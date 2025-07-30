10 beste alternatieven voor Tally Forms voor het maken van betere formulieren

Bent u op zoek naar een formulierbouwer die verder gaat dan de basis?

Hoewel Tally Forms een eenvoudige, probleemloze aanpak biedt, hebben marketeers, start-upteams, productmanagers, operationele managers en solo-ondernemers vaak behoefte aan meer geavanceerde functies.

Denk aan naadloze integraties, krachtige automatisering en een slimmere gebruikersinterface. Als u uw formulieropbouw wilt verbeteren, rijkere gegevens wilt vastleggen of uw werkstromen wilt stroomlijnen, bent u bij ons aan het juiste adres.

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste alternatieven voor Tally Forms die tools bieden voor alles, van ingewikkelde enquêtes en het genereren van leads tot registraties voor evenementen en het innen van betalingen.

En nee, u hebt hiervoor geen kennis van coderen nodig!

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Tally?

Wanneer u klaar bent om uw formulierontwerp naar een hoger niveau te tillen dan wat Tally Forms te bieden heeft, is het slim om precies te weten welke extra's echt het verschil maken.

Eerste regel? Stel een complex formulier niet gelijk aan een geavanceerd formulier!

Hier zijn enkele sleutel aspecten die het overwegen waard zijn:

✅ Geavanceerde logica en dynamische velden: zoek naar mogelijkheden waarmee uw formulieren kunnen 'denken'. Dit betekent dat u vragen kunt weergeven of verbergen, secties kunt overslaan of zelfs de werkstroom van het formulier kunt wijzigen op basis van eerdere antwoorden van een gebruiker

✅ Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en controle over branding: uw formulieren zijn een extensie van uw merk. Zoek naar alternatieven die uitgebreide visuele aanpassingen mogelijk maken, waaronder aangepaste lettertypes, kleuren, layouts en de cruciale optie om uw eigen aangepaste domeinen te gebruiken

✅ Naadloze integraties en krachtige automatisering: Gegevens zijn niet waardevol als ze in een silo vastzitten. De beste alternatieven kunnen moeiteloos worden gekoppeld aan uw CRM, e-mailmarketingplatforms, projectmanagementtools en andere zakelijke apps. Nog beter is dat u hiermee werkstromen rechtstreeks vanuit verzonden formulieren kunt automatiseren

✅ Robuuste rapportage en analyse: Ga verder dan eenvoudige responsstatistieken. Een sterk alternatief biedt dashboards, grafieken en inzichten in de prestaties van formulieren, zodat u trends kunt identificeren, drop-off-punten kunt lokaliseren en uw gegevens kunt begrijpen

✅ Veilige betalingsverwerking: Als u producten verkoopt, kosten voor gebeurtenissen int of abonnementen beheert, is een ingebouwde, veilige betalingsverwerking een onmisbare functie. Zoek naar directe integraties met populaire betalingsgateways

✅ Gebruikerservaring (UX) voor zowel maker als respondent: Een goede formulierbouwer is intuïtief in gebruik, met een overzichtelijke interface met slepen en neerzetten. Even belangrijk is dat de formulieren die u maakt aantrekkelijk en mobielvriendelijk zijn en eenvoudig door uw publiek kunnen worden ingevuld, waardoor de voltooiingspercentages stijgen

✅ Functies voor naleving en veiligheid: Zorg ervoor dat de tool voor gevoelige gegevens de nodige certificeringen biedt, zoals HIPAA, GDPR of PCI-compliance, naast functies zoals CAPTCHA en gegevensversleuteling om informatie te beschermen

10 Tally-alternatieven in één oogopslag

Voordat we in detail treden, volgt hier een kort overzicht om u te helpen de juiste keuze te maken:

Naam van de tool Sleutel functies Het beste voor Prijzen ClickUp Dynamische formulieren, automatisering, AI-inzichten, aangepaste branding, direct taken aanmaken Geautomatiseerde, end-to-end werkstromen Gratis abonnement voor altijd; Aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen NoteForms Notion-integratie, voorwaardelijke logica, aangepaste branding, notificaties Gegevens vastleggen in Notion-databases Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand Typeform Gespreksformulieren, logische sprongen, rijke media, analyses Gespreksformulieren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Jotform meer dan 10.000 sjablonen, betalingsintegraties, formulieren met meerdere pagina's, PDF-editor Uitgebreide sjabloonopties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand Google Formulieren Onbeperkte formulieren, integratie met Sheets, samenwerking Eenvoudige gegevensverzameling Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6/gebruiker/maand SurveyMonkey Geavanceerde logica, AI-analyse, integraties, meertalig Geavanceerde inzichten in enquêtes Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand Formstack Forms HIPAA/PCI/GDPR-compliance, automatisering van werkstromen, analytics Veilige, conforme werkstromen Gratis proefversie van 14 dagen; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand Zoho Forms Mobiel responsief, goedkeuringswerkstromen, betalingen Integratie met Zoho-suite Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand Formsite Slepen en neerzetten, SSL/PCI/HIPAA-compatibiliteit, visuele rapportage Beveiligde formulieren, bewerkingen Geen gratis abonnement (14 dagen proefversie); betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand Cognito Forms Geavanceerde berekeningen, elektronische handtekeningen, portals Geavanceerde berekeningen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand

De beste alternatieven voor Tally

Neem de tijd om een paar van deze Tally-alternatieven te verkennen – veel bieden gratis proefversies of royale gratis abonnementen – om met eigen ogen te zien hoe ze uw gegevensverzameling kunnen transformeren en uw bedrijf kunnen versterken. Daar gaan we!

