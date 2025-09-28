Anytype versus Notion: wat is beter voor productiviteit in 2025?

Moderne digitale werkruimten hebben kennisbeheer oneindig veel eenvoudiger gemaakt. Of je nu een persoonlijke kennisbank aan het opbouwen bent, onderzoek organiseert of projecten plant, er zijn tal van platforms die je daarbij kunnen helpen.

Anytype en Notion zijn tools die helpen bij het structureren, opslaan en beheren van informatie, als een soort tweede brein. Anytype is een nieuwkomer die zich onderscheidt door zijn belofte van een volledig lokale, privacy-gerichte en offline-first benadering van kennisbeheer. Notion daarentegen is een platform dat bekend staat om zijn krachtige aantekeningenfuncties, samenwerkingsfuncties en rijke databases.

Om je te helpen bij het maken van deze keuze, analyseren we Anytype en Notion op verschillende parameters, zoals functies, prijzen, bruikbaarheid in de praktijk, enz.

Anytype versus Notion in één oogopslag

Anytype versus Notion in één oogopslag

Hier is een overzichtelijke tabel met de vijf belangrijkste functies van Anytype, Notion en ClickUp:

Functie Anytype Notion Bonus: <2>ClickUp 🥇 Privacy en veiligheid ✅ End-to-end-encryptie, offline-first, gedecentraliseerde opslagruimte ❌ Geen end-to-end-encryptie; cloud-opslagruimte 🛡️ SOC 2, HIPAA, GDPR-conform; contextuele AI met robuuste protocollen voor gegevensprivacy Samenwerking 🚫 Nog geen realtime samenwerking (in bèta) ✅ Real-time team samenwerking met opmerkingen, gedeelde pagina's en gesynchroniseerde blokken ✅ Volledige samenwerkingssuite: realtime bewerking, opmerkingen naar taken, chat, documenten en AI-taak samenvattingen Widgets Native widgetondersteuning voor taken, aantekeningen en dashboard Native widgets worden niet ondersteund; integratie van derden vereist Volledig aanpasbare dashboards en native widgets; geen derde partij nodig AI-functies ❌ Nog niet beschikbaar ⚡ Ingebouwde AI-assistent voor schrijven, samenvatten en suggesties 🧠 ClickUp AI + agents fungeren als een alles-in-één contextuele werk-AI, plus automatisering, integraties en chat voor alle taken, documenten en aangesloten tools Sjablonen en documenten 🧱 Ingebouwde no-code sjablonen voor aantekeningen en objecten 🧩 Door de community aangestuurde en native sjablonen voor elke toepassing 🧠 Professioneel ontworpen sjablonen + dynamische ClickUp documenten met media, AI en realtime co-bewerking – krachtiger en meer uniform dan beide

Wat is Anytype?

via Anytype

Anytype is een lokale, peer-to-peer en open-source software die gebruikers volledige autonomie en veiligheid biedt over hun digitale activa.

De focus op privacy en gedecentraliseerde opslagruimte zorgt ervoor dat alleen gebruikers toegang hebben tot hun informatie, zonder tussenkomst van applicaties van derden.

Functies van Anytype

De functies van Anytype zijn gericht op een lokale aanpak, gedecentraliseerde opslagruimte en end-to-end-encryptie, waardoor volledige eigendom van gegevens wordt gegarandeerd. In tegenstelling tot Notion werkt het volledig offline en wordt het automatisch ge synchroniseerd tussen apparaten wanneer de verbinding weer tot stand is gebracht.

Van aanpasbare databases en visuele grafische weergaven tot sjabloongebaseerde werkstroom en robuuste privacy: Anytype is ontworpen voor mensen die veiligheid vooropstellen zonder in te boeten aan functionaliteit.

Functie #1: End-to-end-encryptie

Anytype maakt gebruik van lokale versleuteling op het apparaat om ervoor te zorgen dat alleen jij de sleutels hebt om toegang te krijgen tot je gegevens. Dit waarborgt de privacy van je gegevens, aangezien geen enkele externe entiteit toegang heeft tot de gegevens. Je hebt voltooien eigendom en vertrouwelijkheid over je digitale activa.

