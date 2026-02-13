De 11 beste alternatieven en concurrenten voor Hubstaff in 2026

Tijdsregistratie zou geen last moeten zijn. ⏳

Als het goed wordt aangepakt, geeft het teams meer mogelijkheden, bouwt het vertrouwen op en helpt het iedereen om gefocust te blijven op wat belangrijk is. Maar al te vaak verandert het in micromanagement: logge systemen, opdringerige monitoring en tools die meer wrijving dan duidelijkheid veroorzaken.

Hubstaff is een van de bekendste tools voor tijdsregistratie op de markt. Het biedt activiteitsmonitoring, GPS-tracking en gegevens over de productiviteit, maar dat betekent niet dat het voor elk team de juiste keuze is.

Als je op zoek bent naar een flexibeler, transparanter of teamvriendelijker alternatief, ben je hier aan het juiste adres. Laten we eens kijken hoe Hubstaff presteert – en welke tools wellicht beter bij je passen.

Waarom zou je op zoek gaan naar een alternatief voor Hubstaff?

Hubstaff is een onmisbare tool voor teams die behoefte hebben aan gedetailleerde activiteitenlogboeken, GPS-tracking en werkbewijzen. Het is vooral populair bij teams die voornamelijk op afstand werken en in het veld actief zijn, en die verantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebben staan.

Maar voor veel teams brengt dat niveau van bijhouden kosten met zich mee – zowel financieel als cultureel.

Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom gebruikers op zoek gaan naar alternatieven:

Monitoringfuncties (zoals schermafbeeldingen en URL-tracking) kunnen als indringend worden ervaren

Projectmanagementtools zijn te eenvoudig voor groeiende teams

Je betaalt meer om essentiële functies in verschillende Hubstaff-producten te ontgrendelen

Geen ingebouwde tools voor documenten, Whiteboards, samenwerking of asynchrone planning

De AI-functies zijn minimaal en beperkt tot eenvoudige automatisering van urenregistratie

Teams kunnen last hebben van een lager moreel als gevolg van toezicht in de stijl van micromanagement

Als je je richt op het creëren van een flexibele, op samenwerking en vertrouwen gebaseerde werkruimte, voldoet Hubstaff misschien niet meer aan al je eisen.

Hoe we de beste Hubstaff-alternatieven hebben geselecteerd

Om de beste alternatieven voor Hubstaff te vinden, hebben we praktische tests gecombineerd met diepgaande gebruikersrecensies, platformupdates en betrouwbare bronnen op het gebied van productiviteit. Ons doel? Tools identificeren die niet alleen tijd bijhouden, maar ook de manier waarop je team werkt verbeteren.

Dit zijn de criteria die de vorm van onze selectie bepalen:

Functie-overzicht: We hebben verder gekeken dan eenvoudige timers om platforms te vinden die ook projectmanagement, rapportage, samenwerking en werkstroomautomatisering bieden – tools die meerdere apps kunnen vervangen, niet alleen Hubstaff

Moderne AI-mogelijkheden: Elke tool op deze lijst bevat een vorm van intelligente automatisering, of het nu gaat om door AI gegenereerde tijdsamenvattingen, slimme suggesties of ondersteuning in de stijl van een assistent.

Gebruikerstevredenheid: We hebben prioriteit gegeven aan tools met hoge beoordelingen op G2, Capterra en andere beoordelingssites, die consistente prestaties leveren en responsieve ondersteuning bieden

Flexibele prijzen: Of je nu freelancer bent of een groeiende startup, we hebben tools opgenomen die met je meegroeien – zonder dat sleutelfuncties achter dure betaalmuurtjes worden verborgen

Teamvriendelijk bijhouden: We hebben platforms gekozen die transparantie en flexibiliteit boven micromanagement stellen, zodat je een cultuur van vertrouwen kunt opbouwen

Geschikt voor: Van teams op afstand tot bureaus op kantoor, elke tool hier is geschikt voor een concreet gebruiksscenario en beschikt over functies die daar specifiek op zijn afgestemd

