bij uw werkstroom past. Het moet u helpen problemen sneller op te lossen, niet nieuwe te creëren.

Dit is waar u op moet letten bij een ideale LLM:

✅ Genereert nauwkeurige, contextbewuste code en ondersteunt codeaanvulling in meerdere programmeertalen, waarbij aan gestandaardiseerde benchmarks wordt voldaan✅ Biedt snelle reacties met lage latentie, zelfs bij complexe coderingstaken✅ Werkt naadloos binnen populaire IDE's, zodat u niet hoeft te schakelen tussen tools✅ Detecteert bugs en legt syntaxfouten uit om de algehele kwaliteit van uw code te verbeteren✅ Biedt duidelijke documentatie, tutorials en prijzen die werk voor echte teams

De beste LLM's voor code moeten echte code-werkstroom ondersteunen en praktische bruikbaarheid bieden in elke fase van de softwareontwikkeling.

De 13 beste LLM's voor code

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Met tientallen grote taalmodellen die beweren code-generatie te ondersteunen, kan het overweldigend zijn om de juiste te vinden voor uw gebruikssituatie.

Hier is een lijst met de beste LLM's voor codering, gebaseerd op hun prestaties bij coderingstaken en bruikbaarheid in de praktijk.

ClickUp (het beste voor het genereren van codefragmenten en softwareprojectmanagement)

AI codeertool ClickUp Brain

Zoals een ontwikkelaar op Reddit het verwoordde:

Uiteindelijk werk je met een tool die gespecialiseerd is in patroonherkenning en contentgeneratie, allemaal binnen een contextvenster met een limiet.

Uiteindelijk werk je met een tool die gespecialiseerd is in patroonherkenning en contentgeneratie, allemaal binnen een contextvenster met een limiet.

Dat is een terechte zorg bij veel grote taalmodellen, vooral vanwege het kortetermijngeheugen of losstaande prompts. Maar ClickUp lost deze limiet op door AI-aangedreven codegeneratie rechtstreeks in een gestructureerde, contextrijke werkruimte in te bedden.

Code genereren en beheren met ClickUp Brain

ClickUp Brain verandert de manier waarop ontwikkelaars met hun werk omgaan. Met behulp van natuurlijke taal kunt u een functie of codeertaak beschrijven, waarna de AI codefragmenten genereert die aan uw behoeften voldoen.

Genereer schone code, verwerk logica en account voor randgevallen met ClickUp Brain

Wat ClickUp onderscheidt, is het gebruik van AI-agenten die reageren op live werkruimtegegevens, waardoor ontwikkelaars repetitieve coderingstaken kunnen automatiseren, reviewers kunnen toewijzen of updates kunnen triggeren op basis van realtime taakwijzigingen.

Hier volgt een korte visuele handleiding over hoe u antwoorden uit uw werkruimte kunt halen door ClickUp Brain eenvoudige vragen te stellen:

Tot de belangrijkste functies van ClickUp Brain behoren ook te ondersteunen bij het aanvullen en uitleggen van code, en zelfs hulp bij het opsporen van mogelijke bugs of logische fouten. Een ontwikkelaar die, als voorbeeld, een op Python gebaseerde dataparser bouwt, kan "genereer een functie om datum en prijs uit een JSON-bestand te extraheren" typen, waarna ClickUp Brain een schone, gestructureerde output retourneert die klaar is om te worden getest.

Door de volledige game-ontwikkeling in ClickUp te beheren, heeft Yggdrasil de totale ontwikkelingskosten met $ 120.000 verlaagd, de productiviteit met 37% verhoogd en de ontwikkelingsgerelateerde kosten met 30% verlaagd.

Naadloos synchroniseren met Git-tools met ClickUp-integratie

ClickUp maakt verbinding met GitHub, GitLab en Bitbucket, waardoor ontwikkelaars pull-verzoeken, branches en commits automatisch kunnen synchroniseren met taken.

Dit zorgt voor een betere afstemming tussen code en projectdoelen. Wanneer een ontwikkelaar, als voorbeeld, een hotfix doorvoert, kan de status van de taak waarop deze betrekking heeft direct worden bijgewerkt.

Code blokopmaak voor duidelijke communicatie met ClickUp Document

Combineer code-blokopmaak en syntaxisaccentuering om schone codefragmenten te delen tussen teams met behulp van ClickUp Docs

Het delen van codefragmenten met product- of QA-teams kan in typische taakbeheerders rommelig worden. ClickUp lost dit op met code-blokopmaak en syntaxisaccentuering in ClickUp Docs, opmerkingen en zelfs taakbeschrijvingen.

U kunt bijvoorbeeld tijdens de sprintplanning pseudocode met versies in document insluiten of Python-voorbeelden toevoegen aan testspecificaties, zodat reviewers deze kunnen raadplegen.

