11 beste AI's die luisteren en aantekeningen maken in 2025

Aantekeningen maken betekent niet langer krabbelen in een notitieboekje of koortsachtig typen terwijl je probeert het gesprek bij te houden.

Dankzij AI die luistert en aantekeningen maakt, kunt u zich volledig concentreren op vergaderingen, lezingen of brainstormsessies, terwijl de technologie het zware werk doet. Deze tools transcriberen gesprekken in realtime, vatten de belangrijkste punten samen en ordenen uw aantekeningen automatisch.

En het is niet alleen maar hype. Volgens ClickUp Insights gebruikt 88% van de respondenten AI in een of andere vorm, waarbij meer dan de helft (55%) meerdere keren per dag gebruikmaakt van AI-tools. Vergaderassistenten en AI-apps voor vergadernotities behoren hier tot de meest gebruikte toepassingen.

In deze blog hebben we de beste AI-tools voor het maken van aantekeningen op een rijtje gezet, waarmee professionals en studenten voorgoed afscheid kunnen nemen van handmatig aantekeningen maken.

Waar moet je op letten bij AI die luistert en aantekeningen maakt?

Niet alle AI-tools voor het maken van aantekeningen zijn hetzelfde.

Sommige tools transcriberen gewoon uw virtuele vergaderingen, terwijl andere ongestructureerde teamdiscussies omzetten in beknopte vergaderverslagen, sleutel actiepunten markeren en alles netjes integreren in uw werkstroom.

Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden bij het kiezen van de juiste AI die luistert en aantekeningen maakt:

Realtime transcriptie: kies een tool met een hoge transcriptienauwkeurigheid, vooral als uw vergaderingen snel verlopen of als er meerdere sprekers met verschillende accenten aan deelnemen.

Slim samenvatten: Kies voor een tool die meer doet dan alleen transcriberen en belangrijke punten, beslissingen, afhankelijkheden en volgende stappen vastlegt.

Werkstroom-integratie: zoek naar tools die synchroniseren met uw kalender, taakbeheerder en documentatieplatform, zodat uw aantekeningen van de vergadering onderdeel worden van uw bredere proces.

Doorzoekbare kennisbank: Kies software waarmee je je aantekeningen gemakkelijk kunt ordenen en terugvinden binnen een efficiënte Kies software waarmee je je aantekeningen gemakkelijk kunt ordenen en terugvinden binnen een efficiënte persoonlijke kennisbeheerinstallatie

De beste AI die luistert en aantekeningen maakt in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste apps voor het maken van aantekeningen, zodat je in één oogopslag de AI-functies, prijzen en gebruiksscenario's kunt vergelijken.

Naam tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één taak-, document- en vergaderingbeheer • AI-aantekenares met realtime samenvattingen • Geïntegreerd met ClickUp-taak en document • Gecentraliseerde aantekeningen van de vergadering met ClickUp Brain Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Otter. ai Realtime transcriptie en ondertiteling • Live transcripties met spreker-ID • Otter AI Chat voor directe vragen en antwoorden • Automatische dia-opname tijdens vergaderingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99/gebruiker/maand. Fireflies Samenvattingen van verkoopvergaderingen en interne vergaderingen • AI-aangedreven transcriptie en zoeken • Intelligentie van gesprek en -analyse • CRM- en kalender-integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per gebruiker per maand. Avoma Omzetteams en klantgerichte vergaderingen • Real-time aantekeningen maken en vergaderinginformatie • CRM- en video-vergaderingen synchroniseren • Dealinzichten en coachingtools Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 29 per gebruiker per maand. Notta Lichtgewicht aantekening-opname en meertalige vergaderingen • Real-time transcriptie in meer dan 100 talen • AI-samenvattingen met trefwoorddetectie • Bestanden uploaden en aangepaste woordenschat Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/gebruiker/maand. Tactiq Teams die Google Meet & Zoom gebruiken • Live transcriptie in de zijbalk tijdens vergaderingen • Aantekeningen direct markeren en delen • Exporteren naar Google Documenten en Notion Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand. Sembly Team samenwerking met gesprek-analyse • AI-vergaderingssamenvattingen en inzichten • Deel werkruimten voor aantekeningen • Taakextractie en actiepunten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per gebruiker per maand. Krisp Ruisonderdrukking bij het maken van aantekeningen • Ruis- en echo-onderdrukking • AI-vergaderassistent met automatische samenvattingen • Vergaderingstijd- en vergaderinganalyses Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16 per gebruiker per maand. Fathom Gratis AI-aantekeningen voor Zoom en Google Meet • AI-gegenereerde samenvattingen van vergaderingen • Automatisch geordende aantekeningen per onderwerp • CRM-integratie en zoeken in transcripties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand. MeetGeek Video-gesprekken met inzichten en automatisering • AI-samenvattingen en transcriptiehoogtepunten • Automatisch deel met Slack, Notion en HubSpot • Trefwoordbijhouden en -analyse Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker per maand. Jamie AI Snelle, taalonafhankelijke aantekeninggeneratie • Geen bot-lidmaatschap vereist • Werk op alle platforms • AI-samenvattingen worden direct na de vergadering geleverd Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf ~$28/maand

Beste AI die luistert en aantekeningen maakt

Laten we elke AI-app voor het maken van aantekeningen in detail bespreken.

