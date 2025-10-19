Gratis sjablonen voor prestatiedocumenten om je prestaties bij te houden

Heb je ooit een functioneringsgesprek gehad en was je alles wat je allemaal hebt bereikt voltooid? Dat is frustrerend, toch?

Je weet dat je hard hebt gewerkt, grote projecten hebt aangepakt en misschien zelfs een paar keer de dag hebt gered, maar je hoofd is leeg als het tijd is om erover te praten.

Daar komt een document om te pronken met je prestaties goed van pas. Het helpt je om je successen bij te houden, zodat je altijd voorbereid bent wanneer het er echt toe doet.

En het beste? Je hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen. We hebben 13 gratis sjablonen voor prestatiedocumenten verzameld om je te helpen je prestaties moeiteloos bij te houden en altijd goed voorbereid te zijn.

Laten we op ontdekking gaan!

Maar laten we eerst even de basisprincipes van sjablonen voor prestatiedocumenten doornemen.

Wat zijn sjablonen voor prestatiedocumenten?

Een brag-document is een verzameling van je prestaties, positieve feedback en bewijzen van hard werk, veilig opgeslagen op één plek.

In plaats van je hoofd te breken over wat je allemaal hebt bereikt tijdens een functioneringsgesprek of promotiegesprek, kun je met deze documenten al die momenten overzichtelijk vastleggen.

Die e-mail van je baas waarin hij je leiderschap prijst? Voeg die toe. Het project dat de verwachtingen overtrof en positieve feedback kreeg van je manager? Voeg dat toe. Na verloop van tijd vormen deze kleine overwinningen een sterk argument voor groei en erkenning.

Een goede documentsjabloon helpt je alles te structureren, zodat updates moeiteloos verlopen. Secties voor het behalen van professionele doelen, statistieken, leiderschapsmomenten en feedback zorgen ervoor dat niets verloren gaat.

🧠 Leuk weetje: Regelmatige erkenning zorgt er niet alleen voor dat werknemers zich goed voelen, het helpt bedrijven ook om hun beste talent te behouden. Werknemers die regelmatig erkenning krijgen, zijn twee keer zo betrokken en hebben een hogere productiviteit dan werknemers die dat niet krijgen.

Wat maakt een goede sjabloon voor een document om mee te pronken?

Een degelijk sjabloon voor een document om mee te pronken houdt alles georganiseerd, waardoor het bijhouden van voortgang en het laten zien van groei eenvoudig wordt.

De beste zijn:

Belangrijke prestaties met meetbare impact: Een sterk document om mee te pronken benadrukt belangrijke successen met concrete resultaten in plaats van een vage lijst met taken. Details zoals het oplossen van een kritiek probleem of het implementeren van een nieuwe strategie helpen een duidelijk beeld te schetsen van je bijdragen.

Positieve feedback en erkenning: De sjabloon moet ruimte bieden voor het verzamelen van complimenten van managers, collega's en klanten om sterke punten te versterken. De sjabloon moet ruimte bieden voor het verzamelen van complimenten van managers, collega's en klanten om sterke punten te versterken. Shout-outberichten van medewerkers , e-mails met positieve feedback en aantekeningen uit functioneringsgesprekken leveren onweerlegbaar bewijs van waarde.

Carrièreontwikkelingsdoelen en voortgang: Een goed sjabloon biedt ruimte voor het bijhouden van korte- en lang Een goed sjabloon biedt ruimte voor het bijhouden van korte- en lang etermijndoelen voor carrièreontwikkeling

Persoonlijke groei en geleerde lessen: Een brag-document moet ook momenten van groei vastleggen. Door sleutellessen en zelfevaluaties van uitdagende projecten, verbeterde vaardigheden of nieuwe verantwoordelijkheden op te schrijven, kun je je voortdurende ontwikkeling laten zien.

Feedback van collega's en leidinggevenden: Door inzichten uit Door inzichten uit beoordelingsformulieren van collega's en check-ins van leidinggevenden op te nemen, krijg je een goed weergave van de prestaties.

Beste sjablonen voor documenten om mee te pronken

Hier zijn enkele van de meest effectieve sjablonen voor prestatiedocumenten om je te helpen je successen bij te houden, je impact te laten zien en op alles voorbereid te zijn, of het nu gaat om een functioneringsgesprek, promotie of het zoeken naar een baan:

ClickUp-sjabloon voor functioneringsgesprekken

Gratis sjabloon downloaden Maak functioneringsgesprekken efficiënt en eenvoudig met de sjabloon voor functioneringsgesprekken van ClickUp.

prestatiebeoordelingen zijn cruciaal, maar het organiseren ervan kan een uitdaging zijn. De prestatiebeoordelingssjabloon van ClickUp maakt deze evaluaties efficiënter en minder stressvol.

