Gratis sjablonen voor stagecertificaten voor werkgevers en HR-teams

Je hebt zojuist een succesvolle stagecyclus afgerond. Je stagiaires hebben echte waarde geleverd, bijgedragen aan projecten, snel geleerd en zijn onderdeel geworden van het team. Nu komt de laatste stap: hun werk officieel erkennen.

Maar in plaats van zelf certificaten te moeten maken, kunt u ook gebruikmaken van professionele, aanpasbare opties die direct klaar zijn voor gebruik. Maak kennis met de sjablonen voor stagecertificaten.

Een goed ontworpen stage erkent inspanningen, bouwt geloofwaardigheid op en straalt af op uw organisatie. Met het juiste sjabloon blijft de focus op de boodschap liggen, niet op het format.

Laten we eens kijken naar de beste gratis sjablonen voor stagecertificaten, zodat u elke stage kunt afsluiten met de erkenning die deze verdient.

Wat zijn sjablonen voor stagecertificaten?

sjablonen voor stagecertificaten zijn kant-en-klare formats die bedrijven kunnen aanpassen om de ervaring van een stagiair te certificeren. * Ze besparen tijd en zorgen ervoor dat alle benodigde informatie op een professionele en consistente manier wordt opgenomen.

Dit zijn de standaardelementen van een sjabloon voor een stagecertificaat:

Naam stagiair : De volledige naam van de stagiair zorgt ervoor dat het certificaat gepersonaliseerd is en correct wordt opgelost aan de juiste stagiair

Logo en naam van het bedrijf : Het officiële logo en de officiële naam van de organisatie worden bovenaan geplaatst

de duur van de stage*: De specifieke startdatum en einddatum worden duidelijk vermeld, zodat de exacte periode van de stage duidelijk is

Rol en afdeling : De positie van de stagiair en de afdeling om inzicht te geven in de reikwijdte en context van hun verantwoordelijkheden

Handtekening en datum: Handtekening van de teamleider en de manager om te verifiëren dat de stagiair aan de verwachtingen heeft voldaan

Wat maakt een goed sjabloon voor een stagecertificaat?

Een stagesjabloon is niet alleen een formaliteit, het is een overzicht van professionele ervaring dat waarde toevoegt aan de carrière van een kandidaat.

Dit moet u opnemen om ervoor te zorgen dat uw sjabloon voldoet aan zowel HR-normen als professionele verwachtingen.

Duidelijkheid en leesbaarheid : Kies een overzichtelijk ontwerp met duidelijke kop en voldoende ruimte. Dit helpt ontvangers om de details gemakkelijk te lezen en te controleren

Essentiële velden : Kies een sjabloon met ruimte voor de naam van de stagiair, de stageperiode, de behandelde gebeurtenissen, het soort werk, de bedrijfsnaam en een duidelijke verklaring van voltooiing. Dit zorgt voor een uitgebreide certificering

Ruimte voor handtekening en stempel : Kies een sjabloon met vakjes voor de handtekening van de manager, het officiële stempel en hun functie. Dit maakt het certificaat geloofwaardiger

Aangepast mogelijk : zoek naar aangepaste sjablonen, zodat u de tekstvakken kunt aanpassen of eenvoudig secties en andere elementen kunt toevoegen

Merkconsistentie: kies een ontwerp dat past bij het logo, de kleuren en het lettertype van uw bedrijf. Dit verhoogt de professionaliteit en herkenbaarheid

Sjablonen voor stagecertificaten

Sjablonen voor stagecertificaten bieden een professioneel en overzichtelijk format om belangrijke stage-informatie op te nemen. Hier zijn de sjabloonopties voor stages die u zou moeten proberen:

kleurbandcertificaat van prestatie*

via Microsoft

Erken de prestaties van stagiaires met een professioneel, elegant certificaat met behulp van dit aanpasbare kleur Band Certificate of Achievement van Microsoft. Het downloadbare sjabloon biedt flexibiliteit, of u het ontwerp nu afdrukt of online deelt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Personaliseer met foto's, afbeeldingen en ontwerpelementen

Voeg animaties, overgangen of video's toe voor digitale versies

Voeg sleutel-secties toe om de prestaties van de stagiair te benadrukken

🔑 Ideaal voor: HR-professionals, oprichters van start-ups, onderwijsinstellingen en recruiters die een professioneel format nodig hebben om de prestaties van stagiaires bij het voltooien van hun stage op een lijst te vermelden.

