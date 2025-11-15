12 beste AI-tijdlijn-generatoren voor projecten in 2025

AI-tijdlijngeneratoren maken niet alleen tijdlijnen, ze passen ze ook aan wanneer er veranderingen optreden.

Zijn deadlines verschoven? Zijn afhankelijkheden gewijzigd? De tool past zich automatisch aan, zodat het hele team op één lijn blijft zonder voortdurende handmatige updates.

Als uw tijdlijnen een pijnpunt zijn geweest, is dit een goede plek om te beginnen.

Deze gids geeft een overzicht van wat belangrijk is bij het kiezen van een AI-tijdlijngenerator en een aantal opvallende tools die projectplanning minder chaotisch maken.

We hebben een beknopte vergelijkingstabel samengesteld, zodat u in één oogopslag de verschillen kunt zien. Hieronder vindt u een voltooid overzicht. 📋

Waar moet u op letten bij AI-tijdlijn-generators?

Een goede AI-tijdlijn-generator helpt u om taken en afhankelijkheden binnen enkele minuten in kaart te brengen. Het vereenvoudigt uw werkstroom en voegt geen extra lagen werk toe.

Hier zijn enkele sleutelfuncties waar u op moet letten:

Ga snel aan de slag: kies een AI-tijdlijn-generator die gemakkelijk te leren is en waarvoor u geen uren nodig hebt om hem in te stellen of te begrijpen.

Pas uw tijdlijn aan: personaliseer de tijdlijn van uw project met uw merkkleuren, logo's en lay-outvoorkeuren, zodat alles vertrouwd en in lijn met uw merk aanvoelt.

Koppel uw bestaande tools: Integreer met platforms zoals Google Agenda of Outlook om alles in sync te houden.

Maak gebruik van slimme suggesties: Laat AI de duur van taken aanbevelen, middelen toewijzen en mijlpalen weergeven op basis van uw invoer.

Schakel tussen weergaven: Schakel tussen Gantt-grafieken, Kanban-borden of kalenderlay-outs, afhankelijk van hoe uw team het liefst werkt.

Blijf de voortgang in realtime bijhouden: Genereer realtime rapporten om de voltooiing van taken te volgen en knelpunten vroegtijdig te signaleren.

De beste AI-tijdlijn-generators

Hier zijn enkele tools die zijn ontwikkeld om de planning te vereenvoudigen, aanpassingen aan veranderingen mogelijk te maken en uw team te helpen deadlines effectief te halen zonder last-minute stress.

ClickUp (het beste om tijdlijnen om te zetten in bruikbare werkstroom met AI)

Als het gaat om het beheren van tijdlijnen, helpt ClickUp bij het maken van cruciale blauwdrukken die uw team gefocust houden op deadlines en belangrijke mijlpalen.

De kern wordt gevormd door ClickUp Brain + ClickUp Kalender, die realtime informatie toevoegt aan elke stap van uw project.

Deze tools analyseren samen uw vergaderantwoorden, chatthreads en projectgegevens om een realistische tijdlijn te genereren en bij te houden met traceerbare ClickUp-taak in uw kalender. Wanneer prioriteiten verschuiven, past de AI uw planning automatisch aan.

Bij een project voor het herontwerpen van een website kunt u met de tijdlijn-weergave van ClickUp, bijvoorbeeld, taken visueel plannen, afhankelijkheden instellen en startdatum of einddatum aanpassen met intuïtieve drag-and-drop-bedieningselementen. U kunt taken groeperen op basis van de toegewezen persoon of prioriteit, waardoor u gemakkelijk conflicten of knelpunten in de middelen kunt opsporen en het werk indien nodig opnieuw kunt toewijzen.

Meerdere weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord (Kanban), Gantt, Kalender en Tijdlijn, stellen verschillende belanghebbenden in staat om de voortgang bij te houden op de manier die het beste bij hun werkstroom past, of dat nu een ontwerper is die creatieve taken beheert of een projectmanager die het kritieke pad analyseert.

