10 voorbeelden van door AI gegenereerde content om u te inspireren

Marketeers staan voor een grote uitdaging: boeiende blogposts, updates voor sociale media en e-mails produceren in een tijd waarin de aandachtsspanne steeds korter wordt en de informatie-overload toeneemt. Het moeilijkste deel? Creativiteit en kwaliteit behouden met zoveel taken en strakke tijdlijnen.

AI-tools worden essentieel om deze hindernissen te overwinnen.

48% van de marketingleiders heeft al AI-tools geïmplementeerd om hun teams te ondersteunen. Als u nog niet tot deze groep behoort, mist u waarschijnlijk een oplossing voor het produceren van consistente content op grote schaal.

Van het genereren van ideeën tot het optimaliseren voor SEO en zelfs het personaliseren van uw teksten: AI helpt marketeers tijd te besparen, repetitief werk te verminderen en content te creëren die aansluit bij hun publiek.

Om te zien hoe AI het spel verandert, bekijken we enkele voorbeelden van door AI gegenereerde content die de manier waarop marketeers content creëren, optimaliseren en leveren, ingrijpend veranderen.

Wat is door AI gegenereerde content?

AI-gegenereerde content verwijst naar tekst, afbeeldingen, muziek of video's die door kunstmatige intelligentiesystemen worden gemaakt in reactie op menselijke input (prompts).

Deze AI-tools (vaak aangedreven door grote taalmodellen zoals GPT-4) zijn getraind op basis van enorme datasets en machine learning-algoritmen. Hierdoor begrijpen ze patronen in taal, beelden en geluiden, zodat ze zelfstandig hoogwaardige content kunnen genereren.

❌ Wat is geen door AI gegenereerde content? Emotioneel gedreven : mist de diepgang en nuance van menselijke emoties

Echt origineel : AI synthetiseert bestaande gegevens, geen nieuwe, originele ideeën

Cultuurbewust : kan belangrijke culturele nuances of context missen

Foutloos : Nog steeds vatbaar voor fouten en het weergeven van onjuiste informatie, vooral bij complexe onderwerpen

Een vervanging voor menselijke creativiteit: AI-content verschilt van menselijke content : het is efficiënt en schaalbaar, maar mist vaak de creativiteit en persoonlijke touch die voortkomt uit menselijke storytelling

Waarom AI gebruiken voor het aanmaken van content?

Dit is waarom AI-gegenereerde marketingcontent de investering waard is:

Snelheid en schaal: Wat een menselijke schrijver uren of dagen kost, kan AI in enkele minuten doen. Een website groeide zelfs in een jaar tijd van nul naar Wat een menselijke schrijver uren of dagen kost, kan AI in enkele minuten doen. Een website groeide zelfs in een jaar tijd van nul naar 750.000 bezoekers door 7000 artikelen te publiceren met behulp van AI-algoritmen en prompts

Kosten besparen, efficiëntie verhogen: met AI-gegenereerde concepten kunnen schrijvers hun focus verleggen van het helemaal opnieuw beginnen naar het verfijnen van content, soms in slechts een uur tijd. Dit bespaart niet alleen tijd, maar verlaagt ook de kosten van contentproductie

Op grote schaal personaliseren: Het is essentieel om de juiste persoon op het juiste moment met de juiste boodschap te bereiken, maar dit handmatig op grote schaal doen is vrijwel onmogelijk. AI lost dit op door content, productaanbevelingen en berichten voor elke persoon afzonderlijk aan te passen, en dat veel sneller

Angst om achterop te raken: 81% van de B2B-marketeers gebruikt al AI. AI kan hen helpen zoekmachines te domineren, de betrokkenheid op sociale media te vergroten en e-mails te versturen die daadwerkelijk worden geopend en aangeklikt

Content moeiteloos lokaliseren: AI past uw content eenvoudig aan voor verschillende talen en regio's, zodat deze zonder extra inspanningen op elke markt is afgestemd

🚨 Let op: AI-gegenereerde content kan soms ethische en juridische vragen oproepen rond auteursrecht, vooringenomenheid, verkeerde informatie en privacy. Goed toezicht en transparantie zijn daarom essentieel.

