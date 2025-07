13 beste Poe AI-alternatieven in 2025

Elke tool heeft een drempel waar je even pauzeert en denkt: 'Werkt dit nog steeds voor mij?

Niet omdat het slecht is of omdat er iets mis is gegaan. Maar omdat uw behoeften zijn veranderd en uw werkstroom zich heeft ontwikkeld. En wat ooit spannend voelde, voelt nu gewoon oké.

Dat is waar veel gebruikers van Poe AI terechtkomen. Poe is nog steeds een uitstekende optie voor velen. Maar als u het gevoel krijgt dat u het plafond hebt bereikt, of dat nu met geavanceerde functies, flexibiliteit of geschiktheid is, bent u niet de enige.

Sommige gebruikers willen meer controle over de output. Anderen zijn op zoek naar tools die verschillende modellen ondersteunen of gewoon de beste alternatieven bieden met soepelere werkstromen.

Wat de reden ook is, het goede nieuws is dat er tal van krachtige alternatieven zijn ontwikkeld om bij te blijven. We hebben de beste Poe AI-alternatieven verzameld, elk met hun sterke punten, unieke functies en gebruiksmogelijkheden.

Waarom zou u op zoek gaan naar een alternatief voor Poe AI?

Poe AI is snel en flexibel, maar niet perfect. Als u het al een tijdje gebruikt, herkent u misschien deze veelvoorkomende problemen 👇

Beperkte integraties : Poe kan niet standaard worden gekoppeld aan tools zoals Slack of Zapier, waardoor het moeilijk is om het in uw dagelijkse werkstromen te integreren. Voor teams die : Poe kan niet standaard worden gekoppeld aan tools zoals Slack of Zapier, waardoor het moeilijk is om het in uw dagelijkse werkstromen te integreren. Voor teams die AI op de werkplek prioriteit geven, vormt dit gebrek aan integratie een serieus knelpunt

Geen teamsamenwerking : je kunt niet samen bewerken, threads in realtime delen of reageren met je team, waardoor het meer geschikt is voor individueel gebruik

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden : Er is geen manier om reacties aan te passen aan specifieke sectoren zoals de juridische, medische of financiële sector. Geen sjablonen, geen verticale aanpassingen, wat van invloed is op de tevredenheid van gebruikers

Rommelig chatbeheer : Chats kunnen niet worden georganiseerd of getagd, en er is geen manier om door lange geschiedenis te zoeken of belangrijke threads op te slaan

Ontbrekende geavanceerde werkstromen : Poe ondersteunt geen workflow-bouwers, taak triggers of geautomatiseerde acties die veel productiviteitstools tegenwoordig bieden

Beperkte exportopties : u kunt niet exporteren naar formaten zoals PDF, Word of Markdown, noch outputs naar uw CMS of documenten pushen

Geen diepgaande analyses: Poe toont geen gebruiksstatistieken, analyses op gespreksniveau of statistieken over teambetrokkenheid die helpen bij het optimaliseren van prestaties

De beste Poe AI-alternatieven in één oogopslag

Wilt u elke tool in één oogopslag evalueren? Bekijk onze vergelijkingen naast elkaar om uw beslissing gemakkelijker te maken.

