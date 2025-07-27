Gratis sjablonen voor gebruikersonderzoek om uw UX-inzichten en planning te stroomlijnen

Een product ontwerpen zonder met gebruikers te praten is als een liefdesbrief schrijven aan een vreemde en hopen dat deze aanslaat. Je weet wel welke woorden je moet gebruiken, maar het zal nooit indruk maken!

Gebruikersonderzoek is een cruciaal onderdeel van het productontwikkelingsproces. Het geeft UX-ontwerpers, productmanagers en onderzoekers de inzichten die nodig zijn om oplossingen te bouwen die echt werken. Daarom is een solide sjabloon voor gebruikersonderzoek essentieel voor uw UX-team.

Of u nu interviews houdt, bruikbaarheidstests plant of onderzoeksresultaten analyseert, sjablonen helpen u georganiseerd, gefocust en afgestemd te blijven binnen teams.

In deze gids hebben we de beste gratis sjablonen voor UX-onderzoekabonnementen verzameld om uw werkstroom te stroomlijnen, zodat u minder tijd kwijt bent aan het ordenen van chaos en meer tijd kunt besteden aan het creëren van ervaringen waar uw gebruikers dol op zullen zijn.

👀 Wist u dat? 88% van de gebruikers komt niet terug naar een website na een slechte ervaring. Dit betekent dat bijna negen op de tien potentiële bezoekers kunnen verdwijnen, alleen omdat de gebruikerservaring niet aan hun verwachtingen voldeed.

Wat zijn sjablonen voor gebruikersonderzoek?

Sjablonen voor gebruikersonderzoek zijn vooraf gestructureerde documenten of digitale formats die helpen bij het stroomlijnen van het proces van het plannen, uitvoeren en analyseren van gebruikersonderzoek. Deze sjablonen maken het eenvoudiger om onderzoeken te plannen, inzichten te verzamelen en teams op één lijn te houden met betrekking tot de behoeften en het gedrag van gebruikers.

Met een sjabloon voor gebruikersonderzoek kunt u:

Definieer duidelijk uw onderzoeksdoelstellingen en -omvang

Zorg voor consistentie tussen verschillende onderzoeksprojecten

Gebruik herbruikbare formats voor scripts, interviewvragen en aantekeningen en bespaar tijd

Verbeter de samenwerking tussen ontwerp-, product- en onderzoeksteams

Zet ruwe data sneller om in zinvolle inzichten

Deze sjablonen zijn waardevol voor UX-ontwerpers, productmanagers, marketeers en designonderzoekers die een betrouwbaar raamwerk nodig hebben om hun gebruikersonderzoek gefocust en efficiënt te houden.

👀 Wist u dat? Investeren in gebruikerservaring (UX) levert aanzienlijke opbrengsten op. Voor elke dollar die aan UX wordt besteed, kunnen bedrijven een rendement tot wel 100 dollar verwachten, wat neerkomt op een ROI van 9900%. Deze statistiek onderstreept de financiële voordelen van het prioriteren van gebruikersonderzoek en -ontwerp.

Beste sjablonen voor gebruikersonderzoek

1. Sjabloon voor ClickUp-abonnement voor gebruikersonderzoek

Maak gestructureerde, efficiënte en inzichtelijke onderzoeksplannen met de sjabloon voor gebruikersonderzoek van ClickUp

De sjabloon voor gebruikersonderzoek van ClickUp is een uitgebreide, beginnersvriendelijke tool die is ontworpen om uw gebruikersonderzoek van begin tot eind te stroomlijnen.

Deze UX-sjabloon voor onderzoek vereenvoudigt het gebruikersonderzoek door u stap voor stap door activiteiten voor het opstellen van persona's te leiden. Met gestructureerde layouts en vooraf gedefinieerde velden begint u niet vanaf nul, maar bouwt u voort op een beproefd raamwerk dat zorgt voor duidelijkheid en consistentie.