10 beste voorbeelden van door AI gegenereerde content

Laten we eens kijken hoe AI contentmarketing transformeert, samen met enkele voorbeelden van hoe ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, hierin past.

1. Door AI geschreven blogposts

Elke contentmarketeer wil vaker op 'publiceren' klikken zonder uitgeput te raken. AI maakt dat mogelijk. 31% van de marketeers gebruikt het zelfs al om posts op te stellen, ideeën te bedenken of schetsen te maken. Het resultaat? Snellere content, betere SEO, meer verkeer.

Enkele merken die hierin uitblinken zijn:

📌 Bankrate

Bankrate, een bekende website voor financieel advies, maakt al geruime tijd gebruik van AI, met name voor het beantwoorden van veelgestelde financiële vragen zoals 'Wat is een contributiemarge?' of 'Wat is financiële liquiditeit?'

De AI doet het basiswerk, waarna menselijke editors de feiten controleren, de tekst verfijnen en ervoor zorgen dat de content accuraat en leesbaar is. Deze combinatie van snelheid en redactionele interventie helpt Bankrate consistent en betrouwbaar te blijven.

Blogbericht van Bankrate, gegenereerd met behulp van AI

📌 Workfellow

Workfellow, een SaaS-startup in procesautomatisering, moest groeien met beperkte middelen. In 2023 gebruikten ze generatieve AI om SEO-blogposts en productvergelijkingspagina's te produceren.

Ze kozen trefwoorden met een hoog potentieel maar weinig concurrentie en gebruikten ChatGPT om snel een concept voor de content op te stellen. Daarna heeft hun team de AI-content menselijker gemaakt, de feiten gecontroleerd, de toon aangepast en de content klaar gemaakt voor publicatie.

Het resultaat? Workfellow publiceerde ongeveer 150 AI-ondersteunde artikelen en zag zijn organische verkeer met een factor 22 toenemen.

Een door AI gegenereerde blogpost door Workfellow

🧠 Hoe kan ClickUp Brain u hierbij helpen? ClickUp Brain is als een ingebouwde content writer en SEO-assistent in uw universele ClickUp-werkruimte. Het is een multifunctionele, contextbewuste AI-tool die u kunt gebruiken om: Genereer nieuwe contentideeën

Maak gestructureerde overzichten met H2's en H3's

Markeer kopteksten en vraag content aan met hulp bij de juiste toon

Verbeter de content ranking door suggesties te vragen voor LSI-zoekwoorden en subonderwerpen

2. Door AI gegenereerde bijschriften voor sociale media

Elke dag pakkende bijschriften voor sociale media schrijven is vermoeiend, zelfs voor professionals. Het is dan ook geen verrassing dat 63% van de socialemediamarketeers zich uitgeput voelt.

AI werkt als een 24/7 brainstormpartner, die u helpt om sneller posts te creëren die bij uw merk passen en de aandacht trekken, en om in realtime op trends te reageren.

Hier zijn enkele voorbeelden van door AI gegenereerde sociale content:

📌 Mastercard

Mastercard heeft een aangepaste AI die fungeert als een 'trendradar' en voortdurend sociale mediaplatforms scant om te zien wat er speelt. Wanneer een trending topic aansluit bij het merk Mastercard, bijvoorbeeld een virale hashtag over lokaal winkelen, maakt de AI snel posts of advertenties voor sociale media.

Het enige wat het team van Mastercard nog hoeft te doen, is controleren, aanpassen en publiceren. Het resultaat? Mastercard kan direct relevante gesprekken aangaan en zo zijn sociale content actueel en relevant houden.