1. ClickUp (het beste voor geautomatiseerde, end-to-end werkstromen)

Probeer ClickUp nu Verzamel eenvoudig gegevens en zet ze om in bruikbare tracks met behulp van ClickUp-formulieren

Stel je een wereld voor waarin de gegevens die je verzamelt niet alleen in een spreadsheet staan, maar direct actie opleveren, projecten creëren en zelfs intelligente inzichten bieden. Dat is de krachtige realiteit met ClickUp, de alles-in-één app voor werk!

Het maken van een formulier in ClickUp is verrassend eenvoudig en intuïtief. Met een drag-and-drop-interface kunt u snel formulieren maken die zijn afgestemd op uw behoeften, of u nu feedback van klanten verzamelt, serviceaanvragen beheert of interne enquêtes uitvoert. U kunt uw eigen huisstijl toevoegen, kiezen uit verschillende vraagtypes en elke reactie op een specifieke manier in kaart brengen.

Leg feedback van medewerkers vast, voer pulse-enquêtes uit, verzamel ideeën en houd de stemming binnen het team bij met ClickUp Forms

Wanneer een gebruiker een antwoord indient, wordt dit onmiddellijk een ClickUp-taak, waarbij de belangrijkste gegevens worden in kaart gebracht in specifieke aangepaste velden, compleet met alle details die u nodig hebt, zodat u deze eenvoudig kunt bijhouden, toewijzen en beheren vanuit uw dashboard.

Maar de echte magie gebeurt met ClickUp-automatisering. U kunt krachtige triggers instellen, zodat taken automatisch worden toegewezen aan het juiste teamlid of worden geprioriteerd op basis van de verstrekte informatie zodra een formulier is ingediend. Als een enquêtereactie bijvoorbeeld als 'urgent' wordt gemarkeerd, kan ClickUp deze onmiddellijk markeren als hoge prioriteit en de juiste persoon op de hoogte stellen.

Schakel de automatisering trigger in en zie hoe werkstromen vanzelf verlopen!

En als u ooit hulp nodig heeft bij het opstellen van een enquête vanaf nul of bij het interpreteren van alle verzamelde antwoorden, staat ClickUp Brain voor u klaar.

Deze AI-aangedreven assistent kan enquêtevragen genereren, uw formuliergegevens analyseren, feedback samenvatten en zelfs sleuteltrends of actiepunten naar voren brengen. Of u nu met een schone lei begint of inzichten wilt halen uit een berg reacties, ClickUp Brain maakt het hele proces slimmer en naadlozer, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Analyseer gegevens van verzonden formulieren in realtime en krijg AI-inzichten met ClickUp

En zo creëer je een end-to-end, geautomatiseerde werkstroom voor formulieren zonder 10 integraties, mensen! Als je hulp nodig hebt om aan de slag te gaan, probeer dan dit eenvoudige formuliersjabloon van ClickUp!

Beste functies van ClickUp

Maak dynamische formulieren met voorwaardelijke logica: Met ClickUp Forms kunt u velden weergeven of verbergen op basis van eerdere antwoorden, zodat u alleen de meest relevante en gedetailleerde informatie van respondenten verzamelt en een zeer gepersonaliseerde ervaring creëert

Geef uw formulieren een eigen uitstraling voor een consistente professionaliteit: Pas het uiterlijk van uw ClickUp-formulieren aan met het logo, de kleuren en de aangepaste achtergronden van uw bedrijf en zelfs aangepaste domeinen

Verzenden van formulieren direct omzetten in uitvoerbare taken: Elk voltooid ClickUp-formulier kan direct nieuwe taken genereren binnen uw projecten

Verrijk gegevens met veelzijdige aangepaste velden: Breng antwoorden uit uw formulieren rechtstreeks in kaart in aangepaste velden in uw taken en projecten

Stuur werkstromen aan met intelligente automatisering: Maak gebruik van de robuuste automatiseringsengine van ClickUp om een reeks acties te triggeren op basis van verzonden formulieren

Verkrijg slimme inzichten met ClickUp Brain: Gebruik de krachtige AI-assistent van ClickUp om gegevens samen te vatten, trends te signaleren of sleutelacties uit reacties te halen

Centraliseer alle verzamelde gegevens in een uniforme werkruimte: elk verzonden ClickUp-formulier wordt naadloos geïntegreerd met gerelateerde taken, documenten en communicatie, waardoor een onderling verbonden werkstroom ontstaat

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide aard en uitgebreide functies van ClickUp zijn weliswaar krachtig, maar kunnen leiden tot een steilere leercurve voor teams die zich uitsluitend richten op het bouwen van eenvoudige formulieren

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker zegt:

Toen ik onze eerste ClickUp-automatisering instelde, was dat een echt aha-moment. Nu, met iets eenvoudigs als het toevoegen van een tag, wordt de hele sjabloon voor subtaken automatisch toegepast. We verspillen geen tijd meer met het doorzoeken van subtaken of ons zorgen maken dat iemand een cruciale stap is vergeten. We hebben ook automatiseringen toegevoegd die taken toewijzen, statussen bijwerken en herinneringen versturen; allemaal kleine dingen op zich, maar samen hebben ze onze werkwijze volledig gestroomlijnd. Het gaat niet alleen om tijdwinst (hoewel dat zeker het geval is), maar ook om het creëren van een soepelere, minder stressvolle omgeving waar het team zich kan concentreren op het leveren van het beste werk zonder te worden opgehouden door beheerderstaken.

