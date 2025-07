10 beste alternatieven voor Alchemer voor enquêtes en gegevensverzameling

Nauwkeurige gegevens leiden tot slimme beslissingen, maar alleen als uw enquête- en feedbackplatform deze zonder problemen kan leveren.

Als u op zoek bent naar de beste alternatieven voor Alchemer, is de kans groot dat uw huidige installatie niet helemaal voldoet – misschien is deze te omslachtig, te beperkt of geeft deze u gewoon niet de inzichten die u nodig hebt.

Van het verzamelen van feedback van klanten tot het uitvoeren van pulse-checks onder medewerkers: bedrijven hebben tegenwoordig tools nodig die intuïtief, aanpasbaar en schaalbaar zijn.

Het juiste platform moet u helpen om eenvoudig enquêtes te maken, individuele antwoorden te verzamelen die leiden tot waardevolle inzichten, en rapportagemogelijkheden bieden die uw volgende stap glashelder maken.

Laten we dus eens kijken naar de opties die precies dat doen, zonder u door een doolhof van verwarrende functies en prijspagina's te leiden.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Alchemer?

Alchemer (voorheen SurveyGizmo) heeft verschillende beperkingen die het verzamelen van gegevens omslachtig kunnen maken. Hier zijn enkele redenen waarom u alternatieven voor medewerkerstevredenheidsonderzoeken, feedback, rapportage en gegevensverzameling zou willen verkennen:

Steile leercurve: De interface van Alchemer kan intimiderend zijn voor beginners. Dit kan van invloed zijn op teams die snel enquêtes moeten opzetten of specifieke taken moeten automatiseren

Beperkte rapportage functies: Hoewel functioneel, ontbreekt het de rapportagetools van het platform vaak aan aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit, waardoor het moeilijker is om diepgaande inzichten te verkrijgen

Hoge prijzen: De prijsstructuur van Alchemer kan ook een dealbreaker zijn voor kleinere bedrijven of teams met een krap budget

Beperkt dashboard en AI-functionaliteit : voor realtime analyse en het delen van dashboards is een betaald account vereist; gratis of proefabonnementen hebben beperkingen op gegevenstoegang en functies, waardoor het volledige gebruik van de mogelijkheden van Alchemer AI wordt beperkt

Gearchiveerde gegevens: Enquêtes en antwoorden blijven opgeslagen, maar zijn niet toegankelijk zonder upgrade

Onhandige gebruikerservaring: De bruikbaarheid en navigatie van het platform hebben gemengde reacties gekregen en zijn voor verbetering vatbaar

Gezien deze beperkingen is het geen verrassing dat veel gebruikers op zoek zijn naar efficiëntere en gebruiksvriendelijkere alternatieven die uitstekende rapportage, klantenservice en algemene functionaliteit bieden.

👀 Wist u dat? 79% van de agents gelooft dat AI als co-piloot hun vaardigheden verbetert en hen helpt om superieure klantenservice te leveren.

