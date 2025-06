Top 10 AI-woordentellers voor beter schrijven

Ben je ooit zo verdiept geweest in het schrijven dat je de limiet van het aantal woorden uit het oog bent verloren?

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt.

🧠 Leuk weetje: De gemiddelde persoon typt 40 woorden per minuut, terwijl een professionele typist meer dan 80 woorden per minuut haalt!

Of u nu een student bent die aan een opdracht werkt of een marketeer die SEO optimaliseert, het bijhouden van het aantal woorden is een taak waar u op moet letten. Gelukkig hebben de meeste tekstverwerkers een ingebouwde woordenteller om dit werk te doen.

Dat gezegd hebbende, doen moderne AI-woordentellers meer dan alleen uw woorden tellen. Ze kunnen de leesbaarheid verbeteren, grammaticacontroles uitvoeren, plagiaat detecteren en uw schrijfstijl aanpassen.

Dus als u op zoek bent naar dat beetje extra, hebben we een aantal van de beste AI-woordentellers voor u op een rijtje gezet waarmee u sneller kunt schrijven!

Tool Sleutel functies Meest geschikt voor prijzen ClickUp Documenten met ingebouwde woord-/tekenenteller, AI-schrijfassistent, sjablonen, samenwerking, taakintegratie Teams, schrijvers, makers van content Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 7 Grammarly Grammatica/spellingscontrole, stijlsuggesties, toondetectie, plagiaatcontrole Schrijvers, studenten, professionals Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 30 Hemingway Editor Leesbaarheidsanalyse, zinsbouw, markeert passieve zinnen, bijwoorden Bloggers, studenten, beknopt schrijven Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,33 ProWritingAid Grammatica, stijl, leesbaarheid, diepgaande rapportages, integraties Auteurs, editors, academici $10/maand Google Documenten Realtime samenwerking, woordenteller, opmerkingen, opslagruimte in de cloud Teams, studenten, werken op afstand Gratis met Google-account Microsoft Word Woord-/teken telling, sjablonen, geavanceerde opmaak, samenwerking Professionals, bedrijven, academici Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,99 Quillbot Parafraseren, grammaticacontrole, samenvatter, citatiegenerator Studenten, onderzoekers, makers van content Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 4,17 Originality. ai Plagiaatdetectie, AI-contentdetectie, woord-/teken telling Contentbureaus, uitgevers Betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,95 Wordcounter. ai Woord-/teken telling, trefwoord dichtheid, leesbaarheid, exportopties Schrijvers, SEO-specialisten Free ZeroGPT AI-contentdetectie, woord-/teken telling, plagiaatcontrole Docenten, uitgevers, studenten Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 9,50

Waar moet u op letten bij AI-woordentellers?

We hebben al vermeld dat AI-woordentellers meer doen dan alleen woorden nauwkeurig tellen. Om u te helpen het meeste uit de AI-woordenteller te halen, kunt u letten op de volgende functies:

Realtime woord- en tekentelling : selecteer een tool die het aantal zinnen, woorden en tekens direct weergeeft, terwijl u typt. Dankzij deze directe feedback kunt u voldoen aan de vereisten voor het aantal woorden en binnen de limieten blijven zonder dit handmatig te hoeven controleren

Leesbaarheid en complexiteitsanalyse : naast het delen van het aantal woorden, kunt u een AI-woordenteller kiezen die leesbaarheidsscores geeft (bijv. Flesch-Kincaid) en verbeteringen voorstelt door de zinsstructuur, complexiteit, passieve stem, enz. te analyseren, om het leesniveau te optimaliseren

Suggesties voor grammatica en stijl : Kies een AI-woordenteller die grammaticale fouten zoals spelfouten, ontbrekende leestekens enz. identificeert en corrigeert. Het programma moet ook stijlsuggesties doen om uw schrijfdoelen te bereiken, waarbij onhandige formuleringen en problemen met de duidelijkheid worden gemarkeerd voor een gepolijste en professionele schrijfstijl

AI-aangedreven samenvatting : kies voor hoogwaardige AI-woordentellers met samenvattingsmogelijkheden om lange teksten samen te vatten tot sleutelpunten. Deze functie is vooral handig voor studenten, professionals en makers van content die snel inzicht willen krijgen in lange documenten

