11 beste alternatieven voor Speak AI voor spraak-naar-tekstconversie in 2025

Bent u het beu om tegen de limiet van Speak AI aan te lopen? Uw transcriptie wordt halverwege het gesprek afgebroken, of u moet steeds schakelen tussen apps om een eenvoudige actie toe te wijzen.

Wat begint als een tijdbesparing, leidt uiteindelijk tot meer werk door gemiste context, rommelige werkstroom en functies die gewoon niet ver genoeg gaan. Als u op zoek bent naar iets dat past in uw dagelijkse werkstroom, bent u hier aan het juiste adres.

We hebben 11 alternatieven voor Speak AI op een rijtje gezet die verder gaan dan basistranscriptie, met behoud van nauwkeurigheid, kosten en integratie.

Laten we aan de slag gaan! 💪

Waarom kiezen voor een alternatief voor Speak AI?

Speak AI biedt de basis, maar slaagt er niet in om uw vergaderingen om te zetten in bruikbare werkstroom.

Hier zijn enkele redenen waarom u een alternatief voor Speak AI zou kunnen overwegen. 💁

Limiet transcriptiemogelijkheden: Het ontbreekt aan geautomatiseerde taak- of actie-item aanmaken op basis van gesprekken.

Geen diepgaande integraties: de tool kan niet rechtstreeks worden verbonden met projectmanagement- of team-apps.

Limiet zoekmogelijkheden: transcripties zijn niet doorzoekbaar over meerdere vergaderingen of gesprekken heen.

Geen automatische transcriptie van spraakfragmenten: Spraakberichten worden niet getranscribeerd of gekoppeld aan relevante taken/opmerkingen.

Fragmentatie van de werkstroom-installatie: De AI-taaltool vereist meerdere afzonderlijke tools voor aantekeningen, taken en communicatie.

Geen slimme samenvattingen: Geen realtime door AI gegenereerde hoogtepunten van vergaderingen of extractie van sleutelpunten

Speak AI-alternatieven in één oogopslag

Hier is een tabel waarin alle alternatieven voor Speak AI worden vergeleken. 📊

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Transcripties en projectmanagementwerkstroomTeamgrootte: Teams van elke grootte, inclusief individuen, kleine teams en onderneming Automatische vergaderverslagen met AI Notetaker, ClickUp Brain voor contextuele inzichten, geïntegreerde Docs voor gezamenlijke bewerking, naadloze integratie van taak met ClickUp-taak Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen. Descript Video- en podcastcontent met ingebouwde transcriptie Teamgrootte: Contentmakers en podcasters Overdub voor het klonen van stemmen, schermopnames, multitrack-bewerking, het verwijderen van stopwoorden, publicatietools voor podcasts en video's Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 24/maand (Hobbyist) Otter. ai Live transcripties van vergaderingen, geautomatiseerde samenvattingen en aantekeningen gekoppeld aan de kalender Teamgrootte: Kleine tot middelgrote bedrijven Realtime transcriptie, AI-aantekening maken , query transcripties opvragen met Otter AI Chat en integraties met Zoom, Teams en Google Meet. Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 17/maand per gebruiker (Pro) Rev Door mensen gecontroleerde transcripties in juridische, academische en professionele documentatie Teamgrootte: ondernemingen en advocatenkantoren Transcriptie door mensen en AI, automatische tijdstempels en sprekerslabels, bewerkbare transcripties voor onderneming Gratis versie niet beschikbaar; vanaf $ 15/maand (Basic) Duolingo Nieuwe talen door middel van spraakgestuurde, gamified lessenTeamgrootte: Individuele taalleerders Nieuwe talen met AI-gestuurde tools voor gesprek, zoals Roleplay, foutcontrole via Practice Hub en eenvoudig begrip van concepten. Vanaf $ 67,89/jaar (Business-abonnement) Sonix Snelle, meertalige transcriptie met vertaling en sprekerlabelTeamgrootte: Middelgrote bedrijven Audiotranscriptie en vertaling in meer dan 40 talen, tekstanalyse met AI-tools, ondertiteling en gedetailleerde transcriptie met hoge nauwkeurigheid. Aangepaste prijzen Google Cloud Speech-to-Tekst Geïntegreerde schaalbare transcriptie Teamgrootte: ondernemingen en ontwikkelaars Realtime spraakherkenning in meerdere talen en interacties met gebruikers, sprekerdiarisering, tijdstempels op woordniveau voor nauwkeurigheid, API-integratie Vanaf $ 0,024/minuut Fluister Open-source, aanpasbare transcriptie-AI-modellen voor onderzoekTeamgrootte: Onderzoekers en ontwikkelaars Open-source model voor meertalige ASR, offline bestandsverwerking voor privacy, effectieve verwerking van verschillende accenten en achtergrondgeluiden Gratis abonnement beschikbaar Verbit ADA-conforme transcriptie en ondertiteling in onderwijs-, juridische en ondernemingsinstellingen Teamgrootte: Bedrijven en onderwijsinstellingen AI-transcriptie met menselijke bewerking, domeinspecifieke nauwkeurigheid, realtime ondertiteling voor de onderwijs- en juridische sector. Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 29/maand (zelfbediening) Amazon Polly Tekst omzetten in levensechte spraak voor spraakapps, IVR-systemen en leermiddelen Teamgrootte: Ontwikkelaars en ondernemingen Tekst-naar-spraakconversie met levensechte uitvoer, aangepaste toon en aangepaste toonhoogte met SSML, realtime audiostreaming Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 4/maand (standaardstemmen) Assembly AI App-ontwikkeling met onderwerpdetectie en sentimentanalyse Teamgrootte: Ontwikkelaars en ondernemingen Spraaktranscriptie met sprekerherkenning, sentimentanalyse, redactie van gevoelige gegevens Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste alternatieven voor Speak AI om te gebruiken

Dit zijn de beste AI-apps voor het leren van talen die meer controle en betere samenwerking bieden in vergelijking met Speak AI. 🎯

ClickUp (het beste voor transcripties en projectmanagementwerkstroom)

Probeer het nu Transcribeer spraaknotities, video's, vergaderingantekeningen en meer met de AI van ClickUp.

