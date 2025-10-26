11 beste IDP-software voor documentautomatisering in 2025

48% van de respondenten zegt moeite te hebben om documenten snel terug te vinden, terwijl 47% het online archiveringssysteem van hun bedrijf verwarrend en ineffectief vindt. Het gevolg is tijdverspilling, productiviteitsverlies in bedrijfsprocessen en meer menselijke fouten.

Intelligente documentverwerkingssoftware (IDP) helpt dit te verhelpen door handmatige documentverwerking overbodig te maken.

Het haalt automatisch belangrijke informatie uit ongestructureerde bestanden en zet deze om in georganiseerde, bruikbare gegevens. Dit betekent dat uw team minder tijd kwijt is aan zoeken en meer tijd heeft om nauwkeurige informatie te werkstroom die soepel in uw bestaande systemen wordt geïntegreerd.

In dit artikel vindt u een overzicht van de beste IDP-softwareopties die documentintensieve taken kunnen vereenvoudigen, repetitieve gegevensinvoer kunnen verminderen en kunnen worden geïntegreerd met de tools die u al gebruikt.

Top 10 IDP-software in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste IDP-softwareoplossingen om u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing op basis van een aantal sleutelfuncties, extra functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp AI-gestuurd documentbeheer, geautomatiseerde werkstroom en team samenwerking AI-documentaanmaak, contextuele assistentie, OCR-integratie, automatiseringen, sjablonen Gratis abonnementen; aangepaste abonnementen voor ondernemingen ABBYY AI-aangedreven gegevensextractie en procesintelligentie Vooraf getrainde AI, meertalige OCR, procesmining, plug-and-play-vaardigheden Aangepaste prijzen UiPath IDP combineren met RPA End-to-end bots, validatie door mensen, aangepaste modellen, tools zonder code Betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand per gebruiker IBM Datacap Multichannel capture op bedrijfsniveau NLP, ML-extractie, op rol gebaseerde redactie, implementatie in de cloud/op locatie Aangepaste prijzen Microsoft Azure Flexibele AI-documentwerkstroom voor ondernemingen Vooraf gebouwde en aangepaste modellen, Power Automate, naleving van veiligheidvoorschriften Aangepaste prijzen Google Document AI Generatieve AI-aangedreven extractie Kant-en-klare processors, aangepaste tools, BigQuery/Vertex AI-integratie Aangepaste prijzen Appvia Veilige cloud-native selfservice voor ontwikkelaars Guardrails, Kubernetes-orkestratie, multi-cloudzichtbaarheid Aangepaste prijzen Rossum AI-first papierloze werkstroom Sjabloonvrije vastlegging, validatie, low-code-extensies en integraties Aangepaste prijzen Infrrd SLA-gestuurde, contactloze verwerking 24/7 verwerking, AI-validatie, slimme beelddetectie Aangepaste prijzen Docsumo Touchless werkstroom en extractie van grote volumes Slimme tabellen, vooraf getrainde modellen, aangepaste werkstroom, realtime dashboard Betaalde abonnementen vanaf $ 199 per maand per gebruiker Nanonets Flexibele AI-werkstroom, hoge nauwkeurigheid AI OCR, no-code beslissingsengines, integraties, snelle ROI Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij IDP-software?

Op elke werkplek hebben werknemers behoefte aan snelle, betrouwbare toegang tot informatie. Maar zonder intelligente documentverwerking zijn teams veel tijd kwijt met het doorzoeken van ongeorganiseerde bestanden.

In feite hebben bijna twee op de drie werknemers wel eens een document dat ze niet konden vinden opnieuw moeten maken, en besteden velen meer dan vier uur per week aan het zoeken naar digitale bestanden.

De juiste IDP-software vermindert deze verspilling door gebruik te maken van machine learning, natuurlijke taalverwerking en optische tekenherkenning om procesdocumentatie te automatiseren, bestanden te classificeren en relevante gegevens nauwkeurig te extraheren.

Let bij het kiezen van een intelligente oplossing voor documentverwerking op de volgende functies van documentautomatiseringssoftware:

Nauwkeurige gegevensextractie voor gestructureerde en ongestructureerde gegevens

Eenvoudige integratie met bestaande systemen en andere bedrijfssystemen

Krachtige veiligheidfuncties om gevoelige gegevens te beschermen

Schaalbare automatisering van documentverwerking voor grote volumes

Eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke werkstroom om handmatige documentverwerking te verminderen

🧠 Wist u dat? 66% van de organisaties is al bezig met het testen van automatisering. Voorbeelden en use cases van werkstroomautomatisering laten zien hoe u alledaagse taken kunt automatiseren, zodat uw team minder tijd kwijt is aan routinewerk en meer tijd heeft voor wat echt belangrijk is.