Zoekwoorddichtheid en SEO-inzichten : Contentmarketeers en schrijvers moeten op zoek gaan naar een woordenteller die de zoekwoorddichtheid bijhoudt om de SEO-vereisten te optimaliseren en in evenwicht te brengen met de betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid van de content

Detectie van plagiaat en door AI gegenereerde content : Docenten die toelatingsexamens voor hogescholen beoordelen, moeten kiezen voor een woordenteller die door AI gegenereerde content en plagiaat detecteert. Dit maakt de tekst origineler en geloofwaardiger

Berekening van geschatte leestijd: Geef prioriteit aan een woordenteller die een geschatte leestijd of spreektijd geeft, zodat u boeiende en tijdbewuste content kunt ontwikkelen die de betrokkenheid maximaliseert

De beste AI-woordentellers

Hier is onze lijst met de beste woordentellers die u meer bieden dan alleen het aantal woorden in het hele document:

1. ClickUp (het beste voor geïntegreerd schrijven en productiviteit)

Probeer het nu Werk samen met uw team zonder uw woordlimiet te overschrijden met de krachtige combinatie van ClickUp Docs + ClickUp Brain

ClickUp is de alles app voor werk die AI-aangedreven schrijven, woordentellen en samenwerking aan documenten combineert in één werkruimte! ClickUp is ontworpen voor schrijvers, marketeers en teams en biedt een naadloze mix van woordentellen, slimme suggesties en samenwerkingstools, waardoor het een perfecte oplossing is voor professionals die meer nodig hebben dan alleen een eenvoudige teller.

ClickUp Brain is een AI-assistent die alle schrijf- en bewerkingstaken voor je uitvoert. Je kunt het gebruiken om geschreven content te genereren, samen te vatten, te vertalen en nog veel meer. Deze AI-tool geeft je schrijfproces een boost door in enkele seconden nieuwe contentideeën te genereren, artikelen op te stellen en zelfs lange documenten samen te vatten.

Stel je voor dat je een blogpost voorbereidt voor de lancering van het nieuwste product van je bedrijf. Je deelt gewoon je sleutelpunten en ClickUp Brain stelt een boeiend artikel op, stelt pakkende koppen voor en polijst je tekst voor meer duidelijkheid en impact. Het kan ook herbruikbare sjablonen maken voor toekomstige posts, je content vertalen voor een wereldwijd publiek en al je onderzoek op één plek organiseren.

Maak blogs, rapporten, e-mails en meer die helemaal bij uw merk passen met de AI-aangedreven schrijfhulp van ClickUp Brain

Met ClickUp Brain als uw schrijfassistent bespaart u tijd, stimuleert u creativiteit en zorgt u ervoor dat uw boodschap altijd raak is.

In tegenstelling tot eenvoudige woordentellers biedt ClickUp veel meer mogelijkheden door een centrale team hub in te stellen. Hiermee kunt u documenten delen, projecten bijhouden, werkstromen optimaliseren en nog veel meer, allemaal op één plek.

Met ClickUp Docs kunt u samen documenten maken en bewerken. Terwijl uw team aan het document werkt, geeft de ingebouwde woordenteller in realtime het aantal woorden in het document weer, zodat u aan de vereisten voor het aantal woorden kunt voldoen.

Bovendien slaat ClickUp Docs alles op in de cloud met de functie voor automatisch opslaan en houdt het de versiegeschiedenis bij om één enkele bron van waarheid te creëren.

Of u nu content creëert, samenwerkt aan zakelijke documenten of uw schrijfvaardigheid wilt verbeteren, ClickUp helpt u ervoor te zorgen dat elk woord telt voor zinvolle, hoogwaardige teksten.