Deze gratis sjabloon helpt u:

Gebruik het gedeelte Probleemstelling om problemen van gebruikers en bedrijven te definiëren en triggers voor onderzoek te documenteren, zoals ontevredenheid van klanten of dalende statistieken

Wijs taken toe en houd bij wie verantwoordelijk is voor welke onderdelen van het gebruikersonderzoek met de ClickUp-bordweergave

Identificeer de behoeften, motivaties en gedragingen van uw doelgroep om toekomstige productbeslissingen te onderbouwen. Gebruik ClickUp Documenten om ideeën te brainstormen en het doel van uw gebruikersonderzoek vast te stellen

🔑 Ideaal voor: UX-ontwerpers, productmanagers, onderzoekers en cross-functionele teams die een gestructureerde aanpak nodig hebben voor het plannen en uitvoeren van gebruikersonderzoek.

2. Sjabloon voor gebruikersonderzoek van ClickUp

Plan, houd bij en organiseer elk onderdeel van uw gebruikersonderzoek op één plek met de sjabloon voor gebruikersonderzoek van ClickUp

Het gedrag van gebruikers is nooit statisch. Naarmate voorkeuren, routines en verwachtingen veranderen, wordt het cruciaal om afgestemd te blijven op uw publiek.

Met de sjabloon voor gebruikersonderzoek van ClickUp kunt u deze veranderingen duidelijk en snel vastleggen en erop reageren. Met meer dan 10 aanpasbare velden kunt u uw targetprofielen opnieuw definiëren, feedback verzamelen over specifieke productfuncties en gebieden identificeren die nader moeten worden onderzocht.

Deze sjabloon maakt onderzoek na de lancering duidelijk en bruikbaar door u in staat te stellen:

Wijs gerelateerde taken rechtstreeks vanuit het sjabloon toe aan teamgenoten voor een snellere uitvoering en afgestemde besluitvorming

Verzamel zinvolle feedback via ingebouwde ClickUp-formulieren en enquêtes die rechtstreeks naar bestaande gebruikers worden verzonden

Krijg toegang tot gebruikersgegevens en organiseer deze in speciale aangepaste weergaven zoals Inzichten, Onderzoeksproces en Actie nodig

🔑 Ideaal voor: UX-onderzoekers, productmanagers en ontwerpteams die gebruikersonderzoeken willen uitvoeren en feedback willen integreren in productontwikkeling.

💡 Pro-tip: Voer gebruikersonderzoek uit in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces. Dit voorkomt dure herontwerpen achteraf. Door in het begin de behoeften van gebruikers en mogelijke problemen te identificeren, zorgt u ervoor dat producten in één keer goed worden gebouwd, wat tijd en middelen bespaart.

3. ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen

Stel een uitgebreid klantprofiel op met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen door onderzoeksinzichten te ordenen en gebruikersscenario's in kaart te brengen

Krijg een duidelijk beeld van wie uw gebruikers werkelijk zijn met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen. Hiermee kunt u gedetailleerde, aanpasbare klantprofielen of persona-kaarten maken om productontwikkeling, marketing en gebruikersonderzoek te sturen.

Deze sjabloon voor gebruikersprofielen is ontworpen om aan uw onderzoeksdoelen te worden aangepast en stelt u in staat om profielen te ordenen en categoriseren op basis van branche, functie of dienstensegment. U kunt meerdere profieltypes aanmaken binnen elke categorie, waardoor u eenvoudig diverse gebruikersgroepen kunt analyseren.

Deze sjabloon helpt u bij het creëren van effectieve gebruikersprofielen voor gerichte outreach. Hiermee kunt u:

Start vooraf opgestelde formulieren voor gebruikersprofielen om relevante informatie te verkrijgen, zoals naam, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, salaris, beroep en internetgebruik

Pas elk profiel aan door velden toe te voegen of te verwijderen, zodat het aansluit bij de onderzoeksbehoeften van uw team

Upload afbeeldingen om elke persona een visuele identiteit te geven en ze binnen uw werkruimte te onderscheiden

🔑 Ideaal voor: Productteams, marketeers en UX-onderzoekers die hun target gebruikers willen begrijpen, op data gebaseerde persona's willen creëren en weloverwogen beslissingen willen nemen.

