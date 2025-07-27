Gratis sjablonen voor huisinventaris om uw bezittingen te organiseren en te beschermen

Probeer eens alle opladers, koffiemokken en camera's op te lijsten na een inbraak, een gesprongen leiding of een grote verhuizing – stressvol is nog een understatement.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen niet vergoeden wat u niet kunt bewijzen, en ongeveer 5-6% van alle schadeclaims van huiseigenaren wordt volledig afgewezen, vaak vanwege een gebrek aan goede documentatie.

Met een degelijk sjabloon voor je huisinventaris kun je elk detail vastleggen voordat er iets misgaat. Dit betekent dat je binnen enkele minuten een nette inventarislijst kunt opstellen in plaats van maanden. Of je nu in een studio woont of in een huis met zes slaapkamers, met het juiste sjabloon voor je inventarislijst (Google Spreadsheets, PDF of app) wordt het bijhouden van je persoonlijke eigendommen een stuk eenvoudiger.

In deze gids wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om een inventaris van uw huis te maken, wat u daarin moet opnemen en waar u gratis sjablonen zoals die van ClickUp (en andere) kunt vinden om uw spullen en uw gemoedsrust te beschermen.

👀 Wist u dat? Brand is verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle verzekeringsclaims in de VS, goed voor 23% van de totale uitkeringen.

Wat zijn sjablonen voor huisinventaris?

Sjablonen voor huisinventaris zijn kant-en-klare checklists of spreadsheets waarin u alle lampen, laptops en souvenirs die u bezit in één overzichtelijk bestand kunt verzamelen. Ze bevatten vooraf gedefinieerde kolommen voor kamer, naam van het item, serienummer, aankoopdatum, prijs, garantie en foto's.

Maar wat is een sjabloon voor een inventaris van je huis? Het is een aanpasbaar raamwerk dat je opent in Google Spreadsheets, Excel, mobiele inventaris-apps of als een invulbare PDF. Scan een barcode, voeg details toe en voeg foto's toe, terwijl ingebouwde formules de berekeningen uitvoeren.

Geen plakbriefjes, verspreide foto's of halfgevulde notitieboekjes meer.

Wanneer u een sjabloon voor uw huisinventaris gebruikt, kunt u dus:

Stroomlijn het registreren en waarderen van elk item op één plek

Sorteer, filter of doorzoek uw lijst in enkele seconden voor snelle antwoorden

Deel één enkel bestand met familie, verhuizers of verzekeraars

Start een uitgebreid systeem door een inventarissysteem te maken dat synchroniseert met bonnen en garanties

Integreer het in uw bredere huishoudbeheer voor voortdurende duidelijkheid

Een sjabloon voor een inventaris van uw huis is ideaal voor huiseigenaren, huurders en verzekeringsbewuste personen die hun bezittingen, claims of verhuizingen bijhouden.

Wat maakt een goede sjabloon voor een inventaris van uw huis?

Een goede sjabloon voor een inventaris van uw huis doet meer dan alleen een lijst van uw spullen maken: het helpt u georganiseerd en voorbereid te blijven, zodat u snel een claim kunt indienen. Let op deze onmisbare functies:

Indeling per kamer: Verdeel uw huis in woonkamer, keuken, slaapkamers, garage en zelfs de kelderhoek

Gedetailleerde velden voor items: Voeg voor elk item het merk, model, serienummer, aankoopdatum, prijs en voorwaarde toe

Foto's of video's: Voeg afbeeldingen of een video toe om verzekeraars visueel bewijs van uw persoonlijke eigendommen te geven

Eenvoudige updates: Gebruik een cloud-gebaseerde inventarisspreedsheet of een flexibel format zoals Google Spreadsheets dat u in de loop van de tijd kunt bewerken

Aanpasbare layout: Kies een sjabloon die werkt voor elektronica, meubels, verzamelingen en meer, want niet elk huishouden ziet er hetzelfde uit

Opslagruimte geschikt voor back-ups: Sla één versie online op en bewaar een afgedrukte kopie elders voor het geval van brand, diefstal of technische storingen

📚 Lees ook: AI voor inventarisbeheer

12 sjablonen voor huisinventaris

Het bijhouden van alle spullen in uw huis kan onmogelijk lijken. Maar deze sjablonen voor een lijst met huisraad bieden echt eenvoudige, stressvrije manieren om uw bezittingen te catalogiseren en te beschermen.