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp AI om hele documenten of geselecteerde tekst samen te vatten, zodat u eenvoudig samenvattingen of snelle overzichten kunt maken

Werk in realtime samen met teamgenoten: voeg opmerkingen toe, wijs actiepunten toe en houd wijzigingen rechtstreeks in uw document bij

Koppel uw schrijfwerk rechtstreeks aan taken via ClickUp-taken , zodat u concepten kunt toewijzen, deadlines kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden naast uw projectwerk

Krijg toegang tot eerdere versies van uw documenten, vergelijk wijzigingen en herstel indien nodig eerdere concepten

Elimineer afleidingen met de Focus-modus, die zijbalken verbergt en andere content dimt, zodat u zich kunt concentreren op het schrijven

Voeg aangepaste velden toe in ClickUp, zoals doelen voor het aantal woorden, leesniveau of de status van de content, aan uw schrijfopdrachten voor een betere bijhouden en rapportage

Stel automatiseringen in ClickUp in om schrijftaken door uw werkstroom te verplaatsen, editors op de hoogte te stellen of statussen bij te werken wanneer concepten klaar zijn voor beoordeling

Gebruik of maak sjablonen voor blogposts, rapporten of briefings om consistentie te behouden en tijd te besparen op terugkerende schrijfprojecten

Genereer snel teamupdates of stand-up-aantekeningen op basis van uw recente schrijfactiviteiten met ClickUp AI

Zoek direct in al uw documenten, taken en opmerkingen met Connected Search om specifieke content, trefwoorden of referenties te vinden

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Dit is wat Dayana Mileva, Account Director bij Pontica Solutions, te zeggen heeft over ClickUp:

De innovatieve geesten binnen onze organisatie streven er altijd naar om beter te worden en zijn voortdurend op zoek naar manieren waarop we nog een minuut of een uur, of soms zelfs een hele dag kunnen besparen. ClickUp heeft veel problemen voor ons opgelost die we, terugkijkend, probeerden op te lossen met onbruikbare tools zoals Excel-tabellen en Word-documenten.

2. Grammarly (het beste voor AI-gestuurde grammatica- en stijlsuggesties)

via Grammarly

Grammarly is vooral bekend om zijn geavanceerde grammatica- en spellingcontrole, maar het is ook een nauwkeurige AI-aangedreven woordenteller. Deze AI-verbeterde grammaticacontrole helpt schrijvers, studenten en professionals hun woordenaantal bij te houden en geeft hen inzicht in de leesbaarheid, toon en duidelijkheid van hun teksten.

De realtime updates van Grammarly maken het een uitstekende metgezel voor iedereen die werkt aan essays, rapporten of content die aan specifieke lengte-eisen moet voldoen. Naast het tellen van woorden biedt Grammarly inzicht in zinsstructuur, beknoptheid en woordherhaling. De intuïtieve interface zorgt ervoor dat u niet alleen uw woordlimiet haalt, maar ook uw schrijfstijl verfijnt.

De beste functies van Grammarly

Houd moeiteloos het aantal woorden bij met realtime updates voor alle documenttypes

Ontvang contextuele inzichten over zinslengte, duidelijkheid en betrokkenheid

Pas uw schrijfstijl aan om aan specifieke lengte-eisen te voldoen zonder aan samenhang in te boeten

Integreer verschillende platforms met browser-extensies en desktop-apps voor het naadloos bijhouden van gegevens

Beperkingen van Grammarly

Grammarly is niet altijd 100% nauwkeurig en markeert soms correcte zinnen als fouten

Premium versie vereist voor gedetailleerde analyses die verder gaan dan het bijhouden van het aantal woorden

Prijzen van Grammarly

Free

Pro : $30/maand per lid

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly?

Een G2-recensent zegt:

Ik gebruik Grammarly al een tijdje en ben ontzettend blij met het resultaat. In tegenstelling tot veel traditionele spelling- en grammaticacontroleprogramma's gaat dit platform veel verder dan de basis. Het helpt je je schrijfvaardigheid te verbeteren door zich aan te passen aan het type tekst waaraan je werkt, of het nu gaat om een formele e-mail, een rapport, een academisch artikel of zelfs creatieve content. En nog belangrijker: het houdt rekening met je beoogde publiek.

3. Hemingway Editor (het beste voor het verbeteren van de leesbaarheid en beknoptheid)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor is een unieke AI-schrijftool die zich richt op leesbaarheid en tegelijkertijd een nauwkeurige woordtelling biedt. Deze online tool analyseert in realtime de complexiteit en omvang van zinnen, wat voordelig is voor schrijvers die streven naar beknopte en impactvolle tekst.

