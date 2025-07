10 timeboxing-apps om elk uur doelgericht te plannen

'Ik kan me niet langer dan 10 minuten op iets concentreren!'

Tussen eindeloze notificaties, vergaderingen die elkaar opvolgen en constant schakelen tussen verschillende taken, lijkt het voor velen van ons onmogelijk om gefocust te blijven. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen minder dan vier uur per dag aan hun werk toekomen — ja, van een volledige werkdag van 8 uur.

Maar wat als u uw dag zo nauwkeurig zou kunnen plannen dat afleidingen niet meer relevant zijn?

Daar helpen timeboxing-apps bij. Zie ze als je persoonlijke uitsmijter, die je kalender bewaakt zodat jij je kunt concentreren.

Of je nu jongleert met deadlines als freelancer, een team op afstand aanstuurt of gewoon je eindeloze takenlijst probeert af te werken, met deze tools kun je tijdblokken inplannen voor specifieke taken, betere routines opbouwen en, ja, eindelijk die belangrijke taken voltooien.

Laten we het hebben over 10 van de beste apps voor tijdblokken, inclusief apps met projectmanagement, om je dag bewust in blokken te verdelen.

De beste timeboxing-apps in één oogopslag

Hier zijn enkele van de beste tools die er zijn, elk met hun eigen voordelen, afhankelijk van hoe u uw tijd wilt plannen, bijhouden of in blokken indelen:

Absoluut! Hier is de herziene vergelijkingstabel met de kolom 'Meest geschikt voor' waarin alleen de relevante teams/personen voor elke tool worden weergegeven (de beschrijvende inleiding is verwijderd):

Naam tool Meest geschikt voor Belangrijkste toepassingen Prijzen* ClickUp Alles-in-één tool voor tijdmanagement; Grootte van het team: Freelancers, solopreneurs, kleine teams, startups, kleine en middelgrote ondernemingen, grote ondernemingen Taakbeheer, projectplanning, tijdsregistratie, planning, terugkerende taken en integraties met tools zoals Google Agenda en Slack Gratis abonnement, aanpassingen voor ondernemingen Sunsama Dagelijkse planning met kalenderintegratie; Grootte van het team: Freelancers, kleine teams, startups Organiseer taken uit Gmail, Slack en GitHub in kalenderslots, AI-aangedreven tijdsinschattingen en dagelijkse planningsrituelen Vanaf $ 20 per gebruiker/maand Todoist Dagelijkse planning met kalenderintegratie; Teamgrootte: Freelancers, kleine teams en startups Prioritering van taken, terugkerende taken, aangepaste filters en integraties met Google Agenda, Gmail en Slack Free; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker/maand Motion AI-aangedreven automatisering van planning; Teamgrootte: MKB, ondernemingen AI-gestuurde taakprioritering, conflictoplossing, tijdlijnweergave en resourceplanning Betaalde abonnementen vanaf $ 49 per gebruiker/maand Akiflow Gecentraliseerd taak- en kalenderbeheer; Teamgrootte: Freelancers en solopreneurs, Taken vastleggen vanuit e-mails en berichten, plannen met slepen en neerzetten, en dagelijkse/wekelijkse planningsrituelen Gratis proefversie, $ 34 per gebruiker/maand Reclaim Slimme tijdblokken; Teamgrootte: Kleine teams, MKB Automatische planning van taken, focus tijd blokken, uniforme kalender weergave en realtime aanpassingen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker/maand TickTick Persoonlijke productiviteit met ingebouwde timer; Grootte van het team: Freelancers, solopreneurs, individuen Taakbeheer, bijhouden van gewoontes, terugkerende herinneringen en meerdere kalenderweergaven 35,99 dollar per gebruiker/jaar TimeCamp Tijdsregistratie met factureringsfuncties; Teamgrootte: Freelancers, consultants Automatische tijdregistratie, categorisering van productiviteit, rapportage en integratie met tools zoals Trello en Asana Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 3,99 per gebruiker/maand Toggl Track Lichtgewicht tijdregistratie voor verschillende projecten; Teamgrootte: Kleine teams, MKB Realtime en offline tijdregistratie, kalenderintegratie en bijhouden van activiteiten op de achtergrond Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker/maand Met de klok mee Optimalisatie van de teamkalender en focus tijd; Teamgrootte: MKB en ondernemingen AI-gestuurde planning van vergaderingen, aanmaken van focusmomenten, analyses van vergaderbelastingen en planningslinks voor externe coördinatie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 6,75 per gebruiker/maand

📖 Lees ook: Hoe u de tijd die u aan taken en projecten besteedt efficiënt kunt bijhouden

Waar moet u op letten bij timeboxing-apps?