De 11 beste IDP-softwareprogramma's

Wilt u niet langer verdrinken in verouderde handmatige gegevensinvoer?

Hier zijn de 11 beste IDP-softwareprogramma's die uw bedrijf vooruit helpen met geautomatiseerde documentverwerking.

1. ClickUp (het beste voor werkstroomroutering en documentsamenwerking tussen teams)

Verander rommelige aantekeningen en concepten in duidelijke, gestructureerde documenten met AI-aangedreven ClickUp Docs

Een Reddit-gebruiker verwoordt het perfect wanneer hij de ideale IDP-software beschrijft:

Als ik vandaag een IDP-oplossing zou moeten kiezen, zou dat waarschijnlijk een commerciële oplossing zijn met een bewezen staat van dienst, een oplossing die voortdurend evolueert en zich aanpast aan nieuwe technologieën.

Dat is precies wat ClickUp te bieden heeft.

Als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte combineert ClickUp intelligente documentverwerking, AI-aangedreven content en geautomatiseerde workflows. Het biedt ook krachtige integraties, zodat teams zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens kunnen verwerken.

Maak en deel AI-aangedreven documenten met ClickUp Docs

ClickUp Docs, aangedreven door ClickUp Brain, zet statische bestanden om in intelligente documenten.

Teams kunnen natuurlijke taalverwerking gebruiken om concepten te genereren, lange projectupdates samen te vatten of complexe technische tekst te herschrijven tot duidelijke instructies die iedereen begrijpt.

Een productteam kan bijvoorbeeld sprintantekeningen binnen enkele minuten omzetten in gestructureerde projectdocumentatie. Op dezelfde manier kan een ondersteuningsteam direct kennisbankartikelen maken op basis van veelgestelde vragen.

Krijg contextuele hulp met ClickUp Brain

Zoek direct naar taken, opmerkingen en updates, zodat uw team nooit tijd verspilt met het zoeken naar informatie via ClickUp Brain.

Naast het genereren van content biedt ClickUp Brain contextuele diensten die relevante informatie naar voren brengen op het moment dat u die nodig hebt.

Of u nu een document opstelt, een project beoordeelt of naar antwoorden zoekt, ClickUp Brain kan gerelateerde taken, opmerkingen en bronnen uit uw hele werkruimte ophalen, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar details.

Hier is een video over hoe u binnen enkele seconden antwoorden op uw vragen kunt krijgen in ClickUp Brain:

En ClickUp wordt nog krachtiger met Brain Max , waarmee u het volgende kunt doen: Uniforme zoekfunctie: vind direct contracten, facturen en belangrijke documenten in ClickUp, Google Drive, SharePoint en al uw gekoppelde apps, plus het web.

Spraak naar tekst: gebruik spraakopdrachten om documenten handsfree te uploaden, ordenen en ophalen, waardoor documentverwerking sneller en toegankelijker wordt.

Alles-in-één AI-oplossing: Vervang meerdere losstaande tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één enkel, ondernemingsklaar platform dat uw werkstroom begrijpt en repetitieve documenten-taken automatiseert. Brain MAX is de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, beleidsdocumenten op te stellen, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer. Het is uw contextuele desktopmetgezel, ontworpen om documentbeheer te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

Automatiseer uw werkstroom met ClickUp automatisering en AI Agents

Stuur documenten door, trigger goedkeuringen en wijs taken automatisch toe om repetitief werk te verminderen met ClickUp automatisering

Handmatige overdrachten, verloren bestanden en herhaalde updates kunnen bedrijfsprocessen vertragen. ClickUp Automatisering voert routinematige stappen automatisch uit. Een ingediend document kan zonder enige handmatige tussenkomst beoordelingen, goedkeuringen of waarschuwingen aan belanghebbenden triggeren.

Stel je een financieel team voor dat honderden onkostendeclaraties verwerkt. Met ClickUp kan, wanneer een gescande factuur in het systeem komt, de automatisering deze toewijzen aan de financiële afdeling, deze voorzien van een deadline en de betalingsstatus bijwerken zodra deze is goedgekeurd. Ja, zo eenvoudig is het!🚀

💡 Pro-tip: ClickUp heeft ook de functie van geautomatiseerde AI-agents die repetitieve processen kunnen afhandelen, vragen kunnen beantwoorden en zelfs acties kunnen triggeren op basis van document content of queries van gebruikers. Deze agents werken op de achtergrond om proactief volgende stappen voor te stellen en te implementeren. Hierdoor kunnen teams zich concentreren op werk met een hogere waarde, terwijl routinetaken en het ophalen van informatie automatisch worden beheerd.