Door AI gegenereerde Instagram-post van Mastercard

🧠 Hoe kan ClickUp Brain u hierbij helpen? Bent u om 8 uur 's ochtends niet zo'n natuurtalent met woorden? Laat ClickUp Brain uw socialemedia-bijschriften verzorgen: Genereer platformspecifieke bijschriften (Instagram, LinkedIn, X, enz. )

Pas de toon, lengte en format direct aan uw doelgroep en het type bericht aan

Herschrijf bestaande teksten om ze krachtiger, vriendelijker of meer in lijn met het merk te maken

Krijg hashtag-ideeën en variaties die uw bereik en betrokkenheid vergroten

Gebruik ClickUp Brain om bijschriften voor sociale media te genereren

3. AI-aangedreven e-mailteksten

Het schrijven van goede marketing-e-mails is de kunst van het schrijven van boeiende teksten en de wetenschap van het testen wat clicks oplevert.

Zo zetten bedrijven AI in om dat resultaat te bereiken:

📌 Domino's Pizza

Domino's wilde dat meer mensen hun marketing-e-mails zouden openen zonder dat dit ten koste ging van hun leuke, merkgerichte tone of voice.

Ze werkten samen met een AI-tool om onderwerpregels te schrijven. Deze tool analyseerde wat eerder had gewerkt, leerde de toon van Domino's kennen en bedacht nieuwe opties. Na het uitvoeren van A/B-tests waren de resultaten duidelijk: de door AI geschreven onderwerpregels werden 26% vaker geopend dan de door mensen geschreven onderwerpregels.

Voor Domino's betekende dit dat meer mensen klikten, meer pizza's werden besteld en meer inkomsten werden gegenereerd via e-mailpromoties.

Onderwerpregels in e-mails van Domino's

🧠 Hoe kan ClickUp Brain u hierbij helpen? ClickUp Brain fungeert als uw e-mailassistent op aanvraag. Zo kunt u het gebruiken: Schrijf volledige marketing- of onboarding-e-mails

Genereer variaties op onderwerpen voor A/B-tests

Vat lange content samen in korte, duidelijke e-mails

Vertaal of lokaliseer e-mailcontent voor verschillende regio's

Gebruik ClickUp Brain om e-mails op te stellen die bij uw merk passen

4. Door AI gecreëerde productbeschrijvingen

Het schrijven van productbeschrijvingen is een hele klus, vooral als u er duizenden moet schrijven. Elke beschrijving moet nauwkeurig, uniek en SEO-vriendelijk zijn. Geen wonder dat bedrijven AI gebruiken om hun productcatalogi te vullen met aantrekkelijke teksten.

Hier is een voorbeeld dat de moeite waard is om te bekijken:

📌 Walmart

Walmart gebruikte generatieve AI om meer dan 850 miljoen productvermeldingen te verbeteren. De AI vulde ontbrekende details aan, herschreef beschrijvingen en zorgde voor meer consistentie in de vermeldingen op de website en in de winkels.

Dit hielp Walmart om zoekresultaten af te stemmen op de zoekintentie van klanten. Als iemand iets algemeens intypt, zoals 'voetbal kijken', haalt het systeem snacks, luidsprekers, decoraties en alles wat daarbij past naar voren.

🧠 Hoe kan ClickUp Brain u hierbij helpen? Naast het schrijven van productbeschrijvingen vanaf nul, kunt u ClickUp Brain gebruiken om: Herschrijf productteksten voor meer duidelijkheid of SEO

Variaties maken voor A/B-testen

Verkort of breid beschrijvingen uit voor verschillende platforms

Vertaal of lokaliseer ze voor specifieke regio's en doelgroepen

Gebruik ClickUp Brain om productbeschrijvingen van elke lengte te schrijven

5. Door AI gegenereerde advertentieteksten

Advertentieteksten zijn van cruciaal belang. Een paar woorden bepalen of iemand doorklikt of verder scrolt. AI schrijft die woorden nu sneller, beter en op grote schaal. Bovendien kunt u nu variaties genereren, emotionele invalshoeken testen en in realtime optimaliseren voor Google, Facebook en display-advertenties.

