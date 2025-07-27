Gratis sjablonen voor sollicitatieplanningen om uw wervingsproces te stroomlijnen

Als het gaat om het plannen van sollicitatiegesprekken, zegt 64% van de recruiters dat het heen en weer sturen van e-mails hun grootste pijnpunt is.

Voeg daar nog HR-uitdagingen aan toe, zoals de beschikbaarheid van interviewers, agendaconflicten en last-minute wijzigingen, en het wordt al snel een chaos. Zonder een waterdicht systeem voor het plannen van sollicitatiegesprekken loopt u het risico veelbelovende kandidaten te verliezen en uw imago als werkgever in gevaar te brengen.

Daarom hebben we de beste gratis sjablonen voor sollicitatieplanningen verzameld, zodat u altijd een voorsprong hebt.

Of u nu voor één rol werft of voor een tiental, met deze tools verloopt alles vlot. Maak van het plannen van sollicitatiegesprekken een zorg minder.

Wat zijn sjablonen voor sollicitatieplanningen?

Sjablonen voor sollicitatieplanningen zijn gestructureerde tools die speciaal zijn ontworpen om uw wervingsproces te stroomlijnen. HR-teams, wervingsmanagers en eigenaren van kleine bedrijven kunnen deze sjablonen gebruiken om hun wervingspijplijn te beheren en planningsconflicten te voorkomen. Ze helpen u bij het beheren van elke stap van het sollicitatieproces, van het eerste gesprek tot de uiteindelijke feedback.

U krijgt een gecentraliseerde weergave van de sollicitatiegegevens, waaronder de namen van kandidaten, de functies waarvoor ze solliciteren en de fasen van het sollicitatieproces, samen met beschikbare data, tijden en toegewezen interviewers.

Zo kunt u de status van sollicitatiegesprekken bijwerken, elke fase van het wervingsproces op schema houden, afstemmen met interne teams en feedback geven op sollicitatiegesprekken.

Kortom, sjablonen voor sollicitatieplanningen zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van wie wie wanneer en waarom interviewt. Ze zorgen voor soepelere communicatie, snellere besluitvorming en een veel betere ervaring voor kandidaten.

👀 Wist u dat? 51% van de wervingsmanagers kan binnen vijf minuten na het begin van een sollicitatiegesprek al beoordelen of een kandidaat geschikt is voor de functie.

Sjablonen voor sollicitatieplanningen

U kunt gratis aanpasbare sjablonen voor het plannen van sollicitatiegesprekken krijgen van ClickUp, de app voor alles op het werk, en andere betrouwbare bronnen. Deze sjablonen zijn ontworpen om uw proces soepel te laten verlopen, uw team gesynchroniseerd te houden en indruk te maken op uw kandidaten.

Dit zijn de beste sjablonen om georganiseerd en efficiënt te blijven:

1. ClickUp-sjabloon voor werkroosters voor werknemers

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de planning van het HR-team en de voortgang van interviewtaken met de sjabloon voor het werkrooster van ClickUp

Het jongleren met de diensten, beschikbaarheid en werklast van HR-teams kan een grote hoofdpijn zijn voor recruiters en HR-teams. De sjabloon voor het werkrooster van ClickUp helpt u door de personeelsplanning te stroomlijnen, de roosters van het recruitmentteam te organiseren, de bandbreedte te bewaken en de voortgang van het sollicitatieproces bij te houden.

Deze sjabloon biedt de volgende mogelijkheden:

Plan werkroosters visueel voor uw HR-teams, zodat zij voldoende tijd hebben om het sollicitatieproces voor kandidaten te beheren

Identificeer en synchroniseer cruciale taken voor sollicitatiegesprekken met de beschikbaarheid en wervingsvaardigheden van specifieke HR-medewerkers

Houd de status en voortgang van wervingstaken voor specifieke functies bij met aangepaste statussen

Monitor Taak Afhankelijkheden in het interviewproces om ervoor te zorgen dat iedereen in uw recruitment team voorbereid is op interviews op locatie en virtuele interviews