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losstaande tools die ons vertragen.

ClickUp lost dit op als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die AI-aantekeningen, snelle transcriptie, contextuele automatisering en dynamische documentatie combineert, allemaal binnen één enkele werkruimte.

Vind sneller inzichten met ClickUp Brain

Al uw aantekeningen, discussies en threads zijn via AI doorzoekbaar in de ClickUp-werkruimte.

Met ClickUp Brain kunt u vergaderdata integreren in de rest van uw werkruimte.

Vraag het om een samenvatting van de client-gesprekken van vorige maand of wat er nog in uw contentpijplijn staat. Het haalt waardevolle inzichten uit op basis van daadwerkelijke documenten, taken en aantekeningen; u hoeft niet tussen platforms te schakelen of door mappen te spitten.

Voor teams die veel spraakgegevens beheren, helpt ClickUp Brain bij het prioriteren, organiseren en opvolgen.

Het scant uw werkruimte en markeert gebieden die aandacht vereisen, zoals achterstallig werk of ontbrekende afhankelijkheden. Het enige wat u hoeft te doen is vragen, en de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden zullen het begrijpen.

Bovendien worden alle spraakopnames of videoclips die u binnen de ClickUp-werkruimte opneemt, direct getranscribeerd en doorzoekbaar gemaakt door ClickUp Brain!

Mis nooit meer een actiepunt item met ClickUp AI Notetaker

Het begint met de ClickUp AI Notetaker, die automatisch deelneemt aan uw Zoom-, Google Meet- of Teams-gesprekken om de discussie in realtime op te nemen en te transcriberen. Maar dat is nog niet alles: het identificeert ook sleutel actiepunten en zet deze om in ClickUp-taak, die worden toegewezen aan de juiste personen met deadlines en relevante context.

Stel dat u een vergadering voert over productplanning. In plaats van driftig te typen of later opheldering te vragen, kunt u AI gebruiken voor vergadernotities. Het legt het gesprek vast, markeert de volgende stappen (zoals 'update de tekst van de landingspagina voor dinsdag') en koppelt deze rechtstreeks aan uw takenlijst.

Een telefoontje van een client gemist? De AI Notetaker biedt u doorzoekbare transcripties, TL; DR-achtige samenvattingen en directe hoogtepunten van het gesprek, allemaal opgeslagen in privé ClickUp-documenten ter referentie. U hoeft zelfs geen tijd te besteden aan het handmatig bijwerken van vergaderingsaantekeningen of het omzetten van spraakpunten in taaklijsten.

Leg elk woord vast met ClickUp's AI Notetaker Zet de belangrijkste punten van elk gesprek om in een traceerbare taak met de ClickUp AI Notetaker.

Werk samen aan uw document ClickUp Docs

Dit alles is gekoppeld aan ClickUp Docs, waar u transcripties kunt omzetten in werkdocumenten.

Stel samen met uw team inhoudsopgaven, productspecificaties of vergaderantwoorden op, bewerk deze in realtime samen en zet belangrijke punten rechtstreeks vanuit het document om in taken. Alles blijft met elkaar gekoppeld: transcripties, tijdlijnen en taken, zodat projecten gebaseerd blijven op wat er is gezegd en afgesproken.

Verander rommelige aantekeningen in levendige documenten met ClickUp Docs

De beste functies van ClickUp

Zet actiepunten direct om in taken: Creëer, wijs en houd automatisch taken bij vanuit vergader-aantekeningen met ClickUp-taak

Toegang tot doorzoekbare transcripties: Gebruik ClickUp Verbinding Search om citaten, context of sleuteltermen te vinden in eerdere vergaderingen of aantekeningen.

Neem spraakfragmenten op en transcribeer ze: Zet spraakcommentaar of schermopnames om in getranscribeerde, doorzoekbare content met Zet spraakcommentaar of schermopnames om in getranscribeerde, doorzoekbare content met ClickUp Clips

Automatisch posten in teamkanalen: stuur belangrijke punten uit vergaderingen en taken naar stuur belangrijke punten uit vergaderingen en taken naar ClickUp Chat , gekoppeld aan Docs en andere relevante projecten.

