10 beste Notion CRM-sjablonen voor het beheren van clients en verkopen

Bent u het beu om informatie over clients te verdelen over vijf apps en zes plakbriefjes? Wij ook! Daar kunnen de Notion CRM-sjablonen u helpen. Ze brengen al uw behoeften op het gebied van klantrelatiebeheer samen in één aanpasbare ruimte.

Of u nu een solopreneur bent of deel uitmaakt van een groeiend team, CRM-sjablonen bieden essentiële CRM-mogelijkheden om leads bij te houden, follow-ups te beheren en eenvoudig deals te sluiten.

We hebben de 10 beste Notion CRM-sjablonen voor u op een rijtje gezet om u te helpen betere relaties op te bouwen, uw verkoop te stimuleren en van het proces te genieten.

We zullen ook sjablonen van een alternatief voor Notion bekijken. Klaar om je client game naar een hoger niveau te tillen met je nieuwe favoriete tool (hint: het is ClickUp )?

Wat maakt een goede Notion CRM-sjabloon?

Notion biedt meer dan 30.000 sjablonen voor werk, onderwijs en privé, allemaal gemaakt door leden van de community.

Bij het kiezen van de juiste sjabloon voor CRM zijn er een aantal elementen waar u op moet letten:

Duidelijkheid: Kies een Notion CRM-sjabloon met een duidelijke en overzichtelijke structuur. Het moet gemakkelijk te navigeren zijn en geen leercurve hebben. Dit maakt het gemakkelijk te gebruiken voor u en uw team

Volledigheid: Kies voor een Notion-sjabloon die alle essentiële CRM-functies bevat, zoals visuele pijplijnen, statusweergaven en rapportagetools. Zo kunt u het gemakkelijk integreren met uw eigen CRM-systeem om betere resultaten te behalen

Aanpasbaarheid: Kies een sjabloon waarvan u de elementen kunt aanpassen aan Kies een sjabloon waarvan u de elementen kunt aanpassen aan het CRM-proces van uw bedrijf. Zo kunt u beter inspelen op de unieke behoeften van uw bedrijf

Schaalbaarheid: Kies een Notion CRM-sjabloon die zowel individueel als binnen een onderneming kan worden gebruikt. Zo kunt u leads bijhouden, zelfs als uw bedrijf groeit

10 Notion CRM-sjablonen

Hier zijn de beste Notion-sjablonen om uw klantrelatiebeheer (CRM) te verbeteren:

1. Persoonlijke CRM-sjabloon door Tejit Pabari

via Notion

Als u een werkende professional bent met basisbehoeften op het gebied van CRM, bekijk dan de Personal CRM Template van Tejit Pabari. Het is een eenvoudige tool waarmee u uw persoonlijke en professionele contacten kunt opslaan en beheren. U kunt aan elk nummer een status, prioriteit, rol en andere details toewijzen.

Bovendien kunt u met de sjabloon vergaderingen opzetten en interacties registreren, zodat u elk gesprek kunt bijhouden en indien nodig kunt opvolgen.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Pas velden aan om herinneringen voor verjaardagen, de datum van het laatste contact en gedeelde rente op te nemen

Organiseer contacten op basis van het type relatie, zoals vrienden, mentoren of kennissen

Deel updates of nieuwsbrieven met belangrijke contacten via e-mailintegraties

🔑 Ideaal voor: Freelancers, solopreneurs of netwerkers die persoonlijke en professionele verbindingen beheren.

💡 Pro-tip: Plan maandelijkse of driemaandelijkse opschoon-sessies om dubbele invoer samen te voegen, dode leads te archiveren en verouderde informatie bij te werken. Een rommelige CRM leidt tot slechte beslissingen en gemiste kansen. 🧹

via Notion

De sjabloon Contactenlijst (persoonlijk CRM) van EdriansNotes helpt u bij effectief contactbeheer. Dit document werkt als uw professionele telefoongids, waarin alle belangrijke contactgegevens van clients in uw systeem worden opgeslagen en georganiseerd.