Probeer OCR-integratie met ClickUp aangepaste velden

Extraheer gegevens uit gescande documenten en voer deze rechtstreeks in taken en aangepaste velden in voor eenvoudig bijhouden

ClickUp kan eenvoudig worden geïntegreerd met OCR-tools via Google Drive, Zapier of andere gekoppelde apps. Teams kunnen papieren documenten of bankafschriften scannen, belangrijke gegevens extraheren met OCR en die gegevens rechtstreeks naar ClickUp-taak of ClickUp aangepaste velden pushen voor bijhouden.

Een juridisch team kan bijvoorbeeld gescande contracten opslaan en automatisch data, partijen en voorwaarden vastleggen als doorzoekbare velden binnen ClickUp.

Krijg uw werk gemakkelijk klaar met ClickUp's kennisbeheer en Connected Search

Een sleuteluitdaging bij IDP is niet alleen het extraheren van gegevens, maar ook het direct toegankelijk en bruikbaar maken ervan voor teams. ClickUp Connected Search overbrugt deze kloof door:

Haal informatie uit Slack, e-mail en projecttools met slechts één zoekopdracht met behulp van ClickUp's Connected Search

Federatief zoeken: direct zoeken in alle geüploade documenten, geëxtraheerde gegevens en gerelateerde taken of werkstroom

Contextuele vragen en antwoorden: gebruikers kunnen vragen in natuurlijke taal stellen (bijvoorbeeld: "Toon mij alle facturen van leverancier X in het tweede kwartaal") en krijgen direct antwoord, niet alleen een lijst met documenten.

Geïntegreerde kennis: maakt een verbinding tussen geëxtraheerde documentgegevens en projecttaken, opmerkingen en kennisbanken, zodat teams op basis van inzichten kunnen handelen zonder van tool te wisselen.

💡 Pro-tip: Het maken van documenten is geweldig. Maar het omzetten ervan in betrouwbare kennis voor de lange termijn is wat het verschil maakt tussen de besten en de goeden. Wilt u tot de eersten behoren? Maak dan gebruik van de kennisbeheerfuncties van ClickUp.

De beste functies van ClickUp

Verander verspreide aantekeningen in gepolijste documenten met AI-aangedreven schrijven en slimme samenvattingen.

Breng taken en opmerkingen direct naar voren met de contextuele assistentie van ClickUp Brain.

Automatiseer documentrouting, goedkeuringen en taakoverdrachten met eenvoudige werkstroom voor documentbeheer

Integreer OCR-tools om sleutelgegevens uit papieren of gescande documenten vast te leggen.

Gebruik sjablonen zoals het procesplandocument om stappen, eigenaren en revisies te standaardiseren.

Limieten van ClickUp

Derde partij OCR nodig voor volledige gegevensextractie

Geavanceerde automatiseringen hebben een leercurve

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 4,7/5 (meer dan 9.400 beoordelingen)

Capterra 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-gebruiker maakte aantekening:

ClickUp is de meest gebruikte app van onze organisatie geworden. Het combineert taakbeheer, documentaanmaak, tijdsregistratie, doel en samenwerkingstools in één uniforme interface, wat de implementatie vereenvoudigt.

💡Pro-tip: Bent u het beu om door rommelige versie-bestanden te zoeken? In de blog " Waarom is versiebeheer van documenten belangrijk? " leest u hoe u elk document georganiseerd en up-to-date kunt houden, zodat uw team nooit tijd verspilt met raden welk bestand het definitieve is.

2. ABBYY (het beste voor AI-aangedreven gegevensextractie en procesintelligentie)

via ABBYY

Handmatige documentverwerking vertraagt teams wanneer u te maken hebt met facturen, claims of klantendocumenten in tientallen formaten en talen. ABBYY helpt bedrijven repetitieve gegevensinvoer-taak te vervangen door geautomatiseerde gegevensextractie.

Een team dat zich bezighoudt met crediteurenadministratie kan bijvoorbeeld ABBYY Vantage gebruiken om factuurgegevens automatisch vast te leggen, deze te koppelen aan inkooporders en uitzonderingen te markeren voor controle. Verzekeraars kunnen duizenden claims sneller verwerken door formulieren te classificeren, belangrijke gegevens zoals claimnummers te extraheren en deze met minimale handmatige tussenstappen door te sturen naar de juiste manager.

ABBYY combineert dit met procesinformatie, zodat operationele leiders precies kunnen zien waar knelpunten zich voordoen en deze kunnen verhelpen.