ClickUp (het beste voor alles-in-één taak-, document- en vergaderingbeheer)

Houd uw vergadering-antekeningen, taken en gesprekken verbonden met ClickUp.

Als 's werelds eerste Converged AI Workspace is ClickUp uw commandocentrum voor het omzetten van gesprekken in traceerbare actiepunten.

Om te beginnen vindt ClickUp Calendar op intelligente wijze de beste tijden voor uw team, waardoor het heen en weer gestuur met handmatig plannen overbodig wordt. Of het nu gaat om terugkerende check-ins of eenmalige strategische gesprekken, u kunt vergaderingen rechtstreeks vanuit uw werkruimte opzetten en ClickUp de logistiek laten regelen.

Vraag ClickUp Brain om vergaderingen voor je te plannen!

Of het nu gaat om een terugkerende check-in of een eenmalig strategisch gesprek, de ClickUp AI Notetaker neemt automatisch deel aan uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen en biedt een vergadering met audio-opname, de belangrijkste punten van de vergadering in één oogopslag en een checklist met actiepunten om verantwoordelijkheden te verduidelijken en de zaken in beweging te houden.

U ontvangt ook een volledig transcript van het gesprek, dat u kunt uitbreiden en raadplegen wanneer dat nodig is, samen met een voltooide audio-opname die ideaal is om snel terug te luisteren of om bij te praten als u de vergadering hebt gemist.

Leg nauwkeurige transcripties van vergaderingen vast met ClickUp AI Notetaker.

En daar houdt de magie niet op. ClickUp Brain, het krachtige neurale netwerk van ClickUp, kan vergader-aantekeningen naar elke taal vertalen, actiepunten eruit halen, deze omzetten in taken en ze koppelen aan uw bestaande projecttijdlijnen.

Het kan ook inzichten uit eerdere gesprekken aan het licht brengen, aangezien uw transcripties doorzoekbaar zijn op ClickUp. Op deze manier kunt u zich concentreren op het gesprek, terwijl ClickUp de documentatie en follow-up afhandelt.

Stel specifieke vragen over uw vergadering-transcripties en krijg een uitgebreid antwoord met ClickUp Brain.

Al uw notities van vergaderingen worden automatisch opgeslagen in ClickUp Docs en zijn gemakkelijk toegankelijk via uw kalender of de Docs hub. Wilt u lopende discussies opslaan? Bouw dan een interne kennisbank. Geeft u de voorkeur aan gestructureerde formats? Probeer dan een sjabloon voor notities van vergaderingen voor dagelijkse stand-ups of updates voor clients.

Maar daar blijft het niet bij. In ClickUp kan uw volledige werkstroom, inclusief chats en taakopmerkingen, direct worden omgezet in ClickUp-taken. Of u nu brainstormt in een chatkanaal in ClickUp, feedback achterlaat op een document of de volgende stappen bespreekt in een taakopmerking, elk gesprek in de werkruimte is bruikbaar.

Met slechts één klik kunt u elk bericht of elke opmerking omzetten in een traceerbare taak, deze toewijzen aan de juiste persoon en deadlines instellen. Deze uniforme aanpak betekent dat elke discussie, beslissing en elk idee, waar dan ook, kan worden vastgelegd, bijgehouden en uitgevoerd binnen ClickUp. Uw team kan naadloos overschakelen van gesprek naar actie, waardoor projecten op schema blijven en iedereen op één lijn blijft.

Wilt u zien hoe ClickUp AI Notetaker helpt om vergaderingen meer productief te maken? Bekijk deze video ⬇️

De beste functies van ClickUp

AI-aangedreven agenda: Plan automatisch werkblokken, houd alle gebeurtenissen, taken en aantekeningen synchroniseren en werk soepel samen met zichtbaarheid in de beschikbaarheid van teamgenoten met ClickUp Calendar.

Integratie van werk en chat : koppel discussies aan relevante taken en documenten met ClickUp Chat en zet elk bericht om in een taak met titel, beschrijving en links die automatisch worden ingevuld met ClickUp Brain.

Werkstroomautomatisering: kies uit een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare werkstroom: wijs taken toe, wijzig statussen, verplaats lijsten, verstuur e-mails en meer met : kies uit een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare werkstroom: wijs taken toe, wijzig statussen, verplaats lijsten, verstuur e-mails en meer met ClickUp Automatisering

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies kan in het begin overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 zegt:

ClickUp is zo handig, alleen al als takenlijst! Aanvankelijk was ik ervan overtuigd dat ik de voorkeur zou geven aan geschreven aantekeningen, maar het is zo fijn om alles naar eigen voorkeur te kunnen indelen en om deadlines te kunnen wijzigen en bijlagen aan taken te kunnen toevoegen, enz. Het zorgt ervoor dat je nooit iets vergeet, omdat alles op één plek staat.

ClickUp is zo handig, alleen al als takenlijst! Aanvankelijk was ik ervan overtuigd dat ik de voorkeur zou geven aan geschreven aantekeningen, maar het is zo fijn om alles naar eigen voorkeur te kunnen indelen en om deadlines te kunnen wijzigen en bijlagen aan taken te kunnen toevoegen, enz. Het zorgt ervoor dat je nooit iets vergeet, omdat alles op één plek staat.

