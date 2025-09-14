11 beste Moveworks-alternatieven voor AI-aangedreven IT-ondersteunen in 2025

U hebt ticketing geautomatiseerd en chatbots geïmplementeerd, maar uw team besteedt nog steeds uren aan het bijhouden van updates en het beantwoorden van dezelfde IT-vragen.

Als u Moveworks of iets vergelijkbaars gebruikt, is u waarschijnlijk een soepelere werkstroom beloofd. Maar voor veel teams komt de realiteit niet helemaal overeen met de belofte. Hoewel Moveworks heeft bijgedragen aan het definiëren van AI-gestuurde IT-ondersteuning, zijn de hoge kosten, beperkte aanpassingsmogelijkheden en steile leercurve niet bevorderlijk.

Hoe dan ook, er zijn meer innovatieve AI-productiviteitstools beschikbaar. Deze Moveworks-alternatieven gaan verder dan eenvoudige bots en bieden realtime servicedesk-ondersteuning, automatiseringstudio's en naadloze integratie met uw bestaande systemen. Ze helpen HR- en IT-teams efficiënter te werk.

Laten we eens kijken naar de beste alternatieven die daadwerkelijk resultaten opleveren.

Waarom kiezen voor Moveworks-alternatieven?

Moveworks is een krachtig AI-gestuurd ondersteuningsplatform. Maar naarmate uw organisatie groeit of haar behoeften diversifieert, kunnen de limieten ervan duidelijker worden. Misschien is het de beperkte flexibiliteit bij het aanpassen van werkstroom, de hoge kosten en langere implementatietijden, of de moeilijkheid om te integreren met verouderde systemen.

Wat de reden ook is, hier zijn enkele scenario's waarom teams op zoek zijn naar concurrenten van Moveworks:

meer controle over werkstroom*: sommige alternatieven bieden low-code of open-source opties voor dieper aangepaste IT- en HR-processen

Kostentransparantie en flexibiliteit : deze platforms bieden gedetailleerde, schaalbare prijsabonnementen die geschikt zijn voor kleinere teams en start-ups

Vereenvoudigde onboarding en gebruiksvriendelijkheid : snellere acceptatie dankzij kortere leercurves

*verbeterde integratiemogelijkheden: ingebouwde connectoren of open API's maken naadloos synchroniseren met uw tech stack mogelijk

geavanceerde automatisering en AI-mogelijkheden*: Concurrenten bieden generatieve AI-reacties en drag-and-drop code-automatiseringsstudio's die verder gaan dan Moveworks

Het komt erop neer dat als u de productiviteit wilt verhogen, taken intelligenter wilt automatiseren en naadloos IT- en HR-ondersteunende functies wilt uitvoeren, de onderstaande tools zeker het overwegen waard zijn.

🧠 Leuk weetje: De allereerste chatbot zag het levenslicht in 1966 – en het was een therapeut. Eliza, ontwikkeld aan het MIT, simuleerde een Rogerian psychotherapeut en gebruikte patroonherkenning om vragen terug te koppelen naar gebruikers. Hoewel het een eenvoudig concept was, prikkelde het de vroege verbeelding voor interactie tussen mens en computer. De huidige AI-agenten, zoals die van IBM en Espressive, kunnen taal, context en zelfs emotionele toon analyseren. Van Eliza tot agenten op ondernemingsniveau: het is een wilde rit geweest.

Moveworks-alternatieven in één oogopslag

Weinig tijd? Hier vindt u een korte vergelijking van de belangrijkste concurrenten van Moveworks, inclusief hun sterke punten, opvallende mogelijkheden en vanafprijzen per maand.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp AI en agentische werkstroomautomatisering en projectmanagement ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, taaktautomatisering , AI-chat Gratis abonnementen beschikbaar, aangepaste aanpassingen voor ondernemingen Aisera Serviceautomatisering op bedrijfsniveau Conversational AI, AiseraGPT, ticketautomatisering, omnichannel-ondersteunen Aangepaste prijzen Leena AI Automatisering van HR- en IT-ondersteuning Gratis abonnement, betaald abonnement vanaf $ 140/maand Aangepaste prijzen IBM Watson Assistant Natuurlijke taalbegrip en chatbots NLP, Watsonx, dialog flow, veilige integraties met de onderneming Gratis abonnement, betaald abonnement vanaf $ 140/maand Kore. ai Conversational AI-platforms for gesprek Low-code code botbouwer, SmartAssist, vooraf gebouwde IT/HR-bots Aangepaste prijzen n8n Open-source werkstroom automatisering Drag-and-drop-builder, meer dan 200 integraties, zelfhostingopties Gratis abonnement, betaald abonnement vanaf $ 65 per maand Rezolve. ai AI-servicedesk met MS Teams-integratie Automatische reacties, slimme ticketing, ingebouwd LMS, Teams-first-implementatie Aangepaste prijzen ServiceNow Virtual Agent Grootschalige servicedesk voor ondernemingen Botbouw zonder code, voorspellende intelligentie en diepgaande ITSM-integratie Aangepaste prijzen (gebundeld) Espressive AI voor selfservice voor werknemers NLP-engine, Barista-chatbot, HR/IT-serviceautomatisering Aangepaste prijzen UiPath Robotische procesautomatisering (RPA) StudioX, AI Center, onbemande bots, code-vrije automatisering Betaald abonnement vanaf $ 25 per maand OpenDialog Low-code conversational design Scenario-gebaseerde chatbots, logica-opbouw en ondernemingsbeheer Gratis abonnement, betaald abonnement vanaf $ 65 per maand

