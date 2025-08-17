11 beste SOAP-notitiegeneratoren voor snellere, nauwkeurige klinische documentatie

Het is het einde van de dag en u heeft net uw laatste patiënt gezien. Idealiter zou u nu aan het afronden zijn en naar huis gaan. Maar in plaats daarvan staart u naar een groeiende stapel patiëntnotities die nog geschreven moeten worden – een frustrerend einde van een lange dag van symptomen monitoren, medische dossiers bijwerken en de voortgang van patiënten bijhouden.

SOAP-notities – Subjective, Objective, Assessment en Plan – zijn essentieel voor de klinische praktijk, maar het efficiënt en nauwkeurig schrijven ervan, vooral onder druk, kan lastig zijn. Dat is waar een SOAP-notitiegenerator kan helpen.

Als u een drukke praktijk runt of nog in opleiding bent, zullen deze tools uw werkstroom stroomlijnen en uw aantekeningen duidelijk, volledig en conform houden.

Laten we eens kijken. 🧰

SOAP-notitiegeneratoren in één oogopslag

SOAP-notities zorgen voor consistentie bij het vastleggen van patiëntgegevens en helpen miscommunicatie tussen zorgteams te verminderen. Om uw beslissing gemakkelijker te maken, vindt u hier een lijst met alle SOAP-notitiegeneratoren:

Naam van de tool Beste voor Gebruiksscenario Prijzen* ClickUp Aangepaste werkstromen en AI-aangedreven SOAP-documentatie Documentatie beheren binnen teams en projecten in de gezondheidszorg Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen SOAPNoteAI. com Zelfstandig aantekeningen genereren zonder een EPD-systeem Snel SOAP-aantekeningen genereren op basis van stenografie, dictaten of telezorgsessies Aangepaste prijzen Suki AI Spraakgestuurde klinische documentatie Gebruik spraakcommando's of omgevingsgeluiden om EHR-geïntegreerde klinische notities te maken Aangepaste prijzen SOAP AI Meertalige klinische documentatie met ICD-10 Automatisch formatteren van klinische aantekeningen in SOAP-structuur met behulp van AI Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 60/maand per gebruiker DeepScribe Klinische notities maken in de omgeving Gesprekken tussen artsen en patiënten vastleggen en in realtime aantekeningen maken Aangepaste prijzen Opmerkelijke gezondheid Automatisering van klinische taken Automatisering van administratieve en documentatiewerkstromen in zorginstellingen Aangepaste prijzen Tali AI EHR-geïntegreerde spraakassistent Spraakgestuurd noteren, dicteren en medisch zoeken binnen EPD-systemen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 49,99/maand per gebruiker Augmendix Realtime notities maken en patiënten betrekken Real-time ondersteuning op afstand voor het documenteren van patiëntcontacten Aangepaste prijzen Carepatron Online client portals Afspraken, facturering en patiëntendossiers beheren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Healthie Providers van telezorg en wellness Ondersteuning van virtuele zorg, het bijhouden van welzijn en nauwkeurige SOAP-notities voor voedingsdeskundigen en wellnesscoaches Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand per gebruiker SimplePractice E-recepten en medicatiebeheer Stroomlijn de intake van clients, planning, facturering en SOAP-documentatie voor onafhankelijke providers Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 49/maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij SOAP-notitiegeneratoren?

Van aanpassing tot automatisering, hier is een kort overzicht van onmisbare functies om uw klinische documentatie sneller, slimmer en stressvrij te maken. ⚒️

Naleving en veiligheid: Zorg er allereerst voor dat het HIPAA-conform is. U wilt ingebouwde versleuteling voor zowel opgeslagen als gedeelde informatie, plus slimme functies zoals automatische PHI-scrubbing om patiëntgegevens veilig te houden

Aanpassing en specialisatie: Kies tools met Kies tools met sjablonen voor het maken van aantekeningen die specifiek zijn voor uw specialisme. Bonuspunten als de velden aanpasbaar zijn en het platform verschillende notitiestijlen ondersteunt, zoals SOAP, DAP-notities of BIRP

AI- en automatiseringsfuncties: Zoek naar AI-aangedreven tools die natuurlijke taalverwerking (NLP) gebruiken om audio- of steno-aantekeningen om te zetten in gestructureerde documentatie

Flexibele uitvoer: Zorg ervoor dat uw aantekeningen in verschillende formaten, zoals PDF of Word, kunnen worden geëxporteerd en indien nodig eenvoudig met andere providers kunnen worden gedeeld

📚 Wat u moet weten: Hier is een korte woordenlijst met alle termen die u moet kennen: HIPAA: Wet inzake de overdraagbaarheid en verantwoordingsplicht van ziektekostenverzekeringen

PHI: Beschermde gezondheidsinformatie

DAP: Data, assessment, abonnement

EHR: Elektronisch patiëntendossier

ICD-10: Internationale classificatie van ziekten, 10e revisie

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste SOAP-notitiegeneratoren

Op zoek naar de beste SOAP-notitiegenerator? Steeds meer clinici schakelen over op digitale tools om tijd te besparen, fouten te verminderen en zich te concentreren op de zorg voor hun patiënten.