1. ClickUp-sjabloon voor inventaris

Gratis sjabloon downloaden Houd voorraadniveaus, zendingen en herbestelpunten bij met de ClickUp-sjabloon voor inventaris

De ClickUp-sjabloon voor inventaris centraliseert al uw bezittingen in één live werkruimte, zodat u altijd een overzicht hebt van uw bezittingen. Het fungeert ook als een ticker om voorraadniveaus, bestellingen en verzenddata voor uw huishoudelijke apparaten of kantoorapparatuur bij te houden.

Met aangepaste velden kunt u ook leveranciersgegevens, herbestellingen en eenheidskosten vastleggen. Met de zes ingebouwde weergaven kunt u gegevens indelen op item, locatie of status van de bestelling.

Gebruik dit sjabloon om:

Bewaar gedetailleerde gegevens over aankopen, contactgegevens van leveranciers en kosten allemaal op één plek

Stel ClickUp-automatisering in voor herinneringen bij lage voorraad en herbevoorradingsbehoeften

Werk eenvoudig samen door live inventarisupdates te delen via geïntegreerde ClickUp-documenten

Vereenvoudig het beheer van apparaten, kantoorbenodigdheden en andere spullen zonder te jongleren met meerdere bestanden

🎯 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven, magazijnbeheerders en gebruikers met een thuiskantoor die op zoek zijn naar een eenvoudige maar krachtige manier om fouten bij het bijhouden van de inventaris te verminderen.

2. ClickUp sjabloon voor inventarisbeheer

Gratis sjabloon downloaden Houd voorraadbewegingen, beschikbaarheid en kostenwijzigingen bij met de sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp

Of u nu bezig bent met een verhuizing, verzekeringspapieren in orde brengt of gewoon overzicht wilt houden over wat u bezit, de sjabloon voor inventarisbeheer van ClickUp brengt orde in uw bezittingen, zonder ordners of verspreide spreadsheets.

Het organiseert uw items in één map waar aangepaste statussen items kunnen markeren als op voorraad, uit het assortiment of in afwachting van beoordeling. Ingebouwde automatiseringen sturen herinneringen bij lage voorraad, zodat u nooit zonder essentiële zaken komt te zitten en records kunt bijwerken vanaf uw desktop of mobiel. Koppel de weergave 'Waarde' aan de gids van ClickUp voor slimmere voorraadplanning om precies te bepalen wanneer u moet bijbestellen.

Met dit sjabloon kunt u:

Registreer kostenwijzigingen en voorwaarden met aangepaste velden voor nauwkeurige verzekeringswaarderingen

Visualiseer uw inventaris in tabel-, lijst-, tijdlijn- en waardeweergave om snel hiaten te identificeren

Automatiseer herinneringen voor het aanvullen van voorraden en trendanalyses om toekomstige behoeften te voorspellen

Werk samen aan updates vanaf uw desktop of mobiele apparaat voor een naadloos huishoudbeheer

🎯 Ideaal voor: Huiseigenaren, huurders en verzekeringsbewuste personen die realtime zichtbaarheid en proactieve inventarisbeheer willen

📚 Lees ook: De beste alternatieven voor Microsoft Excel

Bekijk ondertussen deze video over hoe u aangepaste statussen kunt maken en beheren:

3. Sjabloon voor inventarisrapportage van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Genereer live inventarisatie-inzichten met automatisch berekende tabellen, grafieken en goedkeuringswerkstromen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor inventarisatierapporten

Met de sjabloon voor inventarisrapporten van ClickUp kunnen huiseigenaren en huurders eenvoudig de gegevens van hun huisraad omzetten in professionele rapporten voor verzekeringsclaims of verhuischecklists.

U kunt aantallen bijwerken met velden zonder code en elk rapport door de fasen van concept, revisie en publicatie leiden zonder te schakelen tussen verschillende apps. Met dit sjabloon zijn uw bezittingen gedocumenteerd, deelbaar en altijd beschikbaar wanneer u bewijs of duidelijkheid nodig hebt.