💡 Pro-tip: Weet u niet zeker waar u moet beginnen met uw vragenlijst voor gebruikersonderzoek? Maak gebruik van de AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain. Deze kan vragen op maat voorstellen op basis van de doelen van uw project, uw doelgroep en de fase van uw onderzoek. Genereer snelle vragenlijsten of volledige gebruikersonderzoekscampagnes met ClickUp Brain

4. ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen

Overbrug de kloof tussen de behoeften van gebruikers en productfuncties met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen

Als u producten bouwt die echt aan de behoeften van uw gebruikers voldoen, is het essentieel dat u hun verwachtingen begrijpt. Met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersverhalen kunt u de behoeften van gebruikers op een gestructureerde, agile manier in kaart brengen en gebruikersinzichten omzetten in duidelijke, uitvoerbare taken voor uw hele ontwikkelingscyclus.

Het biedt meer dan 15 flexibele weergaven, waaronder een werklastweergave voor het plannen van de capaciteit van teams. Er is ook een kalenderweergave voor tijdlijnen voor releases, zodat u de werkstroom van verhalen eenvoudig kunt volgen en ervoor kunt zorgen dat niets door de mazen van het net glipt.

Wat u met dit sjabloon kunt doen:

Documenteer gedetailleerde gebruikersverhalen met een consistent format, zoals: Als [gebruiker] wil ik [doel] zodat [reden]

Prioriteer gebruikersverhalen op basis van urgentie, impact of haalbaarheid

Verdeel verhalen in taken en subtaken en houd ze bij tijdens sprints

Gebruik deze ClickUp Whiteboard -sjabloon om teams in staat te stellen gebruikersverhalen in kaart te brengen, feedback te organiseren en elke functie af te stemmen op een echt doel van de gebruiker

🔑 Ideaal voor: Agile productmanagers, UX-ontwerpers en softwareontwikkelaars die hun productroadmap willen afstemmen op het gedrag van gebruikers en ervoor willen zorgen dat elke functie meetbare waarde oplevert.

Hier volgt een korte handleiding voor het gebruik van ClickUp als UX/UI-ontwerper:

5. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Breng de reis van uw gebruikers duidelijk en met vertrouwen in kaart met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Of u nu net begint met persona-onderzoek of uw volgende product-sprint plant, de ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen kan uw steunpilaar zijn. Het is een flexibele, beginnersvriendelijke whiteboard-sjabloon waarmee u de hele klantervaring vanuit het perspectief van de gebruiker kunt visualiseren.

Met deze sjabloon kunt u elke interactie visueel ordenen in een werkstroom voor gebruikers en uw verspreide team begeleiden met stappen in het document, zodat iedereen op één lijn blijft. Ideaal voor het creëren van een gedeeld begrip van de behoeften van gebruikers.

Hiermee kunt u:

Voeg plaknotities toe of verwijder ze, teken verbindingen met pijlen, koppel documenten of websites, voeg vormen, afbeeldingen en zelfs schetsen uit de vrije hand toe

Gebruik kant-en-klare secties voor gebruikersactiviteiten, stappen, releases en persona's

Krijg antwoord op onderzoeksvragen zoals: Wat frustreert de gebruiker? Welke functies moeten worden bijgewerkt, toegevoegd of verwijderd? En nog veel meer

🔑 Ideaal voor: Productmanagers, UX-ontwerpers en marketeers die producten willen ontwikkelen waarbij de gebruiker centraal staat, door de prioriteiten voor ontwikkeling af te stemmen op de werkelijke customer journeys en het gedrag van klanten.