Hemingway telt niet alleen woorden, maar markeert ook overbodige bijwoorden, complexe zinsconstructies en passief gebruik, waardoor het een uitstekende tool is voor wie zijn content beknopt en impactvol wil houden. De gebruiksvriendelijke interface vereenvoudigt het bijhouden van woorden zonder onnodige afleiding.

De beste functies van Hemingway Editor

Identificeer omslachtige zinnen en verminder onnodige complexiteit

Blijf beknopt met realtime feedback over de lengte van zinnen

Exporteer tekst naadloos voor gebruik in andere schrijfplatforms

Toegang mogelijk zelfs als u geen actieve internetverbinding hebt

Beperkingen van Hemingway Editor

Beperkte opmaakopties in vergelijking met andere tekstverwerkers

Geen integratie met cloud opslagruimte, en gebruikers moeten content handmatig opslaan en overzetten

Prijzen Hemingway Editor

Free

Hemingway Editor Plus (individueel 5K): $18,33/maand

Hemingway Editor Plus (individueel 10K) : $ 12,50/maand

Hemingway Editor Plus (Team 5K): $ 12,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Hemingway Editor

G2 : 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Hemingway Editor?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het fijn dat het meet terwijl ik schrijf. Het is een goede graadmeter en een consistente manier van schrijven voor een groot publiek. Maakt mijn schrijven heel toegankelijk.

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt platte tekst en geeft u zeer relevante antwoorden op uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

4. ProWritingAid (het beste voor gedetailleerde schrijfanalyse en feedback)

via ProWritingAid

ProWritingAid biedt een uitgebreide AI-aangedreven schrijfassistent met een geïntegreerde woordenteller die gebruikers helpt de lengte van documenten efficiënt bij te houden. Ideaal voor auteurs, editors en makers van content. Het houdt het aantal woorden bij en biedt diepgaande schrijfsuggesties, waaronder stijlverbeteringen en grammaticacontroles.

Wat ProWritingAid zo bijzonder maakt, is dat het contextuele feedback geeft en alles analyseert, van zinslengte tot veelgebruikte woorden.

Beste functies van ProWritingAid

Voer diepgaande grammatica- en stijlanalyses uit met meer dan 20 rapporten

Optimaliseer het tempo met inzichten in de werkstroom en de balans tussen alinea's, met name voor creatief schrijven

Pas woordlimieten aan voor verschillende soorten content, waaronder romans en bedrijfsrapporten

Krijg een in-app thesaurus en woord suggesties om je woordenschat te verbeteren

Beperkingen van ProWritingAid

Trage verwerkingssnelheid bij grote documenten.

Duur voor alle functies, waardoor sommige gebruikers op zoek gaan naar alternatieven voor ProWritingAid

Prijzen ProWritingAid

Free

Premium : $30/maand

Premium Pro: $36/maand

Beoordelingen en recensies van ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (490+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProWritingAid?

Een G2-recensie zegt:

ProWritingAid heeft ongelooflijk veel functies. U kunt kiezen welk soort taal (zakelijk, informeel, academisch, enz.) en de suggesties zijn meestal zeer treffend. De software is vooral goed in het identificeren van stopwoorden en het stroomlijnen van teksten, en natuurlijk in het corrigeren van typefouten!

🧠 Leuk weetje: met bijna 345 miljoen abonnees en naar schatting 321 miljoen actieve gebruikers worden er heel veel documenten, spreadsheets en presentaties gemaakt in Microsoft 365, waaronder ook Microsoft Word!

5. Google Documenten (het beste voor realtime samenwerking en cloudopslagruimte)

via Google Documenten

Google Documenten is een populair cloudgebaseerd schrijfplatform dat een gemakkelijk toegankelijke woordenteller integreert in zijn AI-aangedreven documentsuite. Schrijvers, studenten en professionals kunnen direct het aantal woorden controleren tijdens het opstellen van content, waardoor het een uitstekende tool is voor projecten met strikte lengte-eisen.