U kunt ook eenvoudig sleutelcijfers bijhouden, waardoor u trends kunt volgen en problemen kunt opsporen voordat ze zich voordoen.

Download deze sjabloon om:

Maak taxatierapporten met realtime berekeningen, zonder handmatige formules

Houd veranderingen in inventarispatronen bij om u voor te bereiden op verzekeringen of toekomstige verhuizingen

Voeg bonnen of foto's rechtstreeks toe aan het rapport voor direct bewijs

Deel verzorgde, voor belanghebbenden geschikte overzichten met verzekeraars of familieleden

Plan periodieke controles om een actueel inventarisatiedossier bij te houden

🎯 Ideaal voor: Verzekeringsbewuste huiseigenaren en huurders die professionele, eenvoudig te delen rapporten nodig hebben voor claims en verhuizingen.

🧠 Leuk weetje: De oude Mesopotamiërs (rond 3000 v.Chr.) gebruikten kleitokens om goederen en vee bij te houden, wat wordt beschouwd als een van de vroegste vormen van voorraadbeheer.

4. ClickUp sjabloon voor checklist voor verhuizing

Gratis sjabloon downloaden Organiseer elke verhuistaak met gefaseerde checklists, bord- en tijdlijnweergaven en slimme herinneringen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor verhuischecklists

De sjabloon voor verhuischecklist van ClickUp verandert de chaos van een verhuizing in een duidelijk, stapsgewijs abonnement voor huiseigenaren en huurders. Het helpt u bij het inpakken, het overzetten van nutsvoorzieningen en de laatste rondes door het huis.

In één live werkruimte vindt u vooraf opgestelde fasen, van voorbereiding tot verhuizing en intrek, elk met uitvoerbare taken en deadlines. Voeg foto's toe van breekbare items, wijs verantwoordelijkheden toe aan familie of verhuizers en stel herinneringen in voor adreswijzigingen.

Met de weergaven Bord, Lijst en Tijdlijn ziet u in één oogopslag alle deadlines en voorkomt u dat u dozen over het hoofd ziet of taken vergeet.

Met dit sjabloon kunt u:

Breng taken in kaart in fasen zoals 'Voor de verhuizing', 'Verhuisdag' en 'Verhuizen' voor een vlekkeloze timing

Wijs verpakkingszones en verantwoordelijkheden toe aan teamleden of gezinsleden

Voeg foto's van items en speciale aantekeningen voor breekbare spullen toe

Automatiseer herinneringen voor het overzetten van nutsvoorzieningen, het doorsturen van post en het betalen van borgsommen

🎯 Ideaal voor: Huurders en huiseigenaren die een betrouwbare, mobielvriendelijke routekaart nodig hebben om elke stap van hun verhuizing te organiseren.

5. ClickUp Sjabloon voor woningrenovatie

Gratis sjabloon downloaden Coördineer elk detail van uw verbouwing in één gedeelde werkruimte met de sjabloon voor woningrenovatie van ClickUp

De sjabloon voor woningrenovatie van ClickUp brengt elk aspect van uw verbouwing samen in één live werkruimte, waardoor u eenvoudig een abonnement kunt afsluiten, een budget kunt opstellen en de voortgang in realtime kunt bijhouden.

U kunt projectdoelen definiëren, deze opsplitsen in taken met kostenramingen en verantwoordelijkheden toewijzen aan aannemers of gezinsleden. Met interactieve tijdlijn- en taakweergaven kunt u schakelen tussen een overzicht en gedetailleerde lijsten, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Gebruik dit sjabloon om:

Schets fasen zoals sloop, framing en afwerking met duidelijke tijdlijnen en afhankelijkheden

Wijs taken toe en houd arbeids- en materiaalkosten bij met aangepaste velden

Schakel tussen Gantt-, bord- en lijstweergave om een evenwicht te vinden tussen overzichtsplanningen en dagelijkse taken

Werk samen aan aantekeningen, foto's en goedkeuringen met aannemers via geïntegreerde documenten

Houd uw budget bij en vergelijk dit met uw werkelijke uitgaven om verrassende overschrijdingen te voorkomen

🎯 Ideaal voor: doe-het-zelf-huiseigenaren die grote verbouwingen aanpakken en aannemers die een gecentraliseerde, transparante werkstroom voor renovaties nodig hebben.

