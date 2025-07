Top 8 makers van AI-studiegidsen voor slimmer leren in 2025

De twee uur durende college is net afgelopen. Je aantekeningen liggen overal verspreid, het studieboek lijkt wel een vreemde taal en studeren wordt steeds maar weer uitgesteld. Plotseling zijn de examens in zicht en verdrink je in pdf's, tabbladen en flashcards die niet helpen.

Stel je nu eens voor: je uploadt je aantekeningen of opnames van colleges naar een AI-tool. Binnen enkele seconden kun je flashcards genereren en oefenquizzen maken. Nee, het is geen magie. Het is de kracht van AI-studiegidsmakers.

Of je je nu voorbereidt op je eindexamens of gewoon je studie bij wilt houden, hier zijn AI-tools die het studeren gemakkelijker voor je kunnen maken.

Waar moet u op letten bij een maker van AI-studiegidsen?

Verdrink je in aantekeningen en word je overweldigd door leesmateriaal? Een AI-studiegidsmaker kan deze chaos omzetten in duidelijkheid door je content automatisch te ordenen in hapklare, herhaalbare gidsen.

Maar om uw leerproces echt te ondersteunen, heeft de juiste tool meer nodig dan alleen automatisering. Dit is waar u op moet letten:

Samenvatting van content : De : De beste studie-apps distilleren lange hoofdstukken, colleges of artikelen tot beknopte samenvattingen waarin alleen de belangrijkste punten worden belicht

Directe oefentools: Ingebouwde functies genereren flashcards, quizzen en herhalingsspelletjes om actief herinneren te ondersteunen en sleutelbegrippen te versterken

Adaptieve opmaak voor verschillende leerlingen : of het nu gaat om overzichten, visuele mindmaps of vraag-en-antwoordkaarten, de tool moet flexibele layouts bieden die passen bij verschillende studiemethoden

Invoer uit meerdere bronnen en exportopties: Een krachtige tool Een krachtige tool voor kennisbeheer moet eenvoudig importeren uit PDF's, dia's, URL's of handgeschreven aantekeningen mogelijk maken, en exporteren naar formats zoals Google Documenten of Anki-decks

AI met academisch bewustzijn: De beste studie-apps maken gebruik van een De beste studie-apps maken gebruik van een AI-kennisbank die is getraind op echte educatieve content om onderwerpen als biologie, literatuur, coderen of rechten duidelijk en diepgaand te behandelen

Contextbewust begrip: AI moet meer doen dan alleen maar scannen – het moet de materie begrijpen, sleutels tot de relatie identificeren en de meest relevante concepten naar voren halen

8 van de beste makers van AI-studiegidsen in één oogopslag

Hier is een snelle vergelijking van populaire studiegidsgeneratoren die gebruikmaken van AI

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Taakgerichte studieorganisatie en gezamenlijke notities maken Documenten, notities, taken, schermopnames, transcriptie van vergaderingen, ClickUp Brain AI Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Scribe Stapsgewijze handleidingen en SOP's maken Stappen automatisch vastleggen, bewerkbare schermafbeeldingen, Smart Blur, export naar PDF/HTML Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Opmerking GPT Samenvatten van colleges, video's en documenten AI-samenvattingen, flashcards, quizzen, mindmaps, ondersteuning voor meerdere formaten Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 2,99/maand Flint Realtime samenwerken tijdens het studeren Aangepaste AI-docenten, lesplannen, whiteboard, Google Classroom-integratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 1,67/gebruiker/maand Piktochart Infographics, rapporten en visuele hulpmiddelen ontwerpen Drag-and-drop editor, AI-infographicgenerator, brandingtools, grafieken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Quizlet AI Flashcard-gebaseerd leren met AI-ondersteuning Aantekeningen, Q-Chat-tutor, snelle samenvattingen, flashcards Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,99/maand Mindgrasp Slimme aantekeningen en vragen en antwoorden genereren uit diverse contentformats Slimme samenvattingen, flashcards, quizzen, zoeken op internet en hulp bij het schrijven van essays Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand Studiegidsmaker Aantekeningen en bestanden omzetten in gestructureerde studiegidsen Flashcards aanmaken, quizgenerator, bestanden uploaden, directe samenvattingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand

De beste makers van AI-studiegidsen

Op zoek naar een aangepaste studiegidsmaker die je echt bijhoudt? De beste, op maat gemaakte maker van studiegidsen doet meer dan alleen samenvatten. Hij helpt je sneller te leren, meer te onthouden en elke stap van het proces georganiseerd te blijven.