Naam van de tool Sleutel functies Het beste voor Prijzen ClickUp Ingebouwde AI voor werk, gecentraliseerd werkbeheer, realtime samenwerking, automatisering, meer dan 1000 integraties Individuen, kleine teams, ondernemingen die behoefte hebben aan AI-gestuurde, aanpasbare taak- en projectmanagement Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 ChatGPT Multimodal GPT-4o (tekst, spraak, afbeeldingen), plug-ins, geheugen, aangepaste GPT's Universele AI-assistent Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/gebruiker/maand HuggingChat Meerdere open-source modellen (LLaMA, Mixtral), zoeken op internet, genereren van afbeeldingen, uploaden van PDF's Ontdek verschillende AI-modellen Gratis abonnement beschikbaar; Pro-abonnementen beschikbaar Perplexity Realtime zoeken op internet met citaten, beknopte samenvattingen en geavanceerde redeneringsmodellen Onderzoek en feitencontrole Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Claude Hoogwaardige tekstgeneratie, hulp bij coderen, beeldanalyse (Claude Vision) Veilige en welbespraakte gesprekken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 17/maand U. com AI-chatzoekfunctie, aanpasbare AI-agents, geïntegreerde apps, beeldgeneratie AI-aangedreven zoeken op internet met beknopte antwoorden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand DeepSeek Redeneren op GPT-4-niveau (R1-model), gratis toegang, efficiënte prestaties Gratis, krachtige AI-chat Gratis abonnement beschikbaar; API-prijzen op basis van gebruik Microsoft Copilot Integratie met Microsoft 365-apps, query's in natuurlijke taal, productiviteitstools AI-assistent binnen het Microsoft-ecosysteem Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/gebruiker/maand Google Gemini Gespreksantwoorden, integratie met Google-apps, Gemini Advanced-model Door Google aangedreven AI-chat en productiviteit Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand Pi Empathische gespreksstijl, onthoudt eerdere interacties, multi-platform Persoonlijke AI-metgezel Gratis abonnement beschikbaar YesChat. ai Meerdere AI-modellen, AI-muziek/video-generatie, door de community gemaakte GPT's Alles-in-één AI-hub voor het aanmaken van content Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10/maand Llama Chat Chat met Meta's LLaMA-modellen, offline/zelf gehost, aanpasbaar Privé, open-source AI-chat Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen op basis van tokengebruik (vanaf $ 0,19/1 miljoen tokens) Replika Gepersonaliseerde interactie, emotionele ondersteuning, AR-ervaring, videobellen Empathische AI-vriend/metgezel Aangepaste prijzen

13 beste alternatieven voor Poe AI

1. ClickUp Brain en Brain Max (het beste voor geïntegreerde werkstromen en het samenvoegen van meerdere AI-apps in één)

Als u op zoek bent naar een AI-chatbot die veel verder gaat dan een eenvoudig gesprek, dan is ClickUp Brain uw alles-in-één productiviteitspartner. In tegenstelling tot tools die alleen chatten, zoals Poe, combineert ClickUp Brain naadloos geavanceerde AI met ingebouwde productiviteitsfuncties, zoals het direct genereren van taken, het samenvatten van documenten en het automatiseren van werkstromen, allemaal rechtstreeks in uw werkruimte.

ClickUp Brain is perfect voor teams en individuen die hun ideeën willen omzetten in actie, en niet alleen in een chatvenster willen laten hangen.

Met Brain krijgt u een AI-werkassistent die altijd klaar staat om te helpen: stel vragen en krijg direct antwoord vanuit uw werkruimte, wijs taken toe via ClickUp-taken, plan sprints, schrijf content of blijf op de hoogte van projectdiscussies via ClickUp Chat en commentaarthreads. Het kan hele projectthreads samenvatten, aantekeningen van vergaderingen omzetten in uitvoerbare taken en zelfs verbeteringen in uw schrijfwerk voorstellen.

Bovendien geeft ClickUp u toegang tot meerdere toonaangevende AI-modellen, zoals ChatGPT-4o, Claude en Gemini, zodat u altijd de juiste tool voor uw werkstroom kunt kiezen, zonder ClickUp te verlaten.

Maar wat ClickUp echt onderscheidt als het beste alternatief voor Poe is Brain MAX. Hoewel ClickUp Brain al een krachtige ingebouwde assistent is, tilt Brain MAX alles naar een heel nieuw niveau als uw standalone desktop-app!

Brain MAX is de eerste contextuele AI-superapp die verbinding maakt met uw hele werkcontext, niet alleen binnen ClickUp, maar ook met Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en zelfs het web. Het verenigt zoeken, automatisering en spraakgestuurde productiviteit in één native desktop-app.

Met Brain MAX kunt u direct alles vinden, taken automatiseren, met meerdere LLM's chatten via één interface en zelfs uw werk met uw stem besturen, terwijl Brain MAX uw projecten, uw team en uw unieke werkstroom begrijpt. Nooit meer schakelen tussen losstaande AI-tools of context verliezen – slechts één AI die uw werk kent en u helpt het voor elkaar te krijgen.