📚 Lees ook: Hoe maak en beheer je een inventarisspreadsheet in Excel?

6. ClickUp Sjabloon voor bestellingen en inventaris

Gratis sjabloon downloaden Plaats bestellingen, volg leveringen en automatiseer waarschuwingen voor lage voorraad van waardevolle items in huis met de sjabloon voor inkooporders en inventaris van ClickUp

Voor huiseigenaren en huurders die waardevolle items beheren, houdt de ClickUp-sjabloon voor inkooporders en inventaris apparaten, gadgets en uitrusting georganiseerd, van aankoop tot levering.

Houd elke bestelling bij door aankoopverzoeken en de huidige voorraad in één live map te beheren. Plaats nieuwe bestellingen, noteer leveranciersgegevens en houd leveringsdata bij, allemaal naast de realtime voorraadniveaus. Automatische waarschuwingen signaleren items met een lage voorraad, terwijl aangepaste statussen elke bestelling zonder giswerk van 'Ingediend' naar 'Onderweg' naar 'Geleverd' verplaatsen.

Met dit sjabloon kunt u:

Leg aankooporders voor dure items voor uw huis vast en geef ze prioriteit

Vergelijk openstaande bestellingen met de voorraad om te voorkomen dat u te veel koopt

Houd leveranciersgegevens, verwachte leveringsdata en betalingsstatus bij

Automatiseer waarschuwingen voor lage voorraad van apparaten en kantoorbenodigdheden

🎯 Ideaal voor: Huiseigenaren, huurders en verhuurders die nauwkeurig waardevolle apparaten, elektronica en thuiskantoorapparatuur willen bijhouden.

🔥 ClickUp Brain overbrugt deze kloof door AI naadloos in uw werkstroom te integreren. Van het samenvatten van threads en het opstellen van content tot het opsplitsen van complexe projecten en het genereren van subtaken, onze AI kan het allemaal. U hoeft niet te schakelen tussen essentiële tools of helemaal opnieuw te beginnen. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die wordt besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd met de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op het opmaken van rapporten en meer op het maken van prognoses.

7. ClickUp sjabloon voor kantoorbenodigdheden

Gratis sjabloon downloaden Registreer voorraad aantallen, trigger automatische herinneringen voor het aanvullen van voorraad en categoriseer per afdeling of project met de ClickUp sjabloon voor kantoorbenodigdheden

Stel u voor dat u een belangrijk formulier moet afdrukken... en u realiseert zich dat u weer eens geen papier meer heeft. De sjabloon voor kantoorbenodigdheden van ClickUp helpt u om uw thuiskantoor en studeerplekken voor het hele gezin bevoorraad te houden, zonder dat u op het laatste moment nog naar de winkel hoeft.

In één lijst registreert u hoeveelheden van items zoals printerpapier, notitieblokken en pennen, en stelt u drempels in voor lage voorraadniveaus die automatische herinneringen triggeren. Met aangepaste velden kunt u aantekeningen maken over wie elk artikel heeft aangevraagd en de locatie ervan, terwijl meerdere weergaven het gemakkelijk maken om te zien welke kamers of bureaus moeten worden aangevuld.

Zo zorgt u ervoor dat u nooit zonder pennen, printerpapier of ordners komt te zitten, essentiële zaken voor het werk aan huis, wanneer u ze het hardst nodig hebt.

Gebruik dit sjabloon om:

Houd voorraadniveaus bij en ontvang automatische waarschuwingen bij lage voorraad om onderbrekingen tijdens het werk of studie te voorkomen

Categoriseer items op thuiskantoor, klaslokaal of project voor sneller zoeken en bestellen

Schakel tussen de weergaven Tabel, Bord en Kalender om aankopen te plannen op basis van uw agenda

Wijs taken voor het aanvullen van voorraden toe en deel live updates via ClickUp-documenten voor zichtbaarheid binnen het team

🎯 Ideaal voor: Gezinnen en professionals die op afstand werken en een proactief systeem nodig hebben om hun kantoorbenodigdheden en schoolspullen op voorraad te houden zonder last-minute chaos.