Met Google Documenten kunnen meerdere gebruikers in realtime aan hetzelfde document werken om projectdocumentatie te centraliseren. Bovendien zorgt de integratie met Google Drive ervoor dat alle bestanden veilig worden opgeslagen en overal toegankelijk zijn.

De beste functies van Google Documenten

Werk efficiënt samen terwijl u wijzigingen en woordlimieten bijhoudt

Sla documenten automatisch op in de cloud, zodat u geen gegevens kwijtraakt

Gebruik spraakgestuurd typen om tekst te dicteren terwijl u het aantal woorden bijhoudt

Toegang tot basisgrammatica en spellingcontrole

Beperkingen van Google Documenten

Beperkte AI-gestuurde grammaticacontroles en stijlsuggesties

Offline toegang vereist handmatige installatie en koppeling met slechts één account

Prijzen voor Google Documenten

Gratis met een Google-account

Beoordelingen en recensies van Google Documenten

G2 : 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (28.360+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Documenten?

Een recensent van Capterra zei het volgende over Google Documenten:

Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het is om samen te werken met collega's, door tegelijkertijd bewerkingen uit te voeren of opmerkingen en suggesties voor wijzigingen toe te voegen, zonder de werkstroom van het document te onderbreken. De deelopties zijn ook geweldig, omdat je het delen kunt beperken op basis van het Google Werkruimte-domein, een specifiek e-mailadres of alleen mensen met specifieke links.

💡 Pro Tip: Laat AI het zware werk van documentatie doen, zodat u zich weer kunt concentreren op uw werk. Hoe? AI automatiseert de opmaak, vangt fouten op en verbetert de leesbaarheid, waardoor u zich niet meer hoeft bezig te houden met cruciale taken. Bovendien personaliseert het de content, verlaagt het de kosten en stimuleert het realtime teamsamenwerking.

6. Microsoft Word (het beste voor traditioneel schrijven met AI-verbetering)

via Microsoft Word

Microsoft Word, voor het eerst uitgebracht in 1983, blijft een van de meest vertrouwde tekstverwerkingsprogramma's. Het biedt een betrouwbare woordenteller die in realtime wordt bijgewerkt.

Of het nu gaat om het opstellen van rapporten, onderzoeksverslagen of creatieve content, met de geïntegreerde woordenteller van Word kunnen gebruikers moeiteloos binnen de vereiste limieten blijven. De inzichten van MS Word in leesbaarheid, tekenaantallen en geschatte leestijd maken het een uitstekende keuze voor professionals.

Hoewel het begon met eenvoudige tekstbewerkingsmogelijkheden, zit Microsoft Word nu boordevol AI-functies zoals grammatica- en stijlsuggesties, voorspellende tekst en spraak-naar-tekst. De AI-gestuurde bewerkingstools zorgen ervoor dat het aantal woorden niet slechts een nummer is, maar onderdeel van een verfijnd schrijfproces.

Beste functies van Microsoft Word

Houd het aantal woorden live bij in de werkbalk onderaan terwijl u schrijft

Stel woordlimieten in voor opdrachten, blogposts en rapporten

Gebruik AI-aangedreven bewerking om de structuur te verfijnen zonder de limieten te overschrijden

Krijg toegang tot ingebouwde vertaaltools voor meertalig schrijven en contentlokalisatie

Beperkingen van Microsoft Word

In vergelijking met speciale schrijfassistenten ontbreken geavanceerde AI-aangedreven herschrijfmogelijkheden

Functies op basis van een abonnement beperken de volledige toegang zonder een betaald abonnement

Prijzen voor Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : $ 9,99/maand

Microsoft 365 Family : $ 12,99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor Business: $ 9,99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (1.870+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.470+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Word?

Een G2-recensent zei het volgende over Microsoft Word:

Microsoft Word is een geweldige tool voor het typen en bewerken van documenten. Ik vind het geweldig dat het verschillende sjablonen heeft voor elk type document dat je moet typen, zoals brieven, cv's en flyers. Handige functies zoals talrijke lettertypen en -groottes, kleurformats, spellingcontrole, grammaticacontrole en andere helpen mij om mijn documenten veel beter te maken dan gemiddeld. Het is ook geweldig dat veel van deze geweldige functies gratis zijn en dat je nooit hoeft te betalen voor upgrades. Het is heel gemakkelijk te navigeren. Zelfs een beginnende gebruiker zal het niet moeilijk vinden om het te gebruiken.