Zo levert door AI geschreven advertentietekst echte resultaten op:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase werkte samen met een AI-copyplatform om door AI gegenereerde advertentieteksten te vergelijken met door mensen geschreven versies.

In een test voor een advertentie voor een hypothecaire lening genereerde de AI-versie – "Het is waar – u kunt geld vrijmaken uit het eigen vermogen van uw huis" – 88% meer leads dan de door mensen geschreven versie.

In bredere campagnes zorgden door AI gegenereerde koppen en CTA's voor een tot wel 450% hogere klikfrequentie. Er werd ook geëxperimenteerd met toon, emotie en formulering om de prestaties te optimaliseren.

📌 Klarna

Klarna, het FinTech-merk voor 'nu kopen, later betalen', heeft zijn eigen AI-tool ontwikkeld, Copy Assistant, die ongeveer 80% van alle marketingteksten schrijft. Dat omvat advertentiekoppen, bijschriften voor sociale media, e-mailcampagnes en productbeschrijvingen.

Het voert ook snel repetitieve kopieertaken uit, houdt zich aan de merkstijl van Klarna en geeft het team de vrijheid om zich te concentreren op de marketingstrategie en de laatste bewerkingen.

Door deze verschuiving kon Klarna meer campagnes voeren en tegelijkertijd minder uitgeven. Alleen al in het eerste kwartaal van 2024 hebben ze de marketingkosten met 11% verlaagd, en 37% van die besparingen werd toegeschreven aan AI-aangedreven copy.

🧠 Hoe kan ClickUp Brain u hierbij helpen? Als u een geweldige advertentietekst moet schrijven, laat ClickUp Brain dan uw copy lab zijn. Het kan u helpen met: Genereer meerdere variaties op advertentieteksten voor Google, Facebook, LinkedIn, enz.

Herschrijf advertentieteksten voor verschillende stijlen en doelgroepen (bijv. Gen Z, milieubewust)

Advertentieteksten lokaliseren of vertalen voor verschillende markten

6. Door AI geschreven videoscripts

Video trekt de aandacht, maar een script schrijven? Dat is waar de meeste teams vastlopen.

Met AI kunnen bedrijven een paar bullet points invoeren en volledige scripts, scène-overzichten of menselijk klinkende dialogen ontvangen.

Een op de vijf Amerikaanse makers van content gebruikt al AI voor het schrijven of bewerken van video content.

Hier zijn enkele voorbeelden waarbij AI de rol van scriptschrijver op zich nam:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds wilde testen hoe goed AI is, dus liet hij ChatGPT een advertentie voor Mint Mobile schrijven.

De opdracht: Schrijf een commercieel script voor Mint Mobile in de stem van Ryan Reynolds. Voeg een grap, een scheldwoord en een vermelding van de vakantiepromotie toe.

ChatGPT leverde. Het script was grappig, paste bij het merk en was verrassend nauwkeurig. Ryan noemde het zelfs "een beetje beangstigend" omdat het zo dicht bij zijn gebruikelijke toon lag. Uiteindelijk las hij het door AI geschreven script voor de camera en dat werd de uiteindelijke advertentie.

📌 Serpstat

Serpstat, een alles-in-één SEO-platform, had een snellere en meer schaalbare manier nodig om nieuwe gebruikers aan boord te krijgen. Ze wilden snelle, duidelijke video's maken die gebruikers door het product leiden zonder dat ze afhankelijk zijn van tijdrovende handmatige walkthroughs of lange documenten.

In plaats van scripts helemaal opnieuw te schrijven, gaf het team ChatGPT sleutelpunten over functies, voordelen en wat gebruikers eerst moesten doen. ChatGPT genereerde binnen enkele minuten complete videoscripts, geschreven in een duidelijke, gebruiksvriendelijke toon.

