meer dan 25 Sora AI-prompts om tekst om te zetten in video's

Wat als één regel tekst een volledig gerenderde video zou kunnen worden?

Dat is niet langer een gedachte-experiment, maar de dagelijkse realiteit voor vroege gebruikers van Sora AI, een generatieve video-tool die meer doet dan alleen de productie versnellen. Het verandert de manier waarop creatieve teams denken over visuele storytelling: minder polijsten, meer itereren. Minder concepten, sneller inzicht.

En de creatieve wereld heeft dit opgemerkt.

Zoals bij elke nieuwe AI-tool wordt het internet natuurlijk al snel overspoeld met advies, tips en... grappen. Een goed voorbeeld hiervan is een Reddit-gesprek waarin de zoektocht naar de 'beste' Sora AI-prompts op de hak wordt genomen:

Maar achter de memes schuilt een reëel potentieel. Tools zoals Sora AI stellen marketeers, makers en productteams in staat om moeiteloos video's te genereren, verhalen te vertellen en visuele content-automatisering te realiseren.

In deze blogpost verkennen we enkele Sora AI-prompts die u helpen bij het maken van content voor uw target. Als bonus bekijken we ClickUp als het beste alternatief voor Sora AI! 🏁

Wat is Sora AI?

via Sora AI

Sora AI is een door OpenAI ontwikkeld generatief model voor tekst-naar-video dat korte video's van hoge kwaliteit maakt op basis van natuurlijke taalprompts. Het kan scènes produceren met: Meerdere teken die op natuurlijke wijze met elkaar communiceren

Camerabewegingen en filmisch perspectief

Gedetailleerde omgevingen en consistente belichting

Logische fysica en temporele coherentie tussen frames

De AI-tool kan ook bestaande video's uitbreiden door nieuwe frames te genereren en een combinatie van diffusie- en transformatorarchitecturen te gebruiken om tijdelijk consistente, visueel coherente resultaten te produceren.

Wat zijn Sora AI-prompts?

Sora AI-prompts zijn instructies die u geeft aan de tekst-naar-video-AI van OpenAI om uw ideeën tot leven te brengen in video's van maximaal een minuut lang. U kunt alles definiëren, van bewegingen van teken en belichting tot camerahoeken en emotionele toon. Houd ze duidelijk (minder dan 120 woorden), levendig en gestructureerd, zoals een mini-storyboard in tekstvorm.

Sora houdt van specificiteit. Vertel het wat er gebeurt, waar en hoe het voelt.

✅ Voorbeeldprompt:

"Een ontwerper schetst wireframes in een zonovergoten studio, met zachte jazz op de achtergrond."

"Een ontwerper schetst wireframes in een zonovergoten studio, met zachte jazz op de achtergrond."

Dat is filmische helderheid in minder dan 20 woorden.

Voordelen van het gebruik van AI-prompts bij het aanmaken van video

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van Sora AI -prompts voor het aanmaken van video:

Versnelt de video-productie en genereert snel content op basis van eenvoudige tekstinvoer

Breidt creatieve mogelijkheden uit door fantasierijke ideeën om te zetten in visuele scènes

Minimaliseert productiekosten , waardoor acteurs, camera's en complexe bewerkingen overbodig worden

Maakt aangepaste en personalisatie van video-content op grote schaal mogelijk met verschillende prompts

Verbetert de consistentie in video's met meerdere scènes of meerdere opnames door middel van promptgestuurde bediening

Vergemakkelijkt snelle prototyping en iteratie van video-concepten vóór de volledige productie

Schaalt projecten en laat je op afstand samenwerken met cloudgebaseerde toegankelijkheid

🔍 Wist u dat? Onderzoek heeft aangetoond dat door AI gegenereerde synthetische video's (met avatars in plaats van gefilmde presentatoren) evenveel leerresultaten opleverden als traditionele video's, wat suggereert dat hoogwaardige video's niet langer altijd grote studio's vereisen.

Wilt u een kant-en-klaar AI-marketinghandboek? Bekijk deze snelstartgids om te zien hoe echte teams AI gebruiken om leads te segmenteren, sneller te schrijven en te meten wat belangrijk is, zonder dat er een technische revisie nodig is.

Hoe schrijf je effectieve Sora AI-prompts?

De manier waarop u een scène, teken of actie beschrijft, vormt direct de video. Het is dus de sleutel om te weten hoe u duidelijke, beknopte en creatieve instructies schrijft.

Hier leest u hoe u duidelijke, effectieve Sora AI-prompts schrijft:

Stap 1: Bepaal eerst uw doel

Vraag uzelf af: Welk verhaal wil ik vertellen?Een korte tutorial, een dramatische onthulling of een gezellige productclip?Uw doel bepaalt het tempo, de toon en de visuele sfeer.