Functie #2: Toegang in offline modus

Met de offline-first-aanpak van Antype kunt u uw gegevens creëren en beheren zonder afhankelijk te zijn van een internetverbinding. Uw kluis wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen, waardoor u ononderbroken toegang hebt en snelle laadtijden.

Functie #3: Ontwerpen zonder code

Anytype biedt een no-code-creatie-ervaring, waardoor gebruikers alles wat ze zich voorstellen visueel kunnen samenstellen. De blokgebaseerde editor, database, sjablonen en widgets geven je absolute vrijheid om je werkruimte naar eigen wens aangepast te krijgen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Functie #4: Databasvisualisatie

Met Anytype visualiseert u uw database-items als relationele grafieken. Bovendien maakt het interactieve format het gemakkelijker om gegevensrelaties effectief te beheren, te demonstreren en te interpreteren, en om ideeën uit complexe datasets en projecten met elkaar in verbinding te brengen.

Prijzen van Anytype

Explorer : Gratis

Builder : $ 99/jaar

Co – Maker : $299 voor 3 jaar

Zakelijk: aangepaste prijzen

Wat is Notion?

via Notion

Notion is een veelzijdige webapp voor productiviteit en aantekeningen. Het combineert kennisbeheer, taakbeheer en projectplanning in één platform.

Of je nu een individu bent of een team, Notion helpt je om georganiseerd te blijven. De aanpasbare sjablonen en naadloze integratie met andere tools zijn een bijkomend voordeel.

Functies van Notion

In tegenstelling tot Anytype blinkt Notion uit in realtime samenwerking, cloudgebaseerde toegankelijkheid en krachtige integraties met tools zoals Slack, Google Drive en Zapier.

Met AI-aangedreven assistentie, geavanceerde databasefiltering en intuïtieve pagina-koppeling maakt Notion het eenvoudig om gestructureerde, dynamische werkstroom voor individuen en team te creëren.

Hier is een lijst met de sleutelfuncties van Notion:

Functie #1: AI-assistent

via Notion

De geïntegreerde AI-assistent van Notion helpt bij het opstellen van content, het samenvatten van aantekeningen en het beantwoorden van queries op basis van werkruimtegegevens, wat een verhoging van de productiviteit oplevert. Deze functies zijn handig bij projecten waarbij het genereren of verfijnen van content cruciaal is voor de werkstroom.

Functie #2: Wiki's

via Notion

De beste manier om professioneel of persoonlijk kennisbeheer op Notion te centraliseren, is door gebruik te maken van wiki's. Met Notion kunt u onderling verbonden pagina's maken die informatie toegankelijk en navigeerbaar maken. Deze individuele en zakelijke wiki's vormen één enkele bron van waarheid, waardoor gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn.

Functie #3: Documenten

via Notion

Met Docs on Notion kunnen gebruikers een pagina maken en hun ideeën effectief communiceren. Het heeft een collaboratieve, op blokken gebaseerde editor met functie waar teams samenkomen om ideeën uit te wisselen, feedback te delen en AI te gebruiken om de content te verbeteren, waardoor documentatie eenvoudiger wordt.

Functie #4: Sites

Met Notion Sites kunnen gebruikers elke pagina moeiteloos als website publiceren. Of je nu landingspagina's maakt, informatie openbaar deelt of bronnen verspreidt, Sites vermindert de afhankelijkheid van externe webhostingservices.

De intuïtieve interface maakt aangepaste aanpassing moeiteloos, waardoor gebruikers hun sites kunnen ontwerpen zonder voorafgaande kennis van code. Met ingebouwde analytics kunt u de betrokkenheid effectief bijhouden en uw content optimaliseren.