Het vinden van de juiste timeboxing-app kan uw dagelijkse werkstroom aanzienlijk verbeteren. Op basis van feedback van gebruikers en praktische behoeften zijn dit de sleutelfuncties waar u op moet letten bij het kiezen van uw favoriete tool voor het blokkeren van tijd:

Naadloze integraties: Synchroniseer met je kalender-app en taakbeheertools zoals Synchroniseer met je kalender-app en taakbeheertools zoals ClickUp , Trello of Asana om tijd te blokkeren zonder tussen platforms te schakelen

Slim plannen: Geef prioriteit aan apps die onafgemaakte taken automatisch opnieuw plannen op basis van uw Geef prioriteit aan apps die onafgemaakte taken automatisch opnieuw plannen op basis van uw productiviteitsstatistieken , deadlines en het belang van specifieke taken

Ingebouwde focus tools: Zoek naar functies zoals Pomodoro timers, website blokkering en witte ruis om tijdens je focus sessies in de zone te blijven

Flexibiliteit voor meerdere apparaten: Kies tools die werken op iOS, Android en webapps, zodat je op elk moment taken kunt toevoegen of je weekkalender kunt aanpassen

Kalender met taakintegratie: Kies apps die functies voor taakbeheer samenvoegen met kalenderblokken, zodat u taken kunt verslepen en neerzetten, een kleurcode kunt toekennen en details aan elk blok kunt toevoegen

Tijdrapportage: Geef prioriteit aan apps met ingebouwde Geef prioriteit aan apps met ingebouwde tijdregistratie en rapportage om uw gewoontes beter te begrijpen en uw voortgang nauwkeuriger bij te houden en vooruit te plannen

🧠 Leuk weetje: Tevreden werknemers = productieve teams! Uit onderzoek blijkt dat gelukkige werknemers 13% productiever zijn. Dat is nog een reden om tijd te blokken voor productief werk en pauzes in uw organisatie!

📖 Lees ook: Hoe u de tijd die u aan taken en projecten besteedt efficiënt kunt bijhouden

De beste apps voor timeboxing

Als je klaar bent om meer gedaan te krijgen en minder stress te hebben, is een betrouwbare timeboxing-app een aanwinst voor je werkroutine.

Van geautomatiseerde urenregistratie tot intelligente planning: dit zijn de beste timeboxing-apps om je kalender weer onder controle te krijgen en je beter te concentreren.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (beste voor alles-in-één timeboxing met taakbeheer)

Wilt u elk uur optimaal benutten? ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is ontwikkeld om uw taakbeheer, projectplanning en timeboxing te regelen zonder dat u tussen verschillende platforms hoeft te schakelen.

Plan projecten in vaste periodes, stel kalendergebeurtenissen in en blijf deadlines voor met ingebouwde tools voor tijdregistratie, planning en voortgang. Nog beter: laat ClickUp al uw 'werk rondom het werk' afhandelen, zodat u zich kunt concentreren op taken die u dichter bij uw doelen brengen.

Of je nu een team leidt of je eigen drukke agenda beheert, ClickUp houdt het werk in beweging – en zichtbaar – bij elke stap. Hoe?

💜 ClickUp Kalender

Gebruik ClickUp Kalender om de tijd voor elke taak bij te houden in een uitgebreide kalender

Maak kennis met ClickUp Kalender! Het is niet alleen een tool om data bij te houden, maar ook om je dag doelgericht in te delen.

Plan eenvoudig tijdsblokken, sleep taken en zet ze neer, en stem de gebeurtenissen in je kalender af op de doelen van je team of je persoonlijke prioriteiten. Het synchroniseert met tools zoals Google Agenda en Microsoft Outlook Agenda en haalt gegevens rechtstreeks uit je takenlijst, zodat je planning dynamisch en uitvoerbaar blijft.