📌 Een prompt als "een strakke productdemo die de functies van de app benadrukt met minimalistische UI-bewegingen" ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan "een speelse productdemo die dezelfde app laat zien met felle kleuren en cartoonachtige pictogrammen"

Door vooraf uw intentie duidelijk te maken, blijven uw beelden consistent en in lijn met uw merk.

Denk na over de toon, stijl en het target platform voordat u details aan scènes toevoegt; dit bespaart tijd bij herhalingen.

🔍 Wist u dat? Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat 91% van de marketeers al een vorm van AI in hun video-werkstroom heeft geïntegreerd en dat 85% van hen zegt dat dit de kosten heeft verlaagd.

Stap 2: Structureer prompts rond sleutel elementen

Elke sterke prompt omvat zes essentiële elementen: Wie, Actie, Instelling, Camera, Belichting, Geluid.

Voorbeeld van een promptanalyse:

Onderwerp en actie: 'Een productmanager gebaart terwijl hij een holografisch dashboard presenteert dat voor hem zweeft'

Instelling en sfeer: 'Licht, modern kantoor met zonovergoten glazen wanden en subtiele reflecties op gepolijste oppervlakken'

Camera en kadrering: 'Medium shot, laag en intiem perspectief, filmische opname, 50 mm-lens, geringe scherptediepte'

Belichting en kleur: 'Zachte, warme belichting, lichte filmische gloed, met nadruk op de holografische interface'

Geluid en sfeer: 'Toetsenbordgeluiden, vaag geklets op kantoor, zachte achtergrondmuziek'

💡 Pro-tip: Gebruik werkwoorden die beweging aangeven, zoals 'glijdt', 'draait' en 'veegt', om animaties natuurlijk te laten aanvoelen.

Stap 3: Houd beschrijvingen levendig maar beknopt

Vermijd vage Sora AI-prompts, zoals 'toon een cool product'. Geef in plaats daarvan een gedetailleerde beschrijving van de scène: 'De gebruiker swipet door het interactieve dashboard terwijl geanimeerde grafieken in realtime worden bijgewerkt. ' Specificiteit stuurt Sora, terwijl er ruimte blijft voor AI-creativiteit.

Stap 4: Pas aangepast naar eigen wens

Neem de controle over de beweging, stijl en iteraties van uw video om deze echt uw eigen te maken:

Controleer beweging en timing: verdeel complexe reeksen in duidelijke stappen. Voorbeeld: ' Manager loopt naar bureau, tikt op hologram en zoomt in op dashboardstatistieken. ' Dit zorgt voor vloeiende overgangen en voorkomt storingen in video's met meerdere opnames

Referentiestijlen of esthetiek: Veranker uw beelden met genre- of ontwerpsignalen: 'Tech startup commerciële stijl, futuristische UI, levendige neonaccenten' of 'minimalistische 2D-animatie voor advertenties op sociale media'. Bekende filmische referenties helpen Sora om consistente beelden te behouden

💡 Pro-tip: Behandel Sora AI-prompts als concepten. Genereer één versie → pas één element aan (camerahoek, belichting of kleur) → voer opnieuw uit. Als het resultaat niet bevalt, vereenvoudig dan eerst: vergrendel één sleutelactie of instelling en bouw vervolgens geleidelijk aan complexiteit op.

Stap 5: Gebruik afbeeldingen en stel API-parameters in

Wilt u dat teken of producten er in meerdere video's hetzelfde uitzien? Voeg dan een referentieafbeelding toe aan uw prompt. Dit is ideaal voor productlanceringen waarbij de visuele uitstraling van het merk uniform moet blijven.

U moet ook de videolengte, resolutie en modelversie specificeren in de API, in plaats van in de prompttekst. Korte clips (4-8 seconden) zijn gemakkelijker te beheren en samen te voegen tot langere sequenties, met behoud van vloeiende bewegingen en samenhang.

Top Sora AI-prompts voor verschillende gebruikssituaties

Sora AI verandert de manier waarop teams brainstormen, storyboards maken en video's produceren. En voor de ideale video of afbeelding hoeft u geen prompt engineer te worden.

Hier zijn enkele ideeën voor prompts voor verschillende gebieden:

Marketing en reclame

Een filmische advertentie voor een café

📌 Toepassing: brand storytelling, campagnes, sociale advertenties en productpromoties.

Maak een filmpje van 20 seconden waarin een kleine ondernemer-eigenaar bij zonsopgang zijn café opent, met aandacht voor warmte, aroma en gemeenschapszin Maak een strakke productpresentatie voor een smartwatch, waarbij fitness-bijhouden, minimalistisch design en actieve levensstijlscènes worden benadrukt Bekijk een snelle montage van een wereldwijde marketingcampagne op billboards, telefoons en sociale platforms. Produceer een korte verticale video voor sociale media met de functie dat in natuurlijk licht het gebruik van een duurzaam huidverzorgingsmerk wordt getoond.