2. Kleurrijk sjabloon voor stagecertificaat

De kleurrijke sjabloon voor een stagecertificaat van Template. Net heeft een overzichtelijke lay-out die begint met bedrijfsgegevens en een samenvatting van de prestaties van de stagiair. Het bevat ook het type stage, zoals coöperatieve programma's of zomerstages.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas elk element aan uw merk kleur aan

Voeg logo's, afbeeldingen of ontwerpelementen toe om het certificaat te personaliseren

Wijzig de details of voeg tekstvakken toe zodat het past bij het certificeringsformat van uw bedrijf

🔑 Ideaal voor: HR-professionals en recruiters die op zoek zijn naar een gestructureerd format voor het afgeven van certificaten.

3. Blauw kleurverloop Certificaat van waardering

via Canva

Canva's Blue Gradient Certificate of Appreciation kan worden aangepast aan het format van uw bedrijf. Met een overzichtelijke layout helpt dit stagecertificaatsjabloon u om belangrijke details zoals de duur van de stage, belangrijke projecten en opmerkelijke prestaties te benadrukken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg badges of formele erkenningen toe die tijdens de stage zijn verdiend

Maak een gekoppelde spreadsheet om de certificeringsgegevens van alle stagiaires op te slaan en bij te houden

Voeg handtekeningen toe van de respectieve teamleiders

🔑 Ideaal voor: HR-professionals die de gegevens van stagiaires willen beheren en een mooi certificaat willen opstellen.

4. Certificaat van voltooiing

via Adobe

Met de sjabloon voor certificaten van Adobe kunt u eenvoudig een verzorgd en gedetailleerd stagecertificaat maken. Dankzij de aanpassingsmogelijkheden, van marges tot lettertypes, kunt u het ontwerp eenvoudig afstemmen op de huisstijl van uw bedrijf.

Of u deze nu afdrukt of digitaal deelt, met dit stagecertificaatsjabloon kunt u professionele en gepersonaliseerde certificaten uitgeven.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg markeringsvakjes toe om sleuteldata en prestaties van stagiaires te benadrukken

Vermeld essentiële bedrijfsinformatie en stage-details duidelijk

Maak verbinding met uw werkruimte om de bewerking en het delen van bestanden te stroomlijnen

🔑 Ideaal voor: Onderwijsinstellingen en recruiters die een professioneel format willen om eenvoudig stagecertificaten te maken.

5. PDF-stagecertificaat van Jotform

via Jotform

Het PDF-stagecertificaat van Jotform bevat alle belangrijke informatie: naam van de stagiair, duur van de stage, uitgevoerde projecten en behaalde resultaten. En het beste? Het wordt geleverd met de handtekeningtool waarmee de uitgever het document kan certificeren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een formulier om stage-gegevens te verzamelen en automatisch certificaten te genereren

Aangepast door afbeeldingen, logo's of pictogrammen toe te voegen om de visuele aantrekkingskracht te vergroten

Deel het certificaat digitaal of druk het af

🔑 Ideaal voor: Kleine teams die op zoek zijn naar een uitgebreid sjabloon voor het uitgeven van certificaten.

6. Sjabloon voor een professioneel certificaat voor training in besloten ruimtes met rand

via Certifier

Het sjabloon voor certificaten voor trainingen in besloten ruimtes van Certifier helpt u bij het erkennen van voltooide trainingen in veiligheids- en nalevingsprogramma's. Het is ook beschikbaar in Figma- en Microsoft Word-format.