De beste Moveworks-alternatieven om te gebruiken

Elke hieronder vermelde tool heeft zijn eigen unieke sterke punten, of het nu gaat om AI-gestuurde ticketoplossing, aangepaste werkstroom of volledige RPA-implementatie.

In plaats van generieke ondersteuningsfuncties te bieden, zijn deze platforms gespecialiseerd in het oplossen van echte operationele pijnpunten, zoals vertragingen in de respons, versnipperde processen of repetitieve taken met een hoog volume.

Van de intelligente werkruimte van ClickUp tot de scenario-gestuurde chatbots van OpenDialog: deze concurrenten van Moveworks zijn ontwikkeld om IT- en HR-teams te helpen meer te doen met minder wrijving. Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden.

1. ClickUp (het beste voor workflowautomatisering en projectmanagement)

Organiseer taken met behulp van meer dan 15 weergaven, waaronder Gantt, Kalender en tijdlijn, met ClickUp

Het werk van vandaag is gebrekkig. 60% van onze tijd wordt besteed aan het delen, zoeken en bijwerken van informatie in verschillende tools. Onze projecten, documentatie en communicatie zijn verspreid over losstaande tools die de productiviteit ondermijnen.

ClickUp lost dit probleem op met de alles-in-één-app voor werk, die projecten, kennis en chatten op één plek combineert, allemaal aangedreven door 's werelds meest samenhangende werk-AI.

Het fungeert als een commandocentrum voor IT-, HR- en ondernemingsteams die lean willen werken, op grote schaal willen automatiseren en zonder chaos willen samenwerken.

Terwijl Moveworks zich richt op AI voor servicetickets en verzoeken van medewerkers, verbreedt ClickUp het bereik door intelligente automatisering, realtime samenwerking en end-to-end projectzichtbaarheid te bieden in één uniform platform. Het is beter geschikt voor teams die meer flexibiliteit nodig hebben dan alleen het oplossen van tickets.

ClickUp Brain

Het begint allemaal met ClickUp Brain — een generatieve AI-engine die veel verder gaat dan alleen het verwerken van eenvoudige zoekopdrachten. In tegenstelling tot Moveworks, dat vooral vragen van werknemers beantwoordt, heeft ClickUp Brain als functie u te helpen met dat en nog veel meer.

Het haalt informatie uit uw ClickUp-werkruimte en aangesloten tools, waardoor het een echt tweede brein voor uw organisatie wordt. Brain helpt u ook bij het schrijven van SOP's, het opstellen van IT-reacties, het samenvatten van vergaderthreads en het genereren van projectbriefings – allemaal binnen uw werkstroom.

Genereer direct samenvattingen, ClickUp-taak-updates en antwoorden met contextbewuste AI binnen uw werkruimte met behulp van ClickUp Brain

Voor servicedeskmanagers die een evenwicht moeten vinden tussen ondersteunen en strategie, verandert deze AI-samenwerkingstool van een helpdesklaag in een echte co-piloot.

💡 Bonus: Als u uw werkstroom tot leven wilt brengen EN: Zoek direct en intuïtief in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw apps in verbinding + het web naar werkcontext

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren met uw stem – handsfree, waar u ook bent

Maak gebruik van AI-tools zoals ChatGPT, Claude en DeepSeek rechtstreeks vanuit Brain MAX, met de volledige context van uw werk Probeer ClickUp Brain MAX — een superkrachtige desktop-AI-assistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wirwar aan AI-tools, gebruik uw stem om aangepaste werkstroom te bouwen, documentatie te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer.