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide, aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

ClickUp Brain bespaart echt tijd. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder hoeft te schakelen tussen contexten en minder add-on tools nodig heeft. […] Alles in één werkruimte. We voeren agile sprints uit, publiceren documenten en beheren OKR's zonder tussen apps te hoeven schakelen. Native integraties (Slack, Drive, GitHub) zijn snel te koppelen. Gedetailleerde toestemming + robuuste automatisering. Het is eenvoudig om aannemers alleen-lezen toegang te geven of meerstapswerkstroom te triggeren wanneer een status verandert. *

ClickUp Brain bespaart echt tijd. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder hoeft te schakelen tussen contexten en minder add-on tools nodig heeft. […] Alles in één werkruimte. We voeren agile sprints uit, publiceren documenten en beheren OKR's zonder tussen apps te hoeven schakelen. Native integraties (Slack, Drive, GitHub) zijn snel te koppelen. Gedetailleerde toestemming + robuuste automatisering. Het is eenvoudig om aannemers alleen-lezen toegang te geven of meerstapswerkstroom te triggeren wanneer een status verandert. *

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering maximaal een uur duurt. Dit komt neer op een duizelingwekkende hoeveelheid collectieve tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed. Wat als u die tijd terug zou kunnen winnen? De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan u helpen uw productiviteit met wel 30% te verhogen door middel van directe vergaderverslagen, terwijl ClickUp Brain helpt met het automatisch aanmaken van taken en gestroomlijnde werkstroom, waardoor urenlange vergaderingen worden omgezet in bruikbare inzichten.

2. Descript (het beste voor video- en podcastcontent met ingebouwde transcriptie)

via Descript

Descript is een professionele audio- en video-editor die het productieproces voor makers, teams en docenten vereenvoudigt. De AI-aangedreven transcriptie zet uw opnames om in bewerkbare tekst, zodat u content net zo gemakkelijk kunt knippen, bijsnijden en bijschaven als bij de bewerking van een document.

Van het regenereren van spraakfragmenten met behulp van AI tot het verwijderen van achtergrondgeluiden en het genereren van visuele content, de AI-spraakrecorder geeft prioriteit aan end-to-end content-aanmaken. Dit maakt het een ideale keuze voor professionals die media-first contentstrategieën ontwikkelen, en niet alleen gesprekken analyseren.

De beste functies van Descript

Corrigeer audiofouten, maak intro's of dub content met behulp van Descript's AI-stemklonen en tools voor het genereren van synthetische stemmen.

Gebruik Edit for Clarity en Remove Retakes om spraak met één klik op te schonen en uw verhaal strakker te maken.

Laat de ingebouwde Speaker Detective binnen enkele seconden stemmen identificeren en label, zodat u geen tijd meer hoeft te besteden aan handmatig taggen.

Gebruik AI om de beste momenten voor socialemediaclips te identificeren en te extraheren, waardoor de betrokkenheid wordt vergroot.

Limieten van Descript

Bewerking van video-content met meerdere sprekers of lange video's veroorzaakt vertragingen.

AI kan zinnen verkeerd interpreteren, waardoor handmatige controle nodig is.

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $ 24/maand per gebruiker

Maker: $35/maand per gebruiker

Business: $ 65/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Bekijk een G2-recensie voor dit alternatief voor Speak AI:

Het feit dat ik tekst kan bewerken/knippen/plakken en ook de onderliggende video/audio kan bewerken, is een gamechanger. Voor het werk dat ik nog te doen heb (het produceren van video's voor online cursussen) is dit essentieel en ik heb geen andere app gevonden die dit kan... De transcriptie is verslechterd. Vroeger was het beter en nauwkeuriger. Ook is het synchroniseren van het script met de audio erg lastig. Het kunnen synchroniseren van een transcript met audio is zo belangrijk en een van de redenen waarom ik Descript gebruik, maar het is soms zo frustrerend omdat de app vaak niet nauwkeurig kan detecteren waar de tekst moet komen, VOORAL als er meerdere takes zijn (wat altijd het geval is omdat we live in de studio opnemen). *

Het feit dat ik tekst kan bewerken/knippen/plakken en ook de onderliggende video/audio kan bewerken, is een gamechanger. Voor het werk dat ik nog te doen heb (het produceren van video-colleges voor online cursussen) is dit essentieel en ik heb geen andere app gevonden die dit kan... De transcriptie is verslechterd. Vroeger was het beter en nauwkeuriger. Ook is het synchroniseren van het script met de audio erg lastig. Het kunnen synchroniseren van een transcript met audio is zo belangrijk en een van de redenen waarom ik Descript gebruik, maar het is soms zo frustrerend omdat de app vaak niet nauwkeurig kan detecteren waar de tekst moet komen, VOORAL als er meerdere takes zijn (wat altijd het geval is omdat we live in de studio opnemen). *

🧠 Leuk weetje: In het begin van de jaren negentig lanceerde Dragon Systems 'Dragon Dictate', gevolgd door 'Dragon NaturallySpeaking', dat continu spraak kon herkennen met een snelheid van 100 woorden per minuut, een ontwikkeling die ons dichter bij de AI-transcriptietools bracht die we vandaag de dag gebruiken.

3. Otter. ai (het beste voor live transcripties van vergaderingen en geautomatiseerde samenvattingen)

Otter. ai is een volwaardige AI-vergadering voor professionals die verdrinken in back-to-back vergaderingen.

Wat Otter onderscheidt, is zijn proactieve AI die actief deelneemt. Zijn Vergadering Agent kan automatisch deelnemen aan Zoom-, Teams- en Google Meet-sessies.

Deze AI-tool genereert live transcripties met een nauwkeurigheid van meer dan 95% en stuurt aantekeningen direct door naar tools zoals Google Documenten, Salesforce, Notion en Asana. Bovendien ondersteunt de AI-transcriptiesamenvatter meertalige transcripties, waaronder Engels, Frans en Spaans, waardoor hij geschikt is voor een divers gebruikersbestand.

Otter. ai beste functies

Gebruik op maat gemaakte assistenten zoals Media Agent voor het aanmaken van content, Sales Agent voor CRM-follow-ups of Education Agent voor automatisering van collegeaantekeningen.