Naast het registreren van interacties kunt u herinneringen instellen en persoonlijke aantekeningen toevoegen, zoals verjaardagen en voorkeuren, zodat u nooit het contact met een belangrijke contactpersoon verliest.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Groepeer contacten op categorie, zoals clients, leveranciers of personeel

Voeg details toe aan de logcontext vanuit telefoongesprekken, vergaderingen of netwerkevenementen

Werk samen met teamleden door contacteigenaren of contactpersonen toe te wijzen

🔑 Ideaal voor: Iedereen die een gecentraliseerde, doorzoekbare lijst met contactpersonen en basisgegevens nodig heeft.

🎥 Wilt u uw verkoopprocessen vertienvoudigen met AI? Bekijk dan onderstaande video:

3. Sjabloon voor het bijhouden van leads door Sentele

via Notion

Met een overzichtelijke interface biedt de Leads Tracker-sjabloon van Sentele een uitgebreide weergave van uw leads en hun interactiestatus, zodat u vooraf follow-ups kunt plannen.

Dat is nog niet alles: het onthult ook interessante gegevens, zoals het responspercentage en het sluitingspercentage, zodat u weet op welke leads u zich moet concentreren. Al deze functies maken het beheer van de verkooppijplijn een moeiteloze taak.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Houd de status van leads bij in aanpasbare fasen, zoals Nieuw, Gecontacteerd, Gekwalificeerd en Gesloten

Maak een Kanban-bordweergave om de werkstroom visueel te beheren

Voeg taakchecklists toe aan elke lead om outreach en nurturing te stroomlijnen

🔑 Ideaal voor: Verkoopmedewerkers of marketeers die outreach, de status van leads en conversies bijhouden.

4. Sjabloon voor werknemerslijst door OpenCore Group

via Notion

Op zoek naar een sjabloon om de interne contacten van uw bedrijf te beheren? Bekijk dan de Employee Directory Template van OpenCore Group. Dit is een gecentraliseerd document waarin u de contactgegevens van alle medewerkers van uw bedrijf kunt invoeren.

Voeg daarnaast andere relevante details toe, zoals hun rol, e-mailadres en locatie. Zo kunt u in het systeem de juiste medewerker vinden en contacteren om een specifieke klantinteractie af te handelen. Dit is ook enorm nuttig bij het onboarden en offboarden van medewerkers.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Groepeer medewerkers op team, locatie of functie met behulp van filters en weergaven

Voeg onboarding-details en sleuteldocumenten toe onder elke werknemerskaart

Deel de toegang tot de directory met HR, managers of nieuwe medewerkers voor meer transparantie

🔑 Ideaal voor: HR-teams of kleine bedrijven die de contactgegevens en rollen van teams beheren.

5. Notion Partnerships CRM-sjabloon

via Notion

Veel organisaties raken zo in beslag genomen door het beheren van klanten dat ze het belang van client relationship management over het hoofd zien. Maar dit is waar de Notion Partnerships CRM Template een stap verder gaat.

Met dit sjabloon kunt u de interacties met de externe stakeholders van uw bedrijf beheren, van partners tot leveranciers en zelfs investeerders.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Registreer en plan gesprekken om het beheer van uw clients optimaal te houden

Segmenteer partners op regio, branche of type samenwerking

Gebruik datumvelden om verlengingen, check-ins en prestatiebeoordelingen bij te houden

Centraliseer en organiseer belangrijke details, zoals contactgegevens van partners, categorieën en jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR)

🔑 Ideaal voor: Business development teams die toezicht houden op strategische partnerschappen en samenwerkingen.

6. Sjabloon voor vastgoed-CRM door Osesenaga Okieimen

via Notion

De Real Estate CRM Template van Osesenaga Okieimen is speciaal ontworpen voor particulieren en bedrijven die zich bezighouden met onroerend goed. Hiermee kunt u al uw clientgegevens op één plek samenbrengen, inclusief hun type, voorkeuren en geselecteerde eigendommen.

Voeg informatie over verkopers toe en sorteer deals in categorieën zoals 'open' en 'gesloten'. Zo blijft u op de hoogte en kunt u potentiële clients benaderen om deals zo snel mogelijk te sluiten.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Pas velden aan voor type eigendom, locatie, prijsbereik en status

Voeg afbeeldingen van eigendommen of links naar lijsten in voor visueel browsen

Koppel taken zoals sitebezoeken of deadlines voor papierwerk aan elk clientrecord

🔑 Ideaal voor: Makelaars en vastgoedbeheerders die lijsten, clients en leads bijhouden.