Terwijl u zich concentreert op de strategie, houdt Brain de voortgang bij, past prioriteiten aan en vult hiaten op, allemaal in realtime en met volledige context uit al uw werkstroom.

Krijg suggesties voor ClickUp-taak-tijdlijnen en maak gantt-grafieken in ClickUp met ClickUp Brain.

In combinatie met ClickUp Gantt Charts worden deze door AI gegenereerde tijdlijnen omgezet in interactieve visuele roadmaps. U kunt eenvoudig taken verslepen en aanpassen, de duur verlengen, afhankelijkheden instellen en de voortgang bekijken in een duidelijke, intuïtieve interface. Naarmate de taken vorderen, wordt de tijdlijn automatisch bijgewerkt, zodat het hele team op de hoogte blijft van wat er vervolgens moet gebeuren.

Plan, schakel en houd werk over de tijd bij met duidelijkheid en gemak in ClickUp Gantt Chart Weergave.

Om blokkades eenvoudig te visualiseren, voorkomen afhankelijkheidsrelaties dat teamleden aan een taak beginnen voordat de vereiste taak is voltooid.

De beste functies van ClickUp:

Taakbeheer: Creëer, verbind en automatiseer taken die worden synchroniseerd met uw documenten, chats en whiteboards met behulp van Creëer, verbind en automatiseer taken die worden synchroniseerd met uw documenten, chats en whiteboards met behulp van ClickUp-taak

Start gesprekken die tot actie leiden: creëer kanalen, verstuur berichten en zet chatthreads om in taken, allemaal binnen uw werkruimte met creëer kanalen, verstuur berichten en zet chatthreads om in taken, allemaal binnen uw werkruimte met ClickUp Chat

Digitale whiteboards: Breng ideeën in kaart, koppel ze aan taken en zet krabbels om in strategieën met Breng ideeën in kaart, koppel ze aan taken en zet krabbels om in strategieën met ClickUp Whiteboard

Markeer sleutel mijlpalen: Zet sleutel taken om in mijlpalen om productlanceringen, overdrachten of cruciale controlepunten onder de aandacht te brengen met behulp van Zet sleutel taken om in mijlpalen om productlanceringen, overdrachten of cruciale controlepunten onder de aandacht te brengen met behulp van ClickUp Milestones

Blijf voor op schema: houd uren bij vanaf elk apparaat, koppel tijd aan taken en vergelijk geregistreerde versus geschatte tijd met houd uren bij vanaf elk apparaat, koppel tijd aan taken en vergelijk geregistreerde versus geschatte tijd met ClickUp Tijdsregistratie , zodat uw team altijd weet of u op schema ligt of achterloopt.

Wissel direct van perspectief: van lijst naar kalender naar gantt, u kunt schakelen tussen verschillende weergaven om uw werk vanuit elke hoek te organiseren, bij te houden en te beheren met van lijst naar kalender naar gantt, u kunt schakelen tussen verschillende weergaven om uw werk vanuit elke hoek te organiseren, bij te houden en te beheren met ClickUp 15+ aangepaste weergaven

Limieten van ClickUp

De leercurve kan steil zijn voor nieuwe gebruikers zonder duidelijke begeleiding.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe naadloos alles samenwerkt. Dankzij de combinatie van chat, whiteboards en spaces kunnen we op één plek brainstormen, taken toewijzen en werk bijhouden. Het is flexibel, visueel en zeer aanpasbaar, perfect voor het beheren van meerdere teams en projecten in verschillende afdelingen.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe naadloos alles samenwerkt. Dankzij de combinatie van chat, whiteboards en spaces kunnen we op één plek brainstormen, taken toewijzen en werk bijhouden. Het is flexibel, visueel en zeer aanpasbaar, perfect voor het beheren van meerdere teams en projecten in verschillende afdelingen.

🤖 Leuk weetje: ClickUp Brain-gebruikers besparen 1,1 dag per week. Dat is niet zomaar "een paar uur". Dat is genoeg tijd om een heel seizoen van Stranger Things te binge-watchen, of om eindelijk dat nevenproject af te maken.