De beste functies van ABBYY

Automatisering van factuurverwerking, onboarding en claims door gegevens uit elk type document te extraheren.

Vooraf getrainde AI-modellen verwerken verschillende formaten, talen en handschriften met een hoge nauwkeurigheid.

Combineer process mining met IDP om vertragingen, verborgen kosten en manieren om werkstroom te stroomlijnen op te sporen.

Gebruik de ABBYY Marketplace om plug-and-play-documentvaardigheden te downloaden en snel aan de slag te gaan.

Zet papieren documenten en gescande bestanden om in gestructureerde gegevens die klaar zijn voor uw kernsystemen.

Limieten van ABBYY

Mogelijk is een gespecialiseerde installatie nodig voor aangepaste werkstroom.

Alleen optimaal in combinatie met bredere automatisering-projecten

Prijzen van ABBYY

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ABBYY

G2 4,5/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Capterra 4,7/5 (420+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ABBYY

Deze G2-gebruiker benadrukte:

ABBYY FineReader Engine biedt een zeer gestroomlijnde, uitgeklede, gebruiksvriendelijke oplossing voor het scannen van fysieke documenten. Het programma bevat weinig overbodige functies en biedt alleen de meest gebruikte opties.

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken voor documentatie

3. UiPath (het beste voor het combineren van IDP met robotgestuurde procesautomatisering)

via UiPath

Teams die verdrinken in repetitief papierwerk en niet-gekoppelde apps hebben vaak moeite om automatisering op te schalen wanneer documentgegevens nog steeds handmatig moeten worden gecontroleerd. UiPath pakt dit probleem aan met Document Understanding, een module die intelligente documentverwerking, AI en robotische procesautomatisering (RPA) combineert in één platform met veiligheid.

Een verzekeringsmaatschappij die grote hoeveelheden claimformulieren verwerkt, kan bijvoorbeeld robots van UiPath inzetten om gescande verzendingen te lezen en sleutelgegevens zoals nummer van de polis, claimbedragen en klantinformatie te extraheren. Eventuele discrepanties kunnen worden gemarkeerd voor snelle controle door een medewerker.

Op dezelfde manier kunnen providers de PDF-parser gebruiken om patiëntendossiers uit verschillende formaten vast te leggen en deze automatisch naar het juiste team door te sturen, waardoor administratieve achterstanden worden verminderd.

De beste functies van UiPath

Automatiseer complexe werkstroom van begin tot eind door RPA-bots te combineren met intelligente documentverwerkingssoftware.

Gebruik AI-aangedreven modellen om ongestructureerde gegevens, handgeschreven formulieren en gescande bestanden te verwerken.

Valideer uitzonderingen met Action Center, zodat teams randgevallen kunnen afhandelen zonder de automatiseringswerkstroom te verstoren.

Bouw en train snel aangepaste documentmodellen met no-code tools voor zakelijke gebruikers.

Integreer naadloos met CRM's, ERP's en andere bedrijfssystemen voor straight-through processing.

Limieten van UiPath

Vereist vooraf tijd om aangepaste extractiemodellen te trainen.

Kan complex aanvoelen voor teams zonder RPA-ervaring

Voor sommige geavanceerde AI-add-ons is mogelijk een aparte licentie vereist.

Prijzen van UiPath

Basisabonnement : $ 25 per maand per gebruiker

Standaard : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van UiPath

G2 4,6/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over UiPath

Deze Reddit-recensie deelde:

Na UiPath Studio een paar dagen te hebben getest, ben ik eerlijk gezegd erg onder de indruk van hun productaanbod. Het kan fungeren als een bot die op het internet surft met de automatiseringen die ik heb ingesteld, en informatie rechtstreeks verplaatsen met behulp van integraties.

📮ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1 à 2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3 à 5 uur kan opleveren voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – tijd die kan worden besteed aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei. Met ClickUp's AI Agents en ClickUp Brain kunt u werkstroom automatiseren, projectupdates genereren en uw vergaderantwoorden omzetten in bruikbare volgende stappen – allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig – ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. echte resultaten: *RevPartners heeft 50% van zijn SaaS-kosten bespaard door drie tools te consolideren in ClickUp. Hierdoor ontstond een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van waarheid die gemakkelijker te beheren en op te schalen is. ”

4. IBM Datacap (het beste voor multichannel capture op ondernemingsniveau)

via IBM

Papierintensieve sectoren besteden nog steeds te veel tijd aan het opnieuw invoeren van formulieren en het doorsturen van gescande bestanden tussen niet-gekoppelde systemen.