Hubstaff-alternatieven in één oogopslag

Tool Beste functie Belangrijkste gebruiksscenario Prijzen ClickUp AI-gestuurde tijdsregistratie met projectmanagement Multidisciplinaire teams vervangen meerdere tools door één platform Altijd gratis; betaalde abonnementen beschikbaar Mijn uren Eenvoudige handmatige en op een timer gebaseerde registratie Freelancers en consultants die factureerbare uren willen bijhouden zonder toezicht Gratis; Pro vanaf $ 9 per gebruiker per maand Clockify Onbeperkte gratis tijdsregistratie met planning en rapportages Startups en kleine bedrijven die tijdsregistratie op een betaalbare manier opschalen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 4,99 per gebruiker per maand Toggl Track Eenvoudige tijdsregistratie met AI-inzichten en zonder monitoring Zelfstandige professionals die privacy en gebruiksgemak vooropstellen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per gebruiker per maand Harvest Tijdsregistratie met facturering en projectbudgettering Bureaus en consultants die uren omzetten in omzet Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 13,75 per gebruiker per maand Apploye AI-gestuurde tijdsregistratie met werknemersmonitoring en rapportage die direct klaar is voor de salarisadministratie Teams op afstand en bureaus die zichtbaarheid nodig hebben in de gewerkte uren Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per gebruiker per maand Timely Op AI gebaseerde automatische manier om dingen bij te houden zonder toezicht Creatieve en op afstand werkende teams met behoefte aan ethische tijdsregistratie Betaalde abonnementen vanaf $ 11 per gebruiker per maand RescueTime Focus-sessies en automatische gedragsregistratie Mensen die hun persoonlijke productiviteit en focus optimaliseren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand Everhour Geïntegreerde tijdsregistratie in projectmanagementtools van derden Teams die Asana, ClickUp of Trello gebruiken en tijdregistratie in de app nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand Paymo Tijdsregistratie, taakbeheer en facturering in één Bureaus en freelancers vervangen 2–3 tools door één platform Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 9,90 per gebruiker per maand Desklog Gratis tijdsregistratie met optionele schermafbeeldingen en scores voor productiviteit Helpdesks en engineeringteams die tools voor budgetbewaking nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 3,50 per gebruiker per maand

De 11 beste Hubstaff-alternatieven om nu meteen te proberen

Goed projectmanagement omvat veel meer dan alleen het bijhouden van de werktijd van je medewerkers. Het is wat je doet met de informatie die het verschil maakt. In plaats van elke beweging van je medewerkers te volgen, kun je je tijd en energie beter investeren in een Hubstaff-alternatief dat meer kan doen met de tijd die je bijhoudt!

1. ClickUp – Het meest geschikt voor teams die tijdsregistratie nodig hebben die gekoppeld is aan daadwerkelijk werk

ClickUp is het enige alles-in-één productiviteitsplatform dat is gebouwd voor teams in alle sectoren om hun werk te consolideren in één dynamische kennisbank. De uitgebreide reeks tijdbesparende functies is ontworpen om processen te stroomlijnen, het team op één lijn te brengen met de doelen en op koers te blijven. Deze functies omvatten aanpasbare dashboards, een algemene timer en meer dan 15 zeer visuele werkstroomweergaven om de productiviteit vanuit elke hoek te beheren.

Of je nu je dagelijkse taken opnieuw prioriteert, projecttijdlijnen aanpast om binnen het budget te blijven of een client factureert, met ClickUp gaat dit eenvoudig en efficiënt.

Functies voor tijdsregistratie

Houd moeiteloos de tijd bij met de ingebouwde tijdsregistratie van ClickUp, voor nauwkeurige rapportage en naadloos taakbeheer

ClickUp biedt ingebouwde tijdsregistratie met handmatige invoer, timers en Urenregistratie, plus naadloze integraties met populaire tools zoals Harvest en Toggl. Je kunt de tijd rechtstreeks vanuit taken of subtaaken bijhouden, waardoor het eenvoudig is om factureerbare uren te registreren en de voortgang van projecten te volgen.

Privacy en naleving

Instellingen voor privacybeheer in ClickUp Doelen

In tegenstelling tot Hubstaff bevat ClickUp geen bewakingsfuncties zoals het maken van schermafbeeldingen, het registreren van toetsaanslagen of GPS-tracking. In plaats daarvan geeft ClickUp prioriteit aan transparantie en gebruikerscontrole, waardoor teams de tools krijgen om tijd en productiviteit bij te houden – zonder dat dit ten koste gaat van de privacy.

⏩ AI-mogelijkheden: ClickUp Brain maakt gebruik van GPT-4o, Claude en Gemini om urenregistraties samen te vatten, tijdregistraties automatisch vast te leggen, contextuele vragen over tijd te beantwoorden en tekorten aan productiviteit te signaleren. Je kunt ook Autopilot Agents gebruiken om gegevensinvoer, wekelijkse evaluaties en rapportages te automatiseren.

Ideaal voor

Teams van 1 tot meer dan 1.000 medewerkers vervangen meerdere tools door één verbonden werkruimte.

Voor wie is dit het meest geschikt?