Zodra je je kalender-app aan ClickUp hebt gekoppeld, wordt het timeboxen van je dag een fluitje van een cent. Je kunt je planning eenvoudig weergeven en plannen op de plek waar je taken staan. Bovendien kun je de kalender je planning automatisch laten blokkeren voor een nieuwe hobby of het oefenen van een presentatie.

Wist u dat u vier uur per week verliest met schakelen tussen apps? Met ClickUp kunt u contextwisselingen elimineren. Neem rechtstreeks vanuit de app deel aan vergaderingen in Google Meet, Zoom of Microsoft Teams om tijd te besparen. En met de AI Notetaker kunt u aantekeningen maken tijdens vergaderingen terwijl u gefocust blijft op het gesprek.

💜 ClickUp Tijdsregistratie

ClickUp's Project Time Tracking is ook een krachtpatser voor iedereen die serieus bezig is met het bijhouden van zijn werk en het timeboxen van zijn dag. Hiermee kunt u precies bijhouden hoe lang taken duren, waardoor u de werklast kunt beheren, op schema blijft en gestructureerde tijdsblokken kunt creëren voor uw belangrijkste taken.

Houd uw tijd bij vanaf elke locatie in ClickUp, zodat u altijd op de hoogte bent van uw timeboxing-behoeften

Of u nu alleen werkt of met een team, de functies voor tijdbeheer van ClickUp maken het bijhouden van uw tijd een fluitje van een cent. U kunt timers rechtstreeks vanuit taken starten en stoppen, zodat u uw werk in realtime kunt bijhouden zonder van app te wisselen.

Vergeten de timer te starten? Geen zorgen, u kunt de tijd voor eerder werk handmatig registreren, zodat alles nauwkeurig blijft. En als u meer informatie nodig hebt, genereert ClickUp gedetailleerde tijdrapporten, zodat u een duidelijk overzicht krijgt van waar uw tijd naartoe gaat. U kunt zelfs de geschatte tijd vergelijken met de werkelijke tijd om uw planning in de toekomst te verbeteren en deadlines beter na te komen.

Bovendien is het instellen van terugkerende taken in ClickUp een fluitje van een cent. U kunt bijvoorbeeld een taak instellen om elke ochtend om 9 uur uw e-mail te checken, zodat deze taak elke dag automatisch weer verschijnt en u een voorspelbaardere routine kunt opbouwen.

💜 ClickUp-sjabloon voor tijdboxen

Gratis sjabloon downloaden Deel mijlpalen van projecten op in kleinere delen, stel haalbare deadlines vast en wijs middelen efficiënt toe met de ClickUp Time Box-sjabloon

Klaar om aan de slag te gaan met timeboxing? Begin met de ClickUp Time Box-sjabloon. Deze is ontworpen om veelvoorkomende problemen met tijdmanagement op te lossen door je te helpen je dag in te delen in gerichte, doelgerichte werksessies.

Met dit sjabloon kunt u:

Pas uw dagelijkse planning aan met kant-en-klare functies voor het blokkeren van tijd voor diepgaand werk, taken van beheerders en pauzes

Houd de tijd bij die u aan taken besteedt, onbeperkt

Sleep taken naar tijdvakken om uw dag visueel in kaart te brengen

Gebruik terugkerende taken en automatisering om dagelijkse structuur te behouden zonder handmatige updates

Verdeel grote doelen in behapbare stukken met tijdgebonden subtaken

Houd de voortgang in realtime bij en denk na over wat wel (en niet) werkt

De beste functies van ClickUp

Realtime tijdsregistratie die is ingebouwd in taken voor nauwkeurige facturering en inzichten, in vergelijking met andere productiviteitstools

Aanpasbare ClickUp-dashboards die een overzicht geven van de werklast, tijdlijnen en teamprestaties

Taakafhankelijkheden en meer dan 15 flexibele weergaven, zoals Gantt-grafieken, Kanban-weergave en werklastweergave, om de voortgang van projecten te visualiseren en knelpunten te voorkomen

Tijdsinschattingen, herinneringen en automatisering om taakbeheer te stroomlijnen en deadlines te halen

Naadloze integraties met tools zoals Google Agenda, Slack en Toggl voor soepelere werkstromen

Beperkingen van ClickUp

Met zijn uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden kan het instellen van timeboxing-werkstromen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

ClickUp is heel eenvoudig te gebruiken, zelfs met alle functies die het biedt. Ik vind het geweldig dat alles op één plek staat, van taakbeheer tot documenten en de kalenderweergave. Vooral de kalender helpt me om deadlines bij te houden en efficiënt vooruit te plannen. Het is een geweldige tool voor zowel persoonlijke als team productiviteit.