Wat doet IBM Datacap anders? Het voegt intelligente documentverwerking, machine learning en natuurlijke taalverwerking samen om alle soorten documenten vast te leggen, te classificeren en door te sturen.

Een team dat claims verwerkt, kan bijvoorbeeld foto's maken van handgeschreven formulieren op een tablet en de AI van Datacap belangrijke gegevensvelden laten extraheren met op rollen gebaseerde redactie voor privacy. De verwerkte gegevens worden vervolgens rechtstreeks in hun casemanagementsysteem ingevoerd.

De beste functies van IBM Datacap

Ondersteunen van multichannel-vastlegging vanuit scanners, e-mail, mobiele apparaten en apps

Gebruik NLP en machine learning om gegevens uit complexe of onbekende layouts te extraheren

Pas op rol gebaseerde redactie toe om gevoelige gegevens tijdens de verwerking te beschermen

Integreer schone gegevens rechtstreeks met andere IBM-tools voor automatisering

Implementeer in de cloud met Datacap on Cloud voor flexibele schaalbaarheid

Limiet van IBM Datacap

Kan geavanceerde configuratie vereisen voor branchespecifieke werkstroom

Kan zwaar aanvoelen voor kleinere teams die alleen basisdocumentverwerking nodig hebben

Integratie buiten het IBM-ecosysteem vereist mogelijk extra installatie

Prijzen van IBM Datacap

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Datacap

G2 : 4,1/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over IBM Datacap

Deze G2-recensie bevatte:

IBM Datacap is een low-code/no-code (niet altijd) tool voor het vastleggen van documentcontent, en doet precies wat het belooft. Het is eenvoudig te gebruiken met de op regels gebaseerde ontwikkelingstool, die tal van functies biedt voor het verwerken van OCR/ICR/AI (met ADP) om content uit gescande gestructureerde en ongestructureerde documenten te extraheren/identificeren.

👀 Leuk weetje: De allereerste bekende poging tot "documentverwerking" dateert uit de jaren 1800, toen Christopher Sholes, de uitvinder van de typemachine, handgeschreven documentatie wilde versnellen. De QWERTY-toetsenbordindeling die u vandaag de dag nog steeds gebruikt, was oorspronkelijk ontworpen om typisten te vertragen, zodat de sleutels niet zouden vastlopen.

5. Microsoft Azure (het beste voor flexibele AI-documentwerkstroom op ondernemingsniveau)

via Microsoft

Sommige bedrijven hebben behoefte aan strikte controle over hoe en waar documenten worden verwerkt. Microsoft Azure biedt u die controle. U kunt AI-gestuurde documentextractie uitvoeren in de cloud, op locatie of aan de rand, afhankelijk van uw veiligheid- en nalevingsbehoeften.

Azure AI Document Intelligence combineert kant-en-klare sjablonen voor bonnen en facturen met tools om uw eigen aangepaste modellen te bouwen. U kunt de extractie aanpassen voor specifieke sectoren, formaten of talen. Bovendien kunnen teams geëxtraheerde gegevens koppelen aan Power Automate en Azure Search om voltooide end-to-end-werkstroom te bouwen.

De beste functies van Microsoft Azure

Voer AI-documentextractie uit in de cloud of op lokale servers

Ga snel aan de slag met vooraf gebouwde sjablonen of train aangepaste modellen

Maak een verbinding tussen documentgegevens en Microsoft Power Automate en Azure Search

Pas veiligheid en compliance toe in elke fase

Schaal de verwerking op of af op basis van de werklast

Limieten van Microsoft Azure

De kosten kunnen snel stijgen als het gebruik piekt

Complexe aangepaste installaties vereisen ervaren ontwikkelaars

De Azure-portal kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Microsoft Azure

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Azure

G2 : 4,4 (meer dan 2080 beoordelingen)

Capterra: 4,6 (meer dan 1920 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Microsoft Azure

Deze Capterra-recensie bevatte de functie:

Een van de opvallende functies van Microsoft Azure is het uitgebreide pakket aan diensten, dat alles omvat van computing en opslagruimte tot AI en machine learning.

Een van de opvallende functies van Microsoft Azure is het uitgebreide pakket aan diensten, dat alles omvat van computing en opslagruimte tot AI en machine learning.

📖 Lees ook: Bestanden en mappen ordenen: strategieën om uw werkstroom te verbeteren

6. Document AI (het beste voor flexibele generatieve AI-aangedreven extractie)

via Google

Slechte datakwaliteit schaadt bijna elk bedrijf, maar slechts een fractie maakt er een prioriteit van. In een recent onderzoek zei 91% van de dataprofessionals dat slechte data de prestaties beïnvloedt, maar slechts 23% zei dat het een echt aandachtsgebied is.