Hier zijn de beste tools die opvallen door hun gebruiksvriendelijke interface, slimme functies en ondersteuning. ⚓

1. ClickUp (het beste voor aangepaste werkstromen voor medische documentatie)

Tussen patiëntenbezoeken, administratief werk en het bijhouden van documentatie, is het gemakkelijk om overweldigd te raken door de enorme hoeveelheid informatie.

ClickUp , de alles-in-één app voor werk, combineert projecten, kennis en chat op één plek, allemaal aangedreven door 's werelds meest samenhangende werk-AI. Dankzij de naadloze integratie helpt ClickUp u zich te concentreren op interacties met patiënten zonder te schakelen tussen apps.

Met de ClickUp Healthcare Project Management Software krijgen clinici één intelligent platform om de werkstromen van patiënten te beheren, het aanmaken van SOAP-notities te stroomlijnen en alles met elkaar te verbinden.

Opmerking over naleving: ClickUp is een GDPR-conform platform voor projectmanagement dat robuuste functies voor veiligheid en privacy biedt. Voor zorginstellingen kan ClickUp worden geconfigureerd om te voldoen aan de HIPAA-normen wanneer het wordt gebruikt onder een actieve Business Associate Agreement (BAA) met ClickUp. Met ClickUp kunnen zorgteams documentatie, samenwerking en werkstroombeheer stroomlijnen, allemaal in één flexibele werkruimte.

Stroomlijn end-to-end werkstromen voor patiënten met de ClickUp Healthcare Project Management Software

Maar hoe helpt de tool voor projectmanagement in de gezondheidszorg daarbij?

Stel dat u net een patiënt hebt geholpen en snel uw SOAP-notities moet opschrijven voordat u verdergaat. Geen papieren notities meer – open gewoon ClickUp Notepad en begin met typen of dicteren vanuit uw werkruimte. In plaats van naar papier te zoeken, kunt u ClickUp Notepad vanuit uw werkruimte openen om direct uw gedachten te typen (of dicteren). Dit is vooral handig wanneer u de symptomen van een patiënt noteert tijdens rondes of consulten.

Maak snel en eenvoudig aantekeningen met ClickUp Notepad

Het is privé, alleen zichtbaar voor u, zodat u vrij kunt brainstormen of ruwe aantekeningen kunt maken voordat u ze formaliseert. Zodra uw aantekeningen zijn ingevoerd, kunt u ze direct omzetten in ClickUp-taken.

Maar als u een meer gestructureerde documentatietool met realtime samenwerking wilt, kies dan voor ClickUp Docs.

Sla al uw aantekeningen centraal op met ClickUp Docs

U kunt uw SOAP-notitiesjablonen maken in ClickUp Docs, ze ordenen in mappen en samenwerken met uw team. Deze sjablonen zijn door gebruikers gemaakt en niet vooraf geconfigureerd voor de gezondheidszorg, maar u kunt ze volledig aanpassen aan uw werkstroom.

Schrijf SOAP-notities, koppel ze aan taken (zoals het plannen van vervolgafspraken of het bestellen van tests) en neem zelfs weergaven van uw klinische werkstroom, zoals patiëntenlijsten, kalenders of bordweergaven, rechtstreeks op in het document. Documenten consolideren subjectieve en objectieve informatie op één plek, waardoor uw SOAP-notitieformaat gemakkelijker te volgen is.

ClickUp Docs is een app voor het maken van aantekeningen waarin u rich text, checklists en afbeeldingen als bijlage kunt gebruiken. Ideaal voor het snel opstellen van gestructureerde concepten van SOAP-invoer, beschrijvingen van huidige aandoeningen of procedure-aantekeningen. Deze visuele elementen maken het twee keer zo eenvoudig om te verwijzen naar bevindingen van lichamelijk onderzoek of eerdere behandelingsnotities.