ClickUp automatisering

Om nog een stap verder te gaan, kunt u ClickUp Automatisering gebruiken, de ruggengraat van elk schaalbaar ondersteuningssysteem. Waar Moveworks het triëren en routeren van tickets automatiseert, kunt u met ClickUp onboarding-sequenties, ticketescalaties, SLA-herinneringen en zelfs updates voor het bijhouden van assets automatiseren.

Stel meerstap automatiseringsketens in die acties trigger voor taken, toegewezen personen en statussen

U kunt kiezen uit meer dan 100 regels of aangepaste logica bouwen, zonder ook maar één regel code te schrijven. Stel eenvoudig uw regels in – om vragen van medewerkers van open naar gesloten te verplaatsen, nieuwe onboarding-taken van het ene team naar het andere te verplaatsen wanneer aan een voorwaarde is voldaan – en automatisering doet de rest.

ClickUp AI Agents

Bovendien kunnen de Autopilot Agents van ClickUp automatisch reageren op triggers en updates, rapporten of antwoorden delen precies waar u ze nodig hebt.

Het kanaal van het projectmanagementteam lanceert bijvoorbeeld een Auto-Answers Agent. Wanneer een belanghebbende vraagt: "Wie is de projectleider?", antwoordt de agent onmiddellijk met de naam en twee informatiebronnen.

Stel ClickUp Autopilot Agents in om het beantwoorden van repetitieve, veelgestelde vragen uit handen te nemen

Het is ideaal voor IT-teams die medewerkers ondersteunen en interne projecten of compliance-werkstroom uitvoeren.

🎥 Bekijk: Hier volgt een korte handleiding voor de instelling van uw eerste agent:

Via het platform kunt u ook communiceren met uw teamgenoten binnen de werkruimte.

Terwijl Moveworks goed werkt in Slack of Teams, zorgt ClickUp Chat ervoor dat je gesprekken binnen je werkruimte blijven. Belangrijke gesprekken blijven altijd in ClickUp, dus je hoeft niet te schakelen tussen verschillende plekken zonder context.

Houd IT- en HR-teams op één lijn met discussies, vermeldingen en realtime updates tijdens taken met ClickUp Chat

Moet u een ticket verduidelijken of een implementatie goedkeuren? Tag uw teamgenoot, koppel de taak en documenteer de beslissing precies waar dat nodig is, zonder tussen verschillende kanalen te hoeven schakelen of de context te verliezen.

ClickUp biedt u wat Moveworks niet kan: volledige zichtbaarheid in tickets, taken en teams, zonder het hoge prijskaartje.

De beste functies van ClickUp

Wijs taken automatisch toe met behulp van triggers zoals statusupdates, deadlines of het verzenden van formulieren

Routeer IT-tickets met aangepaste logica met behulp van visuele automatisering

Stel SOP's, servicegidsen en interne documenten rechtstreeks in uw werkruimte op

Visualiseer ondersteuningsstatistieken met volledig aanpasbare dashboards en rapportage-widgets

Werk in realtime samen met opmerkingen op taakniveau, bestandsbijlagen en meldingen

Creëer afhankelijkheidsrelaties om complexe IT- of HR-werkstroom tussen teams te beheren

Blijf het werk bij met tijdsinschattingen, werklastweergaven en sprint-trackingopties

Limieten van ClickUp

Iets steile leercurve voor nieuwe gebruikers, vooral met geavanceerde automatisering

De prestaties kunnen achterblijven in zeer grote of complexe werkruimten

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 luidt:

ClickUp heeft de manier waarop we onze interne taken bij het bureau beheren volledig veranderd. Hiermee kan ik de werkstroom van het hele team op één plek bijhouden, urgente zaken prioriteren en de communicatie gecentraliseerd houden. De mogelijkheid om processen te automatiseren, te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals lijst, bord en kalender) en te integreren met andere tools heeft mijn dagelijkse productiviteit aanzienlijk verhoogd. Het is een alles-in-één platform dat perfect aansluit bij onze werkstroom en het teammanagement veel efficiënter maakt.

💡 Pro-tip: Gebruik Connected AI in ClickUp om elke invoer – vergader-aantekeningen, ondersteuningsverzoeken of brainstormsessies – direct uit te voeren. Zo werkt het: vat uw aantekeningen samen met ClickUp Brain, genereer automatisch taken met duidelijke eigenaren en deadlines, en stel vervolgens automatiseringen in om updates te stimuleren of vertragingen te escaleren. Het is niet alleen slim, het is zelfsturend. Deze lus maakt handmatige follow-ups overbodig en houdt projecten in beweging, zelfs wanneer u offline bent. Stel het eenmaal in en laat Connected AI het ritme van uw werkstroom bepalen.