💡 Pro-tip: Geef camerabewegingen (pan, dolly zoom, aerial sweep) op voor dynamische, advertentie-achtige beelden. U kunt ook term(en) voor kleurcorrectie toevoegen, zoals 'warme filmische tinten'.

Content aanmaken en media

YouTube video van filmische camerabewegingen

📌 Toepassing: Storytelling, intro's/outro's, korte content en visuele experimenten.

Maak een YouTube-intro van 15 seconden met een filmische camerabeweging door een gezellige, creatieve studio vol sfeerverlichting en kunstbenodigdheden. Maak een time-lapse van een kunstenaar die een muurschildering schetst die op het scherm verandert in een digitale versie. Produceer een korte film over een filmmaker die 's nachts op zoek is naar inspiratie in de regenachtige straten van de stad. Maak herhalende B-roll-beelden voor een podcastachtergrond: zachte belichting, bewegende camera, minimalistische bureau-installatie.

💡 Pro-tip: Voeg details toe zoals beeldverhouding (16:9 of 9:16) en camerabeweging, zodat uw output past bij het platform. Dit maakt een groot verschil, zoals te zien is in deze voorbeelden van prompt engineering.

Product en technologie

Een stap voor stap handleiding voor cloudopslagruimte

📌 Gebruiksscenario: uitleg over functies, onboarding, presentaties voor investeerders, storytelling over productvisie.

Toon een naadloze animatie van een gebruiker die interactie heeft met een mobiele app, waarbij de onboardingstappen en vloeiende overgangen worden benadrukt. Maak een visuele demo van een futuristische AI-werkruimte met zwevende holografische interfaces, diverse team-samenwerking en datavisualisaties. Maak een duidelijke, minimalistische uitlegvideo waarin u laat zien hoe cloudopslag ervoor zorgt dat gegevens op meerdere apparaten synchroniseren. Genereer een productvisie-reel die de evolutie van een smart home-apparaat laat zien, van schets tot gebruik in de praktijk.

🔍 Wist u dat? 99% van de marketeers die video gebruikt, gelooft dat dit het begrip van gebruikers voor hun product of dienst heeft verbeterd.

Wanneer een hond zijn eigenaar te slim af is: een van de grappigste Sora AI-prompts tot nu toe Het is gemakkelijk om Sora AI te zien als een tool voor filmische verhalen of stemmige montages, maar het is ook een speeltuin voor slimme, absurde en vreemd charmante prompts zoals deze: Idee voor prompt: "Een hond zit trots naast zijn eigenaar tijdens een zonnige picknick in het park. De eigenaar houdt een stuk pizza omhoog en zegt: 'Nee, dit is mijn eten.' De hond kijkt verdrietig... haalt dan langzaam een smartphone tevoorschijn met zijn poot, plaatst een bestelling online pizza en wacht zelfvoldaan terwijl een bezorger rechtstreeks langs de geschokte eigenaar loopt en de doos aan de hond overhandigt." Idee voor prompt: "Een hond zit trots naast zijn eigenaar tijdens een zonnige picknick in het park. De eigenaar houdt een stuk pizza omhoog en zegt: 'Nee, dit is mijn eten.' De hond kijkt verdrietig... haalt dan langzaam een smartphone tevoorschijn met zijn poot, plaatst een bestelling online pizza en wacht zelfvoldaan terwijl een bezorger rechtstreeks langs de geschokte eigenaar loopt en de doos aan de hond overhandigt."

Bedrijfscommunicatie

Video's of afbeeldingen voor bedrijfsintroducties

📌 Toepassingsvoorbeeld: Interne storytelling, werving, onboarding en cultuurvorming.

Maak een professionele maar warme video waarin diverse medewerkers samenwerken in een hybride kantoorinstallatie. Maak een cultuurvideo waarin teamwork, inclusiviteit en mijlpalen van het bedrijf worden belicht in documentaire-stijl. Maak een onboarding-animatie om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met de waarden en missie van het bedrijf. Visualiseer een scène met een leiderschapsboodschap waarin een directeur zijn medewerkers toespreekt in een gemeentehuis met natuurlijke verlichting en een toon van gesprek.

E-commerce en detailhandel

Ervaring met een milieuvriendelijk product

📌 Toepassingsvoorbeeld: Productlanceringen, lookbooks en sociale showcases.