Stel AI Chat vragen over eerdere vergaderingen en krijg contextuele antwoorden, samenvattingen of zelfs e-mailontwerpen.

Gebruik Studio Sound om de helderheid van de opgenomen audio en de nauwkeurigheid van de transcriptie te verbeteren.

Stel instellingen in voor samenvattingen, agentgedrag en integraties om de tool aan te passen aan uw werkstroom.

Beperkingen van Otter.ai

De nauwkeurigheid van transcripties varieert bij niet-standaard accenten en onduidelijke audio.

Zelfs met premium kunnen sommige namen, termen of zinnen verkeerd worden geïnterpreteerd, waardoor gebruikers hun toevlucht nemen tot Otter.ai-alternatieven.

Prijzen van Otter.ai

Free

Pro: $16,99/maand per gebruiker

Business: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Hier is een G2-recensie over dit alternatief voor Speak AI:

Wat ik mijn favoriet vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik in verbinding ben, zonder dat ik voortdurend aantekeningen hoef te maken. gesprekken kunnen vrijer verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie achterhalen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscript opneemt... Op dit moment is het enige dat volgens mij verbeterd kan worden het gedeelte in de aantekeningen over de actiepunten. Soms worden die over het hoofd gezien, dus moet ik dat deel van het gesprek opnieuw bekijken om het volledige actiepunt te krijgen. *

Wat ik mijn favoriet vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik in verbinding ben, zonder dat ik voortdurend aantekeningen hoef te maken. gesprekken kunnen vrijer verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie achterhalen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscript opneemt... Op dit moment is het enige dat volgens mij verbeterd kan worden het gedeelte in de aantekeningen over de actiepunten. Soms worden die over het hoofd gezien, dus moet ik dat deel van het gesprek opnieuw bekijken om het volledige actiepunt te krijgen. *

📣 Het voordeel van ClickUp: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopmetgezel die spraakgestuurde productiviteit centraal stelt in uw werkstroom. Met geavanceerde spraak-naar-tekstfuncties kunt u eenvoudig uw ideeën, taken, herinneringen of berichten inspreken, waarna Brain MAX deze direct transcribeert en organiseert. Of u nu snelle aantekeningen maakt, e-mails opstelt of uw nog te doen lijst bijwerkt, met Brain MAX blijft u moeiteloos georganiseerd en productief, en dat alles handsfree. Deze naadloze voice-first-ervaring helpt u sneller te werken, handmatige inspanningen te verminderen en uw focus te houden op wat echt belangrijk is.

4. Rev (het beste voor door mensen gecontroleerde transcripties in juridische, academische en professionele documentatie)

via Rev

Rev is een ervaren spraak-naar-tekstsoftware die zich richt op sectoren waar nauwkeurigheid essentieel is, zoals de juridische sector, de gezondheidszorg en de media. Het levert transcripties die rechtsgeldig zijn en voldoen aan de HIPAA-normen.

In tegenstelling tot Speak AI, dat vaak moeite heeft met de duidelijkheid van meerdere sprekers of juridische nauwkeurigheid, biedt Rev onderzoekers, juridische teams, journalisten en consultants de mogelijkheid om hun eigen nauwkeurigheidsniveau te kiezen. Met een robuuste mobiele app, veiligheid van industriële kwaliteit en vergelijking van meerdere bestanden ondersteunt dit alternatief diepgaande analyse van gesprekken.

Rev beste functies

Kies tussen AI-transcripties met een nauwkeurigheid van meer dan 96% of menselijke transcripties voor nauwkeurigheid op gerechtelijk niveau.

Zet lange getuigenissen, ontdekkingsgesprekken of interviews om in sleutelconclusies met gekoppelde tijdstempels.

Gebruik Multi-File Insights om discrepanties tussen meerdere opnames op te sporen voor het beoordelen van getuigenverklaringen.

Gebruik de AI-assistent om sleutelbewijzen, citaten of momenten in urenlange getuigenissen te vinden.

Rev-limiet

Sommige gebruikers rapporteren dat bestanden tijdelijk verdwijnen en opnieuw moeten worden geüpload.

Gebrek aan batchverwerking of automatisering voor grootschalige werkstroom

Rev-prijzen

Basis: $ 14,99/maand per gebruiker

Pro: $34,99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 420 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Rev?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Ik gebruik de app graag om audio op te nemen terwijl ik rondleidingen geef voor verhalen die ik aan het schrijven ben... Ik maak graag gebruik van de betaalbare AI-transcripties, die steeds beter worden, maar ik hoop dat ze blijven verbeteren. Interessant genoeg is de live transcriptie die op het scherm verschijnt vaak beter dan de AI-transcriptie die ik later kan plaatsen als bestelling, en ik zou graag willen dat ik voor die versie kon kiezen, maar het lijkt erop dat Rev die niet opslaat.

Ik gebruik de app graag om audio op te nemen terwijl ik rondleidingen geef voor verhalen die ik schrijf... Ik maak graag gebruik van de betaalbare AI-transcripties, die steeds beter worden, maar ik hoop dat ze blijven verbeteren. Interessant is dat de live transcriptie die op het scherm verschijnt vaak beter is dan de AI-transcriptie die ik later kan plaatsen als bestelling. Ik zou graag die versie willen gebruiken, maar het lijkt erop dat Rev die niet opslaat.