Rapportage-tools ontwikkeld voor technische zichtbaarheid met ClickUp Dashboard

ClickUp Dashboards geven engineeringmanagers en producteigenaren realtime zichtbaarheid in de voortgang van sprints, trends in code-kwaliteit en de doorvoer van ontwikkelaars.

Houd alles bij, van code-kwaliteit tot sprint-snelheid, met behulp van aanpasbare ClickUp-dashboards

Aangepaste grafieken kunnen laten zien hoeveel bugs er in de laatste Sprint opnieuw zijn geopend, welke ontwikkelaars overbelast zijn, of hoe lang het duurt om PR's samen te voegen. Dit is van cruciaal belang voor het beheer van grote codebases en het optimaliseren van de teamprestaties in de loop van de tijd.

Met dashboards met lage latentie en tijdsregistratie voor elke taak kunnen ontwikkelteams giswerk elimineren en zich concentreren op het sneller leveren van hoogwaardige code.

Sjablonen en ClickUp-automatisering voor terugkerende ontwikkelingswerkstroom

Als uw team zich bezighoudt met productontwikkeling, engineering, ontwerp en kwaliteitscontrole en één enkele bron van informatie nodig heeft voor het bouwen van software, dan is de sjabloon voor softwareontwikkeling van ClickUp de beste keuze.

Deze sjabloon voor softwareontwikkeling helpt multifunctionele teams om zich op één workflow af te stemmen, waardoor het gemakkelijker wordt om roadmaps te plannen, functies te leveren en bugs te verhelpen zonder van tool te hoeven wisselen.

Je kunt zelfs ClickUp Automatiseringen gebruiken om reviewers toe te wijzen wanneer een GitHub PR wordt gekoppeld of stand-uprapporten triggeren wanneer een sprint eindigt. Deze functies helpen de structuur te handhaven zonder teams te vertragen.

Automatiseer repetitieve werkstroom zonder ook maar één regel code te schrijven met ClickUp automatisering

De beste functies van ClickUp

Genereer en leg codefragmenten uit met ClickUp Brain in gewone taal.

Synchroniseer pull-aanvragen en toewijzingen met taken via GitHub- en GitLab-integraties.

Gebruik code-blok-format voor overzichtelijke, leesbare fragmenten in documenten en opmerkingen.

Houd sprintsnelheid, aantal bugs en teamprestaties bij met realtime dashboards.

Automatiseer taakuitvoeringen, sprintupdates en meer met flexibele regels zonder code.

Limieten van ClickUp

Steilere leercurve vanwege de diepgang van functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden

Voor sommige ontwikkelaarspecifieke use cases zijn mogelijk nog externe ontwikkeltools nodig voor CI/CD of het testen van code.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Een G2-recensie zegt:

Het beste van alles is dat [ClickUp] kan worden geïntegreerd met bestaande diensten zoals GitHub, en als je een ontwikkelaar bent, kun je eenvoudig aangepaste integraties maken als dat meer jouw ding is. Ik gebruik dit nu dagelijks om al mijn projecten te beheren.

Het beste van alles is dat [ClickUp] kan worden geïntegreerd met bestaande diensten zoals GitHub, en als je een ontwikkelaar bent, kun je eenvoudig aangepaste integraties maken als dat meer jouw ding is. Ik gebruik dit nu dagelijks om al mijn projecten te beheren.

📖 Lees ook: De kracht van ClickUp AI voor softwareteams ontsluiten

2. Claude 3. 7 Sonnet (het beste voor geavanceerde redeneringen en praktijkgerichte code-taak)

via Claude

Claude 3. 7 Sonnet is ontwikkeld voor ontwikkelaars die meer doen dan alleen code voltooien. Als u verouderde systemen debugt, een full-stack architectuur plant of meerdere tools op uw pc hebt geopend, zorgt Claude voor snelheid en structuur in uw proces.

De Extended Thinking Mode van Claude is een van de opvallendste functies. Ontwikkelaars kunnen schakelen tussen snelle reacties en stap-redeneringen voor problemen die een diepgaandere analyse vereisen. Deze functie is ideaal om te leren hoe je AI kunt gebruiken bij testgestuurde softwareontwikkeling, recursieve logica of grootschalige refactoring.

De Extended Thinking Mode verhoogt ook aanzienlijk de prestaties op codebenchmarks, zoals SWE-bench Verified en TAU-bench, waar Claude 3. 7 beter presteert dan alle eerdere versies.

Claude 3. 7 Sonnet beste functies

Schakel de uitgebreide denkmodus in om de nauwkeurigheid bij complexe coderingstaken, foutopsporing en algoritmisch redeneren te verbeteren.

Gebruik Claude Code via CLI om bestanden te bewerken, tests te schrijven, commando's uit te voeren en rechtstreeks vanaf uw terminal samen te werken.

Maak verbinding met GitHub-opslagplaatsen en werk met echte projectbestanden voor gestructureerde output en betrouwbare codewijzigingen.