Maak een modereel in functie van modellen die door verschillende stadslandschappen lopen, waarbij elke outfit een seizoen weerspiegelt. Maak een strakke, minimalistische unboxingvideo voor een luxe parfum met macro-opnames en dramatische belichting. Toon een klant die door een online winkel scrolt, milieuvriendelijke producten aan zijn winkelwagen toevoegt en de bestelling in een duurzame verpakking ontvangt. Maak een visuele reeks die een voor-en-na-make-over van een kamer laat zien met behulp van woondecoratieproducten

Reizen en horeca

Een solo-reiziger op een zanderig en rotsachtig terrein

📌 Toepassing: Destinatiemarketing, ervaringen, visuele storytelling.

Maak een filmische reismontage van een stel dat kustplaatsjes verkent met dronebeelden en gouden uur-belichting Genereer een luchtopname die overgaat van een luxe resort naar lokale culturele ervaringen en gerechten Maak een verhalende video waarin een solo-reiziger een dagboek bijhoudt en foto's maakt tijdens een wandeling over schilderachtige bergpaden Visualiseer een hotelervaring van het inchecken tot het ontbijt met uitzicht op zee in zacht natuurlijk licht

🔍 Wist u dat? 41% van de merken heeft aangekondigd AI te gebruiken voor het aanmaken van video.

🤩 Bonus: Afbeeldingsprompts

De hero-afbeelding van een product

📌 Gebruiksscenario: campagnebeelden, productfoto's en socialemedia-assets.

Genereer een fotorealistische productpresentatie van een smartwatch op een minimalistisch bureau met zacht ochtendlicht Maak een filmische advertentie voor sociale media met als functie een kleine ondernemer die bij zonsopgang zijn café opent Maak een contrastrijke hero-afbeelding van een nieuw huidverzorgingsproduct met natuurlijke texturen en een strakke achtergrond Visualiseer een dynamisch digitaal reclamebord met meerdere campagnes voor een wereldwijd merk in een drukke straat in Tokio

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag dan gewoon de AI-beeldgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden met Sora AI-prompts

Sora AI is geen magie. Het is een spiegel. Als uw video vaag, plat of vreemd lijkt, is dat waarschijnlijk te wijten aan een rommelige prompt. De beste resultaten worden niet bereikt door creatiever te zijn, maar door meer doelgericht te zijn. Sora heeft niet alleen ideeën nodig, maar ook richting. Hier leest u hoe u kunt stoppen met het verspillen van prompts en scènes kunt krijgen die echt werk.

Overlaad prompts niet met tegenstrijdige beschrijvingen of te veel beeldmateriaal in één keer

Voeg context toe zoals omgeving, belichting en cameraperspectief om uw beelden te verankeren

gebruik consistente taal *, aangezien het combineren van stijlen (bijv. 'filmisch + cartoon') het model in verwarring kan brengen en tot ongelijkmatige resultaten kan leiden

beheer het tempo *door timing of scènetransities met vermelding te voorkomen, om abrupte overgangen te voorkomen

Voeg gevoelens of subtiele acties toe ('nerveuze verwachting in snelle blikken') om de resultaten levensechter te maken

geef ongewenste elementen* ('geen tekstoverlays', 'geen lensflare') op om het eindresultaat te verfijnen

Documenteer effectieve prompts en resultaat per categorie om toekomstige experimenten te versnellen

🧠 Leuk weetje: Een kleine familiebedrijf in tamales in Los Angeles maakte in slechts 10 minuten een video van 46 seconden (met behulp van AI voor het script en de voice-over), die in ongeveer drie weken tijd viraal ging met 22 miljoen weergaven. Dit laat zien hoe AI-videoproductie het speelveld voor kleine bedrijven gelijk maakt.

Verhalen als deze laten zien hoe toegankelijk AI-video-tools aan het worden zijn: zelfs kleine bedrijven kunnen viraal gaan.

Maar Sora zelf heeft nog steeds beperkingen. Het is krachtig, ja, maar voor de meeste gebruikers nog geen volledig open of productieklaar hulpmiddel. Het model wordt nog steeds getest en verfijnd, wat betekent dat iedereen die van plan is het te gebruiken voor professionele campagnes of lange verhalen, zich bewust moet zijn van de beperkingen ervan. Beschouw het als een proof of concept: opmerkelijk capabel, maar nog niet stabiel genoeg om volledige video-pijplijnen te vervangen.

Limieten van het gebruik van Sora

Elke versie van Sora brengt doorbraken met zich mee, maar het model vertoont nog steeds eigenaardigheden die van invloed zijn op hoe de video's eruitzien en aanvoelen. Dit is wat gebruikers het meest opvalt – en waar u op moet letten als u het test tegen nieuwere Sora AI-alternatieven .