Bovendien kan uw hele afdeling dankzij de realtime samenwerking tegelijkertijd aan hetzelfde zorgplan werken, opmerkingen achterlaten of elkaar taggen voor feedback.

Wilt u nog een stap verder gaan met AI-ondersteuning? Maak kennis met ClickUp Brain.

🎥 Hier is een korte video om schrijven met AI gemakkelijker te maken!

De engine van Brain is diep geïntegreerd in uw werkruimte en begrijpt uw context, aantekeningen, taken, documenten, team en doelen.

Stel dat u een ruwe HPI-aantekening hebt geschreven en deze wilt verfijnen tot een gepolijst SOAP-format. Vraag de AI-assistent gewoon in natuurlijke taal om u te helpen deze op te schonen, de sleutelpunten samen te vatten en de terminologie af te stemmen op de normen voor klinische documentatie.

U kunt de AI-tool voor het maken van aantekeningen ook vragen om:

Genereer samenvattingen van lopende patiëntenzaken

Help u bij het schrijven van instructies voor patiënten op basis van recente invoer

Maak snel educatieve samenvattingen op basis van medische literatuur die u in uw werkruimte hebt gekoppeld

U kunt de AI-tool voor het maken van aantekeningen ook vragen om samenvattingen van lopende patiëntencasussen te genereren, u te helpen bij het schrijven van instructies voor patiënten op basis van recente invoer, of om snelle educatieve briefings te maken op basis van medische literatuur die u in uw werkruimte hebt gekoppeld.

ClickUp AI Notetaker voor teams in de gezondheidszorg

De AI Notetaker van ClickUp kan automatisch deelnemen aan vergaderingen van uw team, gesprekken transcriberen en beknopte samenvattingen en actiepunten genereren, zodat teams in de gezondheidszorg georganiseerd en op één lijn blijven.

Aantekening: ClickUp AI Notetaker is geen speciale tool voor klinische documentatie. Het is het meest geschikt voor interne vergaderingen, casusbesprekingen en administratieve telefoongesprekken.

🚨 ClickUp Insights: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel de vraag gewoon rechtstreeks vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

De beste functies van ClickUp

Pas sjablonen voor SOAP-notities, intakeformulieren voor patiënten of behandelplannen aan om de consistentie in uw documentatie te waarborgen met een lijst van meer dan 1000 sjablonen van ClickUp

Gebruik ClickUp Dashboards om sleutelcijfers zoals de verdeling van caseloads, openstaande aantekeningen of tijdlijnen voor follow-up te visualiseren voor een beter operationeel overzicht

Automatiseer repetitieve taken zoals het toewijzen van follow-ups, het wijzigen van de status van taken of het versturen van herinneringen voor documentatiebeoordelingen met behulp van ClickUp-automatisering

Zet invoer in Kladblok om in taken voor follow-up of verdere actie.

Werk in realtime samen met uw team aan conceptdocumenten

Beperkingen van ClickUp

Voor nieuwe gebruikers kan er een leercurve zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.080 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Dit zegt een G2-recensie

Ik heb een blog nodig om alles wat ik leuk vind aan ClickUp te schrijven. Ze hebben alles: taken (in lijstweergave, tabelweergave, bordweergave, kalenderweergave, kaartweergave, enz. ), documenten, AI, dashboards, automatisering... Je kunt openbare links van taken of documenten delen. De taken hebben een tabblad 'Activiteit', zodat je de volledige geschiedenis van die taak kunt zien. Het is zo flexibel en professioneel. Met ClickUp zijn er geen excuses meer om niet uiterst productief te zijn.

Ik heb een blog nodig om alles wat ik leuk vind aan ClickUp te schrijven. Ze hebben alles: taken (in lijstweergave, tabelweergave, bordweergave, kalenderweergave, kaartweergave, enz. ), documenten, AI, dashboards, automatisering... Je kunt openbare links van taken of documenten delen. De taken hebben een activiteitentabblad, zodat je de volledige geschiedenis van die taak kunt zien. Het is zo flexibel en professioneel. Met ClickUp zijn er geen excuses meer om niet uiterst productief te zijn.

2. SOAPNoteAI. com (het beste voor het genereren van SOAP-notities zonder dat u een EPD nodig hebt)

via SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com is een lichtgewicht webgebaseerde generator die clinici helpt snel SOAP-notities te maken met behulp van eenvoudige formuliergebaseerde prompts. In plaats van te vertrouwen op vrije tekstinvoer, leidt de tool gebruikers door elke sectie - Subjectief, Objectief, Beoordeling en Abonnement - met behulp van gestructureerde velden.