2. Venngage AI Tijdlijn Generator (het beste voor het omzetten van gegevens in tijdlijnen)

via Venngage

Heb je gegevens, data en een deadline? Venngage helpt je tijdlijnen te maken die er strak uitzien en gemakkelijk te volgen zijn, zonder dat je hoeft te rommelen met format.

Geef de AI gewoon een prompt en binnen enkele seconden worden uw mijlpalen weergegeven.

Het platform is ontworpen voor visuele communicatie, niet alleen voor projectmanagement. Dit maakt het ideaal voor het omzetten van tekstoploze rapportage, historische gegevens of interne processen in kaart brengen in professionele visuele middelen zoals infographics.

Van rapporten voor non-profitorganisaties tot planningsfasen voor ziekenhuizen: dankzij de diverse en zeer aanpasbare sjablonen kunt u de esthetiek van uw merk behouden. Venngage richt zich vooral op toegankelijkheid en biedt functies zoals het genereren van alt-tekst en het controleren van het contrast van de lay-out, zodat elke infographic duidelijk, conform en impactvol is voor een breder publiek.

De beste functies van Venngage AI Tijdlijn Generator

Kies uit meer dan 10.000 pictogrammen, illustraties en afbeeldingen om uw tijdlijn tot leven te brengen.

Deel tijdlijnen via een privé-link of exporteer ze als afbeelding, PDF of PowerPoint.

Krijg rechtstreeks vanuit de editor toegang tot hoogwaardige stockfoto's van Pixabay en Pexels.

Limiet van de Venngage AI-tijdlijnmaker

Tijdlijnen worden niet automatisch bijgewerkt wanneer er wijzigingen in de voortgang van het project plaatsvinden, waardoor ze beter geschikt zijn voor storytelling dan voor live projectplanning.

Prijzen van Venngage AI Tijdlijn Generator

Free

Premium : $ 19/maand per gebruiker

Business : $ 49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Venngage AI Timeline Generator

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Venngage AI Tijdlijn Generator?

Hier is een G2-recensie:

Eindelijk hebben we een tool die is ontworpen voor amateurs om aantrekkelijke afbeeldingen te maken. Dankzij de interactieve gebruikersinterface van het platform is deze tool voor iedereen heel eenvoudig te gebruiken. Met talloze sjablonen en uitstekende afbeeldingen onderscheidt Venngage zich van zijn concurrenten.

Eindelijk hebben we een tool die is ontworpen voor amateurs om aantrekkelijke afbeeldingen te maken. Dankzij de interactieve gebruikersinterface van het platform is deze tool voor iedereen heel eenvoudig te gebruiken. Met talloze sjablonen en uitstekende afbeeldingen onderscheidt Venngage zich van zijn concurrenten.

3. MyLens AI (het beste voor het omzetten van complexe documenten in interactieve tijdlijnen)

via MyLens AI

MyLens AI haalt automatisch belangrijke data en gebeurtenissen uit uw documenten en organiseert deze in een overzichtelijke, bewerkbare tijdlijn.

Het identificeert belangrijke projectmijlpalen, rangschikt ze in de juiste volgorde en helpt u zo zonder handmatig werk het tijdmanagement van uw projecten onder controle te houden. Met deze AI-tool kunt u ook media toevoegen, labels aanpassen en uw tijdlijn exporteren als infographic, presentatiedia of afbeelding.

De Chrome-extensie vergroot het nut ervan nog verder door gebruikers in staat te stellen webcontent direct samen te vatten en om te zetten in visuele formaten.

De beste functies van MyLens AI

Haal data en mijlpalen uit PDF's, CSV/Excel-bestanden, afbeeldingen en webpagina's.

Importeer gegevens naadloos via integraties met Google Spreadsheets en Microsoft Excel.

Gebruik de Chrome-extensie om content van websites of YouTube-video's op te halen en om te zetten in visuele tijdlijnen.

Limieten van MyLens AI Tijdlijn Generator

De prestaties van de tool zijn afhankelijk van schone, goed gestructureerde invoer. Slechte of dubbelzinnige invoergegevens kunnen de uitvoerkwaliteit aanzienlijk verminderen.