Prijzen van Notion

*gratis voor maximaal 10 gebruikers

Plus : $ 12 per zetel/maand

Business : $ 24 per zetel/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Anytype versus Notion: functies vergeleken

Bij het vergelijken van Anytype, Notion of een veelbelovend alternatief is het essentieel om de functies af te wegen tegen uw unieke behoeften. Hier volgt een gedetailleerde vergelijking van de sleutelfuncties:

Functie #1: Widgets

widgets verhogen de productiviteit door directe toegang te bieden tot essentiële informatie, functies of tools vanuit het dashboard*. Widgets geven ook aan dat het platform zich kan aanpassen aan uw behoeften.

Anytype biedt aangepaste widgets waarmee gebruikers hun werkruimte kunnen personaliseren. Deze widgets bieden snelle toegang tot aantekeningen, taken en andere veelgebruikte objecten.

Hoewel Notion geen native widgetondersteuning biedt, kunnen gebruikers widgets van derden insluiten met behulp van diensten zoals Indify of WidgetBox, die vergelijkbare functies bieden.

Winnaar: Anytype, omdat het native widgets ondersteunt voor een echt op maat gemaakte en aanpasbare gebruikerservaring. 🏆

Functie #2: Kalender en tijdbeheer

*met de kalender-functie van Anytype kunnen gebruikers hun gebeurtenissen binnen de applicatie beheren en visualiseren. U kunt uw agenda per dag, week, maand of jaar in weergave bekijken, afhankelijk van uw verschillende planningsbehoeften.

Op dezelfde manier heeft Notion een robuuste kalender die is geïntegreerd met de database. Hiermee kunt u gegevens ordenen of taken plannen langs een tijdlijn. De kalender van Notion ondersteunt ook samenwerking, waardoor teams hun schema's effectief kunnen beheren.

Winnaar: Het is een gelijkspel. Anytype en Notion bieden beide kalenderfunctionaliteit die effectief taakbeheer en planning mogelijk maakt. 🤝

Functie #3: Web Clipper

web Clipper is een tool waarmee gebruikers webcontent rechtstreeks in hun werkruimte kunnen opslaan. Dit maakt onderzoek en het verzamelen van informatie snel en eenvoudig. *

Anytype heeft zijn webclipper uitgebracht in versie 0. 39. 0. Gebruik deze om content te knippen en al uw knipsels te ordenen in relevante categorieën voor effectief persoonlijk kennisbeheer. De webclipper is beschikbaar als Chrome-extensie.

Notion biedt ook een webclipper-extensie voor populaire browsers. U kunt artikelen, bladwijzers en andere webcontent rechtstreeks opslaan in uw Notion-werkruimte. De tagging-functionaliteit maakt het gemakkelijker om webclippings te ordenen en terug te vinden.

Winnaar: Het is weer een gelijkspel. Beide bieden web clipper-tools die het gemakkelijker maken om onderzoek te doen en content te organiseren. 🤝

Functie #4: Dataportabiliteit

dankzij gegevensportabiliteit kunnen gebruikers hun gegevens in verschillende formaten exporteren of overzetten, waardoor ze meer controle hebben over hun informatie. *

Aangezien Anytype zich richt op gegevenseigendom, geeft het gebruikers absolute controle over het exporteren van gegevens in verschillende formaten. U kunt gegevens in verschillende formaten importeren, waaronder Markdown (MD)-bestanden, HTML, TXT, CSV, JSON en Protobuf. Wat betreft het exporteren van gegevens, Anytype maakt dit mogelijk in MD-, JSON- en Protobuf-formaten.

Met Notion kunt u gegevens exporteren in PDF-, HTML-, MD- en CSV-formaten. Het proces is echter enigszins omslachtig en bepaalde content-types kunnen mogelijk niet naadloos worden geëxporteerd. Verschillende gebruikers hebben melding gemaakt van problemen bij het migreren van complexe databases of gekoppelde content.