Laten we eens kijken naar de gamechangers op dit gebied:

1. ClickUp (het beste voor taakgerelateerde studieorganisatie)

Blijf op de hoogte van je studie en stress minder met ClickUp

ClickUp is de alles-in-één app voor werk en is net zo krachtig voor leren. Met ingebouwde AI, verbonden kennistools en flexibele documenten helpt ClickUp je bij het beheren van aantekeningen, studiesessies, groepsprojecten en deadlines, allemaal op één plek.

Het platform biedt een gestructureerde, stressvrije manier om alles te doen. Het bewaart je aantekeningen, taken, deadlines en herinneringen in één werkruimte, zodat je niet meer hoeft te zoeken en je je kunt concentreren op je studie. Het resultaat? Betere focus, hogere cijfers en meer tijd voor jezelf.

Zo maakt ClickUp voor studenten dit mogelijk.

Laten we beginnen met ClickUp Brain. Dit is een AI-aangedreven sidekick die rommelige aantekeningen van colleges omzet in overzichtelijke samenvattingen, sleutelpunten eruit haalt en zelfs vervolgvragen beantwoordt wanneer dingen onduidelijk worden. Het bespaart tijd en mentale bandbreedte, vooral wanneer je met meerdere onderwerpen jongleert.

Vat essentiële aantekeningen van colleges direct samen, organiseer ze en haal ze terug met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain kunnen studenten gebruikmaken van meerdere AI-breinen, zoals GPT voor diepgaande uitleg of essayontwerpen, en Gemini wanneer visuele of creatieve studiehulpmiddelen nodig zijn. Deze geavanceerde functie is alsof je een studiegroep in één tabblad hebt, waarbij elk lid een andere superkracht heeft.

En met meer modellen die in de loop van de tijd worden toegevoegd, wordt de AI-bench steeds sterker.

Vind studie-informatie uit al je apps in één tabblad met ClickUp Connected Search

Maar georganiseerd blijven gaat niet alleen om wat er voor je ligt, het gaat erom dat je kunt vinden wat belangrijk is. Dat is waar ClickUp Connected Search, met zijn AI-mogelijkheden, een stap verder gaat.

Of het nu gaat om een citaat dat begraven ligt in het transcript van vorige week of een taak waarvan je de instelling nog maar half weet, typ gewoon een woord of zin en het wordt snel en zonder gedoe in je hele werkruimte weergegeven.

Deel je studiegidsen met je team, houd versies bij en doe nog meer met ClickUp

Dit sluit aan bij de kennisbeheermogelijkheden van ClickUp. U kunt mappen per cursus aanmaken, relevante bronnen koppelen en studiegidsen gekoppeld houden aan uw deadlines. Kies uit een lijst met sjablonen voor kennisbanken om aan de slag te gaan.

Werk eenvoudig samen met uw projectpartners met ClickUp Docs

En wanneer het tijd is om samen te werken, maakt ClickUp Docs het gemakkelijk om met klasgenoten te werken, opmerkingen achter te laten en op dezelfde (letterlijke) pagina te blijven.

Het is niet alleen een planner of een app voor aantekeningen, het is een compleet systeem voor leren en samenwerken aan documenten voor iedereen die essentiële informatie slimmer wil bestuderen, niet alleen harder.

