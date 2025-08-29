10 beste tools voor marktaandeel om de zichtbaarheid van uw merk bij te houden

Zelfs het beste product heeft weinig betekenis als uw target niet weet dat het bestaat. Zonder zichtbaarheid is uw merk net zo goed onzichtbaar.

Hier helpen de juiste tools voor marktaandeel u om de zichtbaarheid van uw merk te meten, uw eigen merk te vergelijken met concurrenten en bij te houden hoeveel van het online gesprek uw merk daadwerkelijk voor zijn rekening neemt.

In dit artikel bespreken we de beste tools om het digitale deel op digitale kanalen te meten en de digitale marketingstrategieën, marketingprestaties en het digitale deel van uw merk te verbeteren.

Hier volgt een vergelijking van de beste tools voor share of voice, zodat u kunt kiezen welke het beste aansluit bij uw behoeften op het gebied van merkmonitoring en rapportage:

Tool Het meest geschikt voor Sleutelfuncties Prijzen* Beoordelingen ClickUp End-to-end beheer van bewustmakingscampagnes voor bureaus en interne marketingteams van elke grote Campagneabonnement, documenten, kalender, dashboard, AI-assistent, meer dan 200 integraties Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Meet uw deel in zoekresultaten met SEO- en PPC-gegevens voor grote bureaus en ondernemingen Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads-impressiedeel, verkeersanalyse Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 139,95/maand G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 vermelding* Real-time merkwaarschuwingen en campagnetracking voor PR-bureaus en grote Business Vermeldingen op verschillende platforms, sentimentanalyse, aanpasbare waarschuwingen, publicatietools Geen gratis abonnement of proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand per gebruiker G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Real-time merkmonitoring en sentimentanalyse voor grote marketingbureaus en Enterprise Vermeldingen, sentimentdetectie, inzichten van influencers, trefwoordwaarschuwingen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 199 per maand per gebruiker G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Nauwkeurige voice bijhouden met booleaans zoekopdrachten voor middelgrote tot grote bedrijven Booleaans, sentiment per regio/kanaal, influencer-bijhouden, voice-rapportage Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Media- en stemanalyse op ondernemingsniveau voor bureaus AI-stemanalyse, nieuws + sociale media-aandacht, aanpasbare dashboards, campagnebijhouden Aangepaste prijzen G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Concurrentiebenchmarking op sociale media voor socialemediamarketingbureaus Merkvolging, benchmarking, uniforme dashboard, sentiment, rapportage over het deel in de impressies Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 199 per maand per gebruiker G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Real-time bijhouden van publieke zoekrente voor individuen en kleine Teams Realtime trends, regionale inzichten, merkvergelijkingen in de loop van de tijd Free G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Diepgaande concurrentie-informatie en marktinzichten voor grote, consumentgerichte merken Social listening, influencer-ID, trendbijhouden, reputatiemonitoring, campagne-ROI Aangepaste prijzen G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Planning van sociale media en bijhouden van merkvermeldingen voor middelgrote bedrijven en bureaus Content kalender, inboxbeheer, social listening, analytics, Canva & Drive-integratie Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 149 per gebruiker per maand G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Een merk is een stem, en een product is een souvenir.

De beste tools voor marktaandeel houden merkvermeldingen met context om u te laten weten of uw eigen merk terrein wint, hoe de aanwezigheid van uw merk zich verhoudt tot die van anderen in uw ruimte en hoe de stemstatistieken eruitzien over het volledige spectrum van marketingkanalen, inclusief zoekresultaten en betaalde advertenties.

Zo kiest u de juiste tool voor deel van stem. Let op bepaalde essentiële functies:

Houd vermeldingen bij in SERP's, sociale media, blogs en nieuwssites voor volledige voice coverage

Biedt real-time voice-analyse om verschuivingen in zichtbaarheid te signaleren zodra deze zich voordoen

Vergelijk het deel van uw merk rechtstreeks met dat van concurrenten voor een beter inzicht in het deel

Biedt aanpasbare dashboard voor statistieken zoals impressie-deel, sentiment en voice-gegevens

Inclusief sentimentanalyse om de toon van merkgesprekken op verschillende platforms te evalueren

👀 Leuk weetje: Burger King heeft ooit McDonald's-vestigingen geografisch getarget en Whopper-coupons aangeboden wanneer gebruikers zich in de buurt van een McDonald's-locatie bevonden.