💟 Bonus: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopmaatje dat de manier waarop u informatie vastlegt transformeert met zijn geavanceerde spraak-naar-tekst-mogelijkheden. Spreek gewoon uw gedachten, vergaderdiscussies of brainstormsessies uit, en Brain MAX luistert in realtime en transcribeert uw woorden onmiddellijk in georganiseerde, doorzoekbare aantekeningen. Dankzij de diepgaande integratie in uw werkruimte kunnen aantekeningen automatisch worden gekoppeld aan relevante taken, projecten of contacten, zodat niets verloren gaat of vergeten wordt. Of u nu in een vergadering zit, aan het bellen bent of gewoon hardop denkt, Brain MAX maakt aantekeningen maken moeiteloos, nauwkeurig en altijd synchroniseren met uw werkstroom.

2. Otter. ai (het beste voor realtime transcriptie van vergaderingen en team samenwerking)

De gratis AI-aantekeningsapp van Otter luistert mee met uw gesprekken via Zoom, Google Meet en Microsoft Teams en maakt vervolgens direct slimme vergader-aantekeningen die u kunt bewerken, doorzoeken en delen.

Het integreert naadloos met grote videoconferentieplatforms via de "OtterPilot"-bot, die automatisch deelneemt aan gesprekken om live transcripties met tijdstempels vast te leggen met automatische sprekeridentificatie. Het platform blinkt uit in productiviteit na vergaderingen door beknopte AI-samenvattingen te genereren, actiepunten te markeren en een collaboratieve werkruimte te bieden waar teamleden transcripties kunnen bewerken.

Je kunt ook opmerkingen toevoegen en hoogtepunten rechtstreeks delen met tools zoals Slack, Notion en Salesforce, terwijl je tegelijkertijd aangepaste woordenschat leert voor een grotere nauwkeurigheid.

Otter. ai beste functies

Krijg live transcripties voor Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, zodat deelnemers gesprekken kunnen volgen terwijl ze plaatsvinden.

Gebruik de automatische vastleggingsfunctie voor dia's en belangrijke afbeeldingen die tijdens virtuele vergaderingen worden getoond, en raadpleeg ze indien nodig.

Creëer een centrale opslagplaats voor al uw vergaderingen met een op trefwoorden gebaseerde zoekfunctie in transcripties, waardoor u informatie supersnel kunt terugvinden.

Otter. ai limiet

De mobiele app-ervaring voelt als een limiet in vergelijking met de volledige desktopversie, vooral voor bewerking of taggen van aantekeningen.

Otter. ai-prijzen

Basis: Gratis

Pro: $ 16,99 per gebruiker/maand

Business: $ 30 per gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind het prettig dat Otter AI het volledige transcript van de vergadering doorneemt en alle sleutelgesprekspunten samenvat. Als er iets niet op de lijst staat, kun je het samenvattingsgedeelte bewerken om het toe te voegen.

Ik vind het prettig dat Otter AI het volledige transcript van de vergadering doorneemt en alle sleutelgesprekspunten samenvat. Als er iets niet op de lijst staat, kun je het samenvattingsgedeelte bewerken om het toe te voegen.

3. Fireflies (het beste voor doorzoekbare gesprekken en compatibiliteit tussen verschillende platforms)

via Fireflies

Fireflies is ontworpen voor teams die op zoek zijn naar een AI-vergaderassistent die meer doet dan alleen aantekeningen maken. Deze tool luistert naar uw vergaderingen, transcribeert ze nauwkeurig en biedt doorzoekbare transcripties waarmee u gesprekken dagen of zelfs maanden later opnieuw kunt bekijken.

Fireflies onderscheidt zich door diepgaande gesprek-intelligentie en een krachtige "Ask Fred"-functie, die gebruikmaakt van GPT-functionaliteit om gebruikers in staat te stellen te chatten met hun vergadercontent, direct antwoorden op te halen, belangrijke details te extraheren of vervolgcontent te genereren, zoals e-mails of posts op sociale media.

Naast automatische transcriptie en AI-samenvattingen biedt Fireflies diepgaande analyses die de spreektijd en het sentiment van sprekers bijhouden, evenals Topic Trackers om specifieke trefwoorden te monitoren. Dit maakt het een betrouwbare tool voor verkoop-, marketing- en wervingsteams om gesprekken te analyseren, gegevens automatisch te registreren in CRM's zoals Salesforce en HubSpot, en bruikbare inzichten te verkrijgen uit hun gesprekken.

De beste functies van Fireflies

Krijg ondersteuning voor vergaderingen op meerdere platforms, zoals Zoom, Google Meet, Webex en meer, zodat teams die verschillende tools gebruiken, synchroniseren.

Gebruik slimme zoekfuncties om trends, terugkerende thema's of beslissingen die tijdens gesprekken zijn genomen te ontdekken.

Automatiseer AI-aangedreven verslagen van vergaderingen en organiseer aantekeningen in secties zoals actiepunten, vragen en taken voor snelle follow-ups na de vergadering.

Limiet van Fireflies

De nauwkeurigheid van transcripties kan variëren in rumoerige omgevingen of wanneer meerdere sprekers elkaar onderbreken.