Beste functies van ClickUp

Visualiseer de voortgang met ClickUp Dashboards om te zien wat er klaar is en wat er nog moet gebeuren

Breng complexe onderwerpen in kaart met ClickUp Mind Maps om ideeën te verbinden en het onthouden te verbeteren

Verbind tools met ClickUp-integraties voor naadloze synchronisatie met Google Drive, Google Agenda, Zoom en meer dan 1000 apps

Organiseer taken met de Kanban-borden van ClickUp om opdrachten en planningen op één plek te beheren

Automatiseer werkstromen met ClickUp Automatisering om deadlines en voortgang bij te houden

Beperkingen van ClickUp

Heeft een steile leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie luidt:

De capaciteit om te communiceren, zelfs met behulp van opslagruimte voor bestanden en opmerkingen om elke taak/elk project te verrijken, is superhandig geweest om iedereen op de hoogte te houden, omdat met de georganiseerde informatie het ook mogelijk is geweest om de tijd te gebruiken voor innovatie door simpelweg een specifiek bord te creëren voor nieuwe ideeën/projecten die ontwikkeld moeten worden.

2. Scribe (het beste voor stapsgewijze procesdocumentatie)

via Scribe

Scribe is een populaire tool om elk proces direct om te zetten in een stapsgewijze visuele handleiding. Druk gewoon op 'opnemen' terwijl u een taak voltooit, en Scribe genereert automatisch een deelbare handleiding met tekst, schermafbeeldingen en instructies.

Voor studenten en docenten is dit perfect voor AI-documentatie van studiemethoden, het uitleggen van technische werkstromen of het ontleden van complexe tools. Het is vooral nuttig voor visuele leerlingen en groepsprojecten, waar duidelijke, herhaalbare instructies tijd besparen en verwarring over onderwerpen en tools verminderen.

De beste functies van Scribe

Houd acties bij op websites, desktop-apps en meerdere monitoren voor betere werkstromen voor documentbeheer

Genereer automatisch titels en beschrijvingen met AI om tijd te besparen en consistentie te garanderen

Geef direct antwoord met Scribe Sidekick, zodat teamleden zonder onderbrekingen informatie kunnen vinden

Beperkingen van Scribe

De functie 'ongedaan maken' ontbreekt bij bewerking, dus als een stap wordt verwijderd, kan deze niet eenvoudig worden hersteld

Prijzen van Scribe

Basis: Free Forever

Pro Team: $15/maand per gebruiker

Pro Personal: $ 29/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Scribe

G2: 4,8/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scribe?

Een G2-recensent schrijft:

Dankzij het gemak waarmee stap-voor-stap handleidingen met schermafbeeldingen kunnen worden gemaakt, kan onze organisatie onze processen beter documenteren. Dit heeft het begrip van ons team over processen verbeterd en ons in staat gesteld onze documentatie eenvoudig te beheren.

Het gemak waarmee stap-voor-stap handleidingen met schermafbeeldingen kunnen worden gemaakt, heeft onze organisatie in staat gesteld onze processen beter te documenteren. Dit heeft het begrip van ons team over processen verbeterd en ons in staat gesteld onze documentatie gemakkelijk te beheren.

💡 Pro-tip: Gebruik visuele notitietechnieken (mindmaps, diagrammen of grafieken) om ideeën met elkaar te verbinden en het grote geheel te zien. Dit spreekt beide hersenhelften aan en verbetert het begrip en het geheugen.

3. NoteGPT (het beste voor het samenvatten van aantekeningen van colleges met behulp van AI)

via NoteGPT

U hoeft niet om de paar minuten te pauzeren om aantekeningen te maken – NoteGPT doet dat voor u. Deze AI-aangedreven studieassistent zet YouTube-video's, pdf's, artikelen, podcasts en presentaties binnen enkele seconden om in overzichtelijke, gestructureerde aantekeningen.

Het genereert ook flashcards, quizzen en mindmaps om sleutelbegrippen te versterken en het onthouden te vergemakkelijken.

Je kunt content in verschillende formaten uploaden en chatten met de AI om ideeën te verduidelijken of sleutelonderwerpen verder te verkennen. Met community sharing en realtime tools stroomlijnt NoteGPT studeren, herhalen en samenwerken.