ClickUp is heel eenvoudig te gebruiken, zelfs met alle functies die het biedt. Ik vind het geweldig dat alles op één plek staat, van taakbeheer tot documenten en de kalenderweergave. Vooral de kalender helpt me om deadlines bij te houden en efficiënt vooruit te plannen. Het is een geweldige tool voor zowel persoonlijke als teamproductiviteit.

2. Sunsama (het beste voor dagelijkse planning met kalenderintegratie)

via Sunsama

Heb je ooit het gevoel dat je dag een wirwar is van taken die verspreid zijn over verschillende apps? Sunsama helpt je orde te scheppen in de chaos door taken uit tools zoals Gmail, Slack en GitHub te halen en ze in vaste tijdvakken in je kalender te organiseren.

Met een eenvoudig planningsritueel van 10-15 minuten elke ochtend kun je bekijken wat er nog niet is afgehandeld en realistische doelen voor de dag stellen. In plaats van overweldigende functies, richt het zich op het helpen plannen met intentie en doel.

De beste functies van Sunsama

Plan uw dag met AI-aangedreven tijdsinschattingen die zich aanpassen aan uw werkpatronen

Sorteer taken automatisch in kanalen zoals 'Werk voor klanten' of 'Teamvergaderingen'

Maak verbinding met tools zoals projectplatforms en kalenders voor een naadloze dagelijkse planning

Verplaats e-mails die uw aandacht vereisen naar uw takenlijst en blokkeer tijd om ze af te handelen

Beperkingen van Sunsama

Het dagelijkse planningsritueel kan veeleisend aanvoelen voor gebruikers die de voorkeur geven aan meer geautomatiseerde planning

Geen geschikte tool voor complex projectmanagement

Prijzen van Sunsama

Gratis proefversie

Maandelijks abonnement: $ 20/maand

Beoordelingen en recensies van Sunsama

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Sunsama?

Een recensie op Capterra luidt:

Als solopreneur is het vaak een uitdaging om het aantal taken dat ik op een dag moet uitvoeren, aan te pakken. Sunsama herinnert me eraan om pauzes te nemen, geeft me een realistische weergave van hoeveel tijd een taak in beslag zal nemen en geeft een wekelijks overzicht van hoe ik mijn tijd besteed. Ik kan mijn persoonlijke en zakelijke agenda's, wellnessactiviteiten en tijd met mijn gezin allemaal op één plek samenbrengen. Dit helpt me om mijn doelen en intenties niet uit het oog te verliezen.

Als solopreneur is het vaak een uitdaging om het aantal taken dat ik op een dag moet uitvoeren, aan te pakken. Sunsama herinnert me eraan om pauzes te nemen, geeft me een realistisch beeld van hoeveel tijd een taak in beslag zal nemen en geeft een wekelijks overzicht van hoe ik mijn tijd besteed. Ik kan mijn persoonlijke en zakelijke agenda's, wellnessactiviteiten en tijd met mijn gezin allemaal op één plek samenbrengen. Dit helpt me om mijn doelen en intenties niet uit het oog te verliezen.

3. Todoist (het beste voor eenvoudig en intuïtief taakbeheer)

via Todoist

Todoist brengt orde in het beheer van persoonlijke en teamtaken en leert gebruikers hoe ze tijd kunnen besparen door middel van innovatieve organisatie functies.

De overzichtelijke, intuïtieve interface van de app maakt het vastleggen en organiseren van taken heel natuurlijk, of je nu je werkdag plant of complexe teamprojecten beheert.