🧠 Leuk weetje: AI-transcriptie heeft een lange weg afgelegd sinds 1952, toen een systeem genaamd 'Audrey' alleen gesproken cijfers kon herkennen. In de jaren 60 kon IBM's Shoebox 16 woorden begrijpen, wat toen een hele prestatie was.

5. Duolingo (het beste voor nieuwe talen door middel van spraakgestuurde, gamified lessen)

via Duolingo

Duolingo staat misschien bekend om het onderwijzen van talen, maar het kan ook handig zijn voor contentmakers die aan meertalige projecten werken. Als u content maakt voor een wereldwijd publiek of met verschillende talen werkt, kunnen de spraakherkenning, grammatica-uitleg, uitspraakfeedback en enorme taaldatabase u helpen uw boodschap te verfijnen.

Het is geen voltooide transcriptietool, maar het is geweldig om de duidelijkheid te verbeteren, uw scripts te lokaliseren en ervoor te zorgen dat uw formuleringen natuurlijk klinken. Beschouw het als een aanvulling op uw belangrijkste transcriptie-installatie, vooral als nauwkeurigheid en taalkundige nuances belangrijk zijn voor uw werk.

De beste functies van Duolingo

Maak verbinding met AI-teken zoals 'Lily' via video, waarbij echte gesprekken worden gesimuleerd.

Gebruik dagelijkse streaks, herinneringen en scoreborden om gemotiveerd te blijven en langdurige spraakverbetering te stimuleren.

Moedig het gebruik van Duolingo for Business aan om de communicatie tussen medewerkers te verbeteren door middel van gestructureerde taalprogramma's met analyses van de beheerder.

Gebruik AI-aangedreven spraakherkenning om de uitspraak te corrigeren en de spreekvaardigheid onmiddellijk te verbeteren.

Limieten van Duolingo

Sommige gebruikers vinden de interface te scherp of te hard voor de ogen.

De spelachtige aanpak geeft mogelijk voorrang aan betrokkenheid boven diepgaand of meeslepend taalonderwijs.

Prijzen van Duolingo

Free

Business-abonnement: $67,89/gebruiker per jaar

Beoordelingen en recensies van Duolingo

G2: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Duolingo?

Bekijk deze Capterra-recensie eens:

Mijn ervaring was erg goed. Ondanks dat er veel advertenties in de app staan, vond ik het de moeite waard om te investeren in mijn opleiding in andere talen en daarom heb ik me geabonneerd op de superversie van de app... Naar mijn mening zou de app meer talen beschikbaar kunnen hebben om te leren, zelfs als je alleen Portugees kent. Aangezien dit nog niet mogelijk is, moeten Brazilianen eerst Engels leren en daarna de meeste andere talen in de app.

Mijn ervaring was erg goed. Ondanks dat er veel advertenties in de app staan, vond ik het de moeite waard om te investeren in mijn opleiding in andere talen en daarom heb ik me geabonneerd op de superversie van de app... Naar mijn mening zou de app meer talen beschikbaar kunnen hebben om te leren, zelfs als je alleen Portugees kent. Aangezien dit nog niet mogelijk is, moeten Brazilianen eerst Engels leren en daarna de meeste andere talen in de app.

💡 Pro-tip: Gebruik takenlijst-sjablonen in ClickUp om automatisch vervolgacties toe te wijzen vanuit uw AI Notetaker-samenvattingen. Op deze manier wordt elke belangrijke conclusie omgezet in een taak zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

6. Sonix (het beste voor meertalige transcriptie en het labelen van sprekers)

via Sonix

Sonix is een AI-transcriptietool die audio- en video-content omzet in zeer nauwkeurige tekst in meer dan 53 talen. U kunt ook belangrijke momenten markeren, opmerkingen achterlaten en exporteren in meerdere formaten (waaronder SRT, DOCX en PDF).

In tegenstelling tot tools die alleen een basistranscript genereren, maakt Sonix ook een mediaspeler met een transcript om te delen of in te sluiten, waardoor het gemakkelijker wordt om uw content te bekijken of te presenteren. Van een intuïtieve in-browser editor tot naadloze ondertiteling, het biedt een uitgebreide werkstroom voor het eenvoudig transcriberen, vertalen, analyseren en delen van aantekeningen.

De beste functies van Sonix

Genereer samenvattingen, detecteer thema's en sentimenten en label hoofdstukken automatisch met de geavanceerde AI-analysefuncties.

Beheer toegang voor meerdere gebruikers met volledige controle over upload-, bewerkings- en commentaarrechten.

Deel clips of volledige transcripties met behulp van de native mediaspeler, die ook SEO-geoptimaliseerde publicatie ondersteunt.

Integreer met Zoom, Dropbox, Adobe Premiere en meer, zodat het perfect aansluit op uw bestaande werkstroom.

Limieten van Sonix

De tool ondersteunt geen live spraak-naar-tekstconversie.

Het mist bepaalde geavanceerde functies voor na de transcriptie, zoals sentimentanalyse en thematische categorisering.

Prijzen van Sonix

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sonix?

Volgens een Capterra-recensie over dit alternatief voor Speak AI:

Dit is een van de weinige diensten die meerdere talen en vertalingen aankan. Ik vond de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en de mogelijkheid om te exporteren naar software zoals Adobe en Atlas. ti erg prettig. Het beste is dat je transcripties gemakkelijk kunt laten bewerken... Wat ik minder prettig vond, is dat je voor een extra vergoeding een basis kwalitatieve analyse krijgt. Ik zou graag zien dat dit was inbegrepen, maar ik begrijp dat mijn licentie een basislicentie was.