2. Aisera (het beste voor serviceautomatisering op ondernemingsniveau)

via Aisera

AI die wacht op commando's is oud nieuws. De conversationele AI van Aisera is ontwikkeld om intenties te anticiperen, verzoeken zelfstandig op te lossen en te schalen binnen IT-, HR- en klantenserviceteams, zonder dat er voortdurend menselijke input nodig is.

Terwijl Moveworks zich voornamelijk richt op reactieve IT-ticketing, biedt Aisera AiseraGPT: een proactieve automatisering die natuurlijke taal begrijpt, backend-acties trigger en leert van elke interactie.

Het gaat niet alleen om chatbots. Deze concurrent van Moveworks kan wachtwoorden resetten, toegang verlenen of direct artikelen uit de kennisbank voorstellen, en werkt op verschillende platforms zoals Slack, Teams en zelfs spraak.

De beste functies van Aisera

Personaliseer de ervaringen van werknemers met adaptief leren op basis van het gedrag van de gebruiker

Maak AI-gestuurde goedkeuringen en toegangsverzoeken mogelijk via selfservice-werkstroom

Breng oplossingspaden voor incidenten in kaart met behulp van AI-gestuurde analyse van de onderliggende oorzaak

Monitor prestaties in realtime met door AI samengestelde serviceanalyses

Zorg voor consistente kennis met gecentraliseerde, automatisch bijgewerkte kennisbanken

Versnel de implementatie met meer dan 400 integraties en vooraf gebouwde werkstroom die de behoefte aan aangepaste builds vermindert

Limieten van Aisera

Gebruikers melden dat implementatieondersteuning om aangepaste werkstroom te ondersteunen vereist is

Limiet training en documentatie voor engineeringteams

Prijzen van Aisera

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Aisera

G2 : 4,4/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Aisera?

Een recensie op G2 luidt:

Aisera maakt gebruik van AI om selfservice-oplossingen te bieden, zoals chatbots en virtuele agents die een breed bereik aan vragen van consumenten effectief kunnen afhandelen. Dit vermindert de afhankelijkheid van menselijke agents en bespaart op de bedrijfskosten. Het platform biedt consistente beschikbaarheid, wat cruciaal is voor e-commercebedrijven die wereldwijd actief zijn en clients hebben in verschillende tijdzones.

3. Leena AI (het beste voor HR- en IT-ondersteunen via automatisering)

via Leena AI

Leena AI gaat verder dan alleen het beantwoorden van uw vragen en neemt een stap verder door fungeert als de virtuele HR- en IT-assistent van uw team. Terwijl Moveworks uitblinkt in IT-ticketautomatisering, zorgt Leena AI voor gelijkheid tussen beide afdelingen en biedt het een uniforme werknemerservaring op basis van conversationele intelligentie.

De kracht van Leena ligt in de domeinspecifieke diepgang. Deze helpdesksoftware geeft niet alleen informatie weer, maar automatiseert ook onboarding, beheert salarisquery en helpt werknemers toegang te krijgen tot beleidsdocumenten, allemaal vanuit een Slack- of Teams-interface. De AI is vooraf getraind op HR- en IT-werkstroom, zodat deze zonder uitgebreide aangepaste direct klaar is voor gebruik.

De beste functies van Leena AI

Voer AI-gestuurde HR-enquêtes en sentimentanalyses uit om de tevredenheid van werknemers en gebruikers bij te houden

Configureer werkstroom voor offboarding, interne mobiliteit en trainingspaden

Bied meertalig ondersteuning voor internationale teams met behulp van dynamische taalmodellen

Maak het gedrag van de virtuele assistent aan de toon en culturele normen van uw bedrijf aangepast

Houd audit trails en compliance-documentatie bij via geautomatiseerde logboeken

Beperkingen van Leena AI

Beperkte zichtbaarheid in aangepaste mogelijkheden zonder demo

Werk het beste met gestructureerde kennisbanken en duidelijke processen

Prijzen van Leena AI

Aangepaste prijzen

Leena AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Leena AI?

Een G2-recensie zegt:

De app beantwoordt alle queries voor onze collega's en namens de HR-afdeling, waardoor ons team zich efficiënt kan concentreren op andere belangrijke gebieden van werk. De voordelen van het gebruik van een autonome AI-agent zijn onder meer verhoogde efficiëntie, 24/7 beschikbaarheid, consistente en nauwkeurige antwoorden, de mogelijkheid om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, kostenbesparingen en een verbeterde gebruikerservaring door gepersonaliseerde interacties.