Beste functies van Todoist

Gebruik het vlaggensysteem met vier kleuren om taken op belangrijkheid te rangschikken

Geef prioriteit aan taken met terugkerende patronen zoals 'elke derde dinsdag' of 'elke weekdag' voor repetitief werk

Stel aangepaste filters in om taken weer te geven op basis van deadlines, labels of prioriteiten

Maak verbinding met tools zoals Google Agenda, Gmail, Slack en Zapier om uw werkstroom te synchroniseren

Beperkingen van Todoist

De gratis versie beperkt de toegang tot functies zoals herinneringen en labels

Prijzen van Todoist

Beginner : Gratis

Pro : $ 2,50/maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Todoist?

Een recensie op Capterra luidt:

Todoist is samen met Spark Mail en Google Agenda de hoeksteen van mijn tijdmanagementstrategie. De integratie met deze en andere apps is perfect en de mobiele app is cruciaal, zodat ik niets mis.

Todoist is samen met Spark Mail en Google Agenda de hoeksteen van mijn tijdmanagementstrategie. De integratie met deze en andere apps is perfect en de mobiele app is cruciaal, zodat ik niets mis.

📮 ClickUp Insight: 50% van de mensen structureert zijn tijd door bepaalde dagen te wijden aan beheer versus gefocust werk, maar slechts 22% zegt taken te automatiseren of te delegeren. Handmatig tijdbeheer helpt, maar het elimineert niet de repetitieve taken die nog steeds ten koste gaan van diepgaand werk. ✔️ De kalender, tijdblokkering en AI-agents van ClickUp werken samen om uw tijd te beschermen. Plan repetitief werk automatisch, verplaats taken op basis van prioriteit en trigger herinneringen, zodat uw week vanzelf verloopt. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer met behulp van ClickUp-automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

4. Motion (beste voor AI-gestuurde automatisering van planning)

via Motion

Motion brengt een frisse wind in de timeboxing-techniek door kunstmatige intelligentie toe te passen op uw dagelijkse planning voor een maximaal effect. Deze slimme planningstool analyseert uw taken, vergaderingen en prioriteiten om een gepersonaliseerd dagelijks abonnement te creëren dat zich aanpast aan uw werkschema en stijl.

Als u bijvoorbeeld een vergadering met een client en een strakke deadline voor een project moet combineren, zal Motion deze taken prioriteren en uw planning aanpassen om ervoor te zorgen dat beide op tijd worden voltooid. De app onderscheidt zich door zijn AI-gestuurde taakprioritering, waarbij rekening wordt gehouden met afhankelijkheid, deadlines en duur van projecten.

Beste functies van Motion

Beheer moeiteloos zowel persoonlijke als zakelijke vergaderingen, rekening houdend met de beschikbaarheid van het team

Laat AI de planning verzorgen door conflicten op te sporen en vergaderingen naar optimale tijdstippen te verplaatsen

Gebruik ingebouwde tools voor taakbeheer, tijdlijnweergave en resourceplanning

Krijg toegang tot kant-en-klare sjablonen voor projecten om snel nieuwe initiatieven in te stellen

Bewegingslimieten

Vereist aanpassing aan een nieuwe werkstroom, aangezien de AI de planning overneemt

Diepe integratie met bestaande tools kan enige tijd duren

Bewegende prijzen

Pro AI : $ 29/maand per zetel

Business AI : $ 49/maand per zetel

Enterprise: aangepaste prijzen

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (80+ beoordelingen)

💡 Pro-tip: Wil je het jezelf gemakkelijker maken? Gebruik de integraties van ClickUp met meer dan 1000 tools. Of het nu gaat om tijdregistratie met Everhour of het synchroniseren van je Google Agenda, je kunt alles op één plek bewaren en productief blijven zonder tussen apps te hoeven schakelen.

5. Akiflow (het beste voor gecentraliseerd taak- en kalenderbeheer)

via Akiflow

Wil je niet meer tussen apps schakelen om je dagelijkse planning te beheren? Akiflow brengt al je taken en gebeurtenissen in je kalender samen in één overzichtelijke werkruimte. Zo kun je je dag gemakkelijker plannen zonder voortdurend tussen apps te schakelen.

Deze planningstool blinkt uit in het verzamelen van taken van populaire platforms zoals Google Agenda, Outlook, Gmail en Slack. Wanneer je een taak bijwerkt in Akiflow, wordt deze automatisch gesynchroniseerd met de bron-app, zodat alles consistent blijft in al je tools.