Prijzen van Fireflies

Free

Pro: $ 18 per gebruiker/maand

Business: $ 29 per gebruiker/maand

Onderneming: $39 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Fireflies

G2: 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies?

Een recensie op G2 zegt:

Fireflies neemt stilletjes deel aan elk gesprek, transcribeert het gesprek met verrassende nauwkeurigheid en maakt vervolgens actitem, samenvattingen en zelfs spreker-specifieke aantekeningen – zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. De AI-zoekfunctie en Smart Highlights-functies zijn vooral krachtig wanneer ik discussies van weken geleden in enkele seconden moet kunnen terugvinden.

Fireflies neemt stilletjes deel aan elk gesprek, transcribeert het gesprek met verrassende nauwkeurigheid en maakt vervolgens actiem, samenvattingen en zelfs spreker-specifieke aantekeningen – zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. De AI-zoekfunctie en Smart Highlights-functies zijn vooral krachtig wanneer ik discussies van weken geleden in enkele seconden moet kunnen terugvinden.

👀 Wist je dat? De oudste aantekeningen in de geschiedenis werden meer dan 5000 jaar geleden op kleitabletten in Mesopotamië gekrast. Oude schrijvers waren in feite de eerste aantekenaren!

4. Avoma (het meest geschikt voor verkoop- en klantensuccesteams die gestructureerde informatie over vergaderingen nodig hebben)

via Avoma

Avoma gaat verder dan de gebruikelijke AI-app voor het maken van aantekeningen door rijke, contextuele vergaderinformatie te bieden.

De sleutelkracht is de integratie van vier kernmodules: een AI-vergaderassistent voor transcriptie en aantekening maken, een planner en leadrouter voor het boeken en routeren, Conversation Intelligence voor diepgaande gespreksanalyse en Revenue Intelligence voor CRM-automatisering en het bijhouden van transactierisico's.

Avoma kan ook aanpasbare, contextbewuste coaching-scorekaarten voor vertegenwoordigers genereren, de naleving van verkoopmethodologieën (zoals MEDDIC/BANT) bijhouden en CRM-velden automatisch bijwerken, waardoor het een krachtig systeem biedt voor het beheer van de pijplijn en de teamprestaties.

Van op rol gebaseerde vergaderverslagen tot analyses van spreektijd: deze inzichten zijn aangepast voor verkoop-, klantensucces- en productteams. U kunt deze inzichten zelfs invoeren in een interne kennisbank om uw team op één lijn te houden.

De beste functies van Avoma

Laat deelnemers in realtime input toevoegen met live gezamenlijke aantekeningenbewerking.

Krijg een overzicht van hoeveel elke deelnemer heeft gesproken met door AI gegenereerde analyse van de spreektijd, zodat managers dominante stemmen of gebrek aan betrokkenheid kunnen herkennen.

Schakel native CRM in om inzichten en actiepunten rechtstreeks te synchroniseren met platforms zoals Salesforce en HubSpot.

Limiet van Avoma

Geavanceerde functies zijn ontworpen voor verkoop- en klantgerichte teams, dus freelancers of studenten zullen wellicht niet profiteren van alle functies.

Prijzen van Avoma

Startup: $ 29 per maand/gebruiker

Organisatie: $ 39 per maand/gebruiker

Onderneming: $ 39 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Avoma?

Een recensie op G2 zegt:

Avoma heeft voor onze organisatie een enorme verandering teweeggebracht. Dankzij de AI-aangedreven transcripties en vergaderverslagen worden klantinzichten vastgelegd en zijn de volgende stappen voor iedereen duidelijk. Er zijn native integraties met Zoom, HubSpot (ons huidige CRM) en andere tools die onze werkstroom hebben verbeterd, waardoor het gemakkelijker is om teams op één lijn te brengen en projecten op schema te houden.

Avoma heeft voor onze organisatie een enorme verandering teweeggebracht. Dankzij de AI-aangedreven transcripties en vergaderverslagen worden klantinzichten vastgelegd en zijn de volgende stappen voor iedereen duidelijk. Er zijn native integraties met Zoom, HubSpot (ons huidige CRM) en andere tools die onze werkstroom hebben verbeterd, waardoor het gemakkelijker is om teams op één lijn te brengen en projecten op schema te houden.

💡 Pro-tip: Kies een methode voor het maken van aantekeningen, afhankelijk van je doel, stijl en hoe gedetailleerd de aantekeningen moeten zijn: Overzichtsmethode : Schrijf de belangrijkste onderwerpen als kopteksten en zet de subpunten daaronder.

Cornell-methode : Verdeel de pagina in drie delen: Aantekeningen (hoofdcontent tijdens de vergadering), Aandachtspunten (trefwoorden, vragen, actiepunten) en Samenvatting (belangrijkste punten onderaan).

Grafiekmethode: gebruik tabellen om bij te houden wie wat heeft gezegd, deadlines of categorieën (bijv. Onderwerp | Beslissing | Actiepunt | Eigenaar | Deadline)

5. Notta (het beste voor meertalige transcriptie en aantekeningenconversie)

via Notta

Notta ondersteunt realtime transcriptie via de Notta Bot, die kan deelnemen aan vergaderingen op Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Webex, met opties voor zowel eentalige als tweetalige transcriptie.