Bureaus, teams op afstand, PMO's, productteams en operations managers die zichtbaarheid willen zonder toezicht.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Brain (AI): Automatiseert tijdsrapporten, logboeken en inzichten op basis van taakgegevens

Tijdsregistratie gekoppeld aan taken: start en stop timers rechtstreeks vanuit taken of subtaaken

Aangepaste dashboards en Urenregistratie: Filter tijd op project, persoon of factureringstype

Whiteboards, documenten en chatten: werk samen en brainstorm zoals in Miro of Slack – rechtstreeks vanuit je taken

Werklastweergave en automatisering: wijs taken opnieuw toe op basis van de capaciteit van het team en verminder administratieve rompslomp

Voordelen

Combineert projectmanagement, tijdsregistratie, documenten en samenwerking in één platform

Vervang Hubstaff, Trello, Notion en Google Documenten door één geïntegreerde werkruimte

AI maakt tijdsregistratie contextueler en bruikbaarder

Uitstekend gratis abonnement met krachtige functies voor tijdsregistratie

Nadelen

Het kost wat tijd om te leren als je gewend bent aan eenvoudigere tools

De mobiele app loopt nog steeds achter op de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 5.510 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.510 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja, ClickUp is zonder twijfel het meest complete en krachtige alternatief voor Hubstaff. Het biedt alles wat je nodig hebt voor ethische tijdsregistratie, projectmanagement en teamsamenwerking – zonder dat er sprake is van indringende monitoring. Als je tools wilt samenvoegen en met vertrouwen wilt opschalen, is dit de beste plek om te beginnen.

2. My Hours – De beste lichtgewicht stopwatch voor freelancers

Als Hubstaff te complex, duur of ingrijpend is voor je werkstroom, is My Hours een verfrissend alternatief. My Hours is ontwikkeld voor freelancers en kleine teams en beperkt tijdsregistratie tot start-/stoptimers, facturering op projectniveau en gedetailleerde rapporten. Er zijn geen schermafbeeldingen, GPS-tracking of ingrijpende monitoring – alleen overzichtelijke, handmatige of automatische tijdsregistratie met de flexibiliteit om factureerbare uren per client bij te houden.

Het is bijzonder geschikt voor professionals die hun werk georganiseerd willen houden zonder overweldigende software. Terwijl Hubstaff zich richt op toezicht op het personeel, legt My Hours de nadruk op individuele verantwoordelijkheid.

⏩ AI-mogelijkheden: My Hours introduceerde slimme suggesties voor tijdsregistratie en AI-ondersteunde factuurvoorbereiding, waarbij geregistreerde tijd automatisch wordt gegroepeerd in factureerbare blokken.

Ideaal voor

Freelancers, consultants of kleine teams die uren factureren aan meerdere klanten

Voor wie is dit het meest geschikt?

Zelfstandigen, mensen met een bijbaantje en eigenaren van kleine bedrijven die geen activiteitsregistratie of geavanceerd projectmanagement nodig hebben

De beste functies van My Hours

Handmatig of met een timer registreren: eenvoudig en flexibel voor elke werkstijl

Aangepaste uurtarieven en facturering: Pas deze aan per client, project of taak

Overzichten op projectniveau: Gedetailleerde tijdrapporten en exporteerbare facturen

AI-tijdsuggesties: leert van eerder gedrag om rapportage te versnellen

Goedkeuringswerkstroomen: Optionele tijdgoedkeuring op managementniveau voor teams

Voordelen

Een strak, afleidingsvrij ontwerp dat gemakkelijk te implementeren is

Ideaal voor consultants en freelancers die veel met klanten te maken hebben

Betaalbaar met een uitgebreid gratis abonnement

Nadelen

Niet geschikt voor grotere teams die samenwerking of taakbeheer nodig hebben

Ontbreekt geavanceerde automatisering of visuele planningstools

Prijzen voor My Hours

Free

Pro: $ 9 per gebruiker per maand

Onderneming: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van My Hours

G2 : 4,6/5 (263 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (989 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja, als je overstapt van Hubstaff omdat het te ingrijpend of te teamgericht is, is My Hours een verademing. Het is ideaal voor zelfstandigen die nauwkeurigheid en professionaliteit willen zonder de ballast van een voltooid personeelsbeheerplatform.

3. Clockify – Het beste voor groeiende teams die op zoek zijn naar schaalbare en betaalbare tools voor tijdsregistratie

Clockify is een van de populairste alternatieven voor Hubstaff voor teams die op zoek zijn naar een complete oplossing voor tijdsregistratie zonder betaalmuur. Het biedt een ruimhartig gratis abonnement met onbeperkt aantal gebruikers, projecten en rapporten, waardoor het perfect geschikt is voor startups en kleine bedrijven die hun activiteiten op een betaalbare manier willen opschalen.