Zodra deze is ingevuld, compileert het systeem de invoer tot een opgemaakte notitie die kan worden gekopieerd of gedownload. Hoewel het niet rechtstreeks kan worden geïntegreerd met EPD's, kan het worden gebruikt door individuele providers, studenten of artsen die zonder inloggen onderweg notities willen maken.

SOAPNoteAI. com beste functies

Kies uit gespecialiseerde sjablonen voor verschillende toepassingen, zoals fysiotherapie, verpleging, geestelijke gezondheidszorg en meer

Dicteer of neem sessies op en laat de AI-assistent automatisch gedetailleerde SOAP-aantekeningen maken

Ontvang realtime aanbevelingen voor ICD-10-codes om de diagnostische nauwkeurigheid en naleving in klinische documentatie te verbeteren

Beperkingen van SOAPNoteAI.com

Audio-opnames die worden gebruikt voor het genereren van aantekeningen worden binnen 24-48 uur verwijderd

Prijzen van SOAPNoteAI.com

Abonnement alleen audio: $ 69/maand per gebruiker

Audio en tekst Unlimited-abonnement: $ 79/maand per gebruiker

Kredietpakketten – betalen per gebruik:

Basispakket: $ 9/eenmalig voor 10 kredieten (≈$ 0,90 per aantekening)

Pro Pack: $19/eenmalig voor 25 kredieten

Ultra Pack: $59/eenmalig voor 100 kredieten

SOAPNoteAI. com beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Ergotherapie bestaat al sinds 100 v.Chr.! Een Griekse arts genaamd Asclepiades gebruikte al beweging, muziek en baden om mensen met psychische aandoeningen te helpen zich beter te voelen. In feite had het oude Griekenland zijn eigen versie van therapiesessies en behandelingsstrategieën!

3. Suki AI (het beste voor spraakgestuurde klinische documentatie)

via Suki AI

Suki AI is een spraakgestuurde assistent die is ontworpen om clinici te helpen sneller en met minder cognitieve belasting te documenteren. In plaats van te typen of door sjablonen te navigeren, spreekt u en genereert Suki direct uitgebreide SOAP-notities, inclusief gedicteerde vitale functies, instructies voor patiënten en ICD-10-codes.

Het kan rechtstreeks worden geïntegreerd met belangrijke EHR-systemen zoals Epic en Cerner. Suki helpt ook bij het invoeren van bestellingen, het beantwoorden van klinische vragen en het minimaliseren van documentatie buiten kantooruren.

De beste functies van Suki AI

Implementeer in meer dan 99 klinische specialismen met ondersteuning voor zowel eerstelijnszorg als gespecialiseerde werkstromen

Genereer uitgebreide SOAP-aantekeningen op basis van omgevingsgeluidsopnames met behulp van AI-gestuurde spraakherkenning

Krijg toegang tot sleutelinformatie en samenvattingen van patiënten met de nieuwe functie 'Patiëntensamenvatting'

Beperkingen van Suki AI

Het heeft soms moeite met accenten, achtergrondgeluiden of complexe medische terminologie

Prijzen van Suki AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Suki AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. SOAP AI (het beste voor meertalige klinische documentatie met ICD-10)

via SOAP AI

SOAP AI is ideaal voor realtime diagnosesuggesties en ICD-10-integratie, waardoor artsen en verpleegkundigen nauwkeurigere diagnoses kunnen stellen. Dit is waardevol voor het verbeteren van de facturatie en het verminderen van de cognitieve belasting tijdens snelle klinische besluitvorming.

Het platform ondersteunt naadloze telezorgdocumentatie door opnames van virtuele bezoeken om te zetten in gestructureerde SOAP-notities.

De beste functies van SOAP AI

Aangepaste sjablonen voor aantekeningen, op maat gemaakt voor specifieke velden zoals psychiatrie, verpleegkunde, fysiotherapie en logopedie

Verwijdert alle sessiegegevens automatisch na verwerking, zonder dat PHI na het genereren wordt bewaard

Ondersteun een diverse patiëntenpopulatie met ondersteuning voor 19 talen

Beperkingen van SOAP AI

Het kan soms vergadernotities en audio onjuist transcriberen

Prijzen van SOAP AI

Free

Professioneel: $ 60 / maand per gebruiker

Unlimited: $99 / maand per gebruiker

SOAP AI beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Gebruik de SQ3R-methode (Survey, Question, Read, Recite en Review) voor het maken van aantekeningen om de efficiëntie van uw SOAP-notities te verbeteren. Deze methode helpt u actief met de content bezig te zijn, de retentie te verbeteren en snel sleutelinformatie te identificeren, zoals de geschiedenis van de patiënt, vitale functies, diagnose en behandeling.