De beste alternatieven voor Alchemer in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de gebruikssituaties en beste functies van elk Alchemer-alternatief op onze lijst:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één werkstroom en gegevensbeheer voor teams van elke grootte Geavanceerde formulierbouwer met voorwaardelijke logica, automatisering, AI-aangedreven inzichten, aanpasbare sjablonen en integraties met apps van derden Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Typeform Interactieve enquêtes en formulieren voor middelgrote en grote bedrijven Aanpasbare formulieren met dynamische vervolgvragen, merkervaring en integratieopties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand per gebruiker Qualtrics Klantbelevingsbeheer en marktonderzoek voor grote ondernemingen AI-gestuurde analyses, geautomatiseerde aanbevelingen, kant-en-klare sjablonen en integratie met Google Analytics Aangepaste prijzen Google Formulieren Eenvoudig formulieren aanmaken binnen het Google-ecosysteem voor particulieren en kleine bedrijven Onbeperkte formulieren en reacties, realtime gegevensanalyse, naadloze integratie met Google Werkruimte Free SurveyMonkey AI-aangedreven enquêtes en formulieren voor middelgrote tot grote ondernemingen en agentschappen Voorwaardelijke vertakkingen, sentimentanalyse, wereldwijde toegang tot panels en aanpasbare sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand per gebruiker Jotform Formulieren met geïntegreerde betalingen voor kleine bedrijven en solopreneurs Ondersteuning voor betalingsgateways, meertalige formulieren, automatisering en meer dan 10.000 sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand per gebruiker Zoho Survey Formulieren aanmaken binnen het Zoho-ecosysteem voor Zoho-gebruikers SSL-beveiliging, aanpasbare rapporten, integratie met Google Spreadsheets en vooraf gemaakte sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand Microsoft Forms Formulieren aanmaken binnen het Microsoft Office 365-ecosysteem voor Microsoft-gebruikers en grote ondernemingen Meertalige ondersteuning, realtime samenwerking, automatische grafieken en naadloze integratie met Office 365 Free Formstack Geautomatiseerde, HIPAA-conforme formulieren voor grote bedrijven en agentschappen No-code builder, dynamische velden, e-handtekeningen en naleving van GDPR/HIPAA Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand Wufoo Formulierrapportage en -analyse voor kleine bedrijven en bureaus SSL-encryptie, automatisch bijgewerkte dashboards, limieten voor reacties en app-integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 22/maand

De 10 beste alternatieven voor Alchemer

Laten we nu eens kijken naar enkele van de beste alternatieven voor Alchemer die effectief kunnen voldoen aan de behoeften van uw bedrijf op het gebied van enquêterapportage en feedback van klanten.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één werkstroom en gegevensbeheer)

Ontwerp formulieren met geavanceerde functies zoals voorwaardelijke logica met behulp van de ClickUp-formulierweergave

Als alles-in-één app voor werk en krachtige software voor werkbeheer vereenvoudigt ClickUp gegevensverzameling en stroomlijnt het werkstromen.

De meest effectieve functie? De ClickUp-formulierweergave. Met de ingebouwde formuliergenerator kunt u enquêtes efficiënt gebruiken voor elke situatie, of u nu feedback van medewerkers verzamelt, marktonderzoeken uitvoert of klantinzichten verzamelt.

Van kleuren tot lettertypes en de veiligheid van formulieren, elk detail kan worden aangepast aan de persoonlijkheid van uw merk en afgestemd op de target audience.

Formulieren ondersteunen ook voorwaardelijke logica, wat betekent dat ze de zichtbaarheid van vragen kunnen aanpassen op basis van individuele antwoorden. Dit voegt een niveau van verfijning toe dat het maken van formulieren moeiteloos maakt, zelfs voor complexere behoeften.

ClickUp Forms stelt marketeers in staat om leads vast te leggen, onderzoekers om enquêtes op te stellen, bedrijven om de intake te stroomlijnen en softwareteams om bugrapporten te organiseren — alles in één flexibele tool.

Het kan zelfs worden gebruikt om werkstromen te automatiseren.

Automatiseer taken, van het analyseren van formuliergegevens tot het verzenden van notificaties met ClickUp-automatisering

De meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringen in ClickUp Automations besparen u kostbare tijd. Elk verzonden formulier kan taken aanmaken, eigenaren toewijzen, feedback bijhouden en follow-ups triggeren, waardoor u tijd bespaart en handmatig werk vermindert.

En om nog een stap verder te gaan, verbetert ClickUp Brain deze mogelijkheden met AI-aangedreven updates en analyses, waardoor efficiënt taakbeheer wordt gegarandeerd.

Met de AI-aangedreven tools van Brain kunnen gebruikers op maat gemaakte marktonderzoeken genereren en reacties analyseren om sleutels tot trends, patronen en klantvoorkeuren te ontdekken.