7. QuillBot (het beste voor AI-aangedreven parafraseren en samenvatten)

via QuillBot

QuillBot is een AI-aangedreven schrijfassistent die is ontworpen om het schrijven te verbeteren door middel van parafraseren, samenvatten en grammaticale correcties. Het dient ook als een efficiënte AI-woordenteller.

De unieke mogelijkheid om het aantal woorden te verminderen zonder de betekenis te veranderen, maakt het bijzonder nuttig voor studenten, social media managers, marketeers en schrijvers die tekst efficiënt moeten inkorten of uitbreiden en tegelijkertijd de lengte moeten bijhouden.

De beste functies van QuillBot

Vat lange content samen in beknopte sleutelpunten

Voer grammaticacontroles uit en markeer fouten voor het verfijnen van content

Verminder of breid tekst moeiteloos uit om aan de vereiste woordlimieten te voldoen

Integreer met Google Documenten voor naadloze bewerking van content

Beperkingen van QuillBot

Parafraseren is in de gratis versie beperkt tot enkele woorden of tekens

Moeite met het behouden van de context in lange parafrases

Prijzen QuillBot

Free

Premium : $4,17/maand

Team: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van QuillBot

G2 : 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuillBot?

Een G2-recensie zegt:

Om snel teksten voor sociale media te schrijven, gebruik ik QuillBot om mijn schrijfstijl te verbeteren. Het programma biedt niet alleen parafrasering, maar ook tal van andere functies, zoals een grammaticacontrole en een plagiaatcontrole. Ik vind deze tool echt de moeite waard. Ik kan snel dezelfde tekst parafraseren in twee of drie verschillende versies en deze op verschillende platforms plaatsen.

8. Originality.ai (het beste voor AI-contentdetectie en plagiaatcontroles)

Originality.ai is in de eerste plaats een AI-detectie- en plagiaatcontroleprogramma. Het beschikt over een ingebouwde woordenteller waarmee gebruikers de lengte van documenten kunnen bijhouden. Het voert ook feitencontroles uit om ervoor te zorgen dat uw content uniek en nauwkeurig is.

Deze tool is vooral handig voor SEO-gerichte content. Het biedt inzicht in de structuur en leesbaarheid van tekst en houdt het aantal woorden bij. Het zorgt ervoor dat artikelen aan de lengte-eisen voldoen en tegelijkertijd origineel blijven.

De beste functies van Originality.ai

Plak gewoon content om AI-gegenereerde content te detecteren, inclusief output van ChatGPT- en GPT-4-modellen

Controleer direct het aantal woorden terwijl u plagiaatscans uitvoert op meerdere bronnen

Genereert een originaliteitsscore voor content die de authenticiteit bepaalt

Laat uw teams samenwerken, wat handig is voor uitgevers en bureaus

Beperkingen van Originality.ai

Soms worden er valse positieven gegenereerd, aangezien geen enkele AI-detector 100% correct is

Er ontbreekt een grammaticacontrole of leesbaarheidscontrole, wat betekent dat u het moet integreren met andere tools

Originaliteit. ai-prijzen

Betaal per gebruik : $30 (eenmalige betaling)

Pro : $14,95/maand

Enterprise: $ 179/maand

Originality. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Originality.ai?

Een G2-recensie zegt:

We gebruiken dit platform regelmatig om te controleren op door AI gegenereerde en geplagieerde content. De tool is eenvoudig te gebruiken en dankzij de kleurcodes is het eenvoudig te zien welke delen van de content mogelijk door AI zijn gegenereerd. Het scant documenten snel en de rapportages zijn gedetailleerd, waardoor we de originaliteit efficiënt kunnen controleren.

🧠 Leuk weetje: Uit een recent onderzoek is gebleken dat 88% van de mensen AI heeft gebruikt om taakverlamming te overwinnen.