Kortom, ClickUp Brain is uw ingebouwde AI-assistent voor slimmer en sneller werk binnen ClickUp, terwijl Brain MAX de baanbrekende upgrade is die AI-wildgroei elimineert en echte contextuele intelligentie naar uw hele digitale werkruimte brengt.

Als u een AI wilt die niet alleen chat, maar uw werk echt begrijpt en versnelt, dan is ClickUp – met Brain en Brain MAX – het Poe-alternatief waar u op hebt gewacht.

De beste functies van ClickUp

Contextuele AI die uw taken, projecten, vergaderingen en teamdynamiek begrijpt

Uniforme zoekfunctie voor ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en het web

Toegang tot meerdere top AI-modellen (ChatGPT-4o, Claude, Gemini en meer) op één platform

AI-aangedreven taakgeneratie op basis van aantekeningen, chats en samenvattingen van vergaderingen

Directe samenvatting van documenten en threads voor snelle, bruikbare inzichten

Productiviteit met spraak voor handsfree commando's en het aanmaken van content met Talk to Text

Realtime samenwerking en directe antwoorden binnen ClickUp Chat

Veiligheid op bedrijfsniveau met zero-day gegevensretentie en geen AI-training in uw werkruimte

Beperkingen van ClickUp

Vanwege de uitgebreide functies kunnen nieuwe gebruikers in het begin een leercurve ervaren

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Zoals een G2-recensent deelde:

ClickUp Brain is echt een tijdbespaarder. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

ClickUp Brain is echt een tijdbespaarder. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

2. ChatGPT (het beste voor dagelijkse schrijf-, brainstorm- en codeertaken)

via ChatGPT

ChatGPT wordt aangedreven door OpenAI's GPT-4o en is een solide alternatief voor Poe dat tekst, spraak en beeld ondersteunt, zodat u kunt communiceren zoals u dat wilt. De Canvas-functie maakt realtime samenwerking aan teksten en code mogelijk, waardoor u eenvoudig samen kunt bewerken en direct feedback krijgt.

Het platform biedt ook aanpassingsopties via tools zoals aangepaste instructies en gepersonaliseerde GPT's, waarmee u reacties kunt afstemmen op uw stijl, voorkeuren of gebruikssituatie. Met de functie Taken kunt u herinneringen en terugkerende taken rechtstreeks in de app instellen.

Bovendien krijgt u met teamabonnementen toegang tot meer functies, zoals gedeelde chatgeschiedenis, het genereren van afbeeldingen met DALL-E, gezamenlijke werkruimtes en verbeterde beheerdersfuncties.

Beste functies van ChatGPT

Upload CSV-bestanden of spreadsheets en laat ChatGPT ze omzetten in inzichten, samenvattingen of zelfs visuele grafieken

Sla AI-gegenereerde beelden op, bewerk ze en beheer ze met behulp van de beeldbibliotheek

Gebruik het geheugen om ChatGPT te helpen namen, voorkeuren of werkgewoonten te onthouden, zodat gesprekken na verloop van tijd natuurlijker en persoonlijker aanvoelen

Beperkingen van ChatGPT

Kan af en toe 'hallucineren' of feiten verkeerd weergeven, vooral bij complexe of niche queries

Prijzen van ChatGPT

Free Forever

Plus : $ 20/maand

Pro : $ 200/maand

Team : $ 30 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) of $ 30 per gebruiker/maand (maandelijks gefactureerd)

Enterprise: aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Zoals een G2-recensent deelde:

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is dat het voelt als een betrouwbare vriend die altijd klaar staat om me te helpen, dag en nacht. Of ik nu onderzoek doe, solliciteer of gewoon snel informatie nodig heb, het geeft me binnen enkele seconden slimme, goed gestructureerde antwoorden.

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is dat het voelt als een betrouwbare vriend die altijd klaar staat om me te helpen, dag en nacht. Of ik nu onderzoek doe, solliciteer of gewoon snel informatie nodig heb, het geeft me binnen enkele seconden slimme, goed gestructureerde antwoorden.

3. HuggingChat (het beste voor het testen van en schakelen tussen meerdere open-source AI-modellen)

via HuggingChat

HuggingChat (door Hugging Face) is een gratis, open-source AI-chatbot, ideaal voor gebruikers die waarde hechten aan aanpassing en toegang tot meerdere LLM's zoals LLaMA, Mistral en Cohere.