6. ClickUp-sjabloon voor werkstroom van gebruikers

Visualiseer en optimaliseer de reis van uw gebruikers als nooit tevoren met de ClickUp-sjabloon voor werkstromen van gebruikers

Wilt u naadloze gebruikerservaringen ontwerpen die uw publiek moeiteloos door uw product leiden? De ClickUp-sjabloon voor gebruikersstromen is uw ideale tool voor het in kaart brengen van intuïtieve gebruikersreizen die aansluiten bij het daadwerkelijke gedrag van klanten. Krijg gestructureerde hulp voor uw team om knelpunten te identificeren en de bruikbaarheid te verbeteren.

De sjabloon is ingebouwd in het Whiteboard van ClickUp en zit boordevol flexibele tools voor bewerking en diagrammen. Sleep vormen naar het startpunt en verbind ze met elk beslissingsknooppunt, en je werkstroomgrafiek is klaar voor gebruik.

Of u nu de onboarding, het afrekenen of een andere kerninteractie wilt verfijnen, met dit sjabloon voor empathiekaarten kunt u eenvoudig:

Maak stroomdiagrammen die elke stap weergeven die een gebruiker neemt om een taak te voltooien

Markeer taken met aangepaste statussen zoals 'Open' en 'Voltooid' om de voortgang van elke werkstroom bij te houden

Leef u in uw gebruikers door hun ervaring op een duidelijke, gestructureerde manier te visualiseren

Optimaliseer de werkstroom van gebruikers door inzicht te krijgen in hoe mensen omgaan met uw product en merk

🔑 Ideaal voor: UX-onderzoekers en ontwikkelingsteams die intuïtieve en efficiënte gebruikerservaringen willen creëren.

📮 ClickUp Insight: 30% van onze respondenten vertrouwt op AI-tools voor onderzoek en het verzamelen van informatie. Maar is er een AI die u helpt dat ene verloren bestand op het werk terug te vinden of die belangrijke Slack-thread die u bent vergeten op te slaan? Ja! De AI-aangedreven Connected Search van ClickUp kan direct zoeken in alle content in uw werkruimte, inclusief geïntegreerde apps van derden, en inzichten, bronnen en antwoorden ophalen. Bespaar tot 5 uur per week met de geavanceerde zoekfunctie van ClickUp!

7. ClickUp-sjabloon voor de stem van de klant

Zet verspreide feedback om in visuele inzichten met behulp van het ClickUp Voice of the Customer Whiteboard

Wilt u ruwe feedback van klanten omzetten in echte inzichten? De sjabloon 'Stem van de klant' van ClickUp is uw startpunt. Met deze sjabloon wordt het verzamelen en ordenen van feedback uit enquêtes, interviews en sociale media een fluitje van een cent.

Of u nu een brainstormsessie houdt of u verdiept in de pijnpunten van gebruikers, uw team voor klantensucces kan moeiteloos samenwerken, inzichten delen en snel actie ondernemen.

Bovendien helpen verschillende kleuren en groottes van plaknotities u bij het categoriseren van feedback, het ontdekken van patronen en het bijhouden van wat echt belangrijk is tijdens het klanttraject. Het gaat niet alleen om het verzamelen van feedback: met dit sjabloon kunt u deze ook optimaal benutten.

Met dit sjabloon kunt u:

Pas uw werkstroom aan de stijl en het proces van uw team aan

Werk in realtime samen, bespreek pijnpunten en stem de volgende stappen af

Visualiseer feedback van klanten op een duidelijke, georganiseerde en bruikbare manier

🔑 Ideaal voor: Teams voor klantensucces, UX-onderzoekers en marketingteams die feedback willen centraliseren, terugkerende thema's willen identificeren en datagestuurde beslissingen willen nemen om de gebruikerservaring en retentie te verbeteren.

Vroeger was het gewoon gekkenwerk. We brachten iets op de markt en moesten vervolgens terugdraaien omdat de functie te veel bugs bevatte en niet goed was gepland. We hebben een aanzienlijke daling gezien in het aantal gemelde bugs en ClickUp helpt ons veel problemen te voorkomen.

8. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject

Visualiseer het volledige traject van uw klant met de sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject van ClickUp

Weet u niet zeker waar u moet beginnen met het in kaart brengen van het klanttraject? Begin met de sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject van ClickUp. Deze eenvoudige en intuïtieve sjabloon in whiteboard-stijl helpt teams om de volledige levenscyclus van de klant te visualiseren, van de eerste interactie tot de conversie.

Hiermee kunt u elke fase van de interactie van uw klant met uw merk visueel in kaart brengen en tegelijkertijd gebruikmaken van krachtige functies zoals schermopname, realtime samenwerking, automatisering en AI om elke stap van de klantlevenscyclus te optimaliseren.

Het helpt u:

Krijg inzicht in wanneer potentiële klanten uw merk voor het eerst ontdekken

Bedenk waar ze uw aanbod evalueren, opties vergelijken en functies verkennen

Bestudeer het moment waarop ze tot toewijzing overgaan en betalende klanten worden

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, productmanagers, UX-ontwerpers en customer experience-strategen die pijnpunten willen identificeren, berichten op elkaar willen afstemmen en de end-to-end customer journey willen verbeteren.

9. Sjabloon voor abonnementen voor bruikbaarheidstesten van ClickUp

Plan, beheer en houd gebruikerstests eenvoudig bij met de sjabloon voor gebruikerstests van ClickUp

De sjabloon voor het abonnement voor bruikbaarheidstesten van ClickUp neemt het giswerk uit bruikbaarheidstesten door uw team een duidelijk, gestructureerd pad te bieden van planning tot uiteindelijke rapportage, allemaal op één plek. Bruikbaarheidstesten beoordelen hoe gebruiksvriendelijk uw product is door echte gebruikers te observeren terwijl ze typische taken voltooien.

Met dit sjabloon voor bruikbaarheidstests kunt u tests effectief plannen en uitvoeren met functies die:

Breng bruikbare items in kaart en beheer ze in de tijd met een visuele tijdlijn gegroepeerd per initiatief

Gebruik de uitgebreide lijstweergave gegroepeerd op initiatief om doelstellingen gefocust, meetbaar en georganiseerd te houden

Identificeer in welke fase elke taak zich bevindt met aangepaste velden, zodat uw team bij elke stap gecoördineerd en geïnformeerd blijft

🔑 Ideaal voor: Productontwikkelaars en softwareontwikkelaars die hun software willen testen met echte gebruikers uit hun target audience voor bruikbare, gebruikersgerichte inzichten.

🧠 Leuk weetje: met slechts vijf gebruikers kunt u ongeveer 85% van de problemen met de bruikbaarheid opsporen. Bruikbaarheidsexpert Jakob Nielsen is voorstander van dit principe en benadrukt de efficiëntie van kleinschalige tests bij het identificeren van belangrijke problemen.

10. ClickUp-sjabloon voor onderzoek op whiteboard

Vereenvoudig uw onderzoeksplanning met de ClickUp Research Whiteboard-sjabloon

Gebruikersonderzoek hoeft niet saai te zijn. Met de sjabloon voor het whiteboard voor gebruikersonderzoek van ClickUp kunt u uw inzichten omzetten in een interactieve, visuele ervaring. Of u nu feedback verzamelt via interviews, enquêtes of live sessies, met deze sjabloon kunt u alles organiseren in één gezamenlijke ruimte.

Voeg snel digitale plaknotities toe, breng de gedachten van gebruikers in kaart en betrek belanghebbenden door simpelweg een link te delen. Het is ook perfect voor intern UX-onderzoek, omdat iedereen in realtime kan meedoen, reageren en bijdragen.