Toen ik onze eerste ClickUp-automatisering instelde, was dat een echt aha-moment. Nu, met iets eenvoudigs als het toevoegen van een tag, wordt de hele sjabloon voor subtaak automatisch toegepast. We verspillen geen tijd meer met het doorzoeken van subtaak of ons zorgen maken dat iemand een cruciale stap is vergeten. We hebben ook automatiseringen toegevoegd die taken toewijzen, statussen bijwerken en herinneringen versturen; allemaal kleine dingen op zich, maar samen hebben ze onze werkwijze volledig gestroomlijnd. Het gaat niet alleen om tijdwinst (hoewel dat zeker het geval is), maar ook om het creëren van een soepelere, minder stressvolle omgeving waarin het team zich kan concentreren op het leveren van het beste werk zonder te worden opgehouden door beheerderstaken.

💡 Pro-tip: Maakt u deel uit van een QA-team dat UX-feedback of NPS probeert te verzamelen? Bekijk dan deze formulieren voor softwareteams!

2. NoteForms (het beste voor het rechtstreeks verzamelen van gegevens in Notion-databases)

via NoteForms

Als uw team leeft en ademt in Notion, is NoteForms een gamechanger voor het maken van formulieren. Hiermee kunt u elegante formulieren met uw huisstijl maken die automatisch worden ingevuld in uw Notion-databases, waardoor handmatige invoer van gegevens overbodig wordt en al uw informatie wordt georganiseerd waar u die het meest nodig hebt.

Dit is vooral aantrekkelijk voor solo-ondernemers, startende teams en productmanagers die Notion gebruiken als hun centrale hub voor alles, van CRM tot contentplanning. Vergeet onhandige integraties; NoteForms zorgt ervoor dat de verbinding natuurlijk aanvoelt en biedt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eenvoudige tools voor het maken van formulieren.

Beste functies van NoteForms

Genereer formulieren rechtstreeks vanuit uw bestaande Notion-database

Voeg automatisch nieuwe verzonden formulieren toe als nieuwe items of werk bestaande items bij

Pas formulieren uitgebreid aan met de kleuren, lettertypes en logo's van uw merk en voeg zelfs aangepaste domeinen toe

Voeg verschillende veldtypen toe, zoals bestandsuploads, handtekeningen en sterbeoordelingen

Implementeer voorwaardelijke logica om slimmere, dynamische formulieren te maken die zich aanpassen aan de reacties van gebruikers

Stel realtime notificaties via e-mail, Slack of Discord in voor nieuwe verzendingen

Laat respondenten hun inzendingen bewerken nadat ze deze hebben verzonden

Beperkingen van NoteForms

De kernwaarde is gekoppeld aan Notion; als uw werkstroom niet sterk afhankelijk is van Notion, wordt het belangrijkste voordeel ervan tenietgedaan

Als een meer niche-oplossing gericht op Notion, biedt het misschien niet dezelfde breedte aan integraties met niet-Notion-specifieke tools als sommige algemene formulierbouwers

Prijzen van NoteForms

Free

Pro: Vanaf $ 24/maand

Team: Vanaf $ 59/maand

Beoordelingen en recensies van NoteForms

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over NoteForms?

Een gebruiker schrijft:

Ik heb Notion Forms geprobeerd voor interne verzoeken en het is superhandig als je Notion al gebruikt. De integratie met databases is naadloos en de gebruikersinterface is overzichtelijk. Nog steeds een beetje beperkt (nog geen voorwaardelijke logica of diepere aanpassingsmogelijkheden), maar een solide eerste versie met veel potentieel.

Ik heb Notion Forms geprobeerd voor interne verzoeken en het is superhandig als je Notion al gebruikt. De integratie met databases is naadloos en de gebruikersinterface is overzichtelijk. Nog steeds een beetje beperkt (nog geen voorwaardelijke logica of diepere aanpassingsmogelijkheden), maar een solide eerste versie met veel potentieel.

💡 Pro-tip: Als u toch voor Excel wilt kiezen, hebben we hier een stapsgewijze handleiding voor het maken van een formulier in Excel

3. Typeform (het beste voor conversatie-ervaringen)

via Typeform

Wilt u een eenvoudig formulier omzetten in een boeiend gesprek? Dat is de kracht van Typeform. Dit platform geeft het maken van formulieren een geheel nieuwe dimensie door vragen één voor één te presenteren, waardoor een visueel elegante en zeer interactieve ervaring ontstaat die een band creëert met de respondenten.

Voor marketeers die zich richten op het maximaliseren van conversiepercentages of productmanagers die op zoek zijn naar rijkere kwalitatieve gegevens, biedt Typeform een verfrissend alternatief voor traditionele, statische formulieren. Het biedt een gepolijste, mensgerichte aanpak die het aanzienlijk onderscheidt van veel alternatieven voor Tally Forms, waardoor elke interactie doordacht en aantrekkelijker aanvoelt.