Bovendien kunt u met het stagesjabloon de lay-out en andere grafische elementen aangepast maken om trainingsdetails toe te voegen en deze te presenteren als bewijs van prestaties.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst van voltooide cursusonderwerpen en belangrijke mijlpalen in de opleiding

Voeg verdiende badges of certificaten toe voor visuele erkenning

Pas het aangepaste sjabloon online aan en geef certificaten in bulk uit

🔑 Ideaal voor: Erkende OSHA Training Institute (OTI) Education Centers en door OSHA erkende trainers die trainingen willen documenteren.

7. Certificaat van deelname door Freepik

via Freepik

De sjabloon voor deelnamecertificaten van Freepik biedt een strakke, professionele layout om de sleutelprestaties van de stagiair te benadrukken. Deze sjabloon zorgt ervoor dat uw certificaat er verzorgd uitziet en alle essentiële informatie bevat.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas het ontwerp aan uw merk aan door kleuren, tekstvak en layout aangepast

Voeg badges toe, zoals Beste stagiair of andere erkenningen

Voeg een QR-code toe voor gemakkelijke toegang tot stagiairgegevens of portfolio's

Maak een link naar een gedeelde schijf met ondersteunende documenten of feedback

🔑 Ideaal voor: Onderwijsinstellingen en kleine teams die een professioneel format willen voor het certificeren van stagiaires na de stageperiode.

8. ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer de onboarding-checklist, plan vergaderingen en plan trainingen met het sjabloon voor onboarding van werknemers van ClickUp

Heeft u moeite met het aannemen van stagiaires en het bijhouden van hun voortgang? Probeer dan de ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Deze sjabloon ondersteunt georganiseerde takenlijsten op het gebied van HR, juridische zaken, veiligheid, training, software en hardware.

Met dit onboarding-sjabloon kunt u elke gelegenheid structureren, van het delen van bronnen en het beheren van documenten tot evaluatie en definitieve certificering.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak gedetailleerde onboardingformulieren voor stagiaires om de voortgang en prestaties nauwkeurig bij te houden

Personaliseer onboarding-checklists voor elke stagiair

Stel automatische triggers in om de taakstatus bij te werken zodra elke fase is voltooid

Stroomlijnt het aannemen, inwerken en certificeren voor een soepele, consistente ervaring voor zowel teams als stagiaires

🔑 Ideaal voor: HR-professionals, oprichters van start-ups en recruiters die de onboarding van stagiaires willen structureren en mijlpalen in de opleiding willen documenteren voor certificeringen.

9. ClickUp SMART Doel-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Plan de doelstellingen van stagiaires, houd ze bij en creëer gedetailleerde feedback met de ClickUp SMART Goals Template

Het ClickUp SMART Goals-sjabloon helpt je om tijdens het stageprogramma georganiseerd en gericht op doel te blijven.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de prestaties van uw stagiair bij onder Stagedoelen voor transparantie en feedback

Beoordeel de inspanning voor elke taak op een schaal van 1 tot 10 om prioriteit te geven aan ontwikkelingsgebieden voor stagiaires

Maak taakkaarten met subtaaken, checklist en bronnen om duidelijkheid te garanderen

Met de whiteboardweergave kunt u duidelijke, specifieke doelen voor elke stagiair definiëren, voltooid met afbeeldingen en kleur voor snelle referentie

Gebruik de weergave om de voortgang in één oogopslag bij te houden, zodat u stagiaires in elke fase effectief kunt begeleiden

🔑 Ideaal voor: Oprichters van start-ups, opleidingscentra en recruiters die op zoek zijn naar een georganiseerde structuur om stagiaires te evalueren en een naadloos certificeringsproces te garanderen.

