10 beste AI-tools voor gegevensinvoer om uw werkstroom te automatiseren

Handmatige gegevensinvoer is voor niemand een droombaan. Facturen kopiëren, enquêtresultaat registreren, spreadsheets bijwerken... het is traag en repetitief. En één typefout kan al tot chaos leiden.

Als uw dagen aanvoelen als een eindeloze kopieer- en plakcyclus, is het tijd om versterking in te schakelen.

AI-aangedreven tools voor gegevensinvoer zijn ontwikkeld om het saaie werk uit handen te nemen. Ze extraheren, opschonen, valideren en organiseren uw informatie, terwijl u zich kunt concentreren op werk dat echt verschil maakt.

In deze lijst hebben we de beste tools voor het automatiseren van gegevensinvoerwerkstroom op een rijtje gezet. Heeft u een klein bedrijf of geeft u leiding aan een team? Of houdt u gewoon van overzichtelijke werkstroom? Hoe dan ook, deze geautomatiseerde AI-tools voor gegevensinvoer helpen u tijd te besparen.

Klaar om kennis te maken met uw nieuwe hulpjes voor gegevensverwerking?

leuk weetje: *Deutsche Bank gebruikte ooit robotische procesautomatisering (RPA) om meer dan 500.000 transacties per jaar te verwerken, met een gegevensnauwkeurigheid van 99% en zonder koffiepauzes. Het is een praktijkherinnering dat laat zien dat wanneer bots het saaie werk doen, mensen zich kunnen concentreren op werk met een hogere waarde.

Klaar om getrainde bots uw gegevensinvoer te laten verzorgen? Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-automatiseringstools, zodat u met vertrouwen uw digitale sidekick kunt kiezen.

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp AI-gestuurde taak + workflows voor gegevensinvoer Talk-to-Text-functie voor spraakgestuurde gegevensinvoer AI-aangedreven gegevensinvoer + tabelweergave + automatisering Free Forever-abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen Nanonets Intelligente documentverwerking Leert automatisch documentlay-outs Gratis voor $ 200 aan krediet; aangepaste prijzen Docsumo Extractie van facturen en bonnen Nauwkeurigheid op regelniveau Betaalde abonnementen beginnen bij $ 149 per maand Rossum E-mail-naar-data-conversie AI-gestuurde e-mailparsing Prijzen beginnen bij $ 1500 per jaar Nintex RPA RPA voor ondernemingen en automatisering van gegevensinvoer Robotische procesbouwer met slepen en neerzetten Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen op basis van gebruik Jotform Formuliergebaseerde gegevensvastlegging AI-verbeterde formulieren en voorwaardelijke logica Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand Typeform Gespreksgerichte gegevensverzameling op basis van formulieren Logische sprongen en AI-enquêtewerkstroom Gratis abonnement met limiet aantal reacties; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand Zapier App-overschrijdende werkstroom-automatisering Automatisering van meerdere apps zonder code Gratis abonnement met taaklimiet; betaalde abonnementen vanaf $ 22,81/maand Blader door AI Webdata scrapen Vooraf gebouwde 'robots' voor gegevensvastlegging Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 48/maand OpenRefine Gegevensopschoning en -transformatie Bulkopschoning met faceted browsing Volledig gratis en open-source tool

De juiste geautomatiseerde software voor gegevensinvoer kiezen betekent software vinden die past bij het tempo, de nauwkeurigheid en de werkstroom van uw team. Dit zijn de belangrijkste prioriteiten:

geautomatiseerde gegevensextractie *om informatie uit formulieren, pdf's en e-mails te halen met minimale installatie en behoud van gegevensintegriteit

Foutreductie en validatie bij gegevensverwerkingstaken, zodat u fouten kunt opsporen voordat ze uw werk beïnvloeden

aangepaste werkstroomintegratie* om uw bestaande systemen, zoals CRM, spreadsheets of projecttools, te synchroniseren

Schaalbaarheid die ervoor zorgt dat u grotere volumes kunt verwerken zonder dat uw gegevensverwerkingscapaciteiten worden vertraagd

gebruikservaring* waarmee uw team snel aan de slag kan zonder een leercurve

👀 Wist u dat? Er zijn verschillende manieren om gegevensinvoer te automatiseren. Elke manier lost een ander probleem op. Hier zijn enkele voorbeelden: Formuliergebaseerde automatiseringstools, zoals Jotform of Typeform, helpen bij het verzamelen van gestructureerde gegevens bij de bron

Tools voor het extraheren van documentgegevens, zoals Docsumo of Nanonets, scannen facturen, bonnen en pdf's met behulp van optische tekenherkenning (OCR) om automatisch sleutelvelden te extraheren

E-mailparsing (zoals Rossum) legt gegevens vast uit zowel berichtteksten als bijlagen

Webscrapingtools zoals Browse AI halen live informatie uit websites En tools zoals ClickUp regelen alles, van eenvoudige gegevensinvoer, extractie en validatie tot algehele automatisering van de werkstroom. Het houdt uw gegevens synchroniseerd tussen spreadsheets, CRM's en takenborden zonder dat u iets handmatig hoeft in te voeren.