De beste functies van Typeform

Ontwikkel boeiende interacties met de interface voor één vraag tegelijk

Implementeer krachtige geavanceerde functies zoals geavanceerde voorwaardelijke logica en 'Logic Jumps' om dynamische, gepersonaliseerde trajecten te creëren

Profiteer van uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, van lettertypes en kleuren tot achtergronden en layouts

Integreer naadloos met een uitgebreid ecosysteem van zakelijke tools, waaronder toonaangevende CRM's, e-mailmarketingplatforms en analyseoplossingen

Faciliteer veilige betalingen rechtstreeks in formulieren met belangrijke gateways zoals Stripe en PayPal

Voeg rich media zoals afbeeldingen, GIF's en video's rechtstreeks in uw vragen in

Maak gebruik van robuuste ingebouwde analyses, waaronder vraag-voor-vraag uitvalpercentages, om diepgaande inzichten te verkrijgen

Beperkingen van Typeform

Investeren in Typeform kan duurder zijn dan veel andere oplossingen voor het maken van formulieren, vooral voor bedrijven met grote verzendvolumes of die toegang nodig hebben tot specifieke geavanceerde functies op hogere niveaus

Hoewel visueel aantrekkelijk, is het format met één vraag niet altijd efficiënt voor formulieren waarbij respondenten meerdere velden tegelijk moeten bekijken of snel een grote hoeveelheid informatie moeten invoeren

Sommige gebruikers melden dat geavanceerde functies zoals reCAPTCHA voor botbescherming beperkt zijn tot duurdere abonnementen, wat een punt van frustratie kan zijn voor kostenbewuste gebruikers

Prijzen van Typeform

Free

Basis: $29/maand

Plus: $59/maand

Business: $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (870+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (900+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Een gebruiker zegt:

Mijn algemene ervaring met Typeform is positief, vooral vanwege het intuïtieve ontwerp, het gebruiksgemak en de mogelijkheid om visueel aantrekkelijke, boeiende formulieren te maken. Het blinkt uit in het bieden van een soepele, gebruiksvriendelijke ervaring voor zowel makers als respondenten. Bij het werken met een groot aantal projecten of complexe werkstromen worden echter bepaalde beperkingen duidelijk. Het ontbreken van geavanceerde organisatorische tools, zoals drag-and-drop-functionaliteit voor het dupliceren van projecten tussen mappen, kan de productiviteit vertragen. Ik denk dat iets soortgelijks gebeurt met het ontbreken van opties voor bulkbewerking van tekst of algemene instellingen voor dia's, waardoor repetitieve taken vervelender kunnen worden.

Mijn algemene ervaring met Typeform is positief, vooral vanwege het intuïtieve ontwerp, het gebruiksgemak en de mogelijkheid om visueel aantrekkelijke, boeiende formulieren te maken. Het blinkt uit in het bieden van een soepele, gebruiksvriendelijke ervaring voor zowel makers als respondenten. Bij het werken met een groot aantal projecten of complexe werkstromen worden echter bepaalde beperkingen duidelijk. Het ontbreken van geavanceerde organisatorische tools, zoals drag-and-drop-functionaliteit voor het dupliceren van projecten tussen mappen, kan de productiviteit vertragen. Ik denk dat iets soortgelijks gebeurt met het ontbreken van opties voor bulkbewerking van tekst of algemene instellingen voor dia's, waardoor repetitieve taken vervelender kunnen worden.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor feedbackformulieren

4. Jotform (het beste voor uitgebreide sjabloonopties)

via Jotform

Voor teams die flexibiliteit en een breed scala aan startpunten eisen, blinkt Jotform uit als een uitgebreid platform voor het maken van formulieren. De tool heeft meer dan 10.000 kant-en-klare sjablonen voor formulieren, waardoor snelle implementatie voor vrijwel elk doel mogelijk is, van contactformulieren tot sollicitatieformulieren.

Het gaat veel verder dan de mogelijkheden van Tally Forms door geavanceerde functionaliteiten te integreren, zoals robuuste voorwaardelijke logica, uitgebreide integraties met derde partijen en zelfs een krachtige ingebouwde spreadsheet-achtige database genaamd Jotform Tables.

Hiermee kunnen gebruikers verzendgegevens rechtstreeks binnen het platform beheren en analyseren, waardoor verzamelde informatie wordt omgezet in bruikbare inzichten in plaats van alleen ruwe invoer.

De beste functies van Jotform

Ontwerp formulieren met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, waaronder CSS-mogelijkheden

Verwerk betalingen veilig rechtstreeks via formulieren met integraties met meer dan 40 betalingsgateways

Implementeer geavanceerde voorwaardelijke logica om zeer dynamische en adaptieve formulieren te maken

Maak gebruik van Jotform Tables, een ingebouwde database, om gegevens te beheren, organiseren en analyseren

Maak gebruik van robuuste functies zoals HIPAA-compliance, elektronische handtekeningen en een speciale PDF-editor

Beperkingen van Jotform

Hoewel uitgebreid, kan het bereiken van een unieke of geavanceerde ontwerpesthetiek nog steeds enige aangepaste CSS-kennis vereisen, in vergelijking met andere Jotform-alternatieven

Prijzen kunnen een belangrijke factor worden naarmate het gebruik toeneemt; hogere verzendvolumes en meer formulieren zorgen ervoor dat gebruikers snel in duurdere betaalde abonnementen terechtkomen

Prijzen van Jotform

Free

Brons: $39/maand

Zilver: $49/maand

Gold: $ 129/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2 : 4,7/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jotform?