Analyseer verzonden formulieren direct en krijg AI-gestuurde inzichten met ClickUp Brain

U kunt het gebruiken om snel relevante enquêtevragen te genereren, eenvoudig gegevens te verzamelen en antwoorden om te zetten in bruikbare inzichten. Laat deze inzichten ook uw product vorm geven, uw marketing sturen en intelligentere zakelijke beslissingen ondersteunen.

Wilt u werken met ChatGPT of Claude? Kies uit grote taalmodellen (LLM's) binnen ClickUp en verminder de tijd en aandacht die verloren gaat door contextwisselingen.

📮 ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteitssuites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overhalen om over te stappen van hun favoriete standalone conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatiseringswerkstroom uitvoeren op basis van een platte tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chat-threads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! ✨ Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

Het platform wordt geleverd met geavanceerde analyses, aanpasbare sjablonen en handige AI-agenten om u te helpen het meeste uit uw online enquêtes te halen. Deze kunnen helpen bij het analyseren van concurrenten, het signaleren van trends, het benutten van feedback van gebruikers om uw publiek te begrijpen en het visualiseren van enquêtegegevens.

Al met al maakt het marktonderzoek sneller, slimmer en veel effectiever, ongeacht de grootte van uw bedrijf.

Visualiseer voortgang, monitor prestaties en neem datagestuurde beslissingen met ClickUp Dashboards

Voeg enquête-informatie toe aan ClickUp Dashboards voor eenvoudige visualisatie, waardoor het eenvoudig is om wijzigingen bij te houden en resultaten te voorspellen.

Beste functies van ClickUp

Verzamel reacties op formulieren en maak ze bruikbaar met ClickUp-taken

Automatiseer routinetaken zoals het toewijzen van taken, het wijzigen van statussen en het plaatsen van opmerkingen

Gebruik sjablonen voor feedbackformulieren om snel feedbackformulieren, aanvraagformulieren en enquêtes te maken

Analyseer verzendgegevens rechtstreeks in ClickUp Dashboards voor realtime inzichten

Integreer formulieren met apps van derden zoals Google Spreadsheets, Slack en Zapier met behulp van ClickUp-integraties

Verbind ClickUp met meer dan 1000 apps (inclusief e-mail-/sms-tools) om werkstromen te automatiseren die worden getriggerd door enquêtereacties

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een kleine leercurve ervaren

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.430+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie zegt:

Onze teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om een aantal werkstromen te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om een aantal werkstromen te vereenvoudigen, vooral wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Ten slotte hebben we ook de e-mailintegratie en API-functies gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer sommige platforms waarschuwen of mogelijke prestatieproblemen aangeven.

📖 Lees ook: Vragen voor klantenservice-enquêtes om kopers om te zetten in ambassadeurs

2. Typeform (het beste voor het maken van interactieve, conversatiegerichte formulieren en enquêtes)

via Typeform

Op zoek naar een meer conversational benadering van enquêtes? Het unieke, gebruiksvriendelijke ontwerp van Typeform verandert traditionele formulieren, enquêtes en quizzen in interactieve ervaringen.

Door de focus op één vraag tegelijk voelen enquêtes minder als een verplichting en meer als een chat, waardoor de responspercentages stijgen. Met Typeform krijgt u ook diepgaande inzichten in klantgedrag, aankoopbeslissingen en sentiment dankzij de AI-gestuurde analyses.

In tegenstelling tot Alchemer, dat complex kan zijn, blinkt Typeform uit door zijn eenvoud, naadloze integraties en strakke sjablonen.

De beste functies van Typeform

Pas formulieren aan met kleuren, lettertypes, afbeeldingen, GIF's en video's om een merkervaring te creëren

Stel vragen één voor één, zodat er een natuurlijker en boeiender gesprek ontstaat

Sluit eenvoudig formulieren in op uw website om de zichtbaarheid te vergroten

Stel dynamische vervolgvragen om diepere inzichten te krijgen op basis van eerdere antwoorden