Behaal state-of-the-art resultaten op SWE-bench en TAU-bench, blinkt uit in het gebruik van agentische tools en geavanceerde redeneervaardigheden.

Behoud de context tussen sessies voor lange, meerstaps engineeringwerkstroom of continue verbeteringscycli.

Claude 3. 7 Sonnet limiet

Extended Thinking Mode is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen, waardoor de toegang voor gratis gebruikers wordt beperkt.

Nog steeds in ontwikkeling wat betreft realtime samenwerkingsfuncties in vergelijking met full-stack platforms zoals ClickUp.

Claude 3. 7 Sonnet-prijzen

Free

Pro : $ 20/maand

Max: $ 100/maand

Claude 3. 7 Sonnet-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Claude 3. 7 Sonnet

Deze G2-recensie benadrukte:

Uitgebreide denkmodus waarmee het model tijdens een gesprek webzoekopdrachten en andere tools kan uitvoeren, ideaal voor meerstaps gegevensanalyse en onderzoekswerkstroom.

Uitgebreide denkmodus waarmee het model tijdens een gesprek webzoekopdrachten en andere tools kan uitvoeren, ideaal voor meerstaps gegevensanalyse en onderzoekswerkstroom.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen en formulieren voor bugrapportage voor het bijhouden van bugs

3. GPT-5 (het beste voor snelle, algemene code-generatie in meerdere talen)

via ChatGPT

Als u snel door ontwerp, ontwikkeling en implementatie heen gaat, biedt GPT-5 de balans tussen snelheid en nauwkeurigheid die de meeste ontwikkelaars in realtime nodig hebben.

GPT-5 kan code genereren, logica uitleggen, onafgewerkte functies voltooien en codefragmenten in meerdere programmeertalen verwerken, waarmee het de kracht van kunstmatige intelligentie laat zien. Ontwikkelaars gebruiken het vaak om voornamelijk basisproblemen in Python op te lossen, logica om te zetten in uitvoerbare code of helperfuncties te schrijven op basis van beschrijvingen in gewone taal.

Bovendien presteert dit AI-platform goed bij het opsporen van fouten en is het ook gemakkelijk toegankelijk.

De beste functies van GPT-5

Genereer en leg code uit in Python, JavaScript, Java en andere populaire programmeertalen.

Voltooi gedeeltelijke functies en los basisproblemen met coderen op met een hoge nauwkeurigheid.

Identificeer syntaxisproblemen en verbeter de code-kwaliteit door middel van inline suggesties.

Verwerk codeaanvulling en documentatie op basis van natuurlijke taalprompts.

Gratis beschikbaar via ChatGPT met snellere responstijden dan eerdere GPT-4-modellen.

Limieten van GPT-5

Kan geen verbinding maken met GitHub of projectbestanden rechtstreeks beheren

Minder effectief dan gespecialiseerde modellen op geavanceerde code-benchmarks zoals SWE-bench.

Prijzen voor GPT-5

Free

Go: $ 4/maand

Plus : $ 20 per maand per gebruiker

Pro: $ 200/maand per gebruiker

GPT-5 beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (790+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over GPT-5

Deze Reddit-recensie benadrukte:

Ik was onder de indruk omdat ik de code kon kopiëren en plakken en deze vanaf de eerste keer zonder compileerfouten werkte. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het ongelooflijk snel is.

Ik was onder de indruk omdat ik de code kon kopiëren en plakken en deze vanaf de eerste keer zonder compileerfouten werkte. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het ongelooflijk snel is.

💡 Pro-tip: Heb je moeite om je code begrijpelijk te maken voor anderen (of zelfs voor jezelf in de toekomst)? De 9-stappen gids voor het schrijven van documentatie voor code laat je zien hoe je duidelijke, consistente documenten kunt maken die verwarring verminderen en het debuggen versnellen.

4. Gemini (het beste voor het integreren van code met web-, app- en cloudgebaseerde ontwikkelingstaken)

via Gemini

In tegenstelling tot andere modellen die geïsoleerd werken, kan Gemini verwijzen naar Google Documenten, Sheets en zelfs Drive-bestanden om meer collaboratieve, contextbewuste code- en code-taak te ondersteunen.

Dit maakt het vooral nuttig voor ingenieurs die nauw samenwerken met productteams, data-analisten of contentwerkstroom.

Bovendien verzorgt Gemini 2. 5 codegeneratie, uitleg en codeaanvulling voor populaire programmeertalen zoals Python, JavaScript, Java en meer. Het is ontwikkeld om te helpen bij complexe coderingstaken zoals API-scaffolding, datatransformaties en scripting voor cloudimplementatie.

De beste functies van Gemini

Genereer, leg uit en voltooi code in Python, JavaScript en andere belangrijke programmeertalen.

Maak verbinding met Google-werkruimte-apps om code-responsen te voorzien van live gegevens of documentatiecontext.

Beheer en analyseer complexe code en meerdere bestanden met behulp van native bestandsupload en gekoppelde Drive.