Beste functies van NoteGPT

Stel vragen en verken verschillende onderwerpen via AI-aangedreven discussies voor een diepere kennis

Upload belangrijke informatie als bestanden in formaten zoals video, audio, PDF en Word voor flexibele aantekeningen

Vertaal aantekeningen naar meerdere talen om wereldwijde toegang en begrip te ondersteunen

Beperkingen van NoteGPT

Ideaal voor het samenvatten van digitale tekst en YouTube-video's, maar minder effectief bij zeer visuele of grafisch intensieve content

Prijzen van NoteGPT

Onderwijs: Gratis

Basis: $6,99/maand

Pro: $19,99/maand

Unlimited: $69,99/maand

Team: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NoteGPT

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over NoteGPT?

Een G2-recensent zegt:

Het beste aan NoteGPT is dat het alles (YouTube-video's, pdf's en afbeeldingen) zo nauwkeurig samenvat dat je alles snel begrijpt en veel tijd bespaart. Het biedt je ook samenvattingen in meerdere talen. Integratie is ook heel eenvoudig.

Het beste aan NoteGPT is dat het alles (YouTube-video's, pdf's en afbeeldingen) zo nauwkeurig samenvat dat je alles snel begrijpt en veel tijd bespaart. Het biedt je ook samenvattingen in meerdere talen. Integratie is ook heel eenvoudig.

👀 Wist u dat? Meer dan 83% van de studenten geeft aan dat AI hen helpt efficiënter te werken en beter te leren, waardoor ze informatie gemakkelijker kunnen vinden en studietaken sneller kunnen organiseren

4. Flint (het beste voor realtime samenwerken tijdens het studeren)

via Flint

Flint is een AI-tool die is ontworpen om docenten in het basis- en voortgezet onderwijs te ondersteunen door lesmateriaal om te zetten in aangepaste, interactieve docenten. Er is geen code nodig voor een betere betrokkenheid van leerlingen.

Als een van de meest veelzijdige AI-tools voor docenten, stelt het hen in staat om lesplannen, activiteiten en gepersonaliseerde feedback te genereren op basis van hun eigen curriculum.

Docenten kunnen examenvoorbereidingsmateriaal uploaden, content op maat maken voor vakken als wiskunde, natuurwetenschappen en talen, en de voortgang van leerlingen bijhouden via ingebouwde analyses. Flint kan ook worden geïntegreerd met Google Classroom, zodat het gemakkelijk in bestaande werkstromen kan worden opgenomen.

Beste functies van Flint

Voer simulaties uit, zoals historische debatten of wetenschappelijke onderzoeken, om je kritisch denkvermogen te versterken

Gebruik een ingebouwd whiteboard voor visuele uitleg en gezamenlijke probleemoplossing

Pas AI-reacties aan het taalniveau en de klas van leerlingen aan voor inclusief leren

Beperkingen van Flint

Vertrouwt op een stabiele en consistente technische infrastructuur, die mogelijk niet in elke onderwijsomgeving beschikbaar is

Prijzen van Flint

Gratis abonnement: Free Forever (tot 80 gebruikers)

Klein proefabonnement: $ 1,67/maand per gebruiker (maximaal 150 gebruikers)

Abonnement voor kleinere scholen: $ 1,33/maand per gebruiker (maximaal 250 gebruikers)

Abonnement voor middelgrote scholen: $ 1,08/maand per gebruiker (maximaal 500 gebruikers)

Abonnement voor grote scholen: Aangepaste prijzen (meer dan 500 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Flint

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Stop met zoeken in rommelige desktops en willekeurige downloads. Organiseer bestanden en mappen op cursus en datum met behulp van duidelijke, consistente naamgevingsconventies. Zo blijft je studiemateriaal gestructureerd en gemakkelijk te vinden wanneer je het nodig hebt.

5. Piktochart (het beste voor visuele studiegidsen en infographics)

via Piktochart

Piktochart is een visuele communicatietool die helpt om complexe ideeën om te zetten in duidelijke, boeiende beelden, zonder dat u daarvoor een ontwerpachtergrond nodig hebt. Het biedt bewerking met slepen en neerzetten, aanpasbare sjablonen, merkelementen en een uitgebreide bibliotheek met pictogrammen en afbeeldingen om alles te ondersteunen, van infographics tot presentatiebeelden.