Winnaar: Anytype vanwege de eenvoudige aanpak van het importeren en exporteren van gegevens, waardoor je meer controle hebt over je informatie. 🏆

Functie #5: Veiligheid

Veiligheid is van het grootste belang als u met zeer vertrouwelijke of gevoelige informatie werkt.

Anytype heeft veiligheid ingebouwd in zijn kern met end-to-end-encryptie. De lokale aanpak, die blijkt uit de offline modus, zorgt ervoor dat de gegevens privé blijven en onder controle van de gebruiker blijven. Naast offline toegang vertrouwt Anytype op gedistribueerde back-upknooppunten in een peer-to-peer-netwerk voor het synchroniseren van gegevens. Dergelijke back-upknooppunten decentraliseren de server, wat een extra veiligheid toevoegt.

Notion implementeert standaardbeveiligingsmaatregelen en biedt geen end-to-end-encryptie in zijn clouddiensten. Bovendien worden al uw gegevens opgeslagen op de servers van Notion, waardoor u moet vertrouwen op hun ingebouwde veiligheidsprotokolen. Hoewel Notion een gerenommeerde app voor het maken van aantekeningen is, is het gebrek aan controle over uw gegevens voor velen een punt van zorg.

Winnaar: Anytype, vanwege zijn geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder end-to-end-encryptie en offline toegang, die meer privacy en veiligheid beloven. 🏆

Functie #6: Integraties

Anytype heeft zich gericht op het creëren van een op zichzelf staande omgeving. Als zodanig ondersteunt het momenteel geen integraties met externe applicaties, maar er zijn plannen en ontwikkelingspijplijnen voor API- en plug-in-ondersteuning. U kunt embeds uitvoeren, wat een workaround is als u tools moet verbinden.

Notion biedt uitgebreide integraties die de mogelijkheden ervan uitbreiden tot meer dan alleen aantekeningen maken en kennisbeheer. Integreer Notion met Slack, Google Drive, Google Documenten, Google Agenda, Trello, ClickUp en verschillende andere tools voor een uniforme werkstroom. Een dergelijke geïntegreerde werkruimte maakt naadloze gegevensuitwisseling en communicatie mogelijk.

Winnaar: Notion, voor het ondersteunen van verschillende integraties die de veelzijdigheid van de tool en de efficiëntie van de werkstroom verbeteren. 🏆

Functie #7: Sjablonen

Anytype biedt verschillende aanpasbare sjablonen waarmee gebruikers aantekeningen, projecten en databases kunnen instellen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.

Ook Notion-sjablonen dienen als uitgangspunt, die gebruikers naar eigen wens kunnen aanpassen. Notion onderscheidt zich echter echt door de verscheidenheid aan beschikbare sjablonen. Of je nu een project beheert, persoonlijke aantekeningen maakt, content creëert of samenwerkt met je team, Notion heeft een sjabloon voor elke toepassing.

Winnaar: Notion, vanwege de uitgebreide bibliotheek met sjablonen, waaronder een door de community aangestuurde sjabloonbibliotheek. 🏆

Anytype versus Notion op Reddit

We hebben het debat over Anytype versus Notion naar Reddit gebracht om te begrijpen wat gebruikers van beide platforms vinden.

De Reddit-gebruiker u/Koko_chu vat het verschil tussen de twee hieronder perfect samen:

dit fundamentele verschil alleen al kan de doorslag geven, afhankelijk van wat voor jou intuïtief is. Daarnaast zijn hier nog enkele observaties:– Notion is een meer volwassen software; Anytype is in bèta (en wordt actief ontwikkeld), dus verwacht meer bugs. – De mobiele app van Anytype is sneller, maar op sommige punten minder gebruiksvriendelijk. Inline sets worden niet weergegeven. – Notion heeft volwaardige formules, Anytype nog niet (op dit moment is dit een van de meest gevraagde functies)– Notion is een clouddienst (met enige versleuteling, denk ik, maar geen e2e), vrij traag bij grote bestanden en met minimale offline functionaliteit. Anytype is lokaal – offline first, met E2E cloud in staat om te ondersteunen, en snel. Beide maken export naar Markdown mogelijk, maar persoonlijk vond ik het exporteren vanuit Notion niet zo geweldig wat betreft de format van aantekeningen en het terugvinden ervan...– Bestandsbeheer is op dit moment erg onhandig in Anytype. Ik kan me niet herinneren dat Notion geweldig was, maar het is al een tijdje geleden dat ik het goed heb gebruikt, dus ik sla deze over!– De esthetiek van Notion is iets beter aanpasbaar met verschillende insluitingen, lettertype-wijzigingen en add-ons van derden. Anytype is in ontwikkeling. – Notion heeft geen grafiek- of werkstroomweergave; Anytype wel. – Notion heeft synchronisatie van blokken, Anytype niet. ”