Google Document AI vult deze leemte door rommelige, ongestructureerde bestanden om te zetten in schone, gestructureerde gegevens waarop u kunt vertrouwen.

Teams kunnen snel aan de slag met kant-en-klare processors voor facturen, loonstrookjes of ID-kaarten, of met slechts een handvol voorbeelden aangepaste modellen bouwen. De resultaten worden rechtstreeks in BigQuery ingevoerd voor diepgaande analyses of via Vertex AI en andere Google Cloud-tools in werkstroom geïntegreerd.

Wat deze software zo bijzonder maakt, is de nauwe integratie met het bredere AI-ecosysteem van Google. Teams kunnen profiteren van OCR op ondernemingsniveau in meer dan 200 talen, eersteklas handschriftherkenning en een eenvoudige aanpak voor het ontwikkelen van intelligente documenttoepassingen.

De beste functies van Google Document AI

Begin met vooraf gebouwde processors voor veelgebruikte formulieren

Gebruik Workbench om aangepaste extractietools te bouwen met minimale trainingsgegevens

Maak verbinding met BigQuery en Vertex AI voor geavanceerde analyses

Krachtige OCR met handschriftherkenning in meer dan 50 talen

Eenvoudig te implementeren via API of Google Cloud Console

Limiet van Google Document AI

Ontbreekt zware batchverwerking voor grote bestanden

Minder gespecialiseerd dan gespecialiseerde IDP-leveranciers

Automatisering die verder gaat dan het vastleggen van gegevens vereist vaak extra installatie met andere tools

Prijzen van Google Document AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Document AI

G2 : 4,2 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Google Document AI

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

Document AI is voor ons uiterst nuttig geweest bij de implementatie van OCR. Het was vrij eenvoudig om te trainen, op te starten en te integreren in onze bestaande werkstroom.

👀 Leuk weetje: NASA maakt al sinds de jaren zestig gebruik van geavanceerde documentverwerkingstechnieken om handgeschreven aantekeningen van astronauten, missielogboeken en vluchtplannen te digitaliseren, waardoor miljoenen pagina's aan ruimtegeschiedenis bewaard zijn gebleven.

📚 Lees ook: De beste PSA-software voor automatisering van bedrijfsprocessen

7. Appvia (het beste voor veilige cloud-native transformatie en selfservice voor ontwikkelaars)

via Appvia

Appvia helpt organisaties om moderne cloudactiviteiten te ontgrendelen zonder controle of slaap te verliezen. De kernfocus ligt op het eenvoudig en veilig maken van complexe cloudinfrastructuur.

Met Wayfinder (het interne selfservice-ontwikkelplatform van Appvia) kunnen uw ontwikkelaars cloudresources op aanvraag implementeren en beheren, terwijl uw platformteam strikte veiligheidsmaatregelen handhaaft.

De beste functies van Appvia

Maak veilige selfservice mogelijk voor ontwikkelaars met duidelijke richtlijnen.

Gecentraliseerde controle en zichtbaarheid bij meerdere cloudproviders

Automatisering van de implementatie van Kubernetes-clusters en het beheer van de documentlevenscyclus

Verbeter de vaardigheden van uw teams door ze praktisch te ondersteunen en kennisoverdracht te bieden.

Verkort de implementatietijd en voldoe tegelijkertijd aan strenge veiligheidskenmerken.

Limiet van Appvia

Kan een aangepaste installatie vereisen voor zeer complexe hybride omgevingen.

Limiet communitybeoordelingen in vergelijking met grotere cloudspelers

De beste resultaten worden vaak behaald door naast het platform ook gebruik te maken van het advies van Appvia.

Prijzen van Appvia

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Appvia

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Appvia

Deze G2-recensie deelde:

De end-to-end selfservicefunctie is een waardevolle aanwinst voor mijn cloudbeheertaken, aangevuld met de gecentraliseerde controle die mijn efficiëntie verhoogt. Bovendien verlichten zichtbaarheid en cloudautomatisering mijn werklast nog verder.

📖 Lees ook: Beste schrijfassistentsoftware met AI

8. Rossum (het beste voor AI-first papierloze werkstroom)

via Rossum

Veel bedrijven verdrinken nog steeds in papier. Om precies te zijn: bijna de helft van de kleine en middelgrote bedrijven. Maar Rossum helpt die kloof te dichten.

Het AI-first, cloud-native platform van Rossum legt schone gegevens vast, valideert deze en stuurt ze rechtstreeks naar uw systemen. Dankzij minder fouten en snellere werkstroom kunnen uw teams zich concentreren op werk dat het bedrijf vooruit helpt, zonder starre sjablonen of verspilde uren.