Stel deadlines in voor het communiceren van het schema aan medewerkers met ClickUp Mijlpalen

🔑 Ideaal voor: Het plannen van de diensten van het wervingsteam, het monitoren van beschikbaarheid en het helpen van recruiters bij het plannen op basis van tijdlijnen en werklast

2. Sjabloon voor het blokken van agenda's in ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blokkeer sollicitatieplanningen eenvoudig met de sjabloon voor het blokkeren van planningen van ClickUp

40% van de kandidaten verwacht binnen zes dagen na het solliciteren een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Als u die termijn overschrijdt, loopt u het risico toptalent mis te lopen.

Met de sjabloon voor het blokkeren van ClickUp-agenda's kunt u die deadline halen door u op de hoogte te houden van de tijdlijnen van sollicitatiegesprekken, de beschikbaarheid van teams en openstaande taken. U kunt nauwkeurig data toewijzen aan elke kandidaat, waardoor overlappingen en lange vertragingen worden voorkomen.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Plan snel en nauwkeurig sollicitatiegesprekken op locatie en via video

Wijs geschikte recruiters toe aan interviewtaken voor een specifieke functie

Begrijp de afhankelijkheid tussen rekruteringstaken en zorg ervoor dat belanghebbenden beschikbaar zijn

Open taakblokken in 7 verschillende weergaven met aangepaste weergaven, zodat u uw planning eenvoudig kunt visualiseren en organiseren

🔑 Ideaal voor: Het organiseren van sollicitatieplanningen, het voorkomen van kalenderconflicten en het op schema houden van het wervingsproces, waarbij de kandidaat centraal staat

3. Sjabloon voor uurlijkschema van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Laat recruiters elk uur van hun dag plannen met de sjabloon voor uurschema's van ClickUp

Een duidelijk uurschema zorgt ervoor dat sollicitatiegesprekken scherp en to the point blijven. Het helpt u strategische vragen te stellen zonder dingen te rekken, zodat kandidaten betrokken blijven en u de inzichten verzamelt die u nodig hebt.

Met de sjabloon voor het uurrooster van ClickUp kunt u elke wervingstaak in kaart brengen, zodat elk sollicitatiegesprek gericht en efficiënt verloopt en aansluit bij uw wervingsdoelen.

Dit helpt u:

Verhoog de productiviteit van sollicitatiegesprekken door duidelijke doelen en prioriteiten in te stellen in de deelbare ClickUp-kalender

Houd het wervingsproces georganiseerd met een flexibele maar gestructureerde dagelijkse tijdlijn

Monitor de voortgang ten opzichte van de wervingsdoelstellingen via de taakweergave

Gebruik vier verschillende aangepaste statussen, zoals Geannuleerd, Voltooid, In uitvoering en Nog te doen, om te zien welke sollicitatiegesprekken nog in de pijplijn zitten, welke klaar zijn en welke zijn geannuleerd en opnieuw zijn ingepland

🔑 Ideaal voor: Het structureren van dagelijkse werkstromen voor werving, het op schema blijven met sollicitatiegesprekken en het behouden van volledige zichtbaarheid in de wervingspijplijn

🧠 Leuk weetje: Google, bekend om zijn lastige vragen, vroeg een kandidaat ooit: "Hoeveel basketballen passen er in deze kamer?" Spoiler alert: ze waren niet op zoek naar een nummer, maar wilden het probleemoplossingsproces zien.

4. Sjabloon voor blokplanning van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan blokken voor sollicitatiegesprekken op basis van de voorkeur van kandidaten en de beschikbaarheid van recruiters met de sjabloon voor blokplanning van ClickUp

Het vinden van een interviewtijdstip dat voor iedereen werkt, is de grootste uitdaging voor recruiters bij het plannen van interviews. Zonder duidelijk zicht op de beschikbaarheid van uw HR-team kunt u uitnodigingen voor interviews met verkeerde data versturen en worstelen met overlappende recruitmenttaken.