In tegenstelling tot Hubstaff, dat je het gevoel kan geven dat je vastzit aan prijsniveaus en gedwongen upgrades, geeft Clockify je toegang tot de kernfunctionaliteit. Je kunt het gebruiken voor tijdsregistratie of uitbreiden met teamplanning, facturering en optionele monitoring van de productiviteit.

⏩ AI-mogelijkheden: Clockify heeft AI-gestuurde activiteitsdetectie en -classificatie geïntroduceerd, waardoor managers en medewerkers hun werk met minder handmatig werk kunnen categoriseren.

Ideaal voor

Teams van elke grootte die op zoek zijn naar gratis tijdsregistratie met ruimte om op te schalen

Voor wie is dit het meest geschikt?

Startups, kleine bureaus, non-profitorganisaties en teams op afstand die werk op uurbasis of verspreide projecten beheren

De beste functies van Clockify

Onbeperkte tijdsregistratie: voor alle klanten, taken en projecten

App- en URL-monitoring (optioneel): Beschikbaar, maar niet verplicht

Kioskmodus en planning: Ideaal voor ploegendienst of gedeelde apparaten

AI-ondersteunde categorisering: Maakt rapportage slimmer en bruikbaarder

Tools voor tijdcontrole: Houd activiteiten bij zonder te micromanagen

Voordelen

Voor altijd gratis met een onbeperkt aantal gebruikers

Zelfs zonder betaald abonnement boordevol functies

Kan moeiteloos worden geschaald van solo naar onderneming

Nadelen

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met modernere apps

Optionele monitoringtools kunnen nog steeds aanvoelen als intensieve bewaking

Prijzen van Clockify

Free

Basic: $ 4,99 per gebruiker per maand

Standaard: $ 6,99 per gebruiker per maand

Pro: $ 9,99 per gebruiker per maand

Enterprise: $ 14,99 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Clockify

G2 : 4,5/5 (180 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja, zeker als je op zoek bent naar een tool met functies die sterk lijken op die van Hubstaff, maar met een flexibeler prijsmodel. Het is momenteel een van de tools voor tijdsregistratie met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

4. Toggl Track – Het meest geschikt voor freelancers en kleine teams die behoefte hebben aan flexibele, no-nonsense registratie

Toggl Track is een prachtig ontworpen tool voor tijdsregistratie die zich richt op gebruiksvriendelijkheid en eenvoud – alles wat Hubstaff niet is. Het is perfect voor individuen of kleine teams die snel tijd willen registreren, hun prestaties willen analyseren en zonder afleiding willen werken.

Waar Hubstaff de nadruk legt op zichtbaarheid voor werkgevers, legt Toggl de macht in handen van de gebruiker. Het respecteert de privacy, is snel in te stellen en integreert naadloos met de tools die je al gebruikt. Als nauwkeurige tijdsregistratie zonder toezicht jouw prioriteit is, zou Toggl hoog op je lijstje moeten staan.

⏩ AI-mogelijkheden: Toggl Track heeft een AI-aangedreven digitale assistent geïntroduceerd die inconsistenties in de geregistreerde tijd signaleert, terugkerende tijdsblokken voorstelt en prestaties in de loop van de tijd analyseert.

Ideaal voor freelancers en creatieve professionals die hun productiviteit willen optimaliseren zonder gecontroleerd te worden

Voor wie is dit het meest geschikt? Ontwerpers, schrijvers, consultants en solopreneurs die een hekel hebben aan micromanagement

De beste functies van Toggl Track

Tijdsregistratie met één klik: registreer tijd met één klik

AI-aanbevelingen: Ontvang slimme suggesties voor terugkerende tijdsblokken

Integreert met meer dan 100 tools: waaronder ClickUp, Asana, Trello en Notion

Offline modus en synchronisatie: Blijf bijhouden, zelfs als de verbinding is verbroken

Eenvoudige rapporten en exportmogelijkheden: visuele overzichten per project of client

Voordelen

Een strakke interface zonder overbodige franje

Respecteert de privacy en houdt geen schermen of toetsaanslagen bij

Geweldig gratis abonnement voor individuele gebruikers

Nadelen

Niet geschikt voor teammanagement op basis van ploegendiensten of uurloon

Geen ingebouwde tools voor taakplanning of samenwerking

Prijzen van Toggl Track

Free: $0 per gebruiker per maand

Starterspakket: $ 9 per gebruiker per maand

Premium: $ 18 per gebruiker per maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Toggl Track

G2: 4,6/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.300 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?Absoluut. Als je Hubstaff de rug toekeert omdat het te opdringerig of te werkgeversgericht is, biedt Toggl Track je een modern, gebruikersgericht alternatief.