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers werkt af en toe langer dan hun geplande uren, terwijl 24% bijna elke dag extra uren maakt. Het probleem? Zonder grenzen wordt overwerk de norm in plaats van de uitzondering. Soms heb je wat hulp nodig bij het instellen van die grenzen. Vraag ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, om in te stappen en een geoptimaliseerd schema voor je te maken. Het is rechtstreeks in je werkruimte ingebouwd en laat zien welke taken echt urgent zijn en welke niet! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker dankzij ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

4. IBM Watson Assistant (het beste voor natuurlijk taalbegrip en veilige AI-chatbots)

via IBM Watson

IBM Watson Assistant combineert bedrijfsniveau veiligheid met conversationele AI. Watson is ontwikkeld voor grote organisaties met strenge compliance- en privacyvereisten en onderscheidt zich van Moveworks door een dieper begrip van natuurlijke taal, aanpasbare dialoogwerkstroom en naadloze integratie met interne systemen, zonder afhankelijk te zijn van plug-ins van derden.

Watsonx, het AI- en dataplatform van IBM, helpt Watson Assistant zich te onderscheiden. Het geeft ondernemingen meer controle over hun data en modellen, terwijl het toch slimme, mensachtige interacties mogelijk maakt. Het ondersteunt complexe beslissingsbomen, multi-turn-gesprekken en fallback-logica die Moveworks niet altijd native kan verwerken.

Watson is ook ontworpen voor flexibiliteit. U kunt chatbots implementeren in web-, spraak- of berichtenapps en hun gedrag verfijnen met behulp van geavanceerde intentieherkenning en entiteitsextractie. Het biedt meer controle dan plug-and-play AI-agents voor teams met gevoelige gegevens of wereldwijde compliance-behoeften.

De beste functies van IBM Watson Assistant

Ontwerp multi-turn-gesprekken met behulp van geavanceerde dialooglogica en fallback-voorwaarden

Implementeer bots in IVR, mobiele apps en aangepaste websites met behulp van flexibele API's

Train AI-modellen met domeinspecifieke gegevens voor interacties op maat

Handhaaf strikt gegevensbeheer met privécloud- of on-premise implementatieopties

Monitor de nauwkeurigheid van intenties en de betrokkenheid van gebruikers met realtime AI-analyses

Limieten van IBM Watson Assistant

Steilere leercurve in vergelijking met no-code AI-platforms

Vereist meer technische configuratie voor niet-standaard gebruikssituaties

Prijzen van IBM Watson Assistant

Lite-abonnement : gratis (1.000 berichten/maand)

Plus-abonnement : vanaf $ 140/maand (maximaal 1.000 gebruikers/maand)

onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (meer dan 320 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over IBM Watson Assistant?

Een recensie op G2 vermeldt:

Ik vind het geweldig hoe goed IBM Watsonx Assistant is geïntegreerd met alles wat we al hebben en gebruiken. Het is indrukwekkend op het gebied van natuurlijke taalverwerking en maakt onze klantenservice responsiever en de gebruikerservaring intuïtiever. We hebben het gekoppeld aan ons CRM-systeem en andere communicatiemethoden, zodat query's van klanten automatisch worden geregistreerd en snel worden beantwoord. Dit heeft de responstijden aanzienlijk verkort en de productiviteit over de hele linie verhoogd.

👀 Wist u dat? Natural Language Understanding (NLU) is een subgebied van kunstmatige intelligentie (AI) en een kernonderdeel van natuurlijke taalverwerking (NLP) dat erop gericht is computers in staat te stellen menselijke taal, zowel geschreven als gesproken, te begrijpen, te interpreteren en er betekenis aan te ontlenen. In tegenstelling tot systemen die alleen tekst verwerken of genereren, is NLU erop gericht de intentie, context en sentiment achter taal te begrijpen, waardoor machines op een meer natuurlijke en intuïtieve manier met mensen kunnen communiceren.

5. Kore. ai (het beste voor AI-platforms voor gesprek in verschillende afdelingen)

AI moet meer doen dan alleen praten, het moet ook handelen. Kore. ai levert conversatietools van onderneming-kwaliteit die veel verder gaan dan eenvoudige IT-tickets.

In plaats van de smal gefocuste virtuele agent van Moveworks biedt Kore. ai een compleet ecosysteem voor servicemanagement voor het inzetten van intelligente virtuele assistenten (IVA's) op het gebied van IT, HR, verkoop en ondersteunen.

Met het low-code XO-platform van Kore. ai kunt u snel rolspecifieke bots bouwen, trainen en implementeren met behulp van sjablonen of aangepaste logica. Het biedt ondersteuning voor meerdere kanalen, waaronder WhatsApp, MS Teams, spraak en meer, en biedt tegelijkertijd krachtige NLP, analyse en aanpassingsmogelijkheden voor uniforme AI voor de hele onderneming.