De sjabloon voor blokplanning van ClickUp biedt een snelle en eenvoudige manier om de planningen van het wervingsteam te maken en aan te passen.

Gebruik dit sjabloon om:

Visualiseer en prioriteer recruitmenttaken met eenvoudige drag-and-drop-functies

Organiseer projecten in blokken in een gedeelde ruimte, zodat iedereen weet wanneer de volgende sollicitatiegesprekken gepland staan

Beheer middelen zoals talentbeoordelingstools , wervingshandboeken en handleidingen voor meerdere wervingsteams op één plek

Herschik sollicitatiegesprekken in de ClickUp-kalender, zodat iedereen op de hoogte blijft in geval van onvoorziene omstandigheden

🔑 Ideaal voor: Het coördineren van interviewtijden voor meerdere functietitels en iedereen op één lijn houden met realtime kalenderupdates

💡 Pro-tip: Houd uw planning bij met de ClickUp-kalenderfunctie, uw alles-in-één hub voor het beheren van taken, deadlines en de beschikbaarheid van teams. Synchroniseer met Google of Outlook, sleep taken tussen weergaven en plan uw week met volledige zichtbaarheid van alle projecten. Plan uw taken met prioriteit automatisch in met de AI-kalender van ClickUp

5. Sjabloon voor persoonlijke beschikbaarheid van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beoordeel de dagelijkse en wekelijkse planningen van individuele recruiters met de sjabloon voor persoonlijke beschikbaarheid van ClickUp

Eerst moet u de individuele agenda's van alle leden kennen om de beschikbaarheid van het wervingsteam te bepalen. Gebruik de sjabloon voor persoonlijke agenda's van ClickUp om te zien welke taken ze in de pijplijn hebben, wanneer deze moeten worden uitgevoerd en of deze kunnen worden verplaatst om plaats te maken voor dringende sollicitatiegesprekken.

Met dit sjabloon kunt u:

Visualiseer en pas uw weekplanning in realtime aan in de gedeelde kalender

Gebruik de kalenderweergave van ClickUp om uw planning in kaart te brengen en uw taken, gebeurtenissen en afspraken op tijd te voltooien

Houd de beschikbaarheid en aankomende activiteiten van wervingsmanagers en andere recruiters in één oogopslag bij om tijdlijnen voor sollicitatiegesprekken te plannen

Identificeer en los mogelijke conflicten in de planning van sollicitatiegesprekken van tevoren op

🔑 Ideaal voor: De beschikbaarheid van teamleden controleren en wekelijkse afspraken plannen om de planning van sollicitatiegesprekken te optimaliseren en conflicten met lopende wervingstaken te voorkomen.

💡 Pro-tip: Vraag ClickUp Brain om een gratis tijdslot voor u en een collega-interviewer te plannen, laat het vervolgens automatisch kalendergebeurtenissen aanmaken en herinneringen versturen, zodat u niets mist. Gebruik ClickUp Brain om direct vergaderingen te plannen

6. Sjabloon voor kalenderplanner van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan sollicitatiegesprekken, voeg data toe en stel herinneringen in met de sjabloon voor kalenderplanning van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning verandert uw gewone kalender in een strategisch hulpmiddel voor het plannen van sollicitatiegesprekken. U kunt wervingstaken voor de week of de maand van tevoren plannen. Dit helpt het wervingsteam om de uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken te versturen en hun agenda's dienovereenkomstig te plannen.

Dit sjabloon helpt u daarbij:

Blijf georganiseerd en op schema met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken om effectieve sollicitatiegesprekken te voeren

Analyseer uw taken en doelen om optimale interviewtijdstippen te vinden en stuur automatisch interviewuitnodigingen naar kandidaten met de ClickUp-kalender

Deel deadlines en andere belangrijke wervingsdata in de kalender om kandidaten en recruiters op de hoogte te houden

Pas de schema's voor panelgesprekken aan zonder de tijdlijn van de werving in de war te brengen

