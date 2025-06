Gratis sjablonen voor 90-dagenbeoordelingen om de prestaties van werknemers te evalueren

Ontrouw en verloop van werknemers kunnen een gemiddeld S&P 500-bedrijf jaarlijks tussen de 228 miljoen en 355 miljoen dollar aan verloren productiviteit kosten.

Dat is een duizelingwekkend nummer – en een duidelijk teken dat het monitoren van de prestaties van werknemers en het bieden van tijdige ondersteuning de sleutel zijn tot behoud en winstgevendheid.

Maar alleen het bijhouden van werkuren is niet voldoende. Het vertelt u niet of medewerkers de juiste taken prioriteit geven of dat hun inspanningen aansluiten bij de doelen van het team. In plaats van te focussen op 'gewerkte tijd', is het tijd om te verschuiven naar daadwerkelijke resultaten.

Daar komen sjablonen voor prestatiebeoordelingen om de hoek kijken. Ze helpen u de voortgang van individuele medewerkers effectief bij te houden. Hier zijn de 10 beste sjablonen voor 90-dagenbeoordelingen, elk ontworpen om de sleutelcomponenten van de productiviteit van medewerkers vast te leggen.

🧠 Leuk weetje: Het struisvogeleffect is een cognitieve vertekening waarbij mensen vaak negatieve informatie vermijden, waaronder constructieve feedback die hen zou kunnen helpen bij het monitoren van de voortgang van hun doel.

10 gratis sjablonen voor 90-dagenbeoordelingen

U kunt altijd zelf sjablonen voor een 90-dagenbeoordeling ontwerpen. Dit is echter een tijdrovend proces dat al snel vermoeiend wordt. Waarom zou u zich dit gedoe op de hals halen als u deze sjablonen gratis kunt gebruiken met de alles-in-één app voor werk: ClickUp?

Dit is wat Nidhi Rajput, BDM bij CedCommerce, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

Als TL moet je het werk van anderen controleren en ClickUp maakt het gemakkelijker om de taak, werklast, enz. te beheren. Het heeft me ook geholpen bij het presenteren van de prestaties van het team en de individuele prestaties van de leden.

1. Het sjabloon voor het 30-60-90 dagen abonnement van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd de voortgang van uw nieuwe medewerkers eenvoudig bij met het sjabloon voor het 30-60-90 dagen-abonnement van ClickUp

Heb je een nieuwe lichting medewerkers verwelkomd? Of is iemand in je team gepromoveerd? Wacht niet tot de jaarlijkse beoordelingsgesprekken om te beoordelen hoe ze zich in hun nieuwe rol bevinden.

De sjabloon voor het 30-60-90 dagen-abonnement van ClickUp verdeelt het onboarding- en beoordelingsproces in duidelijke checkpoints. Nieuwe teamleden kunnen deze als mijlpalen gebruiken, hun taken bijhouden en precies begrijpen wat ze moeten doen om hun doelen te bereiken.

U kunt elke dertig dagen hun voortgang evalueren, opleidingsbehoeften vaststellen en ondersteuning bieden om hen te helpen bij de overgang.

Gebruik dit sjabloon om:

Stel individuele doelstellingen, taken en bedrijfsdoelen vast, voeg aantekeningen toe en houd actie-items vanaf dag één bij

Maak aangepaste taakstatussen zoals Voltooid, In uitvoering, Nog te doen en In afwachting van client om de productiviteit te bewaken

Gebruik aangepaste attributen zoals 'Wie is verantwoordelijk' en 'Onboardingfase' om de verantwoordelijkheid voor elke taak te waarborgen

Stel deadlines in voor elke taak en maak een overzichtelijke tijdlijn voor het groeitraject van de medewerker

Werk samen met belanghebbenden en bespreek de voortgang in de chatweergave

Maak een abonnement voor 30, 60 of 90 dagen en houd aankomende mijlpalen bij met de kalenderweergave

Maak een lijst met taken voor het onboardingproces en houd de voortgang bij via de onboardingbordweergave

Ideaal voor: HR managers en teamleiders die nieuwe teamleden inwerken.