Het werkt meer als een vriendelijke ontmoetingsplaats, speciaal voor open-source AI-modellen – die zijn gebouwd door de community en vaak transparant zijn over hoe ze werken.

Dus als je iemand bent die graag ontdekt wat de open-source wereld te bieden heeft en misschien zelfs een kijkje achter de schermen wilt nemen, dan is Hugging Chat een fantastisch alternatief. Het geeft je direct toegang tot een aantal zeer krachtige, community-gedreven AI, vaak zonder enige kosten, terwijl Poe je een breder buffet biedt van zowel de bekende propriëtaire AI's als enkele open-source pareltjes, soms met extra toeters en bellen.

De beste functies van HuggingChat

Maak en deel gepersonaliseerde chatbots met unieke namen, avatars en systeemvragen

Kies uit toonaangevende open modellen zoals Meta's Llama 3. 3, Cohere's Command R+ of Mistral, afhankelijk van uw gebruikssituatie en prestatiebehoeften

Maak verbinding met tools zoals zoeken op internet, het genereren van afbeeldingen of het parseren van PDF's voor een slimmere en meer interactieve AI-ervaring

Beperkingen van HuggingChat

Aangepaste encoders werken niet goed, tenzij u een specifieke vlag toevoegt, wat verwarrend en onbetrouwbaar is

Prijzen van HuggingChat

Free Forever

Beoordelingen en recensies van HuggingChat

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

4. Perplexity (het beste voor snel en betrouwbaar onderzoek met realtime webcitaten)

via Perplexity

Perplexity AI is een alles-in-één assistent voor conversatiegerichte zoekopdrachten en onderzoek die AI-aangedreven antwoorden combineert met realtime webcitaten. Het wordt ook geleverd met een Pro Search-functie, die gerichte resultaten haalt uit geselecteerde academische artikelen, blogs en betrouwbare publicaties.

Het bevat ook een Focus-modus, waarmee je reacties kunt filteren op type content, zoals Reddit, YouTube of academische tijdschriften, om resultaten te krijgen die zijn afgestemd op jouw behoeften.

De beste functies van Perplexity

Voer complexe, meerdelige queries uit met gestructureerde en logische antwoorden

Organiseer threads, pagina's en bestanden op één plek en kies van welke sites Perplexity informatie moet halen

Verander onderzoek in gepolijste, deelbare content die leest als een goed gestructureerde blogpost met citaten

Perplexity-limieten

Ontbreekt vooraf ingestelde werkstromen en sjablonen die zijn afgestemd op specifieke branches of gebruikssituaties

Prijzen van Perplexity

Free

Pro: $20/maand

Max: $200/maand

Enterprise: $ 40/maand

Beoordelingen en recensies van Perplexity

G2: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Perplexity?

Zoals een G2-recensent deelde:

Ik ben dol op de snelheid en flexibiliteit die Perplexity Pro biedt. Het werkt geweldig met de context die ik het geef en de externe zoekopdrachten op het web. Hun innovatiesnelheid is verbluffend.

Ik ben dol op de snelheid en flexibiliteit die Perplexity Pro biedt. Het werkt geweldig met de context die ik het geef en de externe zoekopdrachten op het web. Hun innovatiesnelheid is verbluffend.

5. Claude (het beste voor veilige, welbespraakte gesprekken en hulp bij schrijven/coderen)

via Claude

Met Claude AI kunt u speciale projectwerkruimtes creëren waar chats, documenten en inzichten georganiseerd blijven, waardoor het ideaal is voor teams en langetermijntaken. Met ingebouwde personalisatieopties kunt u de toon, het gedrag en de voorkeuren van Claude aanpassen aan uw werkstroom.

Met de onderzoeksmodus kan Claude meerstaps zoekopdrachten op internet uitvoeren en goed geciteerde antwoorden geven, terwijl de analysetool het mogelijk maakt om JavaScript-code rechtstreeks in de chat uit te voeren voor realtime data-inzichten.