Kan moeite hebben met realistische fysica en oorzaak-gevolgrelaties, waardoor objecten onnatuurlijk bewegen of zichzelf repareren

limiet video's tot korte duur*, doorgaans 20 seconden tot één minuut, waarbij langere clips het risico lopen op visuele artefacten of verlies van continuïteit

kan inconsistenties* in objecten en scènes veroorzaken, zoals plotselinge wijzigingen in positie, flikkeringen of verdwijnende elementen die het realisme verminderen

*de toegang heeft momenteel een limiet, voornamelijk op uitnodiging voor iOS-gebruikers in bepaalde regio's, waardoor bredere experimenten en feedback worden beperkt

Ondersteunt een beperkt aantal gelijktijdige video-jobs, meestal maximaal twee, met een tijdsbeperking van maximaal 24 uur voor de beschikbaarheid van taken

🧠 Leuk weetje: Coca-Cola nam één mastervideo op met een populaire komiek en gebruikte AI om deze automatisch aan te passen aan 32 verschillende markten. Ze pasten grappen, straattaal en zelfs visuele verwijzingen aan om ze aan te passen aan elke cultuur. Het resultaat: een enorm bereik zonder de enorme kosten van heropnames.

Benieuwd hoe AI marketing verandert, verder dan alleen het genereren van video's? In deze walkthrough wordt uitgelegd hoe teams tools zoals Sora en ClickUp gebruiken om content op grote schaal te personaliseren, bestaande content te hergebruiken en sneller te werken zonder aan precisie in te boeten.

Sora-alternatieven om te verkennen

Er zijn meerdere AI-tools op de markt die filmische storytelling, avatar-geleide uitlegvideo's en slim hergebruik van beeldmateriaal bieden. Hier zijn enkele uitstekende alternatieven voor Sora AI die veel creatieve flexibiliteit bieden om aan uw doelen te voldoen. 🏁

1. ClickUp (het beste voor creatief taakbeheer en het genereren van afbeeldingen)

Als Sora AI tekst omzet in video's, zet ClickUp die ideeën om in volwaardige creatieve werkstroom. Sora helpt u het verhaal te visualiseren. ClickUp helpt u alles te bouwen wat dat verhaal echt maakt: scripts, schema's, beoordelingen en levering.

Het is de Converged AI Workspace voor teams die leven en ademen voor creatieve productie, aangedreven door ClickUp Brain en zijn desktop-companion, ClickUp Brain MAX .

Van idee tot uitvoering: hoe ClickUp Brain end-to-end creatief werk ondersteunt

ClickUp Brain is niet zomaar een AI-add-on, het is de creatieve motor in het hart van uw werkruimte. Van het eerste idee tot de uiteindelijke oplevering helpt het teams om na te denken, te schrijven, te visualiseren en te organiseren zonder context of momentum te verliezen.

Het ClickUp Brain-dashboard combineert ideeën, schrijven en visuele tools, zodat elke creatieve stap, van script tot storyboard, op één plek plaatsvindt

✍️ Scriptschrijven en ideevormingBegin met een korte spraaknotitie en eindig met een script dat klaar is om te worden beoordeeld. Met Talk-to-Text van ClickUp Brain MAX kunt u handsfree brainstormen en zien hoe ideeën binnen enkele seconden worden omgezet in gestructureerde schetsen – perfect voor snel veranderende creatieve aanwijzingen.

Met ClickUp Brain MAX kunt u uw gedachten direct transcriberen, structureren en bijschaven

Prompt chaining zorgt ervoor dat het verhaal zich logisch ontwikkelt. Schrijf uw eerste Sora AI-prompt in één document, breid deze uit tot een storyboard in een ander document en laat Brain CTA's of bijschriften genereren in het volgende document – allemaal gekoppeld binnen uw werkruimte.

Heb je een breed toonbereik nodig? Met zowel ClickUp Brain als Brain MAX kun je schakelen tussen toonaangevende LLM's – ClickUp Brain, GPT, Claude en Gemini – zodat je de toon, stijl en diepgang van de redenering kunt afstemmen op je creatieve doel.

Wissel van model om te experimenteren:

Claude voor emotionele diepgang

GPT voor pakkende hooks

Brain voor contextuele precisie gekoppeld aan uw projectgegevens

*voorbeeld van een prompt: “Schrijf een VO-script van 15 seconden voor een productteaser in 45-50 woorden. Geef twee toonvariaties.” → Brain genereert beide, slaat ze op in een document en koppelt elke versie aan de bijbehorende taak, zodat er niets verloren gaat tussen het schrijven en de productie.

Voorbeeld van een prompt:“Schrijf een VO-script van 15 seconden voor een productteaser in 45-50 woorden. Geef twee toonvariaties.” → Brain genereert beide, slaat ze op in een document en koppelt elke versie aan de bijbehorende taak, zodat er niets verloren gaat tussen het schrijven en de productie.