10. ClickUp 30-60-90 dagenplan sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Stel doelstellingen voor stagiaires vast, documenteer de voortgang en identificeer de sleutel sterke punten met de ClickUp 30-60-90 dagenplansjabloon

Op zoek naar een sjabloon dat zorgt voor een soepele onboarding en certificeringstraject voor uw stagiaires? Probeer dan het ClickUp 30-60-90 dagenplan-sjabloon. Hiermee kunt u de sleutel-taken in de fasen van 30, 60 en 90 dagen van de stage in kaart brengen. Bovendien kunt u bijhouden wie verantwoordelijk is, wie is toegewezen, de prioriteit van taken en deadlines – allemaal op één plek.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel een gestructureerd onboardingplan op met duidelijke deliverables voor de hele stageperiode

Gebruik de kalenderweergave om taken in kaart te brengen en deadlines voor te blijven

Sla alle onboarding-, trainings- en evaluatiedocumenten op in het tabblad Referenties

Met de bordweergave kunt u de voortgang in realtime volgen en taken gemakkelijk door elke mijlpaal loodsen

🔑 Ideaal voor: Recruiters die op zoek zijn naar een tool om de doelen en documentatie van stagiaires te organiseren voor een naadloos certificeringsproces.

11. ClickUp-sjabloon voor exitgesprek

Ontvang een gratis sjabloon Leg de uiteindelijke feedback en prestatiegegevens vast voordat u de certificering afgeeft met de ClicUp Exit Interview Sjabloon

Wanneer het tijd is voor stagiaires om te vertrekken, zorgt een goede organisatie ervoor dat het uitreiken van certificaten soepel en zonder problemen verloopt. De ClickUp-sjabloon voor exitgesprekken biedt u een gestructureerd format om alle benodigde gegevens te verzamelen en op te slaan.

Met dit sjabloon kunt u eenvoudig duidelijke vragen voor exitgesprekken opstellen voor een grondige beoordeling.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg pagina's toe om pagina's toe te voegen die ondersteunende documenten, feedback en referenties opnemen

Noteer de professionele ID's van de manager van de stagiair en de verantwoordelijke voor een nauwkeurige validatie

Voeg opmerkingen toe of koppel gerelateerde documenten aan elke sectie voor een betere context

Speciale secties voor details over stagiaires, leerresultaten, werkervaring, werkplezier, feedback en handtekening

🔑 Ideaal voor: HR-managers die op zoek zijn naar een gestructureerd format om feedback en certificering van stagiaires te vergemakkelijken.

12. ClickUp-trainingsplan-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Breng de leerdoelen van stagiaires in kaart en verzamel feedback met de ClickUp-sjabloon voor opleidingsplannen

Met het ClickUp-trainingsplan-sjabloon kunt u een duidelijke, doel leerervaring ontwerpen. Hiermee kunt u de leerdoelen, mijlpalen en trainingsmodules voor stagiaires schetsen, allemaal in kaart gebracht bij de certificeringsresultaten.

Bovendien zorgt dit sjabloon ervoor dat uw opleidingsproces volledig en meetbaar is en aansluit bij de eindcertificeringsbenchmarks.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Speciale secties voor trainingsdoelen, schema's, content-overzicht en bronnen

Zet trainingsobjectieven om in uitvoerbare taken met deadlines

Geef de trainingsmethoden aan: workshops, praktische taken of online modules

Documenteer feedback na de stage om de voorbereiding van het certificaat te versnellen

🔑 Ideaal voor: HR-professionals en opleidingsinstellingen die een gestructureerd format willen om de doelstellingen en successen van stagiaires in kaart te brengen voor het afgeven van het certificaat.