Krijg white labeling bij abonnementen van een hoger niveau

Beperkingen van Typeform

AI-functies zijn alleen beschikbaar in Enterprise-abonnementen

De prijzen zijn duur voor kleine bedrijven of solo-ondernemers

Prijzen van Typeform

Core Basic : $ 29/maand per gebruiker

Core Plus : $ 59/maand per 3 gebruikers

Core Business : $ 99/maand per 5 gebruikers

Core Enterprise: aangepaste prijzen

Growth Essentials : $ 199/maand per 3 zetels

Growth Pro : $ 349/maand per 5 zetels

Groei Aangepast: Aangepaste prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Een G2-recensie luidt:

Het beste aan Typeform is hoe gemakkelijk het is om complexe formulieren te maken en deze toch persoonlijk te maken voor de persoon die het formulier invult. Het heeft het aantal spam-verzendingen op mijn website aanzienlijk verminderd en het aantal algemene vragen verhoogd. De resultatenpagina is ook handig om snel statistieken van klanten te verzamelen. Ik heb het gevoel dat ik nog maar een fractie heb gezien van wat Typeform kan doen.

💡 Pro-tip: Geef prioriteit aan mobiel bij het ontwerpen van uw formulieren door eerst voor kleine schermen te bouwen, in plaats van later aanpassingen te doen en te hopen dat het werkt

3. Qualtrics (het beste voor customer experience management [CXM] en marktonderzoek)

via Qualtrics

Als u marktonderzoeker bent of werkt aan het verbeteren van klantervaringen, kan Qualtrics u helpen bij het ontwerpen van de juiste enquêtes. Het biedt geavanceerde voorspellende intelligentie en analyses, aangedreven door de eigen iQ™-engine.

Qualtrics onderscheidt zich van andere Alchemer-alternatieven door zijn geautomatiseerde aanbevelingen, die feedback naar de juiste teams sturen, waardoor het gemakkelijker wordt om snel op input van klanten te reageren. U kunt op basis van feedback gerichte stappen nemen, waardoor de impact van uw acties wordt gemaximaliseerd.

De beste functies van Qualtrics

Gebruik AI- en machine learning-functies met Stats iQ voor complexe analyses en Text iQ voor feedbackanalyse

Integreer met Google Analytics voor online formulieren en enquêtes

Ontwerp enquêtes met intuïtieve tools en verkrijg bruikbare inzichten dankzij geavanceerde rapportagemogelijkheden

Maak gebruik van kant-en-klare sjablonen voor enquêtes om waardevolle feedback van klanten te verzamelen

Beperkingen van Qualtrics

Beperkte online tutorials en ondersteuningsmaterialen in vergelijking met andere Alchemer-alternatieven

Prijzen van Qualtrics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qualtrics

G2: 4,3/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Mensen geven doorgaans meer doordachte antwoorden in enquêtes wanneer ze denken dat hun antwoorden tot verandering zullen leiden. Daarom bieden veel tools incentives of gamificeren ze het proces!

4. Google Forms (het beste voor het eenvoudig aanmaken van formulieren binnen het Google-ecosysteem)

via Google Forms

Als uw team al verslaafd is aan Gmail, Google Apps of Google Drive, is Google Forms een logische keuze. Het is super eenvoudig te gebruiken en een geweldig startpunt voor iedereen die enquêtes, vragenlijsten of formulieren wil maken.

U kunt uw formulieren personaliseren met de kleuren, lettertypes en afbeeldingen van uw bedrijf. Bovendien ondersteunt het voorwaardelijke logica, waarmee u het formulier kunt aanpassen op basis van antwoorden.

De beste functies van Google Forms

Maak onbeperkt formulieren en verzamel onbeperkt reacties

Kies uit een verscheidenheid aan vooraf ontworpen sjablonen voor feedbackformulieren, applicaties, enz.

Genereer automatisch grafieken en diagrammen voor realtime gegevensanalyse

Integreer met Google-werkruimte tools zoals Google Spreadsheets en Google Analytics

Beperkingen van Google Formulieren

Beperkte integraties met derden

Prijzen van Google Forms

Gratis met een Google-account

Beoordelingen en recensies van Google Forms

G2: 4,6/5 (42.800+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Forms?