Voor samenwerkingsprojecten kan een strateeg inzichten over het publiek samenvatten in Claude, terwijl een schrijver de tekst bijwerkt in GPT – allemaal binnen dezelfde thread, zodat uw team synchroniseert.

🖼 Afbeeldingen genereren en animatieklare assets

ClickUp Brain draait niet alleen om woorden, het is ook een visuele krachtpatser. Genereer direct referentiebeelden, moodboards, kleurpaletten, productfoto's of omgevingsconcepten, rechtstreeks in Docs of Whiteboards. Elke afbeelding is gekoppeld aan de bijbehorende campagnetaak, zodat er niets verloren gaat in een aparte app.

U kunt ClickUp Brain bijvoorbeeld vragen om "een moodboard voor een wellnesscampagne te genereren". Het resultaat verschijnt direct in uw document en is klaar om als leidraad te dienen voor uw Sora-video-prompts of campagneconcepten.

Door AI gegenereerde moodboards en referentieafbeeldingen die rechtstreeks in ClickUp Brain worden gemaakt

U kunt ook productconceptafbeeldingen genereren en deze als bijlage toevoegen aan ClickUp-taken in de campagnes, zodat alle creatieve referenties toegankelijk zijn voor beoordeling en iteratie.

Visuele assets die door ClickUp Brain worden gegenereerd, vormen een bijlage bij campagnetaken, zodat alle creatieve referenties toegankelijk zijn voor beoordeling en iteratie

Bij het verfijnen van uw volgende Sora-video dienen deze afbeeldingen als referentie voor prompts, zodat de toon, textuur en kadrering consistent blijven in alle assets. Zodra de beelden zijn goedgekeurd, exporteert u ze naar Canva, Kapwing of Runway voor animatie. ClickUp houdt automatisch elke versie, opmerking en feedbackloop bij, zodat u nooit het overzicht over de voortgang verliest.

*voorbeeld van een prompt: "Genereer drie conceptframes voor een wellnessadvertentie van 20 seconden met verschillende lichtstemmingen. Brain produceert de stilstaande beelden, voegt ze als bijlage toe aan een taak en stelt een goedkeuringswerkstroom met deadlines op.

*voorbeeld van een prompt: "Genereer drie conceptframes voor een wellnessadvertentie van 20 seconden met verschillende lichtstemmingen. Brain produceert de stilstaande beelden, voegt ze als bijlage toe aan een taak en stelt een goedkeuringswerkstroom met deadlines op."

🎬 Storyboarding, feedback en iteratie

Storyboarding is moeiteloos met ClickUp Brain. Genereer duidelijke, frame-voor-frame aanwijzingen – camerahoek, belichting en emotionele toon – en breng ze visueel in kaart op een Whiteboard, zodat uw team altijd weet wat er daarna komt.

U kunt bijvoorbeeld de volgende prompt geven: "Maak een schets van zes storyboardframes voor een teaser van 25 seconden. Vermeld voor elk frame de emotie, het cameratype en de belichting." Het resultaat is een gedetailleerd storyboard dat klaar is om te worden beoordeeld.

Voorbeeld van een prompt:“Maak een schets van zes storyboardframes voor een teaser van 25 seconden. Vermeld voor elk frame de emotie, het cameratype en de belichting.” → Zet de resultaten in een whiteboard, tag uw team en houd de voortgang bij terwijl elk frame zich ontwikkelt.

Storyboardframes gegenereerd door ClickUp Brain, elk voorzien van aantekeningen over camera, belichting en emoties voor een nauwkeurige planning van de video-productie

Voorbeeld van een prompt:“Maak een schets van zes storyboardframes voor een teaser van 25 seconden. Vermeld voor elk frame de emotie, het cameratype en de belichting.”

→ Zet de resultaten in een Whiteboard, tag uw team en houd de voortgang bij terwijl elk frame zich ontwikkelt.

Zodra een eerste conceptvideo van Sora klaar is, upload je deze naar ClickUp voor Redactie. Brain vat de tijdgestempelde opmerkingen van recensenten samen en zet deze automatisch om in bruikbare bewerkingen. Elke feedbackronde wordt een takenlijst, geen zwart gat.

Gebruik na de lancering AI Cards om campagne-inzichten samen te vatten – welke beelden of scripts het beste presteerden – en sla die kennis op in de creatieve bibliotheek van uw team voor toekomstige projecten.

ClickUp Whiteboards bieden Sora-gebruikers het visuele canvas dat ze tot nu toe misten: de ruimte tussen 'prompt' en 'productie'. Plan, in kaart brengen en werk samen aan uw storyboards, campagnesequenties of moodconcepten voordat iets live gaat.