Stel feedback en aantekeningen over de Taak van de stagiair op in een overzichtelijk format

Genereer een overzicht van de voortgang en de taakstatus van de stagiair voor een snelle beoordeling en documentatie

Kies uit verschillende visuele stijlen, waaronder fotografisch, anime, artistiek en meer

13. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Houd de taken en voltooiing van stagiaires bij om de voortgang te beoordelen met de ClickUp-taak-sjabloon voor taakbeheer

Stagiairs moeten vaak meerdere taken tegelijk uitvoeren. Met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer kunnen zowel stagiairs als teams gemakkelijk op schema blijven. Met vooraf ingestelde aangepaste weergaven helpt de sjabloon bij het bijhouden van toegewezen personen, deadlines en geschatte tijd.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg gedetailleerde taakkaarten toe voor meer zichtbaarheid en snelle referentie

Gebruik de drag-and-drop-planning in de kalenderweergave voor een flexibele planning

Definieer taakafhankelijkheid om vertragingen te voorkomen en tijdlijnen soepel te beheren

Sorteer taken op prioriteit en afdeling om de voortgang eenvoudig te plannen en te volgen vanuit een centraal dashboard

🔑 Ideaal voor: HR-managers en opleidingsinstituten die de taken en voltooiingspercentages van stagiaires willen documenteren voor het afgeven van certificaten.

14. ClickUp-sjabloon voor aanwezigheidslijst

Ontvang een gratis sjabloon Houd de uren van stagiaires bij, controleer hun beschikbaarheid en stel herinneringen in met de ClickUp-sjabloon voor aanwezigheidsregistratie

De ClickUp-aanwezigheidslijstsjabloon biedt een gestructureerd format om aanwezigheidsgegevens eenvoudig te registreren en te controleren. Met het aangepaste aanwezigheidsformulier kunt u bijhouden of een stagiair aanwezig was, te laat kwam of verlof had, zodat de gegevens duidelijk zijn en klaar voor certificeringscontrole.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg de contactgegevens van stagiaires vast, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen

Registreer de tijdsregistratie, het toegewezen project, de instructeur en dagelijkse aantekeningen voor een efficiënte opvolging

Stel flexibele herinneringen in voor stagiaires over hun werk-schema's

Alle invoer van formulier wordt automatisch gesynchroniseerd met het hoofd bijhouden, waardoor handmatige invoer overbodig wordt

🔑 Ideaal voor: Kleine teams en opleidingscentra die de werkuren van stagiaires willen bijhouden om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een certificaat.

15. ClickUp-sjabloon voor projectdocumentatie

Ontvang een gratis sjabloon Documenteer stageprojecten en specifieke taken met de ClickUp-sjabloon voor projectdocumentatie

De ClickUp-sjabloon voor projectdocumentatie dient zowel als prestatietracker als certificeringsbewijs, waardoor projectdocumentatie naadloos en betrouwbaar verloopt.

Het helpt u om de doelen van stagiaires om te zetten in meetbare mijlpalen. Hoe? Met speciale secties voor projectdoelstellingen, achtergrondinformatie en samenvatting kunt u de rol van de stagiaire duidelijk documenteren. Bovendien helpt de projectevaluatie u om hun prestaties en leerresultaten te beoordelen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een gestructureerde tabel met mijlpalen van stagiaires, teamleiders en feedback of opmerkingen

Maak een visuele tijdlijn met deadlines voor elke taak om de productiviteit van stagiaires bij te houden

Definieer sleutelprestatiestatistieken om de bijdragen van stagiaires effectief te evalueren

🔑 Ideaal voor: HR-professionals en opleidingsinstituten die de bijdragen van stagiaires aan projecten willen bijhouden en certificering willen valideren.

16. ClickUp-sjabloon voor wekelijks statusrapport

Ontvang een gratis sjabloon Blijf de wekelijkse voortgang van de stagiair bij met de ClickUp-sjabloon voor wekelijkse statusrapporten

Beheer de prestaties en betrokkenheid van stagiaires naadloos met de ClickUp Weekly Status Report Template. Deze biedt een duidelijk overzicht van de huidige projecten van de stagiaire, waardoor het gemakkelijk is om bijdragen te documenteren en de groei in de loop van de tijd bij te houden.