🔍 Wist u dat? Sommige makelaars gebruiken hun CRM om bij te houden of een client liever katten of honden heeft. Dit helpt bij het geven van gepersonaliseerde cadeaus en het af en toe aanbieden van een 'huisdiervriendelijke' woning! 🐕

7. Sjabloon voor client-aanvraagformulier door TingDesign

via Notion

Op zoek naar een sjabloon waarmee u vragen van clients overzichtelijk kunt beheren? Het sjabloon voor clientvragen van TingDesign heeft een eenvoudig ontwerp om het hele proces van klantvragen te stroomlijnen, van het verzamelen tot het bijhouden en beheren ervan.

Bovendien kunt u layouts wijzigen, velden aanpassen en het formulier delen met slechts een link. Op deze manier kunt u snel reageren op vragen van klanten, de tevredenheid verhogen en de CRM-inspanningen van uw bedrijf een boost geven.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Wijs teamleden toe om nieuwe aanvragen snel op te volgen

Houd responstijden en klanttevredenheid bij om werkstromen te verbeteren

Gebruik een tabel of bordweergave om het verzenden van formulieren en de voortgang te volgen

🔑 Ideaal voor: Dienstverlenende bedrijven die vragen van clients rechtstreeks in Notion vastleggen.

💡 Bonus: Als u het volgende wilt: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, AL uw verbonden apps + het internet

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven voor uw werk, handsfree en overal

Vervang losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één enkele, LLM-agnostische oplossing die klaar is voor gebruik in ondernemingen.. Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Het is een contextuele AI-desktop-companion waarmee u het productiviteitsverlagende schakelen tussen AI-tools achterwege kunt laten. Probeer ClickUp Brain Max voor spraakgestuurde commando's + toegang tot de beste AI-modellen die momenteel beschikbaar zijn

8. Notion Influencer CRM-sjabloon

via Notion

Met de Notion Influencer CRM-sjabloon kunt u informatie over elke influencer waarmee uw bedrijf samenwerkt centraliseren. Dit omvat details zoals hun naam, kanaal, land, commercials en deliverables.

Dit helpt u bij het beheren van influencerrelaties en stelt u in staat om de voortgang van elke campagne bij te houden.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Koppel campagnepagina's aan elke influencer om de samenwerking te centraliseren

Voeg prestatiestatistieken toe, zoals bereik, CTR en ROI, om de impact te meten

Werk samen met uw marketingteam door eigenaren toe te wijzen aan elke influencer

🔑 Ideaal voor: Marketingteams of bureaus die influencer outreach en campagnes beheren.

9. Sjabloon voor dashboard voor agentschappen door Jake Pretty

via Notion

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Agency Dashboard Template van Jake Pretty een CRM-bron die speciaal is afgestemd op de behoeften van een bureau. U kunt deze sjabloon gebruiken om elke interactie met een client en de voortgang van deals bij te houden, waardoor de algehele CRM-inspanningen van uw bureau worden vereenvoudigd.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Pas projectkaarten aan met informatie over budget, omvang en fase

Organiseer taken per team of servicelijn met behulp van gefilterde weergaven

Integreer prestatierapporten en dashboards voor elke klantopdracht

Centraliseer de details van uw projecten, partners, taken en processen

🔑 Ideaal voor: Creatieve of digitale bureaus die clients, campagnes en teamactiviteiten bijhouden.

10. Sjabloon voor eenvoudige factuurbeheer door Jo Lodge

via Notion

De Simple Invoice Manager Template van Jo Lodge is eenvoudig, efficiënt en gebruiksvriendelijk en fungeert als een centrale hub voor al uw facturen. Hiermee kunt u al uw facturen, zowel betaalde als openstaande, weergeven, ordenen en beheren.

Zo houdt u uw financiën op orde en ontvangt u tijdige herinneringen om ervoor te zorgen dat elke factuur wordt betaald.

🌟 Waarom u dit leuk zult vinden:

Houd facturen bij per client, deadline, status en bedrag

Koppel facturen aan relevante projecten of client databases

Voeg betaalmethoden en transactiegegevens toe voor snelle boekhouding

🔑 Ideaal voor: Freelancers en kleine bedrijven die facturen en betalingsstatus beheren.