In de onderstaande lijst bespreken we een aantal gespecialiseerde tools waarmee u het bereik kunt berekenen, vermeldingen van uw merk kunt monitoren en online gesprekken kunt bijhouden voor waardevolle inzichten.

1. ClickUp (het beste voor marketingprojectmanagement met teamsamenwerking)

Koppel het werk van uw marketingteam aan tastbare resultaten door over te stappen op ClickUp

Als uw marketinginspanningen goed op abonnement zijn maar slecht uitgevoerd worden, kan de stem van uw merk verloren gaan voordat deze uw target bereikt.

*wijs taken met deadlines toe om de productiviteit te verbeteren met ClickUp-taak

ClickUp helpt marketingteams door een gedeelde ruimte te bieden waar ze elk onderdeel van een campagne via verschillende marketingkanalen kunnen abonnemen, uitvoeren en bijhouden.

Creëer werkstroom met ClickUp-taak , waarbij taken worden toegewezen aan schrijvers, editors, ontwerpers en SEO-leads

Verdeel grote marketingcampagnes in kleinere, uitvoerbare taken, zoals het toewijzen van één team aan het opstellen van blogcontent en een ander team aan het voorbereiden van Google Ads

Tag, plan en monitor taken, zodat iedereen weet waarvoor hij verantwoordelijk is en wanneer iets moet gebeuren

Werk zonder knelpunten en met betere zichtbaarheid met ClickUp-taak

volg de voortgang eenvoudig en pas doelen aan wanneer dat nodig is met ClickUp Dashboard*

Bovendien hoeft u niet meer te schakelen tussen spreadsheets en berichten om de voortgang te controleren, maar kunt u de dashboards van ClickUp gebruiken om live weergaven van sleutelmerkbekendheidsstatistieken te creëren en diepere inzichten te verkrijgen.

Een contentmanager kan Instance een Google Analytics-dashboard integreren om het organische zoekverkeer of het impressieaandeel van een enkele campagne bij te houden. Dit maakt het gemakkelijker om het werk van uw team te koppelen aan concrete resultaten op het gebied van websiteverkeer, merkvermeldingen en share of voice.

ClickUp is compatibel met tools zoals Google Analytics, HubSpot en social listening-platforms, waardoor u meer flexibiliteit hebt om databronnen te verbinden die belangrijk zijn voor uw merkbekendheidsstrategie.

Hier volgt een stap-voor-stap visuele handleiding voor het maken van een dashboard voor marketingprojectmanagement

De beste functies van ClickUp

Abonnement en beheer cross-channel marketingcampagnes met aangepaste taakwerkstroom

Houd de prestaties van campagnes bij met behulp van realtime dashboards met ingebouwde analyses

Werk samen met andere Teams met ingebouwde tools zoals ClickUp Document ClickUp Chat en ClickUp Whiteboard , waarmee u kunt brainstormen, content kunt creëren en beheren

Automatiseer processen, creëer content en haal inzichten uit uw gegevens met de AI-assistentie van ClickUp Brain

Wijs taken toe met afhankelijkheden en prioriteiten om ervoor te zorgen dat campagnedeadlines worden gehaald

Integreer met meer dan 200 tools, waaronder Google Analytics, HubSpot en Slack, om voice-data te verenigen

Limieten van ClickUp

De eerste installatie kan overweldigend zijn voor teams die nog niet bekend zijn met projectmanagementsoftware

Sommige gebruikers rapporteren dat de mobiele prestaties achterblijven bij de desktopervaring

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-gebruiker maakte aantekening:

Als CEO die meerdere media-initiatieven en een opleidingsacademie beheert, is ClickUp mijn favoriete platform geworden om alles op elkaar af te stemmen. Ik gebruik het om redactionele werkstroom te beheren, routinetaken te automatiseren, CRM-pijplijnen voor client contacten te beheren en zelfs de voortgang van opleidingen bij te houden. De veelzijdigheid is ongeëvenaard.