Het helpt bij het bijhouden van de prestaties van medewerkers, het stellen van duidelijke doelen en het verzamelen van uitgebreide feedback uit verschillende bronnen. Dit kant-en-klare document vereenvoudigt prestatiebeoordelingen en zorgt ervoor dat iedereen snel feedback krijgt. ​

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de prestaties van werknemers efficiënt bij en beoordeel ze

Stel duidelijke doelen en doelstellingen vast met tijdlijnen

Organiseer 360°-evaluaties van werkgevers, collega's en werknemers zelf

Gebruik aangepaste velden zoals werkplezier, groei en prestaties voor nauwkeurig beoordelingsbeheer

🔑 Ideaal voor: HR-professionals en managers die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor prestatiebeoordelingen.

2. ClickUp-evaluatieformuliersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Voer eerlijke en consistente evaluaties uit met het evaluatieformulier van ClickUp

Evaluaties zorgen ervoor dat teams blijven groeien en geven een duidelijk ontwikkelingspad, maar moet je er zelf een opstellen? De evaluatiesjabloon van ClickUp maakt prestatiebeoordelingen een stuk eenvoudiger door een gebruiksvriendelijk format te bieden.

Van het bijhouden van voortgang tot het identificeren van verbeterpunten: het zorgt ervoor dat feedback duidelijk, overzichtelijk en bruikbaar is. Creëer consistentie tussen afdelingen door hetzelfde format te gebruiken, de voortgang van medewerkers bij te houden en ervoor te zorgen dat alle beoordelingen objectief en rechtvaardig zijn.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verzamel snel feedback door een aangepast formulier op te stellen en te delen met managers en medewerkers

Gebruik de lijst met werknemersbeoordelingen weergave om de resultaten van alle beoordeelde werknemers te bekijken

Voeg aangepaste velden toe, zoals ontvangen onderscheidingen en mijlpalen, verbeterpunten en goed samenwerken met een team

🔑 Ideaal voor: HR-managers en teamleiders die uitgebreide evaluaties willen uitvoeren.

🔎 Wist je dat? Bedrijven die zich richten op de prestaties van hun werknemers hebben 4,2 keer meer kans om beter te presteren dan hun concurrenten. Dit resulteert in een 30% hogere omzetgroei!

3. ClickUp-sjabloon voor beoordelingsformulier voor werknemers

Gratis sjabloon downloaden Voer uitgebreide en eerlijke beoordelingen uit met ClickUp's sjabloon voor prestatiebeoordelingen van werknemers

De sjabloon voor prestatiebeoordelingsformulieren voor werknemers van ClickUp biedt een gestructureerde en uitgebreide aanpak voor beoordelingen. Het helpt je om duidelijke doelen en verwachtingen te stellen, constructieve feedback te geven en sterke punten en ontwikkelingsgebieden te identificeren.

Zorg ervoor dat je beoordelingen consistent en eerlijk zijn en aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie door het beoordelingsformulier te delen met relevante belanghebbenden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Stel duidelijke doelen en verwachtingen voor werknemers vast

Geef constructieve feedback voor verbetering

Werk de evaluatie-status bij om ervoor te zorgen dat belanghebbenden op de hoogte blijven van het beoordelingsproces

🔑 Ideaal voor: HR-professionals en managers die de prestatiebeoordelingen van werknemers willen stroomlijnen.

Bekijk de video om te zien hoe je je OKR's kunt beheren met behulp van statussen, aangepaste velden en weergaven in ClickUp.

4. ClickUp-sjabloon voor het zoeken naar een baan

Gratis sjabloon downloaden Vind de perfecte baan met de sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp

Op zoek gaan naar een nieuwe baan is zowel spannend als overweldigend. De sjabloon voor het zoeken naar een baan van ClickUp verandert het chaotische proces in een gestroomlijnd, beheersbaar proces.

Hiermee kun je nauwkeurig sollicitaties bijhouden, vacatures monitoren, bedrijfsbeoordelingen evalueren en sollicitatiebronnen organiseren binnen een gebruiksvriendelijk platform.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd moeiteloos de status van sollicitaties bij met statussen als open, gesolliciteerd, telefonisch interview, persoonlijk interview, geen aanbod en aanbod geaccepteerd

Vermeld relevante informatie over de bedrijven, zoals beoordelingen, contactgegevens, ziektekostenverzekering en aantekeningen, in de lijstweergave

Organiseer je voorbereidingsmateriaal voor sollicitatiegesprekken systematisch en houd aankomende sollicitatiegesprekken bij met de kalenderweergave

🔑 Ideaal voor: Werkzoekenden die hun zoektocht naar een baan willen organiseren en optimaliseren.