👀 Wist u dat? Slechts 47% van de huiseigenaren maakt een inventaris van hun huis voordat ze een claim indienen.

8. Excel-sjabloon voor thuisinventaris door Vertex42

via Vertex42

Heb je een efficiënte, eenvoudige Excel-layout nodig om al je huishoudelijke items te catalogiseren? De Excel-sjabloon voor een inventarislijst van je huis door Vertex42 is een sjabloon zonder franje waarin je informatie over alles, van meubels tot elektronica, in één bestand kunt toevoegen.

Deze sjabloon biedt vooraf opgemaakte kolommen voor beschrijvingen, serienummers, aankoopdata en kosten, plus steekproefcategorieën om snel aan de slag te gaan. Met deze sjabloon kunt u:

Leg details en waarden van items vast in een vertrouwd spreadsheet-format voor moeiteloze invoer van gegevens

Sorteer en filter uw bezittingen op kamer of categorie om items direct te vinden

Voeg foto's toe aan invoer om duidelijk bewijs van eigendom te leveren

Pas kolommen aan voor garantiedata of vervangingskosten, zodat ze aan uw behoeften voldoen

🎯 Ideaal voor: Huiseigenaren die op zoek zijn naar een eenvoudige, op spreadsheets gebaseerde oplossing om hun bezittingen te beveiligen en verzekeringsclaims te stroomlijnen.

ClickUp is uiterst flexibel. Ik kan "taken" of items gebruiken voor een onbeperkt aantal zaken: actiepunten, projecten, hele gebeurtenissen (met subtaken als actiepunten), contacten, documenten en bronnen, fysieke objecten/inventaris, artikelen, webknipsels en wat ik verder nog nodig heb. Taken kunnen niet alleen alles zijn wat u nodig hebt, u kunt ze ook op elke gewenste manier weergeven. De mogelijkheid om te schakelen tussen de weergave van een reeks taken/items als lijst, bord of kalender vergroot de mogelijkheden van het systeem als multifunctioneel platform voor project- en resource management.

9. Excel-sjabloon voor thuisinventaris door Spreadsheet123

via Spreadsheet123

Niet elk huis heeft dure software nodig – soms is een degelijke spreadsheet voldoende. De Spreadsheet voor huisinventaris van Spreadsheet123 is bijvoorbeeld een praktische keuze voor iedereen die zijn spullen gewoon in één overzichtelijk Excel-bestand wil bijhouden.

Voeg serienummers, aankoopdata, voorwaarden en zelfs foto's toe. Of je nu bezig bent met een verhuizing of gewoon probeert te onthouden waar die blender vandaan komt, dit is heel eenvoudig en verrassend handig.

Gebruik dit sjabloon om:

Voer itemgegevens in, sla ze op en werk ze bij in een Excel-layout

Sorteer en filter bezittingen op kamer, categorie of waarde voor snel zoeken

Voeg foto's toe aan invoer om visueel bewijs van eigendom vast te leggen

Pas kolommen aan voor garanties, vervangingskosten of serienummers

🎯 Ideaal voor: Huiseigenaren, verhuurders en kleine vastgoedbeheerders die een eenvoudige, offline tool nodig hebben om hun bezittingen te catalogiseren voor verzekeringsdoeleinden of verhuisvoorbereidingen.

10. Sjabloon voor inventaris van uw huis in een spreadsheet door Coefficient

via Coefficient

De Spreadsheet Home Inventory Template van Coefficient biedt een cloud-vriendelijke spreadsheet die chaotische lijsten met bezittingen omzet in een georganiseerd systeem voor het beheer van middelen.

Beschikbaar in zowel Excel- als Google Spreadsheets-formaten, structureert het gegevensvelden voor itemnamen, modellen, serienummers, aankoopgegevens en geschatte waarden. Met automatische berekeningen en ingebouwde grafieken krijgt u een duidelijk overzicht van wat u bezit en wat het waard is.