Zet uw creatieve ideeën om in uitvoerbare ClickUp-taak vanuit uw Whiteboard

met ClickUp Brain kunt u AI-afbeeldingen rechtstreeks in Whiteboards genereren*—visualiseer belangrijke momenten, producthoeken of sfeerconcepten zonder uw canvas te verlaten. Plaats die beelden naast aantekeningen, scripts of Sora-video-stills en zet elk element vervolgens om in een taak of feedbackthread naarmate het project vordert.

Collaborative Whiteboard in actie: teamleden genereren, organiseren en wijzen creatief werk toe, zodat elk idee uitvoerbaar en traceerbaar is

De beste functies van ClickUp

stel rapporten, e-mails en documentatie op, voer bewerking uit en verfijn ze met behulp van AI-schrijfprompts voor ClickUp Brain's AI Writer for Work* stroomlijn het aanmaken van content:AI Writer for Work*

automatiseer routinematig projectmanagement: houd de voortgang bij, genereer taken, houd stand-ups en beheer updates met ClickUp Brain's AI Project Manager *

Vereenvoudig werkstroom: Trigger automatisch acties, notificaties en taak-updates op basis van aangepaste regels en gebeurtenissen met behulp van Trigger automatisch acties, notificaties en taak-updates op basis van aangepaste regels en gebeurtenissen met behulp van ClickUp automatisering

kennis organiseren: *Maak, bewaar en werk samen aan levende AI-promptsjablonen die doorzoekbaar zijn en gekoppeld zijn aan taken, projecten en teams met ClickUp Docs

Verhoog uw productiviteit: Delegeer repetitieve taken, vat discussies samen, haal actiepunten eruit en krijg contextbewuste aanbevelingen door aangepaste Delegeer repetitieve taken, vat discussies samen, haal actiepunten eruit en krijg contextbewuste aanbevelingen door aangepaste ClickUp Autopilot Agents te bouwen

werk in realtime samen* met ClickUp Chat om ideeën te brainstormen, prompts te delen en cross-functionele feedback zichtbaar te houden, direct naast het werk zelf. Geen Slack-hoppen, geen contextverlies

Limieten van ClickUp

De uitgebreide aangepaste functies kunnen voor beginners overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Deze G2-recensie legt het heel goed uit:

ClickUp is de laatste tijd erg in opkomst, er zijn nu veel functies gelanceerd. Ze hebben net ook beeldgeneratie gelanceerd, wat ook supercool is. Ik vind het geweldig hoe de nieuwe agentische AI het supergemakkelijk maakt om taken, subtaken, lijsten, documenten, formulieren en al het andere te gebruiken en te vinden. Het helpt me ook om de verkoopprojecten vrij goed bij te houden. Een geweldige tool met een geweldige klantenservice. Zonder twijfel de beste tool voor projectmanagement.

ClickUp is de laatste tijd erg in opkomst, er zijn nu veel functies gelanceerd. Ze hebben net ook beeldgeneratie gelanceerd, wat ook supercool is. Ik vind het geweldig hoe de nieuwe agentische AI het supergemakkelijk maakt om taken, subtaken, lijsten, documenten, formulieren en al het andere te gebruiken en te vinden. Het helpt me ook om de verkoopprojecten vrij goed bij te houden. Een geweldige tool met een geweldige klantenservice. Zonder twijfel de beste tool voor projectmanagement.

2. Runway ML (het beste voor het aanmaken van filmische tekst-naar-video's)

via Runway ML

Runway ML is een cloudgebaseerd creatief platform waarmee marketeers en productteams video- en visuele content kunnen genereren, bewerken en transformeren met behulp van geavanceerde AI-tools. De AI-videogenerator biedt een Gen-4-model waarmee gebruikers video's in elke denkbare stijl kunnen synthetiseren. Het platform biedt ook een uitgebreide reeks tools voor de bewerking van content.

De beste functies van Runway ML

Gebruik AI-aangedreven tools om video's te bewerken, waaronder het verwijderen van achtergronden, het vervangen van objecten en het transformeren van scènes

Pas professionele effecten toe, zoals kleurcorrectie, slow motion en gezichtsvervaging

Profiteer van een cloudinfrastructuur die krachtige verwerking ondersteunt

Limieten van Runway ML

Gebruikers klagen dat het te veel kredieten kost voor korte scènes

Prijzen van Runway ML

Free

Standaard: $ 15/maand per gebruiker

Pro: $35/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 95/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Runway ML-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. Pika Labs (het beste voor snelle socialemediavideo's)

via Pika Labs

Pika Labs zet tekst en afbeeldingen om in boeiende korte video's voor verschillende doeleinden, zoals posts op sociale media, marketingmateriaal of productdemo's. Gebruikers kunnen beschrijvende tekst invoeren of afbeeldingen uploaden, waarna het platform video's genereert in verschillende stijlen, waaronder filmisch, geanimeerd en cartoonesk.