Nu het leuke gedeelte. Hieronder vindt u alles wat u moet weten over de slimste oplossingen voor gegevensinvoer die u zullen helpen uw gegevensinvoer naar een hoger niveau te tillen.

1. ClickUp (het beste voor het integreren van AI-gestuurd taakbeheer met gegevensinvoerworkflows)

Automatiseer gegevensinvoer met ClickUp Stel complexe automatiseringstaken in voor dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse gegevensvalidatie met ClickUp

Gegevensinvoer gaat niet alleen over het verzamelen van informatie, maar ook over ervoor zorgen dat deze in de juiste handen terechtkomt, snel wordt verwerkt en georganiseerd blijft in meerdere werkstroom.

Maar wanneer de verzendingen zich opstapelen of de teamcoördinatie niet goed verloopt, kunnen kleine fouten tot grote vertragingen leiden.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, transformeert handmatige gegevensinvoer in een intelligente, geautomatiseerde werkstroom die is geoptimaliseerd voor productiviteit.

ClickUp-automatisering

Wilt u repetitieve handmatige gegevensinvoer elimineren door triggers en acties in te stellen? U kunt bijvoorbeeld taken voor gegevensinvoer aanmaken wanneer nieuwe gegevens worden ontvangen, statussen bijwerken, teamleden toewijzen of terugkerende taken genereren voor routinematige gegevensinvoer.

ClickUp Automatisering neemt het saaie werk uit handen.

Stel op regels gebaseerde triggers in om automatisch taken toe te wijzen, statussen bij te werken en belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer nieuwe gegevens worden ingediend met ClickUp automatisering

Hier is een voorbeeld van een automatisering. Wanneer een klant een aanvraagformulier invult, kan ClickUp automatisch een taak aanmaken, deze toewijzen aan de juiste teamgenoot, de prioriteit van de taak wijzigen en zelfs een follow-up e-mail versturen – allemaal zonder menselijke tussenkomst.

Het is perfect voor operationele leidinggevenden, onboardingteams voor clients en beheerders die grote hoeveelheden verzoeken beheren.

U kunt ClickUp aanpassen aan uw unieke werkstroom door aangepaste velden toe te voegen, validatieregels in te stellen en sjablonen te ontwerpen voor specifieke gegevensinvoerbehoeften. Het enige wat u nog te doen heeft, is de instellingen plaatsen, en het programma regelt alles op de achtergrond.

ClickUp Autopilot Agents Voor teams die met invoergegevens werken, kunt u ook ClickUp Autopilot Agents gebruiken, die zich aanpassen aan veranderingen in uw werkruimte en autonoom handelen op basis van de gegeven instructies. Deze agents kunnen worden ingesteld met behulp van vooraf gebouwde opties of een no-code builder voor aangepaste agents. Deze automatiseringen verminderen niet alleen menselijke fouten, maar maken ook waardevolle tijd gratis voor analyse en besluitvorming op hoger niveau, terwijl consistente interacties worden gehandhaafd. Bekijk de onderstaande video voor meer informatie:

ClickUp Brain

Automatisering wordt mogelijk gemaakt door AI. U kunt uw eigen aangepaste automatiseringen maken door ClickUp Brain in gewoon Engels te vertellen wat u wilt automatiseren. Het configureert alles voor u in elke ruimte, map of lijst.

Gebruik ClickUp Brain om automatisch taakbeschrijvingen, follow-up e-mails of prioriteitslabels te genereren op basis van ongestructureerde gegevensinvoer

ClickUp Brain fungeert in feite als uw intelligente assistent, die in staat is om gegevens uit documenten te extraheren (inclusief pdf's via slimme OCR-integraties), taken te genereren op basis van vergader-aantekeningen, bestanden samen te vatten en contextuele vragen over uw werkruimte in realtime te beantwoorden.

Wilt u een hoge gegevenskwaliteit en integriteit garanderen tijdens uw hele gegevensproces? Probeer dan AI-aangedreven prompts om gestructureerde spreadsheetsjablonen te genereren, gegevensextractie te automatiseren en foutcontrolemechanismen te implementeren.