Door AI gegenereerd videoscript door ChatGPT

🧠 Hoe kan ClickUp Brain u hierbij helpen? Met ClickUp Brain kunt u video's rechtstreeks in uw werkruimte scripten. U kunt het vragen om: Genereer volledige promo's, scripts voor uitlegvideo's, korte sketches voor TikTok en Reels met voice-overs en visuele aanwijzingen

Maak een overzicht van webinars of demo-introducties, inclusief hooks, sleutelpunten en overgangen

Brainstorm storyboard-scènes voor commercials of advertenties

Gebruik ClickUp Brain om scripts, korte sketches en meer video-gerelateerde content te schrijven

7. AI-aangedreven chatbots en reacties van de klantenservice

De huidige AI-aangedreven chatbots zijn slim, snel en verrassend menselijk. Ze helpen bedrijven 24/7 vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en klanten te ondersteunen, zonder dat het ondersteuningsteam overwerkt raakt.

Hier is een opvallend voorbeeld:

📌 Intercom's Fin

Intercom's Fin is een AI-chatbot (aangedreven door GPT-4) die uw helpcentrumartikelen, veelgestelde vragen en eerdere ondersteuningscontent gebruikt om vragen van klanten direct te beantwoorden via chat, e-mail en sociale kanalen.

Het kan ook namens klanten actie ondernemen en zich in realtime aanpassen aan hun behoeften.

En als een vraag te complex is, geeft Fin deze door aan een menselijke agent zonder het gesprek te onderbreken.

via Intercom

Hoe kunt u AI inzetten voor het aanmaken van content?

We horen u. De voorbeelden zijn geweldig. Maar de echte vraag die u heeft, is: hoe kan AI op een praktische en effectieve manier worden gebruikt bij het aanmaken van content?

Hier is een eenvoudige routekaart in vier stappen om aan de slag te gaan:

Stap 1: Kies de juiste AI-tool

Met de vele beschikbare tools voor het genereren van AI-content is AI-gegenereerde marketingcontent geen big deal meer – bijna elke tool kan het. Maar welke tool helpt u om betere content te creëren zonder uw werkstroom te compliceren?

Dat is ClickUp Brain.

✨ Brain is uw contextbewuste AI-assistent die u helpt bij het plannen, schrijven, bewerken en beheren van content, rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte. Het verbindt uw documenten, taken, mensen en tools, zodat alles in context gebeurt, precies daar waar uw werk al plaatsvindt.

Het beste? Het brengt de kracht van alle belangrijke LLM's – van de nieuwste GPT tot de nieuwste Claude- en Gemini-modellen – samen op één platform.

Gebruik lichtere modellen zoals o3‑mini en Gemini Flash voor het snel aanmaken van content en snellere reacties, en schakel over naar krachtigere modellen (GPT‑4o, Claude 3. 7) voor complexe redeneringen en schrijfopdrachten voor een betere output.

Betaal niet langer voor meerdere AI-tools wanneer u ze allemaal in één kunt gebruiken: ClickUp Brain

U kunt ClickUp Brain vragen om:

Ideeën genereren: Krijg binnen enkele seconden blogonderwerpen, schetsen en invalshoeken

Schrijf slimmer: Schrijf content rechtstreeks in uw Schrijf content rechtstreeks in uw ClickUp-taken of -documenten, wijzig de toon, verfijn de taal en krijg binnen enkele seconden meerdere variaties

Gebruik echte context: haal inzichten uit bestaande documenten of aantekeningen van vergaderingen in uw ClickUp-werkruimte om content te onderbouwen en de waarde ervan te vergroten

Blijf georganiseerd: creëer en wijs schrijftaken toe met AI-gegenereerde briefings

Direct bewerken: corrigeer grammatica, spelling en toon direct op basis van merkrichtlijnen en vereisten

Werk sneller: genereer automatisch antwoorden in genereer automatisch antwoorden in ClickUp Chat , sjablonen en contentblokken in ClickUp Docs

Wat uw toepassing van generatieve AI ook is, Brain kan u daarbij helpen.