5. Harvest – Het meest geschikt voor bedrijven die behoefte hebben aan naadloze tijdsregistratie en facturering

Harvest is een tool voor tijdsregistratie die is ontwikkeld met het oog op facturering. In plaats van alleen uren bij te houden, helpt het je deze om te zetten in omzet. Je kunt uren registreren, facturen genereren, onkosten noteren en toekomstige capaciteit voorspellen. Het is ideaal voor bureaus en freelancers die per uur of per project factureren.

Waar Hubstaff zich richt op het bijhouden van medewerkers en locatiegegevens, richt Harvest zich op de winstgevendheid van projecten en betalingen van klanten, waardoor het nuttiger is voor rollen die gericht zijn op omzet.

⏩ AI-mogelijkheden: Harvest biedt nu door AI gegenereerde tijdsoverzichten, geautomatiseerde factuurontwerpen en tools voor budgetprognoses die u waarschuwen voordat u het budget overschrijdt.

Ideaal voor

Dienstverlenende teams en zelfstandige professionals die hun tijd bijhouden om klanten te factureren.

Voor wie is dit het meest geschikt?

Bureaus, consultants, accountants, juristen en iedereen die facturen naar klanten stuurt.

De beste functies van Harvest

Geïntegreerde facturering: zet tijdregistraties om in professionele facturen

Tools voor projectbudgettering: Houd de werkelijke uren en kosten bij ten opzichte van de schattingen

Integratie met PayPal en Stripe: Accepteer betalingen rechtstreeks

AI-prognoses: signaleer overschrijdingen voordat ze plaatsvinden

Teamrapportage: Krijg inzicht in waar de tijd aan wordt besteed

Voordelen

Regelt zowel tijdsregistratie als facturering in één tool

Ingebouwde budgettering en prognoses zijn een groot pluspunt

Eenvoudig te begrijpen en te betalen voor klanten

Nadelen

Het gratis abonnement is minimaal

Geen ingebouwde weergaven voor projectmanagement of taakbeheer

Prijzen van Harvest

Free

Pro: $ 13,75 per zetel per maand

Premium: $ 17,50 per zetel per maand

Beoordelingen en recensies van Harvest

G2: 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja, vooral als je tijd bijhoudt om klanten te factureren, en niet om medewerkers te controleren. Het is een financiële tool met ingebouwde tijdsregistratie.

6. Apploye – De beste budgetvriendelijke oplossing voor werknemersmonitoring voor groeiende bedrijven

via Apploye

Apploye biedt dezelfde functies als Hubstaff, zoals tijdsregistratie, geautomatiseerde urenregistratie, activiteitsmonitoring, salarisadministratie en facturering, maar tegen een veel betaalbaardere prijs. Het biedt ook schermopnames, een functie die niet in het functieset van Hubstaff zit. Apploye is eenvoudig te implementeren met een gratis abonnement voor maximaal 10 gebruikers en voordelige upgrades.

⏩ AI-mogelijkheden: Apploye biedt een AI-chatbot die u op maat gemaakte prestatiegegevens van uw teamleden biedt.

Ideaal voor

Teams die dezelfde functies voor tijdsregistratie willen als Hubstaff, zonder dat dit een fortuin kost

Voor wie is dit het meest geschikt?

Teams op afstand/hybride teams, BPO's en marketingbureaus met een groeiend team die op zoek zijn naar een betaalbare optie

De beste functies van Apploye

Tijdsregistratie + urenregistratie + goedkeuringen

Schermafbeeldingmonitoring (plus realtime instant schermafbeeldingen bij hogere abonnementen)

Schermopname

App-gebruik + URL-tracking

Activiteitsanalyses en inzichten in het personeelsbestand

Integreert met ClickUp, Jira, Asana, Zoho en Trello

Voordelen

Het gratis abonnement ondersteunt maximaal 10 gebruikers

Betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,50 per gebruiker per maand

Inclusief salarisadministratie + facturering naast monitoring en tijdsregistratie

Nadelen

De app voor mobiel kan in sommige gevallen minder robuust aanvoelen dan Hubstaff

Minder integraties dan Hubstaff (hoewel de belangrijkste PM-tools wel worden ondersteund)

Prijzen van Apploye

Gratis: $0 (tot 10 gebruikers)

Elite: $ 4,50 per gebruiker per maand

Power: $ 8 per gebruiker per maand

Onderneming: $10 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Apploye

G2: 4,6/5 (13 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (45 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja, Apploye heeft dezelfde functies als Hubstaff voor de tijdsregistratie en productiviteit. Maar als je op zoek bent naar een betaalbaarder en eenvoudiger optie, dan is Apploye iets voor jou.