Een gebruiker schrijft:

Met Jotform kunt u eenvoudig en snel een eenvoudig formulier maken met behulp van slepen en neerzetten om gegevens te verzamelen. We hebben het gebruikt om formulieren te maken voor verschillende taken, waaronder, maar niet beperkt tot: aangepaste productbestellingen, informatieverzoeken op onze websites, registratie van nieuwe accounts, handtekeningen voor vrijwaringsverklaringen, goedkeuringen van proefversies, enz. Ik vind het geweldig dat formulieren/inzendingen kunnen worden geïntegreerd met een groot aantal applicaties om onze processen nog verder te stroomlijnen. We integreren bijvoorbeeld de meeste van onze formulieren met Google Spreadsheets om automatisch een spreadsheet met verzendinformatie aan te maken. We integreren ook enkele formulieren met Adobe Sign, waardoor het verzamelen van handtekeningen een fluitje van een cent is.

Met Jotform kunt u eenvoudig en snel een eenvoudig formulier maken met behulp van drag-and-drop-tools om gegevens te verzamelen. We hebben het gebruikt om formulieren te maken voor verschillende taken, waaronder, maar niet beperkt tot: aangepaste productbestellingen, informatieverzoeken op onze websites, registratie van nieuwe accounts, handtekeningen voor vrijwaringsverklaringen, goedkeuringen van proefversies, enz. Ik vind het geweldig dat formulieren/inzendingen kunnen worden geïntegreerd met een groot aantal applicaties om onze processen nog verder te stroomlijnen. We integreren bijvoorbeeld de meeste van onze formulieren met Google Spreadsheets om automatisch een spreadsheet met verzendinformatie aan te maken. We integreren ook enkele formulieren met Adobe Sign, waardoor het verzamelen van handtekeningen een fluitje van een cent is.

5. Google Forms (het beste voor eenvoudige en gezamenlijke gegevensverzameling)

via Google Forms

Wanneer het gaat om het eenvoudig verzamelen van gegevens zonder kosten, is Google Forms een onverslaanbare oplossing. Deze tool is diep geïntegreerd in Google Workspace en stelt iedereen met een Google-account in staat om snel en zonder gedoe enquêtes, quizzen of feedbackformulieren te maken.

De kracht ligt in het gebruiksgemak en de realtime samenwerkingsmogelijkheden, waardoor het een favoriet is voor docenten, kleine gemeenschapsgroepen of solo-ondernemers die snel informatie moeten verzamelen en moeiteloos kunnen delen.

Hoewel het niet veel van de geavanceerde functies of uitgebreide aanpassingsmogelijkheden biedt die premium platforms voor het maken van formulieren bieden, levert Google Forms consistent betrouwbare resultaten, wat van onschatbare waarde is voor prijsbewuste gebruikers.

De beste functies van Google Forms

Maak gebruik van onbeperkte formulieren en verzendingen

Ervaar naadloze integratie met Google Spreadsheets voor directe analyse, sortering en rapportage

Vergemakkelijk realtime samenwerking, zodat meerdere gebruikers formulieren kunnen bewerken en beheren

Gebruik eenvoudige voorwaardelijke logica voor eenvoudige vertakkingen binnen formulieren

Profiteer van uitgebreide deelopties, waaronder directe links, e-mail, sociale media en directe integratie

Ontvang geautomatiseerde samenvattingen en grafieken van reacties die rechtstreeks in de interface van Forms worden gegenereerd

Krijg toegang tot een selectie van vooraf ontworpen sjablonen voor veelvoorkomende scenario's, zoals RSVP's voor gebeurtenissen

Beperkingen van Google Forms

Formulieren hebben vaak een generiek uiterlijk, waardoor het een uitdaging is om ze perfect af te stemmen op de specifieke esthetiek van een merk

Veel geavanceerde functies, zoals ingebouwde betalingsverwerking, elektronische handtekeningen, gedetailleerde controles voor het uploaden van bestanden of complexe logica voor meerdere pagina's, zijn niet standaard beschikbaar

Voor verbinding met CRM's van derden of tools voor marketingautomatisering is doorgaans handmatige gegevensexport of een betaald abonnement op Zapier nodig

Niet gebouwd voor zeer complexe gegevenswerkstromen of professioneel marktonderzoek, maar presteert het beste voor eenvoudigere taken voor het verzamelen van informatie

Prijzen van Google Forms

Free

Business Starter: $ 6/gebruiker/maand

Business Standard: $12/gebruiker/maand

Business Plus: $ 18/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Forms

G2 : 4,6/5 (meer dan 40.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Forms?

Een gebruiker schrijft:

Over het algemeen ben ik tevreden over het gebruiksgemak, de automatiseringsfuncties (het instellen van een e-mail die wordt verzonden nadat iemand het formulier heeft ingevuld) en het gebruik van Google Spreadsheets, omdat ik hier ook mee vertrouwd ben. Ik kan ook verbinding maken met andere tools zoals Zapier voor verdere automatisering.