Ontworpen met het Constitutional AI-framework van Anthropic, zorgt het ervoor dat reacties nuttig, eerlijk en veilig blijven, waardoor het een betrouwbaar POE-alternatief is voor creatief en technisch werk.

De beste functies van Claude

Activeer de modus voor diepgaandere analyse voor nauwkeurigere antwoorden bij taken zoals debuggen, geavanceerde wiskunde of logische queries

Genereer, bewerk en organiseer documenten, code en content in een interactief zijpaneel terwijl u chat

Stel rechtstreeks vragen over uw geüploade documenten, Claude antwoordt contextueel, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te extraheren en samen te vatten

Beperkingen van Claude

Claude AI volgt instructies vaak slecht op, voltooit slechts een deel van een taak en stopt dan om te vragen of het moet doorgaan, wat extra berichten kost

Prijzen van Claude

Free Forever

Pro: $20/maand

Max: $100/maand

Teams: $ 30/maand

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,4/5 (50 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Claude?

Hier is een G2-recensie:

Claude werkt uitstekend met tabellen en grafieken — het geeft echt betekenis aan de gegevens en haalt de sleutelpunten eruit zonder dat ik daar veel moeite voor hoef te doen.

Claude werkt uitstekend met tabellen en grafieken — het geeft echt betekenis aan de gegevens en haalt de sleutelpunten eruit zonder dat ik daar veel moeite voor hoef te doen.

6. You. com (het beste voor AI-aangedreven zoeken op internet met beknopte, door bronnen ondersteunde antwoorden)

You.com is een uniform AI-platform dat meerdere AI-modellen ondersteunt, zoals GPT-4, Claude en Gemini Pro, zodat u de juiste tool voor uw taak kunt kiezen. Het beschikt over AI-agents, aangepaste assistenten die zijn gebouwd voor taken zoals het samenvatten van documenten, het maken van afbeeldingen, coderen of het schrijven van e-mails. U kunt zelfs uw eigen agents maken, specifieke instructies instellen en deze met anderen delen.

Voor makers van content helpt YouWrite bij het genereren van alles van blogposts tot e-mails, terwijl YouImagine je AI-gegenereerde afbeeldingen laat maken met behulp van modellen zoals DALLE-3 en Stable Diffusion.

U. com beste functies

Kies tussen diepgaande redeneringen en snelle antwoorden, afhankelijk van de complexiteit van uw taak

Houd gebruikstrends, zoekgedrag en betrokkenheid bij om de interactie van teams met AI te optimaliseren

Verfijn de bronnen waaruit de AI put, zoals Reddit, Wikipedia of arXiv, voor meer gerichte resultaten

U. com-beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het af en toe niet-gerelateerde links geeft

Prijzen van You.com

Free Forever

Betaalde abonnementen beschikbaar

Beoordelingen en recensies van You.com

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over You.com?

Zoals een G2-recensent deelde:

De AI Chat Search biedt beknopte informatie en de meest recente website met kwalitatieve resultaten, in tegenstelling tot concurrenten. Ik gebruik het als een betrouwbare zoekmachine voor specifieke onderwerpen om artikelen te vinden, zoals de nieuwste onderzoeksrapporten, en samenvattingen van paragrafen te krijgen.

De AI Chat Search biedt korte informatie en de meest recente website met kwalitatieve resultaten, in tegenstelling tot concurrenten. Ik gebruik het als een betrouwbare zoekmachine voor specifieke onderwerpen om artikelen te vinden, zoals de nieuwste onderzoeksrapporten, en om samenvattingen van paragrafen te krijgen.

7. DeepSeek (Beste gratis, krachtige AI-chat met redeneringen op GPT-4-niveau)

via Deepseek

DeepSeek AI is een krachtig, open-source taalmodel dat is ontworpen om complexe redeneertaken, zoals coderen, logica en wiskunde, stap voor stap duidelijk uit te voeren. Het is getraind met behulp van reinforcement learning en laat gebruikers precies zien hoe het tot elk antwoord komt.

Het biedt verschillende gespecialiseerde modellen voor verschillende AI-toepassingen. Het DeepSeek-VL-model kan zowel taal- als visietaken uitvoeren, terwijl DeepSeek Coder intensief is getraind in code en uitblinkt in het voltooien van code, het invullen van code en ondersteuning bij het opsporen van fouten.