De beste functies van Pika Labs

Verbeter video's met creatieve effecten zoals Poke It en Tear It om een uniek tintje aan uw content toe te voegen

Exporteer video's in formaten die zijn geoptimaliseerd voor platforms zoals TikTok, Instagram en YouTube Shorts

Toegang tot het platform vanaf elk apparaat met een internetverbinding

Limieten van Pika Labs

Gegenereerde animaties kunnen coherente details missen

Prijzen van Pika Labs

Free

Standaard: $ 10/maand

Pro: $35/maand

Fancy: $95/maand

Beoordelingen en recensies van Pika Labs

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Dream Machine (het beste voor realistische AI-video's)

via Dream Machine

Dream Machine van Luma Labs maakt gebruik van het Ray2-model van Luma om filmische beelden te leveren met natuurlijke bewegingen en nauwkeurige fysica.

De AI-kunstgenerator maakt video's van 10 seconden met een resolutie van 1080p, met de optie om op te schalen naar 4K. U kunt er toegang toe krijgen via een webinterface en een iOS-app, waardoor gebruikers onderweg gemakkelijk kunnen creëren en bewerken.

De beste functies van Dream Machine

Organiseer en beheer video-projecten met behulp van de functie Boards voor gestroomlijnde samenwerking

Verbeter de kwaliteit en beelden met het Photon-beeldmodel dat snelle iteraties ondersteunt

Zorg voor uniformiteit in de weergave van teken door één referentieafbeelding te gebruiken

Limieten van Dream Machine

Om de visuele integriteit bij hogere resoluties te behouden, is extra bewerking nodig

Prijzen van Dream Machine

Free

Lite: $ 9,99/maand

Plus: $29,99/maand

Onbeperkt: $ 94,99/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dream Machine

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Volgens het Interactive Advertising Bureau (IAB) wordt 30% van de digitale videoadvertenties al helemaal zelf gemaakt of verbeterd met behulp van generatieve AI.

5. Makefilm (het beste voor gepolijste, door AI gegenereerde content)

via Makefilm

Makefilm biedt een krachtige, door AI aangestuurde video-generator dieplatte tekstprompts omzet in volledig gerealiseerde video's. De AI-stemgenerator biedt toegang tot meer dan 200 stemmen in meer dan 20 talen, waardoor realistische en expressieve vertellingen mogelijk zijn.

Voeg ondertitels, bijschriften en watermerken toe of verwijder ze, zodat u volledige controle hebt over het uiterlijk van uw video.

De beste functies van Makefilm

Voeg tekstelementen toe of verwijder ze om de boodschap van uw video aangepast te maken

Gebruik geavanceerde AI-technologie om ongewenste tekst of logo's netjes te verwijderen

Haal de sleutelpunten eruit en maak beknopte samenvattingen van langere video's

Limiet van Makefilm

De ingebouwde stemmen klinken robotachtig en missen natuurlijke prosodie

Prijzen van Makefilm

Free

Pro: Vanaf $ 29 per maand

Lite: $ 9,9/maand

Beoordelingen en recensies van Makefilm

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Cadbury India heeft een van de slimste AI-video-campagnes ooit uitgevoerd. Ze gebruikten generatieve AI om duizenden lokale winkeleigenaren in staat te stellen gepersonaliseerde advertenties te maken met Shah Rukh Khan, waarbij de naam van hun winkel werd weergegeven. Eén hoofdvideo werd duizenden unieke video's, die elk een ander lokaal bedrijf promootten.

Wij raden u aan ClickUp te gebruiken!

Door Sora AI-prompts onder de knie te krijgen, kunt u uw verbeelding tot leven brengen op het scherm. Maar zodra die video bestaat, begint het echte creatieve werk: scripts schrijven, feedback verzamelen, goedkeuringen beheren en ideeën opschalen voor campagnes.

Dat is waar ClickUp de stap zet – niet als nog een creatieve tool, maar als het besturingssysteem achter uw ideeën. Het bewaart uw storyboards, visuals en goedkeuringen in dezelfde ruimte waar u schrijft, bijhoudt en levert. U kunt hier zelfs visuals genereren, deze exporteren om te animeren en elke bewerking of beoordeling in één werkstroom in verbinding houden.

Dus wanneer de volgende campagne van start gaat, heb je niet alleen een video, maar ook de complete creatieve engine waarmee deze is gemaakt.

👉 Probeer ClickUp gratis en ontdek hoe elk idee naadloos van prompt naar productie kan worden omgezet in een werkstroom zonder haperingen.