Deze Redditor is het daarmee eens:

Ik gebruik het voortdurend om aan het werk te gaan. Moet je een blog schrijven? Begin met Brain. Moet je een matrix met vaardigheden maken om je kennis op peil te brengen? Begin met Brain. Moet je een sjabloon voor e-mails maken om contact op te nemen met clients? Begin met Brain! Het is echt heel goed om je op weg te helpen met projecten of om gewoon een eerste versie van content te schrijven.

Ik gebruik het voortdurend om aan het werk te gaan. Moet je een blog schrijven? Begin met Brain. Moet je een matrix met vaardigheden maken om je kennis op peil te houden? Begin met Brain. Moet je een sjabloon voor e-mails maken om contact op te nemen met clients? Begin met Brain! Het is echt heel goed om projecten op gang te brengen of gewoon om een eerste versie van content te schrijven.

Bovendien is ClickUp Brain ontwikkeld voor zowel teams als individuele makers.

📌 Bijvoorbeeld: 🧑‍💼 Marketingmanagers kunnen het gebruiken om een blogbriefing samen te vatten en deze direct te delen met een freelance schrijver

✍️ Contentleads kunnen sociale bijschriften genereren op basis van bloglinks in taakopmerkingen

🔍 SEO-specialisten kunnen alinea's met target keywords rechtstreeks in het document van het hoofdblogontwerp herschrijven

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. * Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

Stap 2: Geef duidelijke aanwijzingen

Een zwakke AI-schrijfopdracht leidt tot saaie, vage content. Een duidelijke, gedetailleerde opdracht levert gerichte, bruikbare content op die aansluit bij uw doelen.

📌 Bijvoorbeeld:

❌ Schrijf een blogpost over productiviteit. ✅ Schrijf een blogpost van 600 woorden voor managers van teams op afstand over vijf productiviteitstips met behulp van ClickUp Brain. Houd de toon vriendelijk en praktisch en neem echte voorbeelden op

Ontdek zelf het verschil:

⭐ Enkele tips om betere prompts te schrijven: Wees specifiek: vermeld details zoals doelgroep, toon, format, lengte en invalshoek

Geef stijladviezen: In plaats van te zeggen: "Maak het pakkend", zeg je: "Laat de intro klinken als een korte LinkedIn-post met een pakkende hook"

Gebruik ClickUp-context: Vermelding van specifieke taken, documenten of opmerkingen. Bijvoorbeeld: "Maak een samenvatting van de aantekeningen van de vergadering uit het document 'Q2 Content Planning' en zet deze om in een blogoverzicht. "

Test en pas aan: Pas uw prompt indien nodig aan. Beschouw het als een gesprek, niet als een eenmalig commando

Hier is een korte cursus van 3 minuten over prompt engineering die van pas kan komen:

Het schrijven van effectieve AI-prompts kan inconsistent zijn: de ene persoon behaalt geweldige resultaten, de andere niet, wat leidt tot tijdverspilling, vallen en opstaan en ongelijkmatige content.

Met ClickUp Docs kunt u een gedeelde 'Prompt Library' maken om al uw best presterende prompts op te slaan en te ordenen. Structureer deze vervolgens op type content (blogs, sociale berichten, e-mails), gebruik (SEO, schetsen, productteksten) of toon en doelgroep.

Maak en organiseer prompts in ClickUp Docs voor consistente AI-contentgeneratie

Bovendien kan uw team prompts in realtime bewerken of verbeteren, zodat de bibliotheek zich ontwikkelt naarmate uw team leert wat werkt. U kunt ook opmerkingen of aantekeningen naast prompts plaatsen om uit te leggen wanneer en waarom ze het beste werken.

Een Redditor is dol op de combinatie Brain-Docs (en terecht!) 🤩

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd is dat het laatste wat ik wil doen als ik diep in mijn werk zit. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, is Documenten. Ik ben dol op de opmaakopties, vooral die banners. Zo schattig!

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd is dat het laatste wat ik wil doen als ik diep in mijn werk zit. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, zijn de documenten. Ik ben dol op de opmaakopties, vooral die banners. Zo schattig!