Veel mensen die de voorkeur geven aan Anytype doen dat vanwege de privacy- en veiligheidfuncties en de offline toegang. Notion-gebruikers waarderen het gebruiksgemak en de stabiliteit van het platform.

maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Anytype en Notion*

Hoewel Anytype en Notion krachtige functies bieden voor kennisbeheer, zijn ze niet immuun voor limieten.

Anytype biedt bijvoorbeeld geen realtime samenwerking, terwijl de veiligheid en het eigendom van gegevens bij Notion voor sommigen een punt van zorg zijn.

Dit is waarom ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, een krachtig alternatief is voor Anytype en Notion.

ClickUp combineert de beste functies van Anytype en Notion en nog veel meer. Als contextuele AI-werktool biedt ClickUp een platform dat kennisbeheer, projectmanagement, realtime communicatie, teamsamenwerking, automatisering, agents en contextuele AI centraliseert.

Dit is waar ClickUp zich onderscheidt:

ClickUp's One Up #1: ClickUp chatten

Vergeet het schakelen tussen tools voor discussies en projectmanagementtools voor taken. Met ClickUp's Chat kunnen teams in realtime chatten en gesprekken per project of onderwerp georganiseerd houden.

Houd uw externe en interne team verbonden in de werkstroom met ClickUp Chat

Bovendien gaan discussies met de functie 'Assign Comments' van ClickUp niet verloren: zet elke opmerking om in een actiepunt met een deadline, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Dit is wat Thomas Clifford, Product Manager bij TravelLocal, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

We gebruiken ClickUp voor al ons projectmanagement en taakbeheer, evenals als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en bijwerken van ons OKR-raamwerk en verschillende andere toepassingen, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstroom. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk met elkaar kan worden verbonden.

We gebruiken ClickUp voor al ons projectmanagement en taakbeheer, evenals als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en bijwerken van ons OKR-raamwerk en verschillende andere use cases, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstroom. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk met elkaar kan worden verbonden.

*clickUp's One Up #2: ClickUp document

Maak en bewerk documenten samen met uw team in realtime met ClickUp Docs

ClickUp Docs is een volledig geïntegreerde documenthub waarmee gebruikers in realtime documenten kunnen maken, bewerken en samenwerken. De intuïtieve interface van de Docs-editor biedt vertrouwdheid met documentverwerkingsplatforms zoals Google Documenten of Microsoft Word.

Naast tekstuele content ondersteunt Docs ook rich media zoals foto's, video's, GIF's en meer. Of je nu een persoonlijke wiki maakt of een interactieve checklist bijhoudt, ClickUp Docs ondersteunt verschillende formaten. Je kunt deze documenten eenvoudig exporteren als PDF, HTML of MD en ze afdrukken.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor projectmanagement voor alle soorten projecten

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain en Brain MAX

Profiteer van de kracht van AI-agents en meerdere externe AI-modellen (zoals ChatGPT, Gemini, Claude en meer) die de VOLLEDIGE context van uw bredere werk-ecosysteem hebben, inclusief verbonden apps, en de garantie van privacy op ondernemingsniveau.