💡 Bonustip: Ben je het zat om oude documenten en Slack-berichten door te spitten om te onthouden wat je het afgelopen kwartaal hebt gedaan? Laat ClickUp Brain je geheugen opfrissen! Zo gebruik je het: Vat je prestaties samen met ClickUp Brain Vat je wekelijkse successen, updates, aantekeningen van vergaderingen of prestaties samen om de hoogtepunten van je prestaties te krijgen die je misschien bent vergeten.

Maak een concept met opsommingstekens voor je document om mee te pronken. Gebruik gewoon een AI-prompt zoals Vat de sleutel successen uit Q3 samen.

Gebruik AI om je voor te bereiden op je volgende sollicitatiegesprek of promotie door het vragen te laten genereren.

Schrijf je werk om in heldere, zelfverzekerde taal, zodat je je verhaal kunt vertellen zoals jij dat wilt.

Genereer vergadertranskripsies en zet spraak om in tekst

5. ClickUp-sjabloon voor cv's

Gratis sjabloon downloaden Vind je droombaan met het cv-sjabloon van ClickUp.

Wil je je volgende grote tech-rol binnenhalen, maar weet je niet zeker of je cv opvalt? Met de technische cv-sjabloon van ClickUp kun je je vaardigheden op een opvallende manier presenteren.

Met een gebruiksvriendelijke layout die speciaal is ontworpen voor techprofessionals, worden je technische expertise, projecten, certificeringen en prestaties benadrukt, zodat hiring managers in één oogopslag je waarde kunnen zien.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Benadruk technische vaardigheden en sleutelcompetenties in een goed ontworpen document.

Aangepaste secties voor verschillende technische rollen.

Deel je cv met openbare of privé-links om feedback te krijgen van collega's, vrienden en experts in het veld.

Werk het document snel bij naarmate je vaardigheden en ervaring zich ontwikkelen door het document overal te openen.

🔑 Ideaal voor: Techprofessionals die een overzichtelijk en geoptimaliseerd cv willen.

➡️ Lees meer: Technische cv-sjablonen om op te vallen bij recruiters

6. ClickUp-sjabloon voor sollicitatiebrieven

Gratis sjabloon downloaden Schrijf een overtuigende sollicitatiebrief met het sjabloon voor sollicitatiebrieven van ClickUp.

Het schrijven van de perfecte sollicitatiebrief die de aandacht trekt, is een uitdaging, vooral als je op meerdere vacatures solliciteert. De sollicitatiebrief-sjabloon van ClickUp maakt deze taak een stuk eenvoudiger!

Dit kant-en-klare, volledig aanpasbare document biedt een professionele layout om je kwalificaties en enthousiasme voor de rol te laten zien. Hiermee is het eenvoudiger dan ooit om je ervaringen en vaardigheden op een overtuigende manier te verwoorden en ervoor te zorgen dat je sollicitatie opvalt bij wervingsmanagers.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Pas de secties eenvoudig aangepast om je unieke ervaringen weer te geven.

Deel de sollicitatiebrief met collega's en familie voor feedback.

Benadruk sleutelprestaties en vaardigheden op een effectieve manier.

🔑 Ideaal voor: Werkzoekenden die een sterke indruk willen maken met een goed opgestelde sollicitatiebrief.

➡️ Lees ook: Beste software voor vaardighedenbeheer

7. ClickUp SMART Goal Action Plan Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat al je doelen binnen handbereik liggen met ClickUp's SMART Goal Action Plan Sjabloon.

Met de SMART Goal Action Plan sjabloon van ClickUp kun je ambitieuze doelstellingen opsplitsen in uitvoerbare stappen, zodat elk doel specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden is.

Gebruik aangepaste statussen zoals Niet gestart, Planning, Uitvoering, Evaluatie en Voltooid om de voortgang effectief bij te houden. Maak gebruik van aangepaste velden zoals Doelstatus, Resultaat, Obstakels en Afdeling om gedetailleerd inzicht te krijgen in de status van elk doel.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verdeel grote doelen in haalbare taken en stel deadlines vast om verantwoordelijkheid te behouden.

Houd de voortgang bij met aanpasbare statussen en velden.