Prijzen van MyLens AI Tijdlijn Generator

Free

Pro : $ 20/maand per gebruiker

Groei : $ 200/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van MyLens AI Timeline Generator

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MyLens AI?

Hier is een recensie van Product Hunt:

Geweldig! Heel cool – ik heb er een aantal indrukwekkende tijdlijnen mee getest. Alles gaat moeiteloos. Als je meer uitleg geeft, worden de resultaten nog beter.

Geweldig! Heel cool – ik heb er een aantal indrukwekkende tijdlijnen mee getest. Alles gaat moeiteloos. Als je meer uitleg geeft, worden de resultaten nog beter.

4. Preceden (het beste voor het maken van professionele tijdlijnen)

via Preceden

Preceden helpt u complexe plannen om te zetten in duidelijke tijdlijnen, zonder de rommel van spreadsheets of zware projecttools. Het is ideaal voor teams die mijlpalen tussen afdelingen moeten visualiseren, belanghebbenden snel op één lijn moeten brengen of tijdlijnen moeten presenteren in contracten, presentaties of rapporten.

U kunt tijdlijnen handmatig maken of ze genereren met AI, en vervolgens alles aangepast maken, van lagen en bijhouden van voortgang tot thema's en exportformaten.

Voor ervaren gebruikers ondersteunt het afhankelijkheid, waardoor de ene gebeurtenis automatisch start wanneer de andere eindigt, wat handmatige aanpassingen bij wijzigingen in plannen tot een minimum beperkt. Het heeft ook een bulkeditor voor snelle gegevensinvoer en kan duur verwerken (bijvoorbeeld door '3 weken' in te voeren en de software de einddatum te laten berekenen), wat een detailniveau biedt dat vaak alleen te vinden is in hoogwaardige projectmanagementsoftware.

De beste functies van Preceden

Voer gebeurtenissen in meerdere formaten in voor datum, tijd en duur.

Kies uit een bibliotheek met 4.600 pictogrammen om verschillende gebeurtenissen weer te geven.

Bepaal zelf de zichtbaarheid van uw tijdlijn door deze openbaar, privé of met een wachtwoord beveiligd te maken, of door deze via een geheime URL te delen.

Limieten van Preceden

Geeft de relatie tussen gebeurtenissen en subgebeurtenissen niet duidelijk weer, waardoor complexe tijdlijnen moeilijker te begrijpen zijn.

Prijzen van Preceden

Free

Basis : $ 25/maand per gebruiker

Pro: $ 40/maand per gebruiker

Preceden-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Preceden?

Hier is een G2-recensie:

Preceden helpt u bij het monitoren van individuele projecten door een realtime tijdschema voor al uw taken op te stellen. Het verloop van de gebeurtenissen is werkelijk vlekkeloos en foutloos.

Preceden helpt u bij het monitoren van individuele projecten door een realtime tijdschema voor al uw taken op te stellen. Het verloop van de gebeurtenissen is werkelijk vlekkeloos en foutloos.

📮 ClickUp Insight: Een op de vijf werknemers zegt dat alleen al het weten wanneer beslissingen worden genomen, hen zou helpen sneller werk te doen. Maar in de drukte van een drukke dag raakt het communiceren van tijdlijnen vaak ondergesneeuwd. Dat is waar ClickUp Brain de stap zet. Het fungeert als uw AI-aangedreven copiloot voor werk en verzamelt automatisch updates van taken, threads en documenten, waarna het dagelijkse overzichten, beslissingsnotities en samenvattende opmerkingen levert. Nooit meer achter mensen (of informatie) aan hoeven jagen. 💨

5. Piktochart AI Tijdlijn Infographic Generator (het beste voor het omzetten van complexe informatie in verhalen)

via Piktochart AI

Piktochart AI maakt het aanmaken van tijdlijnen snel, verbluffend en supereenvoudig, zelfs als u geen ontwerper bent. Beschrijf uw idee in één zin en het zet uw content binnen enkele seconden om in een tijdlijn-infographic.