Ideaal voor docenten, marketeers en professionals, het vereenvoudigt het proces van het creëren van gepolijste content voor rapporten, lessen of sociale media. Samenwerken, delen en downloads in meerdere formaten maken het een praktische keuze voor zowel teams als individuen.

De beste functies van Piktochart

Hergebruik visuele componenten zoals kopteksten, tijdlijnen, lijsten en grafieken in verschillende projecten om sneller te kunnen aanmaken

Geef sequenties weer met vooraf gemaakte layouts voor tijdlijnen voor gebeurtenissen, mijlpalen of werkstromen

Transformeer geplakte tekst in gepolijste, deelbare visuals met AI-aangedreven opmaak en layout

Beperkingen van Piktochart

De ontwerpflexibiliteit is mogelijk niet vergelijkbaar met die van geavanceerde tools zoals Adobe Illustrator of Figma

Prijzen van Piktochart

Basis: Free Forever

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $49/maand per gebruiker

Onderwijs : $ 39,99/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Non-profit : $ 60/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Campus : Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Piktochart

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Piktochart?

Een recensie van Capterra luidt:

Piktochart helpt me de gegevens die we verzamelen te visualiseren en te presenteren – iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. In combinatie met visuele storytelling kan ik een prachtig geheel creëren dat er goed ontworpen uitziet – en dat ik met trots kan presenteren aan donateurs, families en partners.

Piktochart helpt me de gegevens die we verzamelen te visualiseren en te presenteren – iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. In combinatie met visuele storytelling kan ik een prachtig geheel creëren dat er goed ontworpen uitziet – en dat ik met trots kan presenteren aan donateurs, families en partners.

6. Quizlet AI (het beste voor het automatisch aanmaken van flashcards)

via Quizlet AI

De AI-functies van Quizlet helpen studenten efficiënter te studeren door aantekeningen, definities en sleutelbegrippen om te zetten in gepersonaliseerde studietools. De AI-aangedreven "Q-Chat" fungeert als een virtuele tutor en begeleidt leerlingen door middel van flashcards, oefenvragen en uitleg in een conversational format.

Quizlet genereert ook automatisch quizzen, samenvattingen en meerkeuzetests op basis van geüpload materiaal of bestaande sets. De AI van Quizlet is ideaal voor het voorbereiden van toetsen en het herhalen van concepten en past zich aan de voortgang van het leerproces aan, waardoor interactief studiemateriaal gerichter en effectiever wordt voor alle vakken.

Beste functies van Quizlet AI

Houd de voortgang bij met een scoresysteem dat de bekendheid met de studiematerialen meet

Studeer onderweg met de Quizlet-app voor iOS en Android om complexe concepten beter te begrijpen

Krijg toegang tot flashcards uit een uitgebreide bibliotheek met door gebruikers gegenereerde studiesets voor verschillende onderwerpen

Beperkingen van Quizlet AI

Aangezien iedereen studiemateriaal kan maken en delen, kunnen gebruikers niet zeker zijn van de juistheid ervan

Prijzen van Quizlet AI

Basis: Free Forever

Quizlet Plus:$7,99/maand

Quizlet AI beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Quizlet AI?

Een recensie van Capterra zegt:

Quizlet heeft mij een fantastisch middel geboden om de leerervaring van mijn studenten te verbeteren en hen betrokken te houden.

Quizlet heeft mij een fantastisch middel geboden om de leerervaring van mijn studenten te verbeteren en hen betrokken te houden.

7. Mindgrasp (het beste voor het snel begrijpen van complexe materie)

via Mindgrasp

Mindgrasp vereenvoudigt het studeren door video's van colleges, onderzoeks-pdf's, podcasts en andere formats om te zetten in gestructureerde, gemakkelijk te bekijken content.