2. Het sjabloon voor het onboardingdocument voor werknemers van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef een overzicht van de rol, verantwoordelijkheden en taken van nieuwe medewerkers met de sjabloon voor het onboardingdocument voor medewerkers van ClickUp

Nieuwe medewerkers hebben tijd nodig om zich vertrouwd te maken met hun verantwoordelijkheden en een band op te bouwen met hun collega's. Om hen op weg te helpen naar succes, kunt u deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen met de sjabloon voor het onboardingdocument voor medewerkers van ClickUp.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Leg de gedetailleerde functieomschrijving vast, samen met de missie, visie en waarden van het bedrijf

Voeg de sleutelverantwoordelijkheden van de positie toe

Maak een lijst met taakdoelstellingen en voeg trainingsmateriaal en andere bronnen toe

Maak een checklist voor onboardingdoelen en geef aan welke taken elke week van het onboardingproces moeten worden uitgevoerd

Geef uw hele team duidelijkheid over de onboardingdoelen, zodat zij de nodige ondersteuning kunnen bieden aan hun nieuwe teamgenoot

Ideaal voor: Nieuwe medewerkers helpen zich soepel in te werken in hun rol.

📚 Lees ook: Gratis sjablonen voor het instellen en bijhouden van doelen voor Excel en ClickUp

3. Het sjabloon voor het feedbackformulier voor werknemers van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verzamel snel feedback van werknemers met het sjabloon voor feedbackformulieren voor werknemers van ClickUp

Geef uw werknemers een gevoel van verbondenheid met het sjabloon voor feedbackformulieren voor werknemers van ClickUp.

Dit slimme alternatief voor feedbacktools voor werknemers stelt u in staat om feedback van uw werknemers te verzamelen en deze toe te passen om een meer stimulerende en efficiënte werkomgeving te creëren.

U kunt dit sjabloon voor feedbackformulieren gebruiken om:

Verzamel snel feedback van werknemers via beoordelingen

Houd het sentiment van werknemers bij in de loop van de tijd om werknemers met een risico op vertrek te identificeren

Toegang tot weergavemodi zoals lijstweergave van alle respondenten, lijstweergave van antwoorden, tabelweergave van feedback van werknemers en whiteboardweergave

Tag belanghebbenden en voeg opmerkingen toe

Ideaal voor: Het opbouwen van een werknemersgerichte bedrijfscultuur.

📚 Lees ook: Beste software voor werknemersmonitoring

4. Het sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak een eenvoudige tabel voor werknemersbeoordelingen met de sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

63% van de mensen neemt ontslag vanwege slechte feedback. 17% noemt zelfs onvoldoende feedback als belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een andere rol. Wilt u uw beste medewerkers behouden? Geef dan regelmatig constructieve feedback.

De sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp maakt het proces eenvoudig met een aanpasbaar document.

U kunt ze gebruiken om:

Laat medewerkers hun input geven na zelfevaluatie

Moedig werknemers aan om feedback te vragen

Laat collega's feedback geven op de prestaties van hun collega's

Maak een lijst met de sterke punten en prestaties van werknemers om een cultuur van erkenning en waardering te stimuleren

Voeg bronnen toe, zoals tips voor prestatiebeoordelingen voor werknemers en managers, voor een goede beoordeling van de prestaties

Maak aangepaste velden die passen bij uw unieke beoordelingscriteria

Ideaal voor: Georganiseerde prestatiebeoordelingen en het stimuleren van transparante feedback.

👀 Wist u dat? Zelfs met onregelmatige feedback van managers zijn werknemers die minstens één keer per maand erkenning krijgen van collega's 38% productiever op het werk dan werknemers die zelden feedback krijgen van beide groepen.

5. Het uitgebreide sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan beoordelingen als taken met deadlines en voortgangsbalkjes met de uitgebreide sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

Met de uitgebreide sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp kunt u de voortgang van werknemers volgen via zelfevaluaties en beoordelingen door managers. U kunt de weergave aanpassen met opties zoals Lijst en Borden en samenwerken met managers om de prestaties van werknemers te volgen.

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams jongleren vier keer vaker met meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

U kunt ze gebruiken om:

Maak van het bijhouden en geven van feedback een taak

Bied werknemers de mogelijkheid om zichzelf te beoordelen

Creëer een gestructureerde feedbackloop via beoordelingen door managers en volg de voortgang

Voer gesprekken over de prestaties van medewerkers via opmerkingen, aantekeningen en whiteboards

Ideaal voor: Het voeren van gezamenlijke gesprekken over loopbaanontwikkeling.

6. Het sjabloon voor kwartaalbeoordelingen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Bevorder de ontwikkeling van werknemers met de sjabloon voor kwartaalbeoordelingen van ClickUp

Met een goed feedbacksysteem dat regelmatig wordt gebruikt, blijven de inspanningen op één lijn en kunnen medewerkers zich verbeteren. Met de sjabloon voor kwartaalbeoordelingen van ClickUp kunt u dit elk kwartaal eenvoudig voor individuele medewerkers doen.