Een G2-recensie zegt:

Het gebruiksgemak en het feit dat alles wat je nodig hebt om een klein bedrijf te runnen in één ruimte staat. Ik vind het ook prettig dat alles onder één klein bedrag valt, waardoor het zeer schaalbaar is.

5. SurveyMonkey (het beste voor AI-aangedreven enquêtes en formulieren)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey biedt een solide set tools waarmee u betere vragen kunt stellen en reacties kunt verzamelen die u iets waardevols opleveren. Het werkt goed in een breed bereik van gebruikssituaties, of u nu de klanttevredenheid meet, feedback van medewerkers verzamelt of nieuwe marktkansen verkent.

Met meer dan 2,4 miljoen AI-gestuurde voorspellingen per dag biedt het platform slimme aanbevelingen om uw enquêtes te verfijnen.

In tegenstelling tot Alchemer biedt SurveyMonkey directe toegang tot een ingebouwd wereldwijd panel van meer dan 335 miljoen mensen. Zo kunt u feedback vragen aan uw doelgroepen zonder zelf respondenten te hoeven zoeken, vanaf slechts $ 1 per voltooide reactie.

De beste functies van SurveyMonkey

Gebruik de sjablonen van SurveyMonkey om snel aan de slag te gaan

Verbeter de nauwkeurigheid met voorwaardelijke vertakkingen en skip-logica

Sluit enquêtes in e-mails in om de responspercentages te verhogen

Gebruik WordCloud en sentimentanalyse om gegevens te analyseren

Exporteer resultaten in formaten zoals CSV, XLS, PDF, PPT en SPS

Beperkingen van SurveyMonkey

Beperkt live enquêtes tot tien vragen, inclusief tekst en afbeeldingen, aangezien enquêtes met meer vragen te maken kunnen krijgen met beperkingen bij de bewerking en niet kunnen worden gekopieerd

Geavanceerde functies en gedetailleerde analyses vereisen abonnementen van een hoger niveau

Prijzen van SurveyMonkey

Basic: Gratis

Individueel standaard maandelijks: $ 99/maand

Individueel voordeel per jaar: $39/maand

Individueel Premier-jaarabonnement: $ 139/maand

Teamvoordeel : $ 30/maand per gebruiker

Team Premier : $ 92/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor SurveyMonkey

🧠 Leuk weetje: SurveyMonkey is te zien in een aflevering van "The Office", waarin Jim Halpert het gebruikt om een "Dundie Awards"-enquête te houden voor zijn collega's.

6. Jotform (het beste voor het maken van formulieren met geïntegreerde betalingen)

via Jotform

Als u op zoek bent naar alternatieven voor Alchemer, is Jotform zeker het bekijken waard.

Terwijl Alchemer zich meer richt op gevorderde gebruikers, maakt Jotform het bouwen van zelfs complexe formulieren eenvoudig dankzij de intuïtieve drag-and-drop-builder en meer dan 10.000 kant-en-klare sjablonen. Er zijn geen deskundige vaardigheden vereist, wat het onderscheidt van veel andere formuliertools.

U kunt werkstromen automatiseren, voorwaardelijke logica toevoegen, meerdere talen ondersteunen en individuele reacties bijhouden via gedetailleerde analyses. Profiteer van zowel flexibiliteit als inzicht zonder het gebruikelijke gedoe.