Upload bestanden zoals PDF's, URL's, YouTube-links, Zoom-opnames of MP3's, en de AI genereert duidelijke samenvattingen, gedetailleerde aantekeningen, flashcards, quizzen en een interactieve Q&A-tutor voor realtime follow-up.

Met onbeperkte uploads, onbeperkte opslagruimte en een gratis proefversie van vier dagen is het ontworpen om zelfs de meest complexe materialen met gemak en flexibiliteit te verwerken.

De beste functies van Mindgrasp

Stel vragen over geüploade bestanden en krijg nauwkeurige, contextbewuste antwoorden

Zoek op het web met een AI-browser die betrouwbare, advertentievrije resultaten levert zonder van tabblad te wisselen

Verdiep uw kennis met een conversational AI-tutor die reageert op basis van uw content voor context

Beperkingen van Mindgrasp

Het kan zijn dat u nog steeds handmatig aantekeningen moet maken om genuanceerde of complexe details vast te leggen die de AI mogelijk over het hoofd ziet

Prijzen van Mindgrasp

Free

Basis: $9,99/maand

Scholar: $12,99/maand

Premium: $14,99/maand

Beoordelingen en recensies van Mindgrasp

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Mindgrasp?

Een Reddit-recensent zegt:

Misschien is het wel je overachiever-vriend die elk detail onthoudt, maar soms een beetje te letterlijk is.

Misschien is het wel je overachiever-vriend die elk detail onthoudt, maar soms een beetje te letterlijk kan zijn.

👀 Wist je dat? Uit een onderzoek onder leiding van Harvard is gebleken dat het gebruik van AI zoals GPT-4 voor de juiste soort taken, zoals samenvatten of opstellen, de prestaties met wel 40% kan verbeteren. Maar als je het buiten zijn sterke punten gebruikt, kan het averechts werken. Gebruik AI-studiegidsmakers dus alleen voor taken waarvoor ze zijn gemaakt: organiseren, uitleggen en helpen, niet gissen.

8. Study Guide Maker (het beste voor aangepaste, alles-in-één studiepakketten)

via Study Guide Maker

Met Study Guide Maker kunt u uw aantekeningen automatisch omzetten in een studiegids. Upload pdf's, dia's of handgeschreven aantekeningen en zie hoe ze worden omgezet in duidelijke, overzichtelijke gidsen die u uren handmatig werk besparen.

AI-aangedreven flashcards gebruiken gespreide herhaling om het onthouden te verbeteren, en een geautomatiseerde quizgenerator test het begrip met meerkeuzevragen en korte antwoordvragen, compleet met directe feedback.

Study Guide Maker is ontworpen voor examenvoorbereiding, vereenvoudigt uitdagende onderwerpen en helpt je slimmer en efficiënter te studeren.

De beste functies van Study Guide Maker

Genereer studiegidsen op basis van uw materiaal om complexe onderwerpen te vereenvoudigen en te onthouden

Upload bestanden zoals aantekeningen, dia's, PDF's of afbeeldingen (maximaal 5 MB) om interactieve studietools te maken

Maak flashcards met gespreide herhaling om het onthouden te verbeteren en je te richten op zwakke punten

Beperkingen van studiegidsmakers

Vereist een betaald abonnement zonder gratis proefversie of versie om vooraf te testen

Prijzen voor studiegidsmakers

Free

Maandelijks: $12/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van studiegidsmakers

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Studeren met ClickUp

Er is geen tekort aan AI-aangedreven studietools, die elk iets unieks bieden om studenten en docenten te helpen slimmer te werk te gaan. Van het automatisch genereren van aantekeningen en quizzen tot het maken van interactieve visuals en gepersonaliseerde studiegidsen: de tools van vandaag maken leren toegankelijker dan ooit.

Maar als je op zoek bent naar één platform dat taakbeheer, AI-ondersteuning, het aanmaken van documenten en kennisorganisatie combineert op één plek, dan is ClickUp, met gekoppelde AI, de beste keuze. Het is niet alleen een studietool, het is je alles-in-één academische werkruimte.