Brain vermindert handmatige gegevensinvoer aanzienlijk, minimaliseert fouten en zorgt ervoor dat gegevens altijd up-to-date en nauwkeurig zijn.

U kunt absoluut elke gegevensinvoer-taak uitvoeren met behulp van AI in ClickUp, of het nu gaat om factuurverwerking, CRM-updates, databasebeheer of bestelling.

ClickUp is niet alleen uw favoriete werkruimte voor controle, maar ook voor duidelijkheid.

ClickUp-tabelweergave

Als u Excel mist voor datavisualisatie, probeer dan ClickUp Tabel Weergave. Deze tool bootst de vertrouwde spreadsheetinterface na, maar maakt het gemakkelijker om gestructureerde gegevens te bekijken, te bewerken en bij te werken.

Beheer grote hoeveelheden gegevensinvoer in een gestructureerde lay-out waarin elke rij een uitvoerbare taak vertegenwoordigt met ClickUp Table View

Elke taak wordt weergegeven als een rij, met aanpasbare kolommen voor verschillende gegevensvelden, die bulkacties, snelle navigatie en zelfs kopieer- en plak-snelkoppelingen voor snelle gegevensinvoer ondersteunen. U kunt verzendingen ook sorteren op status, filteren op toegewezen persoon en meerdere records tegelijk bijwerken.

Deze weergave is bijzonder effectief voor het beheren van grote hoeveelheden gegevens, het valideren van invoer en het waarborgen van de gegevenskwaliteit.

ClickUp ondersteunt ook meer dan 100 integraties met formulierbouwers of CRM-systemen, waaronder Salesforce, HubSpot en meer. Dit maakt geautomatiseerde gegevensvastlegging en taakaanmaak mogelijk, zodat gegevens naadloos in uw ClickUp-werkruimte worden geïmporteerd.

Deze centralisatie, in combinatie met geautomatiseerd en geoptimaliseerd projectmanagement, kan uw gegevensorganisatiesysteem volledig transformeren.

Of u nu een handvol handmatige gegevensinvoer-taak of duizenden gegevensinvoer beheert, de flexibele architectuur en robuuste automatisering van ClickUp maken het schaalbaar voor bedrijven van elke grootte. De AI-gestuurde functies passen zich aan aan groeiende gegevensvolumes en veranderende werkstroomvereisten, waardoor efficiëntie en groei op lange termijn worden ondersteund.

De beste functies van ClickUp

Werk in realtime samen via commentaarthreads, taaktoewijzingen, het delen van documenten en de in-app ClickUp Chat

Maak dynamische ClickUp-dashboards om de gegevensinvoer van alle teams te monitoren

Importeer invoer uit CSV-bestanden of gesynchroniseerde formulieren rechtstreeks naar gestructureerde weergaven

Trigger Slack- of e-mailmeldingen wanneer nieuwe gegevens aan specifieke voorwaarden voldoen

Groepeer taken op basis van gegevenstype, projectfase of formulierherkomst voor een overzichtelijkere bijhouden

Automatisering foutcontrole en beheer toestemming en gasttoegang om de gegevensveiligheid te verbeteren

Limieten van ClickUp

Het aanpassen van aangepaste geavanceerde werkstroom is even wennen voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 luidt:

Een essentieel hulpmiddel om operaties efficiënter te maken. Dit is het enige projectmanagementhulpmiddel dat de last van gegevensinvoer wegneemt. De Chrome-extensie en de formulierenfunctie zijn GELD WAARD!!!

Een essentieel hulpmiddel om operaties efficiënter te maken. Dit is het enige projectmanagementhulpmiddel dat de last van gegevensinvoer wegneemt. De Chrome-extensie en de formulierenfunctie zijn GELD WAARD!!!

💡 Bonus: Als u uw gegevensinvoerwerkstroom tot leven wilt brengen EN: Zoek direct en intuïtief in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps + het web voor werkcontext

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren met uw stem – handsfree, waar u ook bent

Maak gebruik van AI-tools zoals ChatGPT, Claude en DeepSeek rechtstreeks vanuit Brain MAX, met de volledige context van uw werk Probeer ClickUp Brain MAX — een krachtige desktop-AI-assistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Maak komaf met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om aangepaste werkstroom te bouwen, documentatie te creëren, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer.