Visualiseer je actieplan met meerdere weergaven, zoals SMART Goal Planning Whiteboard, tijdlijn en Goal Health.

🔑 Ideaal voor: Individuen en teams die hun doelstellingsproces efficiënt willen maken met een sjabloon voor het stellen van doelen.

8. ClickUp-sjabloon voor technische vaardighedenmatrix

Gratis sjabloon downloaden Identificeer vaardigheidstekorten en de juiste mensen voor elke taak met de sjabloon voor technische vaardighedenmatrix van ClickUp

inzicht in de technische sterke punten en groeimogelijkheden van je team is cruciaal voor het succes van een project. De sjabloon voor technische vaardigheden van ClickUp biedt een duidelijk overzicht van de capaciteiten van elk lid, zodat je taken effectief kunt toewijzen en trainingsbehoeften kunt identificeren.

Gebruik dit als een tool voor vaardigheidsbeheer en houd vaardigheden bij, die van softwareontwikkeling tot risicobeheer reiken. Krijg inzicht om professionele ontwikkeling te begeleiden en ontwikkel een in kaart brengen van je carrière met meerdere weergaven, zoals kerncompetenties en gap-analyse

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Breng de vaardigheden en competenties van je team duidelijk in beeld, zodat je zeker weet dat elke medewerker geschikt is voor de taak die hij of zij krijgt toegewezen

Identificeer en pak proactief vaardigheidstekorten aan, zoals het leren van een nieuwe programmeertaal

Krijg een overzicht van de vaardigheden van je teamleden met behulp van de lijstweergave van technische vaardigheden

🔑 Ideaal voor: Teamleiders die de capaciteiten van hun personeel willen optimaliseren en target trainingsinitiatieven willen plannen.

📮ClickUp Insight: 33% van onze respondenten noemt vaardigheidsontwikkeling als een van de AI-toepassingen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Niet-technische werknemers willen bijvoorbeeld misschien leren hoe ze met een AI-tool codefragmenten voor een webpagina kunnen maken. In dergelijke gevallen geldt: hoe meer context de AI heeft over je werk, hoe beter de reacties zullen zijn. Als alles-in-één-app voor werk blinkt de AI van ClickUp hierin uit. De app weet aan welk project je werkt en kan specifieke stappen aanbevelen of zelfs taken uitvoeren, zoals het eenvoudig maken van codefragmenten.

9. ClickUp-sjabloon voor dagelijks logboek

Gratis sjabloon downloaden Leg je dagelijkse activiteiten vast met de dagelijkse logboek-sjabloon van ClickUp

de dagelijkse logboek-sjabloon van ClickUp biedt een centraal platform om je dagelijkse taken, prioriteiten en voortgang bij te houden en te monitoren.

Leg de activiteiten van elke dag vast, wijs taken toe met deadlines en stel prioriteiten om ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien. Gebruik realtime visuals om je voortgang beter te begrijpen, zodat je georganiseerd en verantwoordelijk blijft.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Leg dagelijkse taken snel vast en organiseer ze met aangepaste velden zoals Taaktype, Uitgaven en Details

Stel deadlines toe en stel prioriteiten voor elke taak

Identificeer de taken die de meeste tijd en middelen kosten en plan dienovereenkomstig

🔑 Ideaal voor: Particulieren en professionals die hun productiviteit willen verhogen.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor vaardighedenmatrices in Excel en ClickUp

10. Sjabloon voor document om mee te pronken door Dev. To

Je prestaties gedurende een heel jaar bijhouden zonder ze op te schrijven, kan aanvoelen als proberen te onthouden wat je drie dinsdagen geleden als lunch hebt gegeten. Geen goed idee, toch? De sjabloon voor je prestatiedocument van Dev. Om het een stuk makkelijker te maken.

Dit sjabloon voor een ontwikkelingsplan biedt je ruimte om na te denken over wat je hebt gedaan en hoe je bent gegroeid. Van het beschrijven van specifieke projecten tot het schetsen van persoonlijke ontwikkelingsplannen, gebruik dit om ervoor te zorgen dat je inspanningen de erkenning krijgen die ze verdienen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Geef een duidelijk overzicht van je prestaties met het format Situatie-Gedrag-Impact

Denk na over hoe elk doel verband hield met de werkelijke bedrijfsresultaten

Benadruk verbeteringen en gebieden waar je actief aan werkt

🔑 Ideaal voor: Professionals die hun impact gedurende het jaar willen bijhouden en communiceren.