2. Semrush (het beste voor het combineren van SEO- en PPC-gegevens om het deel van een merk in zoekmachineadvertising te meten)

via Semrush

Als uw team moeite heeft om te begrijpen hoeveel van het zoekgesprek uw merk daadwerkelijk bezit, maken de tools Keyword Gap en Market Explorer van Semrush dat binnen enkele seconden zichtbaar.

Deze functies laten precies zien waar uw merk staat in de resultatenpagina's van zoekmachines in vergelijking met concurrenten, tot aan de relevante zoekwoorden waarop ze scoren en de content die hun merkvermeldingen stimuleert.

In plaats van alleen verkeersnummers te tonen, geeft Semrush een overzicht van het deel van uw merk in organische zoekresultaten, PPC-campagnes en zelfs het impressieaandeel van Google Ads.

De beste functies van Semrush

Analyseer het deel van een merk in organische en betaalde zoekresultaten, LLM's en Google Shopping

Vergelijk de SEO van uw eigen merk met die van concurrenten aan de hand van verschillen in verkeer, zoekwoorden en backlinks

Houd merkstemgegevens bij via sentiment, SERP-functies en door AI gegenereerde trefwoordclusters

Meet het deel in vertoningen en trends in betrokkenheid via Market Explorer en EyeOn

Ontdek overlappingen tussen organische zoekresultaten en PPC-zoekwoorden om uw boodschap op alle kanalen op elkaar af te stemmen

Limiet van Semrush

Verkeersschattingen kunnen afwijken van GA4-gegevens, vooral voor nichesites

De leercurve kan voor beginners steil zijn vanwege de enorme diepgang van de functies

De prijs kan oplopen door add-ons zoals content- en socialemediaprojectmanagement

Prijzen van Semrush

Pro : $ 139,95/maand per gebruiker

Guru : $ 249,95/maand per gebruiker

business*: $ 499,95/maand per gebruiker

Semrush-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Semrush

Deze Capterra-gebruiker benadrukte:

Ik gebruik semrush vooral voor het domein-overzicht en de trefwoord-functies. Het helpt me om snel concurrenten en potentiële clients te beoordelen en om onderwerpen voor mijn pagina's te onderzoeken.

3. Vermelding (het beste voor realtime merkmonitoring via verschillende kanalen)

via vermelding

Wanneer er een piek in merkvermeldingen optreedt – positief of negatief – is snelheid van belang.

Een van de meest waardevolle functies van melding zijn de real-time alerts, die u op de hoogte brengen zodra uw merk wordt genoemd op sociale mediaplatforms, blogs, forums of nieuwssites.

Deze snelheid is een provider voor uw marketingteam en PR-leiders, waardoor ze kunnen profiteren van plotselinge buzz of mogelijke negatieve reacties kunnen beheersen.

Maak een melding van de beste functies

Blijf merkvermeldingen op sociale media, blogs, forums en nieuwskanalen bij in realtime

Detecteer sentiment en emotie achter vermeldingen met behulp van AI-gestuurde analyse

Gebruik aanpasbare waarschuwingen en booleaans zoekopdrachten om de nauwkeurigheid van de monitoring te verfijnen

Publiceer en plan berichten op Facebook, Instagram, LinkedIn en X vanuit één dashboard

Analyseer de betrokkenheid, het bereik en de invloed van meldingen met ingebouwde sociale analyses

Limiet voor meldingen

De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Sentimentanalyse kan soms de emotionele toon verkeerd classificeren

Het filteren van dubbele meldingen is bij hogere volumes niet consistent

Vermelding van prijzen

Solo: $49/maand per gebruiker

Pro: $99/maand per gebruiker

Pro Plus: $ 179/maand per gebruiker

bedrijf: *Aangepaste prijzen

Maak een melding van beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5,0 (meer dan 440 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 290 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Vermelding

Deze G2-gebruiker benadrukte:

Ik vind het geweldig dat Vermelding in staat is om niet-merkgebonden vermeldingen in artikelen op te sporen en (anders) verborgen backlinks naar mijn website te vinden, waardoor ik mijn outreach-inspanningen kan bijhouden. Het biedt ook een overzicht van websites, wat soms handig is als er een betaalmuur is voor een artikel over uw merk.

4. Brand24 (het beste voor het meten van merkinvloed en media-impact)

via Brand24

Wanneer uw merk vaker wordt genoemd, is het gemakkelijk om enthousiast te worden over de rente van consumenten, maar niet alle meldingen hebben evenveel gewicht.

Met de Influence Score van Brand24 kunt u niet alleen zien wie er over uw merk praat, maar ook hoeveel invloed zij hebben. De tool maakt onderscheid tussen een tweet van een niche-maker met 200 volgers en een vermelding door een vooraanstaande techjournalist, zodat u prioriteit kunt geven aan de content die echt van invloed is op uw merk.

Met ingebouwde sentimentanalyse en visuele grafieken voor deel is het ook eenvoudiger om prestaties aan belanghebbenden te rapporteren.

De beste functies van Brand24

Identificeer de belangrijkste influencers die uw merk via sociale media-accounts met een melding vermelden, met behulp van de gepatenteerde Influence Score

Monitor merkvermeldingen op sociale media, forums, blogs en beoordelingssites in realtime

Blijf op de hoogte van het sentiment rond uw merk en filter meldingen op emotie of bereik

Genereer visuele rapportage voor stemanalyse, inclusief grafieken voor impressie-deel en bereik

Maak gebruik van AI-tools om trends en afwijkingen aan het licht te brengen, inzichten te genereren en meer

Exporteer gegevens voor diepgaande analyse of rapportage aan belanghebbenden

Limiet van Brand24

Geavanceerde filteropties hebben een limiet in lagere abonnementen

Sentimentclassificatie kan soms sarcasme of straattaal verkeerd interpreteren

Integratie met Slack en Teams vereist handmatige installatie

Prijzen van Brand24

Individueel : $ 199/maand per gebruiker

Team : $ 299/maand per gebruiker

Pro : $399/maand per gebruiker

business*: $ 599/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Brand24-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5,0 (meer dan 320 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Brand24

Deze opmerking op Reddit benadrukte:

Met Brand24 kunt u elk trefwoord op internet bijhouden, maar de extra filters zijn ook erg handig. Ik houd bijvoorbeeld ook bepaalde influencers in de gaten wanneer ze die specifieke trefwoord-vermelding maken.

📮 ClickUp Insight: 24% van de werknemers zegt dat repetitieve taken hen ervan weerhouden zinvol werk te doen, terwijl nog eens 24% vindt dat hun talenten niet volledig worden benut. Dat betekent dat bijna de helft van het personeelsbestand zich vastzit en over het hoofd wordt gezien. 💔

💫 Echte impact: STANLEY Veiligheid heeft de rapportagetijd met meer dan 50% verkort door gebruik te maken van de flexibele rapportage-functies van ClickUp, waardoor hun teams meer tijd kunnen besteden aan analyseren en minder tijd aan format.

5. Awario

via Awario

Wat is er erger dan geen meldingen van uw merk? Stel u voor dat u een plotselinge piek in merkvermeldingen opmerkt, om vervolgens te ontdekken dat de helft daarvan geen verbinding heeft met uw eigen merk. Dat is waar Awario zijn waarde bewijst.

Met de geavanceerde booleaans zoekfunctie kunt u precies bepalen wat u bijhoudt en wat u negeert. Voor Teams die merkgesprekken bijhouden in zeer competitieve of rumoerige ruimten is dit niveau van controle essentieel.

U kunt regels instellen om campagne-hashtags bij te houden, te filteren op sentiment en inzichten te groeperen op locatie of kanaal.

De beste functies van Awario

Gebruik booleaans zoekopdrachten om online meldingen nauwkeurig te filteren en te verfijnen

Monitor merkgerelateerde gesprekken op sociale media, blogs, forums en nieuwskanalen

Houd het sentiment rond uw merk, demografische gegevens en locatiegebonden trends bij

Identificeer influencers op basis van bereik en betrokkenheid om de merkprestaties te beoordelen

Genereer white label share of voice-rapportage voor concurrenten, campagnes of regio's

Limiet van Awario

Toegang tot historische gegevens heeft een limiet in basisabonnementen

De nauwkeurigheid van sentimentanalyse varieert per taal

Geen ingebouwde publicatie- of engagementtools

Prijzen van Awario

Starter: $ 29/maand per gebruiker

Pro: $ 89/maand per gebruiker

Onderneming: $249/maand per gebruiker

Awario-beoordelingen en recensies

G2 : 4,0/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5,0 (45+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Awario

In deze G2-recensie werd aantekening gemaakt:

Een van de beste dingen van Awario is de 360°-monitoring van sociale media. Hun technologie houdt elke vermelding bij op meerdere sociale mediaplatforms zoals Twitter, Reddit, Meta, enz.

6. Meltwater (het beste voor spraakanalyse op ondernemingsniveau in nieuws en sociale media)

via Meltwater

De meeste tools houden sociale media bij, maar Meltwater gaat verder door merkvermeldingen van zowel nieuwssites als sociale platforms te combineren.

Bovendien combineert de AI-aangedreven stemanalyse van Meltwater sentiment, bereik en frequentie om niet alleen te laten zien wie er praat, maar ook hoe belangrijk dat is. U kunt filteren op regio, mediatype, invloedniveau of campagnetags, waardoor het gemakkelijker wordt om het deel en de merkprestaties in verschillende regio's en sectoren te meten.

Tijdens een wereldwijde productlancering kan een merk bijvoorbeeld meldingen op sociale media vergelijken met traditionele berichtgeving in de pers en in realtime bijhouden welke marketingkanalen impact hebben.

De beste functies van Meltwater

Combineer sociale mediaplatforms, blogs en nieuwssites in één monitoringsysteem

Gebruik AI-aangedreven spraakanalyse om toon, bereik en trendbewegingen in de loop van de tijd bij te houden

Filter op taal, regio of mediatype om het bijhouden van het merkimago te lokaliseren

Vergelijk het deel van het merk met dat van concurrenten met behulp van aanpasbare marketingdashboards

Maak gebruik van historische gegevens voor rapportages over langetermijntrends en strategische planning

Limiet van Meltwater

De prijzen zijn alleen aangepast en kunnen duur zijn voor kleine teams

De interface kan complex aanvoelen voor teams die gewend zijn aan eenvoudigere tools

Voor de installatie is hulp nodig om de bijhouden en rapportage volledig te configureren

Prijzen van Meltwater

aangepaste prijzen*

Meltwater-beoordelingen en recensies

G2 : 4,0/5,0 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5,0 (90+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Meltwater

Deze G2-recensie deelde:

Meltwater is een geweldige tool die ik voornamelijk gebruik voor social listening en het bijhouden van vermeldingen in de media. De mogelijkheid om vermeldingen bij te houden, posts op sociale media in te plannen en target zoektermen te ontwikkelen, heeft een enorme verandering teweeggebracht.

7. Sprout Social (het beste voor competitieve benchmarking op sociale media)

via Sprout Social

Stel dat uw campagne 50.000 likes heeft gekregen. Geweldig, maar als uw grootste concurrent op dezelfde dag 150.000 likes heeft gekregen, is er duidelijk meer aan de hand. Sprout Social helpt u uw deel van de stem in context te meten, niet geïsoleerd.

De competitieve benchmarking-tools van deze marketinganalysesoftware helpen u de prestaties van uw eigen merk bij te houden ten opzichte van concurrenten en bieden een realtime overzicht van de zichtbaarheid van uw merk, het aandeel in de impressies en de engagementpercentages.

Van sentimentanalyse tot deelbare rapportage en publicatietools: Sprout Social is ontwikkeld om u te helpen het maximale uit uw marketingdoelen te halen.

De beste functies van Sprout Social

Vergelijk de prestaties van uw merk met die van concurrenten op de belangrijkste sociale medianetwerken

Blijf op de hoogte van merkvermeldingen, engagementtrends en sentiment in realtime

Gebruik AI-gestuurde inzichten voor een diepgaandere analyse van prestaties

Weergave in één oogopslag inzichten in content, publiek en kanalen met uniforme dashboard

Automatiseer sociale rapportage met exportklare samenvattingen van voice-gegevens

Monitor de impact van campagnes met behulp van deel van impressies en engagementanalyses

Limiet van Sprout Social

Premiumfuncties zoals concurrentiebenchmarking zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Kan duur worden voor kleine teams die meerdere profielen beheren

Toegang tot historische gegevens heeft een limiet bij invoerabonnementen

Prijzen van Sprout Social

Standaard : $ 199/maand per gebruiker

Professional : $ 299/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 399/maand per gebruiker

*onderneming: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (meer dan 2400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5,0 (meer dan 530 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Sprout Social

Deze G2-recensie zei:

Het is heel eenvoudig om nieuwe kanalen toe te voegen en zoekwoorden te ontdekken voor monitoring, heel eenvoudig om te filteren om precies de juiste content binnen te halen, een vrij intuïtieve interface voor reacties en publicaties, en het ondersteunen is naar mijn ervaring zeer betrouwbaar.

8. Google Trends (het beste voor het in realtime bijhouden van de zoekrente van het publiek)

via Google

Wanneer uw merk trending is, is Google Trends vaak de eerste plek waar u dat merkt.

Deze gratis tool voor deel maakt rechtstreeks gebruik van wereldwijde zoekresultaten om te laten zien waar de wereld op dit moment naar op zoek is.

In tegenstelling tot tools die gebruikmaken van social listening of handmatig bijhouden, biedt Google Trends een op zoekopdrachten gebaseerd overzicht van merkzichtbaarheid, consumentenvraag en marktbuzz in het zoekecosysteem van Google, inclusief YouTube.

De beste functies van Google Trends

Visualiseer realtime zoekrente in verschillende landen, regio's en steden

Vergelijk het deel van een merk in zoekresultaten met dat van concurrenten in de loop van de tijd

Analyseer de vraag naar producten door seizoensgebonden en langetermijntrends te observeren

Ontdek trending queries, pieken in het nieuws en opkomende renten

Gebruik historische gegevens om de impact van eerdere campagnes te analyseren of toekomstige campagnes in abonnement te nemen

Limiet van Google Trends

Ontbreekt sentimentanalyse of stem-specifieke statistieken

Geen meldingen op sociale media of over het merk buiten zoekgegevens

Geen API voor aangepaste automatisering of dashboardintegratie

Prijzen van Google Trends

Free

Google Trends-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5,0 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Google Trends

Deze G2-recensie benadrukte:

Google Trends is een provider van realtime inzichten in wat mensen wereldwijd zoeken. Ik waardeer het dat het zo eenvoudig is om zoektermen te vergelijken, opkomende trends te identificeren en rente per regio of periode te verkennen. De interface is overzichtelijk, interactief en gebruiksvriendelijk, zelfs voor gebruikers zonder data-achtergrond.

👀 Leuk weetje: Adidas en Puma zijn opgericht door broers die ruzie kregen: Adolf en Rudolf Dassler. Hun familieruzie mondde uit in een wereldwijde sneakeroorlog.

9. Digimind (nu Onclusive Social) (het beste voor diepgaande concurrentie-informatie)

via Digimind

Wanneer merken hun aanwezigheid op de markt willen meten, zijn de gegevens met een limiet tot likes, meldingen en het aantal volgers. Maar merkbekendheid heeft ook te maken met het verhaal.

Digimind (nu onderdeel van Onclusive Social) helpt bedrijven deze lagen te ontcijferen met behulp van een combinatie van social listening- en market intelligence-tools die verder gaan dan oppervlakkige statistieken. Hiermee kunt u volgen wat klanten, concurrenten en hele sectoren zeggen in nieuwsberichten, blogs, forums en sociale platforms.

Maar de grootste kracht van het platform ligt in het vermogen om sentimentanalyse, influencer-bijhouden, reputatiemanagement en trendvoorspellingen te combineren om een 360-gradenweergave van de zichtbaarheid van uw merk te bieden.

De beste functies van Digimind

Monitor gesprekken op sociale media, blogs, forums en nieuwssites in realtime

Analyseer sentiment, topinfluencers en trends onder het publiek met behulp van AI-gebaseerde inzichten

Houd de reputatie van uw merk bij en identificeer vroege tekenen van crises

Vergelijk de impact van campagnes, verdiende media en deel met die van concurrenten

Bouw aanpasbare dashboards en exporteer rapporten in meerdere formaten

Limieten van Digimind

De prijzen zijn niet transparant en vereisen een aangepaste offerte

Sommige gebruikers hebben af en toe vertraging gerapporteerd bij LinkedIn-integraties

Steilere leercurve voor gebruikers die nog niet bekend zijn met sociale-intelligentieplatforms voor ondernemingen

Prijzen van Digimind

Aangepaste prijzen

Digimind-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 210 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Digimind

In deze recensie van Capterra staat een aantekening:

Het bijhouden van wetenschappelijke publicaties is bijna onmogelijk zonder Digimind. Ik raad het ten zeerste aan.

10. Hootsuite (het beste voor competitieve benchmarking en schaalbare inzichten in sociale media)

via Hootsuite

Wanneer uw prestaties op sociale media een plateau bereiken, komt dat vaak niet doordat uw content slecht is, maar doordat u niet de juiste dingen meet.

Hootsuite maakt het gemakkelijker om te achterhalen waarom sommige berichten populair zijn en andere niet, door krachtige analyses en benchmarking van concurrenten aan te bieden.

Deze social listening-tool helpt Teams hun prestaties te vergelijken met het branchegemiddelde, de beste tijdstippen om te posten bij te houden en trends te signaleren voordat ze hun hoogtepunt bereiken.

De beste functies van Hootsuite

Analyseer de prestaties van concurrenten op Instagram, Facebook en X met benchmarkingtools

Blijf bij sentiment, betrokkenheid en publieksgroei met aangepaste analyses

Gebruik AI om bijschriften, hashtags en ideeën voor posts te genereren op basis van actuele trends

Centraliseer berichten van alle platforms in een uniforme inbox met automatisering

Monitor merkvermeldingen en het sentiment van het publiek gedurende 7 tot 30 dagen, afhankelijk van het abonnement

Limieten van Hootsuite

Abonnementen kunnen snel duur worden voor groeiende teams

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve bij geavanceerde analysefuncties

Social listening is met limiet in lagere abonnementen

Prijzen van Hootsuite

Standaard : $ 149/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 399/maand per gebruiker

*onderneming: aangepaste prijzen

Hootsuite-beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 6200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Hootsuite

Deze G2-recensie had de functie:

Ik ben dol op de diepgaande analyse die het als provider levert, waardoor het heel gebruiksvriendelijk is en ik op meerdere plaatsen tegelijk kan posten zonder dat ik me bij meerdere kanalen hoef aan te melden. Het biedt me luistertools waarmee ik het sentiment van klanten gemakkelijk kan begrijpen.

👀 Leuk weetje: Merkentrouw kan logica overschaduwen. In blinde tests geven veel consumenten de voorkeur aan de smaak van Pepsi, maar kiezen ze toch voor Coca-Cola op basis van merkperceptie.

Hier zijn vier extra handige tools die de mogelijkheden van de reeds besproken tools voor deel aanvullen of uitbreiden:

BrandMentions: monitort vermeldingen van merken op blogs, forums, nieuws- en beoordelingssites en omvat sentiment- en invloedsscores

Zignal Labs: houdt in realtime sentiment, bereik en verkeerde informatie over een bepaald merk bij op tv, radio, online nieuws en sociale media

Socialbakers (nu onderdeel van Emplifi): biedt diepgaande analyses van het gedrag van het publiek, contenttrends en competitieve benchmarks voor marketingteams die langetermijnstrategieën voor sociale media ontwikkelen

Word het gesprek van de dag met ClickUp

Elk marketingteam wil dat zijn merk top of mind is, maar dat is alleen mogelijk als u als eerste in het gesprek bent.

Deel van voice-tools helpen u die aanwezigheid te meten, te analyseren hoe mensen over uw merk praten en uw zichtbaarheid te vergelijken met die van concurrenten, wat uiteindelijk de groei van uw Business stimuleert.

Maar de meeste tools stoppen bij luisteren. Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. Luister naar het marketingteam van ClickUp zelf. 👇

ClickUp koppelt uw marketingstrategie aan de daadwerkelijke uitvoering: het houdt niet alleen bij wat mensen zeggen, maar ook wat uw team daarmee doet.

Of het nu gaat om het toewijzen van contentupdates, het registreren van follow-ups van influencers of het integreren van GA4-dashboards, ClickUp geeft Teams de volledige context achter de nummers.

Wilt u uw campagnes met inzicht uitvoeren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!