7. Timely – Het beste voor automatische registratie om het gedrag te bijhouden met de nadruk op privacy

Timely is een app voor productiviteit die ideaal is voor thuiswerkers om productiviteitstrends in hun werk te identificeren. De app is ontworpen om de manier waarop mensen hun werk en agenda's organiseren te vereenvoudigen. Met Timely kunt u met slechts een paar klikken eenvoudig uw tijd bijhouden voor elk project.

De app heeft ook extra belangrijke functies, zoals gedetailleerde rapportagetools, budgetteringstools en realtime doelvolging. Hiermee kunt u eenvoudig bijhouden hoeveel tijd u aan elk project of elke taak besteedt en verbeterpunten identificeren om de productiviteit te verhogen. Bovendien kan de app worden geïntegreerd met populaire diensten zoals Google Agenda, QuickBooks, Azure en meer, om het beheer van projecten te vergemakkelijken.

De meeste software voor tijdsregistratie van werknemers is ontworpen om het app- en computergebruik van werknemers bij te houden. Als je een beleid tegen surveillance op het werk hebt, is deze software iets voor jou!

⏩ AI-mogelijkheden: De door AI aangestuurde Memory Assistant van Timely leert werkpatronen, vult urenregistratie in en stelt bewerkingen voor op basis van je routine, waardoor handmatige tijdsregistratie vrijwel overbodig wordt.

Ideaal voor

Teams die op afstand of hybride werken en behoefte hebben aan slimme tijdsregistratie zonder toezicht.

Voor wie is dit het meest geschikt?

Ontwerpbureaus, teams met een verdeling, consultants en bureaus met een beleid tegen monitoring.

De beste functies van Timely

Memory AI-tijdsregistratie: registreert app-, document- en webactiviteiten op de achtergrond

Real-time projectdashboards: Houd de tijd bij voor alle clients en teams

Tools voor teamplanning: visuele roosters en het verdelen van de werklast

Automatische urenregistraties: Bekijk en dien vooraf geregistreerd werk in

Geen schermafbeeldingen of monitoring: Privacy staat voorop in het ontwerp

Voordelen

Geeft medewerkers meer zichtbaarheid en autonomie

AI maakt handmatig registreren in de meeste gevallen overbodig

Ondersteunt ethisch verantwoord beleid voor tijdsregistratie

Nadelen

AI-suggesties moeten mogelijk af en toe worden gecorrigeerd

Hogere kosten in vergelijking met eenvoudige handmatige tools

Prijzen van Timely

Starterspakket: $ 11 per gebruiker per maand

Premium: $ 20 per gebruiker per maand

Unlimited: $ 28 per gebruiker per maand

Onderneming: aangepaste prijzen

Recensies en beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

G2: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja – als de monitoring van Hubstaff voor wrijving zorgt binnen je team, biedt Timely een vooruitstrevende en respectvolle aanpak. Het is vooral effectief voor creatief of kennisintensief werk, waarbij vertrouwen en focus belangrijker zijn dan schermafbeeldingen.

8. RescueTime – Het beste voor individuele productiviteit

RescueTime is gemaakt voor individuen, niet voor managers. Als je je persoonlijke tijdgewoonten wilt bijhouden en verbeteren (in plaats van voor rapportage aan iemand anders te zorgen), is dit een krachtig alternatief voor Hubstaff. Het draait stil op de achtergrond en geeft gedetailleerde overzichten van hoe je je dag doorbrengt – zonder dat je iets handmatig hoeft in te voeren.

Het is ideaal voor freelancers, schrijvers, programmeurs en medewerkers op afstand die zelfstandig willen werken zonder zich in de gaten gehouden te voelen. Er zijn geen taaktoewijzingen of teamrapportage – alleen duidelijkheid en focus.

⏩ AI-mogelijkheden: Focus AI van RescueTime beveelt ideale werkschema's aan, blokkeert afleidingen en geeft je een seintje wanneer je patronen van productiviteit veranderen.

Ideaal voor

Freelancers en zelfstandigen die zonder toezicht werken

Voor wie is dit het meest geschikt?