2. Nanonets (het beste voor intelligente documentverwerking)

via Nanonets

Nanonets is ontwikkeld voor teams die dagelijks een lawine aan papierwerk verwerken – denk aan facturen, contracten, ID's of gescande formulieren – en een slimmere, snellere manier nodig hebben om dit allemaal te digitaliseren. Het maakt gebruik van deep learning om velden en lay-outs te herkennen, zelfs als documenten verschillende formaten of talen hebben.

Upload gewoon een paar steekproeven, label de velden één keer en de AI leert zelfstandig omgaan met variaties. Het systeem blijft zich verbeteren met elk document dat u verwerkt, waardoor u minder vaak hoeft te hertrainen of de output hoeft te controleren.

De beste functies van Nanonets

Upload documenten in bulk voor batchverwerking in enkele seconden

Stel betrouwbaarheidsdrempels in om onzekere of weinig betrouwbare invoer te markeren

Leid documenten naar verschillende werkstroom op basis van content-type

Exporteer gestructureerde gegevens in JSON-, XML- of Excel-format

Configureer aangepaste webhook-notificaties voor extractiegebeurtenissen

Gebruik audittrails om wijzigingen bij te houden en het gegevensbeheer te verbeteren

Limieten van nanonetten

De prijs kan voor kleine teams onbetaalbaar zijn

Vereist installatie tijd voor het trainen van aangepaste modellen

Prijzen van Nanonets

Gratis ($200 in krediet)

Pay as you go : Prijzen op basis van gebruik, zonder maandelijkse toewijzing

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nanonets

G2 : 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nanonets?

Een G2-recensie zegt:

De functies van de OCR-engine, voornamelijk wat betreft het trainen van de engine met de documenten, het brede bereik aan ondersteunde documenttypes, het zero-training-model en de mogelijkheid om snel extra trainingsgegevens toe te voegen, zijn echt goed. Het snel ondersteunen door de CSR-medewerker van Nanonets en dat tijdens de telefoongesprekken wordt geboden, wordt zeer gewaardeerd.

De functies van de OCR-engine, voornamelijk wat betreft het trainen van de engine met de documenten, het brede bereik aan ondersteunde documenttypes, het zero-training-model en de mogelijkheid om snel extra trainingsgegevens toe te voegen, zijn echt goed. De snelle ondersteuning door de CSR-medewerker van Nanonets en de ondersteuning tijdens de telefoongesprekken worden zeer gewaardeerd.

👀 Wist u dat? Relationele databases zijn niet alleen voor ontwikkelaars bedoeld, ze zijn ook ontzettend handig voor het organiseren van uw dagelijks werk. Door uw gegevens te structureren in gekoppelde tabellen, kunt u slimmere werkstroom creëren waarbij één update wijzigingen in alle gekoppelde records trigger. Met tools zoals ClickUp kunt u relationele velden bouwen om taken, clients of projecten met elkaar in verbinding te brengen zonder dat u een regel SQL hoeft te schrijven. Dit betekent dat uw dashboard, client tracker en content kalender automatisch met elkaar kunnen communiceren. Het is een krachtige manier om dubbele gegevens te verminderen, rapportage te vereenvoudigen en in één oogopslag het grote geheel te zien.

3. Docsumo (het beste voor het extraheren van facturen en bonnen)

via Docsumo

Docsumo is ontwikkeld voor financiële en operationele teams die verdrinken in facturen, rekeningen of bankafschriften en legt alles vast, tot het laatste item op de bon. Het extraheert gegevens op regelniveau, waardoor het ideaal is voor bedrijven die elke kostenpost, vergoeding of eenheid met uiterste nauwkeurigheid moeten bijhouden.

Docsumo past ook validatielogica toe om fouten te markeren en uitzonderingen door te sturen voor controle voordat de gegevens worden geëxporteerd naar boekhoudplatforms, CRM's of interne systemen. Dit levert een enorme tijdwinst op voor crediteurenadministratie, boekhouding of compliance-intensieve werkstroom waar precisie geen optie is.

De beste functies van Docsumo

Importeer documenten via API, e-mail of cloudmap-synchroniseren

Stel vertrouwensdrempels op veldniveau in voor goedkeuring of beoordeling

Categoriseer inkomende documenten automatisch op type of client

Houd de verwerkingstijd en prestaties bij met visuele dashboards voor financiële gegevensverwerking

Exporteer gestructureerde gegevens rechtstreeks naar accountplatforms of BI-tools

Houd een geschiedenis van de versies bij voor audits en om interne zaken bij te houden

Limieten van Docsumo

Werkt alleen optimaal met gestructureerde financiële documenten

De interface kan voor niet-gespecialiseerde gebruikers technisch aanvoelen

Prijzen van Docsumo

Starter: $ 149/maand (1.000 pagina's/maand; maximaal 3 gebruikers)

Groei: $ 499/maand (5.000 pagina's/maand; maximaal 10 gebruikers)

Onderneming: aangepaste prijzen

Docsumo-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Docsumo?