De beste functies van Rossum

Leg gegevens vast uit transactie-documenten zonder vooraf gedefinieerde sjablonen.

Automatiseer goedkeuringen, follow-ups van leveranciers en gegevensvalidatie met AI-agenten.

Schaal end-to-end documentwerkstroom met veiligheid op, van voorbewerking tot nabewerking.

Eenvoudig te integreren met SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics en meer.

Beheer het platform via low-code-extensies, microservices en kant-en-klare SaaS.

Limieten van Rossum

Kan verandermanagement vereisen voor teams die nog niet bekend zijn met IDP.

Aangepaste aanpassingsbehoeften kunnen de implementatie voor nichegevallen verlengen.

Een volledig sjabloonvrije aanpak vereist mogelijk training voor ongebruikelijke documenten.

Prijzen van Rossum

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rossum

G2 : 4,5/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Rossum

Deze G2-recensie had de volgende functie:

Het platform automatiseert de volledige levenscyclus van documenten, van het ontvangen van documenten tot het invoeren van gegevens in interne systemen, waardoor handmatig werk aanzienlijk wordt verminderd. Rossum AI is ontworpen voor eenvoudige implementatie, waardoor bedrijven hun documentverwerkingswerkstroom snel kunnen integreren en automatiseren met minimale installatie.

9. Infrrd (het beste voor SLA-gestuurde, contactloze documentverwerking)

via Infrrd

Infrrd gaat verder dan traditionele OCR door contactloze, SLA-gestuurde intelligente documentverwerking aan te bieden. Hoe ziet dat eruit? Stel je een onderneming HR-team voor dat elke week honderden personeelsdossiers, contracten en compliance-documenten moet beheren onder strakke deadlines.

In plaats van dat medewerkers urenlang controleren op ontbrekende gegevens of handmatige invoerfouten, realiseert de AI van Infrrd automatisering van de extractie, validatie en routering van begin tot eind.

De beste functies van Infrrd

Lever SLA-gebonden gegevensextractie zonder enige handmatige tussenkomst

Verwerk meer dan 1.000 documenttypes in meer dan 22 talen met een foutpercentage van minder dan 0,1%

Automatiseer end-to-end-werkstroom met AI-agenten en aangepaste extractieregels

Maak slimme beelddetectie en live document chat mogelijk voor realtime inzichten

Schaal uw activiteiten met veiligheid op met 24/7 verwerking

Limieten van Infrrd

Het kan enige tijd vergen om de complexe extractieregels aangepast te krijgen

De prijzen zijn aangepast, dus voor budgetplanning is direct overleg nodig

Voor kleinere teams kan een volledige implementatie geavanceerder zijn dan nodig is

Prijzen van Infrrd

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Infrrd

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Infrrd

Deze G2-recensie benadrukte:

Infrrd heeft een team dat zich toelegt op het begrijpen van documenten en het extraheren van gegevens voor bedrijven, in de unieke en uitdagende ruimte van ongestructureerde documenten, waarmee we in grote hoeveelheden te maken hebben bij bouwdocumenten.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het schrijven van content voor snellere contentaanmaak

10. Docsumo (het beste voor contactloze werkstroom en het extraheren van grote hoeveelheden documenten)

via Docsumo

Docsumo maakt een einde aan het vermoeiende kopiëren en plakken en het herhaaldelijk invoeren van gegevens door ongestructureerde documenten om te zetten in overzichtelijke, gestructureerde tabellen. Stel je een operationeel team voor dat stapels leverancierscontracten en maandelijkse onkostendeclaraties van verschillende afdelingen moet verwerken.

In plaats van zich te verliezen in vervelende gegevensinvoer, kunnen ze de AI van Docsumo gebruiken om belangrijke details vast te leggen, afwijkingen te markeren voor snelle controle en alles te ordenen in gestructureerde, doorzoekbare formaten. Dit betekent snellere goedkeuringen, minder handmatige fouten en meer tijd voor teams om zich te concentreren op taken met een hogere waarde.