Het helpt bij het in kaart brengen van projectmijlpalen, het uitstippelen van het traject van een bedrijf of het visualiseren van historische gebeurtenissen. Met de editor kunt u de lay-out aanpassen, pictogrammen of media toevoegen en uw huisstijl behouden met behulp van hun bibliotheek met ontwerptools.

U kunt uw tijdlijn vervolgens als afbeelding of pdf exporteren en met één klik delen. De functie AI Outline analyseert op intelligente wijze geplakte tekst of geüploade documenten (pdf, docx) om een duidelijke, logische structuur te creëren voordat het ontwerpproces zelfs maar begint, zodat de uiteindelijke tijdlijn overzichtelijk en leesbaar is.

De beste functies van Piktochart AI Tijdlijn Infographic Generator

Maak tijdlijnen op basis van elke prompt door uw idee in maximaal 120 tekens te beschrijven.

Herschik gebeurtenissen, voeg mijlpalen toe en pas het ontwerp aan met een drag-and-drop editor.

Werk samen met maximaal 3 teamleden in het gratis abonnement voor eenvoudig teamwork.

Limieten van Piktochart AI Tijdlijn Infographic Generator

Downloaden is beperkt tot PNG-format als u een Free- of Pro-abonnement hebt.

Prijzen van Piktochart AI Tijdlijn Infographic Generator

Free

Pr0 : $ 29/maand per gebruiker

Business : $ 49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Piktochart AI Tijdlijn Infographic Generator

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Piktochart AI Tijdlijn Infographic Generator?

Hier is een recensie van Capterra:

Mijn ervaring met Piktochart is fantastisch! Het heeft mijn werkstroom veel sneller gemaakt en de AI-tools zijn een droom voor iedereen die mooie rapporten, infographics en presentaties wil maken zonder dat daarvoor geavanceerde ontwerpvaardigheden nodig zijn.

Mijn ervaring met Piktochart is fantastisch! Het heeft mijn werkstroom veel sneller gemaakt en de AI-tools zijn een droom voor iedereen die mooie rapporten, infographics en presentaties wil maken zonder dat daarvoor geavanceerde ontwerpvaardigheden nodig zijn.

📌 Weet u niet zeker of u een Gantt-grafiek of een tijdlijn nodig hebt? De twee lijken op elkaar, maar dienen heel verschillende doelen. Als u afhankelijkheden, deadlines en werklasten beheert, is een Gantt-diagram wellicht de beste keuze. Maar als u gewoon sleutelgebeurtenissen of mijlpalen op een visuele manier in kaart wilt brengen, is een tijdlijn voldoende. 👉 Lees deze gids over gantt versus tijdlijn om te begrijpen wanneer (en waarom) u elk van beide moet gebruiken.

6. MyMap. AI Timeline Maker (het beste voor het maken van professionele tijdlijnen voor projectplanning)

MyMap. AI maakt het omzetten van ideeën in beelden net zo eenvoudig als een gesprek voeren. Vertel gewoon waar u mee bezig bent, of het nu gaat om een projectplan, collegeaantekeningen of een contentstrategie, en het genereert direct stroomdiagrammen, mindmaps, matrices of zelfs volledige presentaties.

In tegenstelling tot andere tools haalt MyMap context uit meerdere bronnen.

Plak PDF's, voeg een link toe of laat het programma in realtime op internet zoeken; het voegt de sleutelinformatie samen tot een overzichtelijke, bewerkbare afbeelding.

De AI-Native chatinterface combineert de mogelijkheid om meerdere invoerformaten (bestanden, URL's, tekst) te verwerken met real-time Google/Bing-webzoekopdrachten. Dit betekent dat u het kunt vragen om een plan te genereren voor een actuele gebeurtenis of een trending topic, waarna de AI de meest recente context van het web haalt om de tijdlijn samen te stellen. Dit maakt het ideaal voor snel veranderende contentstrategieën of concurrentieanalyses.

MyMap. AI Tijdlijn Maker beste functies

Sla tijdlijnen op als afbeeldingen of pdf's, of deel links met het team.

Gebruik de ingebouwde werkbalk om over te schakelen naar de presentatiemodus en uw werk tijdens vergaderingen te laten zien.