Ondersteunen van use cases voor softwareontwikkeling, waaronder backend-automatisering, API-integratie en Google Cloud-implementaties.

Maak gestructureerde uitvoer en gedetailleerd format mogelijk voor documentatie, werkstroom en procesautomatisering.

Limieten van Gemini

Vereist een Google-werkruimte-account voor volledige integratiefuncties.

Nog steeds minder wijdverbreid dan GPT-4 of Claude in open-source- en ontwikkelaarsforums.

Prijzen van Gemini

Free

Google AI Pro : $ 19,99/maand per gebruiker

Google AI Ultra: $ 249,99/maand per gebruiker

Gemini-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Gemini

Deze G2-recensie vatte het volgende samen:

Iedereen die begint met het leren van coderen of het schrijven van paragrafen kan Gemini gaan gebruiken om zeer snel en effectief te leren.

Iedereen die begint met het leren van coderen of het schrijven van paragrafen kan Gemini gaan gebruiken om zeer snel en effectief te leren.

📮 ClickUp Insight: Slechts 15% van de managers bekijkt de werklast van het team voordat ze nieuwe taken toewijzen, en 24% vertrouwt alleen op deadlines om werk te delegeren. Het resultaat? Overbelaste teamleden, onderbenut talent en toenemende burn-out. Zonder realtime zichtbaarheid wordt het in evenwicht brengen van de werklast meer giswerk dan strategie. ClickUp brengt daar verandering in. Met AI-aangedreven functies voor toewijzing en prioritering kunt u taken koppelen aan de juiste mensen op basis van hun huidige capaciteit, beschikbaarheid en vaardigheden. Gebruik AI Cards voor een direct overzicht van de werklast, prioriteiten en aankomende deadlines, precies waar u werkt. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart elke dag een uur per medewerker door gebruik te maken van ClickUp automatisering, waardoor de efficiëntie van het team met 12% is gestegen.

5. Replit Code (het beste voor end-to-end app-ontwikkeling met AI-aangedreven automatisering)

via Replit Code

Stel je voor dat je een solo-ontwikkelaar bent met een naderende deadline. Je moet een inlogwerkstroom ontwerpen, een database in verbinding stellen en implementatiescripts schrijven, wat doorgaans dagen in beslag neemt met verschillende softwareontwikkelingsprogramma's.

Met Replit Code opent u uw browser en beschrijft u in natuurlijke taal wat u nodig hebt. Binnen enkele minuten genereert de AI-agent de backend-code, stelt hij verificatie in en doet hij zelfs suggesties voor implementatieconfiguraties.

Aangedreven door Claude 3. 5 Sonnet en GPT-4, combineert deze AI-codetool codeaanvulling, foutopsporing en AI-aangedreven automatisering.

De beste functies van Replit Code

Automatiseer projectopbouw, bugfixes en functie-builds met Replit Agent.

Krijg toegang tot zowel Claude Sonnet als GPT-4o voor het genereren van code, debuggen en het voltooien van code.

Schrijf, implementeer en host apps in meerdere programmeertalen – allemaal vanuit één interface.

Veilige cloudomgeving met ingebouwde database-, authenticatie- en integratiemodules.

Ondersteunen van teamfuncties zoals SSO, op rollen gebaseerde toegangscontrole en privé-implementaties.

Replit Code-limiet

Kredietgebaseerde prijzen kunnen duur worden tijdens complexe ontwikkelingsiteraties.

LLM's slagen er soms niet in om gedetailleerde foutopsporing of complexe instructies betrouwbaar af te handelen.

Ontbreekt naadloos synchroniseren van GitHub-opslagplaatsen voor grote, modulaire codebases.

Prijzen van Replit Code

Starter : Gratis

Replit Core : $ 25 per maand per gebruiker

Teams : $ 40 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Replit Code beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Replit Code

Deze G2-recensie prees:

Ik gebruik de nieuwe Replit Agent-tool nu al enkele maanden en het is ongelooflijk wat ik als niet-programmeur kan bouwen. Ik heb allerlei apps gebouwd voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik. *

Ik gebruik de nieuwe Replit Agent-tool nu al enkele maanden en het is ongelooflijk wat ik als niet-programmeur kan bouwen. Ik heb allerlei apps gebouwd voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik. *

👀 Leuk weetje: De eerste programmeur ter wereld heeft nooit een regel code uitgevoerd, omdat de computer nog niet bestond. Ada Lovelace schreef letterlijk algoritmen voor een machine die nog slechts een idee was.

Wanneer u snel veranderende sprints beheert, is afstemming geen eenmalige handeling, maar een levend systeem. Dat is waar ClickUp Brain en ClickUp Brain MAX helpen. ClickUp Brain bevindt zich in uw werkruimte en brengt blokkades, gemiste afhankelijkheden en context die u misschien over het hoofd hebt gezien aan het licht, terwijl alle gesprekken en taken met elkaar in verbinding blijven. Ondertussen brengt ClickUp Brain MAX dezelfde mogelijkheden naar de desktop met Talk-to-Text, waarmee u handsfree ideeën, sprintaantekeningen of post-mortem inzichten kunt vastleggen. Samen maken ze de samenwerking tussen ontwikkelaars en PM's moeiteloos en vertalen ze elke update of discussie naar een gestructureerde, bruikbare context die de roadmap op koers houdt.