Een G2-recensie zegt:

Vóór DocSumo kostte het ons veel tijd om informatie en gegevens uit PDF-bestanden over te zetten naar ons werkboek, omdat we dit handmatig moesten doen. Sinds we DocSumo hebben, kost het slechts een paar muisklikken om onze documenten eenvoudig te converteren en kunnen de benodigde informatie en gegevens nu gemakkelijk worden overgezet naar onze werkboeken.

Vóór DocSumo kostte het ons veel tijd om informatie en gegevens uit PDF-bestanden over te zetten naar ons werkboek, omdat we dit handmatig moesten doen. Sinds we DocSumo hebben, zijn een paar muisklikken voldoende om onze documenten eenvoudig te converteren en kunnen de benodigde informatie en gegevens nu gemakkelijk worden overgezet naar onze werkboeken.

Wist u dat? ClickUp Brain biedt het gebruik van meerdere Gen AI-modellen zoals Claude, ChatGPT en Gemini. Maak komaf met de wildgroei aan AI en haal alles wat u nodig hebt uit AI met ClickUp.

4. Rossum (het beste voor het omzetten van e-mail naar gegevens)

via Rossum

Je inbox loopt over. Rossum ziet dat als een kans. Het is gespecialiseerd in het omzetten van chaotische e-mailthreads en bijgevoegde documenten in gestructureerde, bruikbare gegevens, zonder dat je ooit een spreadsheet hoeft te openen.

De krachtigste functie is de AI-gestuurde e-mailparsing. In plaats van handmatig bijlagen te downloaden en velden te kopiëren, leest Rossum de berichttekst, opent het de PDF en extraheert het automatisch de gegevens.

De vooraf getrainde AI-modellen kunnen ook facturen, inkooporders en andere standaard bedrijfsdocumenten verwerken, waardoor de installatie verrassend snel verloopt.

De beste functies van Rossum

Wijs e-mailinboxen toe als databronnen voor gegevensinvoer voor specifieke werkstroom

Maak gezamenlijk aantekeningen in documenten om het leren van AI te verbeteren

Markeer onzekere velden voor menselijke controle, zodat niets zonder verificatie wordt goedgekeurd

Houd uitzonderingen bij en markeer afwijkingen vóór export

Stel realtime synchronisatie in met ERP- of factuurbeheersystemen

Visualiseer de prestaties van inbox-naar-data met extractieanalyses

Limieten van Rossum

Limiet aanpassing buiten de belangrijkste documenttypes

Prijzen van Rossum

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rossum

G2 : 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Rossum?

Een recensie van een gebruiker op G2 zegt:

Rossum helpt ons om onze factuurverwerking te versnellen, zodat we meer tijd hebben om queries te behandelen. Het helpt ons om dubbele facturen te verminderen en dubbele betalingen te voorkomen. Rossum stelt ons ook in staat om problemen en fouten in facturen op te sporen voordat ze in ons boekhoudsysteem terechtkomen.

Rossum helpt ons om onze factuurverwerking te versnellen, zodat we meer tijd hebben om queries te behandelen. Het helpt ons om dubbele facturen te verminderen en dubbele betalingen te voorkomen. Rossum stelt ons ook in staat om problemen en fouten in facturen op te sporen voordat ze in ons boekhoudsysteem terechtkomen.

5. Nintex RPA (het beste voor RPA en automatisering van gegevensinvoer voor ondernemingen)

via Nintex RPA

Met Nintex RPA kunt u digitale medewerkers bouwen die menselijke handelingen nabootsen – kopiëren, plakken, klikken, valideren – zonder dat ze ooit een koffiepauze nodig hebben. Het grote pluspunt is de drag-and-drop robotische procesbouwer, waardoor het ontwerpen van bots minder aanvoelt als code en meer als spelen met blokken.

U kunt saaie taken automatiseren in ondernemingstools zoals SAP, Oracle, Citrix of interne verouderde systemen. Of het nu gaat om het synchroniseren van leveranciersfacturen of het verwerken van onboardingdocumenten van klanten, bots voeren grootschalige werkstroom uit met machineprecisie.

U bepaalt zelf hoe elke bot zich gedraagt, wanneer deze triggert, en onder welke voorwaarden deze menselijke input vereist.