Met dit sjabloon kunt u:

Categoriseer en voeg attributen toe om doelen, OKR's en andere prestatie-KPI's bij te houden

Ontdek verbeterpunten op het gebied van kwalitatieve vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen

Geef op een gestructureerde manier waardering en constructieve kritiek

Ideaal voor: Het beoordelen van kortetermijndoelstellingen, het erkennen van prestaties en het instellen van SMART-doelen per kwartaal om medewerkers gemotiveerd en op één lijn te houden.

7. Het sjabloon voor het wekelijkse rapport van ClickUp voor werknemers

Gratis sjabloon downloaden Help werknemers hun prestaties te evalueren met de sjabloon voor het wekelijkse rapport van ClickUp voor werknemers

Om uw werkplek als een geoliede machine te laten draaien, moeten werknemers hun werk onafhankelijk evalueren, hiaten identificeren en aan hun zwakke punten werken. Met de sjabloon voor het wekelijkse rapport van ClickUp kunnen ze elke week de details van hun prestaties vastleggen, zodat ze zelf kunnen zien wat er verbeterd kan worden.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Houd activiteiten, de tijd die aan elke activiteit is besteed en alle betrokken belanghebbenden op één plek bij

Breng veelvoorkomende uitdagingen in kaart en pak ze elke week aan om medewerkers klaar te stomen voor succes

Moedig zelfevaluatie aan via de beoordelingsschaal in het sjabloon

Laat werknemers hun verbeterpunten beschrijven, zodat u tijdig relevante ondersteuning kunt bieden

Ideaal voor: Het vroegtijdig signaleren van prestatieproblemen en het vergroten van de autonomie van medewerkers door middel van zelfevaluaties.

8. Het sjabloon 'Start, stop, continue' van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Optimaliseer werkstromen en prioriteer taken met de sjabloon Start Stop Continue van ClickUp

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers tijd besteden aan taken die uw bedrijf ten goede komen? Gebruik de sjabloon Start Stop Continue van ClickUp.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Vul de plaknotities in met de acties of activiteiten per categorie in de grafiek

Voeg de status 'Start' toe voor urgente en prioritaire activiteiten

Voeg de status 'Stop' toe voor inefficiënte en verspillende activiteiten

Voeg de status 'Doorgaan' toe voor goedgekeurde acties en processen

Krijg een visueel overzicht van de voortgang

Ideaal voor: Zelfreflectie en organisatiebeoordeling.

9. Het sjabloon voor prestatierapporten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Kwantificeer en visualiseer productiviteit en kosten met de sjabloon voor prestatierapporten van ClickUp

Met de sjabloon voor prestatierapporten van ClickUp kunt u de prestaties van uw team voor elk project analyseren. Dankzij de intuïtieve visualisaties kunt u eenvoudig productiviteitsstatistieken meten, kosten berekenen en trends analyseren.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Monitor de voortgang en KPI's in realtime

Voer de kostenoverschrijdingen in tijdens de tijdlijn van het programma/project/mijlpaal

Voeg deadlines en vertragingen toe

Voorspel de kosten voor projecten

Kwantificeer tijd, voortgang en budget met behulp van visuals en grafieken

Ideaal voor: Het visualiseren van projectgebaseerde prestaties op basis van tijd, productiviteit en kosten

📚 Lees ook: Voorbeelden van prestatiebeoordelingen (zinnen + opmerkingen)

🧠 Leuk weetje: De Amerikaanse overheid heeft de traditie van jaarlijkse beoordelingen van werknemers in 1950 ingesteld met de Performance Rating Act. Deze wet bepaalde dat federale werknemers een van de volgende drie beoordelingen moesten krijgen: uitstekend, bevredigend of onvoldoende.

10. Het sjabloon voor het actieplan voor werknemers van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Help werknemers groeien door middel van gerichte feedback en initiatief met de ClickUp-sjabloon voor actieplannen voor werknemers

Met de ClickUp-sjabloon voor actieplannen voor werknemers kunt u een gedetailleerd traject voor werknemers opstellen om te bepalen waar en hoe zij zich kunnen verbeteren. Het helpt u bij het opstellen van individuele prestatierapporten over een beoordelingsperiode en het opstellen van een verbeteringsplan voor elke werknemer.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Dien incidentrapporten in en zorg voor verantwoordelijkheid bij zowel werknemers als hun leidinggevenden

Maak een lijst van uw bevindingen en ondersteun deze met gegevens

Wijs verbeterpunten aan, stel voor elk verbeterpunt een actieplan op en voeg voor elke actie een tijdlijn, status en aantekeningen toe in het gedeelte 'Correctieve maatregelen'

Houd de voortgang bij op basis van problemen en stel succescriteria in als geslaagd of niet geslaagd

Leg digitale handtekeningen vast van werknemers en beoordelaars

Ideaal voor: Het aanpakken van prestatieproblemen en het begeleiden van werknemers bij het verbeteren van specifieke vaardigheden en hun groei.