Dit is een van de weinige diensten die meerdere talen en vertalingen aankan. Ik vond de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en de mogelijkheid om te exporteren naar software zoals Adobe en Atlas. ti erg prettig. Het beste is dat je transcripties gemakkelijk kunt laten bewerken... Wat ik minder prettig vond, is dat je voor een extra vergoeding een basis kwalitatieve analyse krijgt. Ik zou graag zien dat dit was inbegrepen, maar ik begrijp dat mijn licentie een basislicentie was.

🧠 Leuk weetje: Lang voordat we toetsenborden en cloudopslagruimte hadden, waren oude schrijvers de ultieme archivarissen! In Egypte waren ze VIP's, die door farao's werden vertrouwd om de geschiedenis, belastingen en rituelen vast te leggen met behulp van ingewikkelde hiërogliefen. In het oude Israël waren schrijvers juridische experts en religieuze geleerden die hielpen bij het bewaren van de Hebreeuwse Bijbel.

7. Google Cloud Speech-to-Text (het beste voor geïntegreerde, schaalbare tekst)

Google Cloud Speech-to-Text is een spraakherkennings-API die gebruikmaakt van Chirp, het basismodel dat is getraind op miljoenen uren aan audio en miljarden meertalige zinnen. Dat betekent betere prestaties met accenten, domeinspecifiek jargon en achtergrondgeluiden.

De tool werkt in drie flexibele modi: synchroon, asynchroon en streaming, waardoor hij zeer geschikt is voor realtime toepassingen, batchverwerking en alles daartussenin. Onderzoekers die met gevoelige gegevens werken of bedrijven met strenge compliance-eisen zullen de V2 API nuttig vinden, die logging op ondernemingsniveau en regionale transcriptiecontrole biedt.

De beste functies van Google Cloud Speech-to-Text

Train het model om prioriteit te geven aan domeinspecifieke woordenschat of merkspecifieke terminologie voor een betere output.

Kies uit taakgeoptimaliseerde modellen voor telefonie, video of commando's, of bouw uw eigen model met Speech-to-Tekst UI.

Transcribeer audio content voor een wereldwijd publiek, die wordt ondersteund op moedertaalniveau in grote en kleine dialecten.

Limiet van Google Cloud Speech-to-Text

Het aanpassen en configureren van modellen aan specifieke behoeften kan een uitdaging zijn.

De nauwkeurigheid neemt aanzienlijk af bij achtergrondgeluiden of onduidelijke opnames.

Prijzen van Google Cloud Speech-to-Text

Speech-to-Tekst V1 API: $0,024/minuut

Speech-to-Text V2 API: $0,016/minuut

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Google Cloud Speech-to-Text?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het toevoegen van mijn eerste teamlid aan mijn bedrijf was een fluitje van een cent... De gedetailleerde beheerder-instellingen kunnen een beetje moeilijk te navigeren zijn. Als u echter een heel klein team runt, hoeft u zich waarschijnlijk toch niet met al die zaken bezig te houden. En als u in een groter bedrijf werkt, beschikt u waarschijnlijk over de middelen om een medewerker of een hele afdeling te laten zorgen voor de administratieve gebruiker-instellingen.

Het toevoegen van mijn eerste teamlid aan mijn bedrijf was een fluitje van een cent... De gedetailleerde beheerderinstellingen kunnen een beetje moeilijk te navigeren zijn. Als u echter een heel klein team runt, hoeft u zich waarschijnlijk toch niet met al die zaken bezig te houden. En als u in een groter bedrijf werkt, beschikt u waarschijnlijk over de middelen om een medewerker of een hele afdeling te laten zorgen voor de administratieve gebruikerinstellingen.

8. Whisper (het beste voor open-source, aanpasbare transcriptiemodellen)

via Whisper

Whisper, ontwikkeld door OpenAI, is getraind op basis van maar liefst 680.000 uur aan meertalige, multitask-audio om betrouwbaar te kunnen werken in realistische voorwaarden, niet alleen bij opnames van studiokwaliteit.

De tool werkt op basis van een krachtig encoder-decoder Transformer-model dat talen identificeert, tijdstempels toevoegt, meertalige audio ondersteunt en zelfs spraak naar het Engels vertaalt, allemaal in één naadloos proces. En omdat het volledig open source is, kunnen ontwikkelaars, onderzoekers en productteams het vrijelijk aanpassen en uitbreiden, zonder gedoe met licenties.

De beste functies van Whisper

Genereer automatisch tijdstempels voor zinnen om de bewerking van media en het synchroniseren van content te vereenvoudigen.

Krijg toegang tot en wijzig de modelarchitectuur en inferentiecode van Whisper om op maat gemaakte spraakapps of academische onderzoekstools te bouwen.

Implementeer Whisper offline op lokale computers of privé servers voor verbeterde privacy.

Limieten van Whisper

Het kan onnauwkeurige woorden of zinnen genereren (hallucinatie), vooral in rumoerige of complexe audio.

De tool verwerkt audio in stukjes van 30 seconden, wat leidt tot onvolledige of gefragmenteerde transcripties voor langere invoer.

Whisper-prijzen

Aangepaste prijzen

Whisper-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Whisper?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had:

Whisper maakt indruk met zijn naadloze gebruikersinterface, die moeiteloze communicatie garandeert. De implementatie is eenvoudig, hoewel een beetje begeleiding in het begin de onboarding-ervaring zou verbeteren... Hoewel Whisper over het algemeen effectief is, zou het kunnen profiteren van verbeterde onboarding-begeleiding voor nieuwe gebruikers. Daarnaast zijn er af en toe vertragingen in de responstijden van de klantenservice aantekening.