Freelancers, makers en iedereen die achter een scherm werkt en haar werkgewoonten wil optimaliseren

De beste functies van RescueTime

Focus-sessies: Toegewijde, afleidingsvrije werktijd

Automatische activiteitsregistratie: categoriseert apps, websites en gedrag

AI-coach voor productiviteit: stelt optimale schema's voor intensief werk voor

Doelbijhouden: Helpt bij het opbouwen van betere routines in de loop van de tijd

Gedetailleerde rapportage: Krijg inzicht in je gewoontes, niet alleen in je uren

Voordelen

Tijdsregistratie zonder dat je er iets voor hoeft te doen, zonder handmatig starten/stoppen

Stimuleert betere tijdgewoonten zonder schuldgevoel

Ideaal voor zelfgestuurde werkstroomen

Nadelen

Geen tools voor teamsamenwerking of facturering

Niet ideaal voor client-werk of de zichtbaarheid van taken

Prijzen van RescueTime

Lite (gratis)

Premium (Individueel): $12/maand

Teams-abonnement: $ 9 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van RescueTime

G2 : 4,2/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja, voor persoonlijke productiviteit. Het helpt je niet bij het managen van een team, maar het helpt je wel om veel beter te begrijpen en te beheersen hoe je je tijd besteedt dan Hubstaff ooit zou kunnen.

Voortgang gaat niet over druk zijn, maar over doelgericht zijn. Zelfs als je je vandaag wat verstrooid voelt, kan één uur focus morgen je hele week veranderen. Streef niet naar perfectie. Streef gewoon naar aanwezigheid.

9. Everhour – Het beste voor een budgetvriendelijke stopwatch voor teams

Everhour is een platform voor tijdsregistratie en resourcebeheer dat is ontworpen om teams te helpen georganiseerd te blijven, gemakkelijker samen te werken en de productiviteit te verhogen.

Het beschikt over eenvoudige, intuïtieve interfaces voor de handmatige tijdsregistratie, het toewijzen van middelen aan projecten, de automatisering van facturering, het opstellen van projectbegrotingen en meer. Door gebruik te maken van de veelzijdige toolset van Everhour kunt u processen binnen uw organisatie stroomlijnen zonder in te boeten aan zichtbaarheid of controle.

Een andere toepassing voor de functies van tijdsregistratie van Everhour is het categoriseren van standaardverlofsoorten. Dit helpt bedrijven bij het beheren van hun personeelsbestand en zorgt ervoor dat ze voldoende dekking hebben wanneer medewerkers weken of maanden afwezig zijn. Managers kunnen deze categorieën bijvoorbeeld gebruiken om in te schatten hoeveel medewerkers er elke maand beschikbaar zijn, waardoor ze projecten beter kunnen plannen en kunnen anticiperen op de werklast.

⏩ AI-mogelijkheden: Op basis van live bijgehouden tijdsregistratie biedt Everhour nu een functie voor AI-gestuurde projectprognoses en waarschuwingen bij budgetoverschrijdingen.

Ideaal voor

Teams die projectmanagementtools van derden gebruiken en tijdsregistratie binnen de tool willen.

Voor wie is dit het meest geschikt?

Bureaus, klantgerichte teams en bedrijven die Asana, ClickUp of Trello gebruiken voor projecten.

De beste functies van Everhour

Naadloze integraties: Integreerde tijdsregistratie binnen PM-tools

Budgetbijhouden: Bekijk resterende uren en projectlimieten

Factureerbare versus niet-factureerbare registratie om te bijhouden: Configureer per taak/client

Goedkeuring van de urenregistratie: beoordeling op managementniveau

Prognoses met AI: Ontvang meldingen wanneer zaken uit de hand lopen

Voordelen

Diepe integraties maken het wisselen tussen tools overbodig

Goede zichtbaarheid van arbeidskosten en Taak-ramingen

Eenvoudige werkstroom zonder toezicht

Nadelen

Geen op zichzelf staande tool – je hebt een PM-platform nodig

Er is enige installatie nodig om klanten nauwkeurig te bijhouden

Prijzen van Everhour

Free: $0 per gebruiker per maand

Team: $10 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Everhour

Capterra: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Raad ik deze tool aan?

Ja, als je je projectmanagementtool niet wilt vervangen. Everhour is ideaal voor teams die naadloos tijdsregistratie willen uitvoeren zonder hun bestaande platforms te verlaten.

10. Paymo – Het beste voor creatieve bureaus die taken, tijd en facturering beheren

Paymo is een tool voor tijdsregistratie waarmee bedrijven kunnen bijhouden hoeveel tijd medewerkers besteden aan taken, projecten en klanten. De geautomatiseerde rapporten van Paymo bieden bijvoorbeeld een realtime overzicht van de activiteiten van medewerkers en factureerbare uren, waardoor managers weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de toewijzing van middelen en budgettering.