Houd het werk op gang – tussen teams, afdelingen en tijdzones – met de snelle antwoorden van ClickUp Brain

En dat is precies wat ClickUp Brain biedt. Als een door AI aangedreven neuraal netwerk dat taaken, documenten, mensen en het volledige kennissysteem van uw bedrijf naadloos met elkaar in verbinding brengt, waardoor het werk slimmer en efficiënter wordt. Dat is de kracht van een ambient work AI.

Creëer één enkele bron van waarheid voor alle groepsdocumentatie met ClickUp Knowledge Management

Werk AI wordt toegankelijker met ClickUp Brain MAX , een speciale desktop-AI-companion die AI, zoekfuncties en automatisering in elke werk-app samenbrengt. Dit luidt een nieuw tijdperk van contextuele AI in en maakt een einde aan de chaos van losstaande AI-tools. Omdat je er maar één nodig hebt, en deze volledig op de hoogte is van je taken.

ClickUp's One Up #4: ClickUp-taak

Stel je een taakbeheersysteem voor dat anticipeert op je behoeften in plaats van je chaos nog groter te maken. ClickUp-taak streeft precies dat na door de typische knelpunten weg te werken. In plaats van updates bij te houden, levert deze functie ze rechtstreeks aan je werkruimte.

Identificeer potentiële projectobstakels ruim van tevoren of vind direct een cruciale taak, ongeacht waar deze is opgeslagen.

Beheer en automatiseer taken met AI op ClickUp-taak

ClickUp-taak gaat verder dan de basis en kan al uw werk op één ruimte samenbrengen. Zie het als een centrale hub waar uw documenten, whiteboards en gesprekken op natuurlijke wijze worden gekoppeld aan uw taken. Aanpassing speelt een grote rol, waardoor u velden en werkstroom kunt afstemmen op de behoeften van uw team.

Hier is een korte video-overzicht van de soorten taken in ClickUp:

Omdat automatisering de repetitieve taken voor zijn rekening neemt, kunt u zich concentreren op het werk dat er echt toe doet. Met functies zoals AI-aangedreven samenvattingen en voortgang bijhouden met ClickUp Brain, streeft ClickUp-taak ernaar om inzichten te bieden, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

ClickUp's One Up #5: ClickUp-integraties

Integreer en importeer vanuit andere tools op ClickUp

ClickUp Integrations maakt verbinding met meer dan 1.000 apps van derden, waardoor u flexibel de extra functionaliteiten en functies kunt selecteren die u nodig hebt. Of u nu GitHub gebruikt voor ontwikkeling, Google Drive voor bestandsopslag of Slack voor communicatie, ClickUp brengt alles samen.

Bovendien beloven native integraties en API-toegang een meer verbonden ervaring, omdat je gegevens tussen platforms kunt synchroniseren, repetitieve taken kunt automatiseren en naadloos kunt werk in je favoriete apps!

Probeer ClickUp – het beste alternatief voor Anytype en Notion

Zowel Anytype als Notion hebben hun sterke en zwakke punten. Anytype is meer gericht op persoonlijk kennisbeheer, met de nadruk op privacy, veiligheid en offline toegang.

Aan de andere kant blinkt Notion uit in samenwerking, projectdocumentatie en database-gestuurde organisatie. Sommigen vinden Anytype het beste alternatief voor Notion op het gebied van veiligheid, terwijl anderen Notion veel beter vinden vanwege de samenwerkingsfuncties. De keuze hangt uiteindelijk af van uw behoeften.

Als u echter het beste van twee werelden wilt, is ClickUp het ultieme alternatief. Het biedt end-to-end veiligheid met verschillende maatregelen om te voldoen aan SOC 2, GDPR en HIPAA. Tegelijkertijd biedt het een bereik van samenwerkingsfuncties die u helpen ideeën te organiseren en in verbinding te komen met degenen die ertoe doen.

ClickUp zorgt voor een krachtige boost van productiviteit voor kennisbeheer, waardoor u slimmer kunt werken in plaats van harder. Meld u aan voor ClickUp en ervaar het verschil!