De beste functies van Kore. ai

Wijs gedetailleerde rollen en toestemming toe om de toegang tot het bouwen van bots binnen teams te beheren

Implementeer meertalige assistenten met realtime vertaling en aanpassing aan de lokale omgeving

Maak aangepaste gebruikerservaringen met ingebouwde sentimentdetectie en toonmodulatie

Integreer bots in externe CRM's, ERP's en ITSM-tools via een API met veiligheid

Simuleer gesprekken met scenario-testtools voordat u live gaat

Beperkingen van Kore. ai

De complexiteit van het platform kan overweldigend zijn voor kleine teams

De initiële installatie duurt langer in vergelijking met plug-and-play-oplossingen

Prijzen van Kore. ai

Aangepaste prijzen

Kore. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 390 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Kore. ai?

Een G2-recensie zegt:

Kore. AI is het beste platform dat mensen helpt bij het ontwikkelen van chatbots en virtuele assistenten. Het is een platform zonder code en met weinig code, waar we gemakkelijk chatbots kunnen maken. En het beste is dat ze ons leren door ons training te geven en ons helpen de concepten te begrijpen van hoe we de bot moeten bouwen en testen, waardoor ik de beste mensvriendelijke bot kan krijgen.

6. n8n (het beste voor open-source werkstroomautomatisering)

via n8n

Als u genoeg hebt van betaalde abonnementen voor eenvoudige automatiseringen, kunt u met n8n werkstroom bouwen op uw eigen voorwaarden.

In tegenstelling tot het gesloten systeem van Moveworks geeft deze open-source AI-werkstroomtool ontwikkelaars volledige controle om automatisering voor verschillende functies te bouwen en op te schalen. Het is niet beperkt tot IT-ondersteuning: teams kunnen workflows voor elk gebruik zelf hosten en aangepast maken.

met de drag-and-drop-interface van n8n kunt u acties koppelen tussen meer dan 200 tools, zoals Jira, GitHub en Slack, zonder dat u aan een bepaalde leverancier gebonden bent. Dankzij het ondersteunen van vertakking en meerstapswerkstroom is het perfect voor het achter de schermen aansturen van incidentrespons, CI/CD of HR-werkstroom.

de beste functies van n8n

Bouw webhook-gestuurde werkstroom om realtime serviceresponsen te automatiseren

Maak verbinding met databases en API's met behulp van native HTTP-, MySQL- en GraphQL-knooppunten

Versie-werkstroom met behulp van CLI-tools en Git-integraties

Plan terugkerende taken en onderhoudswerkzaamheden met ingebouwde cron die taken ondersteunt

Trigger werkstroom vanuit berichtenapps, webhooks of externe systeemgebeurtenissen

limieten van n8n

Vereist technische expertise voor installatie en onderhoud

Biedt de native ondersteuning om conversationele AI of virtuele agentmogelijkheden te kunnen ondersteunen

n8n-prijzen

Gratis abonnement

Onderneming: Aangepaste prijzen

n8n beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

📖 Lees ook: Voorbeelden en use cases van werkstroomautomatisering

7. Rezolve. ai (het beste voor servicedesk-automatisering binnen Microsoft Teams)

Als uw team al werkt met Microsoft Teams, dan is Rezolve. ai daar de perfecte oplossing. In tegenstelling tot Moveworks, dat op verschillende platforms kan worden geïntegreerd, is Rezolve. ai speciaal ontwikkeld voor Teams en transformeert het Teams in een volwaardige servicedesk zonder dat u nog een extra tool aan uw stack hoeft toe te voegen.

Rezolve.ai is ontworpen voor middelgrote tot grote organisaties en combineert AI-gestuurde ticketing, procesautomatisering en microlearning, allemaal toegankelijk via eenvoudige chatten.

Rezolve. ai combineert contextuele intelligentie met diepgaande Microsoft 365-integratie om interne ondersteuning te stroomlijnen. Het begrijpt de intentie van gebruikers, trigger workstroom en begeleidt medewerkers in realtime, waardoor Teams een proactieve ondersteuningshub wordt.