Whisper maakt indruk met zijn naadloze gebruikersinterface, die moeiteloze communicatie garandeert. De implementatie is eenvoudig, hoewel een beetje begeleiding in het begin de onboarding-ervaring zou verbeteren... Hoewel Whisper over het algemeen effectief is, zou het kunnen profiteren van verbeterde onboarding-begeleiding voor nieuwe gebruikers. Daarnaast zijn er af en toe vertragingen in de responstijden van de klantenservice geconstateerd.

👋🏾 Leer hoe u AI kunt gebruiken voor de aantekeningen van de vergadering. Bekijk deze tutorial:

9. Verbit (het beste voor ADA-conforme transcriptie en ondertiteling)

via Verbit

Verbit maakt gebruik van een unieke hybride aanpak: eerst genereert de AI snel transcripties, waarna een netwerk van professionele menselijke editors deze verfijnt. Dankzij dit gelaagde model voldoet Verbit aan hoge nauwkeurigheidsnormen, zelfs bij complexe, technische of ruisende opnames.

Wat Verbit onderscheidt, is de focus op de behoeften van bedrijven. Het is op maat gemaakt voor sectoren zoals onderwijs, recht en media, waar strenge wettelijke, academische en toegankelijkheidsnormen gelden. Het platform biedt ook live ondertiteling, trefwoordextractie, automatische aantekening samenvattingen en aanpasbare format.

De beste functies van Verbit

Lever toegankelijke, ADA-conforme ondertitels voor zowel live-gebeurtenissen als opgenomen content.

Exporteer transcripties in formaten zoals PDF, Word, CSV, JSON en SRT met functies zoals SMPTE-tijdcodes en sprekeridentificatie.

Sluit transcripties in met Smart Player met doorzoekbare transcripties, afspeelclips en ondertiteling op het scherm.

Gebruik de gespecialiseerde tools zoals Captivate™ en Gen. V™ om gesproken content om te zetten in bruikbare informatie.

Limiet van Verbit

Het transcript-format is niet geoptimaliseerd voor leesbaarheid en mist natuurlijke segmentatie.

Het is moeilijk om fouten in de planning ongedaan te maken, zoals het corrigeren van fouten, waarvoor contact moet worden opgenomen met een vertegenwoordiger.

Prijzen van Verbit

Gratis (tot 30 min)

Selfservice: $ 29/maand per gebruiker

Full-service: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Verbit

G2: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Verbit?

Hier is een G2-recensie over dit alternatief voor Speak AI:

Een paar dingen die ik leuk vind aan Verbit zijn de gebruiksvriendelijke interface, nauwkeurige ASR en klantgerichte aanpak. Ik gebruik het elke dag; het is geïntegreerd in ons systeem... Verbit biedt geen peer-to-peer-service; je moet een contract ondertekenen om het te kunnen gebruiken.

Een paar dingen die ik leuk vind aan Verbit zijn de gebruiksvriendelijke interface, nauwkeurige ASR en klantgerichte aanpak. Ik gebruik het elke dag; het is geïntegreerd in ons systeem... Verbit biedt geen peer-to-peer-service; je moet een contract ondertekenen om het te kunnen gebruiken.

🔍 Wist u dat? In de jaren 70 ontwikkelde Carnegie Mellon University, gesteund door het Amerikaanse Ministerie van Defensie, een spraakherkenningssysteem genaamd 'Harpy' om volledige zinnen te begrijpen met behulp van een vocabulaire van 1000 woorden, een grote sprong voorwaarts voor AI-transcriptietechnologie.

via Amazon Polly

Als u zich afvraagt hoe u een voice-over aan een video kunt toevoegen, dan is deze tool iets voor u. Amazon Polly is de geavanceerde tekst-naar-spraak-engine (TTS) van Amazon Web Services, ontworpen om interactieve spraakervaringen te creëren. Het zet platte tekst, documenten en zelfs meertalige scripts om in realistische spraak en levert natuurlijk klinkende stemmen op basis van neurale netwerken.

Het voordeel van Polly ligt in het vermogen om complexe contexten te interpreteren en homografen, meertalige passages, eenheden en datums met bijna menselijke nauwkeurigheid te verwerken. Met de mogelijkheid om 47 stemmen in 24 talen te ondersteunen, biedt de tool een uitstekende taalkundige dekking. Het is vooral waardevol voor teams die e-learningmodules, toegankelijkheidstools of wereldwijde spraakapps maken.

De beste functies van Amazon Polly

Voeg Speech Synthesis Markup Language-tags toe om de nadruk, toonhoogte, spreeksnelheid en uitspraak te verfijnen.

Exporteer audio als MP3-, Ogg- of PCM-bestanden, geschikt voor alles van podcasting tot IVR-systemen.

Koppel Polly aan andere AWS-services zoals Lambda of S3 voor geavanceerde automatisering en implementatiewerkstroom.

Limieten van Amazon Polly

Gebruikers melden dat er een limiet is op het gebied van stemtoon en uitspraak die grondig aangepast kunnen worden, of om unieke stemprofielen te creëren.

Ondanks verbeteringen vinden sommige gebruikers nog steeds dat de stemmen van Polly emotionele diepgang of natuurlijke intonatie missen.