Download deze sjabloon om:

Bereken direct de waarde van items en de totale waarde van uw woning

Synchroniseer updates naadloos tussen Excel en Google Spreadsheets downloads

Visualiseer de verdeling van uw bezittingen per kamer of categorie in grafieken

Houd serienummers, aankoopdata en garantieperiodes bij

Deel live sheets met verzekeraars of familie voor snelle ondersteuning bij schadeclaims

🎯 Ideaal voor: Huiseigenaren, huurders en verzekeringsbewuste personen die behoefte hebben aan nauwkeurige, cloud-vriendelijke inventarisatie om claims en verhuizingen te stroomlijnen.

11. PDF-sjabloon voor checklist voor huisinventaris door Budget Insurance

via Budget Insurance

Heeft u een afdrukbare gids per kamer nodig om al uw bezittingen te registreren? De PDF-checklist voor huisinventaris van Budget Insurance is wellicht precies wat u zoekt.

Van hoogwaardige elektronica tot tuingereedschap, alles staat in één gebruiksvriendelijk document. Automatisch berekende kolommen houden het aantal items en de totale waarde bij, terwijl u met ingebouwde velden de aankoopbronnen kunt registreren met behulp van sjablonen voor leverancierslijsten. U kunt ook direct bonnen en foto's bijvoegen, zodat uw inventaris volledig en klaar voor de verzekeraar is.

Met dit sjabloon kunt u:

Leg items vast met aantallen en bereken automatisch de totale waarde

Voeg bonnen en afbeeldingen toe als duidelijk bewijs van eigendom

Leg aankoopbronnen vast met behulp van geïntegreerde sjablonen voor leverancierslijsten

Houd een gestructureerde checklist per kamer bij voor snelle documentatie

Maak een claimklare inventaris zonder digitale hulpmiddelen

🎯 Ideaal voor: Huiseigenaren en huurders die de voorkeur geven aan een eenvoudige, offline, afdrukbare checklist om een grondige inventaris op te maken die klaar is voor gebruik bij schadeclaims.

👀 Wist u dat? Verzekeringsdeskundigen zeggen dat het claimproces tot 100% sneller verloopt wanneer klanten al een volledige inventaris hebben opgesteld.

12. Sjabloon voor inventaris van uw spullen in een spreadsheet door Superjoin

via Superjoin

De Spreadsheet Home Inventory Template van Superjoin maakt gebruik van AI-gestuurde standaardinstellingen om het bijhouden te vereenvoudigen. Het verandert elke spreadsheet in krachtige software voor het optimaliseren van uw inventaris voor thuisgebruik.

Terwijl u items registreert, worden categorieën, waarden en voorwaarden voorgesteld, zodat u handmatig gissen kunt vermijden. Met foto-inbedding en aangepaste velden kunt u serienummers, aankoopdata en garantievervaldata vastleggen in één gebruiksvriendelijke interface die op alle apparaten werkt zonder omslachtige installaties.

Gebruik dit sjabloon om

Maak gebruik van AI-suggesties voor een nauwkeurige categorisering en waardering van items

Voeg foto's en aantekeningen toe voor direct bewijs van eigendom

Houd moeiteloos serienummers, aankoopdata en garantiegegevens bij

Synchroniseer updates op verschillende apparaten voor realtime toegang tot uw inventaris

🎯 Ideaal voor: Huiseigenaren, huurders en verzekeringsbewuste personen die een slimme, AI-aangedreven spreadsheet willen om hun waardevolle spullen te beschermen.

Bescherm uw huis en uw gemoedsrust met ClickUp

Het beheren van uw inventaris hoeft geen gedoe te zijn of een wirwar van spreadsheets en plakbriefjes. ClickUp maakt het eenvoudig om alles op één plek te houden: voorraadniveaus, bestellingen, waarschuwingen voor herbevoorrading en gerelateerde taken.

Nooit meer schakelen tussen apps of je zorgen maken dat je iets belangrijks vergeet. Met aanpasbare weergaven en automatisering heb je altijd overzicht over wat je in voorraad hebt en wat aandacht nodig heeft.

Natuurlijk zijn er tal van sjablonen beschikbaar. Maar ClickUp biedt u veel meer dan alleen een lijst: het is een compleet systeem om uw inventaris en gerelateerde werkstromen te stroomlijnen.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ga aan de slag!