💡 Pro-tip: Gebruik AI-promptsjablonen om tijd te besparen en het proces voor het aanmaken van AI-content te standaardiseren.

Stap 3: Bewerk en optimaliseer de content

Zodra ClickUp Brain het eerste concept heeft geleverd, moet u de AI-content bewerken om:

Ruim de rommel op: Verwijder herhalingen en opvultekst en houd de structuur strak en gefocust

Voeg uw expertise toe: Voeg echte voorbeelden, gegevens en casestudy's toe die AI niet kan genereren

Pas uw merktoon aan: Weerspiegel uw unieke stem, of deze nu informeel of professioneel is

Controleer en verifieer feiten: Controleer beweringen, statistieken en voorbeelden nogmaals – AI kan plaatshouders of gissingen gebruiken

Polijst met vertrouwde tools: Controleer op plagiaat, leesbaarheid en je SEO/merk checklist voordat je publiceert

Als u tevreden bent met de bewerkingen, plaatst u deze in een gedeeld ClickUp-document waar uw team het volgende kan doen:

Markeer secties die moeten worden gewijzigd

Reageer rechtstreeks op specifieke regels

Tag teamgenoten voor input

Gebruik checklists om bij te houden wat er is beoordeeld of goedgekeurd

Werk samen aan door AI gegenereerde contentbewerkingen in ClickUp Docs

Als een sectie moet worden herschreven of op feiten moet worden gecontroleerd, zet u de opmerking gewoon om in een taak. Bovendien kunt u met de versiegeschiedenis bewerkingen bijhouden of indien nodig terugkeren naar een vorig concept.

Stap 4: Gebruik AI voor het bedenken van content

Het bedenken van nieuwe, relevante contentideeën is vaak moeilijker dan het schrijven zelf. U kunt ClickUp Brain vragen om:

Suggesties voor blogonderwerpen op basis van uw product, doelgroep of niche

Hergebruik content in posts op sociale media, nieuwsbrieven of videoscripts

Verander vragen van klanten of veelgestelde vragen in blogonderwerpen

Maak contentkalenders rond lanceringen of trends

Breng nicheonderwerpen of trefwoorden naar boven die uw concurrenten over het hoofd zien

📌 Probeer prompts zoals: Verander deze 5 veelgestelde vragen uit ons ondersteuningsdocument in gedetailleerde titels voor blogposts voor onze kennisbank

Stel op basis van dit document over de productlancering vijf boeiende ideeën voor LinkedIn-berichten voor, waarin de nieuwe functie en de voordelen ervan worden benadrukt

Maak een wekelijkse contentkalender voor mei gericht op SEO-tips voor e-commerce marketeers met behulp van ClickUp

Gebruik ClickUp Brain om direct onderwerpen voor blogs en video's te genereren

📚 Lees meer: Beste software en tools voor contentbeheer

Omarm de toekomst van AI-content met ClickUp

Door AI gegenereerde content is niet langer sciencefiction, maar realiteit. Het werkt en transformeert de manier waarop we content bedenken, creëren en verspreiden die mensen informeert, entertaint en aanzet tot actie.

Van blogposts die verkeer genereren naar posts op sociale media en bijschriften die in enkele seconden worden geschreven, van e-mails die de klantwaarde verhogen tot advertenties die de gemiddelde bestelling verhogen en chats die menselijke benchmarks ondersteunen: deze voorbeelden van AI-contentmarketing spreken voor zich.

Het beste deel? U hebt niet meerdere AI-tools nodig om dit te doen. Met ClickUp Brain kunt u AI gebruiken voor al uw contentbehoeften, rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte. Het past zich aan uw contentstroom aan, biedt contextspecifieke suggesties en automatiseert alledaagse taken, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Waarom zou u zich uitputten met het produceren van content als een samenwerking tussen AI en mensen het proces minder pijnlijk en meer lonend kan maken? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! 🙌