Beperkingen van Notion

Hoewel Notion een breed bereik aan veelzijdige CRM-sjablonen biedt, schieten ze op een aantal cruciale punten tekort, waardoor ze minder effectief zijn. Hier zijn enkele voorbeelden:

Leercurve: De meeste Notion-sjablonen hebben een eenvoudige layout. Desondanks is het aanpassen ervan voor geavanceerde CRM-behoeften een uitdagende taak. Dit maakt ze complexer en ongeschikt voor teams met beperkte technische vaardigheden

Geen realtime samenwerking: Een efficiënt CRM vereist een naadloze coördinatie tussen verschillende afdelingen, zoals verkoop en marketing. De CRM-sjablonen van Notion bieden echter geen functies voor realtime samenwerking, waardoor het voor teams moeilijk is om samen te werken en resultaten te boeken

Beperkte visualisatiefuncties: Een van de belangrijkste nadelen van de CRM-sjablonen van Notion is dat ze geen geavanceerde visualisatiefuncties ondersteunen, zoals grafieken en diagrammen. Dit maakt hun CRM-dashboard minder aantrekkelijk en intuïtief in het gebruik

Problemen met prestaties: Notion heeft als platform de neiging om te crashen en trager te worden naarmate uw werkruimte groeit. Dit maakt het ongeschikt voor schaalbare teams, omdat ze niet meerdere sjablonen tegelijk kunnen gebruiken

➡️ Lees meer: Beste alternatieven en concurrenten voor Notion

Alternatieve Notion-sjablonen

De CRM-sjablonen van Notion zijn goed. Ze zijn echter niet effectief voor teams met geavanceerde behoeften. Maar maak je geen zorgen: waar Notion tekortschiet, komt ClickUp in actie.

De alles-in-één app voor werk, ClickUp, is uitgerust met alle tools en sjablonen die je nodig hebt om je klantrelaties effectief te stroomlijnen. Dus of je nu je klantgegevens wilt centraliseren of je verkooppijplijn wilt monitoren, je kunt het allemaal.

Bekijk deze sjablonen van ClickUp en verbeter uw CRM vandaag nog:

1. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breng de CRM-inspanningen van uw team op één lijn met de ClickUp CRM-sjabloon

Als u op zoek bent naar een geïntegreerde CRM-sjabloon die uw team kan helpen een betere klantenservice te bieden, kies dan voor de ClickUp CRM-sjabloon. Met deze gebruiksvriendelijke sjabloon voor beginners kunt u verkopen bijhouden en de klanttevredenheid monitoren, zodat u de effectiviteit van uw CRM-strategieën kunt beoordelen en waar nodig aanpassingen kunt doorvoeren.

Bovendien begeleidt het u bij het beheer van leads. Het biedt informatie over de status van een lead – open, betrokken of poging tot contact – zodat u prioriteiten kunt stellen voor follow-ups en efficiënt gebruik kunt maken van alle beschikbare verkoopkansen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Centraliseer alle CRM-activiteiten in een gestructureerd en schaalbaar systeem

Visualiseer deals in verschillende fasen en voorspel de omzet

Pas weergaven aan voor account executives, SDR's en sales ops

Integreer met e-mail- en kalendertools om communicatielogboeken te synchroniseren

🔑 Ideaal voor: Teams die een aanpasbare, alles-in-één CRM willen binnen hun project werkruimte.

📚 Lees ook: Hoe u uw eigen CRM kunt maken in ClickUp

2. ClickUp eenvoudige CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig uw CRM met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

Voor gebruikers die de voorkeur geven aan overzichtelijke tools, is de ClickUp Simple CRM Template ontwikkeld om zich te concentreren op klantrelaties. Het verwijdert alle overbodige elementen en biedt slimme velden, Kanban-pijplijnen en contacttags.