Controleer de algemene werkstroom en voortgang van het wervingsproces

🔑 Ideaal voor: Het opzetten van een duidelijke, gedeelde weergave van interviewplanningen en tijdlijnen voor het wervingsproces, zodat het proces efficiënt en collaboratief verloopt

7. ClickUp-sjabloon voor vergaderingen

Gratis sjabloon downloaden Verander sollicitatiegesprekken in traceerbare taken met de ClickUp-sjabloon voor vergaderingen

Wanneer u meerdere sollicitatiegesprekken hebt gepland voor verschillende functietitels, kan het voor recruiters lastig zijn om al die afspraken te onthouden. Dit leidt tot vertragingen bij het versturen van uitnodigingen, gemiste sollicitatiegesprekken en gefrustreerde kandidaten.

Gebruik de sjabloon voor vergaderingen van ClickUp om geplande sollicitatiegesprekken bij te houden en het wervingsteam op schema te houden. Met deze sjabloon kunt u:

Wijs on-site en virtuele sollicitatievergaderingen toe aan de juiste recruiters

Plan een datum en tijdstip voor een sollicitatiegesprek op basis van de beschikbaarheid van de betrokkenen

Gebruik ClickUp Taakbeheer om taken een kleurcode of tag toe te wijzen op basis van functietitel, interviewer of fase van het interview, zodat u gemakkelijk onderscheid kunt maken tussen verschillende interviewafspraken

Voeg links naar vergaderingen, checklists en interviewvragen toe om de persoonlijkheid en kwalificaties voor elke titel te beoordelen

Stel herinneringen in om recruiters en kandidaten op de hoogte te brengen van aankomende sollicitatiegesprekken

🔑 Ideaal voor: Het organiseren van sollicitatiegesprekken voor meerdere openstaande rollen en het systematisch versturen van herinneringen

Met ClickUp hebben we de tijd die nodig is om taken te versturen en uit te voeren teruggebracht van een paar dagen naar een paar uur. Nu weten mensen welke taken er nog openstaan voor hun onboarding en wat ze moeten doen – iets wat een nachtmerrie is om via e-mail te organiseren. Dankzij sjablonen zijn managers slechts één klik verwijderd van het maken van onboarding-borden voor elke nieuwe medewerker. Gamechanger.

8. Sjabloon voor sollicitatiegesprekken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel een samenwerkingsraamwerk voor sollicitatiegesprekken op met de sjabloon voor het sollicitatieproces van ClickUp

Gestructureerde sollicitatiegesprekken hebben een hogere validiteitscoëfficiënt, waardoor ze effectiever zijn bij het selecteren van geschikte kandidaten. Om sollicitatiegesprekken te structureren, moet u een standaardproces opstellen dat elke recruiter moet volgen.

Met de sjabloon voor het sollicitatieproces van ClickUp kunt u een gestandaardiseerd en herhaalbaar sollicitatiekader opzetten, zodat elke kandidaat eerlijk en consistent wordt beoordeeld.

Met dit sjabloon kunt u:

Ontwerp, test en optimaliseer uw sollicitatieproces

Beoordeel kandidaten snel, nauwkeurig en eerlijk

Bepaal samen met uw wervingsteam welke interviewformats en -stijlen geschikt zijn

Stel interviewvragen op voor verschillende functies, zodat recruiters alle benodigde informatie kunnen verzamelen

🔑 Ideaal voor: Het verminderen van vooringenomenheid en het waarborgen van een consistente evaluatie van kandidaten voor elke functie.

💡 Pro-tip: Je kunt ook de vooraf ingestelde AI-agents van ClickUp vragen om je te herinneren aan interviews voor die dag. Op basis van je kalender kan het je geplande interview weergeven als de juiste trigger wordt gegeven. Voeg een prompt toe aan het veld en voeg triggers toe

9. ClickUp sjabloon voor interviewbeheer en rapportage

Gratis sjabloon downloaden Verzamel en beheer eenvoudig prestatierapporten van kandidaten met de sjabloon voor interviewbeheer en rapportage van ClickUp

Keuze te moeilijk vanwege het grote aantal sollicitatiegesprekken? De sjabloon voor sollicitatiegesprekken en rapportage van ClickUp helpt u de juiste persoon te kiezen uit een groot aantal kandidaten. U krijgt een kort overzicht van de positie van de kandidaat in het wervingsproces en zijn of haar prestaties op één plek.