6. Mistral AI (beste keuze voor open-source, bedrijfsklare AI-aangepast)

via Mistral AI

De meeste ontwikkelaars en data teams staan voor een veelvoorkomende afweging: kiezen voor krachtige, grote taalmodellen zonder zichtbaarheid in hoe ze werken, of genoegen nemen met open-sourceopties die minder goed presteren.

Mistral AI doorbreekt die impasse. De code-editor levert krachtige, volledig transparante LLM's die u aangepast, verfijnd en geïmplementeerd kunt laten worden.

De open-weight modellen, zoals Mistral 7B en Mixtral 8x7B, zijn ontworpen voor teams die zelf willen hosten, integreren met bestaande stacks en finetunen op eigen datasets.

De beste functies van Mistral AI

Ondersteunen van multimodale, meertalige use cases voor code, documenten en spraak.

Maak on-premise, cloud- en hybride implementatie mogelijk met volledige gegevenscontrole.

Bouw AI-agenten die realtime acties coördineren met behulp van uw apps en API's.

Open-source modellen (Mistral 7B, Mixtral 8x7B, enz.) afstemmen voor gespecialiseerd gebruik.

Schakel een contextvenster van 128K in voor complexe, langdurige redeneringstaken.

Limieten van Mistral AI

Biedt plug-and-play-integraties met een limiet in vergelijking met meer volwassen ecosystemen.

Technische expertise vereist voor fijnafstemming of implementatie op locatie.

Reserveer de meest geavanceerde modellen voor commerciële/API-toegang, geen open gewichten

Prijzen van Mistral AI

Free

Pro : $ 14,99/maand per gebruiker

Team : $ 24,99/maand per gebruiker

Mistral Code : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Mistral AI-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Mistral AI

Deze G2-recensie deelt:

Het is zeer geschikt voor realtime-toepassingen, prototyping en edge AI-scenario's zonder veel in te boeten aan kwaliteit of veelzijdigheid.

Het is zeer geschikt voor realtime-toepassingen, prototyping en edge AI-scenario's zonder veel in te boeten aan kwaliteit of veelzijdigheid.

💡 Pro-tip: Wilt u snellere ontwikkelingscycli zonder burn-out? In ChatGPT gebruiken voor het schrijven van code leest u hoe u scaffolding, debugging en meer kunt automatiseren met behulp van AI.

7. DeepSeek (het beste voor open-sourceontwikkelaars die diepgaande code-reasoning met voltooiing van de modelcontrole nodig hebben)

via DeepSeek

DeepSeek is een van de weinige modellen die WordPress-plugins kan genereren, JavaScript-routines kan debuggen en reguliere expressies kan herschrijven met solide logica.

In tegenstelling tot veel generieke code-generatoren gaat DeepSeek verder dan oppervlakkige output en is het in staat om volledige plug-instructuren te bouwen, functies te herschrijven met validatie van randgevallen en logica bij te houden in lange prompts.

Als uw team behoefte heeft aan een transparante, op ontwikkelaars gerichte LLM die complexe code-taak aankan zonder u te binden aan een propriëtair ecosysteem, dan is DeepSeek het overwegen waard.

De beste functies van DeepSeek

Ondersteunen van complexe coderingstaken met een hoge redeneernauwkeurigheid

Bied volledige transparantie met toegang tot open-source modellen.

Voer code-generatie, foutopsporing en plug-inontwikkeling betrouwbaar uit.

Maak agentische werkstroom mogelijk met JSON-uitvoer en functieaanroepen.

Behoud de context over lange bereik met een 64K-tokenvenster.

Limieten van DeepSeek

Problemen met nichetools zoals AppleScript of Keyboard Maestro

Genereert overdreven uitgebreide outputs die mogelijk moeten worden verfijnd.

In sommige regio's is een +86-telefoonnummer vereist voor aanmelding.

Prijzen van DeepSeek

Gratis proefversie beschikbaar

Pro/Team: Prijzen zijn gebaseerd op tokenkosten op basis van gebruik

Onderneming: Aangepaste prijzen

DeepSeek-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over DeepSeek

Deze Reddit-recensie maakte aantekening van:

DeepSeek R1 is ongeveer gelijk aan of beter (in sommige contexten) dan OpenAI's o1 regular. R1 blinkt zeker uit boven o1 wat betreft de weergave van het denkproces.

DeepSeek R1 is ongeveer gelijk aan of beter (in sommige contexten) dan OpenAI's o1 regular. R1 blinkt zeker uit boven o1 wat betreft de weergave van het denkproces.