Met deze sjabloon voor een UX-onderzoek kunt u:

Houd de voortgang van elke onderzoekstaak bij met aangepaste statussen, zodat u altijd duidelijkheid hebt over de fase waarin een taak zich bevindt

Ontdek trends en patronen in uw onderzoeksgegevens, zodat u tot inzichtelijke conclusies kunt komen

Maak gebruik van functies zoals schermopname, gezamenlijke bewerking, automatisering en AI om uw UX-onderzoek te stroomlijnen

🔑 Ideaal voor: Academische onderzoekers, productontwikkelingsteams en marktanalisten die onderzoeksprojecten efficiënt willen organiseren en beheren.

Ik gebruik ClickUp af en toe om meerdere UX-projecten tegelijk te beheren. De belangrijkste reden waarom ik ClickUp zo fijn vind, is dat ik al mijn werk kan indelen in projecten en teams en vervolgens alles kan bekijken op het gewenste detailniveau.

Houd klantinteracties bij en beheer ze met de sjabloon voor klantcontactformulieren van ClickUp

Bent u het beu om berichten van klanten te missen of e-mailthreads te doorzoeken om dat ene verzoek te vinden? De sjabloon voor het klantcontactformulier van ClickUp kan uw geheime wapen zijn. Hiermee kunnen teams efficiënt feedback, vragen of problemen van klanten verzamelen, ordenen en afhandelen, allemaal binnen een gecentraliseerde werkruimte.

Deze sjabloon maakt interactie met klanten een meer gestructureerd en teamgericht proces. Zo werkt het:

Gebruik aangepaste velden om kwalitatieve gegevens en essentiële klantinformatie te verzamelen , zoals naam, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam en de aard van hun vraag

Implementeer aangepaste statussen zoals 'Nieuw verzoek', 'In behandeling', 'Geblokkeerd' en 'Voltooid' om de voortgang van elke klant te volgen en tijdige follow-ups en oplossingen te garanderen

Houd een database bij van klantinteracties, waardoor trendanalyses , feedbackloops en weloverwogen besluitvorming voor product- of serviceverbetering worden vergemakkelijkt

🔑 Ideaal voor: Klantenservice-teams, marketingprofessionals en bedrijfseigenaren die vragen, feedback en contactgegevens van klanten willen verzamelen en beheren.

12. ClickUp-sjabloon voor testbeheer

Beheer testcases en werk samen met uw team om bugs, functieverzoeken en meer te identificeren met de ClickUp-sjabloon voor testbeheer

Om ervoor te zorgen dat uw software betrouwbaar en echt klaar is voor lancering, hebt u meer nodig dan alleen een paar snelle tests. U hebt een solide, end-to-end testbeheersysteem nodig, en de ClickUp-sjabloon voor testbeheer biedt precies dat.

Met dit sjabloon kunnen QA-teams hun volledige testwerkstroom structureren, of het nu gaat om het debuggen van een kleine website of het valideren van een grootschalige applicatie. Het is overzichtelijk, schaalbaar en ontworpen om uw team op één lijn te brengen, van testplanning tot rapportage.

De onderzoekssjabloon maakt testen slimmer door u het volgende te laten doen:

Houd elke stap van de test bij met 11 gedetailleerde statussen, zoals 'Overslaan', 'In uitvoering' en 'Klaar voor beoordeling'

Voeg testcase-ID's, prioriteitsniveaus en geschatte voltooiingstijden toe om alle details op één plek te bewaren

Schakel tussen lijst-, bord- en insluitweergave, afhankelijk van hoe uw team de voortgang en inzichten het liefst visualiseert

🔑 Ideaal voor: Teams voor kwaliteitsborging, softwaretesters en projectmanagers die op zoek zijn naar een gestructureerde, efficiënte aanpak voor het plannen, uitvoeren en bijhouden van softwaretests.