5. DeepScribe (het beste voor het maken van klinische aantekeningen in de omgeving)

via DeepScribe

Wat als uw klinische aantekeningen zichzelf zouden kunnen schrijven terwijl u zich concentreert op uw patiënt? DeepScribe maakt gebruik van omgevingsstemtechnologie om natuurlijke gesprekken tussen patiënt en provider vast te leggen en deze automatisch om te zetten in nauwkeurige, bruikbare klinische aantekeningen.

Met aanpasbare sjablonen die zijn afgestemd op meer dan 50 specialismen, is DeepScribe ontworpen om zich aan te passen aan uw unieke werkstroom. Het verbetert ook de nauwkeurigheid van de codering en versnelt het afsluiten van grafieken, waardoor u de productiviteit en de resultaten voor patiënten kunt verbeteren.

De beste functies van DeepScribe

Bewerk en bekijk aantekeningen interactief met synchrone tekstbewerking en spellingcontrole met DeepScribe Notes

Bevorder internationale teamsamenwerking met meertalige documentatie in meer dan 25 talen

Krijg tijdens de patiëntenzorg toegang tot realtime klinische prompts en bruikbare inzichten met DeepScribe Assist, dat de meest relevante informatie weergeeft wanneer u die nodig hebt

Beperkingen van DeepScribe

Gebruikers klagen dat het soms bevindingen en abonnementen van patiënten verwijdert en deze in verkeerde secties organiseert

Prijzen van DeepScribe

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DeepScribe

G2: 4,1/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over DeepScribe?

Dit zegt een G2-recensie

Ik vertrouw op DeepScribe AI-transcriptienotities en DeepScribe vertrouwt op Amazon-servers, die van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving uitvallen, waardoor soms al mijn transcripties van die dag verloren gaan! Ik zou graag een manier zien waarop mijn audio op mijn apparaat kan worden bewaard en geüpload wanneer de servers weer werken. Die functie is misschien al toegevoegd, voor zover ik weet, want ik ben alleen transcripties kwijtgeraakt!

Ik vertrouw op DeepScribe AI-transcriptienotities en DeepScribe vertrouwt op Amazon-servers, die van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving uitvallen, waardoor soms al mijn transcripties van die dag verloren gaan! Ik zou graag een manier zien waarop mijn audio op mijn apparaat kan worden bewaard en kan worden geüpload wanneer de servers weer werken. Voor zover ik weet, is die functie misschien al toegevoegd, want ik ben alleen transcripties kwijtgeraakt!

6. Notable Health (het beste voor automatisering van klinische taken)

via Notable Health

Notable Health is een AI-aangedreven platform dat de intake van patiënten, het plannen van afspraken, voorafgaande autorisaties, grondige documentatie en verwijzingen en patiëntenbeheer afhandelt.

Het platform controleert ook klinische documentatie om volledige diagnoses en hiërarchische voorwaardecategorieën (HCC's) vast te leggen en zo risicoscores te verbeteren.

De functie 'Groei, acquisitie en toegang' maakt gebruik van intelligente automatisering om nieuwe patiënten te identificeren en aan te trekken, de planning te stroomlijnen en de toegang tot zorg te verbeteren. De functie 'Revenue Cycle Management' automatiseert ook de codering, facturering en claimwerkstromen om terugbetalingen te versnellen en weigeringen te verminderen.

Opvallende beste functies van Health

Ingebouwde tools leggen patiëntenfeedback op grote schaal vast en analyseren deze om tevredenheidstrends te ontdekken en hiaten in de dienstverlening te identificeren

Ondersteunt meer dan 150 talen voor zowel spraak als tekst, waardoor het gemakkelijk is om taalkundig diverse patiëntenpopulaties te bedienen

Stuur automatische herinneringen voor afspraken en notificaties voor follow-up om het aantal no-shows te verminderen

Opmerkelijke beperkingen op het gebied van gezondheid

Het kan moeilijk zijn om de steeds veranderende veiligheidsnormen voor zorgverleners bij te houden

Opmerkelijke prijzen voor gezondheidszorg

Aangepaste prijzen

Opmerkelijke beoordelingen en recensies op het gebied van gezondheid

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Hier zijn enkele strategieën voor het maken van aantekeningen die u moet kennen: Actief luisteren: In plaats van te transcriberen, herformuleert u sleutelinzichten in uw eigen woorden om het begrip en het geheugen te verbeteren