Over het algemeen ben ik tevreden over het gebruiksgemak, de automatiseringsfuncties (het instellen van een e-mail die wordt verzonden nadat iemand het formulier heeft ingevuld) en het gebruik van Google Spreadsheets, omdat ik hier ook mee vertrouwd ben. Ik kan ook verbinding maken met andere tools zoals Zapier voor verdere automatisering.

6. SurveyMonkey (het beste voor geavanceerde enquête-inzichten)

via SurveyMonkey

Heb je je ooit afgevraagd wat je klanten echt denken? Of wil je de vinger aan de pols van je markt houden zonder hoofdpijn?

SurveyMonkey is in feite de doorgewinterde professional in de enquêtewereld, perfect voor teams die diepgaand feedback willen verzamelen. Hiermee kunt u professionele enquêtes ontwerpen met behulp van een enorme bibliotheek met sjablonen die zijn geschreven door experts, plus talloze vraagtypes, waaronder coole dingen zoals rangschikkingsopties en gespecialiseerde NPS-vragen (Net Promoter Score).

Extra functies zijn onder meer 'skip logic' (waarbij vragen veranderen op basis van eerdere antwoorden), 'piping' (het invoegen van eerdere antwoorden in nieuwe vragen) en 'randomisatie' om enquêtes echt persoonlijk en boeiend te maken. Voor marketeers, productmanagers of iedereen die serieus onderzoek doet, biedt SurveyMonkey krachtige tools om de meest relevante gegevens te verzamelen.

De beste functies van SurveyMonkey

Gebruik AI om de stemming van open opmerkingen, tekstanalyses en zelfs benchmarkgegevens te analyseren

Maak gebruik van SurveyMonkey Audience, een enorm wereldwijd panel, om snel reacties te krijgen

Maak naadloos verbinding met meer dan 200 populaire zakelijke apps

Geef uw enquêtes een volledig merkgerichte uitstraling door ze aan te passen met visuele elementen

Krijg ondersteuning voor meertalige enquêtes, waarmee u feedback in verschillende talen kunt verzamelen

Beperkingen van SurveyMonkey

Hoewel het superkrachtig is, vinden sommige mensen de interface, vooral voor echt complexe enquêtes, niet zo strak of modern als sommige van de nieuwere, op design gerichte formulierbouwers die er zijn

De grootste kracht ligt duidelijk bij enquêtes, dus als u alleen een supereenvoudige tool voor het maken van formulieren nodig hebt, is dit misschien wat overdreven

Prijzen van SurveyMonkey

Gratis abonnement

Standaard maandelijks: vanaf $ 99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Aantekening: Meer betaalde jaarabonnementen zijn beschikbaar op de website

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SurveyMonkey?

Een gebruiker zegt:

Ik zou graag zien dat er meer AI-ondersteuning was. Van wat ik tot nu toe heb geprobeerd, zijn de AI-opties handig om mee te beginnen, maar zodra een sjabloon is gemaakt, is het niet zo eenvoudig om deze aan te passen of te tweaken binnen de AI-prompt.

Ik zou graag meer AI-ondersteuning zien. Van wat ik tot nu toe heb geprobeerd, zijn de AI-opties handig om mee te beginnen, maar zodra een sjabloon is gemaakt, is het niet zo eenvoudig om deze aan te passen of te tweaken binnen de AI-prompt.

📖 Lees ook: Alternatieven en concurrenten van SurveyMonkey

7. Formstack Forms (het beste voor veilige, compliance-vriendelijke formulieren)

via Formstack

Beschouwt u gegevensbeveiliging en naleving van regelgeving als absolute noodzaak? Dan is Formstack Forms een uitstekende oplossing. Dit platform is ontwikkeld met een sterke nadruk op de bescherming van gevoelige informatie en biedt certificeringen zoals HIPAA- en PCI-compliance, waardoor het van onschatbare waarde is voor de gezondheidszorg, financiële sector en juridische sector.

Het gaat verder dan het eenvoudig opstellen van formulieren en stelt operationele teams en ondernemingen in staat om slimme werkstromen te creëren waarin verzamelde gegevens automatisch de volgende stappen, elektronische handtekeningen of het genereren van documenten triggeren. Formstack biedt een serieuze upgrade van Tally Forms door ervoor te zorgen dat uw formulieren niet alleen veilig zijn, maar ook diep geïntegreerd in uw cruciale bedrijfsprocessen.

De beste functies van Formstack Forms

Zorg voor optimale gegevensveiligheid en naleving van industrienormen zoals HIPAA en GDPR

Automatiseer complexe werkstromen met triggers om notificaties te versturen, documenten te genereren, enz.

Gebruik inzichtelijke formulieranalyses om precies te bepalen waar gebruikers afhaken

Genereer automatisch gepolijste, vooraf ingevulde documenten of contracten op basis van verzonden formulieren

Implementeer gedetailleerde instellingen voor gebruikerstoegang en toestemming, zodat teams veilig kunnen samenwerken

Beperkingen van Formstack Forms

Hoewel het platform zeer functioneel is, vinden sommige gebruikers het algehele ontwerp en de gebruikersinterface minder modern of intuïtief

Volledig aangepaste domeinondersteuning voor directe formulier-URL's is voornamelijk beperkt tot subdomeinen (uwbedrijf. formstack. com)

Prijzen van Formstack Forms

14 dagen gratis proefversie

Formulieren: Vanaf $ 99/maand

Suite: Vanaf 299 dollar per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Formstack Forms

G2 : 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Formstack Forms?