8. Code Llama (het beste voor open-sourcecodering met flexibele implementatie)

via Code Llama

Niet elke ontwikkelaar wil voor gevoelige code-taak vertrouwen op propriëtaire modellen.

Code Llama van Meta is een krachtig open-source groot taalmodel gebouwd op Llama 2, speciaal ontworpen voor het genereren van code, debuggen en het volgen van instructies.

Teams kunnen krachtige LLM's implementeren zonder vendor lock-in, aangezien Code Llama beschikbaar is in meerdere groottes tot 70 miljard parameters en varianten biedt voor Python-code en instructies in natuurlijke taal.

De beste functies van Code Llama

Ondersteunen van meerdere code-taken, waaronder genereren, voltooien en debuggen.

Maak invulprompts mogelijk voor de bewerking van bestaande code.

Bied gespecialiseerde varianten aan, zoals Code Llama—Python en Code Llama—Instruct.

Verwerk lange contextvensters (tot 100.000 tokens in sommige varianten)

Maak lokale implementatie en fijnafstemming mogelijk voor privéomgevingen.

Limieten van Code Llama

Gebrek aan ingebouwde tools of gehoste playgrounds

Vereist technische installatie voor inferentie en modelondersteuning.

Kan minder goed presteren bij domeinspecifieke taken in vergelijking met afgestemde propriëtaire modellen.

Prijzen van Code Llama

Free

Beoordelingen en recensies van Code Llama

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

9. LLaMA (het beste voor grootschalige open-source AI-experimenten)

via LLaMA

Voor individuele ontwikkelaars en onafhankelijke bouwers is bruikbaarheid een van de grootste hindernissen bij AI, vaak als gevolg van onvoldoende trainingsgegevens.

LLaMA biedt robuuste redenerings-, coderings- en meertalige mogelijkheden, maar om deze mogelijkheden te realiseren, moeten vaak verschillende obstakels worden overwonnen, zoals het downloaden van modellen, compatibiliteit van frameworks, GPU-beperkingen en API-schakelen.

Meta presenteert LLaMA als een geavanceerd, open-source alternatief voor propriëtaire LLM's, dat multimodaal begrip mogelijk maakt.

De beste functies van LLaMA

Ondersteunen van multimodale invoer (beeld + tekst) via LLaMA 4 preview-releases

Bied native redenering met lange context met maximaal 128K context.

Behaal concurrerende prestaties in benchmarks zoals LiveCodeBench en GPQA.

Maak geavanceerd meertalig ondersteunen en wiskundig redeneren mogelijk.

Biedt open-weight modellen voor volledige aangepaste configuratie en lokale implementatie.

Limieten van LLaMA

Vereist een complexe installatie met hoge GPU-eisen (A10 of hoger aanbevolen)

Documentatie en tools voor ontwikkelaars zijn versnipperd en niet beginnersvriendelijk.

Impliciete druk om over te stappen op de betaalde API's van Meta, zelfs voor gebruikers van open source.

LLaMA-prijzen

Free

Aangepaste prijzen

LLaMA-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over LLaMA

Deze G2-recensie had de functie:

Meta Llama 3 heeft me geholpen bij mijn verschillende coderingstaken en bij het oplossen van problemen met mijn taken. *

Meta Llama 3 heeft me geholpen bij mijn verschillende coderingstaken en bij het oplossen van problemen met mijn taken. *

📖 Lees ook: Het verschil tussen machine learning en kunstmatige intelligentie

10. Grok (het beste voor razendsnelle redeneringen en contextuele diepgang)

via Grok

Als je ooit hebt moeten wachten tot een AI-tool een eenvoudige taak had uitgevoerd, zoals het oplossen van een bug of het voltooien van een script, dan weet je hoe frustrerend trage reacties en oppervlakkige antwoorden kunnen zijn. Dat is waar Grok zich onderscheidt.

Gebouwd door xAI en geïntegreerd in het X-platform, levert het snelle, mensachtige redeneringen die meer aanvoelen als pair programming dan als het stellen van queries aan een chatbot.

Of je nu een Python-script debugt, content genereert of logica tussen talen vertaalt, Grok gaat met je mee.

Grok beste functies

Geef vrijwel onmiddellijk antwoord op complexe code-query's en logische puzzels.

Ondersteunen van geavanceerd contextbehoud voor betere continuïteit in iteratieve codessies.

Verwerk moeiteloos meertalige codecode-documentatie en taaloverschrijdende vertaaltaken.

Genereer volledige codefragmenten en bedrijfslogica in coderingstools zoals Python of JavaScript met minimale prompts.

Analyseer abstracte redeneringstaken zoals sarcasmedetectie en herkenning van lange patronen.

Grok-limiet

Produceer overdreven voorzichtige of generieke output in risicovolle of creatieve randgevallen.

Afhankelijk van betaalde API-toegang of platformintegratie voor gebruik op productieniveau.