Kleuren codes: Gebruik consistente kleuren om patronen, prioriteiten en actie items direct te herkennen

Mindmapping: zet verspreide aantekeningen om in visuele netwerken, zodat u kunt zien hoe ideeën met elkaar verband houden en ze later sneller kunt terugvinden

7. Tali AI (beste voor EHR-geïntegreerde spraakassistent)

via Tali AI

Met Tali AI kunt u uw aantekeningen rechtstreeks in het EPD inspreken. Als u tijdens een bezoek een richtlijn nog eens wilt controleren, hoeft u dat alleen maar te vragen en het systeem haalt de antwoorden uit betrouwbare klinische bronnen.

Het ondersteunt ook meertalige dicteerfuncties, stelt medische codes voor, herkent verschillende sprekers in een gesprek en kan taken van beheerders uitvoeren, zoals het instellen van herinneringen of het invullen van formulieren. Het werkt op desktop, mobiel en browser en voldoet aan de HIPAA- en SOC 2 Type 2-normen voor gegevensveiligheid.

De beste functies van Tali AI

Doorzoek medische dossiers met behulp van spraakcommando's over medicatiedoseringen en klinische queries uit betrouwbare bronnen zoals Merck Manuals en OpenFDA

Onderscheid sprekers automatisch tijdens gesprekken om dialogen tijdens documentatie nauwkeurig toe te wijzen

Automatiseer het maken van klinische aantekeningen met 'Ambient Scribe', dat medische aantekeningen genereert op basis van gesprekken

Beperkingen van Tali AI

Gebruikers klagen over herhalingen en slechte organisatie in audio-getranscribeerde aantekeningen

Prijzen van Tali AI

Persoonlijk: $0 / maand per gebruiker

Premium: $49,99 / maand per gebruiker

Pro: $ 150 / maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tali AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Tali AI?

Dit zegt een recensie van Capterra:

Helpt me om me tijdens het consult meer op de patiënt te concentreren, omdat ik weet dat mijn aantekeningen worden getranscribeerd. Ook zeer gedetailleerde aantekeningen in een minuut zodra ik het consult heb voltooid... Soms pikt het verkeerde woorden op en moet ik enkele woorden corrigeren.

Helpt me om me tijdens het consult meer op de patiënt te concentreren, omdat ik weet dat mijn aantekeningen worden getranscribeerd. Ook zeer gedetailleerde aantekeningen in een minuut zodra ik het consult heb voltooid... Soms pikt het verkeerde woorden op en moet ik enkele woorden corrigeren.

8. Augmedix (het beste voor realtime notities en patiëntenbetrokkenheid)

via Augmedix

Augmedix biedt een flexibele suite van AI-aangedreven documentatietools die zijn ontworpen voor elk niveau van klinische ondersteuning, van snelle, zelfbedieningsnotities tot volledige transcriptiediensten.

Met 'Augmendix Go' kunt u binnen enkele seconden hoogwaardige medische aantekeningen genereren met behulp van AI. Bovendien kan het rechtstreeks worden geïntegreerd met EPD-systemen zoals Epic, Cerner en Athena, waardoor een naadloze bidirectionele werkstroom van gegevens wordt gegarandeerd.

Het ondersteunt ook draagbare technologie, zoals slimme brillen, om toegang te krijgen tot patiëntinformatie en handsfree te documenteren terwijl u zich concentreert op de zorg.

De beste functies van Augmedix

Bewerk, codeer en rond AI-gegenereerde aantekeningen af met extra ondersteuning voor EPD's na het bezoek via 'Augmedix Assist'

Ontvang volledige ondersteuning voor de klinische werkstroom voor, tijdens en na bezoeken met 'Augmedix Live', inclusief persoonlijke service van een toegewijde medische documentatiespecialist (MDS)

Krijg realtime toegang tot herinneringen voor zorgtekorten en facturering met 'CareCues', waarmee clinici preventieve screenings, contra-indicaties voor medicatie en andere taken kunnen afhandelen

Beperkingen van Augmedix

Sommigen zeggen dat er geen ingebouwde spellingcontrole is en dat de tool af en toe last heeft van stroomstoringen

Prijzen van Augmedix

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Augmedix

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Augmedix?