De sjabloon organiseert klantcontactgegevens, houdt de voortgang van verkopen bij en analyseert klanttrends en feedback om u gedetailleerd inzicht te geven in uw CRM-raamwerk. Bovendien kunt u de velden aanpassen zodat ze ook relevant zijn voor partners, leveranciers en investeerders.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Houd interactielogboeken en aantekeningen over relaties eenvoudig bijgewerkt

Maak gefilterde weergaven voor het onboarden van clients of koude leads op basis van fase, type of regio

Vereenvoudig het bijhouden van contacten door taken te groeperen als individuele clients

Gebruik aangepaste velden om essentiële details toe te voegen, zoals telefoonnummer en grootte van de deal

🔑 Ideaal voor: Startups of eigenaren van kleine bedrijven die een lichtgewicht CRM nodig hebben om clients bij te houden.

💡 Pro-tip: Probeer uw verkoop- of projectproces niet aan te passen aan de CRM-sjabloon. Pas in plaats daarvan velden, pijplijnen en dashboards aan aan de manier waarop uw team al werkt. ✂️

3. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van commissies

Gratis sjabloon downloaden Houd de verkoop bij en motiveer uw team op de juiste manier met de sjabloon voor het bijhouden van commissies van ClickUp

Wanneer prestaties worden gestimuleerd door incentives, is het nauwkeurig bijhouden van commissies essentieel. De sjabloon voor het bijhouden van commissies van ClickUp biedt een uitgebreid systeem voor het bijhouden van verkopen, het toepassen van commissietarieven en het berekenen van de inkomsten per vertegenwoordiger.

Met ingebouwde formules, dashboards op gebruikersniveau en rapportageweergaven zorgt het ervoor dat iedereen weet waar hij aan toe is, waardoor het niet meer nodig is om afzonderlijke spreadsheets of losse Notion-documenten te beheren. Dit helpt bij het bijhouden en berekenen van commissies voor elk teamlid, zodat u dienovereenkomstig doelen kunt stellen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Bereken commissies met behulp van formulevelden binnen taken

Registreer verkooptransacties en pas gelaagde commissiestructuren toe

Houd uitbetalingen en statussen bij, zoals In behandeling, Goedgekeurd of Betaald

Automatiseer updates van commissieberekeningen wanneer de status van deals verandert

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams of managers die verkoopcommissies berekenen en bijhouden.

📣 Klantenservice: Dit is wat Brenna Keenan, Digital Marketing Director bij SSM Creative Collective, te zeggen heeft over het gebruik van ClickUp: ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik tot nu toe ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kunt u al uw taken op één plek uitvoeren zonder dat u tal van abonnementen op andere diensten hoeft te nemen. ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik tot nu toe ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kunt u al uw taken op één plek uitvoeren zonder dat u tal van abonnementen op andere diensten hoeft te nemen.

4. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw volledige verkooppijplijn in één keer met de ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijnen

Met een geoptimaliseerde verkooppijplijn kunt u verkoopkansen vroegtijdig identificeren, inefficiënties uit uw klanttraject elimineren en uw klanten een meer naadloze verkoopervaring bieden. De ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijnen doet precies dat.

Het is een document dat de twee uiteinden van uw verkooptrechter met elkaar verbindt, zodat u deze eenvoudig in één weergave kunt visualiseren. Vertegenwoordigers kunnen hun pijplijnen beheren, terwijl managers een macro-overzicht krijgen van de teamprestaties. Bovendien kunt u klantgegevens organiseren en leads prioriteren om u te concentreren op de meest waarschijnlijke kopers, waardoor u uw tijd en middelen efficiënt kunt inzetten. Dit helpt op zijn beurt weer om de conversiepercentages te verbeteren .

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Organiseer leads met behulp van een bordweergave met fasen zoals Prospect, Demo, Voorstel, Gesloten

Combineer dealborden met slepen en neerzetten, geïntegreerde oproeplogboeken en visuele rapportage in één samenhangende tool

Pas velden aan voor de grootte van deals, contactinformatie en geschatte sluitingsdatum

Filter deals op prioriteit, branche of leadbron voor gerichte actie

🔑 Ideaal voor: Verkoopmedewerkers die deals in verschillende fasen van de pijplijn beheren.