De beste functies van Nintex RPA

Implementeer onbemande bots om taken volgens een schema uit te voeren of te triggeren

Maak verbinding tussen RPA-bots met tools voor elektronische handtekening, formulieren en werkstroom

Monitor de prestaties van bots via gecentraliseerde analytische dashboard

Maak gebruik van ingebouwde sjablonen voor veelvoorkomende automatisering van de onderneming

Gebruik veilige wachtwoordkluizen om gevoelige inloggegevens te beschermen

Pas op rol gebaseerde toegang toe om te beheren wie bots bouwt, uitvoert en bewerkt

Limieten van Nintex RPA

Niet geschikt voor beginners of kleine of niet-technische teams

Vereist aangepaste prijzen op basis van omgeving en botgebruik

Prijzen van Nintex RPA

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nintex

G2: 4,2/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nintex?

Een recensie op G2 luidt:

Nintex heeft de meest uitgebreide en complete professionele roadmap voor het plannen van succesvolle procesautomatisering, met een sterke nadruk op de eerste fase: het digitaliseren van processen met behulp van Nintex promapp op een collaboratieve manier.

Nintex heeft de meest uitgebreide en complete professionele roadmap voor het plannen van succesvolle procesautomatisering, met een sterke nadruk op de eerste fase: het digitaliseren van processen met behulp van Nintex promapp op een collaboratieve manier.

📖 Lees ook: De beste creatieve automatiseringstools

6. Jotform (het beste voor het vastleggen van gegevens op basis van formulieren)

via Jotform

Jotform is ontworpen voor teams die snel gestructureerde gegevens moeten verzamelen, of dat nu van klanten, clients of interne teams is.

Met de AI-aangedreven formulierbouwer met voorwaardelijke logica kunt u binnen enkele minuten slimmere, dynamischere formulieren maken. In plaats van dat elke respondent dezelfde layout te zien krijgt, past Jotform de vragen aan op basis van eerdere antwoorden, waardoor een gepersonaliseerde werkstroom ontstaat die zowel de snelheid als de nauwkeurigheid verhoogt.

U kunt formulieren overal insluiten, reacties in realtime verzamelen en zelfs e-mails of taaktoewijzingen triggeren zodra verzendingen binnenkomen. Het is geschikt voor het vastleggen van leads, het werven van clients, het registreren van gebeurtenissen en vrijwel elke andere toepassing waarbij formulierenvermoeidheid een reëel probleem is.

De beste functies van Jotform

Schakel formulierversleuteling in voor veilige, gevoelige gegevensvastlegging

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor enquêtes, quizzen en aanvraagformulieren

Integreer reacties rechtstreeks met Google Spreadsheets, Slack of Airtable

Accepteer bestandsuploads of digitale handtekeningen binnen formuliervelden

Pas aangepaste thema's aan uw merkidentiteit aan

Stuur PDF-verzendingen voor archivering of afdrukken

Limieten van Jotform

Limiet ontwerpcontrole zonder aangepaste CSS

AI-mogelijkheden zijn formulier-specifiek en hebben kennislacunes

Prijzen van Jotform

Starter: gratis voor maximaal 5 formulieren

Brons: $ 39/maand (25 formulieren)

Zilver: $ 49/maand (50 formulieren)

Gold: $ 129/maand (100 formulier)

Onderneming: aangepaste prijzen

Jotform-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 3600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jotform?

Een G2-recensie zegt:

Mijn organisatie gebruikt Jotform voor verschillende doeleinden, maar we gebruiken het vooral voor onze website-clients wanneer ze complexere formulieren op hun website nodig hebben die verder gaan dan de gebruikelijke 'contactformulieren'. Jotform heeft zoveel verschillende opties in hun formulierbouwer, en het is supergemakkelijk om gewoon alles wat je nodig hebt te slepen en neer te zetten.

Mijn organisatie gebruikt Jotform voor verschillende doeleinden, maar we gebruiken het vooral voor onze webclient wanneer ze complexere formulieren op hun website nodig hebben die verder gaan dan de gebruikelijke 'contactformulieren'. Jotform heeft zoveel verschillende opties in hun formulierbouwer, en het is supergemakkelijk om gewoon alles wat je nodig hebt te slepen en neer te zetten.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen zijn een gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het is in staat tot natuurlijke taalverwerking en begrijpt prompts in gewone taal, waardoor alle drie de zorgen over AI-implementatie worden weggenomen en uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar worden verbonden. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

7. Typeform (het beste voor het verzamelen van gegevens via formuliergebaseerde data-inzameling via gesprek)

via Typeform

Wilt u statische enquêtes en formulieren omzetten in een soepele, chatachtige ervaring die ook de voltooiingspercentages verhoogt? De AI-ondersteunde enquêteflow van Typeform voelt meer als een gesprek dan als een formulier, waardoor u nauwkeurige, doordachte gegevens kunt verzamelen zonder uw publiek te overweldigen.