De beste functies van Akiflow

Leg taken vast vanuit e-mails, berichten of websites met de universele inbox van Akiflow

Sleep taken naar je kalender voor effectieve tijdblokken en snelle aanpassingen

Gebruik dagelijkse en wekelijkse rituelen om te plannen, te reflecteren en op koers te blijven

Deel uw beschikbaarheid om vergaderingen te plannen zonder heen en weer te mailen

Beperkingen van Akiflow

Ontbreken er enkele populaire tools voor projectmanagement in vergelijking met speciale apps voor taakbeheer?

Vereist handmatige taakplanning en sjablonen voor het blokkeren van tijd , wat tijdrovend kan zijn en kan leiden tot een overbelasting van taken als dit niet zorgvuldig wordt beheerd

Prijzen van Akiflow

Gratis proefversie

Pro Monthly: $34/maand

Beoordelingen en recensies van Akiflow

G2: 5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

📖 Lees ook: Beste software voor werknemersmonitoring

6. Reclaim (het beste voor slim tijdblokken en een goede balans tussen werk en privé)

via Reclaim

Stel je een tool voor die automatisch je taken rond je vergaderingen regelt zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Reclaim AI van Dropbox doet precies dat door te synchroniseren met je kalender en schema's in realtime aan te passen op basis van je werklast en prioriteiten.

Het houdt rekening met deadlines en beschikbare tijd om de juiste momenten voor taken toe te wijzen. In plaats van tijd te besteden aan het handmatig aanpassen van uw dag, kunt u zich concentreren op wat belangrijk is, terwijl de tool ervoor zorgt dat uw kalender geoptimaliseerd en conflictvrij blijft.

Haal het beste uit de functies

Plan taken en vergaderingen op basis van uw werkpatronen

Blokkeer automatisch tijd voor concentratie voor diepgaand werk met een Pomodoro-achtig ritme

Breng alle agenda's (Google Agenda, Outlook) samen in één weergave

Pas u aan veranderingen aan door taken automatisch te verschuiven wanneer er conflicten ontstaan

Herwin beperkingen

Het instellen van meerdere kalenderintegraties vergt enige inspanning in het begin

Geen mobiele app voor planning onderweg

Automatische planning sluit misschien niet altijd aan bij uw persoonlijke voorkeuren

Prijzen terugvragen

Lite : Gratis

Starters : $ 10/maand per zetel

Business: $ 15/maand per zetel

Haal beoordelingen en recensies terug

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Reclaim?

Een G2-recensent zegt:

Als student is mijn vermogen om tijd te besteden aan projecten beperkt. Nu hoef ik alleen maar de taak aan mijn takenlijst toe te voegen en deze wordt automatisch ingepland. Het is ook gemakkelijk om te zien of ik te ver achterloop en extra uren moet werken om mijn opdrachten in te halen.

Als student is mijn vermogen om tijd vrij te maken voor projecten beperkt. Nu hoef ik de taak alleen maar aan mijn takenlijst toe te voegen en deze wordt automatisch ingepland. Het is ook gemakkelijk om te zien of ik te ver achterloop en extra uren moet werken om mijn opdrachten in te halen.

7. TickTick (beste voor persoonlijke productiviteit met ingebouwde Pomodoro-timer)

via TickTick

TickTick combineert slim taakbeheer, kalenderplanning en het bijhouden van gewoontes om u te helpen uw dag doelgericht te plannen. Met meerdere kalenderweergaven – maandelijks, wekelijks, agenda, meerdere dagen en meerdere weken – kunt u eenvoudig uw hele planning visualiseren.

Het is meer dan alleen een app met een takenlijst. Het biedt Pomodoro-timers en slimme herinneringen om je focus scherp te houden en consistent te blijven. Of je nu taken aanmaakt of nieuwe gewoontes aanleert, TickTick helpt je om je doelen te bereiken.