Rezolve. ai beste functies

Start IT- en HR-microlearningmodules rechtstreeks vanuit chat-sessies

Automatische triage van supporttickets met behulp van dynamische bomen van gesprek en AI-routing

Maak realtime onboarding, goedkeuringen en veelgestelde vragen mogelijk binnen de Teams-interface

Integreer met back-endsystemen zoals Workday, Freshservice en Active Directory

Trigger achtergrondautomatisering voor repetitieve beheerder-taken via no-code workflows

Beperkingen van Rezolve. ai

Het op teams gerichte ontwerp is mogelijk niet geschikt voor organisaties die Slack of andere platforms gebruiken

Beperkte, aangepaste mogelijkheden buiten het Microsoft-ecosysteem

Rezolve. ai-prijzen

Aangepaste prijzen

Rezolve. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

8. ServiceNow Virtual Agent (het meest geschikt voor grote enterprise-servicedesk)

via ServiceNow

Bij het runnen van een onderneming op schaal zijn 'voldoende goede' tools om te ondersteunen gewoonweg niet voldoende. De Virtual Agent van ServiceNow is speciaal ontwikkeld voor grote organisaties die behoefte hebben aan diep geïntegreerde, streng gecontroleerde automatisering, met name in ITSM-toolomgevingen.

In tegenstelling tot Moveworks, dat aangepaste limiet biedt en afhankelijk is van integraties van derden, heeft ServiceNow zijn virtuele agent native in zijn platform ingebouwd.

Met ServiceNow kunnen ondernemingen intelligente chatbots bouwen die verder gaan dan veelgestelde vragen: ze kunnen tickets bijwerken, werkstroom triggeren en realtime gegevens ophalen. Dankzij de no-code builders en diepe integratie met het Now Platform is het ideaal voor het opschalen van automatisering binnen IT, assets en operations – allemaal onder één dak.

De beste functies van ServiceNow Virtual Agent

Creëer aangepaste werkstroom met behulp van drag-and-drop-builders op het Now Platform

Voer complexe backend-bewerkingen uit, zoals het opnieuw opstarten van systemen of het verlenen van toegang via chatten

Monitor de prestaties van bots met nauwkeurige intentieherkenning en dashboards voor oplossingen

Localiseer botcontent door ingebouwde ondersteuning voor meerdere talen en vertaalgeheugen te gebruiken

Maak verbinding tussen bots met HR-, financiële of facilitaire modules voor cross-functionele automatisering

Limiet van ServiceNow Virtual Agent

Het meest geschikt voor bedrijven die al gebruikmaken van de ServiceNow ITSM-toolsuite

Hoge initiële investering en complexe implementatie voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor ServiceNow Virtual Agent

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

9. Espressive (het beste voor selfservice voor werknemers met NLP-precisie)

via Espressive

Medewerkers zouden geen tickets moeten aanmaken om te leren hoe ze wachtwoorden kunnen resetten. Dat is de kernfilosofie achter Espressive, een op AI gebaseerde virtuele ondersteuningsagent die is ontworpen om te fungeren als toegangspoort tot alle interne diensten.

In tegenstelling tot Moveworks, dat binnen berichtenapps werkt, biedt Espressive's Barista-agent een speciale, gebruiksvriendelijke interface met diepgaande natuurlijke taalverwerking en een focus op ondernemingbrede selfservice.

Barista begrijpt de intentie van werknemers achter vragen over PTO, softwaretoegang of salarisadministratie en geeft snelle, nauwkeurige antwoorden zonder extra te ondersteunen. Het unieke taalmodel voor werknemers past zich aan natuurlijke spraak aan, terwijl de vooraf gebouwde werkstroom van Espressive de IT-, HR- en facilitaire ondersteuning versnelt met minder tickets en intelligentere routering.

De beste functies van Espressive

Analyseer gebruikstrends en oplossingspercentages met AI-gestuurde analyses om ondersteunen

Bied gepersonaliseerde antwoorden op basis van de locatie, afdeling en rol van medewerkers

Werk kennis dynamisch bij door middel van machine learning op basis van eerdere interacties

Maak verbinding met ticketsystemen zoals Jira, Zendesk en ServiceNow voor hybride overdrachten

Stuur onbeantwoorde queries door naar live agents met volledige chatgeschiedenis en context intact

Espressive limiet

Minder flexibel voor organisaties die op zoek zijn naar diepgaande backend-automatisering

Voor optimale AI-prestaties kan het nodig zijn om interne content opnieuw te formatteren

Espressieve prijzen

Aangepaste prijzen

Espressieve beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

10. UiPath (het beste voor robotgestuurde procesautomatisering op grote schaal)

via UiPath

Niet elke taak heeft een mens nodig – of zelfs een chatbot. UiPath maakt korte metten met repetitieve werkstroom met robotische procesautomatisering (RPA) die stil op de achtergrond werkt, waardoor uw team volledig wordt bevrijd van druk werk.

Terwijl Moveworks zich richt op conversatie om te ondersteunen, automatiseert UiPath processen achter de schermen, zoals systeemupdates, gegevensoverdrachten en integraties van bedrijfsapplicaties zonder dat de gebruiker daarvoor iets hoeft te doen.