Geen uitmuntende prestaties op het gebied van beeldgeneratie in vergelijking met gespecialiseerde tools.

Prijzen van Grok 3

Super Grok : $ 30 per maand per gebruiker

Super Grok Heavy: $ 300/maand per gebruiker

Grok 3 beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Grok

Deze G2-recensie benadrukte:

Kan afbeeldingen maken, kan op internet zoeken, kan antwoorden geven, kan content genereren, kan data-analyse uitvoeren, heeft diepgaand onderzoek en nog diepgaander onderzoek, goede gratis tier. Beste op X. *

Kan afbeeldingen maken, kan op internet zoeken, kan antwoorden geven, kan content genereren, kan data-analyse uitvoeren, heeft diepgaand onderzoek en nog diepgaander onderzoek, goede gratis tier. Beste op X.

👀 Leuk weetje: De eerste bug in de informatica was letterlijk een mot. In 1947 vonden ingenieurs er een die vastzat in een relais in Harvard. Tegenwoordig raakt LLM-debugcode de hardware niet eens meer aan.

11. GitHub Copilot (het beste voor naadloze automatisering en code-bewerking in IDE)

via GitHub

Het schrijven van repetitieve code-blokken, het debuggen van functies van anderen of gewoon het bijhouden van dagelijkse tickets kan je focus verminderen.

GitHub Copilot verlicht de last door te fungeren als een altijd beschikbare teamgenoot binnen uw IDE.

Of u nu helemaal vanaf nul begint of meerdere bestanden bewerkt, deze AI-tool voor ontwikkelaars geeft realtime suggesties, detecteert automatisch rimpeleffecten en laat u wijzigingen met één klik goedkeuren, rechtstreeks vanuit uw omgeving.

De beste functies van GitHub Copilot

Bied realtime code-suggesties die uw programmeerstijl leren terwijl u werkt.

Schakel de agentmodus in om pull-aanvragen autonoom te plannen, te schrijven, te testen en te leveren.

Maak prompts in de editor mogelijk voor bewerkingen van meerdere bestanden en consistente wijzigingen in het hele project.

Integreer met populaire IDE's zoals VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains en Neovim.

Ondersteunt meerdere modelopties, waaronder Claude Sonnet, GPT-4. 1 en Gemini 2. 5 Pro.

Biedt mogelijkheden voor code review die bugs signaleren en oplossingen voorstellen vóór handmatige kwaliteitscontrole.

Limietten van GitHub Copilot

Gestructureerde codebases vereist voor optimale prestaties

Genereer suggesties die nog door mensen moeten worden gecontroleerd.

Biedt minder waarde voor solo-ontwikkelaars die al hun eigen code schrijven en begrijpen.

Beperking van het aantal voltooiingen in het gratis abonnement (2.000/maand)

Prijzen van GitHub Copilot

Free

Pro : $ 10/maand per gebruiker

Pro+: $ 39/maand per gebruiker

GitHub Copilot-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over GitHub Copilot

Het biedt niet alleen snelle code-aanvullingen, maar verbetert ook actief mijn werkstroom door geoptimaliseerde, gestructureerde en prestatiegerichte oplossingen voor te stellen.

Het biedt niet alleen snelle code-voltooigingen, maar verbetert ook actief mijn werkstroom door geoptimaliseerde, gestructureerde en prestatiegerichte oplossingen voor te stellen.

💡 Pro-tip: Kennis van Python of JavaScript is niet voldoende. How to Become a Better Programmer onthult hoe je je kunt verbeteren met het oplossen van praktijkproblemen, creativiteit en continu leren om je te onderscheiden in de snel veranderende technologische wereld van vandaag.

12. Tabnine (beste keuze voor veilige, privé AI-codeondersteuning)

via Tabnine

Ontwikkelaars worstelen vaak met privacykwesties, vooral wanneer ze gevoelige code delen met AI-tools. Elke engineer heeft wel eens dat ongemakkelijke moment gehad waarop hij zich afvroeg of de volgende autocomplete-suggestie misschien bedrijfsgevoelige logica zou lekken.

Tabnine is ontworpen om die zorgen weg te nemen. Het biedt een on-premise, air-gapped oplossing die uw code precies daar bewaart waar u dat wilt.

Met modellen die uitsluitend zijn getraind op code met een permissieve licentie, is Tabnine uw vertrouwde partner voor snelle, contextbewuste codeaanvullingen die de productiviteit van ontwikkelaars verhogen.

De beste functies van Tabnine

Ondersteunen van volledig privé, air-gapped implementaties zonder gegevensopslag.

Genereer en leg code uit met contextbewuste suggesties die zijn afgestemd op uw projecten.

Bouw AI-agenten voor testen, documentatie en Jira-implementatie.

Valideer code aan de hand van interne normen met aangepaste beoordelingsagenten.

Gebruik meerdere LLM's of verfijn Tabnine-modellen op uw eigen opslagplaatsen.