Exporteer tijdlijnen als afbeeldingen van hoge kwaliteit, inclusief 4K-resolutie.

Limieten van MyMap. AI Tijdlijn Maker

Het basisabonnement omvat slechts een limiet upload van 1 bestand (geschikt voor incidenteel gebruik). Upgrade naar een betaald abonnement voor meer functies.

MyMap. Prijzen voor AI Tijdlijn Maker

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

MyMap. AI Timeline Maker beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Edraw. AI Timeline Maker (het beste voor het omzetten van tekst naar tijdlijnen)

Edraw. AI helpt u bij het maken van professionele tijdlijnen met zijn geïntegreerde chatbot die prompts voor u maakt. Zodra uw tijdlijn klaar is, kunt u deze verbeteren door symbolen en pictogrammen uit de Clipart-sectie te slepen en neer te zetten en de lay-outs te verfijnen met behulp van het Canvas-paneel aan de rechterkant.

Edraw. Beste functies van AI Tijdlijn Maker

Kies uit meer dan 210 tekensoorten, van mindmaps tot stroomdiagrammen, om diverse content te creëren.

Importeer bestanden uit Excel, Word en Visio om gegevens om te zetten in overzichtelijke tijdlijnen.

Werk naadloos op meerdere platforms, waaronder Windows, macOS en mobiele apparaten.

Edraw. Beperkingen van AI Tijdlijn Maker

Edraw. AI is een volledig cloudgebaseerde app.

Edraw. Prijzen voor AI Tijdlijn Maker

Free

Pro : $ 7,9/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 9,9/maand per gebruiker

Edraw. Beoordelingen en recensies van AI Timeline Maker

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Edraw. AI Tijdlijn Maker?

Hier is een recensie van Product Hunt:

Edraw. AI heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht door het mogelijk te maken visuele projecttijdlijnen aan te maken. Met de sjablonen voor stroomdiagrammen en Gantt-grafieken kan ik taken efficiënt toewijzen, deadlines bijhouden en de voortgang monitoren.

Edraw. AI heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht door het mogelijk te maken om visuele projecttijdlijnen aan te maken. Met de sjablonen voor stroomdiagrammen en gantt-grafieken kan ik taken efficiënt toewijzen, deadlines bijhouden en de voortgang monitoren.

8. ChronoZoom (het beste voor het visualiseren van geschiedenis)

via ChronoZoom

ChronoZoom is geen doorsnee tool voor projecttijdlijnen; het is ontwikkeld voor het vertellen van verhalen met een breed perspectief.

De basis hiervoor is de Seadragon deep zoom-technologie, gebouwd op Windows Azure, waarmee gebruikers zonder enige vertraging kunnen inzoomen op enorme tijdschalen – van de oerknal tot nu (een zoomfactor van bijna 5 biljoen) – waardoor het een krachtig visualisatietool is voor Big History-onderzoek en interdisciplinaire storytelling.

Voor B2B SaaS-teams is het een creatieve tool voor tijdmapping om de evolutie van uw branche, productfuncties of klantbehoeften in kaart te brengen. Denk aan keynote-presentaties of indrukwekkende content waarmee u wilt verblinden met context, zoals laten zien hoe AI-gestuurde ondersteuningstools onvermijdelijk werden na decennia van onhandige ticketsystemen.

De beste functies van ChronoZoom

Gebruik een authoringtool om historische tijdlijnen te maken die interdisciplinaire verhalen vertellen.

Maak verbinding tussen gebeurtenissen, trends en thema's in de tijd met behulp van inzichten uit verschillende velden.

Ontdek meerdere perspectieven via kant-en-klare tijdlijnen, media en samengestelde bronnen.

Limieten van ChronoZoom

De gebruikersinterface voelt verouderd en niet erg intuïtief aan, wat de gebruikerservaring kan vertragen.

Prijzen van ChronoZoom

Free

ChronoZoom beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over ChronoZoom?