Beste functies van Jotform

Kies uit meer dan 100 thema's om uw betalingsformulieren, enquêtes en meer te personaliseren

Automatiseer taken zoals het genereren van facturen, rapporten, herinneringen per e-mail en automatische antwoorden

Accepteer betalingen via 32 gateways, ACH, krediet-/debetkaarten en e-cheques

Verzamel handtekeningen via DocuSign

Vertaal formulieren naar meer dan 130 talen voor wereldwijd bereik

Beperkingen van Jotform

De gratis versie biedt een beperkt aantal formulieren

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis (5 formulieren)

Bronze : $39/maand per gebruiker (25 formulieren)

Zilver : $ 49/maand per gebruiker (50 formulieren)

Gold: $ 129/maand per gebruiker (100 formulieren)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2: 4,7/5 (meer dan 3600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Jotform om te proberen

7. Zoho Survey (het beste voor het aanmaken van formulieren binnen het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Survey

Zoho Survey maakt het maken en beheren van enquêtes supereenvoudig, vooral als u nog niet bekend bent met enquêtetools. Met de functie slepen en neerzetten kunt u snel vragenlijsten samenstellen en de gebruiksvriendelijke interface is perfect voor kleinere organisaties of teams die niet over technische expertise beschikken.

Aanpassing is hier een groot pluspunt. U kunt alles aanpassen, van het thema van uw enquête tot het logo van uw merk, en zelfs de kleuren van de koptekst en navigatieknoppen aanpassen aan uw merk.

Bovendien kunt u met de logische functies antwoorden personaliseren, zodat u een andere landingspagina kunt toewijzen op basis van hoe iemand uw vragen beantwoordt.

Beste functies van Zoho Survey

Houd uw enquêtes veilig en privé met SSL-beveiliging

Analyseer uw enquêtegegevens met Google Spreadsheets voor diepere inzichten

Pas rapporten aan om trends in reacties te visualiseren en weloverwogen beslissingen te nemen

Krijg toegang tot meer dan 200 kant-en-klare sjablonen met meer dan 25 vraagtypes

Beperkingen van Zoho Survey

Het meest geschikt voor gebruikers van Zoho One, met beperkte CRM-integraties

Prijzen van Zoho Survey

Free

Basis: $9/maand

Plus : $35/maand

Pro : $49/maand

Enterprise: $ 109/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Survey

G2: 4,4/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Survey?

Een G2-recensie zegt:

Eenvoudig te gebruiken en om uw eigen enquêtes te maken voor zakelijk of zelfs persoonlijk gebruik. De klantenservice is fantastisch.

8. Microsoft Forms (het beste voor het maken van formulieren geïntegreerd met Office 365)

via Microsoft Forms

Microsoft Forms is overzichtelijk, eenvoudig en verrassend krachtig en klaart de klus zonder onnodige rompslomp. Het bevat alle essentiële functies, zoals het aanmaken van formulieren, sjablonen, aanpassingen en het bijhouden van reacties, allemaal vanuit een eenvoudig dashboard.

Wat het een voorsprong geeft, is de ingebouwde meertalige ondersteuning, waarmee u in contact kunt komen met een breder, diverser publiek.

Vooral docenten profiteren van functies zoals quizzen en het bijhouden van opdrachten, met als extra voordeel dat antwoorden rechtstreeks naar Excel kunnen worden geëxporteerd. Bovendien helpen slimme AI-suggesties u bij het opstellen van betere enquêtes, of u nu feedback van medewerkers verzamelt of de input van teams beheert.

De beste functies van Microsoft Forms

Werk in realtime samen met teamleden

Kies uit verschillende vraagtypes, zoals enquêtes en quizzen

Visualiseer antwoorden met automatische grafieken en diagrammen

Naadloze integratie met Microsoft 365-tools zoals Excel en OneNote

Beperkingen van Microsoft Forms

Mist enkele geavanceerde functies

Ondersteunt geen directe betalingsverzameling

Prijzen van Microsoft Forms

Free

Beoordelingen en recensies van Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

📖 Lees ook: Top AI-formulierbouwers

9. Formstack (het beste voor het maken van geautomatiseerde, HIPAA-conforme formulieren)

via Formstack

Naast het maken van formulieren met behulp van AI-aangedreven, code-vrije builders, is Formstack een productiviteitsplatform dat wordt gebruikt in sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de advocatuur. In tegenstelling tot sommige andere Alchemer-alternatieven ondersteunt het dynamische velden, voorwaardelijke content en e-handtekeningen en voldoet het aan de GDPR-, HIPAA- en SOC 2-normen.