Hiermee kunt u volledig gepersonaliseerde vragenpaden maken op basis van eerdere antwoorden, zodat gebruikers de ene relevante vraag na de andere te zien krijgen.

De beste functies van Typeform

Sluit formulieren in als pop-ups, volledige pagina's of inline widgets

Pas aangepaste lettertypes, kleuren en afbeeldingen aan uw merkimago aan

Blijf betrokkenheid en voltooiingspercentages bij met gedetailleerde analyses

Vertaal formulieren naar meerdere talen voor een wereldwijd publiek

Maak rechtstreeks verbinding met CRM's, e-mailtools en Notion

Schakel rekenmachine-logica in om prijzen, scores of resultaat live te schatten

Typeform limiet

De exportopties hebben een limiet in de gratis en basisabonnementen

Het kan duur worden wanneer u dit opschaalt naar meerdere teams of regio's

Prijzen van Typeform

Gratis abonnement beschikbaar

Basis: $ 29/maand

Plus: $ 59/maand

Business: $ 99/maand

Onderneming: aangepaste prijzen

Typeform-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Een G2-recensie zegt:

De interface is strak, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor respondenten. Voorwaarde logica en integraties zorgen voor naadloze werkstroom.

De interface is strak, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor respondenten. Voorwaarde logica en integraties zorgen voor naadloze werkstroom.

8. Zapier (het beste voor automatisering van werkstroom tussen verschillende apps)

via Zapier

Zapier is de internetversie van ducttape. Het is ontwikkeld voor gebruikers die hun favoriete apps willen koppelen zonder te hoeven leren programmeren. Het blinkt uit in de automatisering van meerstapswerkstroom in tools zoals Google Spreadsheets, Typeform, Slack en CRM's.

De belangrijkste functie is automatisering van meerdere apps, waarmee u moeiteloos gegevens tussen platforms kunt uitwisselen.

Een nieuw verzonden formulier kan bijvoorbeeld direct een Slack-notificatie triggeren, een spreadsheet bijwerken en een welkomst-e-mail versturen, zonder dat er handmatige tussenkomst nodig is.

Van marketingautomatisering tot klantensucces tot wervingspijplijnen, Zapier is de krachtige tool zonder code die ervoor zorgt dat uw systemen blijven communiceren en u uw handen van het toetsenbord kunt houden.

De beste functies van Zapier

Bouw Zaps (werkstroom) met behulp van filters, voorwaarde en meerstaplogica

Plan Zaps in om dagelijks, wekelijks of op aangepaste intervallen uit te voeren

Kloon en deel automatiseringen tussen teams of afdelingen

Blijf de taakgeschiedenis en succes bijhouden voor elke Zap

Beheer integraties voor meer dan 6000 apps vanuit één dashboard

Bescherm werkstroom met tweefactorauthenticatie en toestemmingcontroles

Limieten van Zapier

Complexe Zaps kunnen lastig zijn om op te lossen

Taaklimieten op gratis en basisabonnementen beperken automatisering van grote volumes

Prijzen van Zapier

Free

Professional: $ 22,81/maand

Team: $78,72/maand voor 25 gebruikers

Onderneming: aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Een G2-recensie zegt:

Het grootste voordeel van Zapier is dat het handmatig werk overbodig maakt door repetitieve taken tussen verschillende apps met een groot aantal functies te automatiseren. Het is heel eenvoudig in de instelling, zelfs zonder programmeerkennis, en het bespaart me uren door mijn tools synchronisatie te houden (gebruiksfrequentie). Het implementatie- en integratieproces met andere tools verloopt razendsnel, uitstekend en zonder stress. De klantenservice is ook niet slecht.

Het grootste voordeel van Zapier is dat het handmatig werk elimineert door repetitieve taken tussen verschillende apps met een groot aantal functies te automatiseren. Het is heel eenvoudig in te stellen, zelfs zonder programmeerkennis, en het bespaart me uren door mijn tools gesynchroniseerd te houden (gebruiksfrequentie). Het implementatie- en integratieproces met andere tools verloopt razendsnel, uitstekend en zonder stress. De klantenservice is ook niet slecht.