13. ClickUp-sjabloon voor gebruikersacceptatietests

Houd elke mijlpaal van de UAT nauwkeurig bij met behulp van de sjabloon voor de checklist voor gebruikersacceptatietests van ClickUp

User Acceptance Testing (UAT) is een van de meest cruciale fasen vóór de lancering van een product. Het bijhouden van checklists, input van belanghebbenden en goedkeuringen kan echter al snel rommelig worden.

Met de sjabloon voor gebruikersacceptatietests van ClickUp wordt het hele UAT-proces een stuk eenvoudiger.

Deze sjabloon is ontworpen ter vervanging van verspreide spreadsheets en gefragmenteerde feedback en zorgt voor duidelijkheid en structuur in elke fase van uw UAT-proces. Dit gestructureerde raamwerk helpt u bij het effectief plannen, uitvoeren en bijhouden van onderzoeksactiviteiten.

Met deze UAT-sjabloon kunt u:

Houd elke stap bij met vier duidelijke statusopties: 'Nog te doen', 'In uitvoering', 'In behandeling' en 'Voltooid'

Ga vol vertrouwen aan de slag met een speciale weergave van de handleiding voor beginners, die u door elke fase van uw UAT loodst

De weergave van UAT-fasen en -stappen helpt u uw proces in kleinere, uitvoerbare delen te organiseren

🔑 Ideaal voor: Productmanagers en QA-teams die een gestructureerde manier nodig hebben om sessies met gebruikers te testen en bruikbare productfeedback te verzamelen voordat een product wordt gelanceerd.

Wat maakt een goede sjabloon voor gebruikersonderzoek?

Een goed ontworpen sjabloon voor gebruikersonderzoek gaat verder dan alleen een basisorganisatie. Deze sleutelfuncties zijn ontworpen om uw hele onderzoeksproces duidelijk en consistent te begeleiden:

Duidelijke onderzoeksdoelstellingen : geef aan wat u wilt leren om het team op één lijn te brengen en het onderzoek gefocust te houden

Deelnemersprofiel : identificeer gebruikerssegmenten en ideale deelnemers om relevante inzichten te verzamelen

Methodologietracker : documenteer : documenteer methoden voor gebruikersonderzoek (bijv. enquêtes, interviews, bruikbaarheidstests) en hoe deze worden uitgevoerd

Vragen- en scriptbouwer : bied ruimte om sleutelvragen of prompts te lijsten voor consistente, onbevooroordeelde feedback

Velden voor gegevensverzameling : standaardiseer de manier waarop aantekeningen, citaten en observaties worden vastgelegd om de analyse te vereenvoudigen

Documentatie van inzichten : vat de belangrijkste bevindingen, thema's en mogelijke volgende stappen samen

Flexibele structuur : pas de sjabloon aan verschillende onderzoeksbehoeften aan zonder complexe of rigide opmaak

Samenwerkingstools: stel belanghebbenden in staat om bij te dragen aan onderzoek, dit te beoordelen en ernaar te handelen in een gedeelde ruimte

Krijg betere inzichten via gebruikersonderzoek met ClickUp

Voor uitstekend UX-onderzoek hoeft u het proces niet opnieuw uit te vinden. U hebt alleen de juiste structuur nodig om slimme vragen te stellen, zinvolle inzichten te ontdekken en uw team op één lijn te houden.

De gratis sjablonen voor UX-onderzoek van ClickUp doen precies dat.

Of u nu gebruikersinterviews plant, bruikbaarheidstests uitvoert of empathie-trajecten in kaart brengt, deze sjablonen zijn ontworpen om uw werkstroom duidelijker en consistenter te maken. Er is geen complexe installatie of meerdere tools nodig, alleen praktische, schaalbare bronnen die zijn ontwikkeld voor moderne UX-teams.

Met alles op één plek, van onderzoeksdoelen tot inzichten, bent u minder tijd kwijt aan het zoeken naar verspreide aantekeningen en houdt u meer tijd over voor het ontwerpen van producten die uw gebruikers echt nodig hebben.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en geef uw UX-onderzoek een boost met sjablonen die net zo slim werken als u.