Door gebruik te maken van de tijdregistratiegegevens kunnen klanten nauwkeurige facturen ontvangen, wat resulteert in betere klantrelaties en meer omzet. De Paymo-tijdsregistratietool kan ook factureerbare en niet-factureerbare tijd bijhouden, waardoor bedrijven hun kosten beter kunnen begrijpen en hun prijzen kunnen optimaliseren.

Over het algemeen biedt de Paymo-tijdsregistratietool een bereik aan functies dat bedrijven kan helpen hun prestaties te verbeteren, de productiviteit te verhogen en hun factureringsprocessen te stroomlijnen.

⏩ AI-mogelijkheden: Paymo heeft onlangs slimme tijdvoorspellingen en suggesties voor het tempo van projecten toegevoegd op basis van eerdere werkpatronen.

11. Desklog – Het beste voor startups die behoefte hebben aan Hubstaff-achtige monitoring tegen lagere kosten

Als je de structuur van Hubstaff – activiteitsregistratie, schermafbeeldingen en Urenregistratie – wel ziet zitten, maar de prijs niet, dan is Desklog een gratis alternatief dat de moeite waard is om te bekijken. Het is vooral handig voor engineeringteams, helpdesks en startups die zichtbaarheid willen hebben op de productiviteit van hun team, maar niet willen betalen voor dure bedrijfssoftware.

Het ondersteunt basisprojectmanagementfuncties, het bijhouden van app-gebruik en automatische tijdsregistratie, met optionele schermopnames en scores voor productiviteit. U bepaalt zelf wat er is ingeschakeld – en uw team weet precies wat er wordt bijgehouden.

⏩ AI-mogelijkheden: Desklog gebruikt AI om inactiviteitspatronen te herkennen, dalingen in de productiviteit in te schatten en pauzes of een herverdeling van het werk aan te bevelen.

Ideaal voor

Teams die zichtbaarheid nodig hebben, maar het prijsmodel van Hubstaff niet kunnen betalen.

Voor wie is dit het meest geschikt?

IT-teams, helpdesks van budgetbewuste startups die nog steeds monitoringtools nodig hebben.

De beste functies van Desklog

Automatische tijdsregistratie: registreer tijd op basis van activiteit

Schermafbeeldingen en app-gebruik: Optioneel voor extra zichtbaarheid

Productiviteitsanalyse: Weergave van de tijd per tool, site of taaktype

Projectregistratie en rapportage: Ingebouwde Kanban- en taakweergaven

AI-detectie van inactiviteit: signaleer dalingen in betrokkenheid in een vroeg stadium

Voordelen

Meer transparantie dan Hubstaff zonder hoge kosten

Het gratis abonnement omvat schermafbeeldingen en app-tracking om de app bij te houden

Ingebouwde projectmanagement- en taakweergaven

Nadelen

De gebruikersinterface is minder gepolijst dan die van gangbare tools

Misschien wat overdreven voor teams die afstappen van monitoring

Prijzen van Desklog

Free

Business: $ 3,50 per gebruiker per maand

Onderneming: $ 4,80 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Desklog

Niet genoeg beoordelingen

Raad ik deze tool aan?

Ja, als je nog steeds toezicht in Hubstaff-stijl nodig hebt, maar de hoge prijs wilt vermijden. Desklog biedt je monitoring, rapportages en zelfs projecttracking voor een fractie van de kosten. Het is niet de meest gestroomlijnde optie op de lijst, maar het is zeer functioneel en redelijk geprijsd.

Laatste overwegingen bij het kiezen van een alternatief voor Hubstaff

Tijdsregistratie mag niet aanvoelen als bewaking – of als een lastig te beheren taak. Of je nu een team op afstand bent, een freelancer die alleen werkt of een snelgroeiend bureau, de juiste tool moet je helpen vertrouwen op te bouwen, werkstroomen te verbeteren en de tijd van je team te beschermen – niet alleen om deze te monitoren.

Van flexibele platforms zoals ClickUp tot lichtgewicht tools zoals Clockify en Toggl Track: je hebt een hele reeks Hubstaff-alternatieven tot je beschikking die zijn ontworpen voor de manier waarop teams werken.

Elke optie in deze lijst biedt iets wat Hubstaff niet heeft: betere aangepaste mogelijkheden, respectvollere manier om dingen bij te houden of intelligente AI-functies die meer uit je tijd halen.