De beste functies van Docsumo

Automatisering van complexe gegevensextractie voor facturen, bankafschriften, loonstroken en meer

Zet rommelige, ongestructureerde gegevens om in Excel-achtige tabellen die klaar zijn voor analyse

Verwerk gescande pdf's, afbeeldingen, lange documenten en handgeschreven formulieren

Train aangepaste modellen of gebruik meer dan 100 vooraf getrainde modellen voor branchespecifieke use cases

Bouw aangepaste werkstroom met validatieregels, uitzonderingsafhandeling en integraties

Krijg realtime dashboards, auditlogs en geavanceerde zoekfuncties voor totale dataverbijzondering

Limieten van Docsumo

Sommige gebruikers maken aantekening van een leercurve bij aangepaste extractiemodellen

De implementatie voor zeer variabele documenten kan extra installatie- tijd vergen

Om optimaal te kunnen profiteren, zijn voorbeelden vooraf en een duidelijke procesplanning nodig

Prijzen van Docsumo

Starter : $ 199/maand per gebruiker

Groei : $ 499/maand per gebruik

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Docsumo-beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Docsumo

Deze G2-recensie gemarkeerd:

Het heeft de tijd die we nog te doen hebben voor handmatige gegevensextractie met waarschijnlijk 80-90% verminderd, zelfs wanneer we de menselijke steekproefcontroles van de uitvoergegevens meerekenen.

11. Nanonets (het beste voor flexibele AI-werkstroom en zeer nauwkeurige gegevensvastlegging)

via Nanonets

Nanonets is ontworpen voor teams die vervelende documentverwerking willen automatiseren zonder rigide sjablonen of complexe IT-ondersteuning. Of u nu crediteurenadministratie, claimverwerking of bestellingafstemming automatiseert, Nanonets combineert OCR, machine learning en no-code werkstroom.

Hiermee kan uw team gegevens uit rommelige documenten vastleggen en deze rechtstreeks naar uw CRM, ERP of elk ander registratiesysteem overbrengen.

De beste functies van Nanonets

Extraheer gegevens uit facturen, inkooporders, ID-kaarten, ontvangstbewijzen en meer met geavanceerde AI OCR

Automatiseer complexe documentwerkstroom met no-code beslissingsengines

Eenvoudig te integreren met tools zoals Slack, Salesforce, Dropbox of Microsoft Dynamics

Valideer, markeer of verrijk gegevens automatisch voordat u ze naar downstream-systemen exporteert

Behaal snel een meetbare ROI, met een gemiddeld rendement van 3,5 keer in slechts zes maanden

Limieten van Nanonets

Het kan enige tijd vergen om werkstroom voor complexe of verouderde documentlayouts te verfijnen

Handmatige controle kan nog steeds nodig zijn voor randgevallen of zeldzame formaten

Prijzen van Nanonets

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nanonets

G2 : 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Nanonets

Deze G2-recensie deelde:

De OCR-herkenning is standaard al behoorlijk goed. Het team van Nanonets heeft ook het initiële modelgetrainingswerk gedaan en aangepaste logica geleverd om velden in ons ERP-systeem te koppelen voor integratie.

💡Pro-tip: Heb je moeite om iedereen op dezelfde pagina te krijgen? Wat is team samenwerking? 10 effectieve strategieën voor je teamblog geeft eenvoudige manieren om teamwork te stimuleren, zodat je projecten sneller en slimmer verlopen.

Als u op zoek bent naar nog meer manieren om documentwerkstroom te automatiseren, zijn hier nog drie intelligente tools voor documentverwerking die het overwegen waard zijn, naast de belangrijkste spelers die we al hebben besproken:

Hyperscience: maakt gebruik van AI om documentclassificatie en gegevensextractie te automatiseren, terwijl mensen betrokken blijven bij het afhandelen van uitzonderingen

Kofax TotalAgility: combineert IDP met procesorkestratie, werkstroomautomatisering en RPA voor geavanceerde factuurverwerking

Amazon Textract: detecteert gedrukte tekst, handgeschreven tekst, tabellen en sleutel-waardeparen zonder vooraf gedefinieerde sjablonen

Slimmer automatiseren, sneller werk: het voordeel van ClickUp

Van zoekgeraakte bestanden tot uren verspild aan repetitieve gegevensinvoer: teams overal verliezen elke dag kostbare tijd en nauwkeurigheid.

Intelligente documentverwerkingssoftware (IDP) verandert het verhaal met schone, doorzoekbare en bruikbare gegevens. Hoewel veel IDP-tools gegevensextractie automatiseren of goedkeuringen versnellen, slagen ze er vaak niet in om uw documenten in verbinding te brengen met de rest van uw dagelijks werk.

Dat is de leemte die ClickUp opvult.

ClickUp brengt intelligente documentverwerking, AI-gestuurd schrijven, geautomatiseerde routing en collaboratieve werkstroom samen in één uniforme werkruimte. U hoeft niet meer te schakelen tussen losstaande apps, u hoeft zich geen zorgen meer te maken over versiebeheer en u hoeft niet meer te zoeken naar verloren informatie.

Klaar om uw tijd terug te winnen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!