9. Wordcounter. ai (het beste voor eenvoudig tellen van woorden en eenvoudige tekstanalyse)

Als u op zoek bent naar een eenvoudige teltool, dan is Wordcounter.ai de juiste keuze. Het biedt een grote diversiteit, functioneert als een zins- en alinea-teller en telt woorden.

De tool geeft de totale lees- en spreektijd van de content weer in het invoervak. U kunt ook een lijst met trefwoorden delen, waarna de trefwoorddichtheid wordt weergegeven, die u kunt exporteren als CSV of TXT.

De beste functies van Wordcounter.ai

Gebruik het als woordenteller, zenteller en alinea-teller – allemaal tegelijk

Analyseer de dichtheid van trefwoorden en ondersteun zoekmachineoptimalisatie

Markeer veelgebruikte woorden om uw woordenschat te diversifiëren

Krijg resultaten zonder u aan te melden en in browsers te werken voor snelle toegang

Beperkingen van Wordcounter.ai

Biedt geen grammatica- of spellingcontrole, integratie met andere tools vereist

Geen geavanceerde AI-schrijfverbeteringen zoals zinsverbetering en suggesties voor leesbaarheid

Prijzen van Wordcounter.ai

Free

Beoordelingen en recensies van Wordcounter.ai

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

10. ZeroGPT (het beste voor het detecteren van door AI gegenereerde tekst)

via ZeroGPT

Net als Originality.ai helpt ZeroGPT bij het onderscheiden van AI- en menselijke content. Met een geïntegreerde teken- en woordenteller is deze tool erg handig voor docenten, uitgevers en bedrijven.

De tool maakt gebruik van geavanceerde AI-detectiealgoritmen om tekst te scannen en analyseren op patronen die de oorsprong ervan aangeven. De gedetailleerde ZeroGPT-rapporten kennen authenticiteit toe aan de gescande content.

Beste functies van ZeroGPT

Houd het aantal woorden naadloos bij en detecteer AI-tekst

Zorg voor menselijk schrijfwerk zonder limieten te overschrijden

Gebruik AI-aangedreven analyses om zinsstructuren te verfijnen

Optimaliseer academisch schrijven met gestructureerd bijhouden van woorden

Beperkingen van ZeroGPT

Niet volledig betrouwbaar, omdat het vaak valse positieve of negatieve resultaten genereert

Geen integratie met grote contentplatforms

Prijzen ZeroGPT

Free

Pro : $9,50/maand

Plus : $19/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

ZeroGPT beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over ZeroGPT?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan ZeroGPT is de gebruikersinterface en het gebruiksgemak. Naast de AI-detectiefunctie biedt het ook vele andere functies, zoals een grammaticacontrole, tekstsamenvatting, parafrasering, AI-vertaler, enz. En het is ook beschikbaar in WhatsApp en Telegram, waardoor het nog gemakkelijker te gebruiken is op alle apparaten. Het genereert ook direct een PDF-rapport van het resultaat van de AI-detectie, wat zorgt voor de nodige transparantie en geloofwaardigheid.

💡 Pro-tip: Splits lange zinnen op in kortere zinnen. Deze worden minder snel gemarkeerd als AI-gegenereerde content.

Laat elk woord tellen met ClickUp

Het kiezen van de juiste gratis woordenteller hangt ook af van uw specifieke behoeften. Of u nu op zoek bent naar AI-gestuurde grammaticacontrole, detectie van de originaliteit van content of naadloze samenwerking aan documenten naast woordentellers, u kunt kiezen uit de bovenstaande opties.

Hemingway Editor verbetert bijvoorbeeld de leesbaarheid, terwijl ZeroGPT en Originality.ai de authenticiteit van content verifiëren en met Grammarly controleert u de grammatica – en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als u echter op zoek bent naar een veelzijdige tool die het beste van woordentellen, AI-aangedreven schrijfhulp en teamsamenwerking combineert, dan is ClickUp de beste keuze. Door ClickUp Docs en ClickUp Brain te integreren, kunt u uw schrijfdoelen naadloos en efficiënt bereiken. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en doe mee aan de golf van AI-aangedreven contentcreatie!