Limieten van Tabnine

Beperkte functies in de gratis of basisabonnementen

Kan meer systeembronnen verbruiken tijdens lokale modeluitvoering.

Vereist installatie en IT-ondersteuning voor implementatie op ondernemingsniveau.

Prijzen van Tabnine

Tabnine Agentic Platform: $ 59/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Tabnine-beoordelingen en recensies

G2 : 4,0/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Tabnine

Deze G2-recensie deelt:

Ik ben echt onder de indruk van hoe goed het de verwachte code levert. Soms verrast het me, vooral tijdens DSA-oefeningen, dat het het probleem identificeert, inclusief de tijd- en ruimte-limieten, en daarop afgestemde code geeft.

Ik ben echt onder de indruk van hoe goed het de verwachte code levert. Soms verrast het me, vooral tijdens DSA-oefeningen, dat het het probleem identificeert, inclusief de tijd- en ruimte-limieten, en daarop afgestemde code geeft.

🧠 Wist u dat: in 2025 zouden LLM's bijna 50% van al het digitale werk kunnen automatiseren. Hoe u een effectieve LLM-evaluatie uitvoert voor optimale resultaten laat u zien hoe u ze kunt testen en afstemmen voor consistente, betrouwbare prestaties in de praktijk.

13. WizardLM (het beste voor het volgen van instructies en redeneren bij complexe code-taaken)

via WizardLM

Het schrijven van schone code is al moeilijk genoeg als het gaat om het uitleggen en testen ervan. Vermijd waar mogelijk de extra druk van het onderhouden ervan.

WizardLM stapt op als een open-source LLM die speciaal is afgestemd op het volgen van instructies en logisch redeneren, waardoor het een krachtige codeerassistent is voor ontwikkelaars die meer duidelijkheid willen in complexe taken zonder afhankelijk te zijn van propriëtaire black boxes.

De beste functies van WizardLM

Interpreteer vage of abstracte prompts met logische, stapsgewijze redeneringen.

Volg complexe instructies voor code-taak met meerdere stappen.

Ontleed geneste code-logica in een duidelijk, leesbaar format.

Ondersteuning van open vragen en antwoorden en code-uitleg in vele talen.

Maak offline, veilige implementatie mogelijk als een volledig open-sourceoplossing.

Limiet van WizardLM

De prestaties kunnen achterblijven bij propriëtaire modellen zoals GPT-4 of Claude 3. 5

Moeite met zeer domeinspecifieke codebases zonder fijnafstemming

Langzamere inferentiesnelheden bij grotere modellen, tenzij geoptimaliseerd

Prijzen van WizardLM

Aangepaste prijzen

WizardLM-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over WizardLM

Deze Reddit-recensie benadrukte:

Het geeft nauwkeurige antwoorden die kennisgerichte vragen voltooien en is ongeëvenaard door elk ander model dat ik heb getest op het gebied van inferentieel denken en het oplossen van wiskundige problemen.

Het geeft nauwkeurige antwoorden op kennisgerichte vragen en is ongeëvenaard door elk ander model dat ik heb getest op het gebied van inferentieel denken en het oplossen van wiskundige problemen.

📖 Lees ook: Beste softwaretools voor app-ontwikkeling

Hier zijn drie aanvullende LLM-tools voor code die niet in de blog worden behandeld, maar qua doel en functie vergelijkbaar zijn:

Amazon CodeWhisperer : biedt code-suggesties op maat voor AWS-services, ingebouwde beveiligingsscans voor kwetsbaarheden en naadloze integratie met IDE's zoals VS Code en JetBrains.

Cody van Sourcegraph : integreert diep in uw codebase om vragen over code te beantwoorden, uitleg te genereren en logica te herstructureren.

Magic.dev : Hiermee kunt u software in natuurlijke taal beschrijven en krijgt u inzetbare full-stack code scaffolds terug.

LLM(e) vertelt je een geheim: code wordt eenvoudiger met ClickUp

LLM's hebben de manier waarop moderne teams softwareontwikkeling benaderen volledig opnieuw gedefinieerd.

Zoals deze gids echter heeft aangetoond, zijn niet alle LLM's gelijk.

Sommige blinken uit in redeneren, maar hebben moeite met realtime samenwerking. Andere leveren snelle code-suggesties, maar kunnen niet worden geïntegreerd in uw daadwerkelijke ontwikkelingswerkstroom. Bij de meeste moeten ontwikkelaars schakelen tussen IDE's, chatbots en taakbeheerders om één schone output te krijgen.

ClickUp onderscheidt zich in dit opzicht.

Door LLM-aangedreven functies rechtstreeks in uw projectwerkruimte in te bouwen, stelt ClickUp teams in staat om op één plek code te genereren, taken te beheren en samen te werken. ClickUp maakt losstaande prompts overbodig – geen contextwisselingen meer.

Als uw huidige toolchain u vertraagt, is het misschien tijd om u aan te melden voor ClickUp!