U kunt kandidaten een ID toewijzen en deze gebruiken om naar specifieke profielen te zoeken. Zie het als een systeem voor het bijhouden van sollicitanten, maar dan veel eenvoudiger.

Dit sjabloon helpt u daarbij:

Houd een lijst bij van alle sollicitanten en hun status in één overzichtelijke werkruimte, zodat geen enkele kandidaat tijdens het wervingsproces over het hoofd wordt gezien

Werk de status bij naarmate kandidaten verschillende fasen van het sollicitatieproces doorlopen, zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven en het risico op miscommunicatie of gemiste stappen wordt verminderd

Voeg aangepaste velden toe, zoals culturele fit , communicatieve vaardigheden, ervaring, sollicitatiebestand en technische vaardigheden, aan het dossier van elke kandidaat

Verzamel alle interviewgegevens en feedback in uitgebreide rapporten met behulp van ClickUp Documenten , die eenvoudig kunnen worden gedeeld met het wervingsteam voor gezamenlijke besluitvorming

🔑 Ideaal voor: Het opzetten van een eenvoudige en georganiseerde manier om sollicitanten bij te houden, prestaties te evalueren en de meest geschikte kandidaten voor de functie en de bedrijfscultuur te selecteren.

Ik herinner me dat we begin 2021 een hele reeks producten op de markt wilden brengen. We misten deadlines, we hadden problemen. Mensen communiceerden niet met elkaar. We wisten niet wie er beslissingen moest nemen. We hebben een paar slimme mensen aangenomen, maar ik zou zeggen dat ClickUp de ruggengraat van het bedrijf is geworden, vooral voor geweldige werkstromen.

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een eerlijk en inclusief wervingsproces met de sjabloon voor het werven van kandidaten van ClickUp

Onbewuste vooroordelen bij werving kunnen de eerlijkheid van uw wervingsproces beïnvloeden. Met een meetbaar beoordelingssysteem helpt de sjabloon voor het aannemen van kandidaten van ClickUp deze vooroordelen te verminderen. U kunt bijhouden hoe elke kandidaat wordt beoordeeld, de eerlijkheid van beoordelingen evalueren en uw proces transparant en consistent houden.

Deel bovendien feedback met kandidaten om hun ervaring te verbeteren, zelfs als ze niet zijn geselecteerd.

Gebruik dit sjabloon om:

Evalueer kandidaten nauwkeurig met aanpasbare beoordelingsschalen

Blijf georganiseerd met checklists, deadlines en andere herinneringen

Gebruik de tabelweergave en bijhouden-borden om de kwalificaties en beoordelingen van kandidaten naast elkaar te bekijken en te vergelijken

Leg alle benodigde gegevens over de kandidaat vast en organiseer ze overzichtelijk

🔑 Ideaal voor: het minimaliseren van vooringenomenheid, het verbeteren van transparantie en het waarborgen van een eerlijke beoordeling van elke kandidaat

👀 Wist u dat? 67% van de tijd van een recruiter wordt besteed aan het coördineren van sollicitatieplanningen.

11. ClickUp-sjabloon voor werving en aanwerving

Gratis sjabloon downloaden Krijg toegang tot scorekaarten van kandidaten en organiseer wervingstaken met de sjabloon voor werving en aanwerving van ClickUp

De sjabloon voor werving en aanwerving van ClickUp is ook een geweldige tool om uw wervingsproces eerlijk en meetbaar te houden. Het organiseert uw wervingstaken, slaat sollicitaties op en biedt scorekaarten om de juiste kandidaten naar de volgende fase te brengen.