⚡Game Changer: U kunt natuurlijk elke sjabloon afzonderlijk downloaden, maar als ze verspreid over uw systeem staan, is dat niet bepaald efficiënt. Waarom zou u het proces niet vereenvoudigen? Krijg direct toegang tot de sjabloonbibliotheek van ClickUp, die boordevol aanpasbare sjablonen voor prestatiebeoordelingen zit. Bewerk ze, organiseer ze in lijsten, wijs actiepunten toe als taken en houd de voortgang bij, allemaal vanuit één gebruiksvriendelijk dashboard. Geen giswerk meer, alleen gestroomlijnd prestatiebeheer!

Wat zijn sjablonen voor 90-dagenbeoordelingen?

sjablonen voor 90-dagenbeoordelingen zijn gestructureerde handleidingen die managers helpen de voortgang van een medewerker tijdens de eerste drie maanden te evalueren. Deze checklists bevatten sleutelprestatiestatistieken, vereiste vaardigheden, doelbeoordelingen, verbeterpunten en feedbackgedeelten, allemaal op één plek.

Een goed ontworpen sjabloon overbrugt de kloof tussen verwachtingen, productiviteit en groei, waardoor managers een duidelijk beeld krijgen van de prestaties van elke medewerker. Dit maakt het gemakkelijker om tijdig ondersteuning en begeleiding te bieden.

Deze sjablonen zijn vooral handig voor het maken van een samenvatting van de ' eerste 90 dagen ' voor nieuwe medewerkers, zodat zowel managers als medewerkers de voortgang in een vroeg stadium kunnen bijhouden. Dankzij de vooraf ingevulde secties hoeft u alleen nog maar de details toe te voegen en ze om te zetten in bruikbare prestatierapporten, zodat medewerkers zichzelf kunnen beoordelen, verbeteren en op één lijn blijven met hun teams.

👀 Wist u dat? Het idee dat werknemers moeten worden beoordeeld op hun vermogen om de specifieke doelen van hun functie te bereiken, ontstond in de jaren zestig door Management by Objectives. Werknemers en managers stelden samen doelen vast en werden jaarlijks beoordeeld op de mate waarin deze werden behaald.

Wat maakt een goede sjabloon voor een 90-dagenbeoordeling?

Een effectieve sjabloon voor een 90-dagenbeoordeling moet een canvas zijn voor de prestaties, doelen en voortgang van uw team. Veel sjablonen hebben gedetailleerde velden en mooie namen voor onderdelen.

Maar hoe kiest u de juiste voor uw bedrijf? Hier zijn enkele eigenschappen waar u op moet letten:

Duidelijke criteria en werkstroom: Bevat specifieke criteria, zodat precies duidelijk is wat er in elk veld wordt geëvalueerd. Het mag geen jargon bevatten of in eerste instantie te ingewikkeld zijn, zodat alle betrokkenen er gemakkelijk doorheen kunnen navigeren

Tweerichtingsgesprek: Biedt ruimte voor managers en werknemers om input toe te voegen. Dit bevordert open communicatie

Evenwichtige beoordeling: Volgt een 360-evaluatievragenlijst en benadrukt prestaties en verbeterpunten. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties van uw werknemers

Gerichte en toekomstgerichte doelen: Stel duidelijke en haalbare doelen en maak verwachtingen voor de komende 90 dagen duidelijk, zodat inspanningen worden afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf

Maatstaven voor voortgang: Bevat KPI's voor elke vereiste vaardigheid en elk doel, waarmee prestaties en groei in de loop van de tijd worden gekwantificeerd

📚 Lees ook: Voorbeelden van prestatiebeoordelingen (zinnen + opmerkingen)

Vereenvoudig het prestatiebeoordelingsproces met ClickUp

Een 90-dagenbeoordeling is niet zomaar een selectievakje, maar een kans om de toon te zetten voor het succes van werknemers op de lange termijn. Met de juiste sjabloon en het juiste proces kunt u prestatiebeoordelingen omzetten in zinvolle gesprekken die groei, duidelijkheid en afstemming stimuleren.

En als u klaar bent om uw beoordelingsproces een stap verder te brengen, probeer dan ClickUp. Van aanpasbare sjablonen voor 90-dagenbeoordelingen tot het bijhouden van doelen, het toewijzen van taken en prestatiedashboards, ClickUp biedt u alles wat u nodig hebt om werknemersbeoordelingen te beheren, allemaal op één plek.

Meld u vandaag nog aan voor een ClickUp-account en krijg grip op de productiviteit van uw team.