Het blinkt uit in veelzijdigheid en taalondersteuning en biedt uitzonderlijke transcriptie- en samenvattingsmogelijkheden in maar liefst 58 talen, met vertalingen naar 42 talen, waardoor het een uitstekende keuze is voor internationale teams en meertalige communicatie.

Tot de opvallende kenmerken van Notta behoren de mogelijkheid om tot vijf webpagina's tegelijk op te nemen en te transcriberen, een functie voor het maken van samenvattingen van YouTube-video's met één muisklik en opties voor hardware-integratie, waardoor gebruikers moeiteloos audio kunnen vastleggen en ordenen van live virtuele vergaderingen, vooraf opgenomen bestanden en zelfs persoonlijke gesprekken.

U kunt sjablonen voor aantekeningen toepassen en aangepaste woordenschat toevoegen, zoals bedrijfsspecifiek jargon, om de nauwkeurigheid van de transcriptie te verbeteren. Transcripties kunnen in meerdere formaten worden geëxporteerd, waaronder TXT, DOCX, PDF en SRT.

De beste functies van Notta

Gebruik realtime spraak-naar-teksttranscriptie om gesproken woorden direct vast te leggen, die talen en dialecten ondersteunt voor meer dan 50 talen en dialecten voor wereldwijde samenwerking.

Segmenteer transcripties automatisch met op onderwerp gebaseerde aantekening-organisatie, waardoor het gemakkelijk wordt om door lange opnames te bladeren.

Exporteer naar Notion, Evernote en Word om je aantekeningen te integreren in professionele werkstroom.

Geen limiet

Het dashboard op uw desktop kan rommelig aanvoelen, vooral wanneer u meerdere opnames of overlappende aantekeningen verwerkt.

Prijzen van Notta

Free

Pro: $ 13,49 per maand/gebruiker

Business: $ 27,99 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Notta-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Een recensie op G2 zegt:

Sleep een video-link of bestand naar de tool en ontvang binnen enkele seconden een voltooide video-samenvatting. Ik kan ook meerdere bestanden van 10-20 tegelijk slepen, wat ik erg handig vind. Vervolgens converteer ik het naar het YouTube-samenvattingsformat. Ik gebruik dit voor cursusvideo's en het is een must-have!

Sleep een video-link of bestand naar de tool en ontvang binnen enkele seconden een voltooide video-samenvatting. Ik kan ook meerdere bestanden van 10-20 tegelijk slepen, wat ik erg handig vind. Vervolgens converteer ik het naar het YouTube-samenvattingsformat. Ik gebruik dit voor cursusvideo's en het is een must-have!

6. Tactiq (het beste voor live ondertiteling en snelle export van vergaderingen)

via Tactiq

Tactiq gebruikt een Chrome-extensie om vergaderingen live te transcriberen, zonder dat er een bot aan het gesprek hoeft deel te nemen.

Je kunt AI-prompts gebruiken om specifieke inzichten, follow-ups, samenvattingen, projectupdates enz. te extraheren en zelfs taken na vergaderingen te automatiseren (samenvattingen delen, CRM's bijwerken, tickets aanmaken, inzichten synchroniseren) op basis van triggers.

Het ondersteunt realtime transcriptie op Google Meet, Zoom en MS Teams, en dankzij de aanpasbare 'gepersonaliseerde AI-acties' kunt u uw prompts hergebruiken.

Aangezien deze AI-aantekening gegevensveiligheid garandeert via SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR en andere relevante normen, is het een goede optie voor organisaties die vertrouwelijkheid en naleving hoog in het vaandel hebben staan.

De beste functies van Tactiq

Krijg live transcripties van vergaderingen in Google Meet, Zoom en Microsoft Teams met ondertiteling op het scherm.

Gebruik de functie voor het vastleggen van citaten om sleuteluitspraken tijdens gesprekken op te slaan en context toe te voegen, zodat u deze later gemakkelijker kunt terugvinden.

Exporteer naar Google Documenten en Notion om aantekeningen en documentatie direct aan elkaar te koppelen.

Limiet van Tactiq

Er is geen ingebouwd taakbeheer, dus vastgelegde actiepunten moeten nog steeds handmatig worden verplaatst naar tools voor productiviteit.

Prijzen van Tactiq

Free

Pro: $ 12 per maand/gebruiker

Team: $ 20 per maand/gebruiker

Business: $ 40 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tactiq?

Een recensie op G2 zegt:

Er zijn een paar dingen, maar mijn favoriete functie is waarschijnlijk de AI-aangedreven samenvattingen. Na mijn vergaderingen geeft Tactiq me een korte samenvatting, waarin de sleutelpunten en actiepunten worden benadrukt. Dit is geweldig, vooral als ik achter elkaar vergaderingen heb en geen tijd heb om gedetailleerde aantekeningen te maken.

Er zijn een paar dingen, maar mijn favoriete functie is waarschijnlijk de AI-aangedreven samenvattingen. Na mijn vergaderingen geeft Tactiq me een korte samenvatting, waarin de sleutelpunten en actiepunten worden benadrukt. Dit is geweldig, vooral als ik achter elkaar vergaderingen heb en geen tijd heb om gedetailleerde aantekeningen te maken.