Met dit sjabloon kunt u:

Houd kandidaten tijdens het hele wervingsproces bij met interviewscorekaarten

Organiseer sollicitatieformulieren in mappen voor elke openstaande positie

Gebruik ClickUp-automatisering om taken toe te wijzen, herinneringen te versturen en statussen bij te werken terwijl kandidaten door het proces gaan, waardoor handmatig werk en vertragingen tot een minimum worden beperkt

Visualiseer en beheer tijdlijnen met Gantt- en tijdlijnweergaven, zodat deadlines en afhankelijkheden duidelijk zijn

Synchroniseer met externe kalenders (Google Agenda, Outlook), vacaturebanken en e-mail om alle wervingsactiviteiten verbonden en up-to-date te houden

🔑 Ideaal voor: Het creëren van een gecentraliseerd systeem voor het beheren van vacatures, het objectief beoordelen van kandidaten en het stroomlijnen van het wervingsproces, van sollicitatie tot definitieve aanwerving.

💡 Pro-tip: Een duidelijke e-mail met een tijdige planning van het sollicitatiegesprek verhoogt de respons van kandidaten en zet de toon voor een professionele ervaring. Vermeld het type sollicitatiegesprek (telefonisch of video), de beschikbare tijdstippen, de link naar de vergadering (indien virtueel) en de gegevens van de interviewer. Om heen-en-weer-gepraat te voorkomen, kun je ook een gedeelde kalender gebruiken, zoals ClickUp Calendar, of deze integreren met tools voor het boeken van afspraken, zoals Calendly.

12. Sjabloon voor checklist voor werving van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Voeg een checklist toe aan elke wervingstaak met de sjabloon voor de wervingschecklist van ClickUp

Kandidaten die een slechte wervingservaring melden, zullen minder snel opnieuw solliciteren of anderen aanbevelen. En tijdens drukke wervingscycli kunnen zelfs de meest ijverige recruitmentteams stappen missen of de voortgang uit het oog verliezen.

Maak hun werk gemakkelijker met de sjabloon voor de ClickUp-checklist voor werving. Deze sjabloon bevat alle cruciale stappen in een eenvoudige, traceerbare checklist die u aan elke wervingstaak kunt toevoegen.

Met dit sjabloon kunt u:

Zorg ervoor dat uw team de details heeft gecommuniceerd aan de kandidaten die naar de volgende fase zijn doorgegaan en informeer degenen die dat niet zijn

Biedt een consistente en georganiseerde manier om sollicitaties te beoordelen

Wijs vervolgacties toe, houd afhankelijkheid bij en zorg ervoor dat niets wordt gemist tijdens intensieve wervingsperiodes

Houd papierwerk bij, zoals kwalificatiebewijzen, geheimhoudingsverklaringen en arbeidsovereenkomsten

🔑 Ideaal voor: Het opzetten van een herhaalbaar proces waarbij geen enkele belangrijke stap wordt overgeslagen, vooral tijdens drukke en snelle wervingscycli.

13. Sjabloon voor HR-overzicht van sollicitatiegesprekken door Template. Net

De sjabloon voor een sollicitatiegesprek van Template. Net is een eenvoudige sjabloon om alle details over uw aankomende sollicitatiegesprekken voor uw bedrijf vast te leggen. U kunt het kantooradres opgeven, een gedetailleerde functieomschrijving geven en een standaard vragenlijst opstellen.

Gebruik dit sjabloon om:

Geef het kantooradres en een routebeschrijving voor sollicitatiegesprekken op locatie

Stel een agenda voor het sollicitatiegesprek op, zodat beide partijen op één lijn zitten

Maak een lijst met vragen die de recruiter moet stellen tijdens de panelgesprekken

Stel beoordelingscriteria voor kandidaten vast en leg de vereiste kwalificaties vast voor eerlijke sollicitatiegesprekken

🔑 Ideaal voor: Interviewers op één lijn houden en kandidaten op de hoogte houden, terwijl het interviewproces voor alle afdelingen en functies wordt gestandaardiseerd.