De beste functies van TickTick

Stel terugkerende herinneringen in met aangepaste intervallen, e-mail notificaties en locatiegebaseerde meldingen op iOS

Organiseer taken met slimme filters en tags voor snelle toegang

Taakweergave in lijst-, Kanban- of tijdlijn-format en gebruik Markdown voor gedetailleerde aantekeningen

Houd naast uw vaste taken ook uw gewoontes bij om een consistente routine op te bouwen

Beperkingen van TickTick

Beperkte samenwerkingsfuncties voor taakbeheer in teams

Geen functies voor tijdregistratie voor gedetailleerde productiviteitsanalyse

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor bepaalde taakweergaven en layouts

Prijzen van TickTick

Jaarabonnement: $ 35,99/jaar

Beoordelingen en recensies van TickTick

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

👀 Wist u dat? De Eisenhower Matrix, populair gemaakt door president Dwight D. Eisenhower, is een techniek voor tijdmanagement waarmee u taken kunt categoriseren op basis van urgentie en belangrijkheid. Het gaat erom dat u zich concentreert op de taken die belangrijk zijn, maar niet per se urgent, zodat u geen tijd verspilt aan zaken die geen prioriteit hebben.

8. TimeCamp (beste voor tijdregistratie met factureringsfuncties)

via TimeCamp

Heb je een urenregistratie nodig die zonder gedoe de tijd bijhoudt? TimeCamp werkt stil op de achtergrond, zodat je niet hoeft te gissen of spreadsheets hoeft bij te houden. Het registreert automatisch je uren en zet die gegevens om in waardevolle inzichten.

Of het nu gaat om het bijhouden van productiviteit, het beheren van projecten of het genereren van facturen, TimeCamp helpt u inzicht te krijgen in uw werkgewoonten en manieren te vinden om deze te verbeteren. Bovendien kan het worden geïntegreerd met al uw favoriete tools, waardoor het een naadloze aanvulling is op uw werkstroom.

De beste functies van TimeCamp

Houd automatisch of handmatig tijd bij met inactiviteitsdetectie, app-monitoring en categorisering van productiviteit

Genereer rapportages om de voortgang, prestaties en het budget te beoordelen

Integreer met tools zoals Trello, Asana en ClickUp voor gestroomlijnde werkstromen

Gebruik mobiele apps met GPS-tracking en geofencing voor teams op afstand

Beperkingen van TimeCamp

De rollen van gebruikers zijn beperkt bij abonnementen van een lager niveau; geavanceerd rolbeheer is alleen beschikbaar bij het Premium-abonnement

De mobiele app, vooral op iOS, kan traag zijn en gevoelig voor synchronisatieproblemen, wat kan leiden tot incidentele gegevensverschillen

Prijzen van TimeCamp

Gratis abonnement

Starters : $ 2,99/maand per gebruiker

Premium : $ 4,99/maand per gebruiker

Ultimate : $7,99/maand per gebruiker

Enterprise: $ 11,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TimeCamp

G2: 4,7/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (590+ beoordelingen)

9. Toggl Track (het beste voor eenvoudige tijdsregistratie voor verschillende projecten)

via Toggl Track

Op zoek naar een overzichtelijke, betrouwbare manier om bij te houden hoe u uw werkdag doorbrengt? Toggl Track biedt een eenvoudige, intuïtieve ervaring waarmee u al uw taken bijhoudt zonder uw werkstroom te verstoren.

Ze zijn ontworpen om in uw routine te passen, of u nu de voorkeur geeft aan een desktop-app, browserextensie of mobiel apparaat.

Met functies zoals integratie met een kalender-app, bijhouden op de achtergrond en timers met één klik, brengt het de echte voordelen van timeboxing-apps tot leven en verandert het versnipperde uren in gestructureerde, gefocuste blokken werk.

Toggl Track beste functies

Visualiseer tijdinvoer in Google Agenda of Outlook

Houd tijd bij in realtime of offline en synchroniseer later; schakel tussen timer en handmatige modus

Gebruik mobiel voor bijhouden onderweg of desktop voor een gefocuste werkstroom

Schakel het bijhouden op de achtergrond in voor apps en websites om activiteiten automatisch vast te leggen

Toggl Limieten bijhouden

Beperkte functies voor projectmanagement in vergelijking met speciale tools

De rapportage-opties voor werk voor klanten zijn beperkt

Toggl Prijzen bijhouden

Gratis abonnement

Starters: $ 10/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Beoordelingen en recensies bijhouden

G2: 4,6/5 (meer dan 1550 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Timeboxing is ontstaan in de softwareontwikkeling, waar teams vaste periodes (of 'boxen') toewijzen om aan specifieke taken te werken. Oorspronkelijk geïntroduceerd in de context van Agile-methodologieën, hielp het teams gefocust en op koers te blijven. Tegenwoordig is het een populaire productiviteitstechniek die door iedereen, van CEO's tot studenten, wordt gebruikt om afleiding te minimaliseren en ervoor te zorgen dat taken efficiënt binnen een bepaald tijdsbestek worden voltooid.