📮 ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

5. ClickUp Sales CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd de verkoopprestaties bij en beheer leads efficiënter met de ClickUp Sales CRM-sjabloon

De ClickUp Sales CRM-sjabloon is ontwikkeld voor end-to-end beheer van de verkoopcyclus en biedt robuuste gegevensverwerking zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid. Van het eerste contact tot de follow-up na de verkoop: alle activiteiten worden geregistreerd, gekoppeld en kunnen worden gevolgd.

Het biedt een verscheidenheid aan verkoopgegevens die inzicht geven in CRM-processen, zodat u deze kunt herzien en verbeteren voor betere resultaten. Met kant-en-klare weergaven voor het scoren van leads, het plannen van verkoopgesprekken en het bijhouden van prestaties is het een serieuze upgrade ten opzichte van de patchwork Notion CRM-werkstromen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Monitor verkoopprestaties, bekijk klantinteracties en identificeer prospects om elke kans te benutten

Houd follow-ups en aantekeningen van vergaderingen bij met behulp van subtaken of opmerkingen

Automatiseer herinneringen voor vervolgacties of overgangen naar een volgende fase van een deal

Neem betere, datagestuurde beslissingen met realtime analyses

🔑 Ideaal voor: Groeiende teams die behoefte hebben aan een geïntegreerd CRM met taken en teamsamenwerking.

6. ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten

Gratis sjabloon downloaden Krijg kwantitatieve inzichten in de verkoopprestaties van uw team met de ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan uw verkoopstrategie, maar weet u niet precies wat? Dan is de ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage precies wat u nodig heeft in uw CRM-toolkit! Deze gebruiksvriendelijke sjabloon maakt gebruik van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) zoals het slagingspercentage, het verloop en de kosten voor klantenwerving (CAC) om u gedetailleerd inzicht te geven in de voortgang en prestaties van uw verkoop.

Bovendien kunt u trends visualiseren, kansen detecteren en klantgedrag analyseren, waardoor u uiteindelijk meer deals kunt sluiten door uw client management strategie te optimaliseren.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Filter gegevens op periode, verkoper of leadbron voor specifieke inzichten

Meet conversiepercentages en cycluslengte per leadbron

Maak terugkerende taken voor maandelijkse rapportage en updates

Houd conversiepercentages en wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse verkoopprestaties bij met behulp van formulevelden

🔑 Ideaal voor: Managers en leidinggevenden die visuele rapportages over verkoopprestaties genereren.

7. ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor verkoopregistratie om uw verkoopinspanningen bij te houden en te verbeteren

De ClickUp Sales Tracker-sjabloon biedt een snelle en intuïtieve manier om telefoontjes, vergaderingen, demo's en e-mails te registreren. Het is ontworpen voor teams en bedrijven die hun verkoopinspanningen willen verbeteren en is vooral handig voor het handhaven van dagelijkse consistentie en het identificeren van patronen in prospecting.

Deze gratis sjabloon biedt u alle tools die u nodig hebt om uw verkoopaanpak te begrijpen en te verbeteren. Dat is nog niet alles: u kunt de prestaties van individuen en teams in realtime bijhouden, gebieden identificeren waar verkoopinspanningen het gewenste resultaat hebben opgeleverd en datagestuurde beslissingen nemen om uw pijplijn te vereenvoudigen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Gebruik checklists en sjablonen voor terugkerende taken om de productiviteit van individuen en teams in de loop van de tijd te monitoren

Voeg aangepaste velden toe voor de status van leads, waarde, producttype en fase van de verkoop

Houd taakupdates bij om de voortgang van de verkoop en follow-ups te monitoren

Filter en sorteer deals op prioriteit of kans op afsluiting

🔑 Ideaal voor: Sales teams die dagelijkse activiteiten, targets en voortgang van deals bijhouden.

8. ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken

Gratis sjabloon downloaden Maak van elk verkoopgesprek een winnende speech met de ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken

Wilt u structuur aanbrengen in de manier waarop uw team verkoopgesprekken afhandelt? Gebruik dan de sjabloon voor verkoopgesprekken van ClickUp. Met deze sjabloon kunt u de uitkomst van elk gesprek vastleggen, inclusief met wie het gesprek plaatsvond en wat de volgende stappen zijn, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Of het nu gaat om een kennismakingsgesprek, een follow-up of een onderhandeling, alles wordt op één plek gedocumenteerd. Na verloop van tijd krijgt u een duidelijk beeld van de voortgang van uw team in de verkooptrechter en waar gesprekken vaak vastlopen.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Voeg gestructureerde velden toe voor bezwaren, volgende stappen en resultaten

Plan en houd verkoopgesprekken bij als taken met gesprekstijden en klantgegevens

Maak aantekeningen rechtstreeks in de taakbeschrijving of in ClickUp-documenten

Wijs gesprekken toe aan vertegenwoordigers en gebruik checklists voor voorbereidende stappen of follow-ups

🔑 Ideaal voor: Inside sales teams die calls met clients of prospects plannen en beheren.

🧠 Leuk weetje: De analoge versie van CRM was een Rolodex, wat betekent dat verkopers letterlijk draaiende kaartbakken gebruikten om contacten bij te houden en te beheren voordat digitale tools opkwamen! 😱

9. Sjabloon voor verkoopproces van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw volledige verkooppijplijn zonder enige complexiteit met de ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen

Een duidelijk omschreven verkoopproces helpt de productiviteit van uw team te verhogen, verkoopcycli te verkorten en giswerk te verminderen. De ClickUp-sjabloon voor het verkoopproces schetst elke fase van uw verkooptrechter, van het vastleggen van leads tot onboarding.

Met dit raamwerk kunt u hiaten identificeren, teamprestaties bijhouden en ervoor zorgen dat elke verkoopkans met intentie wordt behandeld. Bovendien combineert het werkstroomdiagrammen, SOP's en echte taaktoewijzingen om vertegenwoordigers door best practices te leiden, waardoor het veel meer biedt dan generieke CRM-schema's in Notion.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Documenteer SOP's en sjablonen voor e-mail of stappen in offertes

Houd bij hoe goed het team het gestandaardiseerde proces volgt

Breng elke stap in uw verkoopproces in kaart als een taak of checklist

Wijs verantwoordelijkheden toe aan leden van het verkoopteam voor elke fase

🔑 Ideaal voor: Teams die een gestructureerd verkoopproces stap voor stap documenteren en volgen.

10. ClickUp Sales Pipeline Management

Gratis sjabloon downloaden Houd leads bij en beheer ze met een gestructureerde tool met behulp van de ClickUp-sjabloon voor salespijplijnbeheer

Voor teams die hun end-to-end verkoopproces willen stroomlijnen, biedt de ClickUp-sjabloon voor het beheer van de verkooppijplijn een aanpasbare werkstroom om elke deal te volgen, van prospect tot afsluiting. Met deze sjabloon kunt u uw verkooptrechter visualiseren, contacten beheren en de voortgang van deals volgen. Pas fasen, velden en weergaven eenvoudig aan uw unieke verkoopcyclus en rapportagebehoeften aan.

🌟 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Visualiseer uw volledige verkooppijplijn met drag-and-drop-fasen

Houd de waarde van deals, sluitingsdata en volgende stappen bij met behulp van aangepaste velden

Wijs taken toe en stel herinneringen in om uw team op target te houden

Genereer rapporten om slagingspercentages te analyseren en knelpunten te identificeren

Ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar een gestructureerde, aanpasbare pijplijn om deals te beheren en de zichtbaarheid in de hele verkoopcyclus te verbeteren.

Upgrade uw CRM-processen met de CRM-sjablonen van ClickUp

Notion CRM-sjablonen bieden flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden voor het beheren van contacten, het bijhouden van leads en het organiseren van verkooppijplijnen, waardoor ze een solide keuze zijn voor individuen en kleine teams.

Naarmate uw bedrijfsactiviteiten groeien en uw behoeften complexer worden, kan het echter beperkingen opleveren op het gebied van automatisering, rapportage en teamsamenwerking als u uitsluitend op Notion vertrouwt.

Dat is waar ClickUp, de alles-in-één app voor werk, om de hoek komt kijken. ClickUp is ontworpen om al uw werk op één plek samen te brengen en combineert projectmanagement, documentopslag, communicatie en CRM-mogelijkheden.

Dankzij de geavanceerde automatisering, gedetailleerde analyses en naadloze samenwerkingstools van ClickUp-sjablonen kunt u uw CRM-processen stroomlijnen en opschalen.