📮 ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te kunnen doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstromen op te zetten. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open slots in uw kalender op basis van prioriteitsniveaus. U kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

14. Sjabloon voor bevestigingsbrief voor sollicitatiegesprek door Template. Net

Het opstellen van verschillende e-mails om interviews te bevestigen is een andere repetitieve taak in de toch al drukke agenda van uw HR-team. Dit wordt nog moeilijker tijdens drukke wervingscycli. De sjabloon voor bevestigingsbrieven voor interviewplanningen van Template. Net vereenvoudigt dit met een aanpasbare e-mailsjabloon.

Deze sjabloon kan u helpen:

Stel een aantrekkelijke uitnodiging voor een sollicitatiegesprek op met de bedrijfsnaam, details over de functie en het tijdstip van het gesprek

Nodig kandidaten voor meerdere posities op tijd uit zonder dat u individuele e-mails hoeft te schrijven

Pas de onderwerpregel aan en stem de tekst van de e-mail af op verschillende vacatures

🔑 Ideaal voor: Het snel versturen van gepersonaliseerde uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken met alle belangrijke details in een professionele toon.

📖 Lees ook: Meer informatie over een dag uit het leven van een recruiter

15. Sjabloon voor wekelijks sollicitatiegesprek door Template. Net

De sjabloon voor wekelijkse sollicitatieplanningen van Template. Net is een ideaal kader voor het beheren van sollicitatieplanningen voor elke week. U kunt de beschikbaarheid van uw team bespreken en de data en sollicitatiemomenten in een gedeeld document noteren.

Met dit sjabloon kunt u:

Laat uw recruiters weten wie ze wanneer gaan interviewen en voor welke titel, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden

Geef recruiters de mogelijkheid om de planning te bekijken en buffers aan te vragen als ze extra tijd nodig hebben

Maak aantekeningen over uw verwachtingen voor de sollicitatiegesprekken van deze week of over hoe u het bedrijf kunt introduceren, zodat HR-teams effectievere sollicitatiegesprekken kunnen voeren

🔑 Ideaal voor: Het organiseren en beheren van wekelijkse sollicitatieplanningen.

16. Sjabloon voor e-mail met sollicitatieplanner van Workable

via Workable

Begin goed door de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek te personaliseren met de sjabloon voor e-mails met sollicitatieplanningen van Workable. Deze sjabloon laat u precies zien hoe u een onderwerpregel opstelt, uw functietitel introduceert en de e-mail opmaakt om een goede indruk te maken op de kandidaat.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Communiceer de tijd en datum van het sollicitatiegesprek en de standaardverwachtingen van de kandidaat

Vraag hen om hun voorkeursdata door te geven in het gedeelte 'volgende data' in de e-mail

Pas bulk-e-mails aan voor elke openstaande vacaturetitel

Beschrijf de volgende stappen voor de vervolginterviews om de verwachtingen van de kandidaat te verduidelijken

🔑 Ideaal voor: het bevestigen van sollicitatiegesprekken en het leggen van een eerste contact met de kandidaat.

17. Sjabloon voor sollicitatiegesprekken van Pocket HRMS

via Pocket HRMS

De sjabloon voor sollicitatieplanningen van Pocket HRMS is ideaal voor het uitnodigen van kandidaten voor sollicitatiegesprekken op locatie. Hierin staat hoe u uw kantoor moet aansturen en welke documenten de kandidaat moet meenemen. U kunt de sjabloon aanpassen aan de functietitels waarvoor u personeel zoekt.

Met dit sjabloon kunt u:

Bevestig sollicitatiegesprekken op locatie met kandidaten

Laat kandidaten hun gewenste data en tijden voor het sollicitatiegesprek selecteren

Geef de dress code en vereiste documenten voor een sollicitatiegesprek bij uw bedrijf op

🔑 Ideaal voor: Het op grote schaal versturen van gepersonaliseerde uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken op locatie.

19. Sjabloon voor sollicitatieformulier door Jotform

via Jotform

Bent u het beu om elke kandidaat steeds opnieuw te vragen wanneer hij beschikbaar is? Gebruik het sjabloon voor een sollicitatieformulier van Jotform om kandidaten zelf hun voorkeursdata, tijdstippen en meer te laten kiezen via een aanpasbaar formulier.