Met de low-code builder StudioX van UiPath kunnen niet-technische gebruikers automatiseringen ontwerpen, terwijl IT bots op onderneming schaalbaar maakt met governance-tools.

Van formulierverwerking tot ticketverwerking: het verhoogt de efficiëntie van de backoffice en kan worden geïntegreerd met sleutel bedrijfsplatforms. De AI-aangedreven bots maken slimme, realtime beslissingen mogelijk – perfect voor het opbouwen van een veerkrachtig digitaal personeelsbestand.

De beste functies van UiPath

Coördineer onafhankelijke bots op virtuele machines en in cloudomgevingen

Beveilig automatiseringen met op rollen gebaseerde toegang, logboekregistratie en audittrails

Maak gebruik van het AI Center om modellen te trainen die realtime besluitvorming begeleiden

Maak naadloze verbindingen tussen werkstroom tussen verouderde systemen en moderne SaaS-tools

Monitor de prestaties van bots, fouten en ROI vanuit een gecentraliseerd commandocentrum

Limieten van UiPath

Vereist een toegewijd team voor RPA-governance en levenscyclusbeheer

Licenties kunnen complex worden bij grotere botvloten

Prijzen van UiPath

Basic : vanaf $ 25 per maand

Standaard- en Enterprise-abonnementen: prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van UiPath

G2 : 4,6/5 (meer dan 6.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Voordat u iets automatiseert, moet u het in kaart brengen. Gebruik een ClickUp-proceskaartsjabloon om elke stap van uw IT- of HR-werkstroom te visualiseren en markeer vervolgens de repetitieve, goedkeuringsintensieve of tijdgevoelige stappen. Dit zijn uw automatiseringshotspots. Zodra u deze stappen in kaart heeft gebracht, maakt u verbinding met ClickUp Automations of tools zoals n8n om vertragingen en handmatige overdrachten te elimineren. Hoe duidelijker uw proceskaart, hoe sneller u trage werkstroom kunt omzetten in zelfsturende systemen.

11. OpenDialog (het beste voor aangepast gesprekontwerp en scenariocontrole)

via OpenDialog

Wanneer compliance en gesprek samenkomen, stapt OpenDialog in. In tegenstelling tot Moveworks, dat vooraf geconfigureerde werkstroom en een limiet aanpassingsmogelijkheden biedt, geeft OpenDialog ondernemingen volledige controle over het gedrag van chatbots door middel van scenario-gebaseerd ontwerp – ideaal voor sectoren met complexe dialoogwerkstroom en regelgevingsvereisten.

De unieke gesprek-engine van OpenDialog scheidt logica van taal, waardoor adaptieve, niet-lineaire chatbot-interacties mogelijk worden.

Het ondersteunt realtime beleidsgestuurde gesprekken, vertakkende paden en gelaagde dialogen. Het is geschikt voor bedrijven in de financiële sector, de gezondheidszorg en de juridische sector en ondersteunt on-premise implementatie, privacy-installaties en diepgaande IT-integratie, waardoor het meer controle en flexibiliteit biedt dan standaard SaaS AI-agents.

De beste functies van OpenDialog

Scheid conversatielagen, logica en UX-lagen voor modulair chatbotontwerp

Ontwerp multithreaded gesprekken met herbruikbare dialoogfragmenten

Host on-premise voor volledig eigendom van gegevens en naleving van compliance

Integreer naadloos met interne kennissystemen en verificatie-lagen

Gebruik visuele gesprekmodelleringshulpmiddelen om juridische, technische en UX-teams op één lijn te brengen

Limiet van OpenDialog

Vereist voorafgaand strategisch ontwerpdenken en team-samenwerking

Kleinere community en ecosysteem in vergelijking met grotere AI-platforms

Prijzen van OpenDialog

Experiment : Gratis

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OpenDialog

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

ClickUp ondersteunt AI-servicedesk die meer doen dan chatbots

Moveworks heeft AI geïntroduceerd in IT-ondersteuning, maar het is niet langer de enige of beste keuze. Voor teams die op zoek zijn naar meer aangepast maatwerk, sterkere automatisering en schaalbaarheid op ondernemingsniveau, is ClickUp een uitstekende keuze.

Het combineert AI, werkstroomautomatisering en team samenwerking in één flexibel platform.

In tegenstelling tot nichetools past ClickUp zich aan de unieke behoeften van uw team aan op het gebied van servicemanagement, HR-ondersteuning en backend-taken. Bent u klaar om handmatig werk te verminderen, de ondersteuning van medewerkers te versnellen en slimmere systemen te bouwen die met u meegroeien? ClickUp biedt dit alles op één plek.