Het platform beweert 17 uur per week te besparen door verbinding te maken met CRM's, ERP-systemen en andere tools, waardoor handmatige taken worden verminderd. Het zet gegevens om in inzichten, genereert AI-aangedreven documenten, maakt elektronische handtekeningen mogelijk en houdt de prestaties van formulieren bij.

Beste functies van Formstack

Importeer formulieren van andere platforms met de tool Formulier-importer

Blokkeer spam met onzichtbare reCAPTCHA

Maak snel meerdere formulieren met de AI-formulierbouwer

Krijg toegang tot realtime analyses om waardevolle inzichten te verkrijgen

Beperkingen van Formstack

De gebruikersinterface kan soms wat buggy en verwarrend aanvoelen

Prijzen van Formstack

Formulieren: $ 99/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Suite : $ 299/maand per 3 builder-gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Formstack beoordelingen en reviews

G2: 4,3/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Formstack?

Een G2-recensie zegt:

Formstack voor Salesforce biedt een ongelooflijk naadloze integratie die het genereren van documenten en het verzenden van formulieren moeiteloos maakt. De native ervaring zorgt ervoor dat gegevens rechtstreeks vanuit Salesforce worden doorgegeven, waardoor handmatige invoer wordt geëlimineerd en fouten worden verminderd. De flexibiliteit bij het automatiseren van werkstromen, in combinatie met robuuste aanpassingsmogelijkheden, zorgt voor een soepel en efficiënt proces. Hun ondersteuningsteam is ook responsief en behulpzaam wanneer dat nodig is.

10. Wufoo (het beste voor rapportage en analyse van formulieren)

via Wufoo

Het maken van formulieren hoeft geen karwei te zijn, en Wufoo bewijst dat. Met een eenvoudige drag-and-drop-bouwer en een flexibele Theme Designer kunt u elk formulier aanpassen aan uw merk: logo's, kleuren, lettertypes, het werk.

Voor wie meer nodig heeft dan alleen feedback, ondersteunt het ook betalingsverwerking via integraties met grote providers, waardoor het een solide keuze is voor online winkels, evenementen of donaties. Het is eenvoudig, aanpasbaar en gebouwd om alles snel te laten verlopen.

Beste functies van Wufoo

Bescherm gegevens met 256-bits SSL-encryptie

Maak rapporten op maat met automatisch bijgewerkte dashboards en ingebouwde analyses

Stel limieten in voor formulieren voor het aantal reacties of deadlines

Integreer met meer dan 2300 apps, waaronder PayPal

Beperkingen van Wufoo

De widget-opties zijn beperkt in vergelijking met concurrenten

Het gratis abonnement is zeer beperkt

Ondersteunt geen offline formulieren

Prijzen van Wufoo

Free

Starter: $22/maand

Professioneel: $45/maand

Geavanceerd: $ 113/maand

Ultimate: $286/maand

Beoordelingen en recensies van Qualtrics

G2: 4,2/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Snel formulieren aanmaken en gegevensbeheer stroomlijnen met ClickUp!

Uw enquêtes zijn slechts zo goed als de gegevens en inzichten die ze opleveren. Als u op zoek bent naar Alchemer-alternatieven die meer doen dan alleen enquêtes aanmaken en u helpen actie te ondernemen op basis van uw feedback, dan is ClickUp de perfecte oplossing.

Het combineert de kracht van het aanmaken van enquêtes met robuust taakbeheer, zodat u enquêtereacties automatisch kunt omzetten in uitvoerbare taken. Of u nu werkstromen automatiseert, feedback organiseert of voortgang bijhoudt, ClickUp houdt alles op één plek voor maximale productiviteit.

Nooit meer schakelen tussen platforms of belangrijke details uit het oog verliezen – alleen gestroomlijnde processen en realtime inzichten.

Klaar om te zien hoe het voor u werkt? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en zet uw enquêteresultaten om in zinvolle acties!