📖 Lees ook: Voorbeelden en use cases van werkstroomautomatisering

9. Browse AI (het beste voor het scrapen van webgegevens)

via Browse AI

Stel je voor dat je een robot zou kunnen trainen om voor jou op internet te surfen – en dat hij ook echt zou luisteren. Met Browse AI kun je gegevens uit websites halen, zoals productlijsten, prijstabel of vacaturebanken, zonder ook maar één regel code te schrijven.

Vooraf gebouwde 'robots' voor populaire websites helpen u direct te beginnen met scrapen. De installatie is heel eenvoudig: u hoeft alleen maar te klikken op de gewenste pagina-elementen. Eenmaal getraind, kan uw robot volgens een schema werken, gegevens opslaan in spreadsheets of waarschuwingen triggeren wanneer er nieuwe informatie verschijnt.

Het elimineert urenlang kopieer- en plakwerk voor teams die zich bezighouden met onderzoek, groei-operaties of verkoopprospectie.

Bekijk de beste AI-functies

Plan robots in om gegevens elk uur, elke dag of elke week te scrapen

Leg gestructureerde gegevens vast uit gepagineerde resultaten met één installatie

Exporteer gescrapete content naar CSV, Google Spreadsheets of API-eindpunten

Kloon robotconfiguraties op vergelijkbare sites of domeinen

Stel notificaties in wanneer nieuwe content wordt gedetecteerd

Visualiseer extractieresultaat met foutopsporing en succespercentages

Bekijk de limieten van AI

Presteert niet goed op complexe pagina's met veel JavaScript

Afhankelijk van de structuur van de site kan handmatige opschoning nodig zijn

Bekijk AI-prijzen

Free (50 krediet per maand)

Persoonlijk: $ 48/maand (2000 krediet)

Professional: $ 87/maand (5000 krediet)

Premium: vanaf $ 500/maand (jaarlijks gefactureerd met meer dan 600.000 kredieten)

Bekijk AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Browse AI?

Een G2-recensie zegt:

Browse AI heeft mijn webscraping- en data-automatiseringsprojecten gestroomlijnd. Voor de instelling van bots is geen code nodig, en verschillende integraties met Google Spreadsheets en Zapier maken scraping eenvoudiger – en een stuk sneller.

Browse AI heeft mijn webscraping- en data-automatiseringsprojecten gestroomlijnd. Voor de instelling van bots is geen code nodig, en verschillende integraties met Google Spreadsheets en Zapier maken scraping eenvoudiger – en een stuk sneller.

10. OpenRefine (het beste voor het opschonen en transformeren van gegevens)

via OpenRefine

OpenRefine is als een tandenborstel voor uw gegevens: het schrobt, poetst en dringt door tot in de kleinste hoekjes die spreadsheets missen. Deze krachtige open-source tool is gemaakt voor iedereen die te maken heeft met rommelige datasets die grondig moeten worden opgeschoond.

Wat het een voorsprong geeft, is de mogelijkheid om op verschillende manieren te browsen, waardoor u uw gegevens kunt indelen op categorieën, filters of patronen, zodat u inconsistenties kunt opsporen en in bulk kunt corrigeren.

De beste functies van OpenRefine

Pas massabewerkingen toe met behulp van reguliere expressies en transformatiescripts

Cluster vergelijkbare invoer om duplicaten met één klik samen te voegen

Vergelijk datasets door velden te matchen met externe databases

Stappen ongedaan maken/opnieuw uitvoeren om wijzigingen tijdens het opschonen terug te draaien

Importeer/exporteer gegevens in formaten zoals CSV, TSV, JSON of XML

Gebruik geschiedenis bijhouden om elke wijziging te documenteren voor audit of rollback

Limieten van OpenRefine

Alleen voor desktop, zonder ingebouwde cloud synchroniseren

Scherpere leercurve voor niet-technische gebruikers die alleen gegevensinvoerprocessen willen vereenvoudigen

Prijzen van OpenRefine

Free

OpenRefinerbeoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over OpenRefine?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig hoe naadloos de tool werkt! Telkens als ik denk dat hij perfect is, merk ik dat mijn gegevens nog verder zijn verbeterd. Ik gebruik deze tool zowel privé als professioneel en ik heb gemerkt dat hij mijn werk zoveel gemakkelijker maakt

Ik vind het geweldig hoe naadloos de tool te gebruiken is! Telkens als ik denk dat hij perfect is, merk ik dat mijn gegevens nog verder zijn verbeterd. Ik gebruik deze tool zowel privé als professioneel en ik heb gemerkt dat hij mijn werk zoveel gemakkelijker maakt