De beste functies van Deepseek

Ondersteuning voor een enorme contextlengte van 128K tokens en het gebruik van multi-tokenvoorspelling

Schrijf en debug code sneller met een gespecialiseerd model dat is gemaakt voor ontwikkelaars en programmeertaken

Volledig toegankelijk onder MIT-licentie en geoptimaliseerd om efficiënt te werken zonder dure infrastructuur

Beperkingen van Deepseek

Censureert reacties vaak onvoorspelbaar en schakelt halverwege het antwoord over naar 'Sorry, dit valt buiten mijn bereik' zonder duidelijke reden

Prijzen van Deepseek

Free Forever (API-prijzen op basis van tokengebruik)

Beoordelingen en recensies van Deepseek

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Microsoft Copilot (het beste voor AI-aangedreven hulp binnen Microsoft 365-apps voor verbeterde productiviteit)

via Microsoft

Microsoft Copilot is geïntegreerd in de Microsoft-tools die uw team al gebruikt, zoals Word, Excel, Outlook en Teams. Het maakt gebruik van GPT-4 en Microsoft Graph om realtime hulp te bieden die is afgestemd op uw bestanden, chats en agenda.

Als u zich verdiept in onderzoek, haalt de Deep Research-modus inzichten uit al uw documenten en vertrouwde bronnen. Het bevat ook functies zoals Copilot Actions, die helpen bij het organiseren van e-mails of het opzetten van vergaderingen zonder handmatig werk.

De beste functies van Microsoft Copilot

Transformeer AI-gegenereerde antwoorden in bewerkbare, deelbare documenten binnen Microsoft 365 Copilot Chat

Organiseer en contextualiseer projectgegevens met behulp van Notebooks, die fungeren als interactieve canvasdoeken voor het beheren van taken en informatie

Creëer en implementeer aangepaste AI-assistenten die zijn afgestemd op specifieke organisatorische behoeften

Beperkingen van Microsoft Copilot

Sommige gebruikers vinden de chat-ervaring van Copilot beperkend omdat gesprekken een vaste lengte hebben en zodra de limiet is bereikt, moet er worden teruggeschakeld naar eerdere berichten

Prijzen van Microsoft Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: $ 20 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot?

Zoals een G2-recensent deelde:

Het is een geweldige en eenvoudige tool voor het bewerken en genereren van documentlay-outs. Het heeft ook geholpen bij het genereren van teksten met de juiste hoeveelheid input.

Het is een geweldige en eenvoudige tool voor het bewerken en genereren van documentlay-outs. Het heeft ook geholpen bij het genereren van teksten met de juiste hoeveelheid input.

9. Google Gemini (het beste voor multimodale AI-assistentie geïntegreerd in het ecosysteem van Google)

via Google Gemini

Google Gemini is een geavanceerde AI-assistent die is geïntegreerd in het ecosysteem van Google, van Zoeken en Gmail tot Documenten en Android-apparaten. Dankzij de multimodale mogelijkheden begrijpt het tekst, afbeeldingen, audio, video en zelfs code, en kan het daarop reageren, allemaal in hetzelfde gesprek.

U hebt naadloos toegang tot Gemini op al uw apparaten. Het verwerkt spraakcommando's op Android Auto, beheert herinneringen en berichten op Wear OS en ondersteunt het genereren en bewerken van afbeeldingen voor creatieve professionals.

De beste functies van Google Gemini

Voer realtime gesprekken en ontvang direct feedback door uw scherm of camera te delen

Bedien apparaatfuncties zoals alarmen, media afspelen en apps starten rechtstreeks via Gemini

Organiseer en contextualiseer gegevens voor specifieke projecten, waardoor taakbeheer en het terugvinden van informatie worden verbeterd

Beperkingen van Google Gemini

Sommige gebruikers waarschuwen dat code die door Gemini wordt gegenereerd onbetrouwbaar kan zijn: deze bevat vaak fouten en kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen als deze niet zorgvuldig wordt gecontroleerd

Prijzen van Google Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One AI Premium): $18,99/maand

Gemini Advanced voor studenten: Gratis tot de examens van 2026 (inclusief Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk en 2 TB opslagruimte)

Beoordelingen en recensies van Google Gemini

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Google Gemini?