10. Clockwise (beste voor het optimaliseren van teamkalenders en focustijd)

via Clockwise

overweldigd door eindeloze vergaderingen en moeite om tijd vrij te maken voor diepgaand werk? Clockwise heeft de oplossing voor u.

Deze AI-gestuurde planningsassistent optimaliseert uw dag door automatisch vergaderingen te plannen, focus tijd te waarborgen en moeiteloos te synchroniseren met Google Agenda, Slack en Asana. Het is ontwikkeld om u te helpen de controle over uw agenda terug te krijgen en uw productiviteit te verhogen.

De beste functies van Clockwise

Verplaats vergaderingen automatisch om ononderbroken Focus Time-blokken te creëren

Integreert met Google Agenda, Slack en andere tools voor een gestroomlijnde planning

Biedt analyses om de vergaderbelasting en concentratietijd binnen uw organisatie te meten

Biedt planningslinks om vergaderingen met externe genodigden en meerdere teamgenoten te coördineren

Beperkingen van klokwijzer

De flexibele functie Vergaderingen is beperkt tot interne vergaderingen

Ondersteunt geen automatische herplanning voor vergaderingen met externe deelnemers

Prijzen met de klok mee

Free

Teams: $ 6,75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 11,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clockwise

G2: 4,7/5 (65+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Clockwise?

Een G2-recensie zegt:

Het bouwt de focus tijd in die ik nodig heb, maar die ik te omslachtig vind om zelf consequent in te voeren. Ik vind het prettig dat de AI-planner reageert op wijzigingen in mijn kalender nog voordat ik dat doe. Ik heb gemerkt dat het een positieve invloed heeft op mijn productiviteit en dat mijn collega's nu ook meer rekening houden met vooraf toegewezen tijd in mijn kalender. Voor een enkele gebruiker vind ik de prijs ook redelijk en het was gemakkelijk te integreren met belangrijke tools die ik al gebruik voor mijn werk, zoals Outlook en Asana.

Het bouwt de focus tijd in die ik nodig heb, maar die ik te omslachtig vind om zelf consequent in te voeren. Ik vind het prettig dat de AI-planner reageert op wijzigingen in mijn kalender nog voordat ik dat doe. Ik heb gemerkt dat het een positieve invloed heeft op mijn productiviteit en dat mijn collega's nu ook meer rekening houden met vooraf gereserveerde tijd in mijn kalender. Voor een enkele gebruiker vind ik de prijs ook redelijk en het was gemakkelijk te integreren met belangrijke tools die ik al gebruik voor mijn werk, zoals Outlook en Asana.

Maak elke minuut belangrijk met ClickUp

Tijd is de enige hulpbron die we niet kunnen vermeerderen. Daarom is het kiezen van de juiste timeboxing-app zo cruciaal voor uw productiviteit.

Elke app op onze lijst heeft iets speciaals te bieden: sommige blinken uit in het beheren van persoonlijke taken en helpen je om gefocuste werkperiodes in te plannen, terwijl andere apps weer uitblinken in team-instellingen.

Maar als u een complete oplossing wilt die timeboxing combineert met robuuste functies voor projectmanagement, dan onderscheidt ClickUp zich van de rest. De aanpasbare app voor tijdregistratie, geautomatiseerde werkstromen en tools voor teamsamenwerking helpen u meer te doen dan alleen tijd beheren: ze helpen u het meeste uit uw tijd te halen.

U kunt taken met een tijdslimiet instellen, de voortgang in realtime bijhouden en uw planning direct aanpassen. Bovendien weet u dankzij functies zoals aangepaste dashboards en gedetailleerde rapportage altijd precies hoe uw team zijn tijd besteedt.

Klaar om controle te krijgen over uw tijd en uw productiviteit te verhogen?

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.