Hier is een recensie van Edutopic:

ChronoZoom brengt geschiedenis tot leven. Ik kan u niet vertellen hoeveel studenten mij hebben verteld dat ze geschiedenis altijd saai vonden. Nu begrijpen ze het. Ze zien hoe verschillende aspecten van het verleden met elkaar in verband staan.

ChronoZoom brengt geschiedenis tot leven. Ik kan je niet vertellen hoeveel studenten me hebben verteld dat ze geschiedenis altijd saai vonden. Nu begrijpen ze het. Ze zien hoe verschillende aspecten van het verleden met elkaar in verband staan.

9. ClioVis (het beste voor het visualiseren van verbindingen)

via ClioVis

ClioVis combineert interactieve tijdlijnen, story mapping en mind mapping om u te helpen visualiseren hoe ideeën, gebeurtenissen en mensen door de tijd heen met elkaar in verbinding staan.

Wilt u oorzaak en gevolg laten zien?

U kunt gebeurtenissen een kleur geven, verbindingen tussen gebeurtenissen leggen en zelfs uw primaire of secundaire bronnen rechtstreeks in het platform citeren.

Hiermee kunnen gevorderde gebruikers (zoals mensen die proefschriften schrijven of langdurig onderzoek doen) verbanden en relaties tussen mensen, gebeurtenissen en concepten in de loop van de tijd samenstellen en visualiseren, in plaats van alleen maar in kaart te brengen wanneer ze zich hebben voorgedaan. Deze focus op relatie-modellering is essentieel voor onderzoekers en genealogen die causaliteit en verbanden binnen grote datasets willen blootleggen en rechtvaardigen.

De beste functies van ClioVis

Presenteer tijdlijnen met de ingebouwde presentatiemodus van ClioVis – PowerPoint of Prezi zijn niet nodig.

Voeg geotags toe door pinnen op in kaart brengen te plaatsen of aangepaste in kaart brengen te uploaden.

Upload afbeeldingen en audio, of importeer beeldmateriaal rechtstreeks vanuit Wikimedia Commons en andere bronnen.

Limieten van ClioVis

Ondersteunt alleen afbeeldings-URL's, die meestal eindigen op .jpg of .png.

Prijzen van ClioVis

Free

Premium : $ 6,99/maand

Onderneming : Aangepaste prijzen

Groepen: Aangepaste prijzen

ClioVis-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. AI Graph Maker tijdlijn (het beste voor het maken van gestructureerde tijdlijnen)

via AI Graph Maker

Met AI Graph Maker kunt u automatisch tijdlijnen maken met AI en gebeurtenissen in chronologische volgorde ordenen. Of u nu werkt aan educatieve projecten, persoonlijke planning of projectmanagement, deze tool helpt u bij het maken van overzichtelijke, professionele tijdlijnen.

Het enige wat u hoeft te doen is belangrijke gebeurtenissen handmatig invoeren of een bestand uploaden. De functie 'Genereren met AI' doet de rest. Vervolgens kunt u de tijdlijn aanpassen door kleuren, lettertypen, lay-out en content aan te passen.

De beste functies van AI Graph Maker

Exporteer tijdlijnen in PNG-, SVG- en Mermaid-formaten om ze gemakkelijk te kunnen delen.

Aangepaste layout, content en ontwerpelementen moeiteloos aan.

Dankzij de gestructureerde visuele layout zijn de tijdlijnen gemakkelijk te lezen en te volgen.

Limieten van AI Graph Maker

Hoewel u geëxporteerde bestanden kunt delen, worden realtime samenwerking en commentaar niet ondersteund.

Prijzen van AI Graph Maker

Free

Hobby: $ 5/maand

Beoordelingen en recensies van AI Graph Maker

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. Tiki‑Toki (het beste voor het maken van interactieve 3D-tijdlijnen)

Tiki-Toki is niet zomaar een tijdlijnmaker, het is een combinatie van een prachtig ontwerp en krachtige functionaliteit. De opvallendste functie? Een roterende 3D-tijdlijnweergave die uw project een dynamisch, bijna filmisch gevoel geeft.