Dit is wat een G2-recensie zegt:

Augmedix-scribes hebben mijn dag veel efficiënter gemaakt. Zoals met alles is er een leercurve. Ik houd mijn abonnementen graag heel gedetailleerd, zodat ik ze later kan raadplegen. Scribes kunnen mijn gedachten niet lezen, dus het werkt het beste als ik hem een paar korte zinnen dicteer direct nadat ik klaar ben met de patiënt. Nog steeds veel efficiënter dan elk ander systeem dat ik ooit heb gebruikt.

Augmedix-scribes hebben mijn dag veel efficiënter gemaakt. Zoals met alles is er een leercurve. Ik houd mijn abonnementen graag heel gedetailleerd, zodat ik ze later kan raadplegen. Scribes kunnen mijn gedachten niet lezen, dus het werkt het beste als ik hem een paar korte zinnen dicteer direct nadat ik klaar ben met de patiënt. Nog steeds veel efficiënter dan elk ander systeem dat ik ooit heb gebruikt.

9. Carepatron (het beste voor het maken van online client portals)

via Carepatron

Carepatron is een praktijkbeheerplatform dat communicatie met clients, facturering, documentatie en planning met elkaar verbindt.

Op dit platform kunnen clients hun afspraken boeken via een online portaal, wat heen-en-weer-gepraat vermindert. En de ingebouwde AI neemt routinetaken van de beheerder over, waardoor providers tijd vrijmaken in hun week.

Het ondersteunt ook teamgebaseerde zorg, met gedeelde kalenders, gezamenlijke notities en op rollen gebaseerde toegang, zodat iedereen alleen ziet wat relevant is voor zijn of haar rol.

De beste functies van Carepatron

Stel terugkerende facturering in voor bestaande clients en genereer facturen met het ingebouwde facturatie- en betalingsportaal

Geef clients toegang tot hun afspraken, voortgangsmeldingen, dossiers, boekingen en voltooide formulieren via een speciaal clientportaal

Trigger acties op basis van client-activiteit en automatiseer herinneringen, follow-ups en documentatiesuggesties met 'Carepatron AI'

Beperkingen van Carepatron

Sommige gebruikers melden dat het maken van formulieren omslachtig en tijdrovend is

Prijzen van Carepatron

Free

Essentieel: $19/maand

Plus: $ 24/maand

Geavanceerd: $29/maand

Beoordelingen en recensies van Carepatron

G2: 4,5/5 (meer dan 380 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (510+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Carepatron?

Dit zegt een G2-recensie

Ten tweede is de software zelf zeer gebruiksvriendelijk en effectief, maar vereist wel enkele extra stappen voor de gratis versie (volledig begrijpelijk), en ik kan niet wachten om te zien wat de abonneeversie te bieden heeft. Het was zeer eenvoudig te implementeren en te integreren in mijn bedrijf. Aangezien dit mijn belangrijkste bron van verbinding zal worden, kijk ik uit naar de groei voor ons beiden!

Ten tweede is de software zelf zeer gebruiksvriendelijk en effectief, maar vereist wel enkele extra stappen voor de gratis versie (volledig begrijpelijk), en ik kan niet wachten om te zien wat de abonneeversie te bieden heeft. Het was zeer eenvoudig te implementeren en te integreren in mijn bedrijf. Aangezien dit mijn belangrijkste bron van verbinding zal worden, kijk ik uit naar de groei voor ons beiden!

📖 Lees ook: Topsoftware voor kliniekbeheer voor een succesvolle praktijk

10. Healthie (het beste voor telezorg- en wellnessproviders)

via Healthie

Healthie is ontwikkeld voor diëtisten, voedingsdeskundigen en wellnessprofessionals en helpt bij het plannen van afspraken, het organiseren van beveiligde videosessies, het beheren van EPD's, het factureren van clients en het soepel laten verlopen van uw werkstroom.

Het wordt ook geleverd met aanpasbare formulieren en een clientportaal om u te helpen bij het organiseren van aantekeningen, het automatiseren van vervelende taken en het leveren van persoonlijke zorg. Deze tool heeft ook slimme functies voor automatisch invullen die automatisch relevante clientgegevens ophalen, zoals aantekeningen van eerdere sessies, doelen, vitale functies of geregistreerde maaltijden, om uw aantekeningen aan te vullen.