📮 ClickUp Insight: 21% van de respondenten wil AI gebruiken om professioneel uit te blinken door het toe te passen op vergaderingen, e-mails en projecten. Hoewel de meeste e-mailapps en projectmanagementplatforms AI als functie hebben geïntegreerd, is deze mogelijk niet naadloos genoeg om werkstroom tussen tools te verenigen. Maar bij ClickUp hebben we de code gekraakt! Met de AI-aangedreven vergaderbeheerfuncties van ClickUp kunt u eenvoudig agendapunten maken, aantekeningen van vergaderingen vastleggen, taken maken en toewijzen op basis van vergadernotities, opnames transcriberen en nog veel meer – met onze AI Notetaker en ClickUp Brain. Combineer ze met ClickUp's Agents en u beschikt over een krachtige reeks tools! Bespaar tot 8 vergaderuren per week met ClickUp, net als onze clients bij Stanley Security!

7. Sembly (het beste voor vergadering-analyses en het bijhouden van beslissingen)

via Sembly

Sembly is gespecialiseerd in het leveren van gedetailleerde, gestructureerde AI-vergaderingssamenvattingen met een sterke focus op taakbeheer en organisatorische kennis.

Een van de opvallende functies is dat sleutel-items, zoals beslissingen, vereisten, risico's en problemen, automatisch worden herkend en uit het transcript worden gehaald, zodat er geen toewijzing over het hoofd wordt gezien.

Sembly biedt ook 'Multi-meeting chats' en 'AI Artifacts', waarmee gebruikers toegang hebben tot hun volledige vergadergeschiedenis om informatie uit meerdere discussies terug te vinden. Het is een handige tool voor projectmanagers en programmamanagers die de voortgang moeten bijhouden en informatie in de loop van de tijd moeten consolideren.

De beste functies van Sembly

Upload audio- en video-bestanden met een maximale duur van 5 uur en een maximale grootte van 500 MB om offline vergaderopnames te verwerken.

Filter geplakte vergaderingen op deelnemers, bron, trefwoorden, datumbereik, enz. , met een krachtige zoekfunctie.

Groepeer gerelateerde vergaderingen in 'verzamelingen' voor een betere structuur en gebruik aanpasbare sjablonen en aantekening-formats voor vergaderingen.

Limiet van Sembly

De interface is niet erg intuïtief voor nieuwe gebruikers en de leercurve kan de onboarding voor nieuwe teams vertragen.

Prijzen van Sembly

Persoonlijk: Gratis

Professioneel: $ 15 per maand/gebruiker

Team: $ 29 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Sembly?

Een recensie op G2 zegt:

Ik ben dol op de AI Chat. Je kunt de aantekeningen van vergaderingen verwerken door de AI Chat instructies te geven. Het ging eigenlijk veel sneller en beter dan een mens dat zou kunnen.

Ik ben dol op de AI Chat. Je kunt de aantekeningen van vergaderingen verwerken door de AI Chat instructies te geven. Het ging eigenlijk veel sneller en beter dan een mens dat zou kunnen.

🧠 Leuk weetje: uit een onderzoek van Frontiers in Psychology blijkt dat handschrift meer hersengebieden activeert en het geheugen beter ondersteunt dan typen. Het goede nieuws is dat veel AI-aangedreven apps voor het maken van aantekeningen nu rommelig handschrift kunnen herkennen en index, waardoor zelfs handgeschreven aantekeningen doorzoekbaar worden.

8. Krisp (het beste voor heldere audio en automatische transcriptie)

via Krisp

Naast het transcriberen van gesprekken/vergaderingen en het geven van door AI gegenereerde aantekeningen, past Krisp het accent van de spreker in realtime aan, zodat de luisteraar een neutraler of lokaal begrijpelijk accent hoort.

De belangrijkste en meest geprezen functie van Krisp is de eigen AI-aangedreven technologie voor het onderdrukken van ruis, echo en achtergrondgeluiden. Deze technologie levert een consistent heldere geluidskwaliteit door de stem van de gebruiker op intelligente wijze te scheiden van vrijwel alle omgevingsgeluiden, zoals toetsaanslagen, verkeersgeluiden en gesprekken van anderen.

Krisp werkt als een lichtgewicht virtueel audioapparaat en werkt naadloos in alle communicatie-apps zonder dat er een bot of speciale hardware nodig is. Geavanceerde functies, zoals een AI Agent Assist voor het samenvatten van vergaderingen, maken het aanbod compleet.

De beste functies van Krisp

Zorg voor helder geluid met realtime ruisonderdrukking en echo-onderdrukking.

Gebruik AI om trefwoorden, taken en discussiepunten te markeren zonder een volledige handmatige beoordeling.

Krijg na afloop van het gesprek een overzicht van hoeveel tijd elke deelnemer aan het woord is geweest.

Limiet van Krisp

Richt zich sterk op audiokwaliteit en minder op diepgaande samenvattingen van vergaderingen of het genereren van vervolgacties.

Prijzen van Krisp

Free

Pro: $ 16 per maand/gebruiker

Business: $ 30 per maand/gebruiker

Krisp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Krisp?