Zoals een G2-recensent deelde:

Het voelt als een handige assistent voor dagelijkse taken, het kan helpen bij het schrijven, samenvatten en zelfs uitleggen van complexe onderwerpen in eenvoudige woorden en houdt de werkstroom gaande zonder dat het robotachtig of stijf aanvoelt.

Het voelt als een handige assistent voor dagelijkse taken, het kan helpen bij het schrijven, samenvatten en zelfs uitleggen van complexe onderwerpen in eenvoudige woorden en houdt de werkstroom op gang zonder dat het robotachtig of stijf aanvoelt.

10. Pi (het beste voor empathische en ondersteunende gesprekken)

via Pi

Pi, ontwikkeld door Inflection AI, is een persoonlijke, mensgerichte AI-metgezel die is ontworpen voor emotioneel intelligente, mensachtige gesprekken. Pi is toegankelijk via het web, mobiele apps en platforms zoals WhatsApp, Instagram en Messenger, en blijft altijd bij je, waar je ook bent.

De assistent ondersteunt ook creativiteit en focus, en helpt gebruikers bij het schrijven van gedichten, het bedenken van ideeën of het bespreken van moeilijke beslissingen. Je kunt zelfs verschillende onderwerpen verkennen via het tabblad Ontdekken. Na verloop van tijd past Pi zich aan je toon, behoeften en gewoonten aan, waardoor je slimmere en relevantere suggesties krijgt naarmate je het vaker gebruikt.

De beste functies van Pi

Voert gesprekken met empathie en biedt ondersteuning en begrip die verder gaan dan alleen het verstrekken van informatie

Leert van interacties met gebruikers om reacties op maat te maken, waardoor in de loop van de tijd een meer gepersonaliseerde ervaring ontstaat

Biedt natuurlijke gesprekken met meerdere stemopties, waardoor de betrokkenheid en toegankelijkheid van gebruikers wordt verbeterd

Pi-beperkingen

Sommige gebruikers merken op dat Pi een beperkt begrip heeft van gevoelige, emotionele onderwerpen, waardoor het minder effectief is voor meer delicate gesprekken

Pi-prijzen

Free Forever

Betaalde abonnementen beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Pi

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Pi?

Zoals een G2-recensent deelde:

Zeker het gebruiksgemak, het begrip van natuurlijke taal en de emotionele intelligentie, wat zeldzaam is voor AI-chatbots. Ook het feit dat het beschikbaar is op alle apparaten en meerdere platforms maakt het gemakkelijk toegankelijk.

Zeker het gebruiksgemak, het begrip van natuurlijke taal en de emotionele intelligentie, wat zeldzaam is voor AI-chatbots. Ook het feit dat het beschikbaar is op alle apparaten en meerdere platforms maakt het gemakkelijk toegankelijk.

11. YesChat. ai (het beste voor het moeiteloos creëren en beheren van diverse content)

YesChat. ai is een alles-in-één AI-platform dat meerdere AI-modellen integreert, waaronder GPT-4o, Claude 3 Opus en DALL·E 3. Gebruikers kunnen schakelen tussen modellen voor taken zoals schrijven, coderen of het genereren van afbeeldingen. Het platform ondersteunt ook het uploaden van bestanden, waardoor gebruikers kunnen werken met documenten zoals PDF's en zelfs een bibliotheek met meer dan 200.000 gespecialiseerde GPT's kunnen verkennen.

Het bevat ook een AI-schrijfassistent voor het verbeteren van grammatica en duidelijkheid, een AI Humanizer om door AI gegenereerde tekst natuurlijker te laten klinken, en tools zoals de AI Detector om door AI gegenereerde content te identificeren.