Dit sjabloon helpt u daarbij:

Verzamel belangrijke gegevens over kandidaten

Laat kandidaten een interviewschema selecteren uit uw beschikbare tijdvakken

Kies een gewenst format uit telefonisch interview, video-interview of interview op locatie

🔑 Ideaal voor: Het wegwerken van knelpunten in de planning en het geven van meer controle aan kandidaten over het sollicitatieproces.

💡 Pro-tip: Stuur vooraf een checklist voor het video-interview, inclusief technische vereisten, back-upopties en dresscode. Controleer bovendien altijd de internetverbinding en de instellingen op de achtergrond om afleiding te voorkomen. Dit zorgt voor een soepele interactie en helpt kandidaten om hun professionele ervaring effectief te presenteren. Lees voor meer informatie de tips voor het voorbereiden van een interview op afstand.

Wat maakt een sjabloon voor een goed sollicitatiegesprek?

Gratis HR-sjablonen kunnen u tijd, geld, gezond verstand en reputatie besparen. Maar daarvoor moeten ze wel aan een aantal specifieke eisen voldoen, zoals:

Duidelijke structuur en criteria: Lijsten met bedrijfsnaam, namen van kandidaten, rollen, fasen van het interview, tijdstippen en gegevens van de interviewer in een overzichtelijk format. Bevat velden waarin recruiters hun beschikbaarheid kunnen invoeren om panelgesprekken te coördineren

Zichtbaarheid van conflicten: markeert overlappende planningen en onbeschikbaarheid van interviewers om problemen bij het boeken te voorkomen. Helpt fouten te identificeren en corrigeren om frequente herplanningen te voorkomen en vanaf het begin een professionele toon te behouden

Aanpassingsopties: Hiermee kunt u velden toevoegen of verwijderen op basis van uw interviewproces en rolspecifieke behoeften. Biedt flexibiliteit om de sjabloon aan te passen voor meerdere wervingscycli

Bijhouden van fasen: Houdt kandidaten bij in elke fase: eerste sollicitatiegesprek, technische rondes en Houdt kandidaten bij in elke fase: eerste sollicitatiegesprek, technische rondes en follow-up na het sollicitatiegesprek . Inclusief aanpasbare e-mails voor uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken met onderwerpregels en sjablonen die u in elke stap kunt automatiseren

Samenwerkingstools: Hiermee kunnen recruiters, hiring managers en interviewers aantekeningen toevoegen, feedback delen en beschikbaarheid bijwerken op één plek. Zo blijft iedereen op één lijn en is een consistente kandidaat-ervaring gegarandeerd

Planning van follow-up: biedt ruimte om volgende stappen vast te leggen, zoals vervolginterviews, beslissingsdata en deadlines voor feedback. Houdt kandidaten op de hoogte en betrokken tijdens het hele sollicitatieproces

Ondersteuning voor meerdere rollen: Beheer sollicitatieplanningen voor meerdere rollen en afdelingen in één sjabloon. U hoeft niet langer aparte kalenders bij te houden voor elke vacature

Plan sollicitatiegesprekken efficiënt en stroomlijn uw wervingsproces met ClickUp

Alle bovengenoemde sjablonen hebben functies die het plannen van sollicitatiegesprekken eenvoudiger maken.

Maar ClickUp is de beste keuze om eenvoudig sollicitatiegesprekken in te plannen met de beste sjablonen en uw wervingscyclus consistent en gecentraliseerd te houden. Het kan worden gebruikt als HR-software en als kennisbank voor uw hele wervingsteam.

Gebruik ze om kandidaten op de hoogte te houden, recruiters op één lijn te houden en cyclustijden te beperken.

Bovendien kan het worden geïntegreerd met meer dan 1000 platforms, zodat u uw bestaande recruitmenttechnologie eenvoudig kunt synchroniseren met ClickUp.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en organiseer moeiteloos al uw sollicitatiegesprekken!