Een gebruiker schrijft:

Formstack heeft strenge veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om gevoelige gegevens te beveiligen, of deze nu worden verzameld, gedeeld of opgeslagen. Beveiligingswachtwoorden kunnen worden gebruikt om gegevens te versleutelen en te garanderen dat alleen personen met de juiste autorisatie toegang hebben tot bepaalde gegevens. Bovendien is er een goedkeuringsproces voor de werkstroom, zodat gebruikers alleen toegang hebben tot het formulier via geautoriseerde invoer. Hierdoor kunnen gebruikers elke invoer in het formulier nauwlettend volgen en bijhouden.

Formstack heeft strenge veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om gevoelige gegevens te beschermen, of deze nu worden verzameld, gedeeld of opgeslagen. Beveiligingswachtwoorden kunnen worden gebruikt om gegevens te versleutelen en te garanderen dat alleen personen met de juiste autorisatie toegang hebben tot bepaalde gegevens. Bovendien is er een goedkeuringsproces voor de werkstroom, zodat gebruikers alleen toegang hebben tot het formulier via geautoriseerde invoer. Hierdoor kunnen gebruikers elke invoer in het formulier nauwlettend volgen en bijhouden.

8. Zoho Forms (het beste voor geïntegreerde formulieropbouw binnen Zoho Business Suite)

via Zoho Forms

Zoho Forms voelt als een extensie van uw bestaande bedrijfsactiviteiten, vooral als u al andere Zoho-producten gebruikt. Het werkt het beste als onderdeel van een groter ecosysteem, ontworpen om gegevens moeiteloos te laten stromen tussen uw CRM-, marketing- en ondersteuningstools.

In vergelijking met de basisfuncties van veel alternatieven voor Tally Forms biedt de tool een uitgebreide reeks functies, zoals formulieren met meerdere pagina's, opties voor opslaan en hervatten voor respondenten en complexe voorwaardelijke logica om zeer dynamische en gebruikersgestuurde formulierervaringen te creëren.

De beste functies van Zoho Forms

Maak mobiel-responsieve formulieren die zich aan elk apparaat aanpassen en zelfs offline gegevens vastleggen

Zet geavanceerde goedkeuringswerkstromen op voor het verzenden van formulieren

Vereenvoudig veilige betalingsverwerking met native integraties voor populaire gateways, waaronder PayPal

Pas formulieren uitgebreid aan met een bereik van thema's, aangepaste kleuren, unieke lettertypes en aangepaste domeinen

Ontvang direct notificaties via e-mail, Slack of andere kanalen wanneer er nieuwe formulieren worden ingediend

Beperkingen van Zoho Forms

Verbinding maken met niet-Zoho-applicaties van derden kan soms minder eenvoudig zijn of meer moeite kosten in vergelijking met universeel geïntegreerde formulierbouwers

Bepaalde veldtypen of specifieke gebruiksscenario's kunnen beperkingen ondervinden wat betreft het aantal tekens of de grootte van gegevens, wat van invloed kan zijn op zeer niche- of complexe gegevensverzamelingsbehoeften

Prijzen van Zoho Forms

Gratis abonnement

Basis: $12/maand

Standaard: $30/maand

Professioneel: $60/maand

Premium: $ 110/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Forms?

Een gebruiker schrijft:

Het Zoho-systeem is over het algemeen erg verwarrend, omdat voor de meeste tools extra moet worden betaald. Bij de implementatie van het Zoho-formulier hadden we veel verwarring met de Zoho-landingspagina's en ook met de persoonlijke account en werkaccount van de client. Hierdoor moest hij twee keer betalen voor dezelfde service, omdat we de persoonlijke account niet konden koppelen aan de crm die bij zijn werkaccount hoorde.

Het Zoho-systeem is over het algemeen erg verwarrend, omdat voor de meeste tools extra moet worden betaald. Bij de implementatie van het Zoho-formulier hadden we veel verwarring met de Zoho-landingspagina's en ook met de persoonlijke account en werkaccount van de client. Hierdoor moest hij twee keer betalen voor dezelfde service, omdat we de persoonlijke account niet konden koppelen aan de crm die bij zijn werkaccount hoorde.

9. Formsite (het beste voor het maken van veilige formulieren)

via Formsite

Als het gaat om het veilig verzamelen van gegevens en deze moeiteloos te laten werken binnen uw huidige bedrijfsinstallatie, is Formsite een naam waarop u kunt vertrouwen. Dit platform is niet nieuw in de wereld van het bouwen van formulieren; het is een doorgewinterde veteraan die bekend staat om het prioriteren van eersteklas veiligheidsfuncties zoals SSL-encryptie en PCI-compliance, die absoluut essentieel zijn voor bedrijven die met gevoelige informatie omgaan.

Deze tool is een slimme keuze voor operationele managers en groeiende bedrijven en biedt een no-nonsense aanpak voor veilige, functionele en geïntegreerde gegevensvastlegging.