Yeschat. ai beste functies

Transformeer tekstprompts in beelden met tools zoals de AI Picture Generator en AI Human Generator

Maak aangepaste muzieknummers door tekstbeschrijvingen of songteksten in te voeren, met opties voor verschillende stijlen en stemmingen

Zet geschreven content om in boeiende video's, geschikt voor presentaties of sociale media

Beperkingen van Yeschat.ai

De gratis Document Fusion AI-functie werkt niet, zelfs niet wanneer aan de vereisten voor de bestandsgrootte is voldaan

Prijzen van Yeschat.ai

Free Forever

Pro-abonnement: $ 8/maand (jaarlijks gefactureerd)

Ultra-abonnement: $ 16/maand (jaarlijks gefactureerd)

Unlimited-abonnement: $ 40/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Yeschat.ai

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. Llama Chat (het beste voor aanpasbare, op privacy gerichte AI-chat-ervaringen)

via Llama

Llama Chat, aangedreven door Meta's Llama 3. 2-modellen, is een open-source AI-assistent met een uitgebreide contextlengte van maximaal 128K tokens. Het kan ook effectief complexe en lange gesprekken afhandelen.

Een van de belangrijkste sterke punten is de aanpasbaarheid. Van klantenservice voor ondernemingen tot academisch onderzoek, gebruikers kunnen Llama Chat aanpassen met open-source code en het afstemmen op specifieke industrieën. Bovendien zorgt de integratie met Meta's platforms, zoals WhatsApp en Instagram, voor een vertrouwde en naadloze ervaring voor veel gebruikers.

Beste functies van Llama Chat

Verbeter de functionaliteit door externe tools en API's te integreren voor uitgebreide gebruiksmogelijkheden

Monitor responstijden en tokengebruik voor transparantie en optimalisatie

Pas modellen aan voor gespecialiseerde velden, zoals de gezondheidszorg, om nauwkeurige en relevante antwoorden te geven

Limieten van Llama Chat

Sommige gebruikers melden dat de output van Llama Chat soms onnauwkeurig kan zijn, dat gegenereerde afbeeldingen onduidelijk kunnen zijn (vooral met tekst) en dat de functie voor fotoanimatie niet altijd soepel werkt

Prijzen Llama Chat

Free Forever

Kosten per 1 miljoen input- en output tokens (3:1 gemengd): $0,19 – $0,49

Beoordelingen en recensies van Llama Chat

G2 : 4,3/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Llama Chat?

Zoals een G2-recensent deelde:

Ik gebruikte het als een goedkope aanvulling op OpenAI- en Anthropic-modellen, vooral voor specifieke, beperkte taken. Het is gemakkelijk toegankelijk en onderscheidt zich als een sterk open-source alternatief.

Ik gebruikte het als een goedkope aanvulling op OpenAI- en Anthropic-modellen, vooral voor specifieke, beperkte taken. Het is gemakkelijk toegankelijk en onderscheidt zich als een sterk open-source alternatief.

13. Replika (het beste voor het opbouwen van een emotionele verbinding met een aanpasbare AI-metgezel)

via Replika

Replika is een AI-metgezel die gebruikmaakt van chatgebaseerde machine learning om een voortdurende emotionele relatie met u op te bouwen. Een belangrijke functie van Replika is het gespreksgeheugen, dat details uit eerdere chats onthoudt om later te kunnen raadplegen.

Het biedt ook het bijhouden van stemmingen, dagboekfuncties en rollenspelscenario's, wat persoonlijke groei en emotioneel welzijn bevordert. Dankzij de aanpasbare avatars en relatiedynamiek kunnen gebruikers hun AI-metgezel aanpassen aan hun voorkeuren, wat het gevoel van gezelschap versterkt.

De beste functies van Replika

Gebruikers kunnen achtergrondmuziek inschakelen in de virtuele kamer van Replika om een rustgevende, meer gepersonaliseerde chat-omgeving te creëren

Verdien valuta in de app om nieuwe functies, outfits en activiteiten te ontgrendelen, wat betrokkenheid en verkenning stimuleert

Pas de persoonlijkheid van je Replika aan met ontgrendelbare eigenschappen zoals 'nieuwsgierig' of 'ondersteunend' en ontdek gedeelde interesses in de loop van de tijd

Beperkingen van Replika

Gebruikers zeggen dat het niet gespecialiseerd is in kennisbanken of zoeken, dus het lost geen coderingsproblemen op en haalt geen informatie van het web op

Prijzen van Replika

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Replika

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