💡 Bonustip: Bewaar je successen als een professional met ClickUp Docs. Dit is de ultieme tool voor documentsamenwerking om je documenten met prestaties georganiseerd en up-to-date te houden. Zo kun je er werk van maken: Maak geneste pagina's om je prestaties te ordenen met ClickUp Document Maak een levend document als primaire bijdrage om successen gedurende het hele jaar bij te houden

Koppel taken, doelen en feedback rechtstreeks aan je document

Gebruik geneste pagina's om te ordenen per kwartaal, project of leiderschapsprincipe

Gebruik ClickUp Brain om je teksten te schrijven of te verfijnen

Voeg opmerkingen, hoogtepunten en herinneringen toe voor eenvoudige updates

Werk in realtime samen met je manager of mentor

Gebruik documentversiebeheer om indien nodig terug te keren naar een eerder format

11. Sjabloon voor document om te pronken met leiderschapsprincipes door Dev. To

Als je bedrijf leiderschapsprincipes serieus neemt, is de sjabloon voor leiderschapsprincipes van Dev. To je ideale hulpmiddel. Hiermee kun je je prestaties afstemmen op de kernwaarden van leiderschap, zodat je niet alleen taken op een lijst zet, maar ook een verhaal vertelt over hoe je leidt, denkt en presteert.

Loop deur sleutel momenten heen met behulp van een situatie-gedrag-impactraamwerk, waarbij je elk moment koppelt aan een specifiek principe. Gebruik de ruimte aan het einde voor zelfevaluatie, zodat je klaar bent voor dat promotie chatten als het moment daar is.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Maak prestaties rechtstreeks aan leiderschapsprincipes zoals klantgerichtheid of daadkracht

Denk goed na over je doelen met het gestructureerde SBI-format (Situation-Behavior-Impact)

Houd je manager op de hoogte met duidelijke, gedocumenteerde voortgang

🔑 Ideaal voor: goed presterende professionals in leidinggevende functies die hun prestaties willen documenteren.

12. Sjabloon voor werkverslag van software-engineer door Pragmatic Engineer

via Pragmatic Engineer

Wil je je wekelijkse bijdragen als software-engineer bijhouden? De sjabloon voor het werkdagboek van de pragmatische engineer biedt een eenvoudige methode om belangrijke werkitems te documenteren, zoals codewijzigingen, codebeoordelingen, ontwerpdocumenten en samenwerkingsprojecten.

Maak een uitgebreid overzicht van je professionele activiteiten en krijg duidelijkheid over prioriteiten en werklastbeheer. Plan en optimaliseer je agenda om te voorkomen dat je jezelf overbelast.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Documenteer wekelijkse prestaties en taken

Maak prioriteiten duidelijk en beheer je werklast effectief

Vergemakkelijk functioneringsgesprekken en promotiebesprekingen

Denk na over professionele doelen , groei en verbeterpunten

🔑 Ideaal voor: Software-engineers die hun werkbijdragen systematisch willen vastleggen.

13. Sjabloon voor document om mee te pronken van Notion

via Notion

De sjabloon voor prestatiedocumenten van Notion is een intuïtieve manier om je prestaties vast te leggen op het moment dat ze plaatsvinden. Hiermee kun je positieve feedback, succesvolle projecten en mijlpalen vastleggen, zodat je een uitgebreid overzicht hebt van je professionele groei.

Door je document met prestaties regelmatig bij te werken, kun je vol vertrouwen je bijdragen en voortgang laten zien wanneer zich kansen voordoen

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Documenteer en organiseer eenvoudig je professionele prestaties

Lijst positieve feedback en je grootste successen in de sjabloon

Gebruik de Quarterly Rewind Weergave om je prestaties van de afgelopen week door te nemen

Denk na over je groei en stel toekomstige carrièredoelen vast

🔑 Ideaal voor: Professionals die op zoek zijn naar een georganiseerde manier om hun carrièreprestaties bij te houden en te presenteren.

Benadruk je successen op de ClickUp-manier

Een goede sjabloon voor een document om mee te pronken neemt de druk weg om alles wat je hebt bereikt te onthouden en helpt je om het allemaal zelfverzekerd en positief te presenteren. Of je je nu voorbereidt op een functioneringsgesprek of gewoon je groei bijhoudt, de juiste structuur maakt het verschil.

Met ClickUp heb je alles wat je nodig hebt op één plek: documenten, AI, sjablonen en meer. Zo kun je je successen vastleggen zodra ze zich voordoen en gemakkelijk terugkijken op je voortgang.

Meld je vandaag nog gratis aan!