Beste functies van Formsite

Ontwerp professionele formulieren met een eenvoudige drag-and-drop-builder

Kies uit meer dan 50 veelzijdige itemtypes en pas uitgebreide aanpassingen toe voor een nauwkeurige layout

Zorg voor robuuste gegevensbeveiliging en naleving met functies zoals SSL-encryptie, CAPTCHA-spampreventie en optionele HIPAA-naleving (bij Enterprise-abonnementen)

Gebruik de functie 'Opslaan en terugkeren' om gedeeltelijk verzonden formulieren op te slaan en gebruikers de mogelijkheid te geven formulieren op hun gemak te voltooien

Genereer inzichtelijke visuele rapporten rechtstreeks uit verzamelde gegevens, met behulp van ingebouwde grafieken en tabellen, met eenvoudige exportopties

Formsite-beperkingen

De aanpassingsmogelijkheden voor visuele esthetiek, met name zonder geavanceerde CSS-kennis, kunnen enigszins beperkt zijn

Rapporten van sommige gebruikers wijzen op beperkingen in de functionaliteit van de mobiele app of een minder dan optimale responsiviteit van het ontwerp op bepaalde mobiele apparaten

Integratie met minder gangbare of zeer gespecialiseerde platforms van derden kan aangepast API-werk vereisen, wat een extra laag complexiteit toevoegt voor niche-installaties

Prijzen van Formsite

14 dagen gratis proefversie

Persoonlijk: $ 24/maand

Professioneel: $39/maand

Business: $ 69/maand

Business Plus: $ 99/maand

Enterprise: $ 249/maand

Beoordelingen en recensies van Formsite

G2 : 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Formsite?

Een gebruiker schrijft:

Zeer eenvoudig te gebruiken en te integreren met Slack en andere software. Het helpt bij alles, van verkooporders tot het verzamelen van informatie.

Zeer eenvoudig te gebruiken en te integreren met Slack en andere software. Het helpt bij alles, van verkooporders tot het verzamelen van informatie.

10. Cognito Forms (het beste voor formulieren met geavanceerde berekeningen)

via CognitoForms

Als uw werk complexe berekeningen, ingewikkelde logica of dynamische gegevensinteracties binnen uw formulieren omvat, kan Cognito Forms de ideale oplossing voor u zijn. Dit platform is een solide keuze voor productmanagers, operationele leiders of solo-ondernemers die een tool voor het maken van formulieren nodig hebben die meer doet dan alleen basisinvoer verzamelen.

Het blinkt uit in het maken van slimme formulieren die alles aankunnen, van prijscalculators tot gedetailleerde bestelformulieren met voorwaardelijke logica en herhalende secties.

De beste functies van Cognito Forms

Maak formulieren met geavanceerde aangepaste berekeningen, dynamische prijsbepaling, automatische scores, enz.

Trigger vervolg taken, verstuur notificaties en routeer gegevens voor goedkeuring direct binnen het platform

Gebruikers kunnen meerdere invoer toevoegen (bijv. meerdere deelnemers, meerdere producten)

Gebruik elektronische handtekeningen om juridisch bindende goedkeuringen of overeenkomsten te verzamelen

Bied veilige selfserviceportals waar externe gebruikers hun eerdere verzendingen kunnen bekijken

Garandeer gegevensveiligheid en compliance met functies zoals HIPAA-gereedheid

Beperkingen van Cognito Forms

Aanpassing voor esthetisch ontwerp kan minder flexibel zijn dan bij sommige concurrenten, waardoor het mogelijk moeilijker is om een zeer unieke of op maat gemaakte visuele branding te realiseren zonder geavanceerde CSS

Het gratis abonnement is een goed startpunt, maar biedt al snel te weinig voor actieve gebruikers, met name wat betreft opslagruimte en de beschikbaarheid van geavanceerde functies

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat ze graag meer ingebouwde sjablonen zouden willen zien die zijn afgestemd op specifieke niche-industrieën, naast het algemene aanbod

Prijzen van Cognito Forms

Gratis abonnement

Pro: $19/maand

Team: $39/maand

Enterprise: $ 129/maand

Beoordelingen en recensies van Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cognito Forms?

Een gebruiker zegt:

De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt met deze tool, het kan worden gebruikt als een lijst met nog te doen taken, als methode voor het verzamelen van gegevens, voor opslag, documentatie, enz.

De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt met deze tool, het kan worden gebruikt als een lijst met nog te doen taken, als methode voor het verzamelen van gegevens, voor het opslaan en documenteren, enz.

Maak uw formulieren met ClickUp

Dat was het dan – een uitgebreid overzicht van enkele van de beste alternatieven voor Tally Forms die momenteel beschikbaar zijn. Of uw prioriteit nu ligt bij uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, naadloze automatisering of robuuste integraties met uw bestaande tech stack, er is altijd een oplossing voor het maken van formulieren die is ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Als u op zoek bent naar een oplossing die uw gegevensverzameling echt integreert met uw projectmanagement en werkstromen automatiseert vanaf het moment dat een formulier wordt verzonden, dan is ClickUp een krachtige kandidaat. De mogelijkheid om formuliergegevens direct om te zetten in bruikbare taken en inzichten binnen één geïntegreerd platform kan de productiviteit en efficiëntie van uw team aanzienlijk verhogen.

Klaar om uw formulieropbouw te transformeren en uw werkstromen een boost te geven? Probeer ClickUp vandaag nog gratis!