Prijzen van Amazon Polly

Free

Standaardstemmen: $ 4/maand per 1 miljoen tekens

Neural Voices: $16/maand per 1 miljoen tekens

Generatieve stemmen: $ 30/maand per 1 miljoen tekens

Long-Form Voices: $ 100/maand per 1 miljoen tekens

Beoordelingen en recensies van Amazon Polly

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amazon Polly?

Hier is een fragment uit een G2-recensie:

Ik vind het geweldig hoe Amazon Polly computers laat praten als mensen. Het klinkt zo natuurlijk en je kunt verschillende stemmen kiezen. Het is geweldig voor het maken van voice-overs voor video's of om je apps te laten praten. Supergemakkelijk te gebruiken! ... Ik vind het jammer dat Amazon Polly gebruikskosten in rekening brengt, wat betekent dat je moet betalen voor het nummer tekens dat het voorleest. Als je het veel gebruikt, kan het duur worden.

Ik vind het geweldig hoe Amazon Polly computers laat praten als mensen. Het klinkt zo natuurlijk en je kunt verschillende stemmen kiezen. Het is geweldig voor het maken van voice-overs voor video's of om je apps te laten praten. Supergemakkelijk te gebruiken! ... Ik vind het jammer dat Amazon Polly gebruikskosten in rekening brengt, wat betekent dat je moet betalen voor het nummer tekens dat het voorleest. Als je het veel gebruikt, kan het duur worden.

11. Assembly AI (het beste voor het bouwen van apps met onderwerpdetectie en sentimentanalyse)

via Assembly AI

AssemblyAI is ontworpen met ontwikkelaars en technische teams in gedachten: mensen die betrouwbare spraakherkenning nodig hebben die naadloos kan worden geïntegreerd in aangepaste werkstroom. In plaats van alleen audio naar tekst om te zetten, helpt het teams om dieper in te gaan op wat er wordt gezegd en wie het zegt.

De tool ondersteunt meer dan 99 talen, scheidt sprekers, herkent branchespecifieke termen en detecteert automatisch de taal, allemaal via een API. Het is handig voor productteams, onderzoekers en ingenieurs die meer controle willen over hoe spraakgegevens worden verwerkt.

De beste functies van Assembly AI

Leg live gesprekken vast en transcribeer ze met een latentie van minder dan 500 ms en geavanceerde detectie van het einde van een uitspraak.

Gebruik het universele model dat is getraind op meer dan 12,5 miljoen uur aan meertalige gegevens voor een nauwkeurigheid van >93,3% en het laagste woordfoutpercentage in de branche.

Converteer nummers, datums en hoofdletters automatisch voor schone, leesbare tekst, zonder nabewerking.

Wijs elk gesproken woord toe aan de juiste spreker voor duidelijkere transcripties en diepgaandere gesprekkanalyses.

Beperkingen van Assembly AI

Zelfs met een playground kan de API-interface intimiderend zijn voor niet-ontwikkelaars.

API-resultaten hebben mogelijk niet de juiste format, in tegenstelling tot de gratis interface-versie.

Prijzen van Assembly AI

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Assembly AI

G2: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Assembly AI?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over dit alternatief voor Speak AI:

Ik gebruik AssemblyAI om transcripties van mijn podcastafleveringen te krijgen, en de nauwkeurigheid is behoorlijk goed. Dankzij de tijdstempel bij elk woord kunnen we gemakkelijk een verbinding leggen met de podcastaudio en meteen naar de juiste plek springen. De klantenservice is geweldig... Soms is het een beetje lastig als de podcaster de spelling van de kortingscode die hij gebruikt uitspreekt. Als de kortingscode bijvoorbeeld SUMMER is. krijg ik misschien S-U-M-M-E-R, wat niet gemakkelijk is om er werk van te maken. Maar dat is een uitzonderlijk geval. *

Ik gebruik AssemblyAI om transcripties van mijn podcastafleveringen te krijgen, en de nauwkeurigheid is behoorlijk goed. Dankzij de tijdstempel bij elk woord kunnen we gemakkelijk een verbinding leggen met de podcastaudio en meteen naar de juiste plek springen. De klantenservice is geweldig... Soms is het een beetje lastig als de podcaster de spelling van de promotiecode die hij gebruikt uitspreekt. Als de promotiecode, voorbeeld, SUMMER is. krijg ik misschien S-U-M-M-E-R, wat niet gemakkelijk is om er werk van te maken. Maar dat is een uitzonderlijk geval. *

🔍 Wist u dat? AI helpt de geschiedenis tot leven te brengen! Aaron Newcomer, een verzamelaar van historische brieven, gebruikte zijn passie om een AI-startup te lanceren die 19e-eeuws handschrift transcribeert. Dankzij machine learning kunnen we nu eeuwenoude documenten lezen die vroeger bijna onmogelijk te ontcijferen waren.

Luister naar uw werkstroom en kies ClickUp

Elk van deze alternatieven voor Speak AI biedt iets waardevols, of het nu gaat om transcriptie, realtime samenwerking of geavanceerde spraakanalyse. Maar als u op zoek bent naar meer dan alleen spraak-naar-tekst, dan is ClickUp de ideale alles-in-één oplossing die uw gesprekken rechtstreeks verbindt met uw werk.

Met ClickUp AI Notetaker kunt u vergaderingen automatisch opnemen en transcriberen, terwijl ClickUp Brain contextuele AI-ondersteuning biedt in uw hele werkruimte. En laten we ClickUp Docs niet vergeten, waar u kunt samenwerken aan content, actiepunten kunt extraheren en alles met elkaar kunt verbinden voor weloverwogen besluitvorming.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp! ✅