Een recensie op G2 zegt:

Het integreert naadloos met Zoom, Teams en andere conferentietools, en de installatie is snel en eenvoudig. De kwaliteit van de transcripties is in de loop der tijd enorm verbeterd, de video-opnamefunctie is geweldig en de AI-assistent voor de actiepunten uit de vergadering is altijd perfect!

Het integreert naadloos met Zoom, Teams en andere conferentietools, en de installatie is snel en eenvoudig. De kwaliteit van de transcripties is in de loop der tijd enorm verbeterd, de video-opnamefunctie is geweldig en de AI-assistent voor de actiepunten uit de vergadering is altijd perfect!

💡 Pro-tip: Sommige professionals geven de voorkeur aan gestructureerde sjablonen, terwijl anderen liever vrij aantekeningen maken. Weet je niet zeker wat bij jou past? Deze methoden voor het maken van aantekeningen kunnen je helpen dat uit te zoeken.

9. Fathom (het beste voor rolgebaseerde hoogtepunten en automatische CRM-logging)

via Fathom

Voor projectmanagers die een korte tijdspanne willen tussen het afronden van een vergadering en de follow-up, is Fathom een goede optie, omdat het binnen ~30 seconden na afloop van de vergadering samenvattingen genereert.

Er is ook een AI-assistentinterface waar u vragen kunt stellen over uw opnames (bijvoorbeeld: "Wat werd er gezegd over X?") en snel antwoord krijgt.

Het biedt ook uitgebreide integratie, met name voor verkoop- en succesteams, door automatisch video's, transcripties en gestructureerde samenvattingen rechtstreeks te synchroniseren met CRM-platforms zoals Salesforce en HubSpot, samen met een "Ask Fathom" AI-assistent voor het queryen van de content van vergaderingen.

Met deze AI-tool voor vergader-aantekeningen kunnen teams een gedeelde, doorzoekbare opslagplaats van eerdere gesprekken/transcripties creëren, waardoor kennis behouden blijft, nieuwe teamleden snel op de hoogte kunnen worden gebracht en inzichten uit vergaderingen gemakkelijk toegankelijk zijn.

Ontdek de beste functies

Markeer delen van een vergadering tijdens of na het gesprek en deel deze met teamleden in plaats van het volledige transcript te delen.

Stel vragen over een vergadering en haal inzichten op via tijdcodes, enz.

Houd deal-specifieke inzichten bij (pijnpunten, kooprollen, enz.) en synchroniseer met CRM om de content van vergaderingen af te stemmen op omzetwerkstroom.

Begrijp de limieten

Werk alleen met Zoom, wat een limiet kan zijn voor teams die andere vergaderplatforms gebruiken, zoals Google Meet of MS Teams.

Fathom-prijzen

Free

Premium: $ 20 per maand/gebruiker

Team: $ 18 per maand/gebruiker

Business: $ 28 per maand/gebruiker

Fathom-beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (meer dan 5400 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (790+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Een recensie op G2 zegt:

Fathom maakt het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen moeiteloos — ik kan me concentreren op de discussie zonder me zorgen te maken dat ik details mis. De automatische transcripties, samenvattingen en markeerfuncties besparen enorm veel tijd en zorgen voor nauwkeurige follow-ups.

Fathom maakt het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen moeiteloos — ik kan me concentreren op de discussie zonder me zorgen te maken dat ik details mis. De automatische transcripties, samenvattingen en markeerfuncties besparen enorm veel tijd en zorgen voor nauwkeurige follow-ups.

10. MeetGeek (het beste voor analyse na vergaderingen en coachinginzichten)

via MeetGreek

Met MeetGreek kun je zelf bepalen aan welke vergaderingen de AI-tool deelneemt: alle vergaderingen in je agenda, alleen vergaderingen die je zelf organiseert, of je kunt de notulist handmatig uitnodigen of een vergaderlink plakken.

De kracht van het platform ligt in het vermogen om automatisch het type vergadering te detecteren (bijv. verkoop, teamvergadering, onboarding) en een bijbehorend, zeer contextueel samenvattingssjabloon toe te passen, zodat de gegenereerde aantekeningen onmiddellijk relevant en bruikbaar zijn.

Het biedt diepgaande analyses met meer dan 100 Sleutel Performance Indicators (KPI's) gericht op betrokkenheid, efficiëntie en inzichten van sprekers, die managers kunnen gebruiken voor teamcoaching.

Voor meer privacy kunt u met deze tool kiezen wie de automatisch gegenereerde e-mails met samenvattingen van vergaderingen ontvangt: iedereen die aan het gesprek heeft deelgenomen, mensen binnen uw bedrijfsdomein of alleen uzelf.

MeetGeek biedt ook een open API, waarmee je transcripties, hoogtepunten, samenvattingen en vergadergegevens in je eigen tools kunt importeren of werkstroom kunt triggeren.

De beste functies van MeetGeek

Analyseer punctualiteit, betrokkenheid en spreekbalans in de loop van de tijd met prestatiestatistieken voor vergaderingen.

Krijg door AI gegenereerde samenvattingen met gestructureerde formats (bijv. belangrijke punten, taken, risico's) om de follow-up na de vergadering een fluitje van een cent te maken.