De beste functies van Healthie

Voer veilige telezorgsessies uit, waaronder individuele en groepsvideo-bezoeken

Breng interacties met clients in kaart en houd elektronische medische dossiers bij met aanpasbare sjablonen

Wijs taken toe en houd ze bij met 'Smart Tasks' om routinematige follow-ups te automatiseren

Beperkingen van Healthie

Geen ingebouwde AI voor diepgaande voedingsanalyses en geen klantenservice

Gezonde prijzen

Free

Essentials: $ 49/maand per gebruiker

Plus: $ 129/maand per gebruiker

Groep: $ 149/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Healthie

G2: Onvoldoende gebruikers

Capterra: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Healthie?

Dit is wat een recensie van Capterra zegt

Ik vind het prettig dat het HIPAA-compatibel is, functies biedt om via de app met uw clients te communiceren, de factureringsfunctie geweldig is en ik geniet van de klantenservice. Ik vind dat de telefoonapplicatie veel bugs heeft en veel beter kan; bijvoorbeeld facturering, bewerking van foto's om feedback op delen mogelijk te maken (bijvoorbeeld), het lijkt vaak te crashen bij mijn clients en het biedt niet veel verbindingen met sociale netwerken.

Ik vind het prettig dat het HIPAA-compatibel is, functies biedt om via de app met uw clients te communiceren, de factureringsfunctie geweldig is en ik geniet van de klantenservice. Ik vind dat de telefoonapplicatie veel bugs heeft en veel beter kan; bijvoorbeeld facturering, bewerking van foto's om feedback op delen mogelijk te maken (bijvoorbeeld), het lijkt vaak te crashen bij mijn clients en het biedt niet veel verbindingen met sociale netwerken.

11. SimplePractice (het beste voor elektronische recepten en medicatiebeheer)

via SimplePractice

Als u op zoek bent naar een meer klantvriendelijke praktijk, is SimplePractice een geweldige tool. Met automatische herinneringen voor afspraken via tekst, e-mail of telefoon voorkomt u no-shows zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Telehealth is ook een fluitje van een cent met ingebouwde video en het delen van schermen.

Het beschikt ook over een beveiligd Client Portal waar clients op elk moment papierwerk kunnen voltooien, betalingen kunnen uitvoeren en afspraken kunnen aanvragen. Met de functie 'ePrescribe' kunt u elektronisch recepten versturen naar meer dan 40.000 apotheken in het hele land.

De beste functies van SimplePractice

Pas klinische documentatieprocessen aan en voltooi ze met flexibele sjablonen voor aantekeningen en Wiley Treatment Planners

Houd de voortgang van clients bij met ingebouwde beoordelingen zoals PHQ-9 en GAD-7, plus visuele voortganggrafieken

Automatiseer de verzekeringsadministratie met geïntegreerde betalingsrapporten voor een nauwkeurige boekhouding met de 'Verzekering'-functies

Beperkingen van SimplePractice

Onvoldoende aanpassingsmogelijkheden voor facturen en 'superbills'

Prijzen van SimplePractice

Starterspakket: $ 49/maand per gebruiker

Essentieel: $79/maand per gebruiker

Plus: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van SimplePractice

G2: 4,1/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over SimplePractice?

Dit is wat de Capterra-recensie zegt

De kalender is geweldig, gemakkelijk te gebruiken en u kunt zien wanneer clients zijn ingepland. U kunt notificaties instellen om gewaarschuwd te worden over afspraaktijden. De klantenservice is behulpzaam en reageert snel. Ze bieden veel geweldige functies... Ik zou graag meer aanpassingsmogelijkheden willen voor de facturen en Superbills.

De kalender is geweldig, gemakkelijk te gebruiken en u kunt zien wanneer clients zijn ingepland. U kunt notificaties instellen om gewaarschuwd te worden over afspraaktijden. De klantenservice is behulpzaam en reageert snel. Ze bieden veel geweldige functies... Ik zou graag meer aanpassingsmogelijkheden willen voor de facturen en Superbills.

De slimmere manier om SOAP-aantekeningen te verwerken

We hebben enkele van de beste SOAP-notitiegeneratoren onderzocht, maar voor een uitgebreide oplossing die verder gaat dan documentatie, springt ClickUp er met kop en schouders bovenuit.

Met ClickUp Docs kunt u SOAP-notities maken en ordenen in gestructureerde mappen. Met Notepad kunt u snel observaties vastleggen tijdens het patiëntenbeheer, terwijl ClickUp Brain ervoor zorgt dat u informatie direct kunt terugvinden zonder tijd te verspillen met zoeken.

ClickUp brengt alles samen in één veilig, gestroomlijnd platform, waardoor gezondheidsprofessionals, fysiotherapeuten, medische studenten en clinici efficiënter kunnen documenteren en zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: patiëntenzorg.

👉 Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp. ✅