Het ondersteunt vier verschillende weergaveopties naast de standaard 3D-helixweergave (inclusief een "uitzoomfunctie" om rommel te voorkomen), die, in combinatie met de naadloze integratie met YouTube- en Vimeo-video's, het mogelijk maakt om meeslepende, multimodale tijdlijnen aan te maken die zeer effectief zijn voor educatieve en projectpresentatiedoeleinden.

Of u nu mijlpalen van uw bedrijf wilt presenteren of een historisch project voor uw klas wilt maken, Tiki-Toki helpt u om statische data om te zetten in een interactief, boeiend verhaal.

De beste functies van Tiki-Toki

Maak meeslepende 3D-tijdlijnen met zoomfunctie, paneelgrootte-instelling en richtingsinstelling.

Voeg afbeeldingen, video's en audio toe voor een rijke multimedia-ervaring.

Geef gebeurtenissen een kleur en organiseer ze per categorie voor meer duidelijkheid.

Sluit tijdlijnen in op je blog of website (met premiumabonnementen).

Limieten van Tiki-Toki

De desktop-app kan niet worden gebruikt om webgebaseerde tijdlijnen te maken.

Prijzen van Tiki-Toki

Free

Docent : $ 150 per jaar

Brons : $ 9,50/maand

Zilver: $ 25/maand

Beoordelingen en recensies van Tiki-Toki

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. CallidusAI Tijdlijnen (het meest geschikt voor juridische platforms voor automatisering van juridisch onderzoek)

via CallidusAI

CallidusAI is speciaal ontwikkeld voor advocaten die complexe rechtszaken behandelen. Het haalt automatisch sleutelfeiten en data uit uw documenten en organiseert deze in overzichtelijke tijdlijnen die naadloos kunnen worden geïntegreerd in casememo's, feitelijke verklaringen of pleitnota's.

Het beste deel? De AI-tijdlijn-functie is geïntegreerd in een groter systeem dat eigen anti-hallucinatiecontroles uitvoert om ervoor te zorgen dat er 0% hallucinatie van casusnamen in de juridische onderzoeksresultaten voorkomt. Het is gebouwd om documenten van productiekwaliteit te produceren die Word-native zijn en bevat een redlining-functie die kan worden getraind op basis van de eigen stijlgids van een bedrijf, waardoor het veel meer is dan een eenvoudige tool voor het extraheren van datums voor rechtszaken.

De tool fungeert in wezen als een full-stack juridisch assistent en helpt u bij het opstellen van juridische onderzoeksnota's, het redigeren van contracten, het beoordelen van ontdekkingsdocumenten en het proeflezen met meerdere lenzen.

De beste functies van CallidusAI

Genereer automatisch tijdlijnen voor rechtszaken, rechtstreeks vanuit geüploade dossiers.

Stel in 10 minuten juridische memo's van 20-30 pagina's op, volledig geciteerd en in format.

Redigeer en vergelijk contracten 10 keer sneller met behulp van uw eigen stijlgids.

Gebruik de Microsoft Word-invoegtoepassing om tijdlijnen, memo's en meer te integreren.

Limieten van CallidusAI

De module Algemeen juridisch bevat geen functies voor het opstellen van documenten.

Prijzen van CallidusAI

Individueel : $ 149/maand per gebruiker

Standaard : $ 249/maand per gebruiker

Premium: Aangepaste prijzen

CallidusAI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Beheers uw project-tijdlijnen met AI in ClickUp

Tijdlijnen moeten niet alleen mooi zijn, ze moeten ook daadwerkelijk het werk vooruit helpen.

Van lanceringsplannen tot rechtszaken, een goede AI-tijdlijn-generator zet alles duidelijk op een rijtje. Het laat u zien hoe de zaken ervoor staan, wat er misgaat en wat aandacht nodig heeft, zonder dat u vijf tabbladen hoeft door te spitten.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Het brengt alles: taken, doelen en mensen, samen op één tijdlijn die wordt bijgewerkt naarmate uw werk vordert.

Dus als uw huidige installatie niet alles onder één dak brengt, is het tijd voor een upgrade.

Begin met het maken van slimmere tijdlijnen. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp!