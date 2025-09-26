Wispr Workflow vs. Superwhisper: wat is beter voor realtime transcriptie?

Spraakdicteerapp wordt steeds populairder voor werk en privé, omdat spraakinvoer je het gedoe van foutloos typen bespaart en je tegelijkertijd gelijke tred kunt houden met je snelle gedachten.

Wispr Workflow en Superwhisper zijn twee van de beste tools. In tegenstelling tot oudere tools die woord voor woord transcriberen, kun je met deze tools hele zinnen dicteren, waardoor spraakinvoer sneller en natuurlijker aanvoelt en communicatie toegankelijker en soepeler verloopt.

De vraag is dus: welke app biedt de beste AI-dicteerfunctie: Wispr Flow of Superwhisper?

Wat is Wispr Werkstroom?

via Wispr Flow

Wispr Flow transcribeert uw spraak in realtime (in meer dan 100 talen) en presenteert de tekst in een gestructureerd format. Het werkt in elke toepassing (waar u kunt typen) en maakt gebruik van geavanceerde technologie om automatisch bewerkingen en verfijningen in de toon aan te brengen.

De tool past zich aan uw woordenschat aan door een gepersonaliseerd woordenboek samen te stellen met branchespecifieke termen en acroniemen. U kunt zelfs aangepaste tekstvervangingen maken voor veelgebruikte zinnen, zodat u geen lange uitleg hoeft te herhalen of repetitieve taken hoeft uit te voeren.

Functies van Wispr Flow

Laten we eens kijken naar de sleutelfuncties van Wispr Workflow en hoe deze verschilt van traditionele dicteertools.

Functie #1: Slimme opmaak

Wispr Flow interpreteert uw spraak en past contextbewuste format toe, zodat de tekst past bij de stijl van uw bericht.

Flow structureert bijvoorbeeld automatisch uw bericht zodat het professioneel klinkt wanneer u het in een e-mail of documentatie gebruikt. Maar het verandert de toon naar informeel en conversatiegericht als u een tekst naar een vriend stuurt.

Wanneer u 'eerste, tweede, derde' zegt terwijl u items opsomt, maakt de app automatisch genummerde lijsten. En als u halverwege een zin van gedachten verandert (bijvoorbeeld: 'Laten we taco's eten als avondeten... nee, laten we pizza eten'), herschrijft Wispr Flow het bericht zodat het uw uiteindelijke gedachte weergeeft: 'Laten we pizza eten als avondeten. '

Functie #2: Werkstroom-aantekeningen

Met Workstroom Notes kunt u uw spontane ideeën vastleggen en spraakmemo's omzetten in gestructureerde aantekeningen. Met deze functie kunt u aantekeningen dicteren (op elk apparaat) en deze worden automatisch synchroniseerd op al uw Wispr Workstroom-apparaten.

Met deze functie kunt u inspiratie vastleggen tijdens een taak, zonder van applicatie te wisselen of uw focus op uw primaire werk te verliezen.

Wispr Flow houdt ook een geschiedenis bij van spraak-naar-tekst, zodat gebruikers gemakkelijk eerdere dicteersessies kunnen raadplegen en snel bewerkingen kunnen aanbrengen in de werkstroom.

Functie #3: Commandomodus

Met de Command Mode kunnen gebruikers gegenereerde tekst bewerken met spraakopdrachten. Selecteer gewoon de tekst die u wilt bewerken en zeg opdrachten zoals:

"Kun je dit voor mij samenvatten?"

"Wat betekent dit?"

"Kun je dit in opsommingstekens zetten?"

"Kunt u dit naar het Spaans vertalen?"

Deze functie heeft het potentieel om een consistente spraakgestuurde bewerkingservaring te creëren, ongeacht uw workflowplatform.

Functie #4: AI-bewerking automatisch

Wispr Flow ruimt automatisch gedicteerde tekst op terwijl u spreekt. Het verwijdert stopwoorden, corrigeert basisfouten en formatteert de uitvoer tot volledige zinnen.

Bovendien kunt u met behulp van de Snippet Library veelgebruikte zinnen of blokken tekst opslaan als snippets. Door een triggerzin uit te spreken, wordt de volledige opgeslagen tekst in uw transcriptie ingevoegd.

Prijzen van Wispr

werkstroom Basic: Gratis

werkstroom Pro: $15/ maand

Werkstroom Teams: $12/gebruiker/maand (3 of meer zetels)

werkstroom Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is Superwhisper Werkstroom?

via Superwhisper

Superwhisper, een AI-aangedreven app voor spraakdicteren, is ontworpen met een privacy-first-benadering. Dankzij de offline functie worden uw audiogegevens lokaal op het apparaat verwerkt (zonder wifi) om volledige privacy en veiligheid te behouden.

Superwhisper is compatibel met zowel lokale als cloudmodellen. Het biedt onbeperkte toegang tot AI-modellen zoals OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq en andere tools. Het resultaat is dat u nauwkeurige dictaten kunt verwerken met geavanceerde taalmodellen zonder extra kosten.

Superwhisper ondersteunt meer dan 100 talen en dialecten, biedt spraakgestuurde bewerking, uitgebreide aangepaste opties en universele applicatiecompatibiliteit. Superwhisper draait echter alleen native op macOS- en iOS-apparaten.

Functies van Superwhisper

Van het vertalen van gedicteerde tekst naar georganiseerde tekst tot het verwerken van grote hoeveelheden transcripties: dit is wat Superwhisper tot een populaire AI-dicteertool maakt.

Functie #1: Intelligente modi

De Superwhisper-app biedt vooraf ingestelde modi voor berichten, e-mails, aantekeningen en vergaderingen. U kunt uw eigen aangepaste modi creëren met gepersonaliseerde AI-instructies.

U definieert de exacte vereisten (opmaak en stijl) en de tool verwerkt het dictaat in uw aangepaste sjablonen voor vergadernotities of technische documenten. Eenvoudiger gezegd: u krijgt gestructureerde tekst die aansluit bij uw werkstroomvereisten.

Functie #2: Tekstvervanging

Superwhisper bevat een robuuste tekstvervangingsfunctie die naadloos werkt met gedicteerde content. Om de dicteertijd te verkorten, kunt u snelkoppelingen maken voor veelgebruikte zinnen, technische termen of lange uitleg.

Met deze tool kun je ook een aangepast woordenboek samenstellen met woorden die je vaak gebruikt, om herhaalde fouten te voorkomen.

Functie #3: Contextbewustzijn

De Super-modus van Superwhisper legt de context vast van wat je aan het werk bent en verfijnt de output dienovereenkomstig.

Hier leest u hoe Super Mode toegankelijkheids-API's gebruikt om drie soorten context te verzamelen:

Type context Wat het doet Toepassingscontext – Identificeert uw actieve applicatie – Leest tekst uit huidige invoervelden of tekst editor Geselecteerde tekstcontext – Leest elke tekst die u hebt gemarkeerd – Gebruikt selectie om AI-verwerking te informeren Content van het klembord neemt tekst op die binnen 3 seconden na het dicteren of tijdens het dicteren is gekopieerd

Functie #4: Bestandstranscriptie

U kunt audio- en video-bestanden, zoals vooraf opgenomen lezingen, vergaderingen en interviews, uploaden voor transcriptie. De tool verwerkt ze tot gestructureerde tekst door de AI-instructies en format-voorkeuren van de actieve modus toe te passen.

Dat gezegd hebbende, kunt u wijzigingen aanbrengen in uw actieve modus om een andere set instructies toe te passen.

Prijzen van Superwhisper

Free

Pro: $ 8,49/maand

Levenslang: $249,99

Wispr Flow vs. Superwhisper voor spraakdicteren: functies vergeleken

Zowel Wispr Flow als Superwhisper hebben een eigen niche gecreëerd als AI-transcriptietools. De eerste staat bekend om zijn hoge transcriptiesnelheid, terwijl de tweede zijn reputatie heeft opgebouwd op basis van offline functionaliteit.

Tussen Wispr Workflow en Superwhisper komt de keuze vaak neer op verschillen in nuances.

Voordat we daar dieper op ingaan, volgt hier eerst een kort overzicht:

Functies Wispr Werkstroom Superwhisper Handsfree-modus Continu dicteren met automatische pauzedetectie Push-to-talk en continue opnamemodi Stemmodellen Enkelvoudig eigen transcriptiemodel Meerdere spraakmodellen: Ultra (cloud), Nova (cloud), Ultra Turbo V3 (lokaal), LM studio Contextbewustzijn Automatische toonaanpassing op basis van de toepassing Geavanceerde contextverzameling via toegankelijkheids-API's Offline ondersteunen Cloud-verwerking (internet vereist) Voltooide offline verwerking met lokale modellen Privacybeleid SOC 2 Type II, HIPAA-conformiteit Naleving van de AVG en CCPA Bestandstranscriptie Niet beschikbaar Ondersteunt het uploaden van audio-/video-bestanden voor transcriptie API-integraties Limiet AI-modelverbindingen met AI-modellen van derden Extensie API-toegang tot meerdere AI-providers Toegang tot AI-model Eigen transcriptiemodel met integraties met ChatGPT en Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (zowel cloud- als lokale modellen) Ondersteuning voor audio/bestanden Ondersteunt geen bestandsuploads/transcriptie van audio-/video-bestanden Ondersteunt de verwerking van externe audio- en video-bestanden: MP3-audio, MP4-video, Mono WAV met een samplefrequentie van 16 kHz Exportopties Voornamelijk ontworpen voor live dicteren en rechtstreeks schrijven in apps, in plaats van voor batch-file-exports Maakt het mogelijk om transcripties/tekst te exporteren als TXT, DOCX, PDF. Kan ook bestanden (audio/video) verwerken en vervolgens de transcriptie in tekst uitvoeren Gebruiksscenario's Bestemd voor ontwikkelaars, studenten, schrijvers, makers, advocaten en bedrijven Richt zich op professionele transcriptie, bestandsverwerking en privacy-werkstroom

Functie #1: Gebruiksgemak en platformcompatibiliteit

Wispr Flow werkt op Windows-, macOS-, iOS- en Android-apparaten met naadloze synchronisatie. Het heeft de functie van zowel desktop- als iOS-applicatie en kan worden geïntegreerd met alle applicaties waarin u kunt typen. Wispr Flow is gebruiksvriendelijk en heeft een vloeiende leercurve.

Superwhisper daarentegen werkt uitsluitend op macOS- en iOS-apparaten. De app werkt systeembreed via aanpasbare globale snelkoppelingen en is diep geïntegreerd met macOS 13+ toegankelijkheids-API's. Superwhisper vereist een uitgebreide installatie en heeft een leercurve.

🏆 Winnaar: Gelijkspel. Kies Wispr Workflow als je een beginner bent, Superwhisper voor meer geavanceerde transcriptiebehoeften.

Functie #2: Klantenservice

De laatste tijd heeft Wispr Flow veel kritiek gekregen op Reddit vanwege zijn slechte klantenservice. Dat gezegd hebbende, is er wel een helpcentrumdocumentatie waar je terecht kunt.

Superwhisper heeft uitgebreide documentatie op zijn website. Het Pro-abonnement biedt ook ondersteuning met prioriteit.

🏆 Winnaar: Superwhisper, gebaseerd op Reddit-opmerkingen over Wispr Flow, waarin gebruikers klagen dat ze geen reactie krijgen van het team.

Functie #3: Prijzen

Het gratis abonnement van Wispr Flow biedt 2000 woorden per week, wat prima is voor incidentele gebruikers, maar legt limiet op aan intensieve dicteerwerkstroom. Het Pro-abonnement kost $ 15 per maand en biedt onbeperkte woorden, Command Mode voor spraakbewerking en vroege toegang tot nieuwe functies.

Voor Flow Teams heb je minimaal 3 zetels nodig en het Enterprise-abonnement biedt aangepaste prijzen.

Superwhisper daarentegen biedt u onbeperkt gebruik van kleine spraakmodellen, zelfs in het gratis abonnement. Het Pro-abonnement kost $ 8,49 per maand en biedt onbeperkte toegang tot zowel cloud- als lokale AI-modellen en prioriteit om te ondersteunen.

De tool biedt ook een levenslang abonnement voor $ 249,99, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor langdurige gebruikers die terugkerende abonnementskosten willen vermijden.

🏆 Winnaar: Superwhisper, met zijn royale gratis abonnement en levenslange optie, biedt meer waarde.

Functie #4: Taal die ondersteunt en AI-modellen

Wispr Flow ondersteunt meer dan 100 talen met automatische taaldetectie, waardoor u tijdens het dicteren tussen talen kunt schakelen. Het onderliggende transcriptiemodel blijft eigendom van Wispr, maar gebruikers kunnen de app verbinden met AI-taalmodellen zoals ChatGPT of Perplexity.

Superwhisper ondersteunt ook meer dan 100 talen en biedt zowel lokale als cloud-AI-modellen voor maximale flexibiliteit. De Pro-versie bevat directe vertaalmogelijkheden van elke taal naar het Engels.

U kunt spraakmodellen kiezen op basis van specifieke prioriteiten: Ultra (cloud) voor de snelste transcriptie, Nova cloud voor langere opnames en Ultra Turbo V3 (lokaal) voor een optimale balans tussen snelheid en kwaliteit met behoud van volledige privacy.

🏆 Winnaar: Ook hier is er weer een gelijkspel. Kies Wispr Flow voor een naadloze overgang tussen talen en Superwhisper om gespecialiseerde spraakmodellen te kiezen op basis van specifieke behoeften.

Functie #5: Nauwkeurigheid van de output

Wispr Flow transcribeert uw gedachten nauwkeurig terwijl u op natuurlijke wijze en in uw eigen tempo spreekt, en verwijdert daarbij vulwoorden en overbodige woorden. De slimme bewerkingen passen zich aan de context aan zonder dat er een installatie hoeft te worden uitgevoerd. De app verfijnt automatisch de toon en structuur op basis van de gebruikte toepassing.

Superwhisper geeft prioriteit aan de nauwkeurigheid van de transcriptie en genereert of voegt geen woorden, zinnen en zinsdelen toe die niet zijn uitgesproken. Het produceert echter wel grammaticaal correcte zinnen en samenhangende alinea's op basis van uw gedicteerde content.

🏆 Winnaar: Het hangt af van uw behoeften. Kies Wispr Flow voor zijn intelligent format zonder enige installatie en Superwhisper voor betrouwbare transcriptie zonder hallucinaties.

aangepaste Autopilot-agenten : Ontwerp logica die precies past bij uw werkstroom, zoals het taggen van aantekeningen per project, het bijwerken van CRM-records of het triggeren van goedkeuringen wanneer specifieke zinnen worden vermeld tijdens het dicteren

Wispr Werkstroom vs. Superwhisper op Reddit

Om het debat af te ronden, hebben we het naar Reddit gebracht. Hier zijn enkele meningen van gebruikers over beide tools.

Volgens een woedende Reddit-gebruiker is de kwaliteit van Wispr Workflow de laatste tijd achteruitgegaan:

Dit product was supercool, ik was er dol op, ik heb het zelfs aan drie vrienden aanbevolen die ook een pro-abonnement hebben genomen en nu stiekem geïrriteerd zijn omdat ze dezelfde problemen hebben... De afgelopen weken is het een echte puinhoop geworden. De verbinding valt steeds willekeurig weg, het programma loopt vast midden in een zin of zegt dat het offline is, zelfs als mijn internetverbinding stabiel is. Ik heb me afgemeld omdat ik dacht dat het misschien een cacheprobleem was, maar verdorie, ik kon drie dagen lang niet opnieuw inloggen. Geen fout, niets, gewoon volledig buitengesloten. En veel succes met het bereiken van de ondersteuning, ze hebben letterlijk een AI-agent die grappig genoeg de helft van de tijd niet eens werkt

Dit product was supercool, ik was er dol op, ik heb het zelfs aan drie vrienden aanbevolen die ook een pro-abonnement hebben genomen en nu stiekem geïrriteerd zijn omdat ze dezelfde problemen hebben... De afgelopen weken is het een echte puinhoop geworden. De verbinding valt steeds willekeurig weg, het programma loopt vast midden in een zin of zegt dat het offline is, zelfs als mijn internetverbinding stabiel is. Ik heb me afgemeld omdat ik dacht dat het misschien een cacheprobleem was, maar verdorie, ik kon drie dagen lang niet opnieuw inloggen. Geen foutmeldingen, niets, gewoon volledig buitengesloten. En veel succes met het bereiken van de ondersteuning, ze hebben letterlijk een AI-agent die grappig genoeg de helft van de tijd niet eens werkt

Een redelijk tevreden klant maakt op Reddit een melding:

Het is al veel te lang geleden, maar ik heb eindelijk Wispr Flow geprobeerd en wauw, het heeft me helemaal voltooid. Ik verwachtte iets dat meer op de oude Siri leek, maar dit is van een heel ander niveau. Als je nog andere tools kent die het proberen waard zijn, laat het me dan weten! Dit deed me beseffen dat ik het testen van nieuwe tools waarschijnlijk serieuzer moet nemen als ik de laatste trends wil bijhouden.

Het is al veel te lang geleden, maar ik heb eindelijk Wispr Flow geprobeerd en wauw, het heeft me helemaal voltooid. Ik verwachtte iets dat meer op de oude Siri leek, maar dit is van een heel ander niveau. Als je nog andere tools kent die het proberen waard zijn, laat het me dan weten! Dit deed me beseffen dat ik het testen van nieuwe tools waarschijnlijk serieuzer moet nemen als ik de laatste trends wil bijhouden.

Zelfs Superwhisper krijgt gemengde recensies.

Zoals een gefrustreerde gebruiker een aantekening maakt:

Ik gebruikte Super Whisper voor spraak-naar-tekst, maar mijn krediet was op en ik had geen toegang meer tot de nieuwere modellen. Het bleek dat het gratis Whisper Large V3-model ook niet gratis beschikbaar is in Mac Whisper, wat frustrerend was.

Ik gebruikte Super Whisper voor spraak-naar-tekst, maar mijn krediet was op en ik had geen toegang meer tot de nieuwere modellen. Het bleek dat het gratis Whisper Large V3-model ook niet gratis beschikbaar is in Mac Whisper, wat frustrerend was.

Een andere Reddit-gebruiker maakt een melding dat Superwhisper voor hen werkt omdat het meerdere werkstroom op één plek samenbrengt.

Ik ben dol op Superwhisper, maar ik denk niet dat het voor alle gebruikers zinvol is. De waarde ervan ligt voor mij in de onbeperkte toegang tot LLM en de flexibiliteit in het gebruik. Voor mij heeft het de meeste AI-apps voor tekstgerelateerde taken en sommige code vervangen, niet alleen dicteerapps. Dus als je niet van plan bent om het op die manier te gebruiken, denk ik dat het 'bring your own key'-model van VoiceInk voldoende is. Ik gebruik LLM's zo veel dat het gebruik van mijn eigen sleutels zou resulteren in iets dat lijkt op het abonnement op de "officiële" apps.

Ik ben dol op Superwhisper, maar ik denk niet dat het voor alle gebruikers zinvol is. De waarde ervan ligt voor mij in de onbeperkte toegang tot LLM en de flexibiliteit in het gebruik. Voor mij heeft het de meeste AI-apps voor tekstgerelateerde taken en sommige codering vervangen, niet alleen dicteer-apps. Dus als je niet van plan bent om het op die manier te gebruiken, denk ik dat het 'bring your own key'-model van VoiceInk voldoende is. Ik gebruik LLM's zo veel dat het gebruik van mijn eigen sleutels zou resulteren in iets dat lijkt op het abonnement op de "officiële" apps.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Wispr Flow vs Superwhisper

Spraakdicteertools zoals Wispr Flow en Superwhisper verzorgen de transcriptie. Ze zetten uw spraak om in tekst en beschikken over bewerkingsmogelijkheden.

Deze tools creëren echter wat we een overdrachtsprobleem noemen.

Ze kunnen aantekeningen maken op basis van video , maar je moet die aantekeningen nog steeds handmatig omzetten in taken

Ze transcriberen vergaderdiscussies, maar iemand moet actiepunten eruit halen en deze toewijzen aan teamleden

Ze leggen ideeën vast via spraak, maar om die ideeën in verbinding te brengen met lopende projecten is apart werk nodig

ClickUp maakt deze overdracht volledig overbodig. De alles-in-één-app voor werk combineert projectmanagement, taakautomatisering, teamsamenwerking en kennisbeheer in één Converged AI Workspace (die efficiënt spraak-naar-tekst-transcriptie kan verwerken) en koppelt deze direct aan uw daadwerkelijke werkprocessen.

Interessant, toch?

Laten we eens kijken hoe ClickUp aan deze eisen voldoet:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Notetaker

Krijg doorzoekbare transcripties van uw vergadering-opnames met ClickUp AI Notetaker

De beste gesprekken vinden plaats wanneer iedereen betrokken is. Maar als u niet driftig aantekeningen maakt, zullen de geweldige discussies die u hebt gehad waarschijnlijk veranderen in vergeten actiepunten.

ClickUp AI Notetaker doet dit door deel te nemen aan uw vergaderingen en het gesprek te transcriberen. Vervolgens maakt het doorzoekbare transcripties, zodat u altijd kunt achterhalen wie wat heeft gezegd en belangrijke onderwerpen en beslissingen kunt terugvinden.

Deze AI-vergaderingssamenvatter lost het overdrachtsprobleem op door integratie met uw volledige ClickUp-werkruimte. Het legt uw vergaderingsgesprekken aan lopend werk vast, creëert automatisch taken en werkt projecttijdlijnen bij op basis van wat er is besproken.

Zo transformeert de werkruimte-integratie van Notetaker gesprekken tijdens vergaderingen:

Type integratie Wat het doet Voorbeeld* Aantekeningen van vergaderingen + documenten Slaat transcripties en AI-samenvattingen automatisch op in uw privé documenten, zodat u ze later kunt raadplegen Aantekeningen van marketingstrategiesessies verschijnen automatisch in het document 'Q4 Campaign', geordend op discussieonderwerpen met vermelding van de spreker Aantekeningen van vergaderingen + taken Identificeert mondelinge toewijzingen en maakt automatisch toegewezen taken met deadlines aan Wanneer Jake een melding maakt: "Ik zal de wireframes tegen donderdag af hebben", maakt Notetaker een taak aan die aan Jake wordt toegewezen met donderdag als deadline aantekeningen van vergaderingen + chats* Plaats samenvattingen van gesprekken rechtstreeks in relevante team chatkanalen met behulp van AI-analyse Na een gesprek met een client verschijnt er automatisch een samenvatting in het kanaal #client-projects met sleutelbeslissingen en volgende stappen

De notulist voegt ook tijdstempels toe aan uw transcript, en u kunt belangrijke passages annoteren of markeren. Elk transcript wordt opgeslagen als een doorzoekbare en bruikbare tekst.

Je kunt het gebruiken om vergaderingen, spraaknotities en zelfs schermopnames te transcriberen.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain fungeert als het intelligente geheugen van uw werkruimte. Het gaat verder dan alleen het transcriberen van gesprekken; Brain begrijpt, maakt verbinding en handelt op basis van deze gesprekken.

Zet uw opnames om in bruikbare inzichten met de automatische transcriptie van ClickUp

Elke verslag van een vergadering, aantekening of beslissing die je vastlegt, wordt onderdeel van een levende kennisbank die door je hele werkruimte heen geweven is.

Als u bijvoorbeeld uw ideeën uitspreekt, zet Brain deze om in takenlijsten met toegewezen personen, deadlines en beschrijvingen.

Brain kan ook projectbriefings opstellen op basis van spraaknotities, transcripties samenvatten tot sleutelconclusies of binnen enkele seconden inzichten halen uit verspreide discussies.

In plaats van tussen tools te schakelen om informatie bij elkaar te zoeken, kun je gewoon vragen: "Wat hebben we besloten over de lanceringstijdlijn?" Brain haalt het antwoord dan uit taken, documenten en eerdere transcripties.

U krijgt een spraakgestuurd systeem waarin gesprekken worden georganiseerd en omgezet in uitvoerbaar werk, zonder enige wrijving bij de overdracht.

Zo kunt u spraak en video's transcriberen met ClickUp Brain:

💡 Pro-tip: Met Brain krijg je toegang tot premium AI-modellen (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, enz.).

ClickUp One Up #3: ClickUp Documents

Zet opmerkingen in je ClickUp document om in taken

Zo werken zelfstandige dicteermethoden:

Dicteren → Transcript opslaan → Kopiëren naar projectdocument → Taken handmatig aanmaken

Maar zo gaat dicteren verder in ClickUp:

Dicteren → Automatisch in project document format → Taken aangemaakt op basis van meldingen → Team op de hoogte gebracht

Dankzij deze gestroomlijnde werkstroom wordt uw spraakinvoer onmiddellijk onderdeel van uw projectwerkruimte. Wanneer u vergaderantekeningen of projectupdates dicteert, worden deze automatisch omgezet in gestructureerde ClickUp Docs met uitgebreid format.

Naast spraaktranscriptie biedt Docs uitgebreide mogelijkheden voor documentbeheer die zelfstandige dicteertools simpelweg niet kunnen evenaren:

Cross-document referencing : koppel ideeën die via spraak zijn vastgelegd aan verschillende projectfasen, client-gesprekken en teamplanningssessies

Sjabloon-gestuurde spraakopname : dicteer rechtstreeks in gestructureerde formaten voor terugkerende content, zoals projectupdates, client-samenvattingen of teamretrospectieven

live samenwerking aan gedicteerde content*: teamleden kunnen in realtime aantekeningen delen en direct reageren, bewerking of voortbouwen op ideeën

Geneste pagina-indeling : structureer spraakgedicteerde content binnen project-hiërarchieën, zodat brainstormsessies en strategische besprekingen contextueel georganiseerd blijven

Ingesloten bijlagen : voeg screenshots, pdf's of referentiebestanden rechtstreeks toe aan spraakgestuurde documenten voor een voltootte context

Taken aanmaken op basis van tekst: zet elk deel van uw gedicteerde content om in traceerbare : zet elk deel van uw gedicteerde content om in traceerbare ClickUp-taken met toegewezen personen en deadlines, rechtstreeks vanuit het document

Maak verbinding met je stem met echt werk met ClickUp

Natuurlijk helpen Wispr Flow en Superwhisper bij realtime dicteren en transcriberen. Maar daar houden de functies ook op. Ze laten een kloof bestaan tussen wat er wordt gezegd en wat er wordt gedaan.

Met ClickUp kunt u vanuit uw werkruimte vergaderingaantekeningen dicteren, taken toewijzen en samenwerken met uw teamleden. Met spraak-naar-tekst- en AI-mogelijkheden die zijn geïntegreerd in hetzelfde platform als uw taken, documenten en teamgesprekken, is ClickUp het enige AI-werkplatform dat u nodig hebt.

Meld u nu gratis aan en zet uw met uw stem vastgelegde ideeën om in concrete resultaten.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Geen van beide tools voldoet aan de HIPAA-normen voor medisch gebruik. Wispr Flow verwerkt gegevens in de cloud, terwijl de lokale verwerking van Superwhisper betere privacy biedt, maar nog steeds geen medische certificeringen voor veiligheid heeft.

Wispr Flow verwerkt audio via cloudservers, wat privacyproblemen oplevert voor gevoelige content. Het biedt SOC 2 Type II en SSO/SAML alleen in Enterprise-abonnementen. Superwhisper hanteert een privacygerichte aanpak met lokale verwerking, waarbij uw audiogegevens op uw apparaat blijven staan.

Beide tools kunnen redelijk goed omgaan met matige achtergrondgeluiden, maar de prestaties nemen af bij sterke interferentie. De cloudverwerking van Wispr Flow geeft het een klein voordeel in rumoerige omgevingen, terwijl de lokale modellen van Superwhisper het beste werken in rustigere instellingen.

Wispr Flow richt zich op moeiteloos spraakdicteren, maar ondersteunt geen bestandsuploads. Superwhisper accepteert verschillende audio- en video-formaten voor transcriptie, waardoor het veelzijdiger is voor het verwerken van vooraf opgenomen content, zoals vergaderingen of interviews.