Train de tool met aangepaste woordenschat zodat deze zich aanpast aan het jargon van uw bedrijf voor een nauwkeurigere transcriptie.

Limiet van MeetGeek

De desktopinterface kan tijdens livevergaderingen wat traag zijn, vooral bij multitasking.

Prijzen van MeetGeek

Basis: Gratis

Pro: $ 19 per maand/gebruiker

Business: $ 39 per maand/gebruiker

Enterprise: $ 59 per maand/gebruiker

Beoordelingen en recensies van MeetGeek

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek?

Een recensie op G2 zegt:

Het enige wat ik nog te doen heb is de bot toelaten tot de vergadering en al het andere wordt voor mij geregeld. Het is heel gemakkelijk te gebruiken en de add-ons helpen me om indien nodig een oogje in het zeil te houden.

Het enige wat ik nog te doen heb is de bot toelaten tot de vergadering en al het andere wordt voor mij geregeld. Het is heel gemakkelijk te gebruiken en de add-ons helpen me om indien nodig een oogje in het zeil te houden.

11. Jamie AI (het beste voor directe aantekeningen van de vergadering zonder opname)

via Jamie AI

Veel vergadertools vereisen dat een bot aan vergaderingen deelneemt om transcripties vast te leggen. Jamie AI vermijdt dit door audio via uw apparaat/app stil op de achtergrond vast te leggen. Hierdoor is het een solide keuze voor vergaderingen in het veld, persoonlijke discussies of hybride instellingen.

Met deze AI-tool voor het maken van aantekeningen krijgt u een centrale hub voor al uw transcripties van vergaderingen en samenvattingen, die overzichtelijk zijn georganiseerd, doorzoekbaar zijn en van tags zijn voorzien.

Het richt zich op het genereren van hoogwaardige, mensachtige vergaderantekeningen met geavanceerde onderwerpdetectie, die lange discussies opsplitst in georganiseerde samenvattingen met hoofdstukken. Het privacygerichte ontwerp, in combinatie met functies zoals slimme sprekeridentificatie en de mogelijkheid om met de AI te chatten voor directe, contextbewuste antwoorden, maakt het ideaal voor gebruikers die discretie en duidelijke, gestructureerde documentatie belangrijk vinden.

De beste functies van Jamie AI

Krijg herinneringen via de microfoon die je vragen om Jamie te starten wanneer de vergadering begint.

Definieer sjablonen voor hoe samenvattingen eruit moeten zien en deel ze eenvoudig, zelfs met mensen die Jamie niet gebruiken.

Voeg aangepaste woordenschat of jargon toe voor technische, meertalige of gespecialiseerde teams.

Beperking van Jamie AI

Er is geen integratie met veelgebruikte tools zoals Notion of Slack, wat uw documentatiewerkstroom kan vertragen.

Prijzen van Jamie AI

Free

Standaard: ~$28 (€25) per maand/gebruiker

Pro: ~ $ 55 (€ 47) per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Jamie AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Klaar om handmatig aantekeningen maken achter je te laten? Probeer ClickUp.

Er zijn tal van AI-tools voor het maken van aantekeningen die vergaderingen kunnen transcriberen of gesprekken kunnen samenvatten.

Sommige zijn perfect voor meertalige teams, andere voor coachinginzichten of CRM-integratie. Het goede nieuws? Je hebt keuze te over.

Maar als je op zoek bent naar meer dan alleen maar weer een AI-vergaderassistent, dan biedt ClickUp AI alles wat je nodig hebt – aantekeningen, taken, documenten en AI – op één plek. Met de ClickUp AI Notetaker kun je samenvattingen van vergaderingen vastleggen, deze koppelen aan je werkstroom en dingen daadwerkelijk gedaan krijgen zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

Wilt u uw vergaderantekeningen omzetten in actie? Probeer ClickUp gratis en ontdek hoe het uw dag verandert.

Veelgestelde vragen

Ja, AI kan naar audio luisteren en aantekeningen maken. Moderne AI-tools kunnen gesproken woorden uit vergaderingen, lezingen of gesprekken transcriberen en automatisch samenvattingen of gedetailleerde aantekeningen genereren, waardoor het gemakkelijker wordt om belangrijke informatie vast te leggen zonder handmatig werk.

Ja, er zijn verschillende AI-tools die zijn ontworpen om aantekeningen voor u te maken. Deze applicaties kunnen deelnemen aan vergaderingen, audio opnemen, het gesprek transcriberen en georganiseerde aantekeningen of actiepunten leveren, waardoor gebruikers gefocust kunnen blijven en tijd kunnen besparen op het handmatig maken van aantekeningen.

ChatGPT zelf luistert niet standaard naar audio, maar wanneer het wordt geïntegreerd met andere tools of platforms die audiotranscriptie bieden, kan het helpen om de getranscribeerde content samen te vatten of te ordenen in duidelijke aantekeningen. Sommige platforms combineren ChatGPT met spraakherkenning om deze functie te bieden.

Ja, er zijn veel apps beschikbaar die naar gesprekken of vergaderingen kunnen luisteren en automatisch aantekeningen kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom met transcriptiefuncties en andere tools voor vergaderassistentie die AI gebruiken om discussies in realtime te transcriberen en samen te vatten.