Het vergemakkelijkt ook evaluaties en ondersteunt een naadloos certificeringsproces.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg een voorbeeld van de takenlijst voor volgende week toe om de continuïteit te behouden

Pas tabellen aan of voeg nieuwe toe om specifieke prestatiestatistieken vast te leggen

Maak subpagina's om de wekelijkse taaklogboeken tijdens de stage overzichtelijk te ordenen

Helpt u bij het bijhouden van een wekelijks overzicht van de stagiair met details zoals de deadline, voltooiingsdatum, teamleider en feedback

🔑 Ideaal voor: Oprichters van start-ups, recruiters en onderwijsinstellingen die de wekelijkse prestaties van stagiaires willen bijhouden voor een efficiënte evaluatie op het moment van certificering.

17. ClickUp-sjabloon voor prestatiebeoordeling

Ontvang een gratis sjabloon Stel duidelijke doelen en evalueer de prestaties van stagiaires uitgebreid met de ClickUp-sjabloon voor prestatiebeoordeling

De ClickUp-sjabloon voor prestatiebeoordelingen is ontworpen voor 360-gradenevaluaties en stelt u in staat om feedback van collega's te verzamelen, meetbare prestaties bij te houden en de geschiktheid voor certificering te beoordelen – allemaal op één plek.

Of het nu gaat om verkoopcijfers, klanttevredenheidsscores of taakvoltooiingspercentages, met dit sjabloon voor prestatiebeoordelingen kunt u alles documenteren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Vermeld een lijst met duidelijke prestatiemaatstaven om de bijdragen van stagiaires te beoordelen

Voeg een sectie voor zelfevaluatie toe om stagiaires aan te moedigen tot reflectie

Maak pagina's voor verschillende stagiaires om de beoordelingen van stagiaires overzichtelijk te houden

Stroomlijn de follow-up met stagiaires na de beoordeling, waardoor beslissingen over heraanstelling beter georganiseerd en efficiënter worden

🔑 Ideaal voor: Kleine bedrijven en opleidingsinstituten die een uitgebreide tool nodig hebben om de prestaties van stagiaires te beoordelen.

18. ClickUp-sjabloon voor personeelsdossiers

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer stagiairstaken, evaluaties en exitverslagen met de ClickUp-sjabloon voor personeelsdossiers

Het organiseren van stagiairstaken en -evaluaties is niet langer een gedoe met de ClickUp-sjabloon voor personeelsdossiers. Het is uw alles-in-één oplossing voor het bijhouden, beheren en documenteren van elke stap in het traject van de stagiair.

Dit sjabloon biedt een gestructureerd kader voor het opslaan van taken, evaluaties en exitgegevens. Op subpagina's kunt u essentiële documenten toevoegen, zoals arbeidscontracten, rapportages en meer, waardoor het beheer van stagiaires van begin tot eind naadloos verloopt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voltooien alle achtergrondgegevens, inclusief opleiding, werkervaring, werving en offboarding

Stel prestatiemaatstaven vast in een checklist-format om evaluaties te vereenvoudigen

Voeg opmerkingen en aanbevelingen toe voor toekomstig gebruik of certificering

🔑 Ideaal voor: HR-managers, kleine teams en opleidingsinstellingen die stagiairgegevens overzichtelijk willen houden.

Registreer en houd de prestaties van stagiaires bij met ClickUp

Met sjablonen voor stagecertificaten kunt u eenvoudig alle essentiële details van het traject van een stagiair in een gestructureerd format opnemen.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, helpt je dit hele proces te stroomlijnen. Van het vastleggen van documenten en het bijhouden van prestaties tot het uitgeven van certificaten die de bijdragen van stagiaires weergeven, ClickUp regelt het allemaal.

Met aanpasbare sjablonen en krachtige functies voor bijhouden verloopt